15 ไอเดียเกมละลายพฤติกรรมสนุกสำหรับกลุ่มเล็ก

การพูดคุยเรื่องทั่วไปมักเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น คุณเคยเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทำงานแล้วพบว่าตัวเองกำลังสำรวจคำถามใหญ่ๆ ในชีวิตเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายโดยไม่คาดคิดหรือไม่?
อย่างไรก็ตาม การพูดคุยเรื่องทั่วไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเสมอในที่ทำงาน—โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีบุคลิกเก็บตัวหรือพนักงานที่ทำงานทางไกล เพื่อลดช่องว่างนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างทีมมักจะแนะนำกิจกรรมที่มีโครงสร้างซึ่งส่งเสริมการสนทนาแบบไม่เป็นทางการและช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้เชื่อมต่อกันในระดับส่วนตัว
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนการพูดคุยทั่วไปให้กลายเป็นการสนทนาที่จริงใจ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความผูกพันที่ลึกซึ้งและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงเกมและกิจกรรมละลายพฤติกรรมสนุก ๆ 15 อย่าง ที่จะช่วยให้ทีมของคุณสนิทสนมกันมากขึ้น โดยไม่มีความอึดอัดใจที่มักเกิดขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
ละลายพฤติกรรม สร้างความมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ในทีมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมสนุกเหล่านี้:
- คำถามเริ่มต้น – คำถามง่าย ๆ ที่กระตุ้นความคิด เพื่อเริ่มต้นการสนทนา
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม – แบบฝึกปฏิบัติที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์
- เกมละลายพฤติกรรม – ความท้าทายที่สนุกสนานและเบาสมองที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการแข่งขันที่เป็นมิตร
- แบบทดสอบละลายพฤติกรรม – เกมตอบคำถามแบบความรู้ทั่วไปเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและทดสอบความรู้
- กิจกรรมสร้างพลังและละลายพฤติกรรม – กิจกรรมที่รวดเร็วและใช้พลังงานสูง เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มและรักษาความกระตือรือร้นให้ต่อเนื่อง
- กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับทีมระยะไกล – เกมและกิจกรรมที่เหมาะสำหรับออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อการประชุมออนไลน์
ClickUp ช่วยให้การวางแผนและดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณ จัดระเบียบความคิด ติดตามการมีส่วนร่วม และรักษาความน่าสนใจของการประชุม ด้วยเครื่องมือแบบอินเทอร์แอกทีฟ
อะไรคือตัวทำลายน้ำแข็ง?
การละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมสั้น ๆ ที่มีการมีส่วนร่วมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้กลุ่มคนทำความรู้จักและรู้สึกสบายใจต่อกัน มักใช้ในช่วงเริ่มต้นของการประชุม เวิร์กช็อป และกิจกรรมทางสังคม และเป็นวิธีที่ดีในการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
นี่คือเกร็ดความรู้ (คุณสามารถนำไปเล่าในการละลายพฤติกรรมครั้งต่อไปได้): วลี 'break the ice' มีที่มาจากสำนวนภาษาละติน scindere glaciem ซึ่งมีความหมายว่า 'เปิดทางและเป็นคนแรกที่เริ่มทำภารกิจ'
กิจกรรมละลายพฤติกรรมทำหน้าที่นั้นพอดี—สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับการสนทนาที่เปิดกว้างและเป็นธรรมชาติ
ทีมขนาดเล็กได้รับประโยชน์อย่างไรจากการละลายพฤติกรรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีผลกระทบอย่างมากสำหรับทีมขนาดเล็กเนื่องจาก ลักษณะการทำงานที่มีความใกล้ชิด ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์น้อยอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้
การเปิดโอกาสให้ทีมของคุณได้รู้จัก 'บุคคล' ที่อยู่เบื้องหลัง 'อาชีพ' จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือมากขึ้น— สถานที่ที่สร้างขึ้นจากความสนใจส่วนตัวที่เหมือนกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ กิจกรรมละลายพฤติกรรมยังทำหน้าที่เป็น 'ผู้ดำเนินรายการ' ที่ดี ช่วยให้ทุกคนที่โต๊ะมีโอกาสได้พูด การมีส่วนร่วมเช่นนี้เอื้อประโยชน์ต่อทั้งคนเก็บตัวและคนเปิดเผย
สุดท้ายนี้ ความสนุกสนานของกิจกรรมละลายพฤติกรรมยังสามารถช่วยทำลายความจำเจของการประชุมและเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานให้กับกิจกรรมสแตนด์อัพในเช้าวันจันทร์ได้อีกด้วย
ประเภทของกิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเล็ก
ไอเดียการละลายพฤติกรรม 15 อย่างนี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเปลี่ยนช่วงเวลาสั้นๆ ในการประชุมการสร้างทีม และแม้แต่การโทรแนะนำพนักงานใหม่ให้กลายเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมือจัดการงานอย่างClickUpสามารถช่วยคุณจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุกสนานได้!
คำถามเริ่มต้น
คำถามเริ่มต้นเป็นวิธีคลาสสิกที่ใช้ในการเริ่มต้นการสนทนาด้วยเหตุผลที่ดี พวกมันง่าย ปรับเปลี่ยนได้ และไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ
ไม่ว่าจะเป็นงานพบปะทีมแบบไม่เป็นทางการหรือการประชุมธุรกิจอย่างเป็นทางการ คำถามง่ายๆ เช่น 'หนังเรื่องไหนที่คุณดูซ้ำแล้วซ้ำอีก?' ก็สามารถช่วยทำลายความเงียบและจุดประกายการสนทนาที่น่าสนใจได้
อย่างไรก็ตาม นี่คือคำแนะนำเมื่อคุณเลือกคำถามเพื่อทำลายบรรยากาศ:
- ปรับคำถามให้เหมาะสมกับความสนใจ อายุ และพื้นฐานของกลุ่ม
- เลือกคำถามที่ส่งเสริมการตอบแบบเปิดกว้างและกระตุ้นให้เกิดการสนทนา
- ผสมผสานคำถามที่เบาสมองเข้ากับคำถามที่กระตุ้นความคิดเพื่อรองรับความสนใจที่หลากหลาย
สุดท้ายนี้ ให้ตั้งคำถามที่มุ่งเน้นภายในตัวเอง การทำเช่นนี้จะช่วยลดความกังวลโดยหลีกเลี่ยงแรงกดดันในการหาคำตอบที่ 'ดีที่สุด' ตัวอย่างเช่น แทนที่จะถามว่า 'งานในฝันของคุณคืออะไร?' ลองถามว่า 'งานแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มมากที่สุด?'
1. คำถามว่าอย่างนี้หรืออย่างนั้น
ที่นี่ คุณนำเสนอทางเลือกสองทาง บังคับให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจอย่างรวดเร็วและอธิบายเหตุผลของพวกเขา และแน่นอน บางคนที่ไม่ยอมตามจะเลือกทางเลือกที่สาม (ซึ่งไม่คาดคิดเลย) แต่นั่นคือส่วนที่ดีที่สุด
นี่คือคำถามบางข้อ:
- ตั้งแคมป์หรือแกลมปิ้ง?
- อนาล็อกหรือดิจิทัล?
- สุนัขที่ซื่อสัตย์หรือนกฮูกที่ฉลาด?
- เงินไม่จำกัดหรือเวลาไม่จำกัด?
- มาร์เวลหรือดีซี?
2. คำถาม 'ทำความรู้จักฉัน'
ตามชื่อที่แนะนำ คำถามเหล่านี้ช่วยคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่มของคุณ. เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมการสร้างทีม มากกว่าการประชุมปกติ ทำให้เกิดการสนทนาที่ลึกซึ้งขึ้น.
คำถามที่คุณสามารถถามเพื่อทำความรู้จักกับฉันได้คือ:
- ความทรงจำในวัยเด็กที่คุณชื่นชอบคืออะไร?
- เรื่องราวของชื่อคุณคืออะไร?
- คุณจะตั้งชื่อบันทึกความทรงจำของคุณว่าอะไร และเพราะอะไร?
- รสไอศกรีมที่คุณชอบที่สุดคืออะไร?
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็น 'กิจกรรมกึ่งโครงสร้าง' ที่ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและการร่วมมือกัน ต่างจากการเริ่มต้นสนทนาแบบไม่เป็นทางการ กิจกรรมเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและต้องการการเตรียมความพร้อมมากกว่า
ดังนั้น พวกเขาจึงเหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่มุ่งเน้นการสร้างทีมอย่างจริงจัง เช่น การประชุมเริ่มต้นโครงการ ที่คุณแนะนำสมาชิกใหม่ให้รู้จักกัน
3. สองความจริงและหนึ่งเรื่องโกหก
กิจกรรมคลาสสิกนี้เกี่ยวข้องกับการ แบ่งปันสามข้อความเกี่ยวกับตัวคุณ: สองความจริงและหนึ่งเรื่องโกหก จากนั้นสมาชิกที่เหลือในกลุ่มสามารถลองเดาว่าข้อความใดเป็นเรื่องโกหก
4. ปมเชือกมนุษย์
ต้องการกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มากกว่าการพูดคุยกันเฉยๆ ใช่ไหม? ลองเล่น "เชือกมนุษย์" ดูสิ วิธีเล่นมีดังนี้:
- จัดเป็นวงกลม: ให้ทุกคนยืนเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน
- จับมือ: แต่ละคนยื่นมือออกไปจับมือของคนสองคนที่อยู่ในวงกลม (ไม่ใช่คนที่อยู่ติดกันโดยตรง)
- คลายปม: กลุ่มต้องร่วมมือกันเพื่อคลายปมตัวเองโดยไม่ปล่อยมือจากใคร
เป้าหมายคือการสร้างวงกลมใหม่โดยไม่มีแขนไขว้กัน
5. ข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้
อีกหนึ่งวิธีละลายพฤติกรรมที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี คุณกระตุ้นให้สมาชิกในทีมแบ่งปันข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจหรือไม่ธรรมดาเกี่ยวกับตัวเอง นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน และใครจะรู้คุณอาจพบเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ทำงานก็ได้
6. การล่าสมบัติ
ไม่เหมือนกับกิจกรรมละลายพฤติกรรมอื่น ๆ กิจกรรมนี้ต้องใช้กลยุทธ์และการวางแผนบ้าง—เพราะคุณต้องให้เบาะแสกับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถ 'ค้นหา' (และรวบรวม) วัตถุตามรายการที่กำหนดไว้ คุณสามารถเพิ่มความสนุกสนานโดยแบ่งทีมออกเป็นคู่ เพิ่มเวลาจำกัด หรือแม้แต่ตั้งรางวัลให้ผู้ชนะ
การล่าสมบัติมักใช้ในงานพบปะกันแบบพบหน้า เช่น ช่วงพักเบรกเพื่อเติมพลังกลางวันพุธที่ออฟฟิศ หรือระหว่างการประชุมทีมนอกสถานที่
แต่คุณก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้สำหรับการประชุมออนไลน์ได้เช่นกัน เพียงแค่ให้ผู้ดำเนินรายการที่คุณกำหนดไว้ประกาศรายการที่ต้องการ และทุกคนสามารถแข่งขันกันค้นหาและแสดงบนหน้าจอได้
เกมละลายพฤติกรรม
ต่างจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมแบบดั้งเดิมที่อาศัยการสนทนาและการพูดคุย กิจกรรมเหล่านี้ ใช้เกมสนุกและการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เนื่องจากเกมละลายพฤติกรรมมักต้องการอุปกรณ์เฉพาะ คุณจึงต้องวางแผนล่วงหน้า
เราขอแนะนำให้สร้างพื้นที่จัดเก็บเฉพาะสำหรับวัสดุเกมที่ใช้บ่อย เพื่อให้สามารถหยิบใช้ได้สะดวกสำหรับกิจกรรมสร้างทีมในอนาคต
7. การสร้างเลโก้ด้วยความเร็ว
เริ่มต้นด้วยการแบ่งสมาชิกทีมออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีขนาดเท่ากัน ตั้งเวลาและกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มสร้างอาคารในรูปแบบอิสระ กลุ่มที่มีอาคารสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
ไม่อยากให้เกมละลายพฤติกรรมสนุกๆ นี้กลายเป็นการแข่งขันใช่ไหม? ให้สมาชิกแต่ละทีมมีเวลาหนึ่งนาทีในการสร้างเลโก้ แล้วส่งต่อให้สมาชิกคนถัดไป วิธีนี้ทุกคนจะได้ทำร่วมกัน
อุปกรณ์ที่ต้องการ: ตัวต่อ LEGO
8. เกมเจนก้า
วางบล็อกไม้ซ้อนกันเป็นหอคอย โดยสลับทิศทางของแต่ละแถว ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันนำบล็อกออกทีละหนึ่งชิ้นแล้ววางไว้ด้านบนโดยไม่ทำให้หอคอยล้ม ผู้เล่นคนสุดท้ายที่สามารถนำบล็อกออกโดยไม่ทำให้หอคอยล้มจะเป็นผู้ชนะ
คุณยังสามารถเพิ่มคำถามลงในบล็อก Jenga แต่ละอันได้—เพื่อให้ผู้เล่นตอบคำถามก่อนที่จะวางบล็อกนั้นไว้ด้านบน
อุปกรณ์ที่ต้องการ: ชุดเกมเจนก้า
9. ความท้าทายมาร์ชเมลโลว์
ให้แต่ละกลุ่มมีเส้นสปาเก็ตตี้ 20 เส้น, เทป 1 เมตร, เชือก 1 เส้น, และมาร์ชเมลโลว์ 1 ชิ้น จากนั้นให้พวกเขาสร้างโครงสร้างที่สามารถรองรับตัวเองได้ โดยมีมาร์ชเมลโลว์อยู่บนยอด ทีมที่ทำได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์ที่ต้องการ: แท่งสปาเก็ตตี้, เทป, เชือก, มาร์ชเมลโล่
แบบทดสอบเพื่อทำความรู้จักกัน
นี่เป็นอีกวิธีสนุก ๆ ในการทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานของคุณและเริ่มบทสนทนาที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เนื่องจาก คำตอบมักจะเป็นคำเดียว จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่มีคนเก็บตัว (หรือผู้ที่ไม่ชอบการสนทนาที่ยาวนาน)
10. แบบทดสอบความรู้ทั่วไป
นี่คือที่ที่คุณสามารถทดสอบความรู้ของทีมคุณเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่สำคัญ (หรือน่าสนใจ) ได้ ข้อเท็จจริงเหล่านี้สามารถครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในกลุ่มต่าง ๆ
ตัวอย่างต่อไปนี้:
- ความรู้ทั่วไป: ประชากรของเมืองหลวงของออสเตรเลียคืออะไร?
- ประวัติศาสตร์: ใครคือประธานาธิบดีคนที่ 21 ของสหรัฐอเมริกา?
- วิทยาศาสตร์: ชื่อของดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราคืออะไร?
- ภูมิศาสตร์: ความสูงของภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเท่าไร?
คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือ GenAI เช่น ClickUp Brainเพื่อสร้างคำถามความรู้ทั่วไปได้ไม่จำกัด
อีกไอเดียหนึ่งคือการสร้างกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประเทศของคุณ (หรือเมืองของคุณ) เช่น งานตอบคำถามเกี่ยวกับ Taylor Swift ในตอนเย็น (หรือตอนบ่าย) ระหว่างทัวร์ Eras, การแข่งขันตอบคำถามในธีมออสการ์ในสัปดาห์ก่อนพิธีมอบรางวัล, หรือปาร์ตี้ซูเปอร์โบวล์พร้อมการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับฟุตบอล
11. แบบทดสอบบุคลิกภาพ
นี่คือแบบทดสอบที่คุณจะได้ค้นพบลักษณะนิสัย ความชอบ หรือความสนใจของเพื่อนร่วมทีมของคุณ ข่าวดีคือ: มีตัวเลือกมากมายบนอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นแฟนของ 'The Office' (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) นี่คือแบบทดสอบจาก BrainFall ที่จะบอกคุณว่าคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณเหมาะกับพนักงานคนไหนของ Dunder Mifflin มากที่สุด
กิจกรรมสร้างพลังและละลายพฤติกรรม
หากคุณกำลังมองหาการละลายพฤติกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลุก (หรืออุ่นเครื่อง) ผู้คนก่อนการประชุม การกระตุ้นพลังงานเป็นตัวเลือกที่ดี ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม การกระตุ้นพลังงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่กิจกรรมทางกายภาพเท่านั้น
ความท้าทายทางจิตใจและเกมสำหรับกลุ่มเล็ก เช่น การเล่นใบ้คำหรือการเล่าเรื่องต่อกัน สามารถสร้างความกระตือรือร้นและดึงดูดใจได้เท่าเทียมกัน
นี่คือบางแนวคิด:
12. หิน-กระดาษ-กรรไกร ของมนุษย์
นี่คือเวอร์ชันขนาดใหญ่ของเกมเป่ายิ้งฉุบแบบปกติ—คุณใช้ร่างกายทั้งหมดของคุณในการสร้างรูปทรงต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ย่อตัวลงเพื่อแสดงเป็นก้อนหิน
- กางแขนออกกว้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนกระดาษ
- แตะแขนซ้ายของคุณที่ขาขวาเพื่อเลียนแบบกรรไกร
กฎยังคงเหมือนเดิม: หินชนะกรรไกร, กรรไกรชนะกระดาษ, และกระดาษชนะหิน.
13. ฟิซ บัซ
นี่คือเกมตัวเลขในวัยเด็กที่คุณอาจรู้จักอยู่แล้ว คุณผลัดกันนับขึ้นไปจากหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แทนที่จะพูดตัวเลขที่หารด้วย 3 ได้ คุณจะพูดว่า 'ฟิซ' และแทนที่จะพูดตัวเลขที่หารด้วย 5 ได้ คุณจะพูดว่า 'บัซ' สำหรับตัวเลขที่หารด้วยทั้ง 3 และ 5 ได้ คุณจะพูดว่า "ฟิซบัซ"
นี่คือวิธีการเล่น: คนแรกพูดเลขหนึ่ง คนต่อไปพูดเลขสอง และคนที่สามพูดว่าฟิซซ์ ลำดับต่อไปคือ 4, บัซซ์, ฟิซซ์, 7, 8, ฟิซซ์, บัซซ์, 11, ฟิซซ์, 13, 14, ฟิซซ์บัซซ์, 16 และต่อไปเรื่อยๆ
หากใครลังเลหรือทำผิดพลาด พวกเขาจะแพ้ ผู้เล่นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะเป็นผู้ชนะ
กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับทีมระยะไกล
การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสานได้เปลี่ยนการมีปฏิสัมพันธ์ของทีมจากห้องประชุมใหญ่ไปสู่การประชุมผ่าน Zoom ซึ่งยังหมายถึงการเพิ่มขึ้นของความเหนื่อยล้าจากการใช้หน้าจอ ทำให้กิจกรรมละลายพฤติกรรมมีความสำคัญมากขึ้นในการลดความน่าเบื่อของการประชุมออนไลน์ที่ยาวนาน
แต่คุณไม่สามารถเข้าหาการละลายพฤติกรรมเสมือนจริงได้เหมือนกับกิจกรรมในชีวิตจริง อย่างแรกเลย การละลายพฤติกรรมเสมือนจริงต้องสั้นกว่า—อะไรก็ตามที่ยาวกว่า 20 นาที คุณอาจทำให้ทีมของคุณหมดความสนใจได้
หากคุณเป็นทีมระดับโลก คุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้เข้าร่วมจากเขตเวลา วัฒนธรรม และภูมิหลังที่แตกต่างกันด้วย
แม่แบบวาระการประชุมสนุกของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับข้อพิจารณาเหล่านี้และจัดระเบียบความคิดของคุณ พร้อมรายละเอียดเช่น ความสำคัญ (หรือระดับความสนใจ) สำหรับแต่ละกิจกรรมละลายพฤติกรรม สมาชิกกลุ่มที่รับผิดชอบ และเวลาที่จะเกิดขึ้น
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการแต่งตั้ง:
- ผู้อำนวยความสะดวก: ผู้ดำเนินรายการหรือผู้จัดงาน
- ผู้เข้าร่วม: สมาชิกทีมที่เข้าร่วม
- ผู้จดบันทึก: บุคคลที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมและเขียนบทสรุปการทบทวน
- ผู้จับเวลา: บุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่เกินเวลาที่กำหนด
ยังมีช่องสำหรับ คำขอโทษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม (และเหตุผลของพวกเขา)
โดยสรุปแล้ว แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสร้างวาระการประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการสำหรับแต่ละกิจกรรมละลายพฤติกรรม (หรือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม) ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการตามกระบวนการอย่างมีสติ
นี่คือไอเดียการละลายพฤติกรรมออนไลน์ที่ไม่เคอะเขินและไม่ฝืน:
14. เกมใบ้คำเกี่ยวกับเบื้องหลังการประชุม
กิจกรรมง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก—ให้สมาชิกในทีมเลือกธีมและตั้งค่าพื้นหลังที่เหมาะสม ค่อนข้างง่าย เพราะเครื่องมือประชุมทางวิดีโอส่วนใหญ่สามารถเพิ่มพื้นหลังที่กำหนดเองได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เมื่อการประชุมทีมเริ่มต้นขึ้น ทุกคนสามารถสลับกันทายว่าพื้นหลังของแต่ละคนหมายถึงอะไรได้ นี่คือแนวคิดธีมบางส่วนเพื่อเริ่มต้น:
- โลกสมมติ
- รูปแบบศิลปะ
- ประเภทของดนตรี
- แฟชั่นทศวรรษ
15. การเขียนไวท์บอร์ดแบบอะซิงโครนัส
ยกมือขึ้นถ้าคุณเคยตื่นตอนตี 2 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแฮปปี้อาวร์ออนไลน์กับทีมของคุณ ✋
ในขณะที่กิจกรรมสร้างทีมแบบเรียลไทม์นั้นยอดเยี่ยม แต่ความแตกต่างของเขตเวลาอาจทำให้กลายเป็นภาระมากกว่าเกมสนุกที่ทุกคนรอคอย แล้วทำไมไม่ลองทำให้กิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงของคุณเป็นแบบไม่พร้อมกันดูล่ะ?
และส่วนที่ดีที่สุด—สิ่งที่คุณต้องการคือกระดานไวท์บอร์ด
หนึ่งในความคิดคือการใช้เครื่องมือฟรีอย่างเช่น เครื่องมือ ClickUp Whiteboardsเพื่อเล่นเกมที่ชื่อว่า 'วาดอารมณ์ของคุณ'
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ตั้งค่ากระดานไวท์บอร์ด ClickUp ร่วมกัน—ตั้งชื่อว่า 'มิเตอร์อารมณ์'
- ตั้งงานที่ทำซ้ำ ที่ขอให้สมาชิกแต่ละทีมวาดอารมณ์ของตนบนกระดานไวท์บอร์ดในเวลาที่กำหนดทุกสัปดาห์—เช่น วันพุธตอนบ่าย เวลา 15:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของพวกเขา
- ในวันถัดไป ผู้ดำเนินรายการสามารถ แชร์ภาพหน้าจอของกระดานไวท์บอร์ดที่ทำงานร่วมกัน เพื่อกระตุ้นการอภิปรายเกี่ยวกับภาพวาดสุดท้ายภายในช่องทางที่กำหนดในเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรของคุณ
กระดานไวท์บอร์ดก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคำถามเปิดที่กระตุ้นการสนทนาในกิจกรรมเริ่มต้นเช่นกัน.แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายมาก. เพียงแค่คัดลอกแม่แบบสำหรับแต่ละสัปดาห์, เพิ่มคำถามของคุณ, และแชร์ให้กับทีมของคุณ.
ทีมของคุณสามารถพิมพ์ (หรือวาด) คำตอบของพวกเขาและแสดงความคิดเห็นต่อคำตอบของผู้อื่นได้
เราขอแนะนำให้กำหนดผู้ดำเนินรายการที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเซสชัน พวกเขาสามารถกำหนดธีม เพิ่มคำถาม และที่สำคัญที่สุดคือมีปฏิสัมพันธ์กับคำตอบของทีมคุณและกระตุ้นการอภิปราย
วิธีเลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มเล็กของคุณ
มีวิธีมากมายที่จะทำลายความเงียบในการประชุมทีมและการรวมตัวกัน แต่ไม่ใช่ทุกกิจกรรมทำลายความเงียบจะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น เกมอย่าง Human Bingo (ที่ผู้เล่นต้องหาคนที่มีลักษณะตรงกับคำอธิบายบนบัตรบิงโกขนาด 5×5) หรือ speed networking เหมาะมากสำหรับการรวมตัวกันแบบพบหน้าในจำนวนคนมาก แต่ไม่ใช่กิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเล็กหรือออนไลน์
นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณเลือกกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเล็กของคุณ:
- รู้จักผู้ฟังของคุณ: พิจารณาบุคลิกภาพ ระดับพลังงาน และพื้นที่ปลอดภัยของทีมคุณ แม้ว่าคนที่เป็นคนเก็บตัวอาจชอบคำถามที่เปิดกว้างและต้องคิดวิเคราะห์ คนที่มีความพิการอาจรู้สึกถูกกีดกันจากกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายหรือมีสิ่งเร้ามาก
- การบรรลุเป้าหมาย: จับคู่กิจกรรมละลายพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประชุมของคุณ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับการสร้างทีม หรือคุณต้องการกิจกรรมกระตุ้นความกระตือรือร้นสั้นๆ 10 นาทีสำหรับการฝึกอบรม?
- สร้างสมดุลระหว่างความสนุกและเป้าหมาย: มุ่งเน้นกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุกสนานแต่ยังส่งเสริมให้ผู้คนสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ยกตัวอย่างเช่นเกมเจนก้า—เพียงแค่เพิ่มคำถามลงบนแต่ละบล็อกก็ทำให้สนุกและสร้างการสนทนาได้
- พิจารณา รูปแบบการประชุม: ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การละลายพฤติกรรมต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันในสถานการณ์ออนไลน์และในชีวิตจริง
- รับข้อเสนอแนะ: สุดท้ายนี้ ให้ถามทีมของคุณว่าพวกเขาชอบกิจกรรมนี้หรือไม่ และอยากทำซ้ำอีกหรือเปล่า วิธีนี้จะช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับครั้งต่อไป
เราขอแนะนำให้สร้างรายการกิจกรรมละลายพฤติกรรมสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำกระบวนการค้นคว้าซ้ำอีก
ClickUp Meetings เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดระเบียบและการทำงานร่วมกันในการประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
วิธีบางประการที่ ClickUp Meetings สามารถช่วยคุณได้ ได้แก่:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกันในวาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุม
- การจดบันทึก: จดประเด็นสำคัญและการตัดสินใจในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
- การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ: แปลงบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- การแชร์ไฟล์: แชร์เอกสารและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายในห้องประชุม
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Zoom เพื่อการประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่นจากภายใน ClickUp
- ปฏิทินรวมศูนย์: จัดตารางเวลา, เปลี่ยนเวลา, และจัดการประชุมในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย
- การประชุมประจำ: กำหนดการประชุมเป็นประจำพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มรายละเอียดเฉพาะสำหรับการประชุม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม เป้าหมาย หรือผลลัพธ์
อ่านเพิ่มเติม: 15 แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
วางแผน (และดำเนินการ) กิจกรรมทำลายกำแพงน้ำแข็งของคุณด้วย ClickUp
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กระตุ้นขวัญกำลังใจของทีม และสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการรวมตัวกันทุกครั้ง ข้อควรระวังเพียงอย่างเดียวคือ คุณต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับบุคลิกและความสนใจของสมาชิกในทีม
การสร้างชุดเครื่องมือสำหรับทำลายกำแพงน้ำแข็งที่มีตัวเลือกหลากหลายสามารถช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับพลวัตของกลุ่มและวัตถุประสงค์ของการประชุมที่แตกต่างกันได้
นี่คือจุดที่คุณจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือจัดการงานอย่าง ClickUp เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสามารถช่วยให้คุณรวบรวมไอเดียสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นไว้ที่เดียว สร้างแบบฟอร์มเพื่อรับความคิดเห็นจากทีม และแม้กระทั่งจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อระดมความคิดสำหรับกิจกรรมใหม่ๆ
ส่วนที่ดีที่สุด: คุณสามารถเล่นเกมละลายพฤติกรรม เช่น เกมตอบคำถาม และเพลิดเพลินกับกิจกรรมกระดานไวท์บอร์ดสนุก ๆ ได้จากภายใน ClickUp เลย
สมัครใช้ ClickUpฟรี และมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ขาดไอเดียเริ่มต้นสนทนา (หรือคำถามเกร็ดความรู้) อีกต่อไป