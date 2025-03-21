บล็อก ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยฟรีสำหรับ Google Sheets

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
21 มีนาคม 2568

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังดำเนินชีวิตในแต่ละวันตามกิจวัตรเดิม ๆ โดยแทบไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังทำอยู่ คุณชงกาแฟยามเช้า เลื่อนดูโทรศัพท์ และเดินทางไปเส้นทางเดิมทุกวัน บ่อยครั้งจนกลายเป็นอัตโนมัติ

แต่คุณรู้หรือไม่ว่า มากถึง43% ของการกระทำในแต่ละวันของเราเป็นเช่นนั้น—ทำไปโดยอัตโนมัติจากนิสัย?

ตอนนี้จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถตั้งใจนำพฤติกรรมประจำวันเหล่านั้น(ที่บางครั้งอาจไร้สติ) ไปสู่เป้าหมายของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือบรรลุการเติบโตส่วนบุคคล? การติดตามพฤติกรรมคือกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้น

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้ตัวติดตามนิสัยที่สร้างขึ้นโดยใช้ Google Sheets. เทมเพลต Google Sheets ที่ยืดหยุ่นเหล่านี้สามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้า, ทำให้คุณรับผิดชอบต่อตัวเอง, และเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณให้กลายเป็นการกระทำที่ตั้งใจซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง.

มาสำรวจเทมเพลตติดตามนิสัยที่ดีที่สุดใน Google Sheets เพื่อช่วยให้คุณควบคุมนิสัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน!

เทมเพลตติดตามนิสัยคืออะไร?

เทมเพลตติดตามนิสัยเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามนิสัยหรือกิจวัตรประจำวัน ช่วยผู้ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในเป้าหมาย เช่น การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ หรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

โดยทั่วไปแล้ว เทมเพลตเหล่านี้ มีลักษณะเป็นตาราง รายการ หรือแผนภูมิ ซึ่งผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายเมื่อทำงานเสร็จแล้วและติดตามพฤติกรรมต่างๆ ได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

มักใช้ในสมุดวางแผน, บูลเล็ตเจอร์นัล, หรือแอปพลิเคชัน, แบบฟอร์มติดตามนิสัยช่วยให้คุณสามารถติดตามความสม่ำเสมอได้ทางสายตาอย่างง่ายดายตลอดเวลา. สามารถปรับแต่งได้ตามเป้าหมายและความชอบส่วนตัว และมีให้ในรูปแบบแผ่นกระดาษที่สามารถพิมพ์ได้หรือรูปแบบดิจิทัล.

พร้อมหรือยังสำหรับไอเดียติดตามนิสัยสุดเจ๋งที่จะทำให้คุณทึ่ง?

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามนิสัยที่ดี?

เทมเพลตติดตามนิสัยที่ดีควรมี:

  • ปรับแต่งได้: ควรให้คุณสามารถติดตามนิสัยต่าง ๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่รายวัน รายสัปดาห์ ไปจนถึงรายเดือน
  • ยืดหยุ่น: ควรสามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตและความชอบที่แตกต่างกันได้
  • ง่าย: ควรเข้าใจและใช้งานได้ง่าย พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและรูปแบบที่ตรงไปตรงมา
  • ดึงดูดสายตา: เทมเพลตที่ดึงดูดสายตาสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการใช้งานได้มากขึ้น
  • การกระตุ้น: ควรให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จและความก้าวหน้า

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ 👇🏼

5 แบบฟอร์มติดตามนิสัย

นี่คือเทมเพลตติดตามนิสัยใน Google Sheets ที่มีประสิทธิภาพ 5 แบบ ซึ่งเหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น:

1. เทมเพลตติดตามนิสัยใน Google Sheets โดย Hello Metrics

เทมเพลตติดตามนิสัย Google Sheets: เทมเพลตติดตามนิสัย Google Sheets
ผ่านทางHello Metrics

เทมเพลตติดตามนิสัยใน Google Sheets โดย Hello Metrics นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามนิสัยในรูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ

คุณสมบัติหลักบางประการของเทมเพลต Google Sheets นี้ ได้แก่:

  • อินเทอร์เฟซที่สะอาดและเป็นระเบียบ: เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ปราศจากความยุ่งเหยิง ออกแบบมาเพื่อทำให้การติดตามนิสัยง่ายขึ้น
  • ความยืดหยุ่นที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามนิสัยประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
  • การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ: แผนภูมิที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของคุณและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • อัปเดตอย่างง่ายดาย: อัปเดตและกำหนดสีให้กับคอลัมน์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูความคืบหน้าของคุณได้ทันที
  • โซลูชันที่ปรับขนาดได้: ไม่ว่าคุณจะติดตามนิสัยเพียงไม่กี่อย่างหรือกิจวัตรที่ครอบคลุมทั้งหมด เทมเพลตอเนกประสงค์นี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังมองหาวิธีการติดตามนิสัยที่เรียบง่าย

2. แม่แบบติดตามนิสัยโดย You Exec

เทมเพลตติดตามนิสัย: เทมเพลตติดตามนิสัยใน Google Sheets
ผ่านทางYou Exec

หากคุณเป็นมืออาชีพที่ต้องจัดการตารางงานที่ยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลา แบบฟอร์มติดตามนิสัยโดย You Exec ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณติดตามนิสัยหลายอย่างพร้อมกันจัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ และกำหนดเส้นตายได้

คุณยังสามารถใช้รหัสสีกับงานที่ทำซ้ำเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย มองเห็นความสำเร็จของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยกราฟและแถบความคืบหน้า นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับบันทึกและเตือนความจำ เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตรงหน้าคุณช่วยให้เป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายด้านประสิทธิภาพสมดุลกัน

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการใช้วิธีการที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการติดตามนิสัย และรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน เครื่องมือส่วนใหญ่สามารถจัดการขั้นตอนเหล่านี้ได้หนึ่งหรือสองขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ช่วยให้งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลากงานยุ่งๆ ไปได้เลย!

3. แม่แบบติดตามนิสัยใน Google Sheets โดย Heysho

เทมเพลตติดตามนิสัย Google Sheets: เทมเพลตติดตามนิสัย Google Sheets
ผ่านทางHeysho

กำลังมองหาสิ่งที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายอยู่หรือเปล่า? เทมเพลตติดตามนิสัยแบบมินิมอลใน Google Sheets โดย Heysho นี้อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ด้วยช่องทำเครื่องหมายเพื่อบันทึกความคืบหน้าในแต่ละวัน เทมเพลตติดตามนิสัยรายวันนี้ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคุณทำตามนิสัยที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด

มันติดตามนิสัยของคุณตลอดหนึ่งเดือน และให้เปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์เพื่อแสดงถึงความสม่ำเสมอของคุณโดยรวม คุณสามารถปรับแต่งมันได้อย่างง่ายดายเพื่อการติดตามรายสัปดาห์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นหากคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างที่พื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการวิธีติดตามนิสัยอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่รู้สึกสับสนกับฟีเจอร์ที่ซับซ้อน

4. แบบฟอร์มติดตามนิสัยโดย Realistic Planner

เทมเพลตติดตามนิสัย Google Sheets: เทมเพลตติดตามนิสัย Google Sheets
ผ่านทางRealisticPlanner

หากคุณต้องการโครงสร้างและแรงจูงใจเพิ่มเติมในการติดตามนิสัยของคุณ แม่แบบติดตามนิสัยนี้โดย Realistic Planner นำเสนอวิธีการที่ละเอียดถี่ถ้วน

คุณสามารถติดตามนิสัยได้สูงสุด 10 อย่างพร้อมกัน โดยมีส่วนสำหรับตั้งเป้าหมาย, ทบทวนความก้าวหน้าของคุณ, และแม้กระทั่งอ่านคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่การติ๊กงานออกจากเช็คลิสต์กิจวัตรตอนเช้าของคุณเท่านั้น— แต่เป็นการรักษาความตระหนักรู้ในการเติบโตของคุณ

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาตัวติดตามนิสัยที่เน้นการสะท้อนคิดและมุ่งเน้นเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการติดตามนิสัยหลายอย่าง ตั้งเป้าหมายอย่างละเอียด ทบทวนความก้าวหน้า และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

5. แบบฟอร์มติดตามนิสัยประจำสัปดาห์พร้อมบันทึกโดย Clockify

เทมเพลตติดตามนิสัยรายสัปดาห์พร้อมบันทึก: เทมเพลตติดตามนิสัย Google Sheets
ผ่านทางClockify

หากคุณชอบวิธีการติดตามนิสัยแบบเรียบง่ายพร้อมกับการสะท้อนความคิดส่วนตัวเล็กน้อย แม่แบบติดตามนิสัยรายสัปดาห์ของ Clockify คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

เทมเพลตฟรีนี้ยังให้คุณสามารถ:

  • ติดตามนิสัยได้สูงสุดถึงเจ็ดอย่างต่อสัปดาห์อย่างง่ายดาย
  • ใช้ส่วนบันทึกเฉพาะเพื่อจดบันทึกข้อสังเกตและการปรับเปลี่ยน
  • สมดุลระหว่างความเรียบง่ายกับโอกาสในการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง
  • ติดตามนิสัยที่ดีและไม่ดีของคุณโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการวิธีง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพในการติดตามนิสัยประจำสัปดาห์และทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง

ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามนิสัย

Google Sheets เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการติดตามนิสัยเนื่องจากความยืดหยุ่นและการเข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างตัวติดตามที่ปรับแต่งได้เองด้วยตาราง สูตร และแผนภูมิ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการติดตามนิสัยแบบ DIY

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแอปหรือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตามเป้าหมายโดยเฉพาะ

ข้อเสียเหล่านี้ได้แก่:

  • การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: คุณต้องป้อนความคืบหน้าของคุณด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องติดตามหลายพฤติกรรม
  • การขาดระบบอัตโนมัติ: แม้ว่าคุณจะสามารถตั้งค่าสูตรได้ แต่ Sheets ไม่มีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับการติดตามนิสัย ซึ่งหมายความว่าการแจ้งเตือน การแจ้งเตือน หรือการอัปเดตแบบเรียลไทม์จะไม่มีให้ใช้
  • การปรับแต่งทางภาพที่จำกัด: Google Sheets ให้ตัวเลือกการสร้างแผนภูมิและสีพื้นฐาน แต่ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งทางภาพขั้นสูงเหมือนกับแอปหรือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตามนิสัยโดยเฉพาะ
  • ไม่เหมาะกับมือถือ: แม้ว่าจะสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ แต่การนำทางใน Google Sheets บนหน้าจอขนาดเล็กอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้การอัปเดตนิสัยอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพน้อยลง
  • ขาดข้อมูลเชิงวิเคราะห์: Google Sheets ไม่ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์หรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับนิสัย ซึ่งแอปมักจะรวมไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป้าหมายของคุณ
  • ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน: การแชร์และทำงานร่วมกันในการติดตามนิสัยสามารถทำได้ แต่ Sheets ไม่มีฟีเจอร์เช่นการติดตามนิสัยของทีมหรือการติดตามเป้าหมายร่วมกันในรูปแบบที่ราบรื่นและบูรณาการ
  • การขาดคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายในตัว: ไม่มีการสนับสนุนโดยตรงสำหรับการทำซ้ำนิสัย,แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญ, จุดสำคัญของความก้าวหน้า, หรือวงจรนิสัย ซึ่งอาจทำให้การติดตามเป้าหมายระยะยาวไม่น่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยการจัดระเบียบพฤติกรรม และเทมเพลตติดตามเป้าหมาย ใน Google Sheets

เทมเพลตติดตามพฤติกรรมทางเลือก

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Google Sheetsในการติดตามนิสัย ตั้งเป้าหมาย และจัดระเบียบงานClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการงาน มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการส่วนบุคคลและงานมืออาชีพ

แต่ละเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่,ผสานรวมกับระบบจัดการงานของ ClickUp, และมีคุณสมบัติขั้นสูง

ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้า การติดตามเวลา การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และเครื่องมือแสดงผลความคืบหน้าแบบภาพ ที่ช่วยให้การติดตามพฤติกรรมและการตั้งเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าการใช้ Google Sheets แบบดั้งเดิม

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย

นี่คือรายละเอียดของเทมเพลตบางส่วน:

1. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในแต่ละวันสำหรับนิสัยส่วนบุคคลต่างๆ ได้

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รักษาความสม่ำเสมอและติดตามนิสัยประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย—สร้างชีวิตที่คุณต้องการทีละนิสัยด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUp

นี่ไม่ใช่แค่แม่แบบเท่านั้น แต่เป็นโค้ชสร้างนิสัยส่วนตัวของคุณ ปรับให้เข้ากับเป้าหมายเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกออกกำลังกายประจำวัน ดื่มน้ำให้มากขึ้น ให้ความสำคัญกับการนอนหลับ อ่านหนังสืออย่างจริงจัง หรือค้นหาความสงบภายในผ่านการนั่งสมาธิ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ความคืบหน้าทางสายตา: ติดตามการเดินทางของคุณด้วยช่องทำเครื่องหมายที่ใช้งานง่ายหรือแถบแสดงความคืบหน้า
  • ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: รับความพึงพอใจทันทีเมื่อคุณทำภารกิจประจำวันสำเร็จ
  • ภาพรวมรายสัปดาห์และรายเดือน: ตรวจจับแนวโน้ม, ระบุรูปแบบ, และเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ
  • การเตือนความจำอย่างสุภาพ: ติดตามความคืบหน้าด้วยการแจ้งเตือนที่ตรงเวลา

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยสร้างและรักษาพฤติกรรมเชิงบวก

