สรุปหนังสือความฉลาดทางอารมณ์ของแดเนียล โกลแมน: ทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการจากหนังสือ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถอยู่ แล้วจู่ๆ ก็มีใครบางคนเกือบจะขับรถชนคุณแล้วขับต่อไปเหมือนกับว่ากำลังอวดเก่งในหนังแอ็คชั่น คุณอาจจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างสง่างามและ ใจเย็นไว้ แล้วเดินหน้าต่อไป ☮️
แต่คุณก็อาจจะเริ่มสบถและถามตัวเองซ้ำๆ ว่าคนนี้ผ่านการสอบใบขับขี่มาได้อย่างไร ทางเลือกในการตอบสนองของคุณมีตั้งแต่บีบแตรอย่างโกรธเคืองไปจนถึงมาตรการที่รุนแรงกว่า เช่น ไล่ตามรถเพื่อไปพูดคุย "อย่างสุภาพ" กับคนขับอีกฝ่าย
สถานการณ์ในชีวิตจริงนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์—วิธีที่คนจัดการกับอารมณ์ของตนเอง—มีผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิต รวมถึงพฤติกรรมในการจราจรด้วย แดเนียล โกลแมน ได้เจาะลึกในหัวข้อนี้ในหนังสือขายดีของเขาที่มีชื่อว่า ความฉลาดทางอารมณ์: ทำไมมันอาจสำคัญกว่า IQ
ใน สรุปความฉลาดทางอารมณ์ ของเรา เราจะพาคุณไปสำรวจประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ และแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานของคุณ พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
สรุปหนังสือความฉลาดทางอารมณ์
ในหนังสือของเขา ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1995 โกลแมนโต้แย้งว่า IQ สูงถูกประเมินค่าสูงเกินไป และกุญแจสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จคือความฉลาดทางอารมณ์—ความสามารถในการเข้าใจ ประเมิน และควบคุมอารมณ์ของตนเอง และอารมณ์ของผู้อื่น
ผู้เขียนพาผู้อ่านเดินทางสำรวจสมองด้านอารมณ์ ระบุความแตกต่างระหว่างอารมณ์กับเหตุผล และวิธีที่สติปัญญาทางอารมณ์สามารถสอนและบ่มเพาะได้ เขาอ้างอิงงานวิจัยที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับสมองและพฤติกรรมเพื่ออธิบายว่าทำไมผู้ที่มีสติปัญญาทางอารมณ์สูงจึงประสบความสำเร็จ ไม่ว่าพวกเขาจะมีไอคิวเท่าใดก็ตาม
หนังสือเล่มนี้ติดตามและเข้าใจได้ง่าย เพราะโกลแมนได้แบ่งหนังสือออกเป็นห้าส่วนอย่างรอบคอบ โดยแต่ละส่วนจะเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะ:
- สมองแห่งอารมณ์
- ธรรมชาติของสติปัญญาทางอารมณ์
- การใช้ความฉลาดทางอารมณ์
- หน้าต่างแห่งโอกาส
- ความรู้ทางอารมณ์
มาดูแต่ละส่วนอย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าใจถึงข้อความหลักและหลักการของหนังสือเล่มนี้
ส่วนที่ 1: สมองด้านอารมณ์
ส่วนแรกอธิบายว่าทุกคนมีสมองสองส่วน—สมองด้านอารมณ์และสมองด้านเหตุผล 🧠
สมองที่มีเหตุผล หรือสมองที่คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ โดยใช้เหตุผลเป็นศูนย์กลาง และที่ตั้งของความคิดคือนีโอคอร์เท็กซ์ (Neocortex) ขอบคุณนีโอคอร์เท็กซ์ที่ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ และมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรู้สึกของเราได้
โกลแมนชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของนีโอคอร์เท็กซ์ แต่กล่าวว่ามันไม่ได้ควบคุมชีวิตทางอารมณ์ของเรา—ระบบลิมบิกมีบทบาทสำคัญในเรื่องของหัวใจและภาวะฉุกเฉินทางอารมณ์
ส่วนนี้ยังกล่าวถึงแนวคิดเรื่อง การยึดครองอารมณ์—ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราประสบกับการระเบิดทางอารมณ์อย่างรวดเร็วที่เกิดจากศูนย์กลางในสมองลิมบิก การระเบิดเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่สมองส่วนที่คิดจะประมวลผลสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
อะมิกดาลา (กลุ่มของโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันในสมอง) เชื่อมโยงโดยตรงกับการควบคุมอารมณ์ เพราะตามที่โกเลมันกล่าวไว้ ความรู้สึกของเราขึ้นอยู่กับมัน พวกมันวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามง่ายๆ: สถานการณ์นี้ทำร้ายฉันหรือไม่? สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันชอบหรือไม่?
หากคำตอบคือใช่ อะมิกดาลาจะกลายเป็นผู้ส่งสาร ส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังทุกส่วนของสมองและยึดครองเหตุผลของเรา นี่คือสถานการณ์ที่คุณรู้สึกท่วมท้นด้วยอารมณ์จนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ส่วนที่ 2: ลักษณะของสติปัญญาทางอารมณ์
ในส่วนนี้ โกลแมนอธิบายว่า IQ มีความสำคัญแต่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้โดยตรงของความสำเร็จของบุคคล นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่า IQ และสติปัญญาทางอารมณ์ไม่ใช่ความสามารถที่ขัดแย้งกัน—แต่เป็นเพียงแนวคิดที่แตกต่างกันเท่านั้น มนุษย์ทุกคนเป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของ IQ และ EQ
โกเลแมนได้สรุปงานวิจัยของซาลโมเยและเมเยอร์ และนำเสนอองค์ประกอบห้าประการของสติปัญญาทางอารมณ์:
- การรู้อารมณ์ของตนเอง (การตระหนักรู้ทางอารมณ์): ความสามารถในการระบุความรู้สึกเมื่อเกิดขึ้น คนที่สามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองได้ในทุกขณะจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจส่วนตัว (เช่น การเลือกงานหรือการแต่งงาน)
- การจัดการอารมณ์: ความสามารถในการรับมือและสลัดความรู้สึกหงุดหงิด วิตกกังวล หรือหดหู่ และปลอบโยนตนเองได้ ผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีความยืดหยุ่นและรับมือกับอุปสรรคในชีวิตด้วยความมั่นใจ
- การจูงใจตนเอง: ความสามารถในการรักษาแรงจูงใจ ต่อสู้กับความหุนหันพลันแล่น และเลื่อนการตอบสนองต่อความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น: ความสามารถในการรับรู้สิ่งที่ผู้อื่นรู้สึก ต้องการ หรือปรารถนา
- การจัดการความสัมพันธ์: ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของผู้อื่น
ส่วนที่ 3: การประยุกต์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์
ในบทที่สาม โกลแมนอธิบาย บทบาทของสติปัญญาทางอารมณ์ในสามด้านที่สำคัญ—การแต่งงาน การทำงาน และการแพทย์
หมวดย่อย 1: ศัตรูที่ใกล้ชิด
ในหมวดย่อยที่เกี่ยวกับการแต่งงาน โกลแมนกล่าวถึงอัตราการหย่าร้างที่สูงขึ้นเนื่องจากการขาดแรงกดดันทางสังคม และชี้ให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่ต้องการอยู่ด้วยกันในยุคปัจจุบัน
โกลแมนอธิบายว่าเด็กชายและเด็กหญิงมีความรับรู้เกี่ยวกับอารมณ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากการเลี้ยงดู—เด็กหญิงมักจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่า และมักจะพูดคุยหรือแสดงความรู้สึกของตนเองออกมา ในขณะที่เด็กชายมักถูกสอนให้ปกปิดหรือเก็บกดอารมณ์ของตนเอง
นี่มักเป็นต้นตอของปัญหาชีวิตสมรสมากมาย—ผู้หญิงมักพูดถึงความรู้สึกของตนเองและเข้าใจว่าผู้ชายไม่ได้ฟังพวกเธอ
โกลแมนชี้ให้เห็นว่าการปลูกฝังความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ ความเห็นอกเห็นใจ ความสามารถในการสงบสติอารมณ์ และทักษะการฟัง เป็นความสามารถที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการพัฒนา แต่จำเป็นสำหรับชีวิตสมรสที่แข็งแรงและทำงานได้ดี 👩❤️👨
หมวดย่อย 2: การบริหารด้วยหัวใจ
คุณมักจะได้ยินว่าไม่มีที่ว่างสำหรับอารมณ์ในธุรกิจ โกลแมนโต้แย้งว่าอารมณ์สามารถเป็นทักษะที่มีค่าสำหรับทุกคนในสายอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำ
ตัวอย่างเช่น ผู้นำที่มีประสิทธิภาพใช้ความรู้สึกเพื่อให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มผลผลิตของพนักงาน ไม่ใช่ทำให้พวกเขาเสียกำลังใจ พวกเขายังรู้ว่าจะพูดอะไรเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำผลงานให้ดีที่สุด
ความฉลาดทางอารมณ์ในที่ทำงานมีบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่ง—การจัดการกับอคติและการเลือกปฏิบัติ การรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรที่จะพูดออกมาเป็นสิ่งสำคัญในการขจัดอคติและส่งเสริมความหลากหลาย
โกเลแมนยังกล่าวถึงพลังของ ความฉลาดทางกลุ่ม เขาชี้ให้เห็นว่าผู้คนนำความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่โต๊ะประชุม และการรู้วิธีเพิ่มศักยภาพของทุกคนให้สูงสุดในขณะที่รักษาความสามัคคีไว้ได้ คือสิ่งที่ทำให้ทีมที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จ
หมวดย่อย 3: จิตใจและยา
ในส่วนย่อยนี้ ผู้เขียนโต้แย้งว่า การแพทย์สมัยใหม่มุ่งเน้นไปที่การรักษาโรคแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของผู้ป่วยมากนัก เนื่องจากความวิตกกังวลและความเครียดเพิ่มความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางจิต การช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการอารมณ์ของพวกเขาสามารถมองได้ว่าเป็น มาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมความฉลาดทางอารมณ์ควรเป็นส่วนสำคัญของการแพทย์—มันสามารถช่วยให้ผู้คนรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและไม่สับสน และมอบความสบายใจที่จำเป็นได้ ❤️🩹
ส่วนที่ 4: หน้าต่างแห่งโอกาส
โกเลมันกล่าวถึง บทบาทของครอบครัว และพ่อแม่ที่มีสติปัญญาทางอารมณ์ในการพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์ของตนเอง นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงอารมณ์และบาดแผลทางอารมณ์ และอธิบายว่าเป็นไปได้ที่จะ "ฝึกฝนใหม่" สมองด้านอารมณ์และโปรแกรมมันใหม่ 👪
ส่วนที่ 5: ความรู้ทางอารมณ์
บทสุดท้ายกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากการขาดความรู้ทางอารมณ์ ผู้เขียนได้นำเสนอผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กชาวอเมริกันได้เสื่อมถอยลงอย่างมาก—พวกเขามีปัญหาทางสังคมมากขึ้น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว พัฒนาเป็นโรคการกินผิดปกติ และหันไปพึ่งการเสพติด
โกเลมันกล่าวว่านี่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลก และวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับแนวโน้มอันน่าหวาดกลัวเหล่านี้คือ การศึกษา เขาเน้นย้ำว่าการรู้เท่าทันอารมณ์ควรได้รับการสอนในโรงเรียน
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ "ความฉลาดทางอารมณ์" โดย แดเนียล โกลแมน
หนังสือที่ปฏิวัติวงการเล่มนี้ เปิดเผยบทบาทของสติปัญญาทางอารมณ์ในชีวิตประจำวัน และนำเสนอความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มากมาย มาทบทวนประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้กัน:
- ไอคิวเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดความสำเร็จของบุคคลได้
- ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้ผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเท่านั้น—มันยังมีบทบาทสำคัญในการทำงาน การแพทย์ และความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง
- ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควรสอนตั้งแต่เนิ่นๆ และพัฒนาตลอดชีวิตของเรา
- อารมณ์สามารถท่วมท้นเราได้และส่งผลต่อเหตุผลของเรา การเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมเป็นทักษะที่คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญ
- ความฉลาดทางอารมณ์คือส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับสังคมที่มีสุขภาพดี
คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
นี่คือคำคมที่มีชื่อเสียงจากหนังสือเรื่องความฉลาดทางอารมณ์:
- อาจไม่มีทักษะทางจิตวิทยาใดที่เป็นรากฐานมากกว่าการต้านทานแรงกระตุ้น มันเป็นรากฐานของการควบคุมอารมณ์ทั้งหมด เพราะอารมณ์ทุกชนิด ตามธรรมชาติของมัน นำไปสู่แรงกระตุ้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
- การเป็นผู้นำไม่ใช่การครอบงำ แต่เป็นศิลปะในการโน้มน้าวให้ผู้คนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
- ผู้ที่มีทักษะทางอารมณ์ที่พัฒนาอย่างดีมักจะมีแนวโน้มที่จะพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในชีวิตของพวกเขา โดยสามารถควบคุมนิสัยทางความคิดที่ส่งเสริมความมีประสิทธิผลของตนเองได้; ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมชีวิตทางอารมณ์ของตนได้จะต่อสู้กับการต่อสู้ภายในที่บ่อนทำลายความสามารถในการทำงานอย่างมีสมาธิและการคิดอย่างชัดเจน
- หนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุด แน่นอน คือการจัดการความโกรธ หลักการพื้นฐานที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความโกรธ (และอารมณ์อื่น ๆ ทั้งหมดเช่นกัน) คือ "ทุกความรู้สึกสามารถมีได้" แต่บางการตอบสนองก็โอเค และบางการตอบสนองก็ไม่โอเค
นำหลักการ ความคิด และบทเรียนด้านความฉลาดทางอารมณ์ไปใช้กับ ClickUp
โกเลมันอ้างว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกแง่มุมของชีวิตเรา รวมถึงการทำงานด้วย การจัดการองค์กรการทำงานเป็นทีม ความโปร่งใส การให้ข้อเสนอแนะ และความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ล้วนถูกกำหนดโดยความฉลาดทางอารมณ์
คุณจะ ประยุกต์ใช้หลักการของโกเลแมนในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม การร่วมมือ การตัดสินใจประสิทธิภาพการทำงาน และความพึงพอใจในงานได้อย่างไร? คำตอบอยู่ที่ClickUp เครื่องมือจัดการโครงการและงานระดับชั้นนำ
ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมของคุณ ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และเข้าใจมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานของคุณ เครื่องมือเช่น Mind Maps และ Whiteboards ช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกมีคุณค่าและมั่นใจที่จะพูดเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเถอะ
แผนผังความคิด ClickUp
การมองเห็นภาพแนวคิด ที่จัดเรียงรอบแนวคิดหลักหนึ่งเดียวแผนผังความคิดของ ClickUpสามารถช่วยเสริมทั้งห้าองค์ประกอบของสติปัญญาทางอารมณ์ที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถสนับสนุนความสามารถทางอารมณ์ได้หลายวิธี—ช่วยให้คุณแสดงอารมณ์ของตนเองได้ชัดเจนขึ้น เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกกับเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง และระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ
ในสภาพแวดล้อมการทำงาน แผนผังความคิด (Mind Maps) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วาดสมาชิกแต่ละคนในทีมเป็นสัญลักษณ์บนแผนผังความคิดและระบุลักษณะความสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจว่าอารมณ์มีผลต่องานอย่างไร
แผนภาพความคิด (Mind Maps) ยังสามารถมีประสิทธิภาพในการ แก้ไขข้อขัดแย้ง ภายในทีมของคุณได้อีกด้วย จินตนาการถึงฝ่ายที่ขัดแย้งกันในข้อขัดแย้ง และนำเสนอข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่ายเพื่อส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจมุมมองของแต่ละคนได้
ด้วยแผนผังความคิด คุณยังสามารถวิเคราะห์อารมณ์และความคิดของตนเองได้อีกด้วย วางแผนความรู้สึกของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่ามันมาจากไหนและพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์
แผนผังความคิดยังสามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจได้—ใช้เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ,วางแผนเป้าหมายของคุณ, และปูทางไปสู่ความฝันของคุณ. ✨
ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUp มีดีไซน์แบบลากและวาง ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ความสวยงามของแผนผังความคิด ClickUp อยู่ที่การสร้างงานที่ง่าย และสะดวก คุณสามารถสร้างงานสำหรับทุกแนวคิดในแผนผังของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองนั้นวิธีนี้จะช่วยให้คุณติดตามงานและกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
แผนผังความคิดของ ClickUp เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน—เพียงเพิ่มทีมของคุณลงในแผนผังและให้พวกเขาเข้าร่วมแก้ไขได้เลย
หากคุณเป็นมือใหม่ในการทำงานร่วมกันแบบภาพ ให้ใช้หนึ่งในเทมเพลตแผนผังความคิดของ ClickUp— พวกมันให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเริ่มต้น
ClickUp Whiteboards
ไม่ว่าคุณต้องการวิเคราะห์กระบวนการ,วางแผนกำลังการผลิต, หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ, หรือคิดค้นไอเดียเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ,ClickUp Whiteboardsคือทางเลือกที่ดีที่สุด.
ผืนผ้าใบดิจิทัลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและวางกลยุทธ์ เช่นเดียวกับ ClickUp Mind Maps กระดานไวท์บอร์ดมีการออกแบบแบบลากและวาง ทำให้คุณสามารถมองเห็นความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแสดงแนวคิด—เพิ่มรูปทรงและรูปภาพทุกประเภทลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณเพื่อให้มีความละเอียดและน่าสนใจ
ClickUp Whiteboards คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง—สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มสมาชิกทีมของคุณเข้าไปใน Whiteboard และกระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกันคุณสามารถให้คำแนะนำผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงและเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงได้ในพริบตาด้วยการสร้างงานจาก Whiteboard ได้โดยตรง
การให้ข้อเสนอแนะ
หากคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำ หนึ่งในหน้าที่ของคุณคือ การให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมของคุณ ผู้นำหลายคนรู้สึกกลัวสิ่งนี้—บางคนรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องพูดคุยเกี่ยวกับผลงานของผู้อื่น ในขณะที่บางคนกลัวความขัดแย้ง
แม้ว่าการให้ข้อเสนอแนะอาจไม่ใช่กิจกรรมที่ใครหลายคนชื่นชอบ แต่การให้ข้อเสนอแนะนั้นจำเป็น เพราะมันช่วยนำทีมของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเติบโต
ผู้นำที่มีทักษะรู้วิธีใช้ประโยชน์จากอารมณ์ในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจและสร้างความไว้วางใจ ไม่ใช่ทำลายความมั่นใจของพนักงาน
หากคุณต้องการให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบลายลักษณ์อักษร คุณสามารถใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับการสร้าง แก้ไข จัดการ และจัดเก็บเอกสาร เอกสารเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ 100% ดังนั้นคุณสามารถเขียนข้อเสนอแนะในรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ ภายในเอกสาร ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังงานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดและสามารถดำเนินการได้แก่พนักงานของคุณ และชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แชร์เอกสารกับพนักงานของคุณและจัดหมวดหมู่ด้วยแท็กเพื่อการค้นหาและการเข้าถึงที่ง่าย
คุณไม่จำเป็นต้องเขียนทุกอย่างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นหากคุณไม่ต้องการ—แทนที่จะพยายามคิดหาวิธีให้ข้อเสนอแนะกับพนักงานอย่างสุภาพและครอบคลุมจนปวดหัว ลองหันมาใช้เทมเพลตของ ClickUp แทน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ได้ เทมเพลตที่เรียบง่ายนี้มีตารางให้คุณสะท้อนทักษะของพนักงาน โดยค่าเริ่มต้นจะมีคอลัมน์สำหรับการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ให้กับข้อเสนอแนะและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส
ClickUp: นำหลักการของปัญญาทางอารมณ์ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
ในสภาพแวดล้อมการทำงาน การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความผูกพัน ลดความเครียด แก้ไขข้อขัดแย้ง และเพิ่มความพึงพอใจในงาน ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น เป็นสิ่งที่คุณสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ตลอดเวลา
ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเจาะลึก ความคิดและความรู้สึกของคุณ และเข้าใจทัศนคติของทีมคุณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยแอปสร้างสรรค์นี้ คุณสามารถจัดการกับการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น และนำหลักการของสติปัญญาทางอารมณ์มาใช้เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและสามัคคี 💪
