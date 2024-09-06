บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแผนโครงการใน Excel

วิธีสร้างแผนโครงการใน Excel

Praburam
Praburam
6 กันยายน 2567

คุณได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ความตื่นเต้นของคุณกลับแฝงด้วยความกังวล

ผลลัพธ์สุดท้ายชัดเจนในใจคุณ แต่เส้นทางที่จะไปถึงที่นั่นล่ะ? ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกขั้นตอนได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนและไม่มีอะไรตกหล่นไป?

นี่คือจุดที่การวางแผนโครงการกลายเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณแผนโครงการที่วางไว้อย่างดีจะช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

และเดาอะไรได้ไหม? มีโอกาสสูงที่คุณมีเครื่องมือทรงพลังอยู่ในชุดเทคโนโลยีของคุณแล้วเพื่อดำเนินการกระบวนการนี้: Microsoft Excel.

คุณอาจคิดว่า Excelเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์สเปรดชีตแต่คุณก็สามารถใช้มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Excel ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแผนโครงการอย่างละเอียด จัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และระบุจุดติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโพสต์นี้ เราจะแสดงวิธีการสร้างแผนโครงการใน Excel และเราจะทำให้คุณดียิ่งขึ้นด้วยการแนะนำทางเลือกที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และปรับขนาดได้มากกว่า!

วิธีตั้งค่าแผนโครงการใน Excel

ทำตามคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อทำให้การวางแผนโครงการรวดเร็วและง่าย และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ

1. กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของโครงการของคุณ

ก่อนที่คุณจะร่างแผนโครงการใน Excel ให้กำหนดเป้าหมายและขอบเขตของงานในรายละเอียดก่อน คุณสามารถใช้แผ่นงาน Excel ของคุณหรือแอปบันทึกหรือเครื่องมือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้ที่นี่

ขั้นตอนนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับโครงการของคุณและทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรให้สำเร็จ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติม:

ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ

  • ระบุวัตถุประสงค์หลัก: กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลา (SMART) เช่น "เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงผ่านบล็อกโพสต์ขึ้น 30%"
  • กำหนดลำดับความสำคัญ: จัดอันดับวัตถุประสงค์ของคุณตามความสำคัญและผลกระทบ
  • สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้แผนโครงการสะท้อนถึงเป้าหมายและความคาดหวังของทุกคน และไม่มีช่องว่างให้เกิดความไม่ชัดเจน

กำหนดขอบเขตและหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงาน

  • กำหนดขอบเขตของโครงการและกำหนดขอบเขต: อธิบายผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงของโครงการ รวมถึงสิ่งที่รวมอยู่และไม่ได้รวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น หากโครงการของคุณเกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ ให้ชี้แจงว่าครอบคลุมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ด้วยหรือไม่ หรือเพียงแค่การออกแบบและพัฒนา
  • ระบุจุดสำคัญ: แบ่งโครงการออกเป็นจุดสำคัญที่เน้นถึงขั้นตอนหรือความสำเร็จที่สำคัญ กำหนดงาน/ผลลัพธ์ที่ต้องการและกำหนดเวลาให้แต่ละจุดสำคัญ การแบ่งส่วนนี้มีความจำเป็นเพื่อรักษาความต่อเนื่องและติดตามความก้าวหน้า
  • เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงขอบเขต: กำหนดกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขต เช่น การจัดการกับคำขอใหม่หรือการแก้ไข ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ลูกค้าของคุณกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง และต้องการการอนุมัติจากทั้งลูกค้าและผู้จัดการโครงการก่อนที่จะนำคำขอนั้นไปใช้

2. เพิ่มข้อมูลโครงการ

ตอนนี้ ให้สร้างเอกสาร MS Excel ใหม่ จากนั้นคุณสามารถกรอกข้อมูลในเซลล์ต่าง ๆ ได้ดังนี้:

เพิ่มหัวข้อให้กับตาราง

เพิ่มหัวคอลัมน์ในแถวที่สองของตารางของคุณ หัวคอลัมน์ที่พบบ่อยอาจรวมถึง งาน, ผู้รับผิดชอบ, วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, ระยะเวลา, สถานะ และหมวดหมู่ที่คล้ายกัน คุณสามารถทำให้เซลล์หนาและเติมสีตามที่คุณต้องการได้

หัวข้อ ในตาราง เมื่อเรียนรู้ วิธีสร้างแผนโครงการใน Excel

กรอกข้อมูลโครงการ

กรอกคอลัมน์งานด้วยงานสำหรับแผนโครงการของคุณ คุณสามารถเพิ่มงานได้มากหรือน้อยตามที่ต้องการ

  • กรอกชื่อของบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละงาน พร้อมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
  • ในคอลัมน์ "วัน" ให้พิมพ์ = ในเซลล์ที่คุณต้องการให้แสดงระยะเวลา
  • คลิกที่เซลล์วันที่สิ้นสุด พิมพ์ - แล้วคลิกที่เซลล์วันที่เริ่มต้น
  • กด Enter เพื่อคำนวณระยะเวลา
  • ลากที่จับเติม (สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มุมล่างขวาของเซลล์) ลงตามคอลัมน์เพื่อใช้สูตรกับเซลล์อื่น ๆ ระยะเวลาจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์
  • กรอกสถานะปัจจุบันของแต่ละงานโดยใช้คำเช่น รอการดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, หรือเสร็จสิ้นแล้ว
  • เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดมองเห็นได้ ให้เลือกทั้งตาราง ไปที่กลุ่ม Cells คลิกที่ Format และเลือก Autofit Column Width เพื่อปรับความกว้างของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ
ข้อมูลแผนโครงการใน Excel

3. มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม

คุณได้ระบุรายการงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คุณจะต้องมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มความคิดเห็นที่จำเป็น หากมี

ทำตามขั้นตอนนี้:

  • กรอกชื่อสมาชิกในทีมในคอลัมน์ "ผู้ได้รับมอบหมาย"
  • ไปที่เซลล์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น
  • คลิกขวาที่เซลล์นี้แล้วเลือก แทรกความคิดเห็น เพื่อเปิดกล่องความคิดเห็น
  • กรุณาพิมพ์ความคิดเห็นของคุณลงในช่องแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏขึ้น
  • เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมเฉพาะ ให้พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อของพวกเขาภายในความคิดเห็นของคุณ
  • กด Ctrl + Enter เพื่อยืนยันและโพสต์ความคิดเห็นของคุณ
มอบหมายงานให้สมาชิกทีมเมื่อคิดหาวิธีสร้างแผนโครงการใน Excel

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถปรับทรัพยากรโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าของโครงการหรือจัดสรรงานระหว่างสมาชิกในทีมแบบไดนามิกได้ คุณต้องอัปเดตเซลล์ด้วยตนเอง

4. มองเห็นภาพไทม์ไลน์ของโครงการ

Excel ไม่มีประเภทแผนภูมิ Gantt ในตัว แต่คุณสามารถสร้างสิ่งที่คล้ายกันได้โดยปรับแต่งแผนภูมิแท่งซ้อนและแสดงไทม์ไลน์ของโครงการ นี่คือวิธีการ:

  • ไฮไลต์ข้อมูลที่คุณต้องการสร้างกราฟ หากข้อมูลของคุณอยู่ในช่วงต่อเนื่อง ให้เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วงนั้น สำหรับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง ให้เลือกเซลล์ต่างๆ โดยกดปุ่ม Command ค้างไว้
สร้างภาพจำลองไทม์ไลน์ของโครงการ
  • ไปที่ แทรก > แผนภูมิแท่ง > แผนภูมิแท่งซ้อน
วิธีสร้างแผนโครงการใน Excel - โดยใช้แผนภูมิแท่ง
ผ่านทางไมโครซอฟต์
  • คลิกที่ชุดข้อมูลแรก (ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงจุดเริ่มต้นของงาน) จากนั้นไปที่แท็บรูปแบบ เลือก การเติมรูปร่าง > ไม่เติม เพื่อซ่อนวันที่เริ่มต้น
แท็บรูปแบบ
ผ่านทางไมโครซอฟต์
  • ลบคำอธิบายหรือชื่อแผนภูมิหากคุณไม่ต้องการ
  • เพื่อให้งานโครงการปรากฏในลำดับที่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม CONTROL หรือ Command ค้างไว้ เลือกแกนตั้ง (งาน) ไปที่จัดรูปแบบแกน และเลือกหมวดหมู่ในลำดับย้อนกลับ

นี่จะสร้างภาพแสดงผลที่คล้ายกับแผนภูมิแกนต์

การใช้คุณสมบัติของ Excel สำหรับการจัดการโครงการ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ Excel สำหรับการจัดการโครงการ:

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Excel ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์โดยอัตโนมัติตามค่าหรือเกณฑ์เฉพาะได้ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนี้ช่วยให้คุณ ระบุงานสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รหัสสีเพื่อแยกประเภทงานตามสถานะ (เช่น มอบหมายแล้ว/ดำเนินการอยู่, รอการดำเนินการ, เสร็จสิ้น) หรือระดับความสำคัญ (เช่น สูง, กลาง, ต่ำ)

ในการตั้งค่านี้ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ไปที่แท็บหน้าแรก คลิกที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และเลือกกฎการจัดรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน Excel

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายการแบบเลือก

การตรวจสอบข้อมูลและรายการแบบดรอปดาวน์ใน Excel ช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้แผนโครงการของคุณมีความสม่ำเสมอ, และลดข้อผิดพลาด. การสร้างรายการแบบดรอปดาวน์ช่วยให้มีตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกในทีมให้เลือก.

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ารายการแบบดรอปดาวน์สำหรับสถานะงาน เช่น กำลังดำเนินการ และเสร็จสมบูรณ์

เพื่อดำเนินการดังนี้:

  • เลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้แสดงรายการ จากนั้นไปที่แท็บข้อมูล
  • คลิกที่การตรวจสอบข้อมูล และเลือก รายการ จากตัวเลือก
  • ป้อนรายการของคุณแล้วคลิก ตกลง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผ่านทางไมโครซอฟต์

PivotTables สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

PivotTables ใน Excel ช่วยให้คุณ วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการสร้างรายงานแบบโต้ตอบ ไม่ว่าคุณต้องการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สร้างสรุป วิเคราะห์อัตราการเสร็จสิ้นงาน ระบุแนวโน้ม หรือเปรียบเทียบการจัดสรรทรัพยากร ฟีเจอร์นี้สามารถทำได้ทั้งหมด

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้าง PivotTable ได้:

  • เลือกช่วงข้อมูลของคุณ
  • ไปที่แท็บแทรก และเลือก PivotTable
  • ภายใต้ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ ให้คลิก เลือกตารางหรือช่วงข้อมูล
  • ในตาราง/ช่วงข้อมูล ให้ตรวจสอบช่วงเซลล์
  • ภายใต้ เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการวางรายงาน PivotTable ให้เลือกแผ่นงานใหม่หรือแผ่นงานที่มีอยู่ แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ PivotTable ปรากฏ
  • เลือก ตกลง
วิธีสร้างแผนโครงการใน Excel - โดยใช้ตารางหมุนข้อมูล
ผ่านทางไมโครซอฟต์

นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถสร้างกราฟใน Excelเพื่อนำเสนอข้อมูลดิบในรูปแบบที่มองเห็นได้หรือสร้างแผนผังใน Excelเพื่อแยกกระบวนการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่ง่ายต่อการติดตามได้

Excelสามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการได้ แต่หากต้องการคุณสมบัติขั้นสูง ความสามารถในการขยายระบบ และการติดตามวงจรชีวิตของโครงการ อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

การติดตามและปรับปรุงแผนโครงการของคุณใน Excel

หลังจากที่คุณสร้างแผนโครงการแล้ว คุณควรมีแนวทางในการปรับแผนได้ทันที ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และติดตามความคืบหน้าได้ ใน Excel งานเหล่านี้จะต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองบ้าง

นี่คือคำแนะนำบางข้อที่คุณสามารถทำตามได้:

รักษาแผนโครงการของคุณให้ทันสมัยแบบเรียลไทม์

  • เปิดใช้งานฟีเจอร์ Shared Workbook ใน Excel และให้สมาชิกในทีมหลายคนแก้ไขแผนโครงการพร้อมกันได้ ทุกคนสามารถทำงานบนเวอร์ชันปัจจุบันของเอกสารได้ ลดการทับซ้อนและการขัดแย้ง
  • เชื่อมต่อแผ่นงาน Excel ของคุณกับแหล่งข้อมูลภายนอกโดยใช้ Power Query หรือการเชื่อมต่อข้อมูล แผนโครงการจะอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลล่าสุดจากระบบอื่น ๆ

ตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)

  • ใช้เครื่องมือสร้างกราฟของ Excel เพื่อสร้างการแสดงผลแบบภาพของ KPI ของคุณ เช่น แถบความคืบหน้าสำหรับการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ กราฟเส้นสำหรับการติดตามงบประมาณโครงการ หรือกราฟวงกลมสำหรับการจัดสรรทรัพยากร
  • เพิ่มตัวกรองหรือเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลและดู KPI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงาน ทีม หรือช่วงเวลาที่กำหนด

อัปเดตสถานะงานเป็นประจำและทบทวนเป้าหมายสำคัญของโครงการ

  • ตั้งค่าคอลัมน์เพื่อติดตามสถานะของงาน (เช่น มอบหมายแล้ว, ยังไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้นแล้ว) อัปเดตข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเองทุกวันเพื่อให้แผนโครงการสะท้อนสถานะปัจจุบันของโครงการ
  • กำหนดเวลาการตรวจสอบกับสมาชิกในทีมเป็นประจำเพื่อทบทวนเป้าหมายสำคัญของโครงการ อัปเดตแผนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ

เคล็ดลับการทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ใช้ Excel

1. สื่อสารภายใน Excel: ใช้ฟีเจอร์แทรกความคิดเห็นของ Excel เพื่อทิ้งบันทึกหรือข้อเสนอแนะในเซลล์หรืองานเฉพาะ และสื่อสารโดยตรงภายในเอกสาร

2. ใช้ประโยชน์จากประวัติเวอร์ชัน: บันทึกเวอร์ชันของแผนโครงการของคุณเป็นประจำเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือใช้คุณสมบัติประวัติเวอร์ชันของ Excel หากเวิร์กบุ๊กถูกเก็บไว้ใน OneDrive หรือ SharePoint

3. รักษาการจัดรูปแบบให้สม่ำเสมอ: ใช้รูปแบบและสไตล์ที่สอดคล้องกันสำหรับข้อมูลของคุณ เช่น การใช้รหัสสีและการจัดรูปแบบเซลล์

4. ใช้การตรวจสอบข้อมูล: ใช้กฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ป้อนลงในสมุดงานตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและรักษาความถูกต้องของข้อมูล

5. จัดให้มีการฝึกอบรม: ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนคุ้นเคยกับคุณสมบัติของ Excel และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

ข้อจำกัดของการใช้ Excel ในการสร้างแผนโครงการ

คุณสามารถทำรายการงานของคุณใน Excel ได้ แต่มันไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้จากเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ นี่คือข้อเสียใหญ่ ๆ ของมัน:

  • ไม่มีแผนภูมิแกนต์ในตัว: คุณสามารถปรับใช้ Excel เพื่อจำลองแผนภูมิแกนต์ได้ แต่จะขาดฟังก์ชันเฉพาะที่มีอยู่ในเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • การพึ่งพาของงานที่จำกัด: การจัดการการพึ่งพาของงาน (เช่น การเสร็จสิ้นเพื่อเริ่มต้น, การเริ่มต้นเพื่อเริ่มต้น) ใน Excel ต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทาง Excel จะไม่ปรับงานที่พึ่งพาโดยอัตโนมัติเมื่อไทม์ไลน์ของงานก่อนหน้าเปลี่ยนแปลง เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
  • ปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน: โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้บ้าง แต่การจัดการการควบคุมเวอร์ชันใน Excel ยังคงเป็นปัญหาได้ สมาชิกทีมโครงการอาจเผลอเขียนทับการอัปเดตที่สำคัญหรือทำงานบนเวอร์ชันที่ล้าสมัย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาด
  • การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: Excel ให้บริการการร่วมมือแบบเรียลไทม์ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มันไม่ทรงพลังเพียงพอที่จะรองรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้ร่วมงานหลายคน ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้หลายคนพยายามแก้ไขเซลล์หรือช่วงข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน
  • ต้องอัปเดตด้วยตนเอง: ใน Excel การอัปเดตต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะงาน การปรับตารางเวลา หรือการจัดสรรทรัพยากร จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและทำให้การอัปเดตแผนโครงการให้เป็นปัจจุบันกลายเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมาก

หากคุณกำลังบริหารโครงการขนาดเล็กในฐานะผู้ประกอบการคนเดียวที่มีความซับซ้อนและการพึ่งพาที่น้อย Excel อาจเป็นตัวเลือกที่ดี อย่างไรก็ตาม Excel จะไม่เพียงพอหากคุณกำลังขยายธุรกิจ ต้องการรับสมาชิกทีมและลูกค้าเพิ่มเติม และต้องการออกแบบและแสดงภาพแผนโครงการอย่างละเอียด ในกรณีเช่นนี้ คุณจะต้องใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม

ทางเลือกแทน Excel สำหรับการสร้างแผนโครงการ

เมื่อมองหาทางเลือกอื่นแทน Excelสำหรับการวางแผนโครงการ อย่าลืมตรวจสอบClickUp

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังนี้อยู่เคียงข้างคุณ การวางแผนโครงการกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่ากระบวนการทำงานของคุณจะใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

ขอให้คุณได้ชมตัวอย่างวิธีการสร้างแผนโครงการใน ClickUp

1. รวบรวมข้อมูลโครงการด้วย ClickUp Forms

เมื่อสร้างแผนโครงการ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งทีมภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขั้นตอนนี้ต้องการช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับโครงร่าง ขอบเขต ทรัพยากร ระยะเวลา และการวางแผนโดยรวมของโครงการ

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อมตรรกะเงื่อนไขเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องมีอีเมลยาวๆ และไม่ต้องตอบกลับกันไปมาโดยไม่จำเป็นอีกต่อไป!

คุณยังสามารถเปลี่ยนคำตอบในแบบฟอร์มให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อเร่งกระบวนการสร้างแผนโครงการให้รวดเร็วขึ้น

ClickUp Forms
สร้างแบบสอบถามที่มีชีวิตชีวาโดยใช้ ClickUp Forms และรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง

2. ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ ClickUp Docs

จากข้อมูลที่ได้รับ ถึงเวลาที่จะกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ

คุณสามารถใช้Clickup Docsได้ที่นี่—เอกสารแบบร่วมมือที่คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แบบเรียลไทม์ คุณต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดเช่น ชื่อโครงการ, คำอธิบาย, ระยะเวลา, แผนการสื่อสาร, และวัตถุประสงค์ของโครงการ

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารโดยใช้ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย และระบุองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดโครงการของคุณด้วย ClickUp Docs

3. ตั้งเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ผ่าน ClickUp Goals และ ClickUp Tasks

เมื่อคุณได้ระบุเป้าหมายของโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นส่วนย่อย ๆ และเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs)ClickUp Goalsมีประโยชน์อย่างมากในที่นี้ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายงานที่สามารถจัดการได้

ทีมของคุณสามารถดำเนินการทีละขั้นตอนด้วยClickUp Tasksโดยไม่รู้สึกหนักใจ พร้อมติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันว่าส่งผลลัพธ์อย่างไร

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายโครงการของคุณและแบ่งย่อยเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อยด้วย ClickUp Goals

เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้ว ให้แยกเป้าหมายแต่ละข้อออกเป็นงานย่อยใน ClickUp หลายงาน สำหรับแต่ละงาน ClickUp อนุญาตให้คุณ:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานเป็น ฉุกเฉิน สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
  • กำหนดการพึ่งพาของงาน
  • กำหนดเส้นตาย
  • ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
  • แยกงานออกเป็นงานย่อย หากจำเป็น
งานใน ClickUp
จัดลำดับความสำคัญของงานเฉพาะโดยใช้หลายสถานะใน ClickUp Tasks

และด้วยเหตุนี้ แผนโครงการของคุณก็เกือบจะพร้อมแล้ว

4. สร้างภาพแผนโครงการของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

การออกแบบแผนโครงการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณควรสามารถมองเห็นภาพแผนงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวคุณและทีมของคุณได้ ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ? ภาพประกอบช่วยให้คุณเข้าใจแผนโครงการได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้า และมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวของโครงการ

ในบรรดา 15+ มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถใช้มุมมองตาราง (Table View) และมุมมองแกนต์ (Gantt View) ของ ClickUp เพื่อควบคุมแผนโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองตาราง ClickUp

มุมมองตารางใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อจัดเก็บ จัดการ และควบคุมแผนงานโครงการของคุณได้

นี่คือวิธีที่คุณสามารถเพิ่มมุมมองตาราง (Table View) ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ (มีให้ใช้งานสำหรับทุกแผน):

  • คลิก + เพิ่ม ในแถบมุมมองเพื่อเปิดโมดัลมุมมอง
  • เลือกช่อง "มุมมองส่วนตัว" หากคุณต้องการให้มุมมองนี้ถูกจำกัดไว้เฉพาะตัวคุณเอง หรือเลือกช่อง "ปักมุมมอง" หากคุณต้องการให้มุมมองนี้ปรากฏในแถบมุมมองของคุณเสมอ
  • เลือกตาราง
  • เมื่อสร้างมุมมองแล้ว คุณสามารถตั้งชื่อและปรับแต่งได้โดยใช้เมนูปรับแต่งทางด้านขวา
มุมมองตารางของ ClickUp
ทำให้การวางแผนโครงการที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตาราง สะดวกเมื่อคุณมีแผนโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลายอย่าง งานย่อย งานที่ต้องพึ่งพา และฟิลด์. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณ:

  • จัดระเบียบงานและแก้ไขข้อมูลจำนวนมากด้วยตารางที่ใช้งานง่าย
  • ปรับแต่งตารางด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับขั้นตอนเฉพาะในกระบวนการทำงานของคุณ
  • เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ที่จำเป็น
  • ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยการกรองและการจัดกลุ่มที่ทรงพลัง
  • ซ่อนและปักหมุดคอลัมน์เพื่อจัดเรียงและติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • ลากและวางคอลัมน์เพื่อจัดระเบียบแผนโครงการให้ดียิ่งขึ้น
มุมมองตาราง ClickUp
ปรับแต่งมุมมองตารางด้วยคุณสมบัติลากและวางอย่างรวดเร็วพร้อมความคิดเห็นที่ปักหมุด

การแชร์มุมมองตารางของคุณเป็นเรื่องง่าย—ใช้ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สาธารณะเพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลล่าสุดหรือให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงโปรเจ็กต์ของคุณได้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์สเปรดชีตเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายหรือคัดลอกและวางข้อมูลไปยังเครื่องมือสเปรดชีตอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

มุมมอง Gantt ของ ClickUp

มุมมอง Gantt ของ ClickUpช่วยให้คุณ วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ จัดการทรัพยากร และดูการพึ่งพาของงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการและแก้ไขความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มมุมมอง Gantt ลงในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ:

  • คลิก + ดู ในแถบมุมมองของคุณ
  • หากต้องการให้มุมมองเป็นส่วนตัว ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง มุมมองส่วนตัว หรือปักหมุดไว้ที่แถบมุมมองของคุณโดยเลือกช่อง ปักหมุดมุมมอง
  • เลือกแกนต์
  • หลังจากสร้างมุมมองแล้ว คุณสามารถตั้งชื่อและปรับแต่งได้โดยใช้เมนูปรับแต่งที่มุมขวาบน

มาดูสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณสามารถใช้มุมมอง Gantt ได้อย่างไร

สมมติว่าแผนโครงการของคุณมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินการ และคุณจำเป็นต้องปรับกำหนดเวลาของงานหลายรายการใหม่ ด้วยมุมมอง Gantt คุณสามารถปรับวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดของงานที่กำหนดไว้ทั้งหมดได้ในคราวเดียว โดยย้ายทั้งพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการ เพียงแค่ลากแถบความคืบหน้าไปทางซ้ายหรือขวาในมุมมอง Gantt กำหนดการทั้งหมดก็จะเลื่อนตามไปโดยอัตโนมัติ

มุมมอง Gantt ของ ClickUp
สร้างมุมมอง Gantt ที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp

เร่งกระบวนการวางแผนโครงการด้วยแม่แบบแผนงานโครงการ

ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแผนโครงการตั้งแต่เริ่มต้น (เว้นแต่คุณต้องการ!)—ขอบคุณแม่แบบแผนโครงการที่มีให้ใช้ ClickUp มีคลังแม่แบบมากมายให้เลือกใช้ มาดูกันสักสองสามแบบ:

แม่แบบแผนโครงการตัวอย่างของ ClickUp

เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์,ตัวอย่างแผนโครงการของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการวางแผนที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและประหยัดเวลาของคุณ. กรอบการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนโครงการที่ละเอียดเพื่อจัดระเบียบงาน, ขั้นตอน, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, สถานะ, แผนก, ระดับผลกระทบ, ระดับความพยายาม, และอื่น ๆ ได้.

สร้างแผนงานโครงการพัฒนาอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตแผนโครงการตัวอย่างจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างแผนงานโครงการพัฒนาอย่างละเอียดด้วยเทมเพลตแผนโครงการตัวอย่างจาก ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • จัดทำรายการงานและเป้าหมายสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์
  • ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างงานเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • แบ่งปันแผนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
  • ติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายและทำการปรับเปลี่ยนได้ทันที

แม่แบบการวางแผนโครงการของ ClickUp

สำหรับโครงการที่มีหลายขั้นตอนและระยะเวลาที่ยาวนาน การมีกรอบการทำงานที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ทีมมีสมาธิClickUp's Planning a Project Templateได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องนี้ โดยติดตามวันที่เริ่มต้นของโครงการ วันที่ครบกำหนด และไทม์ไลน์โดยรวมของโครงการ รวมถึงแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละงาน

วางแผนโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต "การวางแผนโครงการ" ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการวางแผนโครงการของ ClickUp

ด้วยการมองอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสังเกตเห็นจุดคอขวดและดำเนินการแก้ไขได้ เช่น การจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้กับงานที่ใกล้ถึงกำหนดส่งแต่ยังไม่คืบหน้าตามที่คาดหวัง

Excel กับ ClickUp สำหรับการวางแผนและจัดการโครงการ: สรุปสั้นๆ

คุณสมบัติExcelคลิกอัพ
การจัดการงานรายการงานพื้นฐาน; จำกัดเฉพาะการอัปเดตด้วยตนเองการจัดการงานขั้นสูงพร้อมงานย่อย ผู้รับผิดชอบหลายคน และระดับความสำคัญ
ความร่วมมือจำกัด; การเปลี่ยนแปลงจะถูกติดตามด้วยตนเอง พร้อมการแสดงความคิดเห็นพื้นฐานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, และการมอบหมายงาน
การติดตามโครงการการติดตามด้วยตนเองโดยใช้แผนภูมิและสูตรระบบติดตามโครงการในตัวพร้อมแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง และไทม์ไลน์
การพึ่งพาของงานไม่รองรับโดยตรง ต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเองการจัดการการพึ่งพาที่ทรงพลังด้วยสามประเภทของความสัมพันธ์: รอ, ขัดขวาง, และงานที่เชื่อมโยง
รายงานแผนภูมิและกราฟพื้นฐาน; รายงานที่กำหนดเองต้องสร้างด้วยตนเองเครื่องมือรายงานขั้นสูง, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ส่วนติดต่อผู้ใช้รูปแบบตารางเรียบง่าย; อาจดูรกเมื่อมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง พร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ, กระดาน, ตาราง, ฯลฯ)
ระบบอัตโนมัติการทำงานอัตโนมัติแบบจำกัด; ต้องพึ่งพาการอัปเดตด้วยตนเองและมาโครตัวเลือกการอัตโนมัติอย่างกว้างขวางสำหรับงานที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
การจัดการทรัพยากรพื้นฐาน; การติดตามและการคำนวณด้วยตนเองการจัดการทรัพยากรขั้นสูง รวมถึงการวางแผนภาระงานและความสามารถ
การเข้าถึงส่วนใหญ่ใช้งานบนเดสก์ท็อป; การทำงานร่วมกันออนไลน์มีจำกัดระบบคลาวด์พร้อมรองรับแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
การปรับแต่งสามารถปรับแต่งได้ด้วยสูตรและมาโคร แต่มีขอบเขตจำกัดปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยมุมมองที่หลากหลาย ฟิลด์ที่กำหนดเอง และประเภทงาน

ยกระดับการวางแผนและการจัดการโครงการด้วย ClickUp

Excel เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนโครงการ โดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการใหม่ที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและคุ้นเคยในการจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้า

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Excel จะปรากฏชัดเจนมากขึ้นเมื่อโครงการมีความซับซ้อนและขนาดใหญ่ขึ้น ในขั้นตอนนี้ การปรับแต่งขั้นสูงและคุณสมบัติที่จำเป็นกลายเป็นสิ่งจำเป็น นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการโครงการเฉพาะทางเช่น ClickUp โดดเด่น

ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงการพึ่งพาของงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รายงานที่ละเอียด การแสดงผล และการเทมเพลตแผนโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!