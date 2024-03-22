บล็อก ClickUp
10 ปลั๊กอินและส่วนขยาย Google Sheets ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025
10 ปลั๊กอินและส่วนขยาย Google Sheets ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
22 มีนาคม 2567

Google Sheets ได้กลายเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับมืออาชีพทั่วโลก

ทุกงานที่ต้องทำที่โต๊ะทำงานล้วนต้องมีการคำนวณตัวเลขในสเปรดชีต และด้วยจำนวนผู้ใช้ Google Workspace ที่ทะลุ3 พันล้านคนไปแล้ว Google Sheets จึงเป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย

เครื่องมือซอฟต์แวร์สเปรดชีตนี้มอบความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อแสดงภาพ ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการผสานรวมส่วนขยายที่เป็นประโยชน์ เช่น ปลั๊กอิน สคริปต์แอปและเทมเพลต และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเปรดชีตก็สามารถใช้ Sheets ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้ส่วนเสริมเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำงานที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยเวอร์ชันมาตรฐาน

Google Sheets add-ons ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลหรือองค์กรได้. Add-ons ยังช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเป็นไปได้ ทำให้การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น.

คุณควรค้นหาอะไรใน Google Sheets Add-Ons?

ส่วนขยายและแอดออนของ Google Sheet ช่วยเสริมฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันสเปรดชีต แอดออนที่สมบูรณ์แบบจะมอบความหลากหลายและนวัตกรรมเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้

การเลือกสิ่งที่เหมาะสมจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมากและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น. ปลั๊กอินที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการจะทำ. อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนึงถึงบางสิ่งก่อนที่คุณจะติดตั้ง.

  1. ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนขยายนี้เข้ากันได้กับเวอร์ชัน Google Sheets ของคุณ ปัญหาความเข้ากันได้อาจทำให้เกิดช่องว่างในการทำงานและขัดขวางการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
  2. การสนับสนุนและการอัปเดต: เลือกส่วนเสริมที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่มั่นคงและมีการอัปเดตเป็นประจำ ทีมสนับสนุนที่ตอบสนองรวดเร็วและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอแสดงให้เห็นว่าผู้พัฒนาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ใช้และปรับปรุงเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง
  3. ระยะเวลาทดลองใช้: ส่วนเสริมส่วนใหญ่ในตลาดสามารถใช้งานได้ฟรี เลือกส่วนเสริมที่ไม่มีให้ทดลองใช้แบบฟรีเพื่อทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ การทดสอบเครื่องมือก่อนใช้งานจริงจะช่วยให้คุณประเมินความเข้ากันได้และประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
  4. ความปลอดภัยของข้อมูล: ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อต้องจัดการกับข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนเสริมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและมีคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง
  5. รีวิวและคะแนน: อ่านรีวิวและคะแนนจากผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์จริง สิ่งนี้ให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการใช้งานของส่วนเสริม

10 ปลั๊กอินเสริม Google Sheets ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ตลาดมีโปรแกรมเสริมกูเกิลชีตหลายพันรายการสำหรับฟังก์ชันนับร้อย: การรวบรวมข้อมูล, การตอบกลับแบบฟอร์ม, การส่งอีเมล, เครื่องมือข้อความ, ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน, การทำงานร่วมกัน, เป็นต้น

เราได้รวบรวมรายการของ 10 ปลั๊กอินทรงพลังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการทำให้การกระทำที่เกิดซ้ำง่ายขึ้น

1. อัตตาหิ

ผ่านทางผู้ปกครองแบบเผด็จการ

Autocrat เป็นเครื่องมือรวมเอกสารที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ซึ่งสร้างไฟล์ PDF หรือเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้ข้อมูลจากสเปรดชีต

สมมติว่าคุณมีข้อมูลจำนวนมากและต้องเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นเอกสารที่พร้อมเผยแพร่และปรับแต่งตามความต้องการ Autocrat จะช่วยอัตโนมัติการสร้างรายงาน ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใด ๆ ที่คุณต้องการ ทำให้ข้อมูลมีชีวิตชีวาด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย

เครื่องมือนี้สามารถเป็นประโยชน์สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างใบรับรองส่วนบุคคล การสร้างอีเมลจำนวนมาก หรือการจัดทำรายงาน

คุณสมบัติเด่นของระบบเผด็จการ

  • สร้างเอกสารหลากหลายประเภท รวมถึงจดหมาย ใบรับรอง รายงาน ใบแจ้งหนี้ และฉลาก
  • สร้างเอกสารแบบกำหนดเองจำนวนมากด้วยเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย
  • ผสานข้อมูลจาก Google Sheets, ไฟล์ CSV รวมถึงฐานข้อมูล

ข้อจำกัดของเผด็จการ

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีน้อยมาก
  • ผู้ใช้รายงานข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวซึ่งมักทำให้ฟังก์ชันการรวมข้อมูลทำงานช้าลง

การกำหนดราคาแบบเผด็จการ

  • ใช้ฟรี

คะแนนและรีวิวของเผด็จการ

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Google Workspace Marketplace: 4. 3/5 (5,300+ รีวิว)

2. ซูเปอร์เมตริกส์

ซูเปอร์เมตริกส์
ผ่านทางSupermetrics

ลองนึกภาพว่าคุณมีข้อมูลการตลาดกระจายอยู่ทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads และ LinkedIn Supermetrics จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในสเปรดชีตของคุณ

Supermetrics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและรายงานที่ทรงพลัง ซึ่งรวมแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง อัตโนมัติการกรอกข้อมูลนี้ลงในรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน Google Sheets, Data Studio และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยไม่ต้องทำการคัดลอกและวางด้วยตนเอง

Supermetrics ได้รับความนิยมในหมู่นักการตลาดทั่วโลก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Supermetrics

  • สร้างรายงานที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์โดยการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 130 แหล่ง
  • กำหนดเวลาการดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ หรือรีเฟรชอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา
  • ติดตามข้อมูลการใช้จ่ายทางการตลาดจากทุกแพลตฟอร์มหลักด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • รับการสนับสนุนที่ทันเวลา เป็นมิตร และมีประสิทธิภาพจากทีม Supermetrics

ข้อจำกัดของ Supermetrics

  • มันมีการพึ่งพา API จากแพลตฟอร์มภายนอก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนแพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อการดึงข้อมูล
  • แม้ว่าจะมีเวอร์ชันฟรี แต่การใช้งานอย่างกว้างขวางหรือฟีเจอร์พรีเมียมอาจกระทบกับงบประมาณของคุณ

ราคาของ Supermetrics

  • ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
  • จำเป็น: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • คอร์: $239/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พิเศษ: $579/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Supermetrics

  • G2: 4. 4/5 (700+ รีวิว)
  • Google Workspace Marketplace: 4. 4/5 (950+ รีวิว)

3. คูปลฺ. io

ผ่านทางCoupler.io

Coupler. io เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 50 แหล่งไปยัง Google Sheets และสร้างรายงาน Coupler. io สามารถผสานข้อมูลจากเครื่องมือยอดนิยม เช่น Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 และอื่นๆ อีกมากมาย

Google Sheets add-on ช่วยให้คุณนำข้อมูลการตลาด, ขาย, และการเงินมาสู่สเปรดชีตและแดชบอร์ดของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด. Coupler ช่วยทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เป็นอัตโนมัติ.

คูปเลอร์. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นรายงานที่ง่ายต่อการอ่านโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ตั้งค่าตารางเวลาที่กำหนดเองสำหรับการรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำได้ทุกชั่วโมง ทุกวัน หรือทุกเดือน
  • สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์โดยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและบิ๊กดาต้า

ข้อจำกัดของ Coupler. io

  • การประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพช้าลง
  • ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการแปลงข้อมูลอาจเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

คูปเลอร์. io ราคา

  • ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คูปเลอร์. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
  • Google Workspace Marketplace: 4. 8/5 (225+ รีวิว)

4. เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือไฟฟ้า
ผ่านทางเครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือไฟฟ้าเสนอเครื่องมือที่สร้างขึ้นเฉพาะมากกว่า 40 รายการสำหรับ Google Sheets เครื่องมือนี้รองรับการใช้งานมากกว่า 300 กรณี ตั้งแต่การรวมตารางและการรวมแผ่นงาน ไปจนถึงการลบข้อมูลซ้ำและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อช่วยให้คุณบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ

เครื่องมือไฟฟ้าเป็นประโยชน์มากที่สุดในการเร่งความเร็วและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ

เครื่องมือไฟฟ้า มีฟังก์ชันการทำงานอย่างมากมาย: เปรียบเทียบสองแผ่นเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน, เล่นกับการเชื่อมต่อและแยกสตริง, จัดระเบียบช่องว่าง, ทำความสะอาดข้อมูลของคุณ, และสร้างสูตรที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือไฟฟ้า

  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดปริมาณงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น
  • ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของเครื่องมือไฟฟ้า

  • แม้ว่าจะมีลักษณะที่ใช้งานง่าย แต่เครื่องมือที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี แม้ว่าการสมัครสมาชิกแบบรายปีจะมีราคาที่จับต้องได้

ราคาเครื่องมือไฟฟ้า

  • ฟรี: ทดลองใช้เต็มฟังก์ชัน 30 วัน
  • การสมัครสมาชิก 12 เดือน: $29.95 (ผู้ใช้คนเดียว) ต่อปี
  • สมัครสมาชิกตลอดชีพ: $99. 95 (ผู้ใช้คนเดียว)

การให้คะแนนและรีวิวเครื่องมือไฟฟ้า

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Google Workspace Marketplace: 3. 6/5 (2000+ รีวิว)

5. คัดลอกลงมา

ผ่านทางคัดลอกลง

การใช้สูตรในสเปรดชีต Google Sheet ที่ป้อนข้อมูลแบบฟอร์มนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องยากมาก Copy Down จัดการปัญหานี้โดยตรง

สำหรับ Google Sheets ที่ใช้แบบฟอร์ม, ฟีเจอร์ Copy Down ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกสูตรคำนวณลงในแถวการส่งแบบฟอร์มได้โดยอัตโนมัติ คัดลอกสูตรลงในแถวคำตอบของGoogle Formโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความจำเป็นในการคัดลอกและวางด้วยตนเอง

ในที่สุด สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและความพยายามที่ต้องทำซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการระยะยาวและชุดข้อมูลขนาดใหญ่

คัดลอกคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รักษาความถูกต้องของสูตรและรักษาการคำนวณทางธุรกิจที่ซับซ้อน
  • ปรับแต่งช่วงคัดลอกโดยไม่มีข้อผิดพลาด แม้ในการคัดลอกชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • คัดลอกสูตรหรือการจัดรูปแบบด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คัดลอกข้อจำกัด

  • ใช้งานได้เฉพาะกับสเปรดชีตที่เชื่อมโยงกับคำตอบในGoogle Formsเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับข้อมูลที่ป้อนด้วยตนเอง
  • จำกัดเฉพาะการทำซ้ำคอลัมน์และขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การคัดลอกแบบมีเงื่อนไขหรือการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง
  • คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันตัวกรองในสเปรดชีตคำตอบแบบฟอร์มได้เนื่องจากข้อจำกัดของ Apps Script

คัดลอกราคาลง

  • ใช้ฟรี

คัดลอกคะแนนและรีวิว

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Google Workspace Marketplace: 4. 1/5 (300+ รีวิว)

6. Sheetgo

ชีตโก
ผ่านทางSheetGo

ลองนึกภาพว่าคุณมีสเปรดชีตที่แตกต่างกันสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดทำงบประมาณ การติดตามโครงการ และการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งอาจรวมถึง Google Sheets, Excel หรือไฟล์ CSV ด้วย

Sheetgo ช่วยให้สเปรดชีตเหล่านี้เชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากกันได้อย่างราบรื่น

ด้วยส่วนเสริม Google Sheets นี้ คุณสามารถให้ข้อมูลไหลจากแผ่นงานหนึ่งไปยังอีกแผ่นงานหนึ่งได้ และประหยัดเวลาในการย้ายชุดข้อมูลด้วยตนเอง

นอกเหนือจากการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลแล้ว Sheetgo ยังนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของข้อมูลให้เป็นระบบอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Sheetgo

  • สร้างแดชบอร์ดหลักโดยการดึงข้อมูลจากสเปรดชีตต่าง ๆ มารวมกัน ทำให้การวิเคราะห์โดยรวมของคุณง่ายขึ้น
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และติดตามงานของทีมคุณบนแผ่นงานต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลด้วยตนเอง
  • ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับหลายแผ่นงาน ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

ข้อจำกัดของ Sheetgo

  • กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนต้องการการวางแผนอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
  • ความต้องการในการรวมข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้นอาจต้องมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม

ราคาของ Sheetgo

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • มืออาชีพ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $74. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sheetgo

  • G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
  • Google Workspace Marketplace: 4. 2/5 (1600+ รีวิว)

โบนัส:เครื่องมือ AI สำหรับ Google Sheets!

7. การรวมจดหมาย

ผ่านทางเมลเมอร์จ

คุณเคยพบว่าตัวเองจ้องมองรายชื่อผู้ติดต่อยาวเหยียดเพราะต้องส่งอีเมลเป็นร้อยฉบับหรือไม่? ยิ่งไปกว่านั้น การปรับแต่งอีเมลแต่ละฉบับให้เหมาะสมกับแต่ละคนก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นงานที่หนักหนา

เครื่องมือสำหรับทุกการใช้งาน Mail Merge ช่วยให้คุณสร้างข้อความส่วนตัวสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด ส่งจดหมายที่เป็นเอกลักษณ์และปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้โดยไม่ต้องเหนื่อยกับการเขียนด้วยมือ

การผสานจดหมายยังช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของอีเมลของคุณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอีเมลของคุณ ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการผสานเอกสารทางอีเมล

  • สร้างเทมเพลตอีเมลแบบกำหนดเองสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เทมเพลตสำหรับลูกค้าเป้าหมาย เทมเพลตสำหรับลูกค้าประจำ และเทมเพลตสำหรับพันธมิตร
  • ส่งคำเชิญจำนวนมาก (พร้อมไฟล์แนบ) ไปยังกิจกรรมเช่นเว็บนาร์, งานแต่งงาน, งานแสดงสินค้า, การประชุม, หรือการพบปะสังสรรค์
  • ติดตามการมีส่วนร่วมทางอีเมลพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่เปิดอีเมลของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลสำหรับการติดตามผลและการสื่อสาร

ข้อจำกัดของการรวมจดหมาย

  • การส่งอีเมลจำนวนมากอาจทำให้ระบบกรองสแปมทำงาน ส่งผลต่ออัตราการส่งถึงของอีเมลของคุณ
  • ความสามารถในการรายงานไม่ครอบคลุมมากนัก

ราคาการรวมเมล

  • ฟรี: ทดลองใช้หนึ่งสัปดาห์
  • รายปี: $45 ต่อผู้ใช้
  • ตลอดชีพ: $179 ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวการรวมเมล

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Google Workspace Marketplace: 4. 9/5 (26,000+ รีวิว)

8. Google Analytics

กูเกิล อนาไลติกส์
ผ่านทาง Google Analytics

ส่วนเสริมนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Google Analytics สามารถเข้าถึง, แสดงผล, แบ่งปัน, และจัดการข้อมูลของตนได้อย่างสะดวกภายใน Google Spreadsheets

Google Analytics รวบรวมข้อมูล เช่น ใครที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บที่พวกเขาสำรวจ ระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ และว่าพวกเขาคลิกปุ่ม 'ซื้อ' หรือไม่

ดูและวิเคราะห์ข้อมูลนี้บน Google Sheets ด้วยส่วนเสริม Google Analytics

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • ระบุสินค้าและบริการที่ 'ขายดี' ของคุณ—ติดตามหน้าเว็บที่ผู้คนเข้าชมมากที่สุด
  • ติดตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์ของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม
  • สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงตัวชี้วัดและ KPI ที่สำคัญซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • การทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของส่วนเสริมและความสามารถของ Data Studio อาจต้องใช้เวลาและความพยายามบ้าง
  • การนำไปใช้ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของคุณอาจทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ราคาของ Google Analytics

  • GA 4: ฟรี

คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Google Workspace Marketplace: 4. 2/5 (2,000+ รีวิว)

9. นักล่าแผ่น

นักล่าสำหรับผ้าปูที่นอน
ผ่านทางHunter สำหรับ Sheets

คุณเคยออกตามหาที่อยู่อีเมลที่หายากของบุคคลสำคัญในบริษัทต่าง ๆ แต่การค้นหานั้นรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่?

Hunter for Sheets ทำหน้าที่เป็น CRM ส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยให้คุณค้นพบที่อยู่อีเมลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว หากคุณมีรายชื่อบริษัท Hunter for Sheets จะค้นหาข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ส่วนเสริม Google Sheets ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความของคุณส่งถึงกล่องจดหมายที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเด่นของ Hunter for Sheets

  • รับที่อยู่อีเมลจากแหล่งสาธารณะใด ๆ ได้ในปลายนิ้วของคุณ
  • ฟีเจอร์ค้นหาอีเมลช่วยให้คุณเลือกคอลัมน์สำหรับชื่อ, นามสกุล และชื่อบริษัทได้ จากนั้นเครื่องมือจะเติมข้อมูลอีเมลลงในสเปรดชีตของคุณ
  • คุณสมบัติการตรวจสอบอีเมลจะตรวจสอบรายการที่อยู่อีเมล สถานะที่สามารถดำเนินการได้และคะแนนความมั่นใจช่วยให้ประเมินความสามารถในการส่งอีเมลได้ง่าย

ข้อจำกัดของ Hunter for Sheets

  • นักล่าหาแผ่นรองนอนอาศัยความถูกต้องและความสดใหม่ของข้อมูล ประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับคุณภาพของแผนที่ดิจิทัลที่มันสำรวจ
  • ในขณะที่ Hunter for Sheets โดดเด่นในแวดวงอาชีพ ที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือส่วนบุคคลอาจยังคงถูกซ่อนไว้*

ราคาสำหรับ Hunter for Sheets

  • เพิ่มเติม: ฟรี
  • เริ่มต้น: $34/เดือน
  • การเติบโต: $104/เดือน
  • ธุรกิจ: $340/เดือน

คะแนนและรีวิวสำหรับ Hunter for Sheets

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Google Workspace Marketplace: 4. 4/5 (160+ รีวิว)

10. อินสตาเกรดเดอร์

แดชบอร์ด InstagReader
ผ่าน InstagReader

InstagReader เป็นเครื่องมือที่ดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับโปรไฟล์ Instagram โพสต์ และความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ การมีส่วนร่วมกับเนื้อหา และภูมิทัศน์ของเทรนด์โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ส่วนเสริม Instagreader สำหรับ Google Sheet ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลโปรไฟล์และโพสต์ทั้งหมดนี้สำหรับบัญชี Instagram ใดก็ได้โดยตรงบน Google Sheet ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ InstagReader

  • ดึงข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้ ชีวประวัติ จำนวนผู้ติดตาม หรือข้อมูลจากโพสต์บน Instagram รวมถึงคำบรรยาย แฮชแท็ก จำนวนไลก์ และความคิดเห็น
  • สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงตัวชี้วัดและ KPI ที่สำคัญซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • กำหนดเวลาการดึงข้อมูลเพื่ออัปเดตสเปรดชีต Google Sheets ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลล่าสุด

ข้อจำกัดของ InstagReader

  • สำหรับ InstagReader ให้ทำงานได้ คุณต้องมีบัญชี Instagram Business บัญชีส่วนตัวไม่สามารถใช้ได้
  • InstagReader เกี่ยวกับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น การดึงข้อมูลไม่สามารถทำงานได้กับโปรไฟล์ส่วนตัวหรือโปรไฟล์ที่ถูกจำกัด

ราคา InstagReader

  • ส่วนเสริมฟรี

คะแนนและรีวิวของ InstagReader

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Google Workspace Marketplace: 3. 6/5 (50+ รีวิว)

เครื่องมือสเปรดชีตอื่น ๆ

แม้ว่า Google Sheets จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็สำคัญที่จะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นของ Google Sheetsที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน

ยกตัวอย่างเช่น ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์ม การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่มีชุดคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ ทีม และบุคคล

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

แนวทางแบบรวมศูนย์ ระดับการปรับแต่งที่สูง และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับบริษัทและบุคคลที่ต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลของตน

คลิกอัพ
ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับทีมของคุณ

ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อจัดการฐานข้อมูล สินค้าคงคลัง และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตบน ClickUp มีตั้งแต่ สเปรดชีตและเทมเพลตการทำบัญชีไปจนถึง การวางแผนทรัพยากรและ การวางแผนประจำวัน

สร้างภาพรวมโครงการของคุณโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp
ลองใช้มุมมองตารางของ ClickUp
สร้างภาพรวมโครงการของคุณโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณมั่นใจในมาตรฐานของกระบวนการและ ผสานการทำงานกับ Google Drive ได้อย่างสมบูรณ์

ClickUp รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
ClickUp รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zoom, Google Drive, Slack และ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยส่วนเสริม Google Sheets

หากคุณกำลังทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณใน Google Sheets, ปลั๊กอินที่เหมาะสมจะมีประโยชน์อย่างมาก. ทุกเครื่องมือที่ระบุไว้ที่นี่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจนและเหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง.

ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ Google Docs ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วย Autocrat หรือการเจาะลึกข้อมูลด้วย Supermetrics ปลั๊กอินเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังเช่นClickUpจะช่วยให้คุณดึงข้อมูลที่ดีที่สุดจากชุดข้อมูลของคุณออกมาได้

ลองใช้ดู ผสมผสาน และค้นหาสิ่งที่เข้ากับจังหวะของคุณ!