2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

สำหรับผู้ที่ชอบใช้ไทม์ไลน์แบบภาพ เทมเพลตปฏิทินรายการที่ต้องทำของ ClickUp จะผสานงานของคุณเข้ากับมุมมองปฏิทินโดยตรง

เทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
มองเห็นงานและกำหนดเวลาของคุณบนปฏิทิน—วางแผนอย่างชาญฉลาดและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้วยเทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำจาก ClickUp

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและคุณสมบัติที่ทรงพลัง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • มองเห็นภาพรวมของงาน: ดูตารางงานของคุณแบบภาพรวม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณ: จัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: จัดระเบียบและติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติหลักบางประการของมันได้แก่:

  • ความยืดหยุ่นในการลากและวาง: จัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลากงานไปยังวันที่ใหม่
  • การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ
  • การผสานปฏิทินข้ามระบบ: ซิงค์ปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินงานได้อย่างราบรื่นเพื่อมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
  • การติดตามการพึ่งพาของงาน: จัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตงานอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการวิธีการจัดการงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจนและโต้ตอบได้

3. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

การตั้งเป้าหมายเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง และการบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่ง การบรรลุเป้าหมายต้องการกรอบการทำงานที่มั่นคง.เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นบนหลักการ SMART (เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, มีกรอบเวลา) ซึ่งทำให้แน่ใจว่าทุกเป้าหมายชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้.

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ตั้งเป้าหมาย SMART และบรรลุเป้าหมายด้วยความมั่นใจ—เป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อความสำเร็จด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดรายละเอียดเฉพาะของแต่ละเป้าหมาย กำหนดผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ และกำหนดเส้นตาย คุณยังสามารถแบ่งแต่ละเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ และติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา

มีประโยชน์สำหรับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ โดยให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมายซึ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ. แบบฟอร์มนี้ยังให้คุณเพิ่มบันทึกการสะท้อนคิดเกี่ยวกับเป้าหมายแต่ละข้อ ทำให้ง่ายต่อการประเมินว่าเป้าหมายนั้นสมจริงหรือไม่ หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนสำหรับเป้าหมายในอนาคต.

อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญคือความสามารถในการเชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวกับงานระยะสั้น สร้างเส้นทางที่ชัดเจนจากการกระทำในแต่ละวันไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า

เทมเพลตนี้ช่วยให้เป้าหมายของคุณชัดเจน สามารถบรรลุได้ และสร้างแรงจูงใจ โดยการปรับให้สอดคล้องกับกรอบ SMART

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในหลากหลายด้านของชีวิต

อ่านเพิ่มเติม:10 แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุด

4. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp

การจัดการรายการงานที่เพิ่มขึ้นอาจรู้สึกท่วมท้นได้แม่แบบงานที่ต้องทำของ ClickUpช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการงานโดยมีเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญในตัว การจัดหมวดหมู่ของงาน และการติดตามความคืบหน้า

เทมเพลตงานที่ต้องทำใน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—จัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และทำตามกำหนดเวลาโดยไม่มีความเครียด ด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp

แม่แบบนี้รองรับ:

  • การแยกงานเป็นชิ้นย่อย: แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
  • มุ่งเน้นตามกำหนดเวลา: กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและรับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • การจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญ: จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบรหัสสี
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การผสานการติดตามเวลา: ปรับปรุงการจัดการเวลาและปริมาณงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปวางแผนดิจิทัลหลายตัวหรือระบบแบบแมนนวล

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ทำงานทางไกลและต้องการเครื่องมือในการจัดระเบียบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ต้องการจัดการลูกค้าและโครงการหลายรายการ

5. แม่แบบสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp มอบวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบความรับผิดชอบประจำวันของคุณ

เทมเพลตรายวันสำหรับสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามวันของคุณอย่างง่ายดายด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง—จัดลำดับความสำคัญ จัดระเบียบ และทำงานให้เสร็จด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันจาก ClickUp

สำหรับผู้ที่ต้องการการจัดระเบียบที่รวดเร็วและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในแต่ละวัน แบบฟอร์มนี้มอบความชัดเจนและโครงสร้างเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จสิ้นไปอย่างมีประสิทธิผล

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ส่วนตัว งาน หรือเป้าหมาย จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของภารกิจตามความสำคัญและความเร่งด่วน สถานะที่กำหนดเอง (เปิด ทำเสร็จ) สามารถช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ ในขณะที่เครื่องมือภาพ เช่น กราฟและแผนภูมิ ช่วยให้คุณสามารถดูความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชอบเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตนเอง

6. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp

หากคุณต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองแม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpสามารถช่วยวางแผนเส้นทางสู่การปรับปรุงตนเองได้ มันให้กรอบการทำงานสำหรับการตั้งเป้าหมายระยะยาวโดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานและเป้าหมายที่สามารถทำได้

เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
รับแม่แบบฟรี
บรรลุเป้าหมายส่วนตัวของคุณด้วยแผนพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้—ติดตามความก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาส่วนบุคคลจาก ClickUp

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่การได้มาซึ่งทักษะ,แผนการดูแลตนเอง, การพัฒนาอาชีพ, การปรับปรุงสุขภาพ, หรือ 취미. ทุกเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้, ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าที่แท้จริงได้.

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทบทวนและสะท้อนถึงความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สร้างขึ้นบนClickUp Goals คุณสามารถติดตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้ คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละงานและติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าไปสู่แต่ละเป้าหมายย่อยได้ นอกจากนี้ แถบความคืบหน้าแบบภาพของเทมเพลตยังช่วยให้คุณเห็นได้ว่าแต่ละเป้าหมายเสร็จสิ้นไปมากน้อยเพียงใด ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกสำเร็จและรักษาแรงจูงใจไว้ได้ตลอดเวลา

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการไม่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเอง แต่ยังต้องการสร้างแผนที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

7. แม่แบบตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็กใน ClickUp

การจัดตารางวันของเด็กอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องบาลานซ์ระหว่างงานโรงเรียน งานบ้าน และเวลาว่าง.เทมเพลตตารางประจำวันสำหรับเด็กของ ClickUpมอบโครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตาม ซึ่งจัดตารางวันไว้เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจและทำตามได้.

แม่แบบตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็ก ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างโครงสร้างสำหรับวันของลูกคุณ—สมดุลการเรียนรู้ การเล่น และการพักผ่อนด้วยตารางเวลาที่ง่ายต่อการติดตามโดยใช้เทมเพลตตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็กของ ClickUp

เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดโครงสร้างวันของลูกคุณ. มันส่งเสริมสมดุลของการเรียนรู้, การเล่น, และการผ่อนคลาย.

นอกจากนี้ยังช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนา:

  • ทักษะการจัดการเวลา: เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วินัยในตนเอง: สร้างนิสัยในการปฏิบัติตามตารางเวลาและทำงานให้เสร็จตรงเวลา
  • ลดความเครียด: การมีโครงสร้างวันที่ดีสามารถนำไปสู่ความวิตกกังวลน้อยลงและสมาธิที่ดีขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการช่วยให้เด็กๆ พัฒนาความรู้สึกเป็นระเบียบและมีกิจวัตรประจำวัน

8. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณให้สูงสุดโดยเน้นที่การจัดลำดับความสำคัญของงานและการติดตามความก้าวหน้า มันช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ กำหนดเส้นตาย และจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ

ต่างจากเทมเพลตอื่น ๆ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวชี้วัดในตัวเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการจัดระเบียบงานพร้อมระบบติดตามความคืบหน้าในตัว—ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลจาก ClickUp

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานและเปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการสลับงาน

เทมเพลตนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUpให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ หากคุณกำลังพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม การผสมผสานระหว่างการจัดการเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการติดตามผลจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ

เทมเพลตนี้มีการออกแบบที่สะอาดตาและสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้ ทำให้สามารถปรับใช้กับระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะใช้ Getting Things Done (GTD) หรือเทคนิค Pomodoro

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเครื่องมือที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง

สร้างตัวติดตามนิสัยส่วนบุคคลโดยใช้ ClickUp Brain

ติดตามนิสัยได้ง่าย: ใช้ ClickUp เพื่อความสำเร็จ

เกือบครึ่งหนึ่งของการกระทำของเราถูกขับเคลื่อนโดยนิสัย และการควบคุมกิจวัตรเหล่านั้นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พลิกชีวิตของเราได้

Google Sheets, ด้วยความเข้าถึงได้และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, มอบวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพในการเริ่มติดตามนิสัยเหล่านั้นและนำทางไปสู่เป้าหมายของคุณ.

แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่แข็งแกร่งและมีคุณสมบัติมากกว่าเดิม ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยยกระดับการติดตามนิสัยของคุณไปอีกขั้น

ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแจ้งเตือน การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp จึงเหนือกว่าสิ่งที่ Google Sheets มอบให้ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการไม่เพียงแค่พฤติกรรม แต่ยังรวมถึงโครงการทั้งหมด เป้าหมาย และกระบวนการทำงาน

หากคุณพร้อมที่จะยกระดับระบบการติดตามนิสัยของคุณลองใช้ ClickUpเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นและครบวงจรซึ่งสนับสนุนทั้งการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพของคุณ