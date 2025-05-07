บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหนังสือปฏิทินในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
7 พฤษภาคม 2568

หากคุณเป็นผู้ใช้ Almanac คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการปิดตัวของบริษัทซอฟต์แวร์ในวันที่ 31 มกราคม 2025

เราเข้าใจดี กระบวนการทั้งหมดของการเริ่มต้นใหม่—การค้นคว้าเครื่องมือใหม่ ๆ, การทดสอบ, และการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ—เป็นเรื่องที่น่ากลัว มันน่าหงุดหงิดที่ต้องเปลี่ยนจากเครื่องมือเอกสารและการทำงานร่วมกันที่คุณคุ้นเคย, สร้างกระบวนการใหม่, และย้ายข้อมูลของคุณ

ให้ฉันช่วยคุณตรงนี้ ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันได้คัดเลือกทางเลือก 10 อันดับแรกของ Almanac ที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ (อาจจะดีกว่า Almanac ด้วยซ้ำ) เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ระบบหยุดทำงาน

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของอัลมานัก?

ก่อนที่จะพูดถึงซอฟต์แวร์อื่น ๆ ขอให้เราดูคุณสมบัติที่เราควรค้นหาในทางเลือกของอัลมานักอย่างรวดเร็ว:

ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง

เช่นเดียวกับ Almanac ทางเลือกที่ดีสำหรับการจัดการความรู้ควรให้คุณสามารถจัดโครงสร้างเนื้อหาได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารหรือกระบวนการทำงาน มองหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ง่าย ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้

การค้นหาและการเข้าถึง

สิ่งหนึ่งที่ฉันให้ความสำคัญเสมอใน Almanac คือความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทางเลือกอื่นใดของ Almanac ควรมีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง เพื่อให้ทั้งทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ล่าช้า

ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ

ในขณะที่ Almanac มอบการสร้างเอกสารที่เรียบง่าย คุณอาจต้องการทางเลือกที่ก้าวไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่ออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มองหาโซลูชันที่ผสานรวม AI ที่สามารถจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติ แนะนำการปรับปรุง และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหา ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการพื้นที่ทำงานของคุณ

การร่วมมือและการควบคุมเวอร์ชัน

ระบบการควบคุมเวอร์ชันของ Almanac นั้นน่าประทับใจมาก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางเลือกที่ให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์ ประวัติเวอร์ชันที่ละเอียด และความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมทั้งที่มีอยู่และใหม่ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหนังสือปฏิทินรายปี

นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของฉันสำหรับทางเลือกแทน Almanac ฉันได้หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และราคาของพวกเขาไว้แล้ว เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ)

ลองใช้ ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Almanac
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างเอกสาร จัดระเบียบทรัพยากร และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

ClickUp คือแอปเดียวที่สามารถแทนที่ Almanac ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างเอกสาร, คิดค้นไอเดีย, หรือทำงานร่วมกับทีมของคุณ ClickUp ก็พร้อมให้บริการคุณ

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างและจัดโครงสร้างเอกสารได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การนำทางราบรื่นและแชร์เอกสารกับทีมของคุณได้อย่างไม่ยุ่งยาก แตกต่างจาก Almanac ที่ ClickUp Docsช่วยให้คุณผสานเอกสารเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของโครงการได้โดยตรงทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานหรืออัปเดตเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ได้

นอกจากนี้ ไฟล์ทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดการฐานความรู้ของคุณสะดวกมาก และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างเอกสารและจัดระเบียบข้อมูล
สร้างคู่มือและแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทด้วย ClickUp Docs

หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง มันช่วย ในการสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ จัดระเบียบความคิด และสรุปข้อมูล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Almanac เพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้และคำแนะนำที่ชาญฉลาดอีกด้วย

ระบบช่วยเหลือด้วย AI นี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้มากขึ้นโดยการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ทำให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับทีมที่ต้องการเร่งความเร็วของกระบวนการทำงาน

ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและทำให้งานง่ายขึ้น
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้งานง่ายขึ้น, ได้รับคำแนะนำ และแก้ปัญหาความคิดที่ซับซ้อน

ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ทำให้การสื่อสารของทีมราบรื่นไร้รอยต่อ ต่างจาก Almanac ที่คุณอาจต้องใช้เครื่องมือภายนอกสำหรับการส่งข้อความ ClickUp Chat ถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ แบ่งปันอัปเดต หรือระดมความคิดได้ในที่เดียว ทำให้ทุกอย่างเป็นศูนย์กลางและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ใช้ ClickUp Chat เพื่อการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณอย่างไร้รอยต่อ
ทำให้การสนทนากับทีมของคุณราบรื่นและรวดเร็วด้วย ClickUp Chat

มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนขึ้นโดยการแบ่งงานออกเป็นคอลัมน์ที่ชัดเจน ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างจาก Almanac ที่เน้นการจัดการเอกสารเป็นหลัก มุมมองคัมบังของ ClickUp ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานแต่ละชิ้นอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

ใช้มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน
ทำให้งานดูน่าสนใจด้วยมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp

หากคุณต้องการวิธีการจัดการแนวคิดที่เป็นระบบมากขึ้นClickUp Mind Mapsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณ จัดระเบียบความคิดของคุณอย่างเป็นภาพ วางแผนรายละเอียดอย่างละเอียด หรือระดมความคิด

แผนผังความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแยกแยะโครงการที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงและเข้าใจง่าย ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีระเบียบตลอดกระบวนการ

เปลี่ยนความคิดให้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp MindMaps
ทำให้ความคิดซับซ้อนง่ายขึ้นด้วย ClickUp MindMaps

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

  • พื้นที่ ClickUp: จัดระเบียบเอกสารและทรัพยากรของคุณในลักษณะที่มีศูนย์กลางและเป็นระบบ
จัดเก็บและจัดการข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Spaces
จัดเก็บเอกสารและทรัพยากรทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Spaces
  • เป้าหมาย ClickUp: กำหนดเป้าหมายและจุดสำคัญที่ชัดเจน ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้น
ตั้งเป้าหมายทีมด้วย ClickUp Goals
ตั้งและติดตามเป้าหมายและเป้าหมายย่อยได้อย่างง่ายดายใน ClickUp Goals
  • การแจ้งเตือนใน ClickUp:สร้างการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตและทบทวนเอกสารและวิกิของคุณเป็นระยะ
  • ClickUp Automations: ทำให้กระบวนการจัดการความรู้ของคุณเป็นอัตโนมัติตามชุดกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การเชื่อมต่อ ClickUp:เลือกจากการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ClickUp Tasks: เปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำให้เป็นงานที่ติดตามได้ มอบหมายให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ
ใช้ ClickUp Tasks เพื่อทำโครงการให้เสร็จตรงเวลา
วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ด้วย ClickUp Tasks
  • การติดตามเวลาด้วย ClickUp: ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานและทำให้มั่นใจว่าการใช้เวลาได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการ
ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ
ติดตามเวลาที่คุณใช้ในการทำงานด้วยตัวติดตามเวลาของ ClickUp
  • แดชบอร์ด ClickUp: ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อแสดงตัวชี้วัดสำคัญและการอัปเดตโครงการในมุมมองกลางเดียว
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม
ติดตามตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดและปรับปรุงกระบวนการด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้)

ผ่านทางNotion

Notion เป็นแอปที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ, การจดบันทึก, และการติดตามงาน, ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในขณะที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้. คุณสามารถสร้าง ฐานข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ, ฝังเอกสาร, และร่วมมือกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์.

ไม่ใช่แค่สำหรับงานเท่านั้น—คุณยังสามารถใช้มันเพื่อวางแผนเป้าหมายส่วนตัวและทริป หรือแม้แต่ติดตามนิสัยได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม Notion ก็ช่วยให้คุณจัดการโครงการและขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บล็อกที่ซิงค์กัน, แม่แบบที่กำหนดเอง, และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามโครงการและส่วนตัว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Google Drive และ Slack เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
  • สร้างการผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยการเข้าถึง API
  • รับมุมมองงานที่ยืดหยุ่น เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน และรายการ

ข้อจำกัดของ Notion

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัด ทำให้ไม่น่าเชื่อถือเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ราคาของ Notion

  • ฟรี: $0
  • เพิ่มเติม: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. Nuclino (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดแบบภาพ)

ใช้ Nuclino เป็นทางเลือกแทนหนังสืออ้างอิง
ผ่านทางNuclino

Nuclino มีความรู้สึกคล้ายกับ Notion มาก สามารถใช้สำหรับการแบ่งปันความรู้ การทำงานร่วมกันในเอกสาร และการจัดการโครงการ

คุณสามารถ จัดโครงสร้างโครงการโดยใช้มุมมองบอร์ดสำหรับการจัดการงานแบบคัมบัง มุมมองรายการสำหรับเอกสารที่เป็นระเบียบ และมุมมองกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการได้อย่างชัดเจน

แต่ละงานหรือเอกสารภายใน Nuclino มีความร่วมมือสูง ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขร่วมกัน, ทิ้งความคิดเห็น, และมอบหมายงานได้—ทั้งหมดในเวลาจริง

หนึ่งในไฮไลท์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือการค้นหาแบบทันที ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถค้นหาเอกสารหรืองานใด ๆ ได้ในไม่กี่วินาที แม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็ตาม นอกจากนี้ แผ่นงานที่ไม่มีขอบเขต (Infinite Canvas) ยังเหมาะสำหรับการระดมความคิดทางภาพ ช่วยให้ทีมของฉันสามารถสร้างแผนภาพและแผนผังที่ช่วยให้ความคิดซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • สำรวจความรู้และการเชื่อมโยงของทีมด้วยมุมมองแบบกราฟ
  • ใช้ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตเพื่อการร่วมมือที่ไร้รอยต่อ รองรับกระดานไวท์บอร์ดและแผนผังต่าง ๆ
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีมด้วยการค้นหาทันทีและทางลัดที่ใช้งานสะดวกบนแป้นพิมพ์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Workspace และบริการของ Microsoft เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • การต่อสู้กับการจัดการเอกสารหรือฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงหรือนำไปสู่ปัญหาในการขยายขนาด

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

4. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและติดตามประวัติเวอร์ชัน)

'ประวัติเวอร์ชัน' ใน Google Docs
ผ่านทางGoogle Docs

เมื่อพูดถึงการหาทางเลือกที่ดีสำหรับ Almanac, Google Docs เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก. มันง่าย, สะอาด, และทำงานได้โดยไม่มีความยุ่งยาก. สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากคือ การบันทึกอัตโนมัติแบบเรียลไทม์—ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงานของคุณ.

คุณสมบัติที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง? ความสามารถในการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารตลอดเวลา การมีประวัติการแก้ไขที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่ผมได้ทำการปรับเปลี่ยน ทำให้ผมสามารถกลับไปใช้ร่างเก่าได้ง่ายขึ้น ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและใช้งานง่ายGoogle Docsอาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs

  • ส่งออกเอกสารสำคัญในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF และ Word สำหรับการแชร์และเผยแพร่
  • ลองใช้การพิมพ์ด้วยเสียง ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อคุณต้องการบันทึกเนื้อหาโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง
  • เข้าถึง Google Docs บนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ง่ายต่อการทำงานกับเอกสารของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
  • แก้ไขต่อไปได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโหมดออฟไลน์

ข้อจำกัดของ Google Docs

  • Google Docs ขาดเครื่องมือออกแบบและจัดรูปแบบขั้นสูง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับเอกสารที่ซับซ้อนหรือโครงการที่ต้องการการออกแบบมาก

ราคาของ Google Docs

  • ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • บิซิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs

  • G2: 4. 6/5 (100 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (25,000+ รีวิว)

5. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนที่ต้องการความตั้งใจ)

ผ่านทางObsidian

Obsidian ทำหน้าที่เป็นแผนที่ความรู้ที่แต่ละบันทึกสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกอื่น ๆ ได้ โครงสร้างลำดับชั้นและความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูล

ทีมสามารถสร้างฐานความรู้กลางใน Obsidian เพื่อสร้างและเชื่อมโยงหน้าต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงและทำงานร่วมกันได้ง่าย หากคุณและทีมของคุณชอบการเก็บเอกสารที่ลึกและมีโครงสร้าง Obsidian มอบสภาพแวดล้อมที่สดชื่นและปราศจากสิ่งรบกวน

อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ฉันชอบคือตัวแก้ไข Markdown—มันสะอาดและเรียบง่ายมาก ไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ มีเพียงการโฟกัสที่การเขียนเท่านั้น นอกจากนี้ ฉันยังสามารถจัดรูปแบบเอกสารของฉันได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีสิ่งรกรุงรังที่คุณพบในแอปอื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • เปิดใช้งานการจัดรูปแบบที่ง่ายดายในขณะที่ยังคงเน้นเนื้อหาของคุณด้วยฟีเจอร์การจดบันทึกที่ใช้ Markdown
  • สร้างแผนผังภาพของบันทึกและแนวคิดของคุณในพื้นที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อการระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียด้วยฟีเจอร์ Canvas
  • บันทึกโน้ตได้โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงแบบออฟไลน์ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บแบบท้องถิ่นก่อน
  • สร้างเครือข่ายเว็บของบันทึกที่เชื่อมโยงกันด้วยมุมมองกราฟ ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • Obsidian มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับมาร์กดาวน์หรือฟีเจอร์ขั้นสูงของมัน

ราคาของโอปอล

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
  • G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. Document360 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานความรู้)

ผ่านทางDocument360

Document360 เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้ที่มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้าง จัดการ และแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณได้ ต้องการส่วนเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อยหรือไม่? ไม่มีปัญหา ต้องการทำงานร่วมกันในเอกสารใช่ไหม? Document360 ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ

คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันประทับใจเป็นพิเศษคือ ตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG ขั้นสูง (What You See Is What You Get) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความ รูปภาพ และวิดีโอได้อย่างราบรื่น ทำให้เอกสารของคุณดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย

อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม คุณลักษณะนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเอกสารของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนทางเทคนิคหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ Document360 ก็ช่วยให้ฐานความรู้ภายในของคุณครอบคลุมและใช้งานง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Document360

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ทำกับบทความและสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น
  • ค้นหาบทความความรู้หรือเอกสารเฉพาะได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
  • ปรับแต่งฐานความรู้ของคุณให้เข้ากับภาพลักษณ์และบรรยากาศของบริษัทได้อย่างเต็มที่ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์
  • สร้างและจัดการเนื้อหาในหลายภาษาด้วยการรองรับหลายภาษา

ข้อจำกัดของ Document360

  • ราคาของ Document360 อาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพเมื่อพวกเขาขยายฐานความรู้ของตน

ราคาของ Document360

  • ฟรี: $0
  • มืออาชีพ: $249/โครงการ/เดือน
  • ธุรกิจ: $399/โครงการ/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

7. Slite (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์)

ผ่านทางSlite

Slite เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่ มันเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของทีม ทำงานร่วมกันในเอกสาร และแม้กระทั่งจัดการโครงการเล็กๆ ได้

สิ่งที่ฉันคิดว่าเจ๋งมากเกี่ยวกับ Slite คือมันไม่ได้เป็นแค่การพิมพ์บันทึกเท่านั้น—มันให้วิธีมากมายในการแสดงความคิดของคุณ ฉันสามารถ ร่างแนวคิดและฝังวิดีโอเพื่อสื่อสารความคิดได้

หนึ่งในคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือผู้ช่วย AI ของ Slite มันเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการเขียน—ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขไวยากรณ์ ทำให้ภาษาของฉันง่ายขึ้น หรือแม้แต่แปลเนื้อหาเป็นภาษาอื่น มันจัดการงานได้อย่างง่ายดาย

และถ้าคุณติดอยู่กับการเขียนบันทึกการประชุมเดิมๆ ทุกสัปดาห์ Slite จะสร้างเอกสารที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือนให้คุณอัปเดตวาระการประชุมแทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

คุณสมบัติเด่นของ Slite

  • ทำให้การเขียนง่ายขึ้นด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบและสไตล์ที่มีอยู่ในตัว
  • จัดเรียงและกรองเอกสารเพื่อการนำทางที่ง่าย
  • สร้างเอกสารที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ เช่น บันทึกการประชุมและวาระการประชุม
  • ติดตามว่าใครกำลังอ่านและค้นหาเอกสารเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลอัปเดตที่สำคัญถึงบุคคลที่เหมาะสม

ข้อจำกัดที่จำกัด

  • มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าสำหรับเทมเพลตเอกสาร ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งอย่างละเอียด

การกำหนดราคาแบบสไลต์

  • มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Slite

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและไอเดีย)

ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นแอปจัดการเอกสารยอดนิยมที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์ AI ของแอปช่วยทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดระเบียบโน้ตและแนะนำเนื้อหาตามสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่

หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือการสแกนเอกสาร—มันช่วยให้ฉันแปลงเอกสารกระดาษเป็นดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นบันทึกที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งช่วยชีวิตฉันได้มากในการลดการใช้กระดาษ

นอกจากนี้ยังโดดเด่นในการทำงานร่วมกัน—ไม่ว่าจะเป็นการแชร์โน้ตกับเพื่อนร่วมงานหรือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในโครงการ Evernote ก็ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • เปิดใช้งานคำแนะนำโน้ตและการจัดระเบียบเนื้อหาด้วย AI เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เปลี่ยนเอกสารกระดาษให้กลายเป็นบันทึกดิจิทัลที่สามารถค้นหาได้ด้วยการสแกนเอกสารอย่างง่ายดาย
  • คลิปเว็บเพจและบทความเพื่อบันทึกข้อมูลที่มีค่าด้วย Evernote's Web Clipper
  • ค้นหาบันทึกโดยใช้คำสำคัญ, แท็ก, หรือแม้กระทั่งข้อความภายในรูปภาพด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Evernote

  • สำหรับคุณสมบัติที่ Evernote มีให้, มันค่อนข้างแพง

ราคาของ Evernote

  • Evernote Basic: $0/เดือน
  • Evernote Personal: 14.99 ดอลลาร์/เดือน
  • Evernote Teams: $24.99/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

9. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน)

ผ่านทางCoda

Coda เป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการผสมผสานระหว่างเอกสารและสเปรดชีตที่ทรงพลัง แต่จริง ๆ แล้วมันไปได้ไกลกว่านั้นมาก สิ่งที่ฉันชอบจริง ๆ เกี่ยวกับ Coda คือความยืดหยุ่นของมัน—คุณสามารถสร้างเอกสารโต้ตอบได้เหมือนกับแอปขนาดเล็ก

ตัวอย่างเช่น ฉันได้ใช้มันเพื่อสร้างตัวติดตามโครงการแบบไดนามิกที่มีรายการงาน กำหนดเวลา และแม้แต่ปุ่มเพื่อกระตุ้นการกระทำเฉพาะ

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถของ Coda ในการสร้างฐานข้อมูลภายในเอกสาร ทำให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • สร้างเอกสาร ฐานข้อมูล และตารางในพื้นที่ทำงานเดียวด้วยบล็อกการสร้างที่ยืดหยุ่น
  • อัตโนมัติการทำงานหรือกระตุ้นการกระทำด้วยองค์ประกอบโต้ตอบเช่นปุ่มและสไลเดอร์
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • สร้างเนื้อหา, สรุปข้อมูล, และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย CodaAI

ข้อจำกัดของโคดา

  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซของ Coda จะใช้งานง่าย แต่คุณอาจต้องสำรวจฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจและใช้งานได้อย่างเต็มที่

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/ผู้สร้างเอกสาร/เดือน, บรรณาธิการฟรี
  • ทีม: $36/ผู้สร้างเอกสาร/เดือน, บรรณาธิการฟรี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Coda

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. แผ่น (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแบบรวม)

ผ่านแผ่นคอนกรีต

Slab เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจนและโครงสร้าง สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากคือ การเน้นที่การจัดรูปแบบให้สะอาดเรียบร้อย ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างอ่านและนำทางได้ง่าย นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการเอกสารภายในจำนวนมาก

คุณสมบัติที่โดดเด่นของสแลบคือความสามารถในการจัดระเบียบเนื้อหาด้วย 'หัวข้อ' เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ทำให้ฉันสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแผ่นพื้นคอนกรีต

  • สร้างฐานความรู้ที่ละเอียดสำหรับทีมภายในและลูกค้า
  • กรองผลลัพธ์ตามหัวข้อหรือหมวดหมู่เฉพาะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่แม่นยำและตรงประเด็นมากขึ้น
  • จัดระเบียบเนื้อหาเป็นกลุ่มพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองและหัวข้อย่อย
  • เพิ่มการอ้างอิงถึงผู้ใช้, โพสต์, และเครื่องมือโดยตรงภายในเนื้อหาเพื่อเพิ่มบริบท

ข้อจำกัดของแผ่นพื้น

  • คุณลักษณะของมันอาจมุ่งเน้นไปที่การบันทึกเอกสารมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ทีมต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการหรืองานที่ซับซ้อน

ราคาแผ่นสำเร็จรูป

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $8/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวแผ่นคอนกรีต

  • G2: 4. 6/5 (280 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหนังสือปฏิทินรายปี

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Almanac คุณต้องการสิ่งที่ให้มากกว่าฟังก์ชันหลักของเอกสารภายในและวิกิ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณควรมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่สามารถทำงานร่วมกันได้และมีชีวิตชีวา ซึ่งฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณ

ในฐานะทางเลือกแทน Almanac, ClickUp มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้นให้กับกระบวนการจัดการความรู้ของคุณ. มันช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า.

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ClickUp ก็มอบโซลูชันครบวงจรให้คุณได้ครบจบในที่เดียวสมัครใช้ ClickUpวันนี้!