เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีสำหรับ Google Sheets

รายการสิ่งที่ต้องทำมีผลทำให้สงบใจ เนื่องจากช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิต และให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจน
การสร้างระบบรายการสิ่งที่ต้องทำนั้นน่าเบื่อดังนั้นการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นสองเท่าโดยลดความพยายาม หากคุณเป็นผู้ใช้ Google การใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการเริ่มต้น ฟังดูเหมือนต้องค้นคว้ามากใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล!
บทความนี้สำรวจเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets ที่ดีที่สุด 6 แบบ และเน้นทางเลือกที่ทรงพลังจาก ClickUp สำหรับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Google Sheets รายการสิ่งที่ต้องทำคืออะไร?
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในGoogle Sheets เป็นสเปรดชีตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบงานต่างๆ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันได้โดยให้ภาพรวมของสถานะงานต่างๆ
โดยปกติแล้วจะประกอบด้วยคอลัมน์สำหรับแง่มุมเหล่านี้:
- ชื่องาน: ชื่อและคำอธิบายของงานที่คุณต้องทำให้เสร็จ
- งานที่มีความสำคัญ: บ่งชี้ถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของงาน (เช่น สูง กลาง ต่ำ)
- วันครบกำหนด: กำหนดเวลาสิ้นสุดการดำเนินงาน
- สถานะงาน: ติดตามความคืบหน้าของงาน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์)
- หมายเหตุ: มีพื้นที่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือบริบท
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets ดี?
ทุกเป้าหมายหรือโครงการประกอบด้วยภารกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งรายการที่ต้องทำของคุณได้ตามนั้น นี่คือองค์ประกอบที่ทุกแอปและเทมเพลตรายการที่ต้องทำใน Google Sheets ควรมี:
- การจัดวางอย่างเป็นระเบียบ: แม่แบบควรอ่านและเข้าใจได้ง่ายในทันที
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: คุณควรสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์เพื่อติดตามข้อมูลที่จำเป็นที่สุดได้
- สัญญาณทางสายตา: คุณสมบัติเช่นการให้สีรหัส, ช่องทำเครื่องหมาย, และแถบแสดงความคืบหน้าช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของคุณได้ชัดเจนขึ้นและติดตามความคืบหน้าของคุณได้
- ตัวเลือกการแชร์ง่าย: แม่แบบ Google Sheets ควรง่ายต่อการแชร์และทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีม
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ:ตัวอย่างเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพมาพร้อมกับความสามารถในการอัปเดตแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่นในการเพิ่มการผสานรวม เช่น ปฏิทิน เพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
6 เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets โดย GooDocs
ต้องการ รายการงานสองวัน แบบง่ายๆ ไหม?แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets โดย GooDocsนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แม่แบบนี้มีพื้นที่สำหรับงานที่มีความสำคัญสูงสุดสามอันดับแรก เพื่อจัดการกับงานสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
มีกล่องทั้งหมด 15 กล่องเป็นรายการตรวจสอบการจัดการโครงการและตารางเวลาสำหรับการจัดตารางเวลา. เทมเพลตนี้ยังให้คุณเพิ่มบันทึกและวางแผนสำหรับวันถัดไปได้. ข้อได้เปรียบอีกอย่างคือมันยังมาในรูปแบบของรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel.
เหมาะสำหรับ: การติดตามสิ่งที่สำคัญที่สุดและจัดระเบียบงานในสองวัน พร้อมส่วนสำหรับบันทึก การวางแผน และตารางเวลาเพื่อการจัดตารางงานที่ง่ายดาย
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการโดย GooDocs
อีกหนึ่งกรอบการทำงานจาก GooDocs คือGoogle Sheets Project To Do List Template ตัวเลือกที่หลากหลายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยจัดการโครงการหลายโครงการในทุกขนาด ตารางสเปรดชีตนี้มีฟีเจอร์การมอบหมายงาน ระดับความสำคัญ การจัดตารางเวลา และส่วนติดตามความคืบหน้า
โซลูชันนี้มีฟิลด์เพิ่มเติมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการ เช่น งบประมาณ กำหนดส่ง และบันทึกย่อ การออกแบบที่เรียบง่ายแต่ใช้งานง่ายยังช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอีกด้วย
เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการหลายโครงการด้วยฟีเจอร์สำหรับการมอบหมายงาน การจัดลำดับความสำคัญ การกำหนดตารางเวลา และการติดตามความคืบหน้า—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสีสันสดใสใน Google Sheets โดย GooDocs
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบสีสันสดใสของ GooDocs Google Sheetsมอบวิธีการวางแผนงานประจำวันที่มีสีสันและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ โทนสีสดใสและรูปแบบที่ชัดเจนช่วยให้มองเห็น วางแผนและติดตามงานต่าง ๆตลอดทั้งวันได้อย่างง่ายดาย
ด้วยพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับช่วงเวลา, ช่องทำเครื่องหมาย, และบันทึก, แบบฟอร์มนี้มอบวิธีที่น่าสนุกและมีประโยชน์ในการจัดการตารางเวลาประจำวันของคุณ.
เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบงานประจำวันอย่างเป็นระบบด้วยสีสันสดใส ช่องเวลา และช่องทำเครื่องหมายที่ช่วยให้ติดตามงานได้ง่ายและน่าสนใจ
4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets โดย TEMPLATE. NET
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheetsโดย Template.net นี้ช่วยให้การจัดการงานประจำวันเป็นระบบและครอบคลุมมากขึ้น ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคอลัมน์สำหรับจัดการเวลา คำอธิบายงาน บันทึก และเครื่องหมายแสดงความคืบหน้า
เทมเพลตที่มีดีไซน์สะอาดตาและปรับแต่งได้นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพ โดยรวมแล้ว โซลูชันนี้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
เหมาะสำหรับ: การจัดระเบียบงานประจำวันด้วยรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมแบ่งส่วนสำหรับการจัดการเวลา รายละเอียดงาน บันทึกย่อ และการติดตามความคืบหน้า—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคุ้มค่าของเวลา
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดย TEMPLATE. NET
เทมเพลตนี้ของ Template.netสำหรับ Google Sheets เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้คุณวางแผนงาน ต่าง ๆ บนไทม์ไลน์ที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุม มีส่วนแยกสำหรับงานประจำวัน งานประจำสัปดาห์ และงานประจำเดือน พร้อมแดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงาน
เทมเพลตนี้จะอัปเดตความคืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวทันทีที่คุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ กราฟแสดงแนวโน้มมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดูภาพรวมที่สมดุลของกิจกรรมประจำวัน Template.net ยังให้คุณส่งออกรายการตรวจสอบนี้ในรูปแบบ Excelได้อีกด้วย
เหมาะสำหรับ: การติดตามงานในไทม์ไลน์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมแดชบอร์ดและกราฟแนวโน้มที่แสดงภาพรวมที่สมดุลของทั้งความคืบหน้าในระยะสั้นและระยะยาว
6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์ โดย GooDocs
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์ของ GooDocs Google Sheetsนี้เป็นกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานและกระชับสำหรับผู้วางแผนรายสัปดาห์ มีรูปแบบที่เรียบง่ายและดึงดูดสายตา พร้อมพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละรายการ นอกจากนี้ยังช่วยให้จัดระเบียบงานและนัดหมายทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
แม่แบบรายการตรวจสอบที่มีการออกแบบสีสันสดใสและช่องทำเครื่องหมายช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพึงพอใจ ดังนั้น จบวันหรือทั้งสัปดาห์ด้วยความรู้สึกสำเร็จและมีแรงจูงใจ
เหมาะสำหรับ: การวางแผนรายสัปดาห์ ด้วยรูปแบบที่กระชับและดึงดูดสายตา ช่วยให้จัดระเบียบงานและนัดหมายได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งเป็นวิธีที่สนุกสนานในการติดตามความก้าวหน้า
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
แม้ว่า Google Sheets จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างเทมเพลตเช็กลิสต์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ ก่อนที่จะเลือกใช้เครื่องมือนี้ นี่คือข้อจำกัดสี่ประการที่ควรคำนึงถึง:
- ฟังก์ชันการทำงานขั้นพื้นฐาน: Google Sheets ขาดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือน งานที่เกิดซ้ำ และการเชื่อมโยงงาน
- ประวัติเวอร์ชันที่ยุ่งยาก: แม้ว่าจะสามารถทำงานร่วมกันใน Google Sheets ได้หลายคน แต่การติดตามการเปลี่ยนแปลงก็อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้หลายชีตย่อย
- การจัดรูปแบบที่จำกัด: ทุกเทมเพลตของ Google Sheets มีตัวเลือกการจัดรูปแบบ แต่ค่อนข้างพื้นฐาน การแสดงผลทางภาพ เช่น แผนภูมิและกราฟ ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน
- ปัญหาด้านระบบอัตโนมัติและการผสานรวม: Google Sheets ไม่มีคุณสมบัติระบบอัตโนมัติในตัว. ในความเป็นจริง, มันสามารถผสานรวมได้เพียงกับเครื่องมือของ Google Workspace เช่น Google Docs และ Gmail
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำทางเลือก
เนื่องจากข้อจำกัดของ Google Sheetsการค้นหาแอปรายการสิ่งที่ต้องทำทางเลือกจึงเป็นความจำเป็นที่ชัดเจนClickUpโดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ—ขจัดความจำเป็นในการค้นหาซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วที่แสดงให้เห็นว่า ClickUp คือสุดยอดเครื่องมือจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างแท้จริง
|คุณสมบัติ
|Google Sheets
|คลิกอัพ
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|✅ รูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคย
|✅ ทันสมัย, ใช้งานง่าย, และครอบคลุม
|การจัดการงาน
|❌ รายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดขึ้นอยู่กับกฎการตรวจสอบข้อมูลที่น่าเบื่อ
|✅ 🏆 งานสามารถสร้าง ติดตาม และมุ่งเน้นได้อย่างง่ายดาย
|งานย่อย
|❌ นั่นอะไร?
|✅ 🏆 สามารถสร้างงานย่อยได้ไม่จำกัดและเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย
|งานที่ทำซ้ำ
|❌ ไม่มีฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดส่ง!
|✅ 🏆 เพียงคลิกเพื่อทำให้เป้าหมายประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนง่ายขึ้น
|การพึ่งพา
|❌ ไม่มีการเชื่อมต่อ
|✅ 🏆 🏆 สร้างลำดับ ความสัมพันธ์ และอื่นๆ
|ความร่วมมือ
|✅ แบบเรียลไทม์, หลายผู้ใช้
|✅ 🏆 แบบเรียลไทม์, หลายทีม, และติดตามได้
|การสื่อสาร
|✅ ความคิดเห็นในแต่ละเซลล์
|✅ 🏆 🏆 แชทสด, แท็กทันที, แสดงความคิดเห็นแบบโต้ตอบ
|ประวัติเวอร์ชัน
|✅ สามารถติดตามได้ถึงระดับสเปรดชีต
|✅ 🏆 สามารถติดตามได้ทั้งในระดับงาน เวลา และเนื้อหา
|การแจ้งเตือน
|❌ ไม่มีแจ้งเตือน
|✅ 🏆 ใช่ และใช่! ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลด้วย!
|การผสานรวม
|✅ อาจน่าเบื่อเล็กน้อยและเหมาะที่สุดสำหรับ Google Workspace
|✅ 🏆 เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1000+ รายการ! แถมยังมีฟีเจอร์ AI ในตัวที่เรียกว่า ClickUp Brain
|การปรับแต่ง
|➖ การจัดรูปแบบพื้นฐาน
|✅ 🏆 🏆 ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง แม้แต่สำหรับของชำ!
|การนำเสนอภาพ
|➖ พื้นฐาน
|✅ 🏆 🏆 มาพร้อมกับกระดาน, รายการ, ไทม์ไลน์, และมุมมองแผนภูมิแกนต์. เชื่อมต่อกับแดชบอร์ดวิเคราะห์เพื่อข้อมูลเชิงลึก!
การเปรียบเทียบนี้ชัดเจนในตัวเอง—ClickUp เป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมมากกว่า ไม่ว่าคุณจะมีรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานส่วนตัว โครงการธุรกิจหรือแม้แต่รายการเพื่อจัดการอาการ ADHD
11 แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินของ ClickUpเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว จัดระเบียบงานสำหรับหลายบทบาทและลำดับความสำคัญ กรอบงานนี้มีมุมมองที่กำหนดเองได้แปดแบบ เช่น มุมมองตารางเวลาและมุมมองแกนต์ เพื่อให้คุณเห็นภาพว่าแต่ละวันของคุณจะเป็นอย่างไร
เทมเพลตนี้เน้นหมวดหมู่ของงานเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบให้คะแนนประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของงานอีกด้วย เทมเพลตรายการนี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าดึงดูด
เหมาะสำหรับ: การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมมุมมองที่กำหนดเองได้ 8 แบบ เพื่อจัดระเบียบงานตามบทบาทและความสำคัญ
2. แม่แบบรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUpคือกุญแจสำคัญสู่การจัดระเบียบงานที่ง่ายดายและการเพิ่มสมาธิ สถานะงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณอัปเดตงานประจำวันและรายสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย
รายการสิ่งที่ต้องทำนี้สามารถกำหนดสถานะเฉพาะได้ เช่น บันทึกและอีเมลติดต่อ ซึ่งช่วยติดตามงานได้ทันที โครงสร้างนี้ยังมีประเภทงานสำหรับทีมข้ามสายงานต่าง ๆ ฟังก์ชันการติดตามเวลาที่ทรงพลังช่วยให้แม้แต่ทีมขนาดใหญ่ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำนี้มาพร้อมกับบอร์ด Gantt และ Kanban ซึ่งช่วยให้คุณเห็นงานทั้งหมดในที่เดียวและจัดการงานประจำวันของคุณได้ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและบริหารจัดการงานผ่านกระดาน Gantt และ Kanban
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
กำลังมองหาเฟรมเวิร์กงานแบบครบวงจรที่สามารถใช้งานได้ทันทีอยู่หรือไม่?คุณต้องมีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp โซลูชันนี้มีความยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เป็นไปได้
รูปแบบเรียบง่ายและดึงดูดสายตา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณในการปรับแต่งให้เข้ากับงานประจำวันของคุณ แม่แบบรายการตรวจสอบช่วยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้แบบเรียลไทม์ การผสานรวมกับClickUp Brainทำให้กลายเป็นเครื่องมือรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย AIที่ทรงพลัง พร้อมความสามารถในการเขียน อัตโนมัติ และสรุปเนื้อหา
เหมาะสำหรับ: การจัดการงานแบบครบวงจรด้วยการสร้างงาน มอบหมายงาน และติดตามงานแบบเรียลไทม์
4. แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่มอบภาพรวมที่ชัดเจนและน่าประทับใจของงานของคุณ แถบความคืบหน้าที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงแต่ละงานและช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่จำเป็น
เทมเพลตนี้ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและความชัดเจนด้วยช่องข้อมูล เช่น ชื่อแผนกและการประมาณเวลา
กรอบการทำงานมีการอัตโนมัติที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสถานะผ่านธีมของเทมเพลต โซลูชันนี้รับประกันประสิทธิภาพในการทำงานของคุณขณะที่คุณทำงานร่วมกันและเสร็จสิ้นงานได้เร็วขึ้น
เหมาะสำหรับ: การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมภาพรวมที่ชัดเจนของงานของคุณ
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการย้ายงาน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการย้ายบ้านของ ClickUpออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายบ้าน เช่น การแพ็คของและการวางแผน ฟิลด์ข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่น วันที่ครบกำหนดและสถานะงาน จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของภาระงานได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้คุณจัดกลุ่มงานในมุมมองที่กำหนดเองที่เรียกว่า "ขั้นตอนการย้าย" ซึ่งรวมถึงหมวดหมู่ต่างๆ เช่น "ก่อนย้าย" และ "วันย้าย" กรอบการทำงานนี้ทำให้การย้ายเป็นเรื่องง่ายและปราศจากความเครียด เนื่องจากคุณเตรียมพร้อมแม้สำหรับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด
เหมาะสำหรับ: การจัดการกะงานในบ้าน มอบโครงสร้างที่เป็นระบบในการติดตามงานต่างๆ เช่น การจัดของและการวางแผน
6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ต้องการศูนย์บัญชาการส่วนตัวเพื่อพิชิตงานประจำวันหรือไม่?เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpคือคำตอบ ศูนย์กลางดิจิทัลที่ทันสมัยนี้ช่วยให้คุณวางแผนงานประจำวันเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ทำได้จริง พร้อมเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
แม่แบบรายการตรวจสอบมาพร้อมกับงานย่อยเพื่อแบ่งหัวข้อที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้ นอกจากนี้ยังมีรายการลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานที่เพื่อติดตามกระบวนการทำงาน ด้วย ClickUp คุณจะรักษาความเป็นระเบียบและบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด โดยมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
เหมาะสำหรับ: การสร้างศูนย์ควบคุมส่วนตัวสำหรับงานประจำวัน พร้อมการแบ่งงานย่อยเพื่อทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
📮ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อนของคุณ โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับอะไรก่อน
7. แม่แบบรายการกิจกรรมของ ClickUp
หากคุณต้องการให้มีการพึ่งพาและโครงสร้างเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นแม่แบบรายการกิจกรรมของ ClickUpเป็นตัวเลือกชั้นยอด
รายการสิ่งที่ต้องทำประกอบด้วยงานเดียวที่บรรจุงานย่อยมากกว่า 13 งานย่อย แสดงสถานะงานแบบเรียลไทม์พร้อมแถบความคืบหน้า เทมเพลตนี้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับเพิ่มรายละเอียดโครงการ ขอบเขต วันที่ครบกำหนด และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและผู้ใช้ที่ต้องการข้อมูลสูงสุดโดยไม่มีความวุ่นวาย
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการรายละเอียดโครงการอย่างครบถ้วนและกระบวนการทำงานที่ราบรื่นพร้อมการเชื่อมโยงงานอย่างเป็นระบบ
8. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
ต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงหรือไม่?เทมเพลตรายการความฝัน ClickUpเหมาะสำหรับทีม กลุ่ม และนักฝันเดี่ยว
กรอบการทำงานนี้ทำให้แต่ละภารกิจในรายการที่ต้องทำของคุณเป็นไปได้และสนุกสนานอย่างเต็มที่ คุณสมบัติของมันรวมถึงหมวดหมู่ย่อยที่แยกสีซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง หากคุณกำลังวางแผนการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นกลุ่ม เทมเพลตนี้ยังให้คุณเพิ่มผู้คนในแต่ละภารกิจได้อีกด้วย
เทมเพลต ClickUp นี้มีมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อจัดระเบียบและแสดงข้อมูลสำคัญ ทำให้จุดเริ่มต้นชัดเจนและน่าตื่นเต้นอย่างไม่ต้องสงสัย
เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
9. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในคลาส ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp Classเป็นผู้ช่วยงานวิชาการส่วนบุคคลของคุณ กรอบการทำงานนี้จะติดตามการมอบหมายงาน กำหนดส่ง และข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยครูในการจัดการงานในชั้นเรียน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามชั้นเรียน จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามกำหนดส่งได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมองที่กำหนดเองได้ 6 แบบและสถานะงาน 12 แบบ คุณจะเห็นความคืบหน้าของนักเรียนได้อย่างชัดเจน
ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp แสดงชื่อเรื่องและแหล่งที่มาของเนื้อหาอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับการประเมินปริมาณงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่นักเรียนของคุณได้ดียิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: ครูผู้สอนที่จัดการงานหลักสูตร มอบผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเวลา และพัฒนาการของนักเรียน ด้วยมุมมองและสถานะงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
10. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneเป็นกรอบการทำงานที่เน้นอัตราการเสร็จสิ้นงาน แต่ละเลยเอาต์และฟิลด์ครอบคลุมระบบ GTD อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การจับงาน การชี้แจง การจัดระเบียบ และการมีส่วนร่วมกับงาน
นอกเหนือจากความน่าดึงดูดใจแล้ว อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายยังทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการลดความวุ่นวายในกิจวัตรประจำวัน เทมเพลตช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งาน วันที่ครบกำหนด และความพยายามที่ต้องใช้
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำนี้คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งทำงานบนพื้นฐานของตรรกะเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการปรับรายการให้เหมาะสมตามการเลือกฟิลด์ที่กำหนดเอง วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
เหมาะสำหรับ: เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นงาน ด้วยรูปแบบที่มีโครงสร้างและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยจัดระเบียบกิจวัตรและมุ่งเน้นรายละเอียดของงาน
11. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านใน ClickUp
ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านของ ClickUp การปรับปรุงบ้านจะกลายเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่ภาระงานบ้าน รูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้วางแผน มอบหมายงาน และติดตามทุกขั้นตอนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะสำหรับการจัดการด้านต่างๆ เช่น รายละเอียดผู้รับเหมาและวัสดุ โครงสร้างนี้มีหลายมุมมองเพื่อความสะดวกของคุณ
มุมมองบอร์ดแสดงภาพความคืบหน้าและลำดับความสำคัญ ในขณะที่มุมมองไทม์ไลน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ราบรื่น ClickUp ยังช่วยให้คุณสร้างและติดตามงบประมาณที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเงินอยู่ในความควบคุม
เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการปรับปรุงบ้านอย่างสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผน, มอบหมายงาน, และติดตามงาน พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลผู้รับเหมา, วัสดุ, และการติดตามงบประมาณ
ยกระดับเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณด้วย ClickUp
รายการสิ่งที่ต้องทำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเครียด แต่การสร้างรายการใหม่ตั้งแต่ต้นอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ นั่นคือจุดที่แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำมีประโยชน์
ด้วยเทมเพลต Google Sheets ชั้นนำทั้งหกที่เราได้แนะนำ การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายมาก อย่างไรก็ตาม Google Sheets มีข้อจำกัดในการจัดการงาน
การติดตามงานในเซลล์พื้นฐานอาจกลายเป็นข้อจำกัดได้อย่างรวดเร็ว ทางเลือกคืออะไร? เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp รายการสิ่งที่ต้องทำที่ปรับแต่งได้จะยกระดับการจัดการงานไปอีกขั้นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติ การปรับแต่งขั้นสูง และการพึ่งพาของงาน
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด!