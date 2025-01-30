บล็อก ClickUp
คู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างตารางหมุนเวียนใน Google Sheets

Praburam
Praburam
30 มกราคม 2568

ตารางหมุนเป็นเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพสูงของตารางปกติ

คิดถึงตาราง pivot table ว่าเป็นไฟสปอตไลท์—มันส่องแสงสว่างไปยังรายละเอียดที่สำคัญที่สุดในข้อมูลของคุณ ทำให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มและรูปแบบได้อย่างง่ายดาย 💡

เนื่องจากลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ของพวกเขา คุณสามารถ สร้างตาราง pivot ที่จัดระเบียบใหม่ สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างง่ายดาย

Google Sheets ทำให้การสร้างตารางสรุปข้อมูลเป็นเรื่องง่ายเพียงไม่กี่คลิก และคุณสามารถทำงานอัตโนมัติใน Google Sheets ที่ปกติต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงได้ ตัวเลือกในการปรับแต่งมีไม่สิ้นสุด คุณสามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนฟอนต์ เพิ่มเมนูแบบเลื่อนลงที่ดูทันสมัย หรือแม้กระทั่งรวมองค์ประกอบการแสดงข้อมูลขั้นสูงได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้โค้ดที่ซับซ้อนหรือขั้นตอนยุ่งยาก

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูขั้นตอนการสร้างตาราง pivot ใน Google Sheet และต่อมาจะรีวิวเครื่องมือทางเลือกที่มีคุณสมบัติมากกว่า (คำใบ้: มันคือClickUp) 🚀

ขั้นตอนการสร้างตารางหมุนเวียนใน Google Sheets

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจัดการกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลการขาย การเลื่อนดูแถวและคอลัมน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะจุดกลายเป็นงานที่น่ากลัวและใช้เวลามาก

นั่นแหละคือเวลาที่คุณต้องใช้ตารางหมุนเวียนข้อมูลใน Google Sheets!

ในขณะที่ชุดข้อมูลขนาดเล็กสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ตารางหมุน (Pivot Tables) จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเมื่อ Google Sheets ของคุณเริ่มยุ่งเหยิง แทนที่จะต้องวุ่นวายกับสูตรที่ซับซ้อน คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง พร้อมบันทึกแม่แบบสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ (และลดอาการปวดหัว)

นี่คือวิธีเริ่มต้น:

1. เปิด Google Sheets ของคุณ

ก่อนอื่นเลย—เปิด Google Sheets ของคุณขึ้นมา คุณสามารถใช้ชีตที่มีข้อมูลอยู่แล้วหรือเพิ่มข้อมูลดิบเข้าไปก็ได้ เพียงแค่จัดระเบียบให้เรียบร้อย มีหัวข้ออยู่ด้านบน!

สร้างตารางสรุปข้อมูลใน Google Sheets: เปิด Google Sheets
เริ่มต้นด้วยการเปิด Google Sheet ที่มีข้อมูลของคุณ

2. เลือกช่วงข้อมูลของคุณ

ไฮไลต์ทุกเซลล์ที่มีข้อมูลต้นฉบับที่คุณต้องการในตาราง pivot ของคุณ อย่าลืมหัวคอลัมน์ด้วย—พวกมันสำคัญมาก

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้คีย์ลัด Ctrl + A บน Windows หรือ Command + A บน Mac เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว มันทำงานเหมือนเวทมนตร์ ✨

สร้างตารางหมุนเวียนใน Google Sheets: ไฮไลต์ข้อมูลในแผ่นงาน
ไฮไลต์ข้อมูลในตารางสรุปข้อมูลของ Google Sheets ของคุณในแบบที่คุณต้องการวิเคราะห์

3. คลิกที่ แทรก และเลือก ตารางแบบหมุนวิเคราะห์

ถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง! 🎯

ไปที่เมนูด้านบน คลิก แทรก และเลือก ตารางหมุน จากเมนูแบบเลื่อนลง

สร้างตารางสรุปข้อมูลใน Google Sheets: เลือก ตารางสรุปข้อมูล
ไปที่ แทรก > ตารางพivot

4. เลือกตำแหน่งที่จะวางตารางข้อมูล

จะมีแผงใหม่ปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการสร้างตารางข้อมูลแบบหมุนเวียนของคุณที่ไหน คุณสามารถวางลงในแผ่นงานใหม่หรือวางในแผ่นงานที่มีอยู่แล้วก็ได้

เลือกตำแหน่งของคุณ จากนั้นคลิก สร้าง—คุณทำเสร็จไปครึ่งทางแล้ว

สร้างตารางพาย (Pivot Table) ใน Google Sheets: วางตารางพาย
เลือกตำแหน่งที่จะวางตารางข้อมูลหมุนเวียนของคุณ

5. เพิ่มแถวและคอลัมน์

ตอนนี้มาถึงส่วนที่สนุกแล้ว! ในแผงแก้ไขตารางข้อมูลหมุนเวียน คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับแถวและคอลัมน์

คลิก 'เพิ่ม' ข้างแต่ละรายการเพื่อกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการแยกย่อย คิดว่าเป็นเหมือนการตัดสินใจว่าจะจัดระเบียบชุดข้อมูลของคุณอย่างไร

ต้องการดูยอดขายตามภูมิภาคหรือไม่? เพิ่ม 'ภูมิภาค' ในแถว และ 'ยอดขาย' ในคอลัมน์

สร้างตารางสรุปข้อมูลใน Google Sheets: เพิ่มแถวและคอลัมน์
กำหนดการแบ่งข้อมูลของคุณโดยการเพิ่มแถวและคอลัมน์

6. เพิ่มคุณค่า

ในส่วน 'ค่านิยม' ของตัวแก้ไขตารางข้อมูลหมุนเวียน ให้คลิก 'เพิ่ม' เพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดง คุณสามารถคำนวณยอดรวม ค่าเฉลี่ย หรือจำนวน—โดยพื้นฐานแล้วคืออะไรก็ได้ที่คุณ (หรือเจ้านาย) ต้องการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SUM เว้นแต่คุณต้องการค่าเฉลี่ยหรือฟิลด์ที่คำนวณแล้ว

สร้างตารางหมุนเวียนใน Google Sheets: เพิ่มค่าในตาราง
เลือกวิธีแสดงข้อมูลของคุณ

7. ใช้ตัวกรอง (ไม่บังคับแต่มีประโยชน์)

ตัวกรองช่วยให้คุณแยกและจัดกลุ่มข้อมูลในตารางพivot ได้มากขึ้น

หากคุณต้องการดูข้อมูลเฉพาะปีหรือกรองแถวที่ว่างออก ให้คลิก 'เพิ่ม' ภายใต้ส่วน 'ตัวกรอง'

เลือกเกณฑ์การกรองของคุณ แล้วรายงานของคุณจะถูกปรับแต่งอย่างสมบูรณ์แบบ!

สร้างตารางพายใน Google Sheets: ใช้ตัวกรองในแผ่นงาน
ใช้ตัวกรองเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ

8. อัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ตารางหมุนเวียนของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา หากการเปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏทันที ให้กดปุ่มรีเฟรช

ขึ้นอยู่กับขนาดของชุดข้อมูลของคุณ อาจใช้เวลาสักครู่ แต่มันจะเสร็จสมบูรณ์

สร้างตารางพายพอนใน Google Sheets: ตารางพายพอนสุดท้าย
ตารางข้อมูลหมุนเวียนของคุณใน Google Sheets จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลง

วิธีปรับแต่งตารางข้อมูลแบบหมุนเวียนใน Google Sheets ของคุณ

มีหลายวิธีในการปรับแต่งตารางข้อมูลใน Google Sheets:

  • การจัดเรียงแถวและคอลัมน์ใหม่: ลากและวางแถวและคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับหรือจัดกลุ่มใหม่
  • การเพิ่มหรือลบฟิลด์: ใช้ส่วน "แถว," "คอลัมน์," และ "ค่า" ในตัวแก้ไขตารางข้อมูลเพื่อเพิ่มหรือลบฟิลด์จากตารางข้อมูล
  • การกรองข้อมูล: ใช้ตัวกรองกับแถวหรือคอลัมน์เฉพาะเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณสนใจ
  • การจัดเรียงข้อมูล: จัดเรียงข้อมูลตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยโดยคลิกที่ไอคอนการจัดเรียงในหัวคอลัมน์
  • การจัดรูปแบบค่า: เปลี่ยนรูปแบบของค่าในตาราง pivot table เช่น สกุลเงิน, เปอร์เซ็นต์, หรือวันที่
  • เปลี่ยนชื่อฟิลด์: อัปเดตชื่อของแถวหรือคอลัมน์โดยใช้ตัวเลือกแก้ไข
  • เพิ่มฟิลด์คำนวณ: สร้างฟิลด์คำนวณเพื่อดำเนินการคำนวณกับข้อมูลในตารางสรุปข้อมูล
  • การสร้างแผนภูมิแบบพivot: แปลงตารางแบบพivotของคุณเป็นแผนภูมิเพื่อการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้
  • การใช้สไลเซอร์: เพิ่มสไลเซอร์ลงในตารางพivotของคุณเพื่อกรองข้อมูลแบบโต้ตอบ
  • การปรับใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญหรือแนวโน้มในตารางสรุปข้อมูล
  • การป้องกันตารางหมุน: ล็อกตารางหมุนเพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
การจัดรูปแบบตารางข้อมูลหมุนเวียนใน Google Sheets
กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Google Sheets สามารถนำไปใช้กับตาราง pivot ได้เช่นกัน

ความแตกต่างระหว่างตารางหมุนใน Excel และ Google Sheets

ทั้ง Microsoft Excel และ Google Sheets มีฟังก์ชันตารางหมุน (Pivot Table) ให้บริการ แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านของอินเตอร์เฟซผู้ใช้, คุณสมบัติ, และตัวเลือกการปรับแต่ง. นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติของExcel และ Google Sheetsสำหรับตารางหมุน.

ลักษณะตารางหมุนใน Google Sheetsตารางหมุนใน Excel
อินเตอร์เฟซผู้ใช้และความง่ายในการใช้งานการสร้างตารางสรุปข้อมูลใน Google Sheets เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมา ผู้ใช้สามารถสร้างตารางสรุปข้อมูลได้โดยไปที่เมนู 'แทรก' และเลือก 'ตารางสรุปข้อมูล' ซึ่งจะตรวจจับช่วงข้อมูลโดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยในทางตรงกันข้าม การสร้างตารางหมุนเวียนใน Excel ต้องเลือกช่วงข้อมูลและใช้แท็บ 'แทรก' เพื่อเลือก 'PivotTable' อินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน อย่างไรก็ตาม มันมีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงผ่านรายการฟิลด์ของ PivotTable ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งรายละเอียดได้อย่างละเอียด
ข้อเสนอแนะและการทำงานอัตโนมัติGoogle Sheets มีแผงคำแนะนำ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สร้างภาพข้อมูลหรือสรุปได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดExcel ขาดคุณสมบัตินี้ แต่ชดเชยด้วยความสามารถในการกรองขั้นสูงและการจัดกลุ่ม
ความสามารถในการสร้างแผนภูมิGoogle Sheets ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตารางสรุปข้อมูล (Pivot Table) ได้อย่างง่ายดายExcel มีประเภทกราฟและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการรายงานที่ละเอียดมากขึ้น
ความร่วมมือGoogle Sheets รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนสเปรดชีตเดียวกันได้พร้อมกันใน Excel การทำงานร่วมกันมักต้องแชร์เวิร์กบุ๊กทั้งหมด ซึ่งอาจยุ่งยาก
ฟิลด์ที่คำนวณGoogle Sheets มีขีดความสามารถที่จำกัดในด้านนี้Excel มีตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างฟิลด์คำนวณและมาตรการภายในตารางหมุนเวียน ช่วยให้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเป็นไปได้
การจัดรูปแบบGoogle Sheets มีความสามารถในการจัดรูปแบบพื้นฐานเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ขั้นสูงของ ExcelExcel มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงตัวกรองและไทม์ไลน์สำหรับองค์ประกอบแบบโต้ตอบ
การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆแม้ว่าจะมีความสามารถในการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Excel แต่ก็สามารถทำงานร่วมกับแอปอื่น ๆ ใน Google Workspace ได้เป็นอย่างดีExcel สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในชุด Microsoft Office ทำให้การนำข้อมูลจากตารางหมุนเวียน (Pivot Table) ไปใช้ในรายงานและงานนำเสนอต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะมีฟังก์ชันตารางข้อมูลที่จำเป็นเหมือนกัน แต่ Google Sheets นั้นเน้นไปที่การทำงานร่วมกันมากกว่า ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ในทางกลับกัน Excel มีการปรับแต่งที่ลึกซึ้งและฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูงที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับสูงหรือผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน

ข้อเสียของการใช้ Google Sheets ในการสร้างตาราง

แม้ว่า Google Sheets จะเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับงานข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ

  • การต่อสู้กับข้อมูลขนาดใหญ่: ชะลอตัวเมื่อมีหลายพันแถว นำไปสู่ความล่าช้า และเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบล่มในระหว่างการทำงานที่ซับซ้อน
  • กำลังประมวลผลข้อมูลที่จำกัด: ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ไม่สามารถจัดการกับฟิลด์ที่คำนวณได้ และอาจไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • การอัปเดตตารางข้อมูลแบบหมุนเวียนที่ไม่สอดคล้องกัน: ไม่สามารถรีเฟรชแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้สับสนเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล
  • ข้อจำกัดของเซลล์และสูตร: กำหนดจำนวนเซลล์สูงสุดไว้ที่ 10 ล้านเซลล์ จำกัดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้งานข้ามชีต และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อถึงขีดจำกัด

เครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการสร้างตารางหมุน

แม้ว่าฟีเจอร์ตารางหมุนของ Sheets จะมีประโยชน์ในการจัดการงานพื้นฐาน แต่ก็มีข้อจำกัดในการสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก

หากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลง อาจถึงเวลาที่จะสำรวจทางเลือกอื่นของ Google Sheets— บางสิ่งที่มีคุณสมบัติหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ClickUp!

ด้วย ClickUp คุณสามารถแสดงข้อมูลตาราง pivot ของคุณผ่านวิดเจ็ตต่าง ๆ เช่น แถบความคืบหน้า สรุปปริมาณงาน และแผนภูมิ ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้แบบเรียลไทม์

ข้อได้เปรียบอีกอย่างใหญ่ของ ClickUp คือ มุมมองตาราง ซึ่งจำลองการทำงานของสเปรดชีต ทำให้การเปลี่ยนผ่านจาก Google Sheets เป็นไปอย่างราบรื่น

คุณจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้นเคยจากการใช้แถวและคอลัมน์ แต่เพิ่มความสามารถในการมอบหมายงาน ติดตามกำหนดเวลา และตรวจสอบปริมาณงาน

สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นไปอีกด้วยวิดเจ็ตแบบลากแล้ววาง เช่น แผนภูมิความคืบหน้ากระดานคัมบัง และสรุปปริมาณงาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริง

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นงานใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย

🏆 โบนัส: ClickUp มาพร้อมกับ AI ของตัวเองชื่อว่าClickUp Brain ซึ่งช่วยอัตโนมัติการทำงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้

ทางเลือกแทนตารางหมุนของกูเกิลชีต: ClickUp แดชบอร์ด
สร้างภาพข้อมูลของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยแผนภูมิความก้าวหน้า, กระดานคัมบัง, และสรุปปริมาณงาน

ขั้นตอนในการย้ายข้อมูลจาก Google Sheets ไปยัง ClickUp

กำลังคิดจะเปลี่ยนจากตารางหมุนเวียนของ Google Sheets ไปใช้ ClickUp อยู่หรือเปล่า? นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่น:

  • ส่งออกตาราง pivot ของ Google Sheets ของคุณ: ก่อนอื่น เปิดตาราง pivot ของ Google Sheets ของคุณ คลิกที่ 'ไฟล์' จากนั้น 'ดาวน์โหลด' และเลือก 'รูปแบบ CSV'
  • เปิด ClickUp และเริ่มกระบวนการนำเข้า: ใน ClickUp ให้ไปที่ Workspace ของคุณและไปที่ 'นำเข้างาน' เลือก 'CSV' เป็นรูปแบบการนำเข้า และอัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลตารางพายของคุณ
  • แมปข้อมูลของคุณกับฟิลด์ของ ClickUp : ClickUp จะขอให้คุณแมปคอลัมน์จากไฟล์ CSV ของคุณไปยังฟิลด์ของ ClickUp ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ 'หมวดหมู่' ของคุณจาก Google Sheets สามารถแมปไปยังฟิลด์ที่คล้ายกันใน ClickUp ได้
  • ปรับแต่งตารางของคุณ: เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสร้างคอลัมน์ที่กำหนดเองและใช้สูตรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในรูปแบบต่างๆ ได้ คล้ายกับการใช้ฟิลด์คำนวณใน Google Sheets
  • สรุปและใช้มุมมองตารางของ ClickUp: หลังจากที่คุณได้ทำการแมปและปรับแต่งตารางพายพ์ของคุณแล้ว ให้คลิกที่ 'นำเข้า' เพื่อสรุปกระบวนการนี้ ตารางพายพ์ของคุณจะพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ภายในมุมมองตารางของ ClickUp ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบและจัดการข้อมูลของคุณได้เหมือนกับในสเปรดชีต
ทางเลือกแทนตารางหมุนของกูเกิลชีต: มุมมองตารางของคลิกอัพสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล
เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของมุมมองตารางของ ClickUp สำหรับการจัดระเบียบและทำงานกับข้อมูลของคุณ

การสร้างและจัดการตารางหมุนเวียนใน ClickUp

ClickUp มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายกับสเปรดชีตซึ่งสามารถแข่งขันกับเครื่องมือแบบดั้งเดิมอย่าง Google Sheets หรือ Excel ได้ แต่มาพร้อมกับความสามารถเพิ่มเติมและความยืดหยุ่น

มาดูขั้นตอนสั้น ๆ ทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้สเปรดชีตใน ClickUp:

1. เปิด ClickUp

ก่อนอื่น ให้เปิด ClickUp ผ่านเวอร์ชันคลาวด์ หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันมือถือ

2. เลือกมุมมองตาราง

เมื่อเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณแล้ว ให้ไปที่แถบมุมมองบนหน้าจอของคุณ

คลิกที่ 'มุมมองตาราง' ซึ่งจะให้คุณได้ใช้หน้าต่างที่มีรูปแบบสเปรดชีตทรงพลังเพื่อจัดระเบียบงานและข้อมูลของคุณในแถวและคอลัมน์ คล้ายกับการสร้างตารางหมุนใน Google Sheets

ทางเลือกแทนตารางหมุนเวียนของ Google Sheets: ClickUp Table View
จัดระเบียบและแก้ไขงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตารางที่ตอบสนองของ ClickUp

3. ปรับแต่งรูปแบบตาราง

ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายโดย กดไอคอน + แต่ละคอลัมน์สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้ตรงกับประเภทของข้อมูลที่คุณกำลังจัดการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟิลด์ เงิน เพื่อติดตามข้อมูลทางการเงินได้ หากข้อมูลของคุณมีกำหนดเวลา ให้ใช้ฟิลด์ วันที่

ทางเลือกแทนตารางหมุนของ Google Sheets: มุมมองตารางของ ClickUp: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Smartsheet
จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณและให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญ

4. เชื่อมโยงงาน

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

โดยใช้ ฟิลด์กำหนดเองสำหรับความสัมพันธ์ คุณสามารถเชื่อมโยงงานจากรายการหรือ Workspace ที่แตกต่างกันได้ สร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมโยงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าเข้ากับโครงการหรืองานเฉพาะ ทำให้ตารางข้อมูลหมุนเวียนของคุณมีความยืดหยุ่นและมีคุณค่ามากขึ้น

5. จัดระเบียบและกรองข้อมูลของคุณ

ตอนนี้เมื่อคุณสร้างตารางของคุณเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลอันทรงพลังของ ClickUp คุณสามารถกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับข้อมูลของคุณเพื่อให้ได้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการของคุณ

ต้องการจัดระเบียบงานใหม่หรือไม่? เพียงลากและวางเพื่อจัดเรียงคอลัมน์หรือแถวตามต้องการ

ทางเลือกแทนตารางหมุนเวียนของกูเกิลชีต: มุมมองตารางของคลิกอัพ: แผ่นโกงกูเกิลชีต
ปรับแต่งมุมมอง ClickUp ของคุณให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ

6. แก้ไขจำนวนมาก

ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และ มุมมองตาราง ของ ClickUp ช่วยให้การแก้ไขข้อมูลจำนวนมากเป็นเรื่องง่าย หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน เพียงเลือกแถวที่ต้องการแล้วดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และต้องการวิธีรวดเร็วในการทำให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบัน

7. การแบ่งปันและการส่งออก

เมื่อตารางหมุนหรือมุมมองตารางของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถแชร์กับลูกค้าหรือสมาชิกในทีมได้

ClickUp มีลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สาธารณะ ทำให้ง่ายต่อการให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ต้องการส่งออกตารางของคุณหรือไม่?

คุณสามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดในมุมมองตารางเป็นไฟล์ CSV ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือสเปรดชีตอื่น ๆ ได้

เทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพราะการย้ายเครื่องมือไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด คุณจะชื่นชอบแม่แบบสเปรดชีตของ ClickUp

เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับประโยชน์ทั้งหมดของตารางสเปรดชีตผ่านเทมเพลตนี้

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้า, จัดการงบประมาณ, หรือตรวจสอบสินค้าคงคลังได้

มันมีคุณสมบัติครบครันแต่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและปรับแต่งได้ตามโครงการของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณสามารถเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย—ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้ใช้ขั้นสูง

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังจัดการกับงบการเงินที่มีความซับซ้อนหรือต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่แบบสเปรดชีตที่สามารถแก้ไขได้ของ ClickUpจะเหมาะสมกับคุณมากกว่า

เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองหลายอย่างง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่นการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ และสูตรที่กำหนดเอง

เปลี่ยนไปใช้ตารางที่ดีกว่าด้วย ClickUp

Google Sheets เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างและจัดการตารางข้อมูลแบบหมุนเวียน (pivot tables) ได้ทุกที่ทุกเวลา

อย่างไรก็ตาม สำหรับความต้องการเพิ่มเติม เช่นการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม คุณจะต้องใช้มากกว่าเครื่องมือสเปรดชีต

คุณจะต้องใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่นClickUp. โหมดมุมมองตารางของมันมอบประสบการณ์ที่คล้ายกับสเปรดชีต ทำให้การย้ายจาก Microsoft Excel หรือ Google Sheets รู้สึกราบรื่น. คุณสามารถมองเห็นข้อมูลตาราง pivot ของคุณได้โดยใช้วิดเจ็ตเช่นแถบความคืบหน้า, สรุปภาระงาน, และแผนภูมิ.

เพียงแค่ถาม RevPartners ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50%ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง (ClickUp) — ด้วยราคาเพียงครึ่งเดียวและมีคุณสมบัติที่ดีกว่า!

พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่มีฟีเจอร์ครบครันยิ่งขึ้นหรือยัง?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง! 🌟

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ตารางข้อมูลแบบหมุนเวียนเหมาะสำหรับใช้ทำอะไรมากที่สุด?

ตารางหมุนเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ใช้เป็นหลักในแอปพลิเคชันสเปรดชีตเช่น Excel และ Google Sheets เพื่อสรุป, วิเคราะห์, และนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่. ตารางหมุนช่วยให้ผู้ใช้สามารถสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการคำนวณสิ่งต่าง ๆ เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย, จำนวน, และสถิติอื่น ๆ. ตารางหมุนช่วยให้การสร้างรายงานแบบไดนามิกที่สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง. ความสามารถในการโต้ตอบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดกรองและจัดเรียงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลต้นฉบับ.

2. เราสามารถเพิ่มตาราง pivot ได้กี่ตารางในหนึ่งแผ่นงาน?

คุณสามารถเพิ่มตาราง pivot หลายตารางลงในเวิร์กชีตเดียวกันได้ เพียงเลือก 'แผ่นงานที่มีอยู่' เป็นจุดหมายปลายทางขณะสร้างตาราง pivot ใน Google Sheets

3. เราสามารถรวมตารางข้อมูลหลักสองตารางใน Google Sheets ได้หรือไม่?

ไม่สามารถรวมตารางข้อมูลใน Google Sheets ได้ คุณสามารถรวมแหล่งข้อมูลต้นฉบับของพวกมันไว้ในชุดข้อมูลเดียว และสร้างตารางข้อมูลใหม่ได้ หรือคุณสามารถย้ายไปยังมุมมองตารางใน ClickUp!

4. วิธีรีเฟรชตารางข้อมูลแบบหมุนได้ใน Google Sheets

ตารางข้อมูลแบบหมุนเวียนของคุณใน Google Sheets จะทำการรีเฟรชโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลต้นฉบับ. แต่หากคุณต้องการให้รีเฟรชด้วยตนเอง คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม รีเฟรช.

อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่มแถวและ/หรือคอลัมน์ใหม่ลงในฐานข้อมูล อย่าลืม อัปเดตช่วงข้อมูล ของตารางพivot เพื่อให้สามารถรวมข้อมูลใหม่เหล่านี้ได้