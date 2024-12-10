15 แอปการจัดการทีมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การบริหารจัดการทีมที่เติบโตขึ้นนำมาซึ่งความท้าทายเฉพาะตัว—การประสานงานข้อมูลอัปเดต การหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็น และการสร้างความร่วมมือที่ราบรื่น
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทีมและโครงการที่มีประสบการณ์หลายปี ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถยกระดับประสิทธิภาพของทีมได้อย่างไร พวกมันไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบงานเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมอีกด้วย
โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของผมและงานวิจัยของทีม ผมได้ประเมินแอปการจัดการทีมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อระบุตัวเลือกที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือกที่มอบผลลัพธ์ที่แท้จริง สำรวจรายการเพื่อค้นหาแอปที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
คุณควรมองหาอะไรในแอปการจัดการทีม?
การค้นหาแอปจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องของการเลือกเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่เป็นการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณและทีมของคุณ นี่คือสิ่งที่จำเป็นในเครื่องมือที่สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างแท้จริงโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือการจัดการทีมควรมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการจัดการงาน: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถมอบหมาย, ติดตาม, และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายเพื่อกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและปรับปรุงการประสานงาน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปการจัดการทีมมีคุณสมบัติการสื่อสารที่ครบถ้วน เช่น การแชท การแชร์ไฟล์ หรือการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- โอกาสในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้ดี
- การรายงานและการวิเคราะห์: แอปที่ดีจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการประสิทธิภาพของทีม ความคืบหน้าของโครงการ และอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ความสามารถในการขยาย: สุดท้ายนี้ เลือกแอปที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มเล็กในวันนี้หรือทีมใหญ่ในอนาคต
15 แอปจัดการทีมที่ดีที่สุด
นี่คือแอปการจัดการทีมที่ดีที่สุดที่มอบคุณค่า—การติดตามโครงการที่ดีขึ้น, การประสานงานทีมที่ดีขึ้น, หรือช่องทางการสื่อสารที่ติดตั้งไว้ในตัว
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมและการจัดการงานแบบรอบด้าน)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นClickUp Project Managementมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันได้ดีและเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp คือClickUp Chat คุณจะได้รับพื้นที่สำหรับการส่งข้อความทันทีที่อยู่ในที่เดียวกับงานของคุณ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันการอัปเดตอย่างรวดเร็ว และถามคำถามได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของพวกเขา คุณสามารถอัปเดตงานและดูสถานะงานได้แบบเรียลไทม์จากสภาพแวดล้อมการแชท
ด้วย ClickUpการสื่อสารของทีมทั้งหมดของคุณจะเกิดขึ้นในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาอีกต่อไป!
ฉันชอบใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมสมองของทีม มันเป็นเครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนความคิด
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อีกอย่างหนึ่งคือClickUp Docs ฉันจดบันทึกไอเดียทั้งหมดของฉันไว้ที่นี่และเชื่อมต่อเอกสารของฉันกับเวิร์กโฟลว์ สิ่งนี้สร้างพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน
ClickUp มีเทมเพลตที่มีประโยชน์หลายแบบเพื่อเร่งการจัดการทีมด้วยความพยายามน้อยที่สุดเทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUpจัดระเบียบงานของทีมคุณโดยการมอบหมายงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามกำหนดเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมเล็กหรือใหญ่ เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับสรุปโครงการโดยอัตโนมัติและอัปเดตความคืบหน้าเพื่อให้ทีมของคุณนำหน้าเป้าหมายและจัดการความล่าช้าได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ในตัว ClickUp,ClickUp Brain
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการ ผสานการทำงาน หลายรูปแบบ เช่น Zoom, Slack และ Google Workspace
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การมอบหมายงานหรือการอัปเดตสถานะด้วย ClickUp Automations
- ปรับแต่งวิธีการมอบหมายและติดตามงานได้อย่างเต็มที่ด้วยClickUp Tasks
- ตั้งค่าและติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการติดตามเป้าหมายและ OKRของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนตัวเลือกความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมในรูปแบบเกม)
Asana เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการทีมที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ดูเหมือนว่า Asana จะทำให้แอปของพวกเขามีลักษณะคล้ายเกมเพื่อกระตุ้นคุณทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จ! นอกจากนี้ยังช่วยลดความรู้สึกท่วมท้น คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
มันนำเสนอหลากหลายมุมมอง—เช่น รายการ, กระดาน, และไทม์ไลน์—และให้คุณตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ลดงานที่ทำซ้ำโดยตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
- ติดตามความสามารถของทีมแบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการปริมาณงาน
- สร้างภาพแผนงานโครงการของคุณด้วยไทม์ไลน์แบบลากและวาง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- หากคุณต้องการฟังก์ชันสำหรับงานที่ทำซ้ำ คุณอาจรู้สึกผิดหวัง
- บางครั้งการแจ้งเตือนอาจสูญหายในกล่องข้อความ
- เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าข้อมูลใดสามารถเข้าถึงได้โดยใครเมื่อทำงานในภารกิจต่าง ๆ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99
- ขั้นสูง: $24.99
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่ปรับแต่งได้)
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานง่าย ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อน Monday.com ก็ช่วยให้ทุกอย่างชัดเจน เป็นระเบียบ และดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพและระบบอัตโนมัติ คุณสามารถทำให้การร่วมมือในโครงการง่ายขึ้นได้แม้กระทั่งสำหรับทีมใหญ่และโครงการที่ซับซ้อน
เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างเต็มที่ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือฟังก์ชันการค้นหา คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาไฟล์สำคัญ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการของทีมคุณ
- กระดานและแผนภูมิที่มีรหัสสีเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นทุกแง่มุมของโครงการของคุณ
- ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานประจำ เช่น การอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- มีตัวชี้วัดการรายงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีการจำกัดการปรับแต่งรายงาน
- การจัดวางค่อนข้างสับสน ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามลำดับเหตุการณ์ของงานต่างๆ
- การสร้างระบบอัตโนมัติหรือการมีตัวแปรที่สอดคล้องกันในทุกส่วนนั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อ
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $27/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $36/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $57/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
4. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบรวมศูนย์)
MeisterTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่รวมศูนย์และใช้งานง่ายสำหรับผู้นำทีมช่วยให้สามารถชี้แจงสถานะโครงการได้อย่างง่ายดาย สร้างฐานความรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมั่นใจ แอปพลิเคชันยังมีระบบบัตรที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มวันที่และแชร์กับผู้อื่นเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
จุดเด่นของซอฟต์แวร์นี้คือความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งให้ความมั่นใจว่ารายละเอียดของบริษัทจะปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- เร่งรัดโครงการด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแนบไฟล์ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ของแอปพลิเคชันมีจำกัด
- ไม่มีปฏิทินกระบวนการทำงานเพื่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $7 / ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12.5 / ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
5. Bitrix24 (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ)
Bitrix24 ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 15 แอปจัดการที่ดีที่สุดด้วยคุณสมบัติการร่วมมือที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง. Bitrix24 มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของทีม ตั้งแต่การแชท การประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ ไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน.
ด้วยสิ่งนี้ คุณยังได้รับพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการระดมสมองและช่วยคุณสร้างไอเดียและข้อความที่เป็นต้นฉบับ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้แอปจัดการทีมก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ซอฟต์แวร์การจัดการงานในตัวเพื่อสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงาน
- การเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นด้วยสตรีมกิจกรรมที่สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ไลค์ และแชร์การอัปเดตได้
- การสื่อสารที่ราบรื่นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- บริการลูกค้าไม่ดีพอในกรณีที่คุณติดขัดขณะจัดการงานของคุณ
- เครื่องมือนี้มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแอปจัดการทีมอื่น ๆ
ราคา Bitrix24
- เริ่มต้นที่ $61/เดือน (แหล่งข้อมูล:Capterra)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
6. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบหมวดหมู่)
Slack รวมทุกสิ่ง—การสนทนา ไฟล์ และเครื่องมือ—ไว้ในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจคือมันให้คุณสร้างช่องทางต่าง ๆ สำหรับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ได้ ทำให้ทุกคนจากทีมใด ๆ ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา และกระบวนการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มการประชุมสั้น ๆ เพื่อคุยกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณได้ และยังสามารถบันทึกคลิปไว้ได้เมื่อจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับทีม โครงการ หรือหัวข้อต่างๆ เพื่อการสนทนาเฉพาะเรื่อง
- จัดการงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องออกจาก Slack ด้วยการรองรับแอปมากกว่า 2,400 แอป
- ค้นหาการสนทนาและการแลกเปลี่ยนในอดีตเพื่อให้ทุกอย่างเข้าถึงได้
ข้อจำกัดของ Slack
- บางครั้ง เราอาจหลงทางอยู่กลางช่องทางต่าง ๆ และลืมติดตามการสนทนา
- มันยากที่จะติดตามรหัสผ่านต่าง ๆ สำหรับทุกช่องใน Slack
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ข้อดี: $17. 25/ต่อคน/เดือน
- ธุรกิจ+: $22.50 ต่อคน ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมระยะไกล)
วาระของ Trello คือ "เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวกัน—แม้ว่าทีมของคุณจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม" คุณสมบัติการทำงานร่วมกันระยะไกลของ Trello ช่วยให้คุณสร้างและรักษาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้
มันได้รับการเสริมด้วยบอร์ด, รายการ, และบัตรเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนของงานที่กำลังดำเนินการและกระบวนการทำงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมอบฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมขนาดเล็กแม้ในแผนฟรี คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกันซึ่งทำให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนด้วยการดูภาพรวมของงานในมุมมองไทม์ไลน์
- เข้าถึงภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยมุมมองปฏิทิน
- เก็บข้อมูลทั้งหมดโดยใช้บัตรเพื่อแทนข้อมูลทั้งหมดของงานเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติการรายงานและการติดตามเวลาที่จำกัดซึ่งทำให้ไม่สามารถเป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรได้
- อินเทอร์เฟซของแอปอาจซับซ้อนในการทำความเข้าใจเมื่อคุณกำลังทำงานกับหลายโปรเจ็กต์พร้อมกัน
ราคาของ Trello
- ฟรี: ตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
8. Podio (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบ low-code)
หากคุณต้องการโซลูชันธุรกิจแบบ low-code ที่ช่วยให้การจัดการทีมและการสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดาย Podio คือคำตอบของคุณ อะไรอีก? Podio ทำงานร่วมกับ ShareFile, Dropbox และ Google Drive ได้อย่างราบรื่น ให้คุณเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ
เครื่องมือนี้ยังมีความภาคภูมิใจในความเสถียรของเวลาทำงานถึง 99.99% ในปีที่ผ่านมา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตของคุณเองให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ และยังสามารถปรับแต่งและทดลองใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- สร้างรายงานพร้อมภาพรวมที่แตกต่างกันเพื่อแสดงข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- จัดการเส้นทางของลูกค้าด้วยแบบฟอร์มเว็บที่ผสานรวมและติดตามแต่ละโอกาสทางธุรกิจ
- เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสโดยการติดตามการอัปเดตทั้งหมดผ่านสตรีมกิจกรรมของพื้นที่ทำงาน
ข้อจำกัดของ Podio
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ของซอฟต์แวร์อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่และอาจใช้งานได้ยาก
- แอปไม่มีฟีเจอร์ไทม์แลปส์เพื่อติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
ราคาของ Podio
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $11. 20/เดือน
- พรีเมียม: $19. 20/เดือน
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานเชิงลึกและการวิเคราะห์)
ด้วยการทำงานเป็นทีม คุณไม่จำเป็นต้องสงสัยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบงานหรือการจัดสรรทรัพยากรนั้นถูกต้องหรือไม่ การทำงานเป็นทีมช่วยให้คุณปรับสมดุลความสามารถของทีมเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการ
การมุ่งเน้นที่การมองเห็นโครงการ การติดตามเวลา และการมอบหมายงานอย่างละเอียดทำให้โดดเด่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน นอกจากนี้คุณยังสามารถรับส่วนเสริมต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามเวลา, อัตราค่าบริการ, และเงินที่ใช้ไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุดด้วยการรับรายงานเกี่ยวกับชั่วโมงที่พนักงานสามารถเรียกเก็บเงินได้ การใช้ทรัพยากรน้อยเกินไป และการใช้ทรัพยากรมากเกินไป
- เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการดำเนินโครงการด้วยแม่แบบการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- อินเทอร์เฟซใหม่ค่อนข้างช้าในการใช้งาน
- ไม่มีฟีเจอร์แชทเพื่อสื่อสารกับทีม
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ส่งมอบ: $10.99/ผู้ใช้/เดือน
- เติบโต: $19.99/ผู้ใช้/เดือน
- ขนาด: $54. 99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:10 เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีม
10. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่หลากหลาย)
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีม 4 คนหรือ 40 คน ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาด ทีมพัฒนา หรือทีมสร้างสรรค์ แอปนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลา มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น มันให้แหล่งข้อมูลที่รวมศูนย์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและเพิ่มความโปร่งใสด้วยการติดตามขั้นตอนอย่างละเอียด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตเพื่อเร่งการจัดการทีมและรักษาความเป็นระเบียบได้อีกด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของแอปนี้คืออินเทอร์เฟซที่รองรับหลายภาษาและสามารถกำหนดบทบาทเฉพาะเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- มอบหมายและติดตามงานพร้อมลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- รายงานภาพและสรุปโครงการเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการด้วยมุมมองคณะกรรมการ มุมมองตาราง และแผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัดของ ProofHub
- มีโมดูลการฝึกอบรมสำหรับแอปพลิเคชันอย่างจำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัด
- ประสบการณ์ UI/UX ของแอปไม่ดีนัก และยากที่จะนำทางคุณสมบัติเช่นกระดานคานัน
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
11. Basecamp (เหมาะสำหรับการจัดการทีมขนาดเล็ก)
ด้วย Basecamp คุณสามารถสร้างหน้าเฉพาะสำหรับทุกโครงการได้ โดยเก็บรายละเอียดและทรัพยากรที่สำคัญทั้งหมดไว้ครบถ้วน ด้วยวิธีนี้ ทีมงานทั้งหมดของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกชิ้นได้
Basecamp ยังรองรับการเรียกเก็บเงินแบบรวมและทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้น มันทำงานเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่ช่วยให้การจัดระเบียบ การออกใบแจ้งหนี้ และการเริ่มต้นใช้งานสำหรับทีมของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- การเข้าถึงแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ในหน้าเดียวสำหรับโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และตารางเวลา
- ติดตามว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามแผนหรือต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์ควบคุมภารกิจ
- ติดตามเวลาทำงานได้โดยตรงใน Basecamp ด้วยส่วนเสริม TimeSheet
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถสร้างความสับสนได้ บางครั้งอาจทำให้เกิดความล่าช้า
- มีการสนับสนุนลูกค้าไม่เพียงพอในกรณีที่คุณติดขัดขณะใช้งานแอปพลิเคชัน
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
12. Pumble (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบครบวงจร)
Pumble เป็นแอปจัดการทีมที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย เช่น ข้อความส่วนตัว ช่อง กระทู้ และการแชร์ไฟล์ เพื่อทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างไม่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอ ส่งข้อความ และดูประวัติข้อความได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณยังสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสาธิตการทำงานและให้การสนับสนุนผ่านฟังก์ชันการแชร์หน้าจอได้
คุณสมบัติเด่นของ Pumble
- เข้าถึงการสนทนาทั้งหมดที่ผ่านมาได้โดยไม่มีข้อจำกัดในประวัติการส่งข้อความ
- บันทึกไอเดียและบันทึกโน้ตไว้สำหรับตัวคุณเองใน DM ของคุณ
- อัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันด้วยการลากและวางอย่างง่าย และแชร์ในช่องทาง Pumble หรือข้อความส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Pumble
- แอปมีคุณสมบัติจำกัดสำหรับพื้นที่ทำงานส่วนตัว
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานด้วยโลโก้หรือชุดสีของตนเอง
ราคา Pumble
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $2.49 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: $3. 99/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: $6. 99/ที่นั่ง/เดือน
การจัดอันดับและรีวิว Pumble
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
13. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบครบวงจร)
Scoro เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจบริการมืออาชีพ มันรวมการขาย การส่งมอบ และด้านการเงินเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Scoro ที่ดึงดูดความสนใจของฉันคือรายงานการใช้ประโยชน์ มันช่วยคุณในการจัดการทรัพยากรโดยช่วยให้คุณมองเห็นการขาดแคลนทรัพยากรก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจจ้างงานภายนอกหรือจ้างพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- มุมมองแบบรวมศูนย์ของโครงการ งาน และข้อมูลทางการเงินเพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์
- รวมการออกใบแจ้งหนี้ด้วยเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและการติดตามเวลา
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยการติดตามตัวชี้วัดการจัดการโครงการที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Scoro
- มีความจำเป็นต้องเรียนรู้เล็กน้อยในการทำความเข้าใจการปรับแต่งต่างๆ ที่ Scoro มีให้
- เทมเพลต PDF สำหรับใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และใบเสนอราคา มีข้อจำกัด
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $37/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $63/ผู้ใช้/เดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
14. Google Meet (ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือทางไกลที่ปลอดภัย)
สำหรับหลายๆ คน Google Meet กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงความต้องการในการประชุมและการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง มันใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ—คุณสามารถจัดการประชุมทีมได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ทำให้การนัดหมายประชุม การแชร์เอกสาร และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายแทบไม่ต้องออกแรง
หากความปลอดภัยเป็นปัญหา (ซึ่งสำหรับฉันแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเสมอ) Google Meet มีระบบรองรับไว้แล้ว มันมีความปลอดภัยสูงมาก พร้อมการเข้ารหัสสำหรับการโทรผ่านวิดีโอและข้อมูลการประชุม คุณจึงมั่นใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวของทีมคุณได้รับการปกป้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- การผสานการทำงานกับ Google Docs, Sheets และ Slides สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- บันทึกการประชุมและเก็บไว้โดยตรงใน Google Drive
- เชื่อมต่อในกว่า 65 ภาษาด้วยคำบรรยายที่แปลแล้ว
- ใช้ Gemini เพื่อจดบันทึกการประชุมให้คุณ
ข้อจำกัดของ Google Meet
- คุณภาพของเนื้อหาอาจไม่สม่ำเสมอ บางครั้งอาจทำให้การประชุมที่สำคัญถูกขัดจังหวะ
- คำบรรยายบางครั้งไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน
ราคาของ Google Meet
ฟรี: เชิญผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน และประชุมได้สูงสุด 60 นาทีต่อครั้ง ไม่จำกัดเวลาสำหรับการโทรผ่านมือถือและการสนทนาแบบตัวต่อตัว
มีให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Google Workspace สำหรับการประชุมขนาดใหญ่
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/ผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $21.60/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
15. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ปรับแต่งได้)
แอปนี้เหมาะสำหรับคุณหากคุณบริหารโครงการที่มีงบประมาณและข้อจำกัดด้านเวลาที่เข้มงวด NTask ให้บริการติดตามต้นทุนจนถึงการเสร็จสิ้นเพื่อช่วยให้คุณติดตามทุกวินาทีและทำให้งบประมาณดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณยังได้รับบริการการจัดการทีมแบบครบวงจรพร้อมคุณสมบัติมากมายที่ประกอบด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, การติดตามปัญหา, และการรายงาน. ท้ายที่สุด, ฟังก์ชันไฟล์ให้คุณจองงานบางอย่างไว้ทำภายหลังได้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงสุด.
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ควบคุมการเข้าถึงด้วยบทบาทและสิทธิ์ที่ยืดหยุ่น เช่น การดูเฉพาะสำหรับแขกและสิทธิ์ในการทำงาน
- เชื่อมต่อกับทีมของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการสำคัญโดยใช้ฟีเจอร์แชทในตัว
- จัดการการเงิน วิธีการเรียกเก็บเงิน และงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อจำกัดของ nTask
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ได้รับการอัปเดตและอาจทำงานช้าในบางครั้ง
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ดีและอาจทำให้การดำเนินงานล่าช้าหากคุณติดขัดขณะใช้งานแอป
การกำหนดราคา nTask
- ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- พรีเมียม: $3/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $8/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
nTask รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
ปรับปรุงการจัดการทีมด้วย ClickUp
แอปการจัดการทีมที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยอัตโนมัติงานประจำวัน จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และแม้กระทั่งจัดการงบประมาณและใบแจ้งหนี้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์แทนที่จะเป็นงานประจำ
ClickUp รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—คุณสามารถสร้างงาน สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ใช้เทมเพลตสำเร็จรูป และสื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
ด้วยทักษะการบริหารทีมที่แข็งแกร่งและเครื่องมือทรงพลังอย่าง ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้งานต่างๆ ง่ายขึ้น และรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อรวมเครื่องมือการจัดการทีมทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว