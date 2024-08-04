วิธีใช้ตาราง 9 ช่องสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร

ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 บริษัท McKinsey & Company ได้แนะนำกรอบการทำงานแบบตาราง 9 ช่อง เพื่อช่วยผู้บริหารธุรกิจในการจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนภายในพอร์ตโฟลิโอขององค์กร
สิ่งที่เคยเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับการลงทุน ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร
ตาราง 9 ช่องแบ่งพนักงานออกเป็น 9 กลุ่มตามผลงานปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต มันมอบภาพรวมที่ครอบคลุมของผลงานพนักงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และผู้นำ เพื่อให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้ดีขึ้นและวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ในคู่มือนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับการสร้างและประโยชน์ของตาราง 9 ช่อง เราจะสำรวจวิธีการนำตาราง 9 ช่องไปใช้ด้วยเทมเพลตภายในองค์กรของคุณ สุดท้าย เราจะกล่าวถึงวิธีอื่นๆ ที่ครอบคลุมมากขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรของคุณ
อะไรคือตาราง 9 ช่อง?
ตาราง 9 ช่อง เป็นเครื่องมือการจัดการความสามารถที่จัดหมวดหมู่พนักงานของคุณตามสองมิติ: ประสิทธิภาพและศักยภาพ. ตารางนี้เป็นตาราง 3×3 โดยมีช่องทั้งหมด 9 ช่อง ซึ่งแต่ละช่องจะแทนการผสมผสานเฉพาะของมิติทั้งสองนี้.
หนึ่งในองค์ประกอบหลักของตาราง 9 ช่อง คือ การจัดการประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, และข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ คุณสามารถกำหนดได้ว่าพนักงานทำหน้าที่และรับผิดชอบได้ดีเพียงใด
ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือ ศักยภาพ ในที่นี้ เราไปไกลกว่าผลงานปัจจุบันและประเมิน ความสามารถของพนักงานในการเติบโต รับผิดชอบงานเพิ่มเติม และเติบโตภายในองค์กร สำหรับเรื่องนี้ เราพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะ ความคล่องตัวในการเรียนรู้ คุณสมบัติความเป็นผู้นำ และความทะเยอทะยาน
ต่างจากการจัดอันดับแบบลำดับชั้นสำหรับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(ซึ่งเป็นวิธีการประเมินแบบตัวต่อตัวที่หลายคนมองว่ามีความขัดแย้งและล้าสมัย) ตาราง 9 ช่องจะประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานแต่ละคนอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกัน
โครงสร้างของตาราง 9 ช่องในแง่ของประสิทธิภาพและศักยภาพ
กล่องทั้ง 9 กล่องมักจะถูกจัดเรียงในรูปแบบ 3×3 โดยมีการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและศักยภาพในระดับต่างๆ
ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของตารางกริด 9 ช่องที่พัฒนาขึ้นสำหรับฟังก์ชัน HR 👇
มาแยกแยะกัน
ในตารางนี้ เราได้ระบุชื่อแต่ละช่องและกำหนดระดับการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและศักยภาพ ซึ่งพนักงานจะถูกประเมินตามเกณฑ์เหล่านี้
มีระดับการปฏิบัติงานอยู่สามระดับ:
- สูง: เกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง
- ระดับกลาง: เป็นไปตามความคาดหวัง
- ต่ำ: ต่ำกว่าความคาดหวัง
สำหรับศักยภาพ มีสามระดับเช่นกัน:
- สูง: สามารถทำงานในตำแหน่งอาวุโสได้อย่างยอดเยี่ยม
- ระดับกลาง: มีโอกาสเติบโตในตำแหน่งปัจจุบันหรือเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอยู่ในระดับปานกลางสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
- ต่ำ: มีศักยภาพในการเติบโตภายในองค์กรจำกัด
การติดป้ายกำกับกล่องช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน และความต้องการในการพัฒนาของพนักงาน พูดง่ายๆ คือ มันช่วยให้ผู้จัดการด้านบุคลากร รวมถึงผู้ที่อยู่ใน ClickUpสามารถพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้
คุณต้องการสร้างตารางประเมินผลงานแบบ 9 ช่องที่มีประสิทธิภาพคล้ายกันหรือไม่? อ่านต่อได้เลย
กระบวนการสร้างตารางความสามารถ 9 ช่อง
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะสร้างตาราง 9 ช่องสำหรับองค์กรของคุณได้อย่างไร นี่คือขั้นตอนโดยละเอียด:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดระดับประสิทธิภาพของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดระดับประสิทธิภาพที่ชัดเจนและสามารถวัดได้สำหรับพนักงาน
- ประสิทธิภาพสูง: ทำงานเกินความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง บรรลุหรือเกินเป้าหมาย แสดงทักษะการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม และมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีม/องค์กร
- ประสิทธิภาพปานกลางหรือระดับกลาง: บรรลุตามความคาดหวัง ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ แสดงทักษะการแก้ปัญหาอย่างเพียงพอ และมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายของทีม
- ประสิทธิภาพต่ำ: ไม่สามารถบรรลุตามความคาดหวังได้, มีปัญหาในการบรรลุเป้าหมาย, ทักษะการแก้ปัญหาไม่ดี, และมีผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพของทีม/องค์กร
พิจารณาการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เช่น ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างการประเมินประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวัฒนธรรมขององค์กรของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ระบุเกณฑ์การประเมิน เพื่อกำหนดศักยภาพ
ตอนนี้ มาคิดถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตกันบ้าง มองหาตัวชี้วัดเช่น:
- ทักษะ: พนักงานมีทักษะทางเทคนิคและทักษะอ่อนที่อาจมีคุณค่าในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่?
- ความคล่องตัวในการเรียนรู้: พนักงานสามารถเข้าใจแนวคิดใหม่และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเพียงใด?
- คุณสมบัติความเป็นผู้นำ: พนักงานสามารถแสดงความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้หรือไม่?
- ความทะเยอทะยาน: พนักงานมีความต้องการที่จะเติบโตและพัฒนาภายในองค์กรหรือไม่?
ใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เพื่อจัดประเภทศักยภาพออกเป็นระดับต่างๆ: สูง, ปานกลาง, และต่ำ.
ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมข้อมูลและร่วมมือกัน
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใส่ในตารางของคุณ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินทักษะ และข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ ล้วนเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า
ClickUp Formsมีประโยชน์เมื่อต้องรวบรวมข้อมูลสำคัญและความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับกระบวนการรับข้อมูลใดก็ได้ และใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่ออัปเดตแบบฟอร์มแบบไดนามิกตามคำตอบที่ได้รับ
เนื่องจากคุณสามารถรวบรวมคำตอบได้โดยอัตโนมัติใน CRM ของ ClickUp ใช้เวลาที่ประหยัดได้เพื่อส่งเสริมการหารืออย่างเปิดเผยและการร่วมมือกับผู้จัดการที่เข้าใจจุดแข็งและความทะเยอทะยานของสมาชิกในทีมของตนเป็นอย่างดี นี่อาจเป็นเวลาที่ดีในการเข้าใจระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานของคุณด้วย
ขั้นตอนที่ 4: วาดกราฟพนักงานของคุณ
เริ่มต้นด้วยการอธิบายแต่ละช่องในตาราง 9 ช่อง โดยใช้ระดับประสิทธิภาพที่คุณกำหนดไว้ (สูง กลาง ต่ำ) สำหรับแกนแนวนอน และระดับศักยภาพ (สูง กลาง ต่ำ) สำหรับแกนแนวตั้ง
ติดป้ายกำกับแต่ละตารางด้วยชื่อ เช่น 'ผู้ที่มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์' หรือ 'บุคลากรที่มีศักยภาพสูง' เพื่อสร้างกรอบที่ชัดเจนสำหรับการจัดวางพนักงาน
|พรสวรรค์ดิบผู้ปฏิบัติงานต่ำ แต่มีศักยภาพสูง
|ดาวรุ่งผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง มีศักยภาพสูง
|บุคลากรชั้นนำผู้มีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพสูง
|บุคลากรที่ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานต่ำ แต่มีศักยภาพปานกลาง
|ผู้เล่นหลักผู้เล่นระดับกลาง, มีศักยภาพระดับกลาง
|ผู้ปฏิบัติงานที่มั่นคงผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง, มีศักยภาพปานกลาง
|ผู้ที่มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ผู้ที่มีผลงานต่ำ, มีศักยภาพต่ำ
|ผู้มีส่วนร่วมสม่ำเสมอผู้ปฏิบัติงานระดับปานกลาง มีศักยภาพต่ำ
|ผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีศักยภาพจำกัด
ตัวอย่างเช่น มาดูกันว่าคำอธิบายตารางของเราสะท้อนอะไรในกรณีนี้:
- ผู้ที่มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์: ผู้สมัครที่มีผลงานและศักยภาพต่ำกว่ามาตรฐาน มีแนวโน้มที่จะหยุดนิ่งหรือถูกแทนที่โดยพนักงานใหม่
- ผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ: ผู้ที่มีผลงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนา
- ผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์: ผู้ที่มีผลงานสม่ำเสมอในตำแหน่งปัจจุบัน แต่ต้องการการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อเลื่อนตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น
- ผู้ปฏิบัติงานที่มั่นคง: พนักงานที่แสดงผลงานยอดเยี่ยมและมีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาผ่านทางการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
- ผู้เล่นแกนกลาง: ผู้ที่มีศักยภาพในการก้าวหน้าในอนาคต ต้องการการผลักดันเล็กน้อยในการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
- ผู้มีความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์: ผู้สมัครที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการได้รับการทดสอบด้วยอำนาจและความรับผิดชอบที่มากขึ้น
- บุคลากรชั้นนำ: ผู้สมัครที่มีความโดดเด่นและผลงานสม่ำเสมอ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการบริหารคนอย่างยอดเยี่ยม
- ดาวรุ่ง: แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยม ทำงานในบทบาทของตนได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้หากมีเป้าหมายที่ท้าทายที่เหมาะสม
- พรสวรรค์ดิบ: มืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงพร้อมทักษะการบริหารคนที่ยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับบทบาทที่ขยายขึ้นได้ด้วยการโค้ชและการให้คำปรึกษา
เมื่อคุณมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้วางพนักงานแต่ละคนไว้ในกล่องที่สะท้อนถึงระดับผลงานปัจจุบันและศักยภาพในอนาคตของพวกเขาได้ดีที่สุด แต่อย่าลืมว่านี่เป็นเพียงภาพสะท้อน ณ จุดเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ป้ายกำกับถาวร ให้ถือว่ากล่องที่แต่ละคนอยู่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตและการพัฒนาต่อไป
ขั้นตอนที่ 5: ปรับเทียบและปรับปรุง
เมื่อคุณมีตารางเบื้องต้นแล้ว ให้จัดประชุมการปรับเทียบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
หารือและบรรลุข้อตกลงร่วมกันสำหรับการจัดวางพนักงานแต่ละคน ให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนตารางตามความจำเป็น
ขั้นตอนที่ 6: จัดทำเอกสารและสื่อสาร
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้แบ่งปันกริด (โดยปกปิดชื่อพนักงานตามความเหมาะสม) กับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง ใช้โอกาสนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาบุคคล, กลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่ง, และโปรแกรมฝึกอบรมที่มีเป้าหมายชัดเจน
โปรดจำไว้: ตาราง 9 ช่องเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น ควรทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานดีขึ้น ทักษะพัฒนา และเป้าหมายขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ตารางนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นคนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดคือการช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณบรรลุศักยภาพสูงสุดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรดูแลตารางนี้เสมือนเป็นเอกสารที่มีชีวิต
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมีอิทธิพลต่อการสร้างตาราง 9 ช่องอย่างไร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (I/O) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างตาราง 9 ช่องที่มีประสิทธิภาพ การใช้หลักการของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การช่วยให้คุณระบุผู้ที่มีศักยภาพสูงในอนาคตและค้นพบผู้ที่มีศักยภาพซ่อนเร้นในทีมงานของคุณ
นี่คือวิธีการ:
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จิตวิทยา I/O ช่วยในการออกแบบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก้าวข้ามความรู้สึกส่วนตัว โดยมุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นวัตถุประสงค์สำหรับแต่ละบทบาทโดยใช้เครื่องมือประเมินทางธุรกิจ เพื่อให้คุณประเมินพนักงานตามเกณฑ์เดียวกันและฝึกฝนการดูแลและบริหารจัดการบุคลากรอย่างโปร่งใส
จิตวิทยา I/O ยังรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา ซึ่งพิจารณาข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ทำให้คุณมีภาพรวมที่ครบถ้วนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ตัวอย่างเช่น สำหรับตำแหน่งผู้จัดการการตลาด จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์อาจแนะนำเป้าหมายเช่น 'เพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขึ้น 20% โดยไม่เพิ่มขนาดทีม' และ 'เปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่สองแคมเปญภายในงบประมาณ' ซึ่งทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า 'ประสิทธิภาพสูง' ในตำแหน่งนี้หมายถึงอะไร
การค้นพบสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพปัจจุบันแล้ว จิตวิทยา I/O ยังช่วยระบุลักษณะที่บ่งชี้ถึงศักยภาพในอนาคต
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถของพนักงานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (ความคล่องตัวในการเรียนรู้) หรือเสน่ห์และอิทธิพลที่มีต่อผู้อื่น (คุณสมบัติความเป็นผู้นำ)
ตอนนี้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุพนักงานที่ทำงานได้ตามความคาดหวังอย่างสม่ำเสมอ (ผู้ปฏิบัติงานที่มั่นคง) และมีทักษะในการเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของพวกเขา
สรุปแล้ว อิทธิพลของจิตวิทยา I/O ต่อตาราง 9 ช่องของคุณช่วยให้คุณมองเห็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงและลงทุนในการพัฒนาพวกเขาสำหรับบทบาทผู้นำในอนาคต
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับการพัฒนาในระยะยาวควรพิจารณาการนำแผนเส้นทางอาชีพมาใช้กับพนักงานของคุณ หลายคนรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับก้าวต่อไปในเส้นทางอาชีพของตนเอง และแผนเส้นทางอาชีพสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการรับมือกับความไม่แน่นอนนี้ได้
เทมเพลต Excel สำหรับสร้างตารางกริด 9 ช่อง
Excel มีให้ใช้งานได้ทันทีบนอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจที่ต้องการสร้างตาราง 9 ช่อง
ประโยชน์ของเทมเพลต Excel:
- ประสิทธิภาพ: เทมเพลต Excel ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณเมื่อเทียบกับการสร้างด้วยตนเอง การจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมเมนูแบบเลื่อนลงและสูตรสามารถทำให้การคำนวณและการจัดระเบียบข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวของ Excel ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์กลุ่มบุคลากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดเรียงและกรองข้อมูลตามเกณฑ์ต่าง ๆ ระบุแนวโน้ม และคำนวณตัวชี้วัด เช่น เปอร์เซ็นต์ของพนักงานในแต่ละกลุ่ม
- การร่วมมือ: แบบฟอร์ม Excel ช่วยให้การร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถแชร์สเปรดชีตได้ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลได้ตามต้องการ
เทมเพลต Excel แบบตาราง 9 ช่องของ Deelนำเสนอแนวทางที่ครอบคลุมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน
มันมีการประเมินขั้นสูง, มาตรวัดการให้คะแนนที่ละเอียด, การรวบรวมผลลัพธ์อัตโนมัติ, และคำแนะนำมากมายสำหรับการวางแผนการสืบทอดที่ดีขึ้น
💭โปรดจำไว้: รักษาความลับของข้อมูลโดยใช้นามแฝงแทนชื่อพนักงานเมื่อแบ่งปันตารางกับผู้อื่นในวงกว้าง
ด้วยเทมเพลต Excel คุณสามารถสร้างตาราง 9 ช่องที่มีความยืดหยุ่นและให้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทางเลือกหนึ่งคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะเพื่อจัดเก็บ พัฒนา และติดตามทักษะของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
วิธีการนำตาราง 9 ช่องมาใช้ในด้านการบริหารจัดการความสามารถ
นี่คือวิธีการนำตาราง 9 ช่องมาใช้ในกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรของคุณ:
การเริ่มต้นใช้งาน
การนำตาราง 9 ช่องมาใช้ในกระบวนการปฐมนิเทศของคุณ จะช่วยสร้างกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสำหรับองค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจเกณฑ์ที่พวกเขาจะถูกประเมินและขั้นตอนที่พวกเขาต้องดำเนินการเพื่อความก้าวหน้า
นอกจากนี้ กล่อง 9 กล่องนี้ช่วยระบุจุดแข็งและศักยภาพของผู้สมัครทุกคนตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งช่วยในการฝึกอบรมและโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ตรงเป้าหมาย และเมื่อถึงเวลาที่ต้องวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง องค์กรของคุณจะมีกลุ่มผู้สมัครคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสม
การให้คำปรึกษา
ใช้ตาราง 9 ช่องเพื่อจับคู่พนักงานที่มีผลงานสูง (ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง) กับผู้ที่มีความสามารถสูง การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์และให้รางวัลแก่กันระหว่างพนักงาน
ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกอาจใช้ตาราง 9 ช่องเพื่อเปิดตัวโปรแกรมที่เชื่อมโยงพันธมิตรที่มีประสบการณ์ (ผู้ที่มีผลงานสูง ผู้นำที่แข็งแกร่ง) กับผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง โปรแกรมนี้จะช่วยบ่มเพาะผู้นำในอนาคตและส่งเสริมการสร้างชุมชนและการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
การพัฒนาภาวะผู้นำ
แนวทางตาราง 9 ช่องช่วยในการระบุผู้นำในอนาคต พนักงานที่อยู่ในช่องขวาบน (ประสิทธิภาพสูง ศักยภาพสูง) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการรับบทบาทผู้นำ
คุณสามารถเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสำหรับตำแหน่งผู้นำในอนาคตได้โดยการลงทุนในการพัฒนาของพวกเขาผ่านโปรแกรมฝึกอบรมภาวะผู้นำและการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสกับผู้บริหารระดับสูงอย่างมีกลยุทธ์
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตาราง 9 ช่องเพื่อระบุผู้จัดการฝ่ายผลิตที่มีประวัติการทำงานที่สม่ำเสมอในการบรรลุเป้าหมาย (ประสิทธิภาพสูง) และมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (ศักยภาพสูง) ลงทะเบียนพวกเขาในโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำและมอบทักษะที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทการจัดการระดับสูงภายในไม่กี่ปีข้างหน้า
การรักษาพนักงาน
ตาราง 9 ช่องมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาพนักงานไว้. โดยการระบุผู้ที่มีผลงานสูงทั่วทั้งตาราง คุณสามารถปรับกลยุทธ์การรักษาพนักงานให้เหมาะกับความต้องการและความปรารถนาของพวกเขาได้.
สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ, การมอบแพ็กเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันได้, หรือการจัดตั้งระบบการยอมรับและการชื่นชม.
บริษัท PricewaterhouseCoopers(PwC) ใช้ตารางความสามารถ 9 ช่องในการบริหารจัดการบุคลากร โดยพิจารณาจากคะแนนที่พนักงานได้รับในเมทริกซ์ความสามารถ PwC จะวางกลยุทธ์เพื่อดูแลพนักงานในแต่ละกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
วิธีการแนะนำตาราง 9 ช่องในองค์กร
นี่คือแผนงานเพื่อให้การนำและปรับใช้โมเดลนี้ในบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น:
1. การสื่อสาร
- โปร่งใส: อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของตาราง 9 ช่องให้ทีม HR ผู้จัดการ และพนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน กำหนดให้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนา ไม่ใช่การประเมินผล สร้างความรู้สึกเชิงบวกและความร่วมมือต่อเครื่องมือนี้
- ช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง: ส่งเสริมให้ผู้จัดการและพนักงานตั้งคำถามและแสดงความกังวลใจอย่างเปิดเผย ตอบกลับอย่างโปร่งใส และนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของคุณ
2. การพัฒนาแบบร่วมมือ
- มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก: รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าตารางนี้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและเป้าหมายการบริหารจัดการบุคลากร
- กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน: กำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับทั้งระดับประสิทธิภาพ (สูง, กลาง, ต่ำ) และตัวชี้วัดศักยภาพ (ความคล่องตัวในการเรียนรู้, คุณสมบัติความเป็นผู้นำ ฯลฯ) ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดวางตำแหน่งในตารางอย่างถูกต้อง
3. วิธีการแบบบนลงล่าง
- ฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดการ: มอบความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตาราง 9 ช่องและการนำไปใช้ ให้พวกเขาฝึกฝนการใช้ตารางนี้เพื่อการหารือเกี่ยวกับผลงาน การวางแผนการพัฒนา และการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ
- การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารเป็นสิ่งสำคัญ: ผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องสนับสนุนการใช้ตาราง 9 ช่องและบูรณาการเข้ากับแนวทางการบริหารจัดการของพวกเขา การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างแข็งขันของพวกเขาจะปูทางไปสู่การนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ
4. เทคโนโลยีเป็นพันธมิตร
แม้ว่าเทมเพลต Excel จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ควรพิจารณาใช้เครื่องมือจัดการประสิทธิภาพและทรัพยากรบุคคล เช่น ClickUp เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ตาราง 9 ช่องของคุณ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณนำตาราง 9 ช่องไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
- สถานะที่ปรับแต่งได้: กำหนดสถานะที่กำหนดเองภายในรายการของ ClickUpที่สะท้อนระดับประสิทธิภาพของคุณ (สูง, กลาง, ต่ำ) และหมวดหมู่ที่เป็นไปได้ (สูง, กลาง, ต่ำ)
- การพึ่งพาและงานย่อย: ใช้ฟีเจอร์การพึ่งพาของ ClickUp เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาแต่ละรายการ (งานย่อย) เข้ากับโปรไฟล์พนักงานภายในตาราง 9 ช่อง (งานหลัก) ซึ่งช่วยให้การสร้างแผนพัฒนาที่ตรงเป้าหมายตามตำแหน่งของแต่ละพนักงานในตารางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- แดชบอร์ดและการรายงาน:แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลกลุ่มบุคลากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระจายตัวของพนักงานในตาราง ระบุแนวโน้ม และติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
ประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้ตาราง 9 ช่อง
ตาราง 9 ช่อง เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือใด ๆ ก็ตาม มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประโยชน์ ที่มันมอบให้ และ ข้อจำกัด ที่ควรพิจารณา:
ประโยชน์ของตาราง 9 ช่อง
- เพิ่มแรงจูงใจ: โดยการระบุและยอมรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง คุณจะส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาและเส้นทางอาชีพ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การฝึกอบรมและการพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย: กริดช่วยให้คุณสามารถดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมและโอกาสการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อลดช่องว่างทักษะและปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่
- การสรรหาเชิงกลยุทธ์และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง: ตาราง 9 ช่องช่วยให้คุณระบุช่องว่างด้านความสามารถภายในองค์กรของคุณได้ มันสนับสนุนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งโดยนำความพยายามในการสรรหาของคุณไปสู่การดึงดูดผู้สมัครที่มีทักษะและความสามารถเฉพาะที่องค์กรของคุณขาด
ข้อจำกัดของตาราง 9 ช่อง (และวิธีแก้ไข)
- ความลำเอียง: การพึ่งพาการประเมินของผู้จัดการที่มีความลำเอียงในตาราง 9 ช่องอาจนำไปสู่ความไม่สม่ำเสมอในการจัดตำแหน่งพนักงาน อคติส่วนบุคคล มาตรฐานการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และการรับรู้ศักยภาพที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน🎯 วิธีแก้ไข: นำระบบประเมินผลแบบ 360 องศาเพื่อรวบรวมมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน แนะนำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินศักยภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล จัดการประชุมปรับเทียบและทบทวนศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอระหว่างผู้จัดการเพื่อให้การรับรู้สอดคล้องกันและลดอคติ
- การสรุปย่อเกินไป: โครงสร้างแบบตาราง 9 ช่องที่เรียบง่ายไม่สามารถสะท้อนความซับซ้อนทั้งหมดของโปรไฟล์พนักงานได้ มันมองข้ามจุดแข็ง จุดอ่อน และความทะเยอทะยานในอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ การพึ่งพาเครือข่ายมากเกินไปอาจนำไปสู่การมุ่งเน้นที่การจัดการบุคลากรอย่างแคบ🎯วิธีแก้ไข: ผสานการใช้ตาราง 9 ช่องกับเครื่องมือประเมินบุคลากรอื่น ๆ เช่น การประเมินบุคลิกภาพ, แผนผังทักษะ, และการสำรวจความทะเยอทะยานทางอาชีพ เพื่อสร้างโปรไฟล์พนักงานที่ครอบคลุม. พิจารณาใช้กรอบความสามารถเพื่อระบุทักษะและพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ.
- เน้นการจัดวาง ไม่ใช่การพัฒนา: ตาราง 9 ช่องอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เน้นการจัดวางภายในช่องใดช่องหนึ่งมากกว่าการเติบโต ซึ่งอาจขัดขวางการพัฒนาของพนักงานและจำกัดความคล่องตัวขององค์กร🎯วิธีแก้ไข: ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล ผสานตาราง 9 ช่องเข้ากับกรอบการพัฒนาบุคลากรที่กว้างขึ้น และเน้นบทบาทในการให้ข้อมูลสำหรับเส้นทางอาชีพมากกว่าการจำแนกพนักงานเพียงอย่างเดียว
การสำรวจทางเลือกแทนตาราง 9 ช่อง
ตาราง 9 ช่องให้กรอบการทำงานที่มีคุณค่าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นี่คือเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ:
ระบบการจัดการประสิทธิภาพ (PMS)
สิ่งเหล่านี้ให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน โดยรวมการตั้งเป้าหมาย กลไกการให้ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนา PMS ให้รายละเอียดมากกว่าตาราง 9 ช่อง แต่ก็มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงในการบริหารจัดการ
เมทริกซ์ตามทักษะ
สิ่งเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การระบุทักษะและความสามารถเฉพาะที่จำเป็นสำหรับบทบาทในองค์กร สามารถมีคุณค่าในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและการวางแผนกำลังคน
แบบจำลองการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
สิ่งเหล่านี้ช่วยระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อเติมเต็มตำแหน่งผู้นำระดับสูงในอนาคต ในขณะที่ตาราง 9 ช่องสามารถช่วยในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งได้ แต่แบบจำลองเฉพาะทางอาจเจาะลึกในการประเมินคุณสมบัติความเป็นผู้นำและความต้องการในการพัฒนาได้มากกว่า
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
ข้อเสนอด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpมอบซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพและทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณนำแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมาใช้ในด้านการจัดการบุคลากร
นี่คือคุณสมบัติที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลชื่นชอบ:
การตั้งเป้าหมายและการติดตาม
ClickUp Goalsช่วยให้คุณ ติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์ และอื่นๆ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดเวลา
แม้ว่าแอปติดตามเป้าหมายจากบุคคลที่สามจะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายSMART สำหรับพนักงานของคุณได้เช่นกัน แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดและความสามารถในการรายงานของ ClickUp ช่วยให้การสื่อสารชัดเจนและการติดตามเป้าหมายของบุคคลและทีมเป็นเรื่องง่าย
การสรรหาและปฐมนิเทศ
ใช้ClickUp สำหรับกระบวนการจ้างงานและการสรรหาบุคลากรติดตามและรวบรวมใบสมัครงานทั้งหมดที่เข้ามาได้อย่างง่ายดาย ประเมินผู้สมัครผ่านบัตรคะแนนหรือเกณฑ์การประเมินที่กำหนดเอง
ปรับปรุงกระบวนการจัดตารางสัมภาษณ์และกระบวนการเริ่มต้นงานให้มีประสิทธิภาพผ่านแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpและมุมมองปฏิทินของ ClickUp
อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีที่ Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นใช้งานถึง88% ด้วย ClickUpพร้อมลดระยะเวลาการทำงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
การพัฒนาวิชาชีพ
ClickUp ช่วยให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้คุณสามารถมอบหมายเอกสารการฝึกอบรม ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และจัดการแผนการพัฒนาสำหรับทีมของคุณได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
การประเมินแบบ 360 องศา
ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาโดยใช้ ClickUp รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมจากเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อให้พนักงานได้รับภาพรวมที่ครบถ