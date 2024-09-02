ทำไมความฉลาดทางอารมณ์จึงสำคัญในการเป็นผู้นำ?

ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือรากฐานของสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและสร้างพลังใจ. มันนำทางภารกิจและคุณค่าขององค์กร และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมุ่งมั่น.
แต่สิ่งที่ทำให้ผู้นำที่ดีแตกต่างจากผู้นำที่ยิ่งใหญ่คืออะไร?
ผู้นำตัวอย่างสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ พวกเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจ รักษาความสงบในสถานการณ์ที่วุ่นวาย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลแม้ภายใต้แรงกดดัน
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์
ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงความสำคัญของสติปัญญาทางอารมณ์ในการเป็นผู้นำ และวิธีที่คุณสามารถพัฒนาทักษะของคุณเพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้น
ความฉลาดทางอารมณ์คืออะไร?
ความฉลาดทางอารมณ์ (EI) คือความสามารถในการเข้าใจ วิเคราะห์ และจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งตระหนักถึงอารมณ์ของผู้อื่นรอบข้าง เป็นชุดทักษะเฉพาะตัวที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวในสังคมที่ซับซ้อน เข้าใจและตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลอย่างสงบและผ่อนคลาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ผ่านสรุปหนังสือ "Emotional Intelligence" ของ Daniel Golemanและเข้าใจวิธีการนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานของคุณเพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้น
ความฉลาดทางอารมณ์และผลกระทบต่อองค์กร
มาดูผลกระทบของสติปัญญาทางอารมณ์ในที่ทำงานและวิธีที่มันส่งผลต่อหลาย ๆ ด้านขององค์กร
บทบาทของทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (EI) ในการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน และการรักษาพนักงาน
ตามการศึกษาของ TalentSmartEQ, ความฉลาดทางอารมณ์รับผิดชอบประมาณ 58% ของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน.
นี่เป็นเพราะความฉลาดทางอารมณ์ในที่ทำงาน:
- เปิดช่องทางการสื่อสาร: ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างอิสระ พวกเขาส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและลดความเข้าใจผิด
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี: ความฉลาดทางอารมณ์กระตุ้นให้ผู้คนมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และให้เกียรติเพื่อนร่วมทีม ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในที่ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และรักษาบรรยากาศที่เอื้ออาทรไว้ได้
- ลดความเหนื่อยล้า: ผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจจะตระหนักถึงภาระงานของพนักงานเป็นอย่างดี และให้การสนับสนุนที่จำเป็นเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ พวกเขาสามารถยืดหยุ่นกับตารางเวลาและทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้
- สร้างโอกาสการเติบโต: ผู้นำที่แข็งแกร่งจะมองเห็นจุดแข็งและทักษะของพนักงาน พวกเขาช่วยให้พนักงานเติบโตภายในองค์กรและรับบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นซึ่งใช้ทักษะและความสามารถของพวกเขาได้อย่างเต็มที่
2. การมีส่วนร่วมของ EI ต่อความสามัคคีของทีมและความผูกพันต่อองค์กร
รายงานจาก Harvard Business Reviewระบุว่าทีมที่มีสติปัญญาทางอารมณ์สูงกว่ามีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในทีมมากกว่าทีมที่มีสติปัญญาทางอารมณ์ต่ำกว่าถึง 20%
มีหลายเหตุผลที่ความฉลาดทางอารมณ์มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อวิธีที่พนักงานมององค์กรและความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อองค์กร นี่คือวิธีที่ความฉลาดทางอารมณ์เป็นกุญแจสำคัญต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี:
- ให้การสนับสนุนและพัฒนา: ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถรับรู้ทักษะเฉพาะบุคคลและเสนอโอกาสในการเติบโตและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องได้ สิ่งนี้ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกได้รับการสนับสนุนและเพิ่มความมุ่งมั่นต่อองค์กร
- ส่งเสริมความหลากหลาย: ผู้นำที่แข็งแกร่งสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายของสมาชิกในทีม และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการเติบโตขององค์กร ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ที่ทุกคนรู้สึกได้รับการเคารพ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหน
- จัดการความขัดแย้ง: ผู้นำที่มี EQ สูงมีความพร้อมในการจัดการข้อขัดแย้งในที่ทำงานโดยไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างพนักงาน พวกเขาใช้วิธีการที่มีไหวพริบไม่ทำให้ใครรู้สึกถูกดูหมิ่น และแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ส่งเสริมความเคารพและการสื่อสารที่เปิดกว้างในหมู่สมาชิกทีม
3. ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อการเป็นผู้นำและการเป็นพี่เลี้ยงในที่ทำงานอย่างไร
ผู้นำที่มีผลงานยอดเยี่ยมถึง90%มี EQ สูง
เนื่องจากผู้นำที่มีสติปัญญาทางอารมณ์สูงสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งได้เนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้:
- ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจที่สูงขึ้น: ผู้นำที่มี EI สูงสามารถเห็นอกเห็นใจพนักงานได้ดีขึ้น และเข้าใจความรู้สึกและความท้าทายของพวกเขา พวกเขาให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเมื่อจำเป็น และช่วยเหลือพนักงานในการแก้ไขช่องว่างในประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
- ความสามารถในการปรับตัว: ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถเข้าใจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทีม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการของตนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงาน
- การสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพ: หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำได้อย่างบวกและให้กำลังใจเพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและเข้าใจ
4. ผลกระทบของสติปัญญาทางอารมณ์ต่อการทำงานทางไกลและพนักงานรุ่นมิลเลนเนียล
ตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีสำหรับสตรี พบว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นเจเนอเรชันที่มีความฉลาดทางอารมณ์มากที่สุดในกลุ่มผู้จัดการ ในขณะที่คนรุ่นเจนซีต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในเรื่องการตระหนักรู้ทางอารมณ์ของตนเอง
การทำงานทางไกลเป็นแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทำงานทางไกลมีประสิทธิภาพ พนักงานจำเป็นต้องแสดงระดับของสติปัญญาทางอารมณ์ในระดับหนึ่งเพื่อรับมือกับความท้าทายและความต้องการเฉพาะของพื้นที่ทำงานออนไลน์ การขาดสติปัญญาทางอารมณ์นำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาด ความสับสน และประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
นี่เป็นเพราะความฉลาดทางอารมณ์ช่วยในเรื่องต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล:
- ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพนักงาน: ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล การมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวมีน้อยมาก และอาจยากที่จะรับรู้ถึงน้ำเสียงทางอารมณ์ของสมาชิกในทีม ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้ผู้นำสามารถใช้เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอและโซลูชันพื้นที่ทำงานดิจิทัลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมและติดตามดูว่าพวกเขากำลังเป็นอย่างไรแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเป็นไมล์ก็ตาม สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพนักงานมากขึ้น เนื่องจากพวกเขารู้สึกเชื่อมโยงและได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
- ความรับผิดชอบ: ผู้นำที่เข้มแข็งจะกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับพนักงานและถือพวกเขาให้รับผิดชอบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังเข้าใจถึงความสำคัญของความไว้วางใจและความเป็นอิสระ และสร้างสมดุลระหว่างการให้คำแนะนำและการเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจ
- การปรับตัวให้เข้ากับพนักงานรุ่นมิลเลนเนียล: พนักงานรุ่นมิลเลนเนียลมีข้อคาดหวังต่อสถานที่ทำงานที่แตกต่างจากพนักงานรุ่นเบบี้บูมเมอร์ ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างรุ่น และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าสนใจและกระตุ้นแรงจูงใจสำหรับพนักงานรุ่นมิลเลนเนียล พวกเขาให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมาย เปิดโอกาสให้มีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น และให้การสนับสนุนเมื่อจำเป็น—ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นค่านิยมที่พนักงานรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญในที่ทำงาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เครื่องมือ HR ที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การคัดกรองใบสมัครของผู้สมัคร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสร้างรายงาน และการลดงานที่ซ้ำซ้อน ช่วยให้ผู้จัดการฝ่าย HR ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
ความฉลาดทางอารมณ์ในภาวะผู้นำคืออะไร
ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะแสดงลักษณะเฉพาะและทักษะการเป็นผู้นำที่ชัดเจน การมองหาคุณลักษณะเหล่านี้เมื่อเลือกผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาชิกในทีมได้
นี่คือลักษณะสิบประการของผู้นำที่มีสติปัญญาทางอารมณ์:
1. การตระหนักรู้ในตนเอง: ผู้นำควรสามารถรับรู้ถึงปัจจัยกระตุ้นทางอารมณ์ของตนเอง จุดแข็ง จุดอ่อน และผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นได้ สิ่งนี้มีความสำคัญในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลและองค์กร
2. การควบคุมตนเอง: การควบคุมและจัดการอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียด และเป็นพฤติกรรมที่สำคัญของผู้นำ การไว้วางใจผู้นำที่ควบคุมตัวเองไม่ได้และระเบิดอารมณ์ทันทีเมื่อเผชิญกับความเครียดหรือแรงกดดันนั้นเป็นไปไม่ได้ การมีความตระหนักในตนเองและรักษาความสงบและมีสติในระหว่างความขัดแย้งช่วยให้ผู้นำสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง
3. ความเห็นอกเห็นใจ: ผู้นำที่ดีสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ มุมมอง และความท้าทายของพนักงานได้ และเสนอทางแก้ไขที่มีประโยชน์ การทำเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาตอบสนองด้วยความเมตตา และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งทุกความคิดเห็นได้รับการต้อนรับ
4. ทักษะทางสังคม: ผู้นำที่มีสติปัญญาทางอารมณ์และประสบความสำเร็จจะมีทักษะทางสังคมที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดในระหว่างที่มีความขัดแย้ง
5. แรงจูงใจ: ความฉลาดทางอารมณ์สร้างแรงผลักดันภายในที่ผลักดันให้ผู้นำพัฒนาตนเองและสร้างแบบอย่างให้กับผู้อื่น ไม่เพียงแต่ผู้นำที่มีความเข้มแข็งทางอารมณ์จะแสดงจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังพยายามส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนที่พนักงานสามารถเติบโตได้
6. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถรับรู้สถานะทางอารมณ์ของพนักงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ และปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันของพนักงาน ผู้นำเช่นนี้มีความเชี่ยวชาญทั้งในการสื่อสารด้วยคำพูดและภาษากาย รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง
7. การแก้ไขข้อขัดแย้ง: การมีความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คุณมองเห็นทั้งสองด้านของปัญหาและเสนอทางออกที่รอบคอบและทางการทูตได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงาน เนื่องจากการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. การฟังอย่างตั้งใจ: ผู้นำต้องสามารถฟังพนักงานของตนอย่างตั้งใจ และแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในความคิดและมุมมองของพวกเขา การฟังอย่างตั้งใจมีความสำคัญสำหรับผู้นำในการเข้าใจข้อมูล และให้คำแนะนำที่คิดมาอย่างดี
9. ความรับผิดชอบ: คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะส่งเสริมทัศนคติที่สร้างสรรค์โดยที่พวกเขาจะรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตนเอง พวกเขายังตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนต่อผู้อื่นและทำให้แน่ใจว่าทุกคนรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและทำตามให้สำเร็จ
10. การยอมรับอย่างทันท่วงที: ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการชื่นชมและยอมรับความพยายามของพนักงานเมื่อทำงานได้ดี พวกเขาเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของสมาชิกในทีม และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เมื่อจำเป็น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ซอฟต์แวร์การยอมรับพนักงานเพื่อวัดและให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแม่นยำ
วิธีการนำความฉลาดทางอารมณ์มาใช้ในฐานะผู้นำในที่ทำงาน
การเป็นผู้นำมาพร้อมกับชุดของความท้าทายเฉพาะตัว นอกเหนือจากการจัดการอารมณ์ของคุณเองแล้ว คุณยังต้องเรียนรู้ที่จะดูแลพนักงานของคุณ ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา และทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมจากงานด้านการบริหารจัดการทีมทั้งหมด
เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp ได้
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณนำหลักการของสติปัญญาทางอารมณ์มาใช้อย่างมีสติเพื่อสนับสนุนทีมของคุณและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างและจัดเก็บข้อมูลพนักงานที่สำคัญไว้ในที่เดียว ข้อมูลที่รวมศูนย์นี้สามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จัดการคนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลพนักงานและตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการพัฒนาพนักงานได้อย่างมีข้อมูล
คุณยังสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานมาตรฐานสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณโดยใช้เทมเพลตหรืองานต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ การคัดกรองผู้สมัคร และการสัมภาษณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันความสม่ำเสมอในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณ
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp เพื่อ:
1. พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง
ส่งเสริมให้พนักงานของคุณตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเอง เช่น การพัฒนาทักษะการฟัง การสื่อสาร หรือการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
ด้วยการใช้ClickUp Goals คุณสามารถช่วยให้พนักงานมีแนวทางที่เป็นระบบในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ สร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์การพัฒนาตนเอง และกำหนดเป้าหมายย่อยสำหรับแต่ละเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือ 'พัฒนาทักษะการสื่อสาร' หลักเกณฑ์สำคัญจะเป็น:
- ลงทะเบียนและสำเร็จหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะออนไลน์ 100%
- จัดการประชุมทีมประจำสัปดาห์ให้สำเร็จครบสิบครั้ง โดยที่คุณฝึกการฟังอย่างตั้งใจ รับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
- เตรียมและนำเสนอแนวคิดแคมเปญที่น่าตื่นเต้น
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้างเป้าหมายหลายรายการสำหรับทักษะอ่อนและทักษะเชิงเทคนิค และดูความคืบหน้าแบบรวมจากแดชบอร์ดเดียว วิธีนี้ช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณเสมอ
เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับผู้นำที่ต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของตนเองได้อีกด้วย โดยการแบ่งเป้าหมาย EQ ออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถปฏิบัติได้และติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน ผู้นำจะสามารถสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทักษะการบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม: ภาวะผู้นำของ INTJ: การเพิ่มศักยภาพของคุณในที่ทำงาน
2. จัดการปริมาณงานของทีม
ภาระงานที่ไม่สมดุลสามารถก่อให้เกิดความเครียดที่ไม่จำเป็นในหมู่พนักงาน และในที่สุดอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน
ในฐานะผู้นำ คุณต้องสามารถติดตามปริมาณงานของทีมได้ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานอยู่ในศักยภาพที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้พนักงานรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ไว้ได้
การปฏิบัติที่ดีคือการใช้ClickUp Viewsเพื่อติดตามการกระจายงานในทีมของคุณ. มีสามประเภทของมุมมองที่สามารถช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณได้.
- มุมมองทีม: ตรวจสอบลำดับความสำคัญของทีมของคุณ—ติดตามสิ่งที่พนักงานของคุณกำลังทำงานอยู่และปริมาณงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
- มุมมองปริมาณงาน: รับมุมมองแบบภาพรวมของความสามารถของทีมคุณและตรวจสอบว่ามีใครทำงานน้อยหรือมากเกินไปหรือไม่ เพิ่มการประมาณเวลาและกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำงานอะไร
- มุมมองกิจกรรม: ดูว่าสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่งได้ทำงานอะไรในโครงการเฉพาะ ใช้ตัวกรองเพื่อกำหนดว่ากิจกรรมใดบ้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังสามารถดูความคิดเห็นที่พวกเขาถูกแท็กไว้ การแก้ไขของพวกเขา และการอัปเดตที่พวกเขาแชร์ได้
3. กำหนดความรับผิดชอบ
ส่งเสริมให้พนักงานรับผิดชอบงานและกิจกรรมของตนเอง ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะสำคัญในการสร้างสติปัญญาทางอารมณ์ มันช่วยให้พนักงานพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบและตัดสินใจอย่างรอบคอบทุกครั้ง
ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ ทุกงานจะมีวันที่ครบกำหนดเพื่อให้พนักงานของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบอะไรและเมื่อไหร่ที่ต้องส่งงาน คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพื่อกำหนดความคืบหน้าของงาน ใช้ประเภทของงานเพื่อกำหนดลักษณะของงานที่ต้องทำ และตั้งระดับความสำคัญเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบสิ่งที่พวกเขาต้องให้ความสำคัญ
4. ส่งเสริมการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างพนักงาน
การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
วิธีที่ดีสำหรับสมาชิกทีมในการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการคือการใช้ClickUp Chat Viewสมาชิกทีมสามารถแชร์การอัปเดตโครงการ ขอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์
ในการเชิญเพื่อนร่วมทีมเข้าร่วมการสนทนาของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือ @mention พวกเขา คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และฝังลิงก์ภายในแชทเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้
คุณสามารถสร้างโครงร่างแผนการสื่อสารสำหรับพนักงานของคุณได้โดยใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp ซึ่งมีกรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถปรับปรุงการสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างโปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของการสื่อสารในทีม หรือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสาร
- ติดตามความสำเร็จของความพยายามในการสื่อสารของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: 15 แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
5. ฝึกการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูต
ผู้นำมักเผชิญกับความขัดแย้งในที่ทำงาน และการค้นหาทางออกที่พอใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในข้อโต้แย้งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
การใช้แผนผังความคิดใน ClickUpสามารถทำให้การแก้ไขความขัดแย้งง่ายขึ้นเล็กน้อย แผนผังความคิดโดยทั่วไปจะแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นแนวคิดย่อย ๆ โดยใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน
ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง แผนผังความคิดสามารถใช้เพื่อแสดงฝ่ายที่ขัดแย้งกันในข้อโต้แย้งและแสดงมุมมองของทุกคนได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่เป็นธรรมเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างกันของข้อโต้แย้งและทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ประนีประนอม
นอกจากนี้ คุณสามารถส่งเสริมให้พนักงานของคุณเปิดใจและแสดงออกด้วยเทมเพลต ClickUp Emotions Wheel Icebreaker ซึ่งเป็นเวอร์ชันอินเทอร์แอคทีฟของเกมละลายพฤติกรรมและวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นให้พนักงานพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้ง
นี่คือประโยชน์บางประการของเทมเพลต:
- ติดตามอารมณ์ของพนักงานและเข้าใจว่าบุคคลนั้นรู้สึกอย่างไรตลอดทั้งวัน
- ระบุวิธีที่อารมณ์ต่าง ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานในการพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองอย่างเปิดเผย
- ปรับปรุงพลวัตของทีมและประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้ความช่วยเหลือจาก AI ของClickUp Brainเพื่อรับคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพียงใช้คำสั่งที่ปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณและรับคำแนะนำงานหรือกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหา
6. ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
ในฐานะผู้นำ คุณต้องมอบคำแนะนำอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์แก่พนักงานของคุณ. สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเติบโตในอาชีพของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน.
ใช้ความคิดเห็นใน ClickUpเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่พนักงานทำเสร็จแล้ว. สิ่งนี้มีประโยชน์ในระหว่างกระบวนการอนุมัติและตรวจสอบเพื่อให้พนักงานทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นได้โดยใช้ @mentions เพื่อแท็กชื่อของบุคคลหรือแผนกที่คุณต้องการให้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นนี้จะเปิดเป็นรายการการดำเนินการใหม่สำหรับผู้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถปิดได้เมื่อพวกเขาทำภารกิจที่จำเป็นเสร็จสิ้น
7. วัดผลความคิดเห็นของพนักงาน
การฟังอย่างตั้งใจเป็นหนึ่งในทักษะทางอารมณ์ที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ยอดเยี่ยม รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอย่างสม่ำเสมอและพิจารณาวิธีการปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น
คุณสามารถใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างแบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตนสำหรับพนักงานของคุณได้ เมื่อพนักงานกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้น คำตอบของพวกเขาจะถูกจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์โดยละเอียดโดยอัตโนมัติ พร้อมดำเนินการติดตามผลที่เหมาะสม
อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUpเพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับองค์กรและผู้นำ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีความหมายจากพนักงานและติดตามความรู้สึกของพนักงาน
มันสร้างพื้นที่ให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงได้โดยปราศจากอคติ สถานะที่กำหนดเองสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของคำแนะนำจากพนักงานได้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่คำแนะนำตามคุณค่า วัฒนธรรมองค์กร การกระจายงาน ความชัดเจนของบทบาท และเกณฑ์สำคัญอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัจจัยใดที่ถูกยกมาเป็นปัญหาอยู่บ่อยครั้ง
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในภาวะผู้นำและพลวัตของทีมได้อย่างง่ายดาย
ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถเข้าใจความรู้สึกของสมาชิกในทีม เข้าใจมุมมองของพวกเขา สื่อสารอย่างชัดเจน และจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม
ในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พนักงานกำลังมองหาสถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และให้การสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งทำให้ความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับหลายแง่มุม และผู้นำทุกคนต้องการความช่วยเหลือในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนและสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุม
นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถช่วยได้
ClickUp มีคุณสมบัติหลายประการที่สามารถช่วยสร้างความรับผิดชอบ ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คุณสมบัติเหล่านี้มีความจำเป็นในการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
หากคุณต้องการสำรวจว่า ClickUp สามารถปรับปรุงพลวัตของทีมและช่วยให้คุณใช้ความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรลงทะเบียนฟรีวันนี้และทดลองใช้งานด้วยตัวคุณเอง