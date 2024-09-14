บล็อก ClickUp
วิธีจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงการเผชิญหน้า

วิธีจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงการเผชิญหน้า

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
14 กันยายน 2567

การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่การบ่มเพาะทีมที่สนุกกับการทำงานร่วมกัน แก้ไขความขัดแย้งในทางที่ดี และเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์นั้นอาจเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวง

ก่อนที่ทีมจะสามารถรวมตัวเป็น 'ทีมในฝัน' ได้อย่างมั่นคง ทีมมักจะเผชิญกับอุปสรรค ความท้าทาย และความขัดแย้งต่างๆ ระยะนี้เรียกว่า 'ระยะพายุของการพัฒนาทีม' ซึ่งทำหน้าที่เป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบ

บล็อกนี้กล่าวถึงวิธีที่หัวหน้าทีมสามารถจัดการกับความขัดแย้งในระยะการปะทะกัน (storming stage) และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถนำไปใช้เพื่อเอาชนะมันได้

มาช่วยให้ทีมของคุณแข็งแกร่งขึ้นจาก 'พายุ' กันเถอะ 💪 แต่ก่อนอื่น มาดูแบบจำลองการพัฒนาของกลุ่มตามทฤษฎีของ Tuckman และขั้นตอนการพัฒนาทีมทั้งห้าขั้นตอนนี้กันก่อน

การเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มตามทฤษฎีของทัคแมน

ดร. บรูซ เวย์น ทัคแมน นักวิจัยด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีพลวัตกลุ่ม ได้เผยแพร่แบบจำลองสี่ขั้นตอนของการพัฒนาของกลุ่มสำหรับทีมที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่—การก่อตัว, การเผชิญหน้า, การสร้างมาตรฐาน, และการปฏิบัติงาน—ในบทความของเขา'ลำดับการพัฒนาในกลุ่มขนาดเล็ก'ในปี 1965

ต่อมาในทศวรรษ 1970 เขาได้เพิ่มขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นให้กับโมเดลนี้ คือ การเลื่อนออกไป

แบบจำลองของทัคแมนอธิบายพลวัตของทีม. มันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพัฒนาและกลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้น. มาคุยกันสั้น ๆเกี่ยวกับห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม:

ขั้นตอนที่ 1: การก่อตัว

ในระยะเริ่มต้น สมาชิกในกลุ่มเริ่มทำความรู้จักกัน พวกเขามุ่งเน้นไปที่ภารกิจของทีม สร้างโครงสร้างที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย

เนื่องจากนี่เป็นขั้นตอนแรก ทีมงานจึงยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากพวกเขากำลังหาวิธีจัดการงานและกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน โดยปกติแล้ว พวกเขาจะพึ่งพาผู้นำที่เกิดขึ้นเองในการกำหนดวาระการประชุมกลุ่มในช่วงแรกๆ

หากสมาชิกในทีมของคุณใช้เวลาในการเปิดใจคุณสามารถใช้เทมเพลต Icebreaker วงล้ออารมณ์ของ ClickUpเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเริ่มพูดคุยกันได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมแนะนำตัวกันอย่างรวดเร็วและรู้สึกสบายใจมากขึ้น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของแต่ละคนและวิธีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้แม่แบบ Emotions Wheel Icebreaker โดย ClickUp คุณสามารถทำลายกำแพงการสื่อสาร กระตุ้นให้สมาชิกในทีมฝึกฟังอย่างตั้งใจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ

แม่แบบเกมละลายพฤติกรรมวงล้ออารมณ์ clickup
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ให้สมาชิกในทีมเชื่อมต่อกันในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลต Icebreaker ล้อหมุนอารมณ์ของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 2: การเผชิญหน้า

ระยะการปะทะของพัฒนาการทีมคือ ช่วงที่สิ่งต่าง ๆ เริ่ม 'ปั่นป่วน' ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันและความขัดแย้งในทีม

ในขั้นตอนนี้ สมาชิกในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์และ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีการที่โครงการควรดำเนินต่อไป พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตน และ ปฏิบัติตัวในฐานะบุคคล มากกว่าการเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่น ดังนั้นความขัดแย้งในโครงการจึงเป็นเรื่องปกติในระยะการปะทะกัน

ขั้นตอนที่ 3: การสร้างมาตรฐาน

สิ่งต่างๆ เริ่ม สงบลงในช่วงพัฒนาทีมนี้ และสมาชิกในทีมเตรียมตัวทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย พวกเขาเริ่ม รู้สึกสบายใจมากขึ้น ในการทำงานเป็นกลุ่มและขอความคิดเห็นจากกันและกันเกี่ยวกับงาน ในขั้นตอนของการสร้างมาตรฐาน สมาชิกพยายามอย่างตั้งใจในการแก้ไขความขัดแย้งและมุ่งเน้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในฐานะผู้นำทีม เป้าหมายของคุณคือช่วยให้ทีมของคุณข้ามผ่านขั้นตอนของการเผชิญหน้าและขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ขั้นตอนของการปรับตัวและทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน

ขั้นตอนที่ 4: การแสดง

เวทีการแสดงเป็นระยะที่ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดทีมทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียว ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ บรรทัดฐานของทีม และขั้นตอนการทำงาน เมื่อทีมพัฒนาขึ้นในระยะนี้ สมาชิกจะรู้สึกผูกพัน มีความมุ่งมั่น และพึงพอใจในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน พวกเขาเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ และยอมรับศักยภาพของกันและกัน

ขั้นตอนที่ 5: การปิดประชุม

ขั้นตอนที่ห้าของการพัฒนาทีม หรือที่รู้จักกันในชื่อ ขั้นตอนแห่งการโศกเศร้า มีลักษณะเด่นคือการสรุปและแยกย้ายกัน ในขั้นตอนนี้ โครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว และสมาชิกในทีมรู้สึกพึงพอใจแต่ก็เศร้าใจ พวกเขา มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านและโครงการในอนาคต และมักจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จและสะท้อนถึงจุดที่ควรปรับปรุง

ในขณะที่ทุกทีมต้องผ่านห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม ประสิทธิภาพและอนาคตของทีมขึ้นอยู่กับการผ่านขั้นตอนสำคัญหนึ่งขั้นตอน—ขั้นตอนแห่งความขัดแย้ง วิธีที่คุณจัดการกับขั้นตอนแห่งความขัดแย้งจะเป็นตัวกำหนดว่าทีมของคุณจะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายได้สำเร็จหรือไม่

ดังนั้น มาเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของขั้นตอนการเผชิญวิกฤตของการพัฒนาทีมกันเถอะ

ความท้าทายในระยะเผชิญหน้า

ในระยะการต่อสู้ของทีมที่กำลังพัฒนา บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (ซึ่งบางครั้งอาจขัดแย้งกัน) จะปรากฏออกมา สมาชิกในทีมมีความเห็นไม่ตรงกัน มีความสับสนและขาดความไว้วางใจ ซึ่งทำให้ระยะการต่อสู้เป็นช่วงที่ท้าทาย

นี่คือความท้าทายบางประการในขั้นตอนของการบุก:

ความขัดแย้งและความไม่เห็นด้วย

มาร์กาเร็ต เฮฟเฟอร์แนน ผู้ประกอบการและอดีตซีอีโอของบริษัทห้าแห่งได้พูดถึงการยอมรับความขัดแย้งในการบรรยายTED ของเธอ เธอเน้นย้ำถึงประโยชน์ของความขัดแย้ง

"สำหรับความคิดที่ดีและนวัตกรรมที่แท้จริง คุณจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ความขัดแย้ง การโต้เถียง และการอภิปราย"

"สำหรับความคิดที่ดีและนวัตกรรมที่แท้จริง คุณต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ความขัดแย้ง การโต้เถียง และการอภิปราย"

แม้ว่าการขัดแย้งจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ไม่มีวิธีอื่นในการนำทีมที่ดีไปกว่าการผ่านมันไปให้ได้ ('ผ่าน*' คือคำสำคัญที่นี่) เมื่อสมาชิกทีมแต่ละคนนำมุมมองที่ไม่เหมือนใครเข้ามา ความไม่เห็นด้วยย่อมเกิดขึ้นได้ การขัดแย้งอาจเกิดจากบทบาทที่ทับซ้อนกันในระยะท้ายของโครงการ ระบบความเชื่อส่วนตัว ทรัพยากรที่จำกัด การแข่งขันที่ดุเดือด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และอื่น ๆ

แต่ในฐานะผู้นำทีม คุณต้องเข้ามาแทรกแซง รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันหาทางออกมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งหลากหลายที่คุณสามารถนำมาใช้ได้แต่ก่อนอื่น สิ่งสำคัญคือต้องระบุระยะของความขัดแย้งให้ถูกต้อง ความขัดแย้งของคุณอยู่ในระยะใดจาก 5 ระยะนี้—ระยะแฝง ระยะที่รับรู้ ระยะที่รู้สึก ระยะที่แสดงออก หรือระยะหลังเหตุการณ์—

👉 อ่านเพิ่มเติม: สำรวจขั้นตอนของความขัดแย้งใน5 ขั้นตอนของความขัดแย้งในองค์กร

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้?

เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ให้ระบุปัญหาเป็นอันดับแรก

พยายามอย่าตัดสินและแทนที่จะทำเช่นนั้น ให้พยายามมองภาพรวมของปัญหาให้ชัดเจนขึ้น จากนั้นจึงใช้กลยุทธ์การสื่อสารและการคิดไตร่ตรองที่เหมาะสม

คุณสามารถหารือเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารภายในองค์กรเช่น ClickUp

ClickUp Chatช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและโต้ตอบแบบเรียลไทม์ได้ คุณสามารถแชร์การอัปเดตและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมโอกาสในการเติบโตของทีม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาด้วยการ @mentions เพื่อขอคำแนะนำในสถานการณ์ต่างๆ หรือเร่งความคืบหน้าของงานที่ต้องดำเนินการ

ใช้ ClickUp Chat เพื่อลดความขัดแย้งในระยะเริ่มต้นของการระดมความคิด
แชร์การอัปเดต, ทรัพยากร, และลิงก์ผ่าน ClickUp Chat

ความไม่ชัดเจนในบทบาท

ความไม่ชัดเจนในบทบาทเกิดขึ้นเมื่อ สมาชิกในทีมไม่ทราบว่าสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาคืออะไร พวกเขาขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ความขัดแย้งในบทบาท

จากการวิจัยพบว่าความไม่ชัดเจนในบทบาทส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของทีมมันสร้างความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นภายในทีมและทำให้สมาชิกสับสนเกี่ยวกับการทำงานให้สำเร็จ

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้?

การกำหนดบทบาทและความคาดหวังของทีมให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณต้องถือว่านี่เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สุดก่อนที่จะให้ทีมเริ่มทำงาน

เพื่อเอาชนะความไม่ชัดเจนของบทบาท ให้กำหนดบทบาทสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคน

ใช้ClickUp Docsเพื่อ สร้างเอกสารกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมอย่างละเอียด กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบของทีม และช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน คุณยังสามารถแท็กสมาชิกทีมเฉพาะและเพิ่มโปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนได้อีกด้วย

ใช้ Clickup Docs เพื่อจัดการความขัดแย้งในทีมในระยะเริ่มต้น
สร้างกฎบัตรทีมที่สมบูรณ์ด้วย ClickUp Docs

นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดช่องทางการสื่อสารและสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในบทบาททันทีหากเกิดขึ้น

ขวัญกำลังใจของทีมต่ำ

ขวัญกำลังใจของทีมต่ำเป็นเรื่องปกติในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาทีม เนื่องจากความขัดแย้ง ความไม่เห็นด้วย และความคับข้องใจ เมื่อสมาชิกในทีมถูกดึงเข้าสู่การปะทะกันของความคิดเห็นและความขัดแย้งระหว่างบุคคล ประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจของพวกเขาจะลดลง

ในความเป็นจริงรายงานการศึกษาของ Zipdoปี 2024ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งในที่ทำงานอาจส่งผลให้ขวัญกำลังใจของพนักงานลดลงถึง 30% และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลงถึง 50%

วิธีเอาชนะความท้าทายนี้?

เพื่อจัดการกับขวัญกำลังใจของทีมที่ต่ำในช่วงการเผชิญหน้า (storming stage) ให้สื่อสารอย่างสม่ำเสมอและโปร่งใสกับสมาชิกในทีม. นี่คือคำแนะนำเพื่อจัดการกับขวัญกำลังใจของทีมที่ต่ำ:

  • ฟังสมาชิกในทีมและปัญหาของพวกเขาอย่างตั้งใจ
  • โปรดให้ความสนใจกับสัญญาณเตือนใด ๆ เช่น ความเหนื่อยล้าหรือความอ่อนเพลีย
  • มอบพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นความลับสำหรับพนักงานในการแบ่งปันข้อกังวลของพวกเขา
  • หากเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมสร้างทีมแบบไม่เป็นทางการ
  • ยอมรับความคิดที่ดีและชื่นชมความพยายามของสมาชิก

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และความโปร่งใส

ตัวอย่างเช่น ClickUp Docs และ Chat สามารถช่วยให้คุณทำงานร่วมกันและหารือเกี่ยวกับงานได้ คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsเพื่อตรวจสอบไทม์ไลน์ของโครงการและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมของคุณ

ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อทำงานร่วมกันและลดความขัดแย้งในทีมระหว่างขั้นตอนการระดมความคิด
ติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ตอนนี้ที่คุณทราบถึงความท้าทายของขั้นตอนสตอร์มมิ่งแล้ว มาพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อจัดการกับความไม่ลงรอยของทีมกันเถอะ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างพลวัตของทีมในช่วงระยะการปะทะ

แม้ว่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงออร์เคสตราจะมีเสียงและหน้าที่เฉพาะตัว แต่เมื่อพวกมันทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน เราจึงได้ผลงานชิ้นเอกอย่างซิมโฟนีหมายเลข 5 ของเบโธเฟน 🎵

เช่นเดียวกัน สมาชิกทุกคนในทีมมีบุคลิกภาพและมุมมองของตนเอง แต่การมารวมตัวกันคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้

ดังนั้น ในฐานะผู้จัดการหรือผู้นำ คุณมีหน้าที่ในการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้ เพื่อเสริมสร้างพลวัตของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ทีมกำลังเผชิญกับความขัดแย้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาทีม

ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจและเน้นย้ำถึงจุดที่ควรปรับปรุงในหมู่สมาชิกทีมของคุณในลักษณะที่สร้างสรรค์และยุติธรรม ซึ่งหมายความว่าคุณชื่นชมในจุดแข็งของพวกเขาและกระตุ้นให้พวกเขาพัฒนาจุดอ่อนของตนเอง

นี่คือตัวอย่าง:

สวัสดีครับ อเล็กซ์, ผมชอบที่คุณสามารถจัดการกับงานหลายอย่างได้ด้วยตัวเอง และผมก็สังเกตเห็นว่าคุณลังเลที่จะสื่อสารอย่างกระตือรือร้นกับทีมของคุณ ผมคิดว่าทีมจะได้รับประโยชน์อย่างมากหากคุณแบ่งปันความคิดเห็นและความประสบการณ์ของคุณบ่อยขึ้น

การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจะชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง แต่ต้องทำด้วยความเคารพและเห็นอกเห็นใจ นอกจากนี้ เมื่อข้อเสนอแนะมีความเคารพ ระบุชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ จะช่วยให้พนักงานเติบโตในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม:10 เคล็ดลับในการพูดคุยเรื่องยากในที่ทำงาน

นำกลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้งมาใช้

การนำกลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้งมาใช้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาทีม ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งขึ้น กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยค้นหาจุดร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง

นี่คือกลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:

  • กลยุทธ์การร่วมมือ: ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อความขัดแย้ง กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดระหว่างการเจรจา
  • กลยุทธ์การปรับให้ราบรื่น: ใช้กลยุทธ์นี้เมื่อสมาชิกคนหนึ่งมีความคิดเห็นที่แข็งแกร่งกว่าอีกคนหนึ่ง กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับความคิดเห็นของกันและกันอย่างละเอียดอ่อน
  • กลยุทธ์การหลีกเลี่ยง: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ใช้กลยุทธ์นี้เมื่อคุณคิดว่าการขัดแย้งอาจเพียงแค่เพิ่มความเครียดโดยไม่ก่อให้เกิดทางออกที่เป็นประโยชน์

เสริมสร้างเป้าหมายของทีม

การเสริมสร้างวัตถุประสงค์ของทีมช่วยให้คุณสร้างฐานที่มั่นคงขึ้นใหม่และนำทีมของคุณกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

ในขณะที่อาจรู้สึกติดขัดในระหว่างขั้นตอนการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง การเน้นย้ำเป้าหมายของทีม จุดประสงค์ของทีม และวัตถุประสงค์ จะช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณกลับมาโฟกัสที่ภาพรวมได้อีกครั้ง การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างวัตถุประสงค์ของทีม มันช่วยแก้ไขความขัดแย้งและช่วยให้สมาชิกในทีมคิดถึงเป้าหมายสุดท้าย

คุณสามารถสร้างแผนการสื่อสารได้โดยใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสื่อสารข้อความที่ถูกต้องไปยังบุคคลที่เหมาะสม แผนการสื่อสารของ ClickUp มีช่องข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ เนื้อหาข้อความ วิธีการส่งมอบ ฯลฯ เพื่อช่วยให้คุณกำหนดและชี้แจงกฎการสื่อสารได้อย่างชัดเจน

แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสาร clickup
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดแผนการสื่อสารด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารโดย ClickUp

พิชิตเวทีพายุด้วย ClickUp

ผู้นำทีมที่แข็งแกร่งสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในช่วงการปะทะกัน ทีมของคุณจะสามารถฝ่าฟัน 'พายุ' ไปพร้อมกับคุณในฐานะแสงนำทางของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

โดยการตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ คุณสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกขั้นตอนของการพัฒนาทีม ClickUp สามารถช่วยให้การเดินทางของทีมคุณราบรื่นยิ่งขึ้น

ClickUp เป็นเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—สมาชิกในทีม, กำหนดเวลา, และทรัพยากร. มันสามารถช่วยคุณสื่อสารได้อย่างง่ายดาย, กำหนดบทบาท, แชทแบบเรียลไทม์, และติดตามความคืบหน้าของทีมคุณ.

ต้องการลองใช้ ClickUp เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคตหรือไม่?สมัครฟรีวันนี้!