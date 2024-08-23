OKR เปรียบเทียบกับเป้าหมายแบบ SMART: ความแตกต่างคืออะไร?

การถกเถียงที่ไม่มีวันจบสิ้นในวงการการจัดการโครงการมักขึ้นอยู่กับคำถามพื้นฐาน: เราควรให้ความสำคัญกับการนวัตกรรมหรือการดำเนินการ? แม้ว่าทั้งสองอย่างล้วนจำเป็นต่อความสำเร็จ แต่การบาลานซ์ที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ, วัฒนธรรมองค์กร, และเป้าหมายของโครงการ
สองกรอบการทำงานที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรบาลานซ์ระหว่างนวัตกรรมและการดำเนินการได้คือ Objectives and Key Results (OKRs) และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีการกำหนดเวลา (SMART)
OKRs, ด้วยการเน้นย้ำถึงผลลัพธ์ที่ทะเยอทะยาน, สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมคิดนอกกรอบและมุ่งสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่หากปราศจากโครงสร้างและความชัดเจนของเป้าหมาย SMART การดำเนินการอาจสะดุดได้
ในทางกลับกัน เป้าหมายแบบ SMART สามารถให้แผนที่ชัดเจน แต่หากมุ่งเน้นแคบเกินไป อาจทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมถูกจำกัดได้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดมักอยู่ที่การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างสองแนวทางนี้
คุณอาจกำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกัน ลองมาสำรวจกรอบการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของคุณกันเถอะ!
เราจะทำเช่นนี้โดยการระบุคุณสมบัติของ OKR เปรียบเทียบกับเป้าหมาย SMART และอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสีย ความแตกต่าง ผลลัพธ์หลัก และการใช้และการประยุกต์ใช้
เป้าหมาย SMART คืออะไร?
เป้าหมาย SMART ซึ่งมักใช้เป็นตัวย่อ คือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน ออกแบบมาเพื่อให้มีจุดมุ่งเน้นและทิศทางในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
เป้าหมาย SMARTคือ:
- เฉพาะเจาะจง: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อขจัดความคลุมเครือ
- วัดผลได้: กำหนดกระบวนการเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- บรรลุได้: กำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและสามารถทำได้
- เกี่ยวข้อง: ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตายและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเหมาะสม
กรอบการทำงาน SMART ช่วยจัดการงานหนักและช่วยให้ทีมจัดระเบียบ จัดหมวดหมู่ และติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
เป้าหมายทั่วไป vs. เป้าหมาย SMART: ตัวอย่าง
เป้าหมายทั่วไป: "ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า"
เป้าหมายนี้กว้างเกินไปและขาดความเฉพาะเจาะจง ไม่มีการให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการวัดผลหรือการดำเนินการ
เป้าหมาย SMART: "เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 20% ภายในไตรมาสหน้า โดยลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยต่อการสอบถามของลูกค้าลง 15% และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีเป้าหมายคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ที่ 75%"
เป้าหมายนี้เป็น SMART เพราะ:
- เฉพาะเจาะจง: กำหนดอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องปรับปรุง (ความพึงพอใจของลูกค้า) และปรับปรุงมากน้อยเพียงใด (20%)
- วัดได้: การเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของลูกค้าและการลดลงของเวลาตอบสนองเป็นเกณฑ์ที่สามารถวัดได้
- สามารถบรรลุได้: เป้าหมายมีความสมจริงและสามารถบรรลุได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ที่เกี่ยวข้อง: การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
- มีกรอบเวลา: เป้าหมายมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน (ภายในไตรมาสถัดไป)
ข้อดีและข้อเสียของเป้าหมายแบบ SMART
ไม่ว่าแนวคิดหรือกรอบงานจะได้รับความนิยมมากเพียงใด มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มาสำรวจสิ่งเหล่านี้กัน
ข้อดี
เกณฑ์ SMART ไม่เปิดโอกาสให้กับการล่อลวง! มันให้เส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายของคุณและช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ นี่คือวิธีการ:
- เป้าหมาย SMART มอบทิศทางและความชัดเจน ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศของคุณ
- พวกเขา กำหนดเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้สงสัยหรือลังเล
- เกณฑ์ที่สามารถวัดได้ของพวกเขา ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้า ได้ มอบหลักฐานที่ชัดเจนของความสำเร็จ และชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุง
- ความเกี่ยวข้องของพวกเขา สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณ ทำให้เป้าหมายของคุณสอดคล้องกับคุณค่าและความต้องการของคุณ
- กำหนดเวลาที่จำกัด ทำให้เกิดความเร่งด่วน ป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง และส่งเสริมการกระทำอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสีย
ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่เป็นไปตามแผนที่สมบูรณ์แบบ สิ่งนี้ใช้ได้กับเป้าหมาย SMART เช่นกัน พวกมันไม่สมบูรณ์แบบและอาจรู้สึกแข็งกระด้างเกินไปในบางครั้ง
- เป้าหมาย SMART อาจมุ่งเน้นเฉพาะผลงานส่วนบุคคลอย่างแคบ ทำให้ประเมินคุณค่าของวัตถุประสงค์ร่วมขององค์กรต่ำเกินไป
- พวกเขาอาจสูญเสียความเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- เป้าหมาย SMART มักจะทำหน้าที่เป็นเพียงโครงร่างสำหรับบันทึกเป้าหมาย โดยเน้นน้อยลงในเรื่องการนำไปใช้
- อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนที่ยาวนาน ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการเสียสมาธิจากการดำเนินงานจริง
OKR คืออะไร?
OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เป็นกรอบการจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยในการกำหนดและติดตามเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ และท้าทาย (วัตถุประสงค์)
ผู้จัดการและผู้นำต้องเดินบนเส้นเชือกที่ตึงเครียดขณะมอบหมายงานและเป้าหมายให้กับระดับและทีมต่าง ๆ ภายในบริษัท กรอบการตั้งเป้าหมายที่แข็งแกร่ง เช่น OKRs สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
บุคคล ทีมงาน และองค์กรใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ผลักดันประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
โครงสร้างของ OKRs
โครงสร้างของ OKR นั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
วัตถุประสงค์: นี่คือ 'อะไร' ของเป้าหมายของคุณ พวกมันแทนสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ และควรมีความเฉพาะเจาะจง รูปธรรม และมีคุณภาพ พวกมันกำหนดทิศทางโดยรวมของเป้าหมายทางธุรกิจที่สูงสุด
ผลลัพธ์สำคัญ: สิ่งเหล่านี้เป็น 'วิธีการ' ของการเดินทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและจุดสำคัญในแผนของคุณ และต้องเป็นสิ่งที่สามารถวัดผลได้ มีความเป็นไปได้ และสามารถประเมินผลได้
OKRs: ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์: เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสมาร์ทโฟนของอินเดียให้เพิ่มขึ้น 10% ภายในปีงบประมาณหน้า
ผลลัพธ์สำคัญ:
- เพิ่มการรับรู้แบรนด์: บรรลุอัตราการจดจำแบรนด์ 50% ในกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเมืองระดับ Tier 1
- ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย: ร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าปลีกใหม่อย่างน้อยห้าแห่งและตลาดออนไลน์
- เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่: แนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ระดับกลางที่มีคุณสมบัติล้ำสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของ OKRs
OKRs เป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือแค่กรอบแนวคิดที่ดูดีอีกอย่างหนึ่ง? มาดูข้อดีและข้อเสียกันเพื่อหาคำตอบ
ข้อดี
OKRs เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและองค์กร นี่คือเหตุผล:
- OKRs ช่วยสร้างความชัดเจนและสร้างรูปแบบที่ทุกคนสามารถทำตามและมีส่วนร่วมได้
- พวกเขา แยกเป้าหมายที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ทำให้สมาชิกในทีมมีสมาธิ
- พวกเขา รับรองความสอดคล้องของทีม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่ราบรื่น และการร่วมมือกัน
- พวกเขา ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์สำคัญ เสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกประสบความสำเร็จในหมู่พนักงาน
ข้อเสีย
แม้ว่า OKRs จะสามารถมีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่ก็มาพร้อมกับปัญหาของตัวเอง:
- มันอาจเป็นเรื่อง ยากที่จะกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- สมาชิกในทีมอาจไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ หรืออาจไม่เข้าใจความสำคัญของการทำกิจกรรม OKR
- อาจมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยละเลยผลกระทบในระยะยาว
- พวกเขา อาจนำไปสู่การไม่สอดคล้องของวัตถุประสงค์ หากเป้าหมายไม่ได้รับการหารืออย่างสม่ำเสมอ
การบาลานซ์ความทะเยอทะยานกับความเป็นจริงเป็นศิลปะ. ไม่ทุกเป้าหมายสามารถวัดค่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ. ตอนนี้เรา来看ว่า OKRs ต่างจากเป้าหมาย SMART อย่างไร.
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง OKRs และเป้าหมาย SMART
แม้ว่า OKRs และเป้าหมาย SMART จะเน้นการมุ่งเน้นในกระบวนการตั้งเป้าหมายเหมือนกัน แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุมสำคัญ มาช่วยคุณเลือกกันเถอะ
การมุ่งเน้นและความยืดหยุ่น
มีความยืดหยุ่นในธรรมชาติ, OKRs สามารถ ผสมผสานและเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจ, การอัปเดต, เป้าหมาย, การขยายตัว, และการต่ออายุ. OKRs มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่ากระบวนการ.
ในทางกลับกัน เป้าหมาย SMART มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของผลลัพธ์ และมีความคงที่มากกว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากขั้นตอนการตั้งเป้าหมายเริ่มต้นโดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทั้งหมดใหม่
การวัดผลและความรับผิดชอบ
เป้าหมายแบบ SMART มักถูกออกแบบมาเพื่อวัดค่าตัวชี้วัดเพียงหนึ่งเดียว ในขณะที่ OKR สามารถวัดค่าตัวชี้วัดได้หลายตัว
ในกรอบการทำงาน SMART เจ้าของเป้าหมายแต่ละคนมีความชัดเจน ในขณะที่ OKRs ส่งเสริมความสำเร็จร่วมกันและการเป็นเจ้าของร่วมกัน
การใช้งานและการประยุกต์ใช้
เป้าหมาย SMART เหมาะสำหรับบุคคล การประเมินธุรกิจโครงการหรืองานระยะสั้น ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ และการประเมินประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้กับการศึกษาการขาย ตัวชี้วัดการบริการลูกค้า กำหนดเวลาของโครงการ และเป้าหมายส่วนตัว
OKRs เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวองค์กร, การเข้าใจตัวชี้วัด, การวางแผนเป้าหมายระยะยาว, การติดตามความก้าวหน้า, และการกระตุ้นนวัตกรรม.
นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัด:
|คุณสมบัติ
|OKRs
|เป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ (SMART Goals)
|โฟกัส
|มุ่งเน้นผลลัพธ์, ยืดหยุ่น
|เฉพาะเจาะจง, คงที่, มุ่งเน้นกระบวนการ
|การวัด
|หลายตัวชี้วัด
|เมตริกเดียว
|ความรับผิดชอบ
|การถือครองร่วม
|การเป็นเจ้าของส่วนบุคคล
|การใช้งาน
|การจัดให้สอดคล้องกันขององค์กร, การวางแผนระยะยาว
|ผลงานส่วนบุคคล, โครงการระยะสั้น
ตัวอย่าง OKRs เปรียบเทียบกับเป้าหมาย SMART
มาทำความเข้าใจว่าสองกรอบการทำงานนี้ทำงานอย่างไรในด้านการตลาดเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ OKRs เปรียบเทียบกับเป้าหมาย SMART
พิจารณาตัวอย่าง OKRที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการตลาดและดึงดูดลูกค้าใหม่
นี่คือลักษณะของเป้าหมาย OKR:
- วัตถุประสงค์: เพิ่มการรับรู้แบรนด์ขึ้น 25% โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเผยแพร่ผ่านสื่อ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: เพิ่มการมองเห็นของแบรนด์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุยอดการเข้าถึง 10 ล้านครั้ง เพื่อให้แบรนด์เป็นที่มองเห็นโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์โดยการได้รับการนำเสนอในสื่อชั้นนำระดับแนวหน้า ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือของแบรนด์และความไว้วางใจจากลูกค้า
นี่คือลักษณะของเป้าหมายแบบ SMART:
- เฉพาะเจาะจง: เพิ่มอัตราการเปิดอีเมลเพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- วัดได้: เพิ่มอัตราส่วนนี้ขึ้น 20%
- สามารถทำได้: ปรับปรุงหัวข้ออีเมลให้เหมาะสม, ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลให้เหมาะกับผู้รับ, และดึงดูดลูกค้าด้วยทรัพยากรฟรี
- เกี่ยวข้อง: สร้างแคมเปญอีเมลที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายการตลาดโดยรวม
- มีกำหนดเวลา: สร้างเครือข่ายผ่าน LinkedIn และส่งอีเมลทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.00 น. ตามเวลา EST สำหรับไตรมาสถัดไป
อะไรคือสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง OKRs กับเป้าหมาย SMART?
การตั้งเป้าหมายโดยอิงจากพื้นฐานของกรอบแนวคิดเพียงกรอบเดียวเท่านั้น เปรียบเสมือนการสร้างสะพานที่อ่อนแอซึ่งอาจพังทลายได้ทุกเมื่อ และทำให้คุณต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ดังนั้น มาพูดคุยกันว่า OKR และ SMART goals มีจุดร่วมกันอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ธุรกิจของคุณ
ทั้งสองช่วยสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดได้
องค์ประกอบผลลัพธ์หลักของ OKRs ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามและวัดผลเป้าหมายได้ เกณฑ์ SMART ยังช่วยให้สามารถวัดผลได้ ทำให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าในทุกขั้นตอน
ทั้งสองมีกรอบเวลา
ทั้ง OKRs และเป้าหมาย SMART ต้องการการกำหนดเส้นตายและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นและความเร่งด่วนในการจัดการงานและโครงการต่างๆ
ทั้งสองหมายถึงการสอดคล้องกัน
ทั้งสองระบบ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น ซึ่งชี้นำความพยายามของทีมไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
สิ่งสำคัญคือการตระหนักว่า OKRs และเป้าหมาย SMART ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไรในภูมิทัศน์ของการตั้งเป้าหมาย แต่คุณจะเลือกกรอบการทำงานที่ถูกต้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการตั้งเป้าหมายของคุณได้อย่างไร?
การเลือกเฟรมเวิร์กที่เหมาะสม
เส้นทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและองค์กรมีมากกว่าการตั้งเป้าหมาย คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ ถูกต้อง
การเลือกใช้เป้าหมายแบบ SMART หรือ OKR ไม่ใช่เพียงแค่การทำเครื่องหมายในรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่เป็นการเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ และพลวัตของทีมในองค์กรของคุณมากที่สุด
ดังนั้น เมื่อพูดถึงเป้าหมายแบบ SMART เปรียบเทียบกับ OKRs ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
วัฒนธรรมองค์กร
OKRs เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความคล่องตัว, มีความเคลื่อนไหว, และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน. ในทางกลับกัน, เกณฑ์ SMART เหมาะสำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างแบบดั้งเดิม ที่เน้นเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ และประสิทธิภาพของบุคคล.
ประเภทของงาน
แบบจำลองที่คุณเลือกยังขึ้นอยู่กับลักษณะของเป้าหมายและความซับซ้อนของงานด้วย OKRs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ซับซ้อน เช่นการศึกษาตัวชี้วัดเป้าหมายหลายตัวที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ แบบจำลอง SMART เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ง่าย สามารถวัดได้ และมีระยะสั้น ที่มีผลลัพธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน
การปรับให้สอดคล้องเชิงกลยุทธ์
OKRs ส่งเสริมการสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ โดยการทำให้มั่นใจว่าความพยายามของสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนช่วยโดยตรงต่อเป้าหมายขององค์กร เป้าหมาย SMART มุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยต้องการความพยายามที่ชัดเจนจากสมาชิกในทีมเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม: 12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับทีม
เมื่อคุณเลือกกรอบการทำงานของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการนำ OKRs และเป้าหมาย SMART ไปใช้
นี่คือขั้นตอนและกลยุทธ์บางประการที่ควรนำมาใช้ขณะดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้
- กำหนดเป้าหมายขององค์กร: ปรับปรุงวัตถุประสงค์จากความต้องการ ซึ่งจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์และพันธกิจสูงสุดของบริษัท
- การฝึกอบรมและการศึกษา: พัฒนาทักษะของพนักงานด้วยการฝึกอบรมที่เหมาะสม ความรู้เครื่องมือซอฟต์แวร์ OKR และทักษะต่างๆ เพื่อให้ความพยายามของพวกเขาไม่สูญเปล่าและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน
- ความโปร่งใสและการสื่อสาร: หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย, และปัญหาที่พบเจอกับพนักงานของคุณเพื่อส่งเสริมการร่วมมือและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความยืดหยุ่น: รักษาโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการแข่งขันและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อกำหนดของโครงการ ความชอบของลูกค้า และแนวโน้มของตลาด
หากคุณบอกคุณว่าคุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายของคุณได้เพียงแค่เปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่างClickUp?
เครื่องมือทรงพลังนี้มอบคุณสมบัติเป้าหมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและเทมเพลตการตั้งเป้าหมายหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน แยกย่อยเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ด้วย ClickUp คุณสามารถมองเห็นเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน มอบหมายงาน และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันและทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันพร้อมทั้งบรรลุและเกินเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณในกระบวนการนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ
ClickUp Goalsช่วยให้คุณเพิ่มเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้พร้อมผลลัพธ์หลัก มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าโดยใช้เปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์และแถบความคืบหน้า คุณสมบัติเหล่านี้สนับสนุนความพยายามของคุณในการบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่สุดภายในกรอบเวลาที่กำหนด
เพื่อให้แต่ละเป้าหมายสามารถวัดผลได้ ให้เพิ่มเป้าหมาย (Targets) เข้าไป เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง เป้าหมายบางส่วนประกอบด้วย:
- หมายเลข (เช่น จำนวนการดาวน์โหลดอีบุ๊กจากแคมเปญการตลาดล่าสุด)
- จริง/เท็จ: (เช่น, กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ไม่มีข้อบกพร่องและพร้อมที่จะนำไปใช้งานหรือไม่)
- เปอร์เซ็นต์: (เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา)
- สกุลเงิน: (เช่น เป้าหมายสำหรับการลดต้นทุนผ่านการอัตโนมัติในไตรมาสนี้)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ภายในรายการวัตถุประสงค์แต่ละรายการ ให้สร้างงานใน ClickUpสำหรับผลลัพธ์หลักของคุณ เพิ่มรายละเอียดเฉพาะ กำหนดวันที่ครบกำหนด มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้า
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดหรือข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย SMART ของคุณ เช่น เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ ตัวเลขยอดขาย หรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ สร้างโฟลเดอร์เพื่อจดบันทึกและจัดระเบียบเป้าหมาย OKR ใหม่ ติดตามวงจรสปรินต์ ดูคะแนนความก้าวหน้าของพนักงาน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ข้ามไทม์ไลน์ต่างๆ ได้
ค้นพบ 'อะไร' และ 'อย่างไร' ของโครงการ/เป้าหมายของคุณได้ทันทีด้วยเทมเพลตโฟลเดอร์ ClickUp OKR ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
แม่แบบโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUp สรุปโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา OKR. มันวิเคราะห์การกระทำของคุณและช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกมันมีส่วนช่วยต่อแรงจูงใจอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการทีมใหญ่. นี่คือคุณสมบัติ:
- มุมมองที่กำหนดเอง: ดูและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายด้วยตัวเลือกมุมมองที่หลากหลายให้เลือก เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และกิจกรรม
- สถานะที่กำหนดเอง: รับหน้าต่างเพื่อดูสุขภาพเป้าหมายและความคืบหน้าของคุณจนถึงตอนนี้ และอัปเดตหมวดหมู่เช่น อยู่ในเส้นทาง, ยังไม่ได้เริ่ม, และมีความเสี่ยง
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มบริบทด้วยวิธีการที่กำหนดเอง เช่น โครงการ, ประเภท OKR, ทีมหลัก, ความคืบหน้า และไตรมาส ช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และรองรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด
2. ติดตามความก้าวหน้า
เมื่อประเมิน OKRs หรือเป้าหมาย SMART กับผลการปฏิบัติงานจริง พนักงานของคุณต้องจัดการกับข้อมูลมากกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้ นี่คือจุดที่ClickUp Dashboardsแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการช่วยชีวิต การจัดหมวดหมู่ของงานพร้อมแถบความคืบหน้า วันที่ครบกำหนด งานที่รอดำเนินการ สถานะของโครงการ และอื่นๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมในมุมกว้าง
โบนัส: นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างแดชบอร์ด OKR
คุณสมบัติของแดชบอร์ดช่วยคุณ:
- ระบุเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุ ที่ต้องการการพัฒนา
- ติดตามความคืบหน้าและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน โดยเน้นสถานะโครงการ งานที่เสร็จสมบูรณ์ และตัวชี้วัดความพยายามของทีมที่เพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมาย
- ให้ทุกคนอยู่ในความเห็นเดียวกัน โดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการล่าสุดและงานที่ต้องทำ
3. ร่วมมือและสื่อสาร
ใช้ความคิดเห็นและการสนทนาแบบมีหัวข้อภายในงานเพื่อสื่อสารกับทีมของคุณ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งค่าการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่สำคัญจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
หากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นฟังดูเหมือนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นจำนวนมาก จินตนาการถึงการมีผู้ช่วยเสมือนจริงที่ช่วยอัตโนมัติงานที่ต้องใช้เวลาเหล่านี้มากมาย
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งวิเคราะห์งานที่มีอยู่ของคุณเพื่อช่วยระดมความคิดและสร้างเป้าหมาย งาน และกำหนดเวลาที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
ด้วยการใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูง ClickUp Brain รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ระบุรูปแบบ แนวโน้ม และโอกาส จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างคำแนะนำเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และปริมาณงานของทีมคุณ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญและความเร่งด่วน และแนะนำกำหนดเวลาที่เป็นไปได้จริง
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และบรรลุเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น นี่คือคู่หูที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของคุณสำหรับการตั้งเป้าหมายและการจัดการงาน
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การตั้งเป้าหมายและการจัดการงานง่ายขึ้นสำหรับการบรรลุและติดตามเป้าหมายรายปี, รายไตรมาส, รายสัปดาห์, และแม้กระทั่งรายวันของคุณคือClickUp SMART Goals Template.
เทมเพลตนี้สามารถเป็นผู้ช่วย โค้ช และผู้วิจารณ์ของคุณได้ในเวลาเดียวกัน
จุดประกายความเป็นเลิศ ไม่พลาดทุกการอัปเดต ค้นหาข้อผิดพลาด และบริหารเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART จาก ClickUp ต่อไปนี้คือองค์ประกอบหลักของเทมเพลต:
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างงานเช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังเร่ง, ไม่เป็นไปตามแผน, หยุดชั่วคราว, และเป็นไปตามแผน ขณะติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมาย
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดหมวดหมู่และจัดสรรเมตาดาต้าของเป้าหมายที่สำคัญลงใน 12 คุณลักษณะที่กำหนดเอง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย
- มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงการตั้งค่าที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วสำหรับ SMART Goals, การประเมินความพยายามของเป้าหมาย, แผ่นงาน, วัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัท, และคู่มือการเริ่มต้นใช้งานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทั้งหมดนี้ภายใน ClickUp
- การจัดการโครงการ: ทำให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การติดแท็ก การแจ้งเตือนความเชื่อมโยง การแจ้งเตือนทางอีเมล ฯลฯ ทำงานให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผน 'ลุยเลย!' ที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของงานของคุณ
4. ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
กำหนดเวลาการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทบทวน OKR และเป้าหมาย SMART ของคุณ ประเมินความก้าวหน้า และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น คุณสามารถพึ่งพาการแจ้งเตือนของ ClickUpและงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้เพื่อไม่ให้พลาดการประชุมทบทวนประสิทธิภาพเหล่านี้และรักษาความก้าวหน้าในการบรรลุความสำเร็จของโครงการ
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpช่วยลดความสับสนในเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมาย ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและเลือกพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ ในระหว่างขั้นตอนการทบทวนและปรับแต่ง
นี่คือวิธี:
- สถานะที่กำหนดเอง: ทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วและติดตามแต่ละเป้าหมายโดยใช้ส่วนต่างๆ เช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, และต้องทำ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ประโยชน์จากพลังของการปรับแต่งและบันทึกข้อมูลสำคัญโดยใช้เครื่องมือเช่น ประเภท OKR, แผนก, ความคืบหน้า, คะแนน OKR และทีม
- มุมมองที่กำหนดเอง: รักษาความสวยงามและเข้าถึงได้ง่ายด้วยสี่รูปแบบที่แตกต่างกันของ ClickUp เช่น OKR ระดับโลก, คู่มือเริ่มต้น, กระดานความก้าวหน้า OKR และไทม์ไลน์
- การจัดการโครงการ: เป็นคนแรกที่รับทราบเกี่ยวกับการอัปเดตทางอีเมล การแจ้งเตือนความเชื่อมโยง ความสามารถในการติดตาม และอื่น ๆ เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUp คุณสามารถนำ OKRs และเป้าหมาย SMART ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพของทีมและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ
ให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายด้วย ClickUp
แล้วคุณได้เลือกแล้วหรือยังระหว่าง OKR กับเป้าหมาย SMART? หรือคุณจะลองใช้วิธีผสมผสาน?
ตามความเป็นจริง ทั้งสองกรอบการทำงานมีข้อดีของตัวเอง. เป้าหมาย SMART ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายเชิงยุทธวิธีและระยะสั้น ขณะที่ OKRs โดดเด่นเมื่อกำหนดเป้าหมายที่ต้องการทั่วทั้งองค์กร.
อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ จำความรู้สึกตื่นเต้นตอนที่คุณตั้งเป้าหมายใหม่ได้ไหม? มีแรงบันดาลใจพุ่งขึ้นมาทันที สูตรสำเร็จดูเหมือนชัดเจนราวกับแก้วคริสตัล และแล้วที่ไหนสักแห่งบนเส้นทาง ความเป็นจริงก็เข้ามากัดคุณ
นี่คือจุดที่เครื่องมือและฟีเจอร์ของ ClickUp สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญได้ ด้วยการมอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการเป้าหมาย ClickUp ช่วยให้คุณรับมือกับความซับซ้อนของทั้งเป้าหมายแบบ SMART และ OKRs สำหรับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลและตัวชี้วัด แทนที่จะอาศัยการคาดเดา