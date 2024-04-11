วิธีสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใน 8 ขั้นตอนที่พิสูจน์แล้ว

ประมาณ51%ขององค์กรได้ปรับโครงสร้างทีมของตนในปี 2023
ไม่น่าแปลกใจที่ผู้จัดการกำลังมุ่งเน้นไปที่การปรับทีมใหม่ในปี 2024
การพัฒนาทีมเป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลที่ดี ทีมมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเติบโตอยู่เสมอเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนั้น คุณจึงต้องมุ่งเน้นไปที่หลายๆ ด้านของการพัฒนาทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีประสิทธิภาพสูงและมีแรงจูงใจ
ทีมที่บริหารจัดการอย่างดี:
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
- ปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจของทีม
- ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและทีม
- มอบโอกาสการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น โดยให้รุ่นน้องได้เรียนรู้จากรุ่นพี่
- ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
- ช่วยให้ผู้จัดการสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของทีมได้
- เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานของพนักงานและความเชื่อมโยงระหว่างกัน
- ช่วยให้องค์กร (50%) บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน
การศึกษาของสแตนฟอร์ดอ้างว่าการทำงานร่วมกัน สามารถกระตุ้นทีมได้ ทำให้การทำงานกลายเป็นการเล่น แนวทางนี้จะพาคุณผ่านขั้นตอนง่าย ๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแปดขั้นตอนเพื่อพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
วิธีพัฒนาทีมในแปดขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
เราทุกคนเคยได้ยินคำพูดที่ว่า: "การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง"
แต่คุณจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร? การสร้างทีมเป็นกระบวนการ—และเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจด้วย
มาดำดิ่งสู่สิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงในแนวทาง Agile
ขั้นตอนที่ 1: สร้างเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนเปิดโอกาสให้เกิดการตีความผิด
ดังนั้น ก่อนที่คุณจะจัดหมวดหมู่พนักงานของคุณเป็นกลุ่ม ๆ ให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามนี้:
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมปฏิบัติตาม
- สื่อสารเป้าหมายของงาน (สิ่งที่ต้องทำ) และเป้าหมายของกระบวนการ (วิธีการทำงาน) ตั้งแต่เริ่มต้น
- เน้นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลสำหรับทุกบทบาท กรณีการใช้งาน และวิธีการที่ทีมข้ามสายงานจะทำงานร่วมกัน
- ปรับให้สอดคล้องกับความสามารถของทีมกับเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
เป้าหมายที่ชัดเจนและสื่อสารได้ดีทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้น—พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกัน และผู้นำทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับให้สอดคล้องนี้ทำให้ทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายใหญ่เดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งเป้าหมายทีมที่มีประสิทธิภาพ ลองใช้ClickUp Goals
ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ:
ดูเป้าหมายในรูปแบบที่คุณเลือกและจัดเรียงไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รวมจุดติดต่อต่อไปนี้เมื่อเขียนเป้าหมายของคุณ:
- กิจกรรมหลัก
- เหตุการณ์ไม่คาดคิดและแผนสำรอง
- จุดตรวจสอบสำหรับการติดตามงาน
- กฎสำหรับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
- ใครรับผิดชอบอะไร
- กำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน/การดำเนินการ
- ตัวชี้วัดเพื่อวัดความก้าวหน้า
ขั้นตอนที่ 2: คิด—วัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นอย่างไร?
ทีมของคุณควรรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาตลอดเวลา
แน่นอนว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณควรอยู่ในลำดับต้นๆ ของวาระการประชุมของคุณ
ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี:
- พฤติกรรมเชิงบวก: พูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมเชิงบวก และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ ใช้ClickUp Docsเพื่อแชร์เกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ได้ทันทีและทำให้ทีมเข้าใจตรงกัน:
- กิจกรรมสร้างทีม: เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมรู้จักกันดีขึ้น ลองใช้ 'กิจกรรมวัตถุ'—โดยให้พนักงานแต่ละคนแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัว 5 นาทีเกี่ยวกับความท้าทายและความสำเร็จที่พวกเขาเคยเผชิญในอาชีพของพวกเขา คุณต้องขอให้พนักงานแสดงสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จของพวกเขา (ถ้วยรางวัล, ใบประกาศนียบัตร, เป็นต้น) ด้วย เมื่อทุกคนเล่าเรื่องราวเสร็จแล้ว ให้เริ่มการหารือเกี่ยวกับความรู้สึกของสมาชิกทีมหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ และทักษะเฉพาะที่แต่ละคนนำมาสู่ทีม
- รูปแบบการทำงาน: ในฐานะผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบ สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ว่าทีมของคุณทำงานได้ดีที่สุดอย่างไร: พนักงานชอบทำงานอย่างอิสระหรือไม่? พวกเขาต้องการทำงานร่วมกันในรูปแบบไฮบริดหรือไม่?
ถามคำถามโดยตรงและสร้างรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับทุกคน คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อจดบันทึกประเด็นการสนทนาและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ขั้นตอนที่ 3: มุ่งเน้นการฝึกอบรม
การประเมินทักษะปัจจุบันของทีมคุณและการออกแบบงานให้สอดคล้องกับทักษะเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แต่ถ้าคุณต้องการยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น ให้มุ่งเน้นไปที่ทักษะที่พวกเขาจะต้องมีเพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในวันข้างหน้า
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
นี่คือวิธีการทำให้การโค้ชและการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าในวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของคุณ:
- วางกลยุทธ์และจัดเตรียมความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตเพื่อรักษาความสนใจของทีมคุณ
- สร้างโมดูลการเรียนรู้สำหรับชุดทักษะเฉพาะ
- พัฒนาโครงสร้างที่ช่วยให้หลักสูตรการฝึกอบรมดำเนินไปตามแผน
- ทดลองใช้แนวคิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและช่วยให้สมาชิกในทีมเติบโต
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนพัฒนาที่ครอบคลุม
การสร้างทีมใหม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ
คุณต้องมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมรู้สึกได้รับการเคารพและได้รับการรับฟัง
คุณต้องมีความเป็นระเบียบและใจเย็นเมื่อสถานการณ์แย่ลง
คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นประจำว่าพนักงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
การจัดการทุกแง่มุมเหล่านี้ต้องการทักษะการบริหารโครงการและการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
ดังนั้น ให้รวมปัจจัยทั้งหมดนี้ไว้เมื่อสร้างแผนการพัฒนาทีมที่สอดคล้องกัน
เมื่อแผนของคุณพร้อมแล้ว ถึงเวลาที่จะนำไปปฏิบัติและปฏิบัติตามสี่ขั้นตอนของการพัฒนาทีม:
- ขั้นตอนที่ 1: พบปะกับทีมและจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันและเรียนรู้ว่าแต่ละคนต้องการทำงานอย่างไร
- ขั้นตอนที่ 2: ดำเนินการกิจกรรมสร้างทีมเพื่อสร้างความไว้วางใจและทักษะการแก้ปัญหาในหมู่เพื่อนร่วมงาน
- ขั้นตอนที่ 3: เตรียมและชี้แจงงานให้กับทีมสำหรับภารกิจแรกของพวกเขา ซึ่งต้องเป็นงานที่ท้าทาย กระตุ้นให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันและคิดนอกกรอบ
- ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมและวิเคราะห์ผลลัพธ์; ตรวจสอบสิ่งที่ผิดพลาดในความท้าทายและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 5: ส่งเสริมการสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
การใช้ประโยชน์จากทักษะของกันและกันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าการพยายามทำเพียงลำพัง
การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งร่วมกันของทีมเริ่มต้นด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีซึ่งพร้อมใช้งานในมือของคุณ
ClickUp มอบคุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารของทีมที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับงาน, การอัปเดต, และความคืบหน้าของกันและกัน
ยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์อีเมลของ ClickUpที่ช่วยให้คุณส่งอีเมลสำคัญได้เพียงคลิกเดียว:
ฟีเจอร์มุมมองแชทของ ClickUpยังมีประโยชน์หากคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติอีกอย่างที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์คือฟังก์ชันการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- แก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์
- รับการตอบกลับทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ความคิดเห็นใหม่ และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ ของงาน
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังช่วยในการ
- กำหนดการประชุมทีมเริ่มต้นก่อนที่งานหรือโครงการจะเริ่ม
- อธิบายบทบาทหน้าที่ของงานและสิ่งที่สมาชิกในทีมคนอื่นต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
- ส่งเสริมให้ทีมตั้งคำถามเชิงลึกและชี้แจงข้อสงสัย
หากไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสม ทีมของคุณอาจต้องทำงานซ้ำและอาจพลาดกำหนดเวลาในกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 6: ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ 360 องศา
ทีมของคุณต้องการการสนับสนุนเมื่อต้องรับมือกับหลายโครงการพร้อมกัน
นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUpเปลี่ยนเกม
เครื่องมือนี้มอบชุดคุณสมบัติเพื่อทำให้ทีมของคุณใกล้ชิดกันมากขึ้น เช่น:
- กระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อและเอกสารที่สามารถดูได้แบบเรียลไทม์ในแดชบอร์ด ClickUp:
- สร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงาน, หัวข้อความคิดเห็นที่สรุปแล้ว, เป็นต้น, ขอบคุณผู้จัดการโครงการ AI:
รับแผนงานและรายการดำเนินการที่มีความสำคัญลำดับแรก พร้อมการมองเห็นทันทีในรายละเอียดของโครงการและวิธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทโดยใช้แผนภูมิแกนต์:
แผนผังกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นในโครงการเชิงกลยุทธ์โดยใช้ClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นกระดานภาพสำหรับทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย:
ขั้นตอนที่ 7: สนับสนุน ไม่ใช่ควบคุมงานอย่างละเอียด
จากมุมมองของพนักงาน ผู้จัดการมักถูกมองว่ากำลังควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปแทนที่จะให้การสนับสนุน
เพื่อยุติรูปแบบการบริหารแบบจู้จี้ควบคุมทุกขั้นตอน:
- เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง: มอบหมายงานอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญต่ำ และอย่าปล่อยให้ทีมทำงานต่ำกว่าศักยภาพ
- เปิดรับการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ: เปลี่ยนบทบาทจากผู้ลงมือทำไปสู่ผู้นำ ด้วยการแสดงความไว้วางใจในทีมมากขึ้น
- เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: เช่นเดียวกับพนักงานของคุณ ในฐานะผู้จัดการ คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณอย่างต่อเนื่องและมีความอยากรู้อยากเห็น
- จ้างงานอย่างรอบคอบ: แทนที่จะจ้างคนมาทำงานโดยไม่คิดให้รอบคอบ จ้างกลุ่มคนที่มีความหลากหลายซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและกล้าหาญ
- คิดถึงทักษะอ่อน: นอกเหนือจากการมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นแล้ว คุณต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของทีมและส่งเสริมทักษะอ่อน เช่น การร่วมมือที่ดีขึ้น ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
- ส่งเสริมสูตรความพยายาม 85%: Harvard Business Review ระบุว่า เพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้จัดการควรส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทุ่มเทความพยายาม85%(แทนที่จะเป็น 100% ตลอดเวลา) และป้องกันการหมดไฟ
ขั้นตอนที่ 8: ถาม—ข้อเสนอแนะของคุณเน้นที่ภาพหรือไม่?
เพื่อขับเคลื่อนการประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกลางและมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล ให้ใช้:
- การสร้างภาพเป็นเครื่องมือฝึกอบรม: การให้ข้อมูลย้อนกลับทางภาพช่วยให้ผู้คนเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง—คล้ายกับทีมฟุตบอลที่ดูตัวเองเล่น หนึ่งในเครื่องมือที่สามารถทำให้กระบวนการนี้สนุกและน่าสนใจอย่างมากคือClickUp Mind Maps ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างงานและแนวคิดต่างๆ ได้:
- ติดตามเวลาเพื่อประเมินว่าทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด: การติดตามว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับทักษะการจัดการเวลาของทีมคุณ
- เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ: ขับเคลื่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอด้วยเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพ และเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานฟรีเพื่อประเมินว่าพนักงานของคุณทำงานได้ดีเพียงใดและพัฒนาแผนการปรับปรุงตามความเหมาะสม ใช้เทมเพลตแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานและช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
ในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ให้แสดงความคิดเห็นที่อธิบายรายละเอียดซึ่งต้องรวมถึง:
- พฤติกรรมของทีมคุณ ไม่ใช่บุคลิกของพวกเขา
- ทักษะของทีมคุณในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
- ไม่ว่าทีมจะมีทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จหรือไม่
- อะไรคือแรงจูงใจของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- การกระทำของทีม—ซึ่งเป็นการกระทำที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ใช่การคาดเดา
- ตัวอย่างที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมกำลังทำถูกต้อง (และสิ่งที่กำลังทำผิดพลาด)
- ทีมควรมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป
- ใครที่ควรติดต่อหากพบอุปสรรค
- จุดประสงค์ของแต่ละบุคคลในภาพรวมที่ใหญ่กว่า
แนวคิดคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
ความท้าทายสำคัญในการพัฒนาทีมให้ประสบความสำเร็จ
หากทีมของคุณประสบปัญหา ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะอยากเข้าไปช่วยเหลือ
แต่การพัฒนาทีมที่ประสบความสำเร็จเป็นงานที่ยากลำบากด้วยหลายเหตุผล:
- ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจในการมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของทีมอย่างเท่าเทียมกัน
- สมาชิกในทีมอาจขาดความไว้วางใจในการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันและกับผู้นำทีม
- การสื่อสารผ่านช่องทางลับและการสนทนาข้างเคียงมากเกินไปอาจก่อให้เกิดช่องว่างของข้อมูล
เป็นไปได้ที่จะขจัดความท้าทายเหล่านี้และสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จด้วยคุณลักษณะสำคัญหกประการ
6 ลักษณะทั่วไปของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
การถอดรหัสพลวัตของทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้มากกว่าที่คิด
คุณลักษณะทั้งหกประการต่อไปนี้สามารถสังเกตได้ วัดได้ และนับได้ ทำให้ง่ายต่อการปลูกฝังในระยะยาว
ผสานคุณสมบัติเหล่านี้เข้ากับทีมของคุณและเสริมสร้างความผูกพันของพวกเขาตั้งแต่วันแรก:
1. ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)
มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างกลยุทธ์ DEI ของคุณกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือไม่? หากไม่มีความเชื่อมโยง คุณต้อง:
- ให้มีความเป็นระบบมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น และเชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการของคุณกับระดับผลกระทบที่ต้องการจากโปรแกรม DEI ของคุณ
- ระบุโอกาสสำหรับการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับความมุ่งมั่นด้าน DEI ของคุณ—ซึ่งเป็นความจริงสำหรับเพียง47%ขององค์กรในปัจจุบัน
- จ้างพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งทักษะและมุมมอง
2. ระดับพลังงาน
ทีมของคุณกำลังแสดงระดับพลังงานที่สูงขึ้นและความรับผิดชอบที่มากขึ้นหรือไม่? ทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวบ่งชี้โดยตรงของระดับการมีส่วนร่วมของทีม ยิ่งมีพลังงานสูง การมีส่วนร่วมก็ยิ่งมากขึ้น และในทางกลับกัน
3. ทัศนคติที่สร้างสรรค์และมุ่งเน้นเป้าหมาย
สมาชิกแต่ละคนในทีมต้องพิจารณาเป้าหมายของบริษัทเป็นดั่งดาวเหนือที่แท้จริงของตน และทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และการสนับสนุน
4. ความมุ่งมั่นร่วมกันต่อวัฒนธรรมองค์กร
พนักงานของคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าในแง่ของวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม และความเชื่อ
5. ทัศนคติในการเรียนรู้
สมาชิกทีมแต่ละคนที่คุณเลือกต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ McKinsey ระบุว่าผู้ที่มีผลงานสูงสุดในตำแหน่งหนึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่มีผลงานเฉลี่ยในตำแหน่งเดียวกันถึง800%!
6. การสื่อสาร
การวางแผนการสื่อสารของทีมคุณมีความสำคัญไม่แพ้กับการเข้าใจสิ่งที่พวกเขาหารือกัน มันช่วยกำหนดวิธีที่ทีมของคุณขับเคลื่อนการตัดสินใจและทำงานร่วมกันเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างราบรื่น ด้วยเหตุนี้ ให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้เมื่อประเมินทักษะการสื่อสารของทีม:
- น้ำเสียงของแต่ละคนเป็นอย่างไร?
- สมาชิกในทีมหันหน้าเข้าหากันขณะพูดคุยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทางออนไลน์หรือพบกันตัวต่อตัว?
- สมาชิกแสดงท่าทางประเภทใดบ้าง?
- ความถี่ที่สมาชิกในทีมพูดคุย, ฟัง, และขัดจังหวะกันคืออะไร?
- สมาชิกในทีมแสดงออกถึงความเป็นคนเปิดเผยและความเห็นอกเห็นใจอย่างไร?
วิศวกรทีมให้ดียิ่งขึ้นด้วยโซลูชันที่เหมาะสม
จบแล้วสำหรับวิธีการพัฒนาทีมที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ระบุไว้ที่นี่เพื่อรวมทีมที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับทักษะที่หลากหลาย—ความฉลาดส่วนบุคคล, การสื่อสาร, ความเห็นอกเห็นใจ, และความสามารถ
นอกจากนี้ การเตรียมทีมด้วยเครื่องมือ กลยุทธ์ และเทคนิคที่เหมาะสมซึ่งคุณได้ฝึกฝนมาตลอดหลายปี ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเช่นกัน
พิจารณาลงทุนในเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUpและให้ทีมของคุณสามารถทำผลงานได้ดีที่สุด
เครื่องมือแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ติดตามความคืบหน้า ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และนำทีมไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
1. วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทีมคืออะไร?
การพัฒนาทีมเป็นกระบวนการแปดขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนและเวลา:
- ขั้นตอนที่ 1: ทำงานในภารกิจของคุณและเป้าหมายกระบวนการเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
- ขั้นตอนที่ 2: ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ซึ่งรวมถึงค่านิยมของทีม ความเชื่อ ฯลฯ
- ขั้นตอนที่ 3: รวมโอกาสในการเรียนรู้สำหรับพนักงานและทีมในทุกขั้นตอน
- ขั้นตอนที่ 4: เขียนแผนพัฒนาทีมแบบองค์รวม โดยเน้นทั้งทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม
- ขั้นตอนที่ 5: ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบทันทีด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
- ขั้นตอนที่ 6: ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
- ขั้นตอนที่ 7: เปลี่ยนรูปแบบการเป็นผู้นำของคุณจากการควบคุมทุกอย่างเป็นการสนับสนุน
- ขั้นตอนที่ 8: ให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบภาพเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
2. อะไรคือห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม?
ตามแบบจำลองของทัคแมน การพัฒนาทีมประกอบด้วยห้าขั้นตอน:
- การก่อตัว: สมาชิกในกลุ่มมีความสุภาพและพยายามทำความรู้จักกัน; พวกเขามักไม่แน่ใจเกี่ยวกับบทบาทและเป้าหมายของตนเองในระยะนี้
- การปะทะ: ความขัดแย้งและการแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มเริ่มแสดงความคิดเห็นและผลักดันขอบเขตที่กำหนดไว้ในระยะก่อตัว
- การสร้างมาตรฐาน: บรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่มเริ่มก่อตัวขึ้น สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือ นอกจากนี้ บทบาทและความรับผิดชอบจะชัดเจนขึ้น และความไว้วางใจเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่สมาชิกกลุ่ม
- การปฏิบัติ: กลุ่มนี้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน สมาชิกทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา
- การเลื่อนการประชุม: หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ระยะการแปรเปลี่ยน" ระยะนี้เกี่ยวข้องกับการยุบกลุ่มเมื่อเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแล้ว โดยขยายความหมายไปว่า สมาชิกอาจรู้สึกสูญเสียหรือเศร้าใจเมื่อกลุ่มต้องแยกย้ายกันไป
3. เราจะพัฒนาการทำงานเป็นทีมได้อย่างไร?
การพัฒนาการทำงานเป็นทีมอาจต้องใช้เวลาในการเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบและความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ทุกคนในทีมควรเข้าใจบทบาทที่ตนเองมีในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สร้างความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด: สมาชิกในทีมต้องมีส่วนร่วมในการฟังอย่างตั้งใจและแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์
- สร้างความไว้วางใจ: กิจกรรมการสร้างความไว้วางใจและการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจ
- ส่งเสริมความร่วมมือ: สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความร่วมมือกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ให้การสนับสนุน: การให้กำลังใจอย่างจริงใจจากทีมผู้บริหารช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน
- เฉลิมฉลองความสำเร็จ: การยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในทีม
- ขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: วัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมเปิดรับคำแนะนำและเต็มใจที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา