วิธีเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมในระยะการสร้างมาตรฐาน

ในฐานะผู้นำทีม คุณต้องรับผิดชอบในการสร้างทีมที่มีความสามัคคีและประสิทธิภาพสูง. เช่นเดียวกับในซีรีส์แฮร์รี พอตเตอร์ คุณจะต้องโน้มน้าวใจและกระตุ้นสมาชิกกลุ่มกริฟฟินดอร์ ให้พวกเขารับมือกับสถานการณ์ได้ดี และยืนกรานที่จะเพิ่มมาตรฐานของผลงานทีม (ทุกครั้งที่มีพวกสลิธีรินสร้างความวุ่นวาย). แน่นอนว่า การพูดนั้นง่ายกว่าการกระทำ.
เมื่อทีมของคุณผ่านพ้น'ระยะการปะทะ' —ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันอย่างต่อเนื่อง— พวกเขาก็เข้าใกล้การเป็น 'ทีมในฝัน' อีกก้าวหนึ่ง หน้าที่ของคุณก็เหมือนกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ นั่นคือการนำกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ในทีมมาใช้และจัดการกับความขัดแย้งต่าง ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ (หรือจนกว่าคุณจะหาฮอร์ครักซ์ทั้งหมดเจอและทำลายมันได้)
คุณพร้อมที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมในระยะการปรับตัวให้เข้ากันได้หรือไม่? ระหว่างที่เราไปต่อ เราจะแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุดและตัวอย่างให้ด้วย ไปกันเถอะ! 🚦
ก่อนหน้านั้น ขอพาคุณไปทำความรู้จักกับโมเดลการพัฒนาทีมของ Tuckman อย่างรวดเร็ว
การเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มตามทฤษฎีของทัคแมน
นักจิตวิทยา บรูซ ทัคแมน ได้ตีพิมพ์ สี่ขั้นตอนของการพัฒนาของกลุ่ม—การก่อตัว, การเผชิญหน้า, การสร้างมาตรฐาน, และการปฏิบัติงาน ในปี 1965 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1970 เขาได้เพิ่มขั้นตอนที่ห้า คือ 'การสิ้นสุด'
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของขั้นตอนการพัฒนาของห้าทีม:
ขั้นตอนที่ 1: การก่อตัว
ในระยะเริ่มต้นของการก่อตัว สมาชิกในทีมเริ่มทำความรู้จักกัน พวกเขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์แต่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองจะเข้ากับทีมได้อย่างไร เนื่องจากยังขาดพลวัตของทีม ในระยะนี้ สมาชิกจะพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจของทีม รวมถึงหาวิธีจัดระเบียบความรับผิดชอบของแต่ละคน
กลยุทธ์ใดบ้างที่สามารถช่วยคุณในระยะเริ่มต้น?
- อำนวยความสะดวกในการสะท้อนตนเอง: ดำเนินการกิจกรรมละลายพฤติกรรมและแนะนำสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
- กำหนดเป้าหมายและบทบาท: พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและจัดโครงสร้างทีม โดยชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคนในทีมให้ชัดเจน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Meet the Team และเทมเพลตเกมละลายพฤติกรรมอื่น ๆเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่จัดระเบียบอย่างดีของสมาชิกในทีมทุกคน แนะนำพวกเขาให้รู้จักกัน และช่วยให้พวกเขาเข้าใจความรู้สึกของกันและกันเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสบายใจในการทำงานร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2: การเผชิญหน้า
ระยะ 'การปะทะ' คือช่วงที่ทีมเริ่มก้าวข้ามเขตความสบายใจของตนเอง พวกเขาแบ่งปันความคิด แสดงความคิดเห็น และใช้โอกาสนี้ในการโดดเด่นท่ามกลางเพื่อนร่วมงาน เมื่อบุคลิกของแต่ละคนเริ่มปรากฏ ความขัดแย้งจึงกลายเป็นเรื่องปกติในระยะการปะทะ
กลยุทธ์ใดบ้างที่สามารถช่วยคุณในระยะการปะทะ?
- ยอมรับความขัดแย้ง: เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสโดยการจัดการกับปัญหาและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัญหา
- กำหนดกฎพื้นฐาน: กำหนดกฎเพื่อรักษาความเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้ง. ให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างวิกิที่ประกอบด้วยทรัพยากรทั้งหมดของโครงการ เขียนกฎพื้นฐาน เพิ่มตารางบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิก รายการเครื่องมือและลิงก์ และอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 3: การสร้างมาตรฐาน
ระยะการสร้างมาตรฐานของการพัฒนาทีมคือยูโทเปียที่คุณกำลังมองหา 🌈 ในระยะนี้ทีมจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้าย สมาชิกแต่ละคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความคิดและรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง
กลยุทธ์ใดบ้างที่สามารถช่วยคุณในระยะการสร้างมาตรฐาน?
- สมาชิกทีมสนับสนุน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารในทีมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดประชุมแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม รวมถึงให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่ไม่สะดวกในการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของตนในกลุ่ม
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะ: ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้มีการประเมินความก้าวหน้าของบุคคลและทีม
การใช้ClickUp Whiteboardsเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม ทีมงานของคุณสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และสร้างกระบวนการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของทีมราบรื่นยิ่งขึ้น—ทั้งหมดนี้ทำได้แบบเรียลไทม์
ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินการ
ในระยะการแสดงผลงาน ทีมงานจะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม โดยปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ พวกเขาจะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นทีม มากกว่าความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผลิตภาพรวมและพลังร่วมของทีมจึงอยู่ในระดับสูงในระยะนี้
กลยุทธ์ใดบ้างที่สามารถช่วยคุณในขั้นตอนการปฏิบัติ?
- ส่งเสริมการเป็นผู้นำร่วมกัน: กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มรับบทบาทผู้นำ
- สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในช่วงนี้ ควรส่งเสริมการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดและการหมดไฟ
ขั้นตอนที่ 5: การพักการประชุม
ขั้นตอนสุดท้ายของห้าขั้นตอนการพัฒนาทีมคือการปิดโครงการ—ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของโครงการ สมาชิกจะรู้สึกทั้งความพึงพอใจและความเศร้าใจเมื่อต้องแยกจากกัน พวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่ผลงานของทีม โครงการที่กำลังจะมาถึง และทีมในอนาคตของพวกเขา
กลยุทธ์ใดบ้างที่สามารถช่วยคุณในขั้นตอนการพักการพิจารณา?
- ตรวจสอบงานที่ต้องส่งมอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว หารือเกี่ยวกับสถานะของงานที่ต้องส่งมอบกับสมาชิก และเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
- พูดคุยเกี่ยวกับความไม่แน่นอน: ช่วยให้สมาชิกในทีมเอาชนะความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต สนับสนุนพวกเขาและเสนอทรัพยากรเพื่อช่วยในการปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนแปลง
เมื่อคุณถึงขั้นตอนการสร้างมาตรฐานของการพัฒนาทีมหลังจากผ่านพ้นช่วงความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คุณก็ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับทีมเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและความท้าทายในช่วงการสร้างมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะมีความสามัคคีและประสิทธิภาพในการทำงานสูง
ความท้าทายในระยะการสร้างมาตรฐาน
นี่คือความท้าทายทั่วไปในขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานที่คุณต้องเผชิญเพื่อรักษาความกลมเกลียวของทีมให้สมบูรณ์แบบ👇
การยึดถือมาตรฐาน
มาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นแนวทางสำหรับความเหมาะสมของทีม แต่หากไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ทีมอาจกลับเข้าสู่ระยะความขัดแย้งอีกครั้ง สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด? ทีมของคุณอาจล่มสลายไปทั้งหมด
เมื่อกฎของทีมพังทลายลง ทีมเองก็แตกแยก ความรู้สึกพังทลาย และภัยพิบัติก็เกิดขึ้น ในมุมมองนี้ กฎมีความสำคัญในการปกป้องการกระทำร่วมกัน
ดังนั้น ความท้าทายที่เผชิญเมื่อปฏิบัติตามกฎของทีมคืออะไร?
- ความไม่ชัดเจน: สมาชิกในทีมไม่เข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา
- ความขัดแย้งภายใน: ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพและความขัดแย้งที่เกิดจากการมีเป้าหมายส่วนตัวที่แข่งขันกันสามารถรบกวนการทำงานของทีมได้
- ลืมกฎ: ทีมอาจพบว่ามีความยากลำบากในการนำมาตรฐานไปใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ในการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของทีมได้อย่างไร?
- มีกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร: การเขียนบรรทัดฐานของทีมลงในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายและรวมศูนย์ จะช่วยสร้างความชัดเจนในความคาดหวังของทีม และช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้
- สร้างความไว้วางใจ: เตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกไว้วางใจ ซึ่งส่งผลให้เพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน
- ประเมินความก้าวหน้า: จัดสรรเวลา 30 นาทีทุกเดือนหรือ 15 นาทีทุกสัปดาห์เพื่อหารือเกี่ยวกับว่าทีมของคุณกำลังปฏิบัติตามมาตรฐานได้ดีเพียงใด วิธีหนึ่งคือสร้างสกอร์การ์ดง่ายๆ โดยใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นคุณสามารถขอให้ทีมของคุณให้คะแนนตัวเองว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎได้ดีเพียงใด
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อกำหนดกฎของทีม คุณสามารถสร้างคู่มือกติกาทีมโดยใช้ ClickUp Docs และติดตามความคืบหน้าของทีมด้วยClickUp Dashboards
การบาลานซ์เป้าหมายของบุคคลและทีม
สมาชิกในทีมมีเป้าหมายและลำดับความสำคัญส่วนบุคคล ซึ่งอาจขัดแย้งกับเป้าหมายของทีม ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่คาดคิด
นอกจากนี้ การทำงานเป็นทีมอาจมีความท้าทายและเหนื่อยล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาระงานไม่สมดุล เมื่อเวลาผ่านไป อาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกหมดกำลังใจ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ในขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานของการพัฒนาทีม:
- ปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีม: สร้างเป้าหมายส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของทีม คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ SMART ทั้งในระดับบุคคลและทีม ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ งานของทีม และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย🎯
- ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย: เปิดโอกาสให้ทีมของคุณได้พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายส่วนบุคคลของแต่ละคนใช้แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารภายในทีมเพื่อสร้างพื้นที่กลางที่สมาชิกทุกคนสามารถพูดคุย ทำงานร่วมกัน และสื่อสารกันแบบเรียลไทม์
- ปรับสมดุลปริมาณงาน: ให้ความสนใจกับปริมาณงานของแต่ละบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครเผชิญกับภาวะหมดไฟ นอกจากนี้ ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลควบคู่ไปกับเป้าหมายของทีม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้การจัดการทรัพยากรของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้มุมมองภาระงานเพื่อวางแผนและจัดการความสามารถในการทำงาน
การรักษาแรงจูงใจ
ทีมอาจรู้สึกสบายเกินไปในระยะการสร้างมาตรฐานของกระบวนการพัฒนาทีม และสูญเสียความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย ทีมอาจหยุดชะงักได้หากพวกเขาบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมาย ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมในระยะการสร้างมาตรฐานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
นี่คือวิธีบางประการในการรักษาแรงจูงใจของทีมคุณ:
- เฉลิมฉลองชัยชนะ: ให้การยอมรับในความพยายามและความสำเร็จของทีมเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วม ตามข้อมูลจาก Gallupพนักงานที่ได้รับการยอมรับมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการยอมรับถึง 20 เท่า
- เช็คอินทุกวัน: ติดต่อกับสมาชิกในทีมของคุณทุกวันเพื่อประเมินความก้าวหน้าของพวกเขา พูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายและเป้าหมายในอาชีพของพวกเขา และให้คำแนะนำเพื่อให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น
- แก้ไขปัญหาความขัดแย้งตั้งแต่เนิ่นๆ: สื่อสารกับสมาชิกในทีมทันทีที่เกิดความขัดแย้ง เพื่อให้สามารถระบุปัญหาและแก้ไขได้โดยไม่ล่าช้า
คุณสามารถใช้ClickUp Chatเพื่อสื่อสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ได้. มันช่วยคุณแชร์ทรัพยากรและอัปเดตโครงการ, แก้ไขปัญหา, และหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำตามที่ต้องการ.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมในระยะการสร้างมาตรฐาน
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงความท้าทายของขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานแล้ว มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์ในทีมที่แข็งแกร่ง
ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
กำหนดเป้าหมายการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาทีม รักษาความโปร่งใสโดยการสร้างแผนการสื่อสารที่ชัดเจนซึ่งระบุถึงวิธีการสื่อสาร, วัตถุประสงค์, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ความถี่ในการสื่อสาร, เครื่องมือ, และอื่น ๆ
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp Team Communication and Meeting Matrixเพื่อวางแผนการประชุมทีมประจำของคุณ คุณสามารถกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิก กำหนดแนวทางสำหรับการเช็คอิน และสร้างไทม์ไลน์ของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นอกจากนี้ ให้ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อกำหนดวิธีการและเวลาที่สมาชิกในทีมต้องสื่อสารกัน คุณสามารถลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและวัดความสำเร็จของความพยายามในการสื่อสารของคุณ
จัดกิจกรรมสร้างทีม
หากคุณสามารถหัวเราะไปด้วยกันได้ คุณก็สามารถทำงานร่วมกันได้
กิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนานสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้
นี่คือกิจกรรมและเกมที่คุณสามารถลองได้:
- งานเลี้ยงเสมือนจริง: หากคุณมีทีมงานที่ทำงานทางไกล ให้จัดงานเลี้ยงออนไลน์เพื่อยกย่องความสำเร็จของสมาชิก คุณสามารถเล่นเกมตอบคำถาม สนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรกของสมาชิก สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารโปรดของพวกเขา และอื่นๆ อีกมากมาย
- การแข่งขัน: สร้างพลังให้กับทีมด้วยการจัดการแข่งขันที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาของพวกเขา คุณสามารถจับคู่สมาชิกและให้พวกเขาสร้างเป้าหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายในเวลาที่กำหนด คู่ที่ทำเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ🥇
- สิ่งที่เรามีเหมือนกัน: เกมนี้เหมาะสำหรับทีมที่มีขนาดใหญ่กว่า จัดขึ้นแบบออนไลน์หรือพบกันตัวต่อตัว แบ่งกลุ่มย่อย และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มค้นหาสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มมีเหมือนกัน เช่น หนังสือ เพลง รสไอศกรีม และอื่นๆ
เสริมสร้างบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สมาชิกในทีมอาจลืมกฎเกณฑ์ของทีมได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อเสริมสร้างพวกเขาในระยะการสร้างมาตรฐาน?
- ทำให้กฎชัดเจน: อย่าเพียงแค่เขียนกฎไว้ในที่กลาง ๆ แต่ให้เน้นย้ำกฎเหล่านั้นในระหว่างการประชุมด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้นำการประชุมผ่าน Zoom ให้เน้นกฎไว้บนหน้าจอของสมาชิกทุกคน คุณยังสามารถสร้างไอคอนที่แทนกฎเกณฑ์และแสดงไอคอนเหล่านี้บนหน้าจอของสมาชิกได้
- อ่านกฎเกณฑ์: ในตอนเริ่มต้นของการประชุมทุกครั้ง ให้อ่านกฎเกณฑ์ของทีมออกเสียงให้ชัดเจนเพื่อช่วยให้สมาชิกนึกถึงสิ่งที่พวกเขาควรปฏิบัติตาม การทำเช่นนี้จะช่วยฟื้นฟูการมีส่วนร่วม ความไว้วางใจ และจุดมุ่งหมาย
- เน้นย้ำบรรทัดฐานในบริบทของการให้ข้อเสนอแนะ: เมื่อให้ข้อเสนอแนะ ควรกล่าวถึงบรรทัดฐานเพื่อเป็นการเตือนความจำ ตัวอย่างเช่น หาก 'การสื่อสารอย่างเปิดเผย' เป็นบรรทัดฐาน ให้กล่าวถึงเมื่อขอให้สมาชิกบางคนแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม
โดยการเสริมสร้างบรรทัดฐาน คุณไม่เพียงแต่สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ยังรักษาผลิตภาพที่สูงตลอดทุกขั้นตอน
ลองใช้ ClickUp—กุญแจสู่ความสำเร็จของทีมคุณ
ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม ทีมของคุณต้องผ่านทุกขั้นตอนของการพัฒนาทีมเพื่อกลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง คุณต้องนำพวกเขาผ่านแต่ละขั้นตอนอย่างชาญฉลาด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นผ่านขั้นตอนการสร้างมาตรฐานของทีมเพื่อให้ถึงขั้นตอน "คุณทำได้แล้ว!"
ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิผล
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp ช่วยปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ ทั้งการตั้งเป้าหมาย การสื่อสาร และการดำเนินงาน ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินการสื่อสารอย่างละเอียด จัดการทรัพยากร กระจายภาระงาน แก้ไขปัญหาขัดแย้งตั้งแต่เนิ่นๆ กำหนดมาตรฐานกลาง ติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยสรุป ClickUp ช่วยจัดการพลวัตของกลุ่มได้อย่างราบรื่น ดังนั้น หากคุณต้องการดูว่า ClickUp สามารถทำอะไรได้อีกบ้างสมัครใช้ฟรีตอนนี้เลย!