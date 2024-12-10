บล็อก ClickUp
15 แอปการจัดการทีมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

15 แอปการจัดการทีมที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
10 ธันวาคม 2567

การบริหารจัดการทีมที่เติบโตขึ้นนำมาซึ่งความท้าทายเฉพาะตัว—การประสานงานข้อมูลอัปเดต การหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็น และการสร้างความร่วมมือที่ราบรื่น

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทีมและโครงการที่มีประสบการณ์หลายปี ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถยกระดับประสิทธิภาพของทีมได้อย่างไร พวกมันไม่ได้เพียงแค่จัดระเบียบงานเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมอีกด้วย

โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของผมและงานวิจัยของทีม ผมได้ประเมินแอปการจัดการทีมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อระบุตัวเลือกที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือกที่มอบผลลัพธ์ที่แท้จริง สำรวจรายการเพื่อค้นหาแอปที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

คุณควรมองหาอะไรในแอปการจัดการทีม?

การค้นหาแอปจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องของการเลือกเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่เป็นการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณและทีมของคุณ นี่คือสิ่งที่จำเป็นในเครื่องมือที่สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างแท้จริงโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือการจัดการทีมควรมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
  • คุณสมบัติการจัดการงาน: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถมอบหมาย, ติดตาม, และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายเพื่อกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและปรับปรุงการประสานงาน
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปการจัดการทีมมีคุณสมบัติการสื่อสารที่ครบถ้วน เช่น การแชท การแชร์ไฟล์ หรือการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • โอกาสในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้ดี
  • การรายงานและการวิเคราะห์: แอปที่ดีจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการประสิทธิภาพของทีม ความคืบหน้าของโครงการ และอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • ความสามารถในการขยาย: สุดท้ายนี้ เลือกแอปที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มเล็กในวันนี้หรือทีมใหญ่ในอนาคต

15 แอปจัดการทีมที่ดีที่สุด

นี่คือแอปการจัดการทีมที่ดีที่สุดที่มอบคุณค่า—การติดตามโครงการที่ดีขึ้น, การประสานงานทีมที่ดีขึ้น, หรือช่องทางการสื่อสารที่ติดตั้งไว้ในตัว

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมและการจัดการงานแบบรอบด้าน)

ClickUp Chat: แอปจัดการทีม
นำการสนทนา งาน และโครงการต่าง ๆ มาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว พร้อมรับประกันการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ราบรื่นด้วย ClickUp Chat

ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นClickUp Project Managementมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันได้ดีและเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp คือClickUp Chat คุณจะได้รับพื้นที่สำหรับการส่งข้อความทันทีที่อยู่ในที่เดียวกับงานของคุณ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันการอัปเดตอย่างรวดเร็ว และถามคำถามได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของพวกเขา คุณสามารถอัปเดตงานและดูสถานะงานได้แบบเรียลไทม์จากสภาพแวดล้อมการแชท

ด้วย ClickUpการสื่อสารของทีมทั้งหมดของคุณจะเกิดขึ้นในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาอีกต่อไป!

ฉันชอบใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการระดมสมองของทีม มันเป็นเครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนความคิด

ClickUp ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อีกอย่างหนึ่งคือClickUp Docs ฉันจดบันทึกไอเดียทั้งหมดของฉันไว้ที่นี่และเชื่อมต่อเอกสารของฉันกับเวิร์กโฟลว์ สิ่งนี้สร้างพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

ClickUp มีเทมเพลตที่มีประโยชน์หลายแบบเพื่อเร่งการจัดการทีมด้วยความพยายามน้อยที่สุดเทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUpจัดระเบียบงานของทีมคุณโดยการมอบหมายงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามกำหนดเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมเล็กหรือใหญ่ เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

เทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผน จัดระเบียบ และมอบหมายงานด้วยเทมเพลตการจัดการทีม ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับสรุปโครงการโดยอัตโนมัติและอัปเดตความคืบหน้าเพื่อให้ทีมของคุณนำหน้าเป้าหมายและจัดการความล่าช้าได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ในตัว ClickUp,ClickUp Brain
  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการ ผสานการทำงาน หลายรูปแบบ เช่น Zoom, Slack และ Google Workspace
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การมอบหมายงานหรือการอัปเดตสถานะด้วย ClickUp Automations
  • ปรับแต่งวิธีการมอบหมายและติดตามงานได้อย่างเต็มที่ด้วยClickUp Tasks
  • ตั้งค่าและติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการติดตามเป้าหมายและ OKRของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • จำนวนตัวเลือกความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมในรูปแบบเกม)

อาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการทีมที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ดูเหมือนว่า Asana จะทำให้แอปของพวกเขามีลักษณะคล้ายเกมเพื่อกระตุ้นคุณทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จ! นอกจากนี้ยังช่วยลดความรู้สึกท่วมท้น คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

มันนำเสนอหลากหลายมุมมอง—เช่น รายการ, กระดาน, และไทม์ไลน์—และให้คุณตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานเมื่อจำเป็น

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ลดงานที่ทำซ้ำโดยตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
  • ติดตามความสามารถของทีมแบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการปริมาณงาน
  • สร้างภาพแผนงานโครงการของคุณด้วยไทม์ไลน์แบบลากและวาง

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • หากคุณต้องการฟังก์ชันสำหรับงานที่ทำซ้ำ คุณอาจรู้สึกผิดหวัง
  • บางครั้งการแจ้งเตือนอาจสูญหายในกล่องข้อความ
  • เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าข้อมูลใดสามารถเข้าถึงได้โดยใครเมื่อทำงานในภารกิจต่าง ๆ

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $10. 99
  • ขั้นสูง: $24.99

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:11 แม่แบบฟรีสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลใน Excel และ ClickUp

3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่ปรับแต่งได้)

Monday.com: แอปจัดการทีม
ผ่านทางMonday.com

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานง่าย ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อน Monday.com ก็ช่วยให้ทุกอย่างชัดเจน เป็นระเบียบ และดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพและระบบอัตโนมัติ คุณสามารถทำให้การร่วมมือในโครงการง่ายขึ้นได้แม้กระทั่งสำหรับทีมใหญ่และโครงการที่ซับซ้อน

เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างเต็มที่ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือฟังก์ชันการค้นหา คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาไฟล์สำคัญ

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการของทีมคุณ
  • กระดานและแผนภูมิที่มีรหัสสีเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นทุกแง่มุมของโครงการของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานประจำ เช่น การอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • มีตัวชี้วัดการรายงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีการจำกัดการปรับแต่งรายงาน
  • การจัดวางค่อนข้างสับสน ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามลำดับเหตุการณ์ของงานต่างๆ
  • การสร้างระบบอัตโนมัติหรือการมีตัวแปรที่สอดคล้องกันในทุกส่วนนั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อ

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $27/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มาตรฐาน: $36/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ข้อดี: $57/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

4. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบรวมศูนย์)

ไมสเตอร์ทาสก์
ผ่านทางMeisterTask

MeisterTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่รวมศูนย์และใช้งานง่ายสำหรับผู้นำทีมช่วยให้สามารถชี้แจงสถานะโครงการได้อย่างง่ายดาย สร้างฐานความรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมั่นใจ แอปพลิเคชันยังมีระบบบัตรที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มวันที่และแชร์กับผู้อื่นเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น

จุดเด่นของซอฟต์แวร์นี้คือความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งให้ความมั่นใจว่ารายละเอียดของบริษัทจะปลอดภัย

คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask

  • เร่งรัดโครงการด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแนบไฟล์ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
  • ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นการดำเนินการ

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ของแอปพลิเคชันมีจำกัด
  • ไม่มีปฏิทินกระบวนการทำงานเพื่อให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $7 / ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12.5 / ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

5. Bitrix24 (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ)

Bitrix24: แอปจัดการทีม
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24 ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 15 แอปจัดการที่ดีที่สุดด้วยคุณสมบัติการร่วมมือที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง. Bitrix24 มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของทีม ตั้งแต่การแชท การประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ ไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน.

ด้วยสิ่งนี้ คุณยังได้รับพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการระดมสมองและช่วยคุณสร้างไอเดียและข้อความที่เป็นต้นฉบับ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มใช้แอปจัดการทีมก็ตาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • ซอฟต์แวร์การจัดการงานในตัวเพื่อสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงาน
  • การเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นด้วยสตรีมกิจกรรมที่สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ไลค์ และแชร์การอัปเดตได้
  • การสื่อสารที่ราบรื่นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • บริการลูกค้าไม่ดีพอในกรณีที่คุณติดขัดขณะจัดการงานของคุณ
  • เครื่องมือนี้มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแอปจัดการทีมอื่น ๆ

ราคา Bitrix24

  • เริ่มต้นที่ $61/เดือน (แหล่งข้อมูล:Capterra)

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

6. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบหมวดหมู่)

Slack: แอปจัดการทีม
ผ่านทางSlack

Slack รวมทุกสิ่ง—การสนทนา ไฟล์ และเครื่องมือ—ไว้ในที่เดียว

สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจคือมันให้คุณสร้างช่องทางต่าง ๆ สำหรับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ได้ ทำให้ทุกคนจากทีมใด ๆ ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา และกระบวนการทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มการประชุมสั้น ๆ เพื่อคุยกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณได้ และยังสามารถบันทึกคลิปไว้ได้เมื่อจำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับทีม โครงการ หรือหัวข้อต่างๆ เพื่อการสนทนาเฉพาะเรื่อง
  • จัดการงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องออกจาก Slack ด้วยการรองรับแอปมากกว่า 2,400 แอป
  • ค้นหาการสนทนาและการแลกเปลี่ยนในอดีตเพื่อให้ทุกอย่างเข้าถึงได้

ข้อจำกัดของ Slack

  • บางครั้ง เราอาจหลงทางอยู่กลางช่องทางต่าง ๆ และลืมติดตามการสนทนา
  • มันยากที่จะติดตามรหัสผ่านต่าง ๆ สำหรับทุกช่องใน Slack

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ข้อดี: $17. 25/ต่อคน/เดือน
  • ธุรกิจ+: $22.50 ต่อคน ต่อเดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมระยะไกล)

Trello
ผ่านทางTrello

วาระของ Trello คือ "เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวกัน—แม้ว่าทีมของคุณจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม" คุณสมบัติการทำงานร่วมกันระยะไกลของ Trello ช่วยให้คุณสร้างและรักษาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้

มันได้รับการเสริมด้วยบอร์ด, รายการ, และบัตรเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนของงานที่กำลังดำเนินการและกระบวนการทำงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือมันมอบฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมขนาดเล็กแม้ในแผนฟรี คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกันซึ่งทำให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนด้วยการดูภาพรวมของงานในมุมมองไทม์ไลน์
  • เข้าถึงภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยมุมมองปฏิทิน
  • เก็บข้อมูลทั้งหมดโดยใช้บัตรเพื่อแทนข้อมูลทั้งหมดของงานเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Trello

  • คุณสมบัติการรายงานและการติดตามเวลาที่จำกัดซึ่งทำให้ไม่สามารถเป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรได้
  • อินเทอร์เฟซของแอปอาจซับซ้อนในการทำความเข้าใจเมื่อคุณกำลังทำงานกับหลายโปรเจ็กต์พร้อมกัน

ราคาของ Trello

  • ฟรี: ตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $17.50/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

8. Podio (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบ low-code)

Podio: แอปจัดการทีม
ผ่านทางPodio

หากคุณต้องการโซลูชันธุรกิจแบบ low-code ที่ช่วยให้การจัดการทีมและการสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดาย Podio คือคำตอบของคุณ อะไรอีก? Podio ทำงานร่วมกับ ShareFile, Dropbox และ Google Drive ได้อย่างราบรื่น ให้คุณเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ

เครื่องมือนี้ยังมีความภาคภูมิใจในความเสถียรของเวลาทำงานถึง 99.99% ในปีที่ผ่านมา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตของคุณเองให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ และยังสามารถปรับแต่งและทดลองใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio

  • สร้างรายงานพร้อมภาพรวมที่แตกต่างกันเพื่อแสดงข้อมูลโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • จัดการเส้นทางของลูกค้าด้วยแบบฟอร์มเว็บที่ผสานรวมและติดตามแต่ละโอกาสทางธุรกิจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสโดยการติดตามการอัปเดตทั้งหมดผ่านสตรีมกิจกรรมของพื้นที่ทำงาน

ข้อจำกัดของ Podio

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ของซอฟต์แวร์อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่และอาจใช้งานได้ยาก
  • แอปไม่มีฟีเจอร์ไทม์แลปส์เพื่อติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน

ราคาของ Podio

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $11. 20/เดือน
  • พรีเมียม: $19. 20/เดือน

คะแนนและรีวิว Podio

  • G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานเชิงลึกและการวิเคราะห์)

การทำงานเป็นทีม: แอปจัดการทีม
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ด้วยการทำงานเป็นทีม คุณไม่จำเป็นต้องสงสัยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบงานหรือการจัดสรรทรัพยากรนั้นถูกต้องหรือไม่ การทำงานเป็นทีมช่วยให้คุณปรับสมดุลความสามารถของทีมเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการ

การมุ่งเน้นที่การมองเห็นโครงการ การติดตามเวลา และการมอบหมายงานอย่างละเอียดทำให้โดดเด่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน นอกจากนี้คุณยังสามารถรับส่วนเสริมต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ติดตามเวลา, อัตราค่าบริการ, และเงินที่ใช้ไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุดด้วยการรับรายงานเกี่ยวกับชั่วโมงที่พนักงานสามารถเรียกเก็บเงินได้ การใช้ทรัพยากรน้อยเกินไป และการใช้ทรัพยากรมากเกินไป
  • เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการดำเนินโครงการด้วยแม่แบบการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • อินเทอร์เฟซใหม่ค่อนข้างช้าในการใช้งาน
  • ไม่มีฟีเจอร์แชทเพื่อสื่อสารกับทีม

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ส่งมอบ: $10.99/ผู้ใช้/เดือน
  • เติบโต: $19.99/ผู้ใช้/เดือน
  • ขนาด: $54. 99/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:10 เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีม

10. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่หลากหลาย)

ProofHub
ผ่านทางProofHub

ไม่ว่าคุณจะเป็นทีม 4 คนหรือ 40 คน ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาด ทีมพัฒนา หรือทีมสร้างสรรค์ แอปนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลา มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น มันให้แหล่งข้อมูลที่รวมศูนย์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและเพิ่มความโปร่งใสด้วยการติดตามขั้นตอนอย่างละเอียด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตเพื่อเร่งการจัดการทีมและรักษาความเป็นระเบียบได้อีกด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของแอปนี้คืออินเทอร์เฟซที่รองรับหลายภาษาและสามารถกำหนดบทบาทเฉพาะเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • มอบหมายและติดตามงานพร้อมลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
  • รายงานภาพและสรุปโครงการเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
  • มองเห็นความคืบหน้าของโครงการด้วยมุมมองคณะกรรมการ มุมมองตาราง และแผนภูมิแกนต์

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • มีโมดูลการฝึกอบรมสำหรับแอปพลิเคชันอย่างจำกัด
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัด
  • ประสบการณ์ UI/UX ของแอปไม่ดีนัก และยากที่จะนำทางคุณสมบัติเช่นกระดานคานัน

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $45/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

11. Basecamp (เหมาะสำหรับการจัดการทีมขนาดเล็ก)

เบสแคมป์
ผ่านทางBasecamp

ด้วย Basecamp คุณสามารถสร้างหน้าเฉพาะสำหรับทุกโครงการได้ โดยเก็บรายละเอียดและทรัพยากรที่สำคัญทั้งหมดไว้ครบถ้วน ด้วยวิธีนี้ ทีมงานทั้งหมดของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกชิ้นได้

Basecamp ยังรองรับการเรียกเก็บเงินแบบรวมและทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้น มันทำงานเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่ช่วยให้การจัดระเบียบ การออกใบแจ้งหนี้ และการเริ่มต้นใช้งานสำหรับทีมของคุณง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • การเข้าถึงแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ในหน้าเดียวสำหรับโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และตารางเวลา
  • ติดตามว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามแผนหรือต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์ควบคุมภารกิจ
  • ติดตามเวลาทำงานได้โดยตรงใน Basecamp ด้วยส่วนเสริม TimeSheet

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถสร้างความสับสนได้ บางครั้งอาจทำให้เกิดความล่าช้า
  • มีการสนับสนุนลูกค้าไม่เพียงพอในกรณีที่คุณติดขัดขณะใช้งานแอปพลิเคชัน

ราคาของเบสแคมป์

  • เบสแคมป์: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
  • Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)

12. Pumble (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบครบวงจร)

Pumble: แอปจัดการทีม
ผ่านทางPumble

Pumble เป็นแอปจัดการทีมที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย เช่น ข้อความส่วนตัว ช่อง กระทู้ และการแชร์ไฟล์ เพื่อทำให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างไม่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอ ส่งข้อความ และดูประวัติข้อความได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

คุณยังสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสาธิตการทำงานและให้การสนับสนุนผ่านฟังก์ชันการแชร์หน้าจอได้

คุณสมบัติเด่นของ Pumble

  • เข้าถึงการสนทนาทั้งหมดที่ผ่านมาได้โดยไม่มีข้อจำกัดในประวัติการส่งข้อความ
  • บันทึกไอเดียและบันทึกโน้ตไว้สำหรับตัวคุณเองใน DM ของคุณ
  • อัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันด้วยการลากและวางอย่างง่าย และแชร์ในช่องทาง Pumble หรือข้อความส่วนตัว

ข้อจำกัดของ Pumble

  • แอปมีคุณสมบัติจำกัดสำหรับพื้นที่ทำงานส่วนตัว
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานด้วยโลโก้หรือชุดสีของตนเอง

ราคา Pumble

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $2.49 ต่อที่นั่ง/เดือน
  • ธุรกิจ: $3. 99/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: $6. 99/ที่นั่ง/เดือน

การจัดอันดับและรีวิว Pumble

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)

13. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดการทีมแบบครบวงจร)

Scoro
ผ่านทางScoro

Scoro เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาและธุรกิจบริการมืออาชีพ มันรวมการขาย การส่งมอบ และด้านการเงินเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Scoro ที่ดึงดูดความสนใจของฉันคือรายงานการใช้ประโยชน์ มันช่วยคุณในการจัดการทรัพยากรโดยช่วยให้คุณมองเห็นการขาดแคลนทรัพยากรก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจจ้างงานภายนอกหรือจ้างพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • มุมมองแบบรวมศูนย์ของโครงการ งาน และข้อมูลทางการเงินเพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์
  • รวมการออกใบแจ้งหนี้ด้วยเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและการติดตามเวลา
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยการติดตามตัวชี้วัดการจัดการโครงการที่สำคัญ

ข้อจำกัดของ Scoro

  • มีความจำเป็นต้องเรียนรู้เล็กน้อยในการทำความเข้าใจการปรับแต่งต่างๆ ที่ Scoro มีให้
  • เทมเพลต PDF สำหรับใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และใบเสนอราคา มีข้อจำกัด

ราคาของ Scoro

  • จำเป็น: $26/ผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: $37/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $63/ผู้ใช้/เดือน
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

14. Google Meet (ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือทางไกลที่ปลอดภัย)

Google Meet
ผ่านGoogle Meet

สำหรับหลายๆ คน Google Meet กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงความต้องการในการประชุมและการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง มันใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ—คุณสามารถจัดการประชุมทีมได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ทำให้การนัดหมายประชุม การแชร์เอกสาร และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายแทบไม่ต้องออกแรง

หากความปลอดภัยเป็นปัญหา (ซึ่งสำหรับฉันแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเสมอ) Google Meet มีระบบรองรับไว้แล้ว มันมีความปลอดภัยสูงมาก พร้อมการเข้ารหัสสำหรับการโทรผ่านวิดีโอและข้อมูลการประชุม คุณจึงมั่นใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวของทีมคุณได้รับการปกป้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet

  • การผสานการทำงานกับ Google Docs, Sheets และ Slides สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • บันทึกการประชุมและเก็บไว้โดยตรงใน Google Drive
  • เชื่อมต่อในกว่า 65 ภาษาด้วยคำบรรยายที่แปลแล้ว
  • ใช้ Gemini เพื่อจดบันทึกการประชุมให้คุณ

ข้อจำกัดของ Google Meet

  • คุณภาพของเนื้อหาอาจไม่สม่ำเสมอ บางครั้งอาจทำให้การประชุมที่สำคัญถูกขัดจังหวะ
  • คำบรรยายบางครั้งไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน

ราคาของ Google Meet

ฟรี: เชิญผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน และประชุมได้สูงสุด 60 นาทีต่อครั้ง ไม่จำกัดเวลาสำหรับการโทรผ่านมือถือและการสนทนาแบบตัวต่อตัว

มีให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Google Workspace สำหรับการประชุมขนาดใหญ่

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/ผู้ใช้/เดือน
  • บิสิเนส พลัส: $21.60/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)

15. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ปรับแต่งได้)

nTask
ผ่านทางnTask

แอปนี้เหมาะสำหรับคุณหากคุณบริหารโครงการที่มีงบประมาณและข้อจำกัดด้านเวลาที่เข้มงวด NTask ให้บริการติดตามต้นทุนจนถึงการเสร็จสิ้นเพื่อช่วยให้คุณติดตามทุกวินาทีและทำให้งบประมาณดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณยังได้รับบริการการจัดการทีมแบบครบวงจรพร้อมคุณสมบัติมากมายที่ประกอบด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, การติดตามปัญหา, และการรายงาน. ท้ายที่สุด, ฟังก์ชันไฟล์ให้คุณจองงานบางอย่างไว้ทำภายหลังได้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงสุด.

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • ควบคุมการเข้าถึงด้วยบทบาทและสิทธิ์ที่ยืดหยุ่น เช่น การดูเฉพาะสำหรับแขกและสิทธิ์ในการทำงาน
  • เชื่อมต่อกับทีมของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการสำคัญโดยใช้ฟีเจอร์แชทในตัว
  • จัดการการเงิน วิธีการเรียกเก็บเงิน และงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อจำกัดของ nTask

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่ได้รับการอัปเดตและอาจทำงานช้าในบางครั้ง
  • การสนับสนุนลูกค้าไม่ดีและอาจทำให้การดำเนินงานล่าช้าหากคุณติดขัดขณะใช้งานแอป

การกำหนดราคา nTask

  • ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
  • พรีเมียม: $3/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $8/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

nTask รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

ปรับปรุงการจัดการทีมด้วย ClickUp

แอปการจัดการทีมที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยอัตโนมัติงานประจำวัน จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และแม้กระทั่งจัดการงบประมาณและใบแจ้งหนี้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์แทนที่จะเป็นงานประจำ

ClickUp รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—คุณสามารถสร้างงาน สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ใช้เทมเพลตสำเร็จรูป และสื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

ด้วยทักษะการบริหารทีมที่แข็งแกร่งและเครื่องมือทรงพลังอย่าง ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้งานต่างๆ ง่ายขึ้น และรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อรวมเครื่องมือการจัดการทีมทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว