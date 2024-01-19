10 เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีม

เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มมีวิธีการที่สามารถก้าวข้ามความสามารถส่วนบุคคลและสร้างบทเพลงแห่งปัญญาส่วนรวมได้
วิธีการเหล่านี้เฉลิมฉลองความหลากหลายและเปิดทางให้แนวคิดต่างๆ ไหลเวียนได้อย่างอิสระ นำทางทีมของคุณไปสู่การตัดสินใจและความสำเร็จ
จากการระดมความคิดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาไปจนถึงวิธีการที่มีโครงสร้างซึ่งใช้พลังของมุมมองที่หลากหลาย การตัดสินใจเป็นกลุ่มเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในยุคปัจจุบัน 🤝
คู่มือฉบับนี้สำรวจเทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่ดีที่สุดเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณสอดคล้องกันในบรรยากาศที่กลมกลืนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีศักยภาพ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจแบบกลุ่ม เพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ:
- การระดมความคิด
- การสอบถามเชิงวิภาษวิธี
- แผนผังการตัดสินใจ
- การโต้แย้งในเชิงลบ
- การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
- เทคนิคกลุ่มนามธรรม
- เทคนิคเดลฟี
- การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์
- การประชุมแบบยืน
- เครื่องมือการตัดสินใจดิจิทัล
อะไรคือการตัดสินใจแบบกลุ่ม?
การตัดสินใจแบบกลุ่มเป็นวิธีการทำงานร่วมกันที่ผู้คนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด การตัดสินใจแบบกลุ่มนี้ถูกใช้ในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการประชุมทางธุรกิจ การศึกษา องค์กรชุมชน และกลุ่มสังคม
ที่รู้จักกันในนามของกระบวนการตัดสินใจแบบรวมกลุ่ม มีลักษณะเด่นคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และข้อมูลระหว่างกลุ่ม สมาชิกในทีมร่วมมือกันขณะที่พวกเขาค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุฉันทามติหรือข้อตกลงส่วนใหญ่
ตัวอย่างเช่น กลุ่มเล็ก ๆ อาจทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะภายในองค์กรของตน พร้อมกับการประชุมระดมความคิดและการประชุมที่มีชีวิตชีวา
หลังจากสำรวจแนวคิด ความคิดเห็น และทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว กลุ่มได้เลือกวิธีแก้ปัญหาที่มีโอกาสดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
โปรดทราบว่าพลวัตของการตัดสินใจแบบกลุ่มเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น ความชอบ และความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม และแต่ละแง่มุมเหล่านี้สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้
ความสำคัญของการตัดสินใจแบบกลุ่ม
ความสำคัญของการตัดสินใจแบบกลุ่มมาจากการก้าวข้ามความเฉลียวฉลาดของบุคคลเพียงคนเดียว และใช้ความฉลาดร่วมกันเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความสำเร็จ
นี่คือบางวิธีที่เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มให้ประโยชน์แก่ทีมและองค์กร:
- ปรับปรุงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และทำให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยความคิดจากสมาชิกทุกคนในทีม ไม่ใช่เพียงแค่ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นของสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการให้พวกเขามีส่วนร่วมและทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการเคารพ
- ลดความเสี่ยงและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยการสำรวจมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก
- ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทรัพยากรบุคคลของคุณโดยการแบ่งปันกระบวนการและความรับผิดชอบของวิธีการตัดสินใจกับทุกคน
รายการนี้อาจยาวต่อไปได้ แต่คุณมาที่นี่เพื่อเทคนิค ดังนั้นเราจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ สรุปสั้น ๆ คือ ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายรวมความคิดเข้าด้วยกัน
ความท้าทายทั่วไปในการตัดสินใจแบบกลุ่ม
เช่นเดียวกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล การตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเป็นกลุ่มก็มีความสำคัญเช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบ และแทบทุกอย่างสามารถถูกดำเนินการได้ไม่ดี
หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือการคิดแบบกลุ่ม (Groupthink) เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น กลุ่มจะให้ความสำคัญกับความกลมเกลียวมากกว่าการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมักนำไปสู่การตัดสินใจที่บกพร่องและขาดเหตุผล
ปัญหาที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งของการตัดสินใจร่วมกันคือการที่การทำงานร่วมกันของทีมไม่ราบรื่นมักใช้เวลามากเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตัดสินใจเป็นกลุ่มบางครั้งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
การใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้และได้รับประโยชน์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ความเสี่ยงที่ลดลง และการมีส่วนร่วม
10 เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้รับประโยชน์จากการค้นหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับความสามารถในการตัดสินใจของทีมคุณ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการกำหนดส่วนผสมที่เหมาะสมที่ทีมของคุณต้องการเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีขึ้น
คุณจะต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัญหา องค์กร เป้าหมาย และสมาชิกในกลุ่มของคุณ
ทบทวนเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจเป็นกลุ่ม 10 ประการนี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรจะเหมาะสมกับคุณและทีมของคุณ
1. การระดมความคิด
การระดมความคิดเป็นเทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่ยอมรับการสร้างสรรค์แนวคิดที่หลากหลายอย่างฉับพลันและร่วมมือกัน
ในการทำเช่นนี้ สมาชิกในกลุ่มจะส่งเสริมการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการค้นหาความเป็นไปได้โดยไม่ถูกขัดขวางโดยอคติ
ไม่ชอบการระดมความคิดแบบดั้งเดิมมากนักใช่ไหม? ไม่เป็นไรเลย!
ไวท์บอร์ดของ ClickUpได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับกระบวนการระดมความคิดและการตัดสินใจเป็นกลุ่ม ด้วยการมอบผืนผ้าใบแบบอินเทอร์แอกทีฟให้ทีมได้เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริง ไวท์บอร์ดนี้ช่วยขจัดอุปสรรคในการสื่อสาร และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระ
คำอธิบายประกอบ ความคิดเห็น และการแสดงปฏิกิริยา ช่วยให้เกิดการตอบกลับทันที เปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ดของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ที่ความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนได้รับการให้คุณค่า
การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยให้ทุกคน—แม้แต่ทีมที่อยู่ห่างไกล—สามารถระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดเดียวกันได้พร้อมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างลงตัว
2. การสอบถามเชิงวิพากษ์
การสอบถามเชิงวิพากษ์เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างซึ่งแบ่งสมาชิกในทีมออกเป็นสองกลุ่มย่อย จากนั้นแต่ละกลุ่มย่อยจะสร้างและสำรวจชุดของมุมมองที่ตรงข้ามกันและข้อโต้แย้งที่ขัดแย้งกัน
หลังจากทั้งสองฝ่ายนำเสนอแนวทางแก้ไขทางเลือกแล้ว กลุ่มจะอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปในมุมมองเดียว การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอาจประกอบด้วยองค์ประกอบจากแนวทางเดียว ทั้งสองแนวทาง หรือไม่มีแนวทางใดเลย
นี่เป็นวิธีที่ดีในการสร้างวาระการประชุมที่ป้องกันไม่ให้กลุ่มคิดแบบเดียวกันทำลายการตัดสินใจที่สำคัญ
โดยการสำรวจมุมมองที่ขัดแย้งอย่างเป็นระบบ การสืบค้นเชิงวิภาษวิธีมุ่งที่จะเปิดเผยสมมติฐานที่ซ่อนอยู่ ระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ มันใช้พลังของความขัดแย้งที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ความเห็นต่างเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
3. แผนผังการตัดสินใจ
แผนผังการตัดสินใจเป็นเหมือนกระดานระดมความคิดที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ซึ่งนำเสนอภาพรวมที่มีโครงสร้างของทางเลือกและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงกับชุดของทางเลือกหรือการกระทำ 🌳
ต้นไม้การตัดสินใจมักเริ่มต้นด้วยโหนดเดียวที่แตกแขนงออกเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายทาง แต่ละผลลัพธ์จะทำหน้าที่เป็นโหนด ซึ่งจะแตกแขนงออกเป็นความเป็นไปได้เพิ่มเติมและสร้างแผนที่ที่ครอบคลุมของเส้นทางการตัดสินใจที่เป็นไปได้
วิธีการนี้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้ Whiteboards โดย ClickUp. Whiteboards ทำให้การสร้างต้นไม้การตัดสินใจแบบภาพง่ายขึ้น และแผนผังการหารือของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม. และด้วยอินเตอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ทุกคนจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกและความเป็นไปได้ที่กำลังถูกค้นหา.
4. การโต้แย้งในเชิงลบ
การรับบทเป็นผู้คัดค้านอย่างสร้างสรรค์นั้นมีประโยชน์เมื่อทำอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม
คุณจะเริ่มต้นด้วยการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งคนหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์สำหรับแต่ละแนวคิดที่นำเสนอเข้ามา วิธีนี้จะช่วยป้องกันการคิดแบบกลุ่มเดียว (groupthink) ปรับปรุงพลวัตของกลุ่ม และเน้นย้ำถึงการตัดสินใจที่อาจมีความเสี่ยงหรือมีค่าใช้จ่ายสูง
การใช้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในทีมเช่น ClickUp ช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้นโดยให้ทีมมีหลายวิธีในการสื่อสารความคิดและไอเดียของพวกเขา เทคนิคนี้ยังใช้ได้กับเกือบทุกประเภทของการประชุมอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพสถานการณ์ที่กลุ่มของคุณใช้ ClickUp Whiteboards สำหรับการระดมความคิด ในที่นี้ ผู้ที่แสดงความคิดเห็นในแง่ลบสามารถแสดงคำวิจารณ์ของพวกเขาได้อย่างราบรื่นผ่านความคิดเห็น การตอบสนอง และการใส่คำอธิบายประกอบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดและความคิดเฉพาะเจาะจง
สิ่งนี้ช่วยให้ทั้งทีมสามารถตรวจสอบและหารือก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางที่มีข้อมูลครบถ้วนและมีกลยุทธ์มากที่สุด
5. การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
การตัดสินใจแบบประชาธิปไตยยกเลิกแนวคิดของผู้ตัดสินใจที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว. มันคือระบบการลงคะแนนเสียง และเสียงข้างมากเป็นผู้ตัดสิน.
เทคนิคนี้ทำงานในหลายวิธีที่แตกต่างกัน การประยุกต์ใช้ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของคุณโดยอิงจากการลงคะแนนเสียงของกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม สมาชิกในทีมที่ลงคะแนนเสียงให้กับการตัดสินใจที่แตกต่างจากสิ่งที่ "ชนะ" บางครั้งอาจไม่รู้สึกกระตือรือร้นในการสนับสนุนมันเท่าที่ควร หากผู้นำกลุ่มที่ได้รับมอบหมายคิดว่านี่เป็นไปได้ การตัดสินใจแบบประชาธิปไตยก็มีประโยชน์ในการจำกัดทางเลือกที่เป็นไปได้ที่การประชุมกลุ่มของคุณกำลังหารืออยู่
แบบสอบถามที่ส่งถึงผู้ประสานงานทีมช่วยให้การลงคะแนนของทุกคนเป็นความลับและส่งเสริมให้ทุกคนสามารถลงคะแนนอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการคิดแบบกลุ่ม
การลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยสามารถเร่งกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มได้เช่นกันเมื่อคุณถึงจุดที่หยุดนิ่ง
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpสามารถทำให้การรวบรวมคะแนนโหวตเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้สมาชิกในทีมสามารถส่งความคิดเห็นและความต้องการของพวกเขาได้ภายในไม่กี่วินาที
6. เทคนิคกลุ่มนามธรรม
เทคนิคกลุ่มนามธรรม (NGT) ใช้ประโยชน์จากความรู้ร่วมกันของบุคคลในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางที่มีโครงสร้างไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทำให้การระดมความคิดเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานมากขึ้น
สมาชิกในกลุ่มได้รับการส่งเสริมให้คิดค้นไอเดียอย่างอิสระ และจากนั้นแบ่งปันไอเดียเหล่านั้นกับกลุ่ม. การกระทำเช่นนี้ช่วยเร่งการตัดสินใจและการเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการการร่วมมือข้ามสายงาน.
สมาชิกแต่ละทีมแบ่งปันความคิดของตนโดยไม่มีการอภิปราย เมื่อทุกคนได้นำเสนอความคิดของตนแล้ว กลุ่มจะอภิปรายเพื่อชี้แจงประเด็นต่าง ๆ จากนั้นกระบวนการลงคะแนนที่มีโครงสร้างจะจัดลำดับข้อเสนอโดยพิจารณาจากความสำคัญและความเป็นไปได้
7. เทคนิคเดลฟาย
เทคนิคเดลฟายเป็นการกลั่นกรองภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยรักษาความเป็นนิรนามไว้ กลุ่มจะมอบหมายให้ผู้ดำเนินการถามคำถามปลายเปิดไปยังคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำตอบที่เป็นอิสระและไม่เปิดเผยตัวตน
ทีมหรือผู้อำนวยความสะดวกจะรวบรวม, สรุป, และแบ่งปันคำตอบเหล่านี้กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้คำแนะนำเพิ่มเติม. กระบวนการรวบรวม, สรุป, และแบ่งปันนี้จะถูกทำซ้ำจนกว่าจะมีการตัดสินใจ.
วิธีการเดลฟายมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอิทธิพลของบุคลิกภาพที่โดดเด่น พฤติกรรมขององค์กร และพลวัตของกลุ่ม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากัน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นอย่างเป็นระบบนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการตัดสินใจที่ซับซ้อน การวางแผนกลยุทธ์ และสถานการณ์อื่น ๆ ที่ต้องการความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
8. การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์
เอกฉันท์ในการตัดสินใจของกลุ่ม หมายถึง สภาวะที่ทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่เสนอ 🙌
ทีมมักจะใช้เทคนิคการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ในรูปแบบของการอภิปรายเปิด การแบ่งปันข้อมูล หรือการระดมความคิด การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนบรรลุฉันทามติด้วยการรับรองร่วมกันและมีมุมมองที่สอดคล้องกัน
การบรรลุระดับของความกลมเกลียวและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่บ่อยครั้งก็ใช้เวลามาก ใครก็ตามที่เคยใช้เวลาหลายวันในการทำหน้าที่คณะลูกขุนเพื่อพยายามหาข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์อาจ (อย่างเข้าใจได้) รู้สึกขนลุกเมื่อได้ยินเทคนิคนี้
เมื่อคำนึงถึงปัจจัยด้านเวลา การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์จะเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความเห็นพ้องต้องกันอย่างสมบูรณ์เพื่อความสำเร็จหรือการยอมรับในแนวทางปฏิบัติที่เลือก
คุณอาจต้องการลองใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มอื่น ๆ ในรายการนี้สำหรับการตัดสินใจที่มีขนาดเล็กกว่า
9. การประชุมแบบยืน
การประชุมแบบยืนตรง (Stand-up meetings)เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มที่ต้องมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ (unanimity group decision-making technique) การประชุมแบบนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นสั้นและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีเวลาเสียเปล่าเลย ดังนั้นจึงมักจัดให้มีการประชุมในลักษณะยืน (หรือบางครั้งอาจเดินไปมา)
การประชุมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสมาชิกแต่ละคนในทีมผลัดกันตอบคำถามง่ายๆ ในรูปแบบการสนทนาแบบวนรอบ เช่น:
- เมื่อวานคุณทำอะไร
- คุณวางแผนจะทำอะไรวันนี้?
- มีอะไรขัดขวางความก้าวหน้าของคุณอยู่หรือไม่?
ปรับและขยายคำถามเหล่านี้เพื่อตอบสนองการตัดสินใจเฉพาะที่ทีมของคุณกำลังพยายามทำ จากนั้นใช้แนวคิดและข้อมูลที่รวบรวมจากการประชุมแบบยืนนี้เพื่อตัดสินใจในการประชุมที่เป็นทางการมากขึ้น
จุดประสงค์ของการประชุมสแตนด์อัพประจำวันคือเพื่อช่วยในการประสานงานของทีม วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็วนี้ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คล้ายกับการประชุมทีมในสนามฟุตบอล หากมีปัญหาเกิดขึ้น คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผน จดบันทึก และติดตามความคืบหน้าของโครงการ จับคู่กับเทมเพลตวาระการประชุมสแตนด์อัพของ ClickUpเพื่อลดความไม่แน่นอนและปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของทีมคุณ
10. เครื่องมือการตัดสินใจดิจิทัล
เครื่องมือและแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจสามารถปรับปรุงทุกเทคนิคในรายการนี้ได้ 🛠️
แม้ว่าเราได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่า ClickUp สามารถใช้กับเทคนิคอื่น ๆ ในรายการนี้ได้อย่างไร แต่ ClickUp ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกมาก ใช้ClickUp for Teamsเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีมของคุณในทุกแง่มุมของการจัดการโครงการและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในแผนกใดหรือบริษัทของคุณจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตาม
ตัวอย่างเช่นมุมมองแชทของ ClickUpจะรวบรวมการสื่อสารและการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับการตัดสินใจไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้การทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ แนวคิด และการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ควรใช้ ใช้เพื่อปรับปรุงเทคนิคใด ๆ (หรือทั้งหมด) เหล่านี้ด้วยการสื่อสารที่ดีขึ้น ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกล ไฮบริด หรืออยู่ในสถานที่เดียวกัน
นั่นเป็นเพียงหนึ่งในเทมเพลตกว่า 1,000 แบบที่ ClickUp มีให้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การจัดการโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลตรายการงานของเราเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับการประชุมตัดสินใจล่วงหน้า หรือทำงานเป็นทีมเพื่อปรับปรุงรายการงานสำหรับโครงการที่กำหนด
เครื่องมือการตัดสินใจดิจิทัลเช่น ClickUp ยังช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยการทำงานอัตโนมัติของงานประจำวัน, สร้างสรุป AI ของการประชุมของคุณ, ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, และทำให้สมาชิกทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน.
ปรับกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มให้สอดคล้องกัน
การเลือกกระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่มที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จและสร้างสรรค์
โปรดจำไว้ว่า สมาชิกแต่ละคนในทีมมีบทบาทเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกร่วมกัน ซึ่งก็คือการตัดสินใจที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบ ใช้เทคนิคการตัดสินใจเป็นกลุ่มข้างต้นเพื่อผลักดันสมาชิกในทีมของคุณ (และองค์กร) ไปสู่อนาคตที่มีความสุขและกลมเกลียวกัน
ถึงเวลาแล้วที่จะยอมรับเทคนิคต่าง ๆ เช่น การระดมความคิด การลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตย NGT และวิธีการเดลฟาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการตัดสินใจและกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์
สัมผัสพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของคุณ และเปลี่ยนเสียงที่หลากหลายของทีมคุณให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่กลมกลืนอย่างลงตัวลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้— ฟรี!