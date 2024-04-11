บล็อก ClickUp
วิธีสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใน 8 ขั้นตอนที่พิสูจน์แล้ว

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
11 เมษายน 2567

ประมาณ51%ขององค์กรได้ปรับโครงสร้างทีมของตนในปี 2023

ไม่น่าแปลกใจที่ผู้จัดการกำลังมุ่งเน้นไปที่การปรับทีมใหม่ในปี 2024

การพัฒนาทีมเป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่ดี ทีมมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเติบโตอยู่เสมอเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้น คุณจึงต้องมุ่งเน้นไปที่หลายๆ ด้านของการพัฒนาทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีประสิทธิภาพสูงและมีแรงจูงใจ

ทีมที่บริหารจัดการอย่างดี:

  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
  • ปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจของทีม
  • ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและทีม
  • มอบโอกาสการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น โดยให้รุ่นน้องได้เรียนรู้จากรุ่นพี่
  • ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
  • ช่วยให้ผู้จัดการสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของทีมได้
  • เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานของพนักงานและความเชื่อมโยงระหว่างกัน
  • ช่วยให้องค์กร (50%) บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน

การศึกษาของสแตนฟอร์ดอ้างว่าการทำงานร่วมกัน สามารถกระตุ้นทีมได้ ทำให้การทำงานกลายเป็นการเล่น แนวทางนี้จะพาคุณผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแปดขั้นตอนเพื่อพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

วิธีพัฒนาทีมในแปดขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม

เราทุกคนเคยได้ยินคำพูดที่ว่า: "การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง"

แต่คุณจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร? การสร้างทีมเป็นกระบวนการ—และเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจด้วย

มาดำดิ่งสู่สิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงในแนวทาง Agile

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนเปิดโอกาสให้เกิดการตีความผิด

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะจัดหมวดหมู่พนักงานของคุณเป็นกลุ่ม ๆ ให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามนี้:

  • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมปฏิบัติตาม
  • สื่อสารเป้าหมายของงาน (สิ่งที่ต้องทำ) และเป้าหมายของกระบวนการ (วิธีการทำงาน) ตั้งแต่เริ่มต้น
  • เน้นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลสำหรับทุกบทบาท กรณีการใช้งาน และวิธีการที่ทีมข้ามสายงานจะทำงานร่วมกัน
  • ปรับให้สอดคล้องกับความสามารถของทีมกับเป้าหมายขององค์กรโดยรวม

เป้าหมายที่ชัดเจนและสื่อสารได้ดีทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้น—พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกัน และผู้นำทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับให้สอดคล้องนี้ทำให้ทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายใหญ่เดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งเป้าหมายทีมที่มีประสิทธิภาพ ลองใช้ClickUp Goals

ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ:

ClickUp 3.0 Golas ฉบับง่าย
สร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ซึ่งเชื่อมโยงกับงานของคุณด้วย ClickUp Goals

ดูเป้าหมายในรูปแบบที่คุณเลือกและจัดเรียงไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รวมจุดติดต่อต่อไปนี้เมื่อเขียนเป้าหมายของคุณ:

  • กิจกรรมหลัก
  • เหตุการณ์ไม่คาดคิดและแผนสำรอง
  • จุดตรวจสอบสำหรับการติดตามงาน
  • กฎสำหรับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
  • ใครรับผิดชอบอะไร
  • กำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน/การดำเนินการ
  • ตัวชี้วัดเพื่อวัดความก้าวหน้า

ขั้นตอนที่ 2: คิด—วัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นอย่างไร?

ทีมของคุณควรรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาตลอดเวลา

แน่นอนว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณควรอยู่ในลำดับต้นๆ ของวาระการประชุมของคุณ

ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี:

  • พฤติกรรมเชิงบวก: พูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมเชิงบวก และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ ใช้ClickUp Docsเพื่อแชร์เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ได้ทันทีและทำให้ทีมเข้าใจตรงกัน:
เชื่อมต่อ ClickUp Docs กับเวิร์กโฟลว์
เชื่อมต่อ ClickUp Docs เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ทันที
  • กิจกรรมสร้างทีม: เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมรู้จักกันดีขึ้น ลองใช้ 'กิจกรรมวัตถุ'—โดยให้พนักงานแต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัว 5 นาทีเกี่ยวกับความท้าทายและความสำเร็จที่พวกเขาเคยเผชิญในอาชีพของพวกเขา คุณต้องขอให้พนักงานแสดงสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของพวกเขา (ถ้วยรางวัล, ใบประกาศนียบัตร, เป็นต้น) ด้วย เมื่อทุกคนเล่าเรื่องราวเสร็จแล้ว ให้เริ่มการหารือเกี่ยวกับความรู้สึกของสมาชิกทีมหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ และทักษะเฉพาะที่แต่ละคนนำมาสู่ทีม
  • รูปแบบการทำงาน: ในฐานะผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบ สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ว่าทีมของคุณทำงานได้ดีที่สุดอย่างไร: พนักงานชอบทำงานอย่างอิสระหรือไม่? พวกเขาต้องการทำงานร่วมกันในรูปแบบไฮบริดหรือไม่?
ถามคำถามโดยตรงและสร้างรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับทุกคน คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อจดบันทึกประเด็นการสนทนาและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

การแก้ไขเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp ในเอกสาร
ใช้ ClickUp Brain เพื่อแก้ไขเนื้อหาใน Docs อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3: มุ่งเน้นการฝึกอบรม

การประเมินทักษะปัจจุบันของทีมคุณและการออกแบบงานให้สอดคล้องกับทักษะเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

แต่ถ้าคุณต้องการยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น ให้มุ่งเน้นไปที่ทักษะที่พวกเขาจะต้องมีเพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในวันข้างหน้า

โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

นี่คือวิธีการทำให้การโค้ชและการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าในวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของคุณ:

  • วางกลยุทธ์และจัดเตรียมความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตเพื่อรักษาความสนใจของทีมคุณ
  • สร้างโมดูลการเรียนรู้สำหรับชุดทักษะเฉพาะ
  • พัฒนาโครงสร้างที่ช่วยให้หลักสูตรการฝึกอบรมดำเนินไปตามแผน
  • ทดลองใช้แนวคิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและช่วยให้สมาชิกในทีมเติบโต

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนพัฒนาที่ครอบคลุม

การสร้างทีมใหม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ

คุณต้องมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมรู้สึกได้รับการเคารพและได้รับการรับฟัง

คุณต้องมีความเป็นระเบียบและใจเย็นเมื่อสถานการณ์แย่ลง

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นประจำว่าพนักงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

การจัดการทุกแง่มุมเหล่านี้ต้องการทักษะการบริหารโครงการและการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม

ดังนั้น ให้รวมปัจจัยทั้งหมดนี้ไว้เมื่อสร้างแผนการพัฒนาทีมที่สอดคล้องกัน

เมื่อแผนของคุณพร้อมแล้ว ถึงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติและปฏิบัติตามสี่ขั้นตอนของการพัฒนาทีม:

  • ขั้นตอนที่ 1: พบปะกับทีมและจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันและเรียนรู้ว่าแต่ละคนต้องการทำงานอย่างไร
  • ขั้นตอนที่ 2: ดำเนินการกิจกรรมสร้างทีมเพื่อสร้างความไว้วางใจและทักษะการแก้ปัญหาในหมู่เพื่อนร่วมงาน
  • ขั้นตอนที่ 3: เตรียมและชี้แจงงานให้กับทีมสำหรับภารกิจแรกของพวกเขา ซึ่งต้องเป็นงานที่ท้าทาย กระตุ้นให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันและคิดนอกกรอบ
  • ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมและวิเคราะห์ผลลัพธ์; ตรวจสอบสิ่งที่ผิดพลาดในความท้าทายและเฉลิมฉลองความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 5: ส่งเสริมการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

การใช้ประโยชน์จากทักษะของกันและกันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามทำเพียงลำพัง

การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งร่วมกันของทีมเริ่มต้นด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีซึ่งพร้อมใช้งานในมือของคุณ

ClickUp มอบคุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารของทีมที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับงาน, การอัปเดต, และความคืบหน้าของกันและกัน

ยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์อีเมลของ ClickUpที่ช่วยให้คุณส่งอีเมลสำคัญได้เพียงคลิกเดียว:

ส่งและรับอีเมลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ส่งและรับอีเมลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

ฟีเจอร์มุมมองแชทของ ClickUpยังมีประโยชน์หากคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติอีกอย่างที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์คือฟังก์ชันการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:

  • แก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • รับการตอบกลับทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ความคิดเห็นใหม่ และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ ของงาน
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docs ช่วยให้คุณเขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมเพิ่มความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังช่วยในการ

  • กำหนดการประชุมทีมเริ่มต้นก่อนที่งานหรือโครงการจะเริ่ม
  • อธิบายบทบาทหน้าที่ของงานและสิ่งที่สมาชิกในทีมคนอื่นต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
  • ส่งเสริมให้ทีมตั้งคำถามเชิงลึกและชี้แจงข้อสงสัย

หากไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสม ทีมของคุณอาจต้องทำงานซ้ำและอาจพลาดกำหนดเวลาในกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 6: ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ 360 องศา

ทีมของคุณต้องการการสนับสนุนเมื่อต้องรับมือกับหลายโครงการพร้อมกัน

นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUpเปลี่ยนเกม

เครื่องมือนี้มอบชุดคุณสมบัติเพื่อทำให้ทีมของคุณใกล้ชิดกันมากขึ้น เช่น:

  • กระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อและเอกสารที่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์ในแดชบอร์ด ClickUp:
ClickUp 3.0 แดชบอร์ดบันเดิลพร้อมเป้าหมายทีม
ดูสถานะโครงการ งานที่รอดำเนินการ และเป้าหมายของทีมได้พร้อมกันด้วยแดชบอร์ด ClickUp
  • สร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน, หัวข้อความคิดเห็นที่สรุปแล้ว, เป็นต้น, ขอบคุณผู้จัดการโครงการ AI:
สรุปหัวข้อด้วย GIF ใน ClickUp AI
การทำงานของการสรุปหัวข้อใน ClickUp AI

รับแผนงานและรายการดำเนินการที่มีความสำคัญลำดับแรก พร้อมการมองเห็นทันทีในรายละเอียดของโครงการและวิธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทโดยใช้แผนภูมิแกนต์:

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp การจัดลำดับความสำคัญในการเรียงลำดับ
การจัดลำดับความสำคัญกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

แผนผังกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นในโครงการเชิงกลยุทธ์โดยใช้ClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นกระดานภาพสำหรับทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย:

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
เปลี่ยนไอเดียของทีมคุณให้เป็นการกระทำที่ประสานกันด้วย ClickUp Whiteboards

ขั้นตอนที่ 7: สนับสนุน ไม่ใช่ควบคุมงานอย่างละเอียด

จากมุมมองของพนักงาน ผู้จัดการมักถูกมองว่ากำลังควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปแทนที่จะให้การสนับสนุน

เพื่อยุติรูปแบบการบริหารแบบจู้จี้ควบคุมทุกขั้นตอน:

  • เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง: มอบหมายงานอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญต่ำ และอย่าปล่อยให้ทีมทำงานต่ำกว่าศักยภาพ
  • เปิดรับการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ: เปลี่ยนบทบาทจากผู้ลงมือทำไปสู่ผู้นำ ด้วยการแสดงความไว้วางใจในทีมมากขึ้น
  • เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: เช่นเดียวกับพนักงานของคุณ ในฐานะผู้จัดการ คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณอย่างต่อเนื่องและมีความอยากรู้อยากเห็น
  • จ้างงานอย่างรอบคอบ: แทนที่จะจ้างคนมาทำงานโดยไม่คิดให้รอบคอบ จ้างกลุ่มคนที่มีความหลากหลายซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและกล้าหาญ
  • คิดถึงทักษะอ่อน: นอกเหนือจากการมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นแล้ว คุณต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของทีมและส่งเสริมทักษะอ่อน เช่น การร่วมมือที่ดีขึ้น ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
  • ส่งเสริมสูตรความพยายาม 85%: Harvard Business Review ระบุว่า เพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้จัดการควรส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทุ่มเทความพยายาม85%(แทนที่จะเป็น 100% ตลอดเวลา) และป้องกันการหมดไฟ

ขั้นตอนที่ 8: ถาม—ข้อเสนอแนะของคุณเน้นที่ภาพหรือไม่?

เพื่อขับเคลื่อนการประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกลางและมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล ให้ใช้:

  • การสร้างภาพเป็นเครื่องมือฝึกอบรม: การให้ข้อมูลย้อนกลับทางภาพช่วยให้ผู้คนเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง—คล้ายกับทีมฟุตบอลที่ดูตัวเองเล่น หนึ่งในเครื่องมือที่สามารถทำให้กระบวนการนี้สนุกและน่าสนใจอย่างมากคือClickUp Mind Maps ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างงานและแนวคิดต่างๆ ได้:
แผนผังความคิด ClickUp
สร้างภาพแนวคิดครั้งใหญ่ถัดไปและข้อเสนอแนะของคุณด้วย ClickUp Mind Maps
  • ติดตามเวลาเพื่อประเมินว่าทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด: การติดตามว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับทักษะการจัดการเวลาของทีมคุณ
  • เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ: ขับเคลื่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ และเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานฟรีเพื่อประเมินว่าพนักงานของคุณทำงานได้ดีเพียงใดและพัฒนาแผนการปรับปรุงตามความเหมาะสม ใช้เทมเพลตแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานและช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ให้แสดงความคิดเห็นที่อธิบายรายละเอียดซึ่งต้องรวมถึง:

  • พฤติกรรมของทีมคุณ ไม่ใช่บุคลิกของพวกเขา
  • ทักษะของทีมคุณในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ไม่ว่าทีมจะมีทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จหรือไม่
  • อะไรคือแรงจูงใจของสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • การกระทำของทีม—ซึ่งเป็นการกระทำที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ใช่การคาดเดา
  • ตัวอย่างที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมกำลังทำถูกต้อง (และสิ่งที่กำลังทำผิดพลาด)
  • ทีมควรมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป
  • ใครที่ควรติดต่อหากพบอุปสรรค
  • จุดประสงค์ของแต่ละบุคคลในภาพรวมที่ใหญ่กว่า

แนวคิดคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ความท้าทายสำคัญในการพัฒนาทีมให้ประสบความสำเร็จ

หากทีมของคุณประสบปัญหา ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะอยากเข้าไปช่วยเหลือ

แต่การพัฒนาทีมที่ประสบความสำเร็จเป็นงานที่ยากลำบากด้วยหลายเหตุผล:

  • ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจในการมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของทีมอย่างเท่าเทียมกัน
  • สมาชิกในทีมอาจขาดความไว้วางใจในการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันและกับผู้นำทีม
  • การสื่อสารผ่านช่องทางลับและการสนทนาข้างเคียงมากเกินไปอาจก่อให้เกิดช่องว่างของข้อมูล

เป็นไปได้ที่จะขจัดความท้าทายเหล่านี้และสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จด้วยคุณลักษณะสำคัญหกประการ

6 ลักษณะทั่วไปของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

การถอดรหัสพลวัตของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้มากกว่าที่คิด

คุณลักษณะทั้งหกประการต่อไปนี้สามารถสังเกตได้ วัดได้ และนับได้ ทำให้ง่ายต่อการปลูกฝังในระยะยาว

ผสานคุณสมบัติเหล่านี้เข้ากับทีมของคุณและเสริมสร้างความผูกพันของพวกเขาตั้งแต่วันแรก:

1. ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)

มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างกลยุทธ์ DEI ของคุณกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือไม่? หากไม่มีความเชื่อมโยง คุณต้อง:

  • ให้มีความเป็นระบบมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น และเชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการของคุณกับระดับผลกระทบที่ต้องการจากโปรแกรม DEI ของคุณ
  • ระบุโอกาสสำหรับการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับความมุ่งมั่นด้าน DEI ของคุณ—ซึ่งเป็นความจริงสำหรับเพียง47%ขององค์กรในปัจจุบัน
  • จ้างพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งทักษะและมุมมอง

2. ระดับพลังงาน

ทีมของคุณกำลังแสดงระดับพลังงานที่สูงขึ้นและความรับผิดชอบที่มากขึ้นหรือไม่? ทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวบ่งชี้โดยตรงของระดับการมีส่วนร่วมของทีม ยิ่งมีพลังงานสูง การมีส่วนร่วมก็ยิ่งมากขึ้น และในทางกลับกัน

3. ทัศนคติที่สร้างสรรค์และมุ่งเน้นเป้าหมาย

สมาชิกแต่ละคนในทีมต้องพิจารณาเป้าหมายของบริษัทเป็นดั่งดาวเหนือที่แท้จริงของตน และทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุน

4. ความมุ่งมั่นร่วมกันต่อวัฒนธรรมองค์กร

พนักงานของคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าในแง่ของวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม และความเชื่อ

5. ทัศนคติในการเรียนรู้

สมาชิกทีมแต่ละคนที่คุณเลือกต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ McKinsey ระบุว่าผู้ที่มีผลงานสูงสุดในตำแหน่งหนึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่มีผลงานเฉลี่ยในตำแหน่งเดียวกันถึง800%!

6. การสื่อสาร

การวางแผนการสื่อสารของทีมคุณมีความสำคัญไม่แพ้กับการเข้าใจสิ่งที่พวกเขาหารือกัน มันช่วยกำหนดวิธีที่ทีมของคุณขับเคลื่อนการตัดสินใจและทำงานร่วมกันเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างราบรื่น ด้วยเหตุนี้ ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้เมื่อประเมินทักษะการสื่อสารของทีม:

  • น้ำเสียงของแต่ละคนเป็นอย่างไร?
  • สมาชิกในทีมหันหน้าเข้าหากันขณะพูดคุยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทางออนไลน์หรือพบกันตัวต่อตัว?
  • สมาชิกแสดงท่าทางประเภทใดบ้าง?
  • ความถี่ที่สมาชิกในทีมพูดคุย, ฟัง, และขัดจังหวะกันคืออะไร?
  • สมาชิกในทีมแสดงออกถึงความเป็นคนเปิดเผยและความเห็นอกเห็นใจอย่างไร?

วิศวกรทีมให้ดียิ่งขึ้นด้วยโซลูชันที่เหมาะสม

จบแล้วสำหรับวิธีการพัฒนาทีมที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ระบุไว้ที่นี่เพื่อรวมทีมที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับทักษะที่หลากหลาย—ความฉลาดส่วนบุคคล, การสื่อสาร, ความเห็นอกเห็นใจ, และความสามารถ

นอกจากนี้ การเตรียมทีมด้วยเครื่องมือ กลยุทธ์ และเทคนิคที่เหมาะสมซึ่งคุณได้ฝึกฝนมาตลอดหลายปี ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเช่นกัน

พิจารณาลงทุนในเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUpและให้ทีมของคุณสามารถทำผลงานได้ดีที่สุด

เครื่องมือแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ติดตามความคืบหน้า ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และนำทีมไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

คำถามที่พบบ่อย

1. วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทีมคืออะไร?

การพัฒนาทีมเป็นกระบวนการแปดขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนและเวลา:

  • ขั้นตอนที่ 1: ทำงานในภารกิจของคุณและเป้าหมายกระบวนการเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ซึ่งรวมถึงค่านิยมของทีม ความเชื่อ ฯลฯ
  • ขั้นตอนที่ 3: รวมโอกาสในการเรียนรู้สำหรับพนักงานและทีมในทุกขั้นตอน
  • ขั้นตอนที่ 4: เขียนแผนพัฒนาทีมแบบองค์รวม โดยเน้นทั้งทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม
  • ขั้นตอนที่ 5: ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบทันทีด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
  • ขั้นตอนที่ 6: ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
  • ขั้นตอนที่ 7: เปลี่ยนรูปแบบการเป็นผู้นำของคุณจากการควบคุมทุกอย่างเป็นการสนับสนุน
  • ขั้นตอนที่ 8: ให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบภาพเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

2. อะไรคือห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม?

ตามแบบจำลองของทัคแมน การพัฒนาทีมประกอบด้วยห้าขั้นตอน:

  • การก่อตัว: สมาชิกในกลุ่มมีความสุภาพและพยายามทำความรู้จักกัน; พวกเขามักไม่แน่ใจเกี่ยวกับบทบาทและเป้าหมายของตนเองในระยะนี้
  • การปะทะ: ความขัดแย้งและการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มเริ่มแสดงความคิดเห็นและผลักดันขอบเขตที่กำหนดไว้ในระยะก่อตัว
  • การสร้างมาตรฐาน: บรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่มเริ่มก่อตัวขึ้น สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือ นอกจากนี้ บทบาทและความรับผิดชอบจะชัดเจนขึ้น และความไว้วางใจเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่สมาชิกกลุ่ม
  • การปฏิบัติ: กลุ่มนี้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน สมาชิกทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา
  • การเลื่อนการประชุม: หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ระยะการแปรเปลี่ยน" ระยะนี้เกี่ยวข้องกับการยุบกลุ่มเมื่อเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแล้ว โดยขยายความหมายไปว่า สมาชิกอาจรู้สึกสูญเสียหรือเศร้าใจเมื่อกลุ่มต้องแยกย้ายกันไป

3. เราจะพัฒนาการทำงานเป็นทีมได้อย่างไร?

การพัฒนาการทำงานเป็นทีมอาจต้องใช้เวลาในการเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบและความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ:

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ทุกคนในทีมควรเข้าใจบทบาทที่ตนเองมีในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สร้างความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน
  • ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด: สมาชิกในทีมต้องมีส่วนร่วมในการฟังอย่างตั้งใจและแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • สร้างความไว้วางใจ: กิจกรรมการสร้างความไว้วางใจและการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจ
  • ส่งเสริมความร่วมมือ: สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความร่วมมือกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • ให้การสนับสนุน: การให้กำลังใจอย่างจริงใจจากทีมผู้บริหารช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน
  • เฉลิมฉลองความสำเร็จ: การยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในทีม
  • ขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: วัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมเปิดรับคำแนะนำและเต็มใจที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา