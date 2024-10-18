MeisterTask vs. Trello: เครื่องมือจัดการงานตัวไหนดีที่สุด?

งานไม่จำกัด, รายการที่ต้องทำกระจัดกระจาย, กำหนดเวลาที่พลาด, และกระบวนการทำงานที่ล้มเหลวสามารถทำให้โครงการล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องการโซลูชันที่สามารถช่วยคุณทำงานหนักได้
โซลูชันการจัดการงานสามารถช่วยในการวางแผนและจัดระเบียบโครงการ และนำระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Mestertask และ Trello มีฟีเจอร์การจัดการงาน การติดตามความคืบหน้า และการกำหนดตารางเวลาโครงการ
นี่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ—การส่งมอบผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนโครงการของคุณไปข้างหน้า ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบ MeisterTask กับ Trello และอธิบายแต่ละเครื่องมือ คุณสมบัติเด่น และราคา เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
เราได้รวมเครื่องมือโบนัสไว้ให้แล้วด้วย ดังนั้นโปรดอ่านต่อเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม!
MeisterTask คืออะไร?
MeisterTaskเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานของคุณและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม
มันมีคุณสมบัติเช่น กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติ, การติดตามเวลา, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบได้ในระยะยาว. เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและสามารถทำงานได้ทั้งทีมเล็กและองค์กรขนาดใหญ่.
ตัวอย่างเช่น ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ MeisterTask เพื่อจัดการวงจรสปรินต์ของพวกเขา เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว นักพัฒนาสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การย้ายงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง และยังสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้อีกด้วย
คุณสมบัติของ MeisterTask
นี่คือคุณสมบัติบางประการของ MeisterTask ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานสำหรับทีม
1. ฟีเจอร์ #1: กระดานคัมบัง
กระดานคัมบังประกอบด้วยกระดานที่แบ่งออกเป็นคอลัมน์ แต่ละคอลัมน์แทนขั้นตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการทำงานของคุณ คัมบังช่วยให้คุณจัดการงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนโดยแสดงแต่ละงานเป็นบัตร บัตรเหล่านี้สามารถย้ายจากคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์ถัดไปได้ตามความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน
ด้วย MeisterTask เป็นผู้จัดการงานของคุณ คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างงานได้ ซึ่งนี้มีประโยชน์ในการปรับปรุงความชัดเจนของกระบวนการทำงานของคุณและเข้าใจลำดับของงาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แม่แบบกระดานคัมบังเพื่อเร่งการเตรียมและตั้งค่ากระบวนการบริหารโครงการของคุณ แม่แบบเหล่านี้ให้เค้าโครงภาพที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบงานต่างๆ ลงในคอลัมน์ที่จัดการได้ง่ายได้อย่างรวดเร็ว
2. ฟีเจอร์ที่ 2: แม่แบบ
MeisterTask มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยในการเริ่มต้นโครงการและสร้างกระบวนการวางแผนทรัพยากร การวางแผนโครงการ และการจัดการงานที่สอดคล้องกัน
3. ฟีเจอร์ที่ 3: Meister AI
ฟีเจอร์ AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ MeisterTask ช่วยให้การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารของทีมคุณเป็นเรื่องง่าย นอกเหนือจากการค้นหาข้อมูลเชิงลึกแล้ว Meiser AI ยังช่วยในงานต่าง ๆ เช่น การร่างบล็อก, อีเมล, และรายงาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับโครงการต่าง ๆ
4. ฟีเจอร์ที่ 4: รายงาน
MeisterTask ช่วยให้คุณสร้างรายงานได้สองประเภท—รายงานด่วนสำหรับข้อมูลเชิงทั่วไป และรายงานที่กำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถใช้รายงานเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ อัตราการเสร็จสิ้นงาน และอื่นๆ อีกมากมาย มันช่วยให้การระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและทำให้มั่นใจว่าโครงการจะดำเนินไปตามแผนเสมอ
ราคาของ MeisterTask
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Trello คืออะไร?
Trello เป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณสามารถย้ายงานระหว่างคอลัมน์ต่างๆ ของเค้าโครงแบบ Kanban ได้ เป็นเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมที่ทีมและบุคคลสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดเนื้อหาสามารถใช้ Trello เพื่อสร้างบอร์ดที่มีหลายคอลัมน์ซึ่งแทนขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตเนื้อหา ซึ่งรวมถึง 'ไอเดีย', 'ร่าง', 'แก้ไข', และ 'เผยแพร่' เมื่อเนื้อหาผ่านแต่ละขั้นตอน มันสามารถแสดงด้วยบัตรและย้ายข้ามคอลัมน์ได้ สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ครบกำหนด, ผู้รับผิดชอบ, เป็นต้น
Trello ยังสามารถปรับแต่งได้สูงและสามารถใช้จัดการกับกระบวนการทำงานทุกประเภท ตั้งแต่โครงการที่ง่ายไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติของ Trello
อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ และฟังก์ชันการทำงานของ Trello
1. ฟีเจอร์ #1: กระดานคัมบัง
คล้ายกับ MeisterTask, Trello ก็มีรูปแบบ Kanban ให้ทีมสามารถจัดการงานได้อย่างง่ายดาย. แต่ละงานจะถูกแทนด้วยบัตรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านบอร์ด Trello.
คุณสามารถเพิ่มสมาชิกหลายคนลงในบัตรได้เพื่อให้ทุกคนสามารถรับข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนดให้กับบัตรแต่ละใบและตั้งการแจ้งเตือนได้อีกด้วย เพื่อให้สมาชิกในทีมที่รับผิดชอบงานทราบถึงกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
2. ฟีเจอร์ที่ 2: แม่แบบ
Trello มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับการจัดการงานประเภทต่างๆ แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เทมเพลตของ Trelloมีให้สำหรับทีมในหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรม การขาย การตลาด การออกแบบ ธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
3. ฟีเจอร์ที่ 3: Trello AI
Trello AI เป็นอัปเดตใหม่บนแพลตฟอร์มที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้ มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณใน Trello ฟีเจอร์นี้มีให้เฉพาะในแผน Premium และ Enterprise ของ Trello เท่านั้น และสามารถช่วยคุณในเรื่อง:
- การขัดเกลาคำอธิบายการ์ดและความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการสื่อสารโครงการและงาน
- การสร้างไอเดียใหม่ ๆ ภายในบัตรของคุณสำหรับหัวข้อที่คุณให้ไว้
- การสกัดและจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกที่ยาวและยุ่งเหยิง เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนได้
4. คุณสมบัติที่ 4: การวิเคราะห์และรายงาน
แม้ว่า Trello จะไม่มีฟีเจอร์การรายงานในตัว แต่สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามหลายตัว เช่น YoCoBoard, Numerics, TMetric และ Blue Cat ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบอร์ด Trello ของคุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ Trello กับ Numerics เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ Numerics จะดึงข้อมูลจาก Trello และช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และกำหนดเวลาส่งงานได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้โดยตรงภายใน Trello เพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
MeisterTask เทียบกับ Trello: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง MeisterTask และ Trello เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ใช้ Agile ทั้งสองมีฟีเจอร์หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและทีมที่แตกต่างกัน
นี่คือตารางที่ให้คุณเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่าง Trello กับ MeisterTask:
|คุณสมบัติ
|ไมสเตอร์ทาสก์
|Trello
|การจัดการงาน
|ใช้กระดานคัมบังเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของงาน มีฟีเจอร์อัตโนมัติในตัวเพื่อย้ายงานไปตามคอลัมน์เมื่องานคืบหน้า
|รูปแบบกระดานสไตล์คัมบังแบบง่าย ๆ พร้อมการ์ดแทนงาน ไม่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติในตัว
|การตั้งค่าโครงการ
|มีเทมเพลตให้เลือกจำกัด
|มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแผนกต่างๆ และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|คุณสมบัติที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตัว ซึ่งสามารถทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้
|ไม่มี AI ในตัว แต่ใช้การผสานกับ Strategic AI เพื่อการวางแผนโครงการที่ดีขึ้น
|การรายงานและการวิเคราะห์
|แดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟีเจอร์รายงานที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
|ไม่มีฟีเจอร์รายงานในตัว. ใช้การผสานกับเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ.
|ความสะดวกในการใช้งาน
|อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและเรียบหรู ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ แต่อาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางคน
|ความหลากหลาย
|คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, แบบแผนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้, และการจัดทำเอกสารทำให้เหมาะสำหรับความต้องการการจัดการโครงการที่หลากหลาย
|ขาดความยืดหยุ่นในตัวสำหรับฟีเจอร์ต่าง ๆ และอาจไม่มีความหลากหลายเพียงพอสำหรับความต้องการในการบริหารโครงการที่ซับซ้อน
ตอนนี้ มาเปรียบเทียบแต่ละเครื่องมือในแง่ของคุณสมบัติเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
คุณสมบัติ #1: การจัดการงาน
Trello มีระบบบอร์ดสไตล์คัมบังที่ใช้งานง่ายและสามารถตั้งค่าได้สะดวก คุณสามารถสร้างบอร์ดหลาย ๆ บอร์ดสำหรับโครงการต่าง ๆ และบัตรเพื่อแทนงานของคุณได้ บัตรเหล่านี้สามารถย้ายไปมาระหว่างคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย
MeisterTask ยังมีระบบจัดการงานที่คล้ายกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างได้ อย่างไรก็ตาม ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวของมันให้ข้อได้เปรียบเหนือ Trello ในด้านการจัดการงาน แทนที่จะต้องอัปเดตสถานะของงานและย้ายงานข้ามคอลัมน์ด้วยตนเอง คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้
MeisterTask ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: MeiserTask เนื่องจากมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติในตัวและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลว์โครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ Trello อาจเหมาะกว่าหากคุณต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงาน
คุณสมบัติที่ 2: การตั้งค่าโครงการโดยใช้แม่แบบ
ด้วย Trello คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้ง่ายสำหรับทีมวิศวกรรม การออกแบบ การตลาด การดำเนินงาน การขาย และการสนับสนุน เทมเพลตเหล่านี้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมและครอบคลุมกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การวางแผนเนื้อหา การจัดการโครงการ การพัฒนาเว็บ การปฐมนิเทศ ฯลฯ
ในทางกลับกัน ไลบรารีเทมเพลตของ MeisterTask มีข้อจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการเทมเพลตขั้นสูงหรือเฉพาะทางสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
🏆 ผู้ชนะ: Trello มีความได้เปรียบในจุดนี้ เนื่องจากมีคลังแม่แบบที่หลากหลายและครอบคลุม ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและปรับใช้ได้กับกรณีการใช้งานที่หลากหลายมากกว่า MeisterTask จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับทีมที่มีความหลากหลายมากกว่า
คุณสมบัติ #3: การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ MeisterTask ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะการ์ด การตอบอีเมล และการติดตามเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ใช้ MeisterTask
Trello ไม่มีฟีเจอร์ AI ในตัว อย่างไรก็ตาม Trello สามารถเชื่อมต่อกับ Strategy AI ซึ่งเป็นเครื่องมือจากบุคคลที่สามที่ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจกับโครงการประจำวันได้ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานตามปัจจัยเชิงกลยุทธ์และคาดการณ์ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่เคลื่อนผ่านกระบวนการทำงาน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติในแอปของ MeisterTask สามารถทำให้งานที่ทำซ้ำและใช้เวลามากเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI เพื่อช่วยในการวางแผนโครงการและงาน Trello จะเหมาะสมกว่า
คุณสมบัติที่ 4: การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
อีกครั้ง ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของTrello ไม่มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์. แทนที่นั้น คุณสามารถสร้างรายงานได้ผ่านการผสานรวมของ Trello กับเครื่องมือเช่น Numerics, Blue Cat, TMetrics, เป็นต้น. รายงานเหล่านี้สามารถช่วยคุณวัดเวลาที่ใช้ไปกับงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม, อัตราการสำเร็จ, และความคืบหน้าของโครงการโดยรวม.
แต่ด้วย MeisterTask คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตัว คุณสามารถใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับการรายงานขั้นสูงได้
🏆 ผู้ชนะ: MeisterTask ชนะในครั้งนี้เพราะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพโครงการและปริมาณงานของทีม Trello อาจเหมาะกับทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการรายงานพื้นฐานมากกว่า
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MeisterTask เทียบกับ Trello
แน่นอน ทั้ง MeisterTask และ Trello เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองนี้ยังมีข้อจำกัดในบางฟีเจอร์ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้งานกับทีมขนาดใหญ่หรือทีมที่มีความต้องการในการบริหารโครงการที่ซับซ้อน
โชคดีที่เรามีทางเลือกที่ดีกว่า ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับClickUp
ClickUp เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงมากมายซึ่งช่วยปรับปรุงทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ ตั้งแต่การจัดการงานและเวิร์กโฟลว์ไปจนถึงการวางแผนโครงการและการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ClickUp เป็น หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trello และ MeisterTask
เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถใช้ได้โดยทุกคน—ตั้งแต่บุคคลทั่วไปไปจนถึงทีมเล็ก ๆ และบริษัทใหญ่ ๆ มันมีความยืดหยุ่นสูงและหลากหลาย สามารถทำงานได้ดีสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ และความต้องการของทีม
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp
1. ClickUp's One Up #1: การจัดการงาน
วางแผนโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks สร้าง มอบหมาย และแชร์งานระหว่างสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดงาน เพื่อให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำงานอะไร
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลเช่นลิงก์, ที่อยู่อีเมล, งบประมาณ, และหมายเลขโทรศัพท์. ซึ่งทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมของคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเมื่อจัดการกับงานใหม่.
คุณยังสามารถกำหนดระดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอในการทำงานที่สำคัญให้เสร็จสิ้น ความสำคัญจะถูกกำหนดด้วยสีต่างๆ ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วน ทำให้ง่ายต่อการระบุงานที่ต้องการความสนใจทันที
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างความรับผิดชอบและทำตามกำหนดเวลาทุกครั้งด้วยการเรียนรู้วิธีติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญ การมอบหมายงาน และการเชื่อมโยงงาน เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
2. ClickUp's One Up #2: การแสดงภาพโครงการ
มุมมองของ ClickUpมีวิธีการแสดงผลงานของคุณมากกว่า 15 รูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และช่วยให้คุณมองเห็นสถานะของงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถบริหารเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
โดยใช้มุมมองรายการของ ClickUp คุณสามารถแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานและงานย่อย และจัดระเบียบไว้ในหลายรายการได้ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน และเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมุมมองที่เรียบง่าย คล้ายกับสเปรดชีตของงานต่างๆ
นอกจากนี้มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpยังช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจต่าง ๆ ลงในหลายคอลัมน์ ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการของคุณได้ คุณสามารถสร้างคอลัมน์ที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนขั้นตอนเฉพาะของกระบวนการทำงานของคุณ และยังสามารถใช้รหัสสีเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถระบุสถานะของภารกิจได้อย่างรวดเร็ว
3. ClickUp's One Up #3: การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
ช่วยทีมของคุณประหยัดเวลาและความพยายามจากงานที่ทำซ้ำๆ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ปรับปรุงทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยClickUp Automations
เครื่องมือวางแผนโครงการนี้มีระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบที่สามารถจัดการงานประจำ เช่น การอัปเดตสถานะงาน การจัดการการส่งมอบงานในโครงการ และการส่งอีเมล
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณกำหนดทริกเกอร์และเงื่อนไขสำหรับงานที่ต้องการให้ดำเนินการ คุณไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับภาษาการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน และสามารถเริ่มกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติได้ในไม่กี่นาที
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การแบ่งกลุ่มผู้ชม การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือการจัดการงานต่างๆ ด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโต
4. จุดเด่นของ ClickUp #4: ความช่วยเหลืออัจฉริยะ
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp คือความสามารถด้าน AI ของมันClickUp Brainทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ—มันช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่สำคัญ, ทำให้การจัดการงานเป็นอัตโนมัติ, และเขียนข้อความอีเมลที่สมบูรณ์แบบ
ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับการทำงานใด ๆ และมันจะค้นหาในพื้นที่ทำงาน, งาน, และเอกสารของคุณเพื่อให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและมีบริบทมากที่สุด แทนที่จะเสียเวลาในการค้นหาคำตอบ ใช้มันเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน, นโยบาย, และเอกสารของบริษัท
คุณยังสามารถทำให้การอัปเดตโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้ AI ดูแลงานต่างๆ เช่น การแชร์ความคืบหน้า การสรุปรายงาน และการวางแผนงานและงานย่อยได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AIเพื่อช่วยในการวางแผนและจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน และบอกลางานธุรการที่น่าเบื่อ
5. ClickUp's One Up #5: กรอบการทำงานมาตรฐาน
ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการจากศูนย์อีกต่อไป คุณสามารถเลือกจากไลบรารีของเทมเพลตกว่า 1000 แบบที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเกือบทุกกรณี ซึ่งทำให้งานของคุณง่ายขึ้นเพราะคุณสามารถสร้างเอกสารที่ครอบคลุมสำหรับทีมของคุณโดยใช้เทมเพลตการจัดการงานที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
เทมเพลตการจัดการงาน ClickUpเป็นเทมเพลตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ เหมาะสำหรับการติดตามกระบวนการทำงานและเพิ่มการมองเห็นของโครงการ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้ตามต้องการ ช่วยให้มองเห็นสิ่งที่สำคัญได้อย่างชัดเจน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบงานของคุณตามสถานะ ระดับความสำคัญ และผู้รับผิดชอบ
- วางแผนการทำงานของคุณบนกระดานคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้
- มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานในทีมของคุณและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญและเพิ่มบริบทให้กับงาน
- ร่วมมือกับทีมต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานได้รับการมอบหมายและดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินเพิ่มเติม $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
ClickUp: โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง MeisterTask และ Trello มีจุดแข็งเฉพาะตัวในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีกระบวนการทำงานที่ตรงไปตรงมาเท่านั้น
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุม ClickUp เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา ต่างจาก MeisterTask และ Trello ที่เน้นเฉพาะการติดตามงานเป็นหลัก ClickUp มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
มุมมองการทำงานที่แตกต่างกันช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและปริมาณงานของทีมได้อย่างชัดเจน ClickUp Automation ช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ClickUp Brain ด้วยความสามารถของ AI ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลจากงาน เอกสาร และการสนทนาเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการสร้างและสรุปข้อความ
ด้วยคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ของ ClickUp คุณจะได้รับกรอบมาตรฐานสำหรับการจัดการงาน การปฐมนิเทศ การบัญชี และอื่นๆ อีกมากมาย
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและสำรวจวิธีที่แพลตฟอร์มสามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น