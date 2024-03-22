10 ปลั๊กอินและส่วนขยาย Google Sheets ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

Google Sheets ได้กลายเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้สำหรับมืออาชีพทั่วโลก
ทุกงานที่ต้องทำที่โต๊ะทำงานล้วนต้องมีการคำนวณตัวเลขในสเปรดชีต และด้วยจำนวนผู้ใช้ Google Workspace ที่ทะลุ3 พันล้านคนไปแล้ว Google Sheets จึงเป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย
เครื่องมือซอฟต์แวร์สเปรดชีตนี้มอบความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อแสดงภาพ ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการผสานรวมส่วนขยายที่เป็นประโยชน์ เช่น ปลั๊กอิน สคริปต์แอปและเทมเพลต และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเปรดชีตก็สามารถใช้ Sheets ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้ส่วนเสริมเพื่อประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำงานที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยเวอร์ชันมาตรฐาน
Google Sheets add-ons ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลหรือองค์กรได้. Add-ons ยังช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเป็นไปได้ ทำให้การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น.
คุณควรค้นหาอะไรใน Google Sheets Add-Ons?
ส่วนขยายและแอดออนของ Google Sheet ช่วยเสริมฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันสเปรดชีต แอดออนที่สมบูรณ์แบบจะมอบความหลากหลายและนวัตกรรมเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้
การเลือกสิ่งที่เหมาะสมจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมากและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น. ปลั๊กอินที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการจะทำ. อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนึงถึงบางสิ่งก่อนที่คุณจะติดตั้ง.
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนขยายนี้เข้ากันได้กับเวอร์ชัน Google Sheets ของคุณ ปัญหาความเข้ากันได้อาจทำให้เกิดช่องว่างในการทำงานและขัดขวางการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
- การสนับสนุนและการอัปเดต: เลือกส่วนเสริมที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่มั่นคงและมีการอัปเดตเป็นประจำ ทีมสนับสนุนที่ตอบสนองรวดเร็วและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอแสดงให้เห็นว่าผู้พัฒนาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ใช้และปรับปรุงเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง
- ระยะเวลาทดลองใช้: ส่วนเสริมส่วนใหญ่ในตลาดสามารถใช้งานได้ฟรี เลือกส่วนเสริมที่ไม่มีให้ทดลองใช้แบบฟรีเพื่อทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ การทดสอบเครื่องมือก่อนใช้งานจริงจะช่วยให้คุณประเมินความเข้ากันได้และประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อต้องจัดการกับข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนเสริมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและมีคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง
- รีวิวและคะแนน: อ่านรีวิวและคะแนนจากผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์จริง สิ่งนี้ให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการใช้งานของส่วนเสริม
10 ปลั๊กอินเสริม Google Sheets ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตลาดมีโปรแกรมเสริมกูเกิลชีตหลายพันรายการสำหรับฟังก์ชันนับร้อย: การรวบรวมข้อมูล, การตอบกลับแบบฟอร์ม, การส่งอีเมล, เครื่องมือข้อความ, ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน, การทำงานร่วมกัน, เป็นต้น
เราได้รวบรวมรายการของ 10 ปลั๊กอินทรงพลังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการทำให้การกระทำที่เกิดซ้ำง่ายขึ้น
1. อัตตาหิ
Autocrat เป็นเครื่องมือรวมเอกสารที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ซึ่งสร้างไฟล์ PDF หรือเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้โดยใช้ข้อมูลจากสเปรดชีต
สมมติว่าคุณมีข้อมูลจำนวนมากและต้องเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นเอกสารที่พร้อมเผยแพร่และปรับแต่งตามความต้องการ Autocrat จะช่วยอัตโนมัติการสร้างรายงาน ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใด ๆ ที่คุณต้องการ ทำให้ข้อมูลมีชีวิตชีวาด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
เครื่องมือนี้สามารถเป็นประโยชน์สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างใบรับรองส่วนบุคคล การสร้างอีเมลจำนวนมาก หรือการจัดทำรายงาน
คุณสมบัติเด่นของระบบเผด็จการ
- สร้างเอกสารหลากหลายประเภท รวมถึงจดหมาย ใบรับรอง รายงาน ใบแจ้งหนี้ และฉลาก
- สร้างเอกสารแบบกำหนดเองจำนวนมากด้วยเทมเพลตที่มีให้เลือกมากมาย
- ผสานข้อมูลจาก Google Sheets, ไฟล์ CSV รวมถึงฐานข้อมูล
ข้อจำกัดของเผด็จการ
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีน้อยมาก
- ผู้ใช้รายงานข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวซึ่งมักทำให้ฟังก์ชันการรวมข้อมูลทำงานช้าลง
การกำหนดราคาแบบเผด็จการ
- ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวของเผด็จการ
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Google Workspace Marketplace: 4. 3/5 (5,300+ รีวิว)
2. ซูเปอร์เมตริกส์
ลองนึกภาพว่าคุณมีข้อมูลการตลาดกระจายอยู่ทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads และ LinkedIn Supermetrics จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในสเปรดชีตของคุณ
Supermetrics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและรายงานที่ทรงพลัง ซึ่งรวมแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง อัตโนมัติการกรอกข้อมูลนี้ลงในรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน Google Sheets, Data Studio และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยไม่ต้องทำการคัดลอกและวางด้วยตนเอง
Supermetrics ได้รับความนิยมในหมู่นักการตลาดทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Supermetrics
- สร้างรายงานที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์โดยการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 130 แหล่ง
- กำหนดเวลาการดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ หรือรีเฟรชอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา
- ติดตามข้อมูลการใช้จ่ายทางการตลาดจากทุกแพลตฟอร์มหลักด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
- รับการสนับสนุนที่ทันเวลา เป็นมิตร และมีประสิทธิภาพจากทีม Supermetrics
ข้อจำกัดของ Supermetrics
- มันมีการพึ่งพา API จากแพลตฟอร์มภายนอก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนแพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อการดึงข้อมูล
- แม้ว่าจะมีเวอร์ชันฟรี แต่การใช้งานอย่างกว้างขวางหรือฟีเจอร์พรีเมียมอาจกระทบกับงบประมาณของคุณ
ราคาของ Supermetrics
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- จำเป็น: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์: $239/เดือน ต่อผู้ใช้
- พิเศษ: $579/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Supermetrics
- G2: 4. 4/5 (700+ รีวิว)
- Google Workspace Marketplace: 4. 4/5 (950+ รีวิว)
3. คูปลฺ. io
Coupler. io เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 50 แหล่งไปยัง Google Sheets และสร้างรายงาน Coupler. io สามารถผสานข้อมูลจากเครื่องมือยอดนิยม เช่น Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 และอื่นๆ อีกมากมาย
Google Sheets add-on ช่วยให้คุณนำข้อมูลการตลาด, ขาย, และการเงินมาสู่สเปรดชีตและแดชบอร์ดของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด. Coupler ช่วยทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เป็นอัตโนมัติ.
คูปเลอร์. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นรายงานที่ง่ายต่อการอ่านโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ตั้งค่าตารางเวลาที่กำหนดเองสำหรับการรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำได้ทุกชั่วโมง ทุกวัน หรือทุกเดือน
- สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์โดยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและบิ๊กดาต้า
ข้อจำกัดของ Coupler. io
- การประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพช้าลง
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการแปลงข้อมูลอาจเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
คูปเลอร์. io ราคา
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คูปเลอร์. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
- Google Workspace Marketplace: 4. 8/5 (225+ รีวิว)
4. เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือไฟฟ้าเสนอเครื่องมือที่สร้างขึ้นเฉพาะมากกว่า 40 รายการสำหรับ Google Sheets เครื่องมือนี้รองรับการใช้งานมากกว่า 300 กรณี ตั้งแต่การรวมตารางและการรวมแผ่นงาน ไปจนถึงการลบข้อมูลซ้ำและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อช่วยให้คุณบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ
เครื่องมือไฟฟ้าเป็นประโยชน์มากที่สุดในการเร่งความเร็วและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
เครื่องมือไฟฟ้า มีฟังก์ชันการทำงานอย่างมากมาย: เปรียบเทียบสองแผ่นเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน, เล่นกับการเชื่อมต่อและแยกสตริง, จัดระเบียบช่องว่าง, ทำความสะอาดข้อมูลของคุณ, และสร้างสูตรที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือไฟฟ้า
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดปริมาณงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น
- ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของเครื่องมือไฟฟ้า
- แม้ว่าจะมีลักษณะที่ใช้งานง่าย แต่เครื่องมือที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี แม้ว่าการสมัครสมาชิกแบบรายปีจะมีราคาที่จับต้องได้
ราคาเครื่องมือไฟฟ้า
- ฟรี: ทดลองใช้เต็มฟังก์ชัน 30 วัน
- การสมัครสมาชิก 12 เดือน: $29.95 (ผู้ใช้คนเดียว) ต่อปี
- สมัครสมาชิกตลอดชีพ: $99. 95 (ผู้ใช้คนเดียว)
การให้คะแนนและรีวิวเครื่องมือไฟฟ้า
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Google Workspace Marketplace: 3. 6/5 (2000+ รีวิว)
5. คัดลอกลงมา
การใช้สูตรในสเปรดชีต Google Sheet ที่ป้อนข้อมูลแบบฟอร์มนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องยากมาก Copy Down จัดการปัญหานี้โดยตรง
สำหรับ Google Sheets ที่ใช้แบบฟอร์ม, ฟีเจอร์ Copy Down ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกสูตรคำนวณลงในแถวการส่งแบบฟอร์มได้โดยอัตโนมัติ คัดลอกสูตรลงในแถวคำตอบของGoogle Formโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความจำเป็นในการคัดลอกและวางด้วยตนเอง
ในที่สุด สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและความพยายามที่ต้องทำซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการระยะยาวและชุดข้อมูลขนาดใหญ่
คัดลอกคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รักษาความถูกต้องของสูตรและรักษาการคำนวณทางธุรกิจที่ซับซ้อน
- ปรับแต่งช่วงคัดลอกโดยไม่มีข้อผิดพลาด แม้ในการคัดลอกชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- คัดลอกสูตรหรือการจัดรูปแบบด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คัดลอกข้อจำกัด
- ใช้งานได้เฉพาะกับสเปรดชีตที่เชื่อมโยงกับคำตอบในGoogle Formsเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับข้อมูลที่ป้อนด้วยตนเอง
- จำกัดเฉพาะการทำซ้ำคอลัมน์และขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การคัดลอกแบบมีเงื่อนไขหรือการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง
- คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันตัวกรองในสเปรดชีตคำตอบแบบฟอร์มได้เนื่องจากข้อจำกัดของ Apps Script
คัดลอกราคาลง
- ใช้ฟรี
คัดลอกคะแนนและรีวิว
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Google Workspace Marketplace: 4. 1/5 (300+ รีวิว)
6. Sheetgo
ลองนึกภาพว่าคุณมีสเปรดชีตที่แตกต่างกันสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดทำงบประมาณ การติดตามโครงการ และการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งอาจรวมถึง Google Sheets, Excel หรือไฟล์ CSV ด้วย
Sheetgo ช่วยให้สเปรดชีตเหล่านี้เชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากกันได้อย่างราบรื่น
ด้วยส่วนเสริม Google Sheets นี้ คุณสามารถให้ข้อมูลไหลจากแผ่นงานหนึ่งไปยังอีกแผ่นงานหนึ่งได้ และประหยัดเวลาในการย้ายชุดข้อมูลด้วยตนเอง
นอกเหนือจากการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลแล้ว Sheetgo ยังนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของข้อมูลให้เป็นระบบอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Sheetgo
- สร้างแดชบอร์ดหลักโดยการดึงข้อมูลจากสเปรดชีตต่าง ๆ มารวมกัน ทำให้การวิเคราะห์โดยรวมของคุณง่ายขึ้น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และติดตามงานของทีมคุณบนแผ่นงานต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลด้วยตนเอง
- ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับหลายแผ่นงาน ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
ข้อจำกัดของ Sheetgo
- กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนต้องการการวางแผนอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
- ความต้องการในการรวมข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้นอาจต้องมีการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
ราคาของ Sheetgo
- พื้นฐาน: ฟรี
- มืออาชีพ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $74. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sheetgo
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Google Workspace Marketplace: 4. 2/5 (1600+ รีวิว)
โบนัส:เครื่องมือ AI สำหรับ Google Sheets!
7. การรวมจดหมาย
คุณเคยพบว่าตัวเองจ้องมองรายชื่อผู้ติดต่อยาวเหยียดเพราะต้องส่งอีเมลเป็นร้อยฉบับหรือไม่? ยิ่งไปกว่านั้น การปรับแต่งอีเมลแต่ละฉบับให้เหมาะสมกับแต่ละคนก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นงานที่หนักหนา
เครื่องมือสำหรับทุกการใช้งาน Mail Merge ช่วยให้คุณสร้างข้อความส่วนตัวสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด ส่งจดหมายที่เป็นเอกลักษณ์และปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้โดยไม่ต้องเหนื่อยกับการเขียนด้วยมือ
การผสานจดหมายยังช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของอีเมลของคุณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอีเมลของคุณ ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการผสานเอกสารทางอีเมล
- สร้างเทมเพลตอีเมลแบบกำหนดเองสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เทมเพลตสำหรับลูกค้าเป้าหมาย เทมเพลตสำหรับลูกค้าประจำ และเทมเพลตสำหรับพันธมิตร
- ส่งคำเชิญจำนวนมาก (พร้อมไฟล์แนบ) ไปยังกิจกรรมเช่นเว็บนาร์, งานแต่งงาน, งานแสดงสินค้า, การประชุม, หรือการพบปะสังสรรค์
- ติดตามการมีส่วนร่วมทางอีเมลพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่เปิดอีเมลของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมีข้อมูลสำหรับการติดตามผลและการสื่อสาร
ข้อจำกัดของการรวมจดหมาย
- การส่งอีเมลจำนวนมากอาจทำให้ระบบกรองสแปมทำงาน ส่งผลต่ออัตราการส่งถึงของอีเมลของคุณ
- ความสามารถในการรายงานไม่ครอบคลุมมากนัก
ราคาการรวมเมล
- ฟรี: ทดลองใช้หนึ่งสัปดาห์
- รายปี: $45 ต่อผู้ใช้
- ตลอดชีพ: $179 ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการรวมเมล
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Google Workspace Marketplace: 4. 9/5 (26,000+ รีวิว)
8. Google Analytics
ส่วนเสริมนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Google Analytics สามารถเข้าถึง, แสดงผล, แบ่งปัน, และจัดการข้อมูลของตนได้อย่างสะดวกภายใน Google Spreadsheets
Google Analytics รวบรวมข้อมูล เช่น ใครที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บที่พวกเขาสำรวจ ระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ และว่าพวกเขาคลิกปุ่ม 'ซื้อ' หรือไม่
ดูและวิเคราะห์ข้อมูลนี้บน Google Sheets ด้วยส่วนเสริม Google Analytics
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- ระบุสินค้าและบริการที่ 'ขายดี' ของคุณ—ติดตามหน้าเว็บที่ผู้คนเข้าชมมากที่สุด
- ติดตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์ของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงตัวชี้วัดและ KPI ที่สำคัญซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- การทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของส่วนเสริมและความสามารถของ Data Studio อาจต้องใช้เวลาและความพยายามบ้าง
- การนำไปใช้ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ของคุณอาจทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ราคาของ Google Analytics
- GA 4: ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Google Workspace Marketplace: 4. 2/5 (2,000+ รีวิว)
9. นักล่าแผ่น
คุณเคยออกตามหาที่อยู่อีเมลที่หายากของบุคคลสำคัญในบริษัทต่าง ๆ แต่การค้นหานั้นรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่?
Hunter for Sheets ทำหน้าที่เป็น CRM ส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยให้คุณค้นพบที่อยู่อีเมลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว หากคุณมีรายชื่อบริษัท Hunter for Sheets จะค้นหาข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ
ส่วนเสริม Google Sheets ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความของคุณส่งถึงกล่องจดหมายที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ Hunter for Sheets
- รับที่อยู่อีเมลจากแหล่งสาธารณะใด ๆ ได้ในปลายนิ้วของคุณ
- ฟีเจอร์ค้นหาอีเมลช่วยให้คุณเลือกคอลัมน์สำหรับชื่อ, นามสกุล และชื่อบริษัทได้ จากนั้นเครื่องมือจะเติมข้อมูลอีเมลลงในสเปรดชีตของคุณ
- คุณสมบัติการตรวจสอบอีเมลจะตรวจสอบรายการที่อยู่อีเมล สถานะที่สามารถดำเนินการได้และคะแนนความมั่นใจช่วยให้ประเมินความสามารถในการส่งอีเมลได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Hunter for Sheets
- นักล่าหาแผ่นรองนอนอาศัยความถูกต้องและความสดใหม่ของข้อมูล ประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับคุณภาพของแผนที่ดิจิทัลที่มันสำรวจ
- ในขณะที่ Hunter for Sheets โดดเด่นในแวดวงอาชีพ ที่อยู่อีเมลส่วนตัวหรือส่วนบุคคลอาจยังคงถูกซ่อนไว้*
ราคาสำหรับ Hunter for Sheets
- เพิ่มเติม: ฟรี
- เริ่มต้น: $34/เดือน
- การเติบโต: $104/เดือน
- ธุรกิจ: $340/เดือน
คะแนนและรีวิวสำหรับ Hunter for Sheets
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Google Workspace Marketplace: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
10. อินสตาเกรดเดอร์
InstagReader เป็นเครื่องมือที่ดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับโปรไฟล์ Instagram โพสต์ และความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ การมีส่วนร่วมกับเนื้อหา และภูมิทัศน์ของเทรนด์โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ส่วนเสริม Instagreader สำหรับ Google Sheet ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลโปรไฟล์และโพสต์ทั้งหมดนี้สำหรับบัญชี Instagram ใดก็ได้โดยตรงบน Google Sheet ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ InstagReader
- ดึงข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้ ชีวประวัติ จำนวนผู้ติดตาม หรือข้อมูลจากโพสต์บน Instagram รวมถึงคำบรรยาย แฮชแท็ก จำนวนไลก์ และความคิดเห็น
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่แสดงตัวชี้วัดและ KPI ที่สำคัญซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- กำหนดเวลาการดึงข้อมูลเพื่ออัปเดตสเปรดชีต Google Sheets ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลล่าสุด
ข้อจำกัดของ InstagReader
- สำหรับ InstagReader ให้ทำงานได้ คุณต้องมีบัญชี Instagram Business บัญชีส่วนตัวไม่สามารถใช้ได้
- InstagReader เกี่ยวกับโปรไฟล์สาธารณะเท่านั้น การดึงข้อมูลไม่สามารถทำงานได้กับโปรไฟล์ส่วนตัวหรือโปรไฟล์ที่ถูกจำกัด
ราคา InstagReader
- ส่วนเสริมฟรี
คะแนนและรีวิวของ InstagReader
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Google Workspace Marketplace: 3. 6/5 (50+ รีวิว)
เครื่องมือสเปรดชีตอื่น ๆ
แม้ว่า Google Sheets จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็สำคัญที่จะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นของ Google Sheetsที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน
ยกตัวอย่างเช่น ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์ม การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่มีชุดคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ ทีม และบุคคล
แนวทางแบบรวมศูนย์ ระดับการปรับแต่งที่สูง และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับบริษัทและบุคคลที่ต้องการปรับปรุงการจัดการข้อมูลของตน
ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อจัดการฐานข้อมูล สินค้าคงคลัง และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตบน ClickUp มีตั้งแต่ สเปรดชีตและเทมเพลตการทำบัญชีไปจนถึง การวางแผนทรัพยากรและ การวางแผนประจำวัน
ClickUp ช่วยให้คุณมั่นใจในมาตรฐานของกระบวนการและ ผสานการทำงานกับ Google Drive ได้อย่างสมบูรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยส่วนเสริม Google Sheets
หากคุณกำลังทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณใน Google Sheets, ปลั๊กอินที่เหมาะสมจะมีประโยชน์อย่างมาก. ทุกเครื่องมือที่ระบุไว้ที่นี่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจนและเหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง.
ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ Google Docs ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วย Autocrat หรือการเจาะลึกข้อมูลด้วย Supermetrics ปลั๊กอินเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังเช่นClickUpจะช่วยให้คุณดึงข้อมูลที่ดีที่สุดจากชุดข้อมูลของคุณออกมาได้
ลองใช้ดู ผสมผสาน และค้นหาสิ่งที่เข้ากับจังหวะของคุณ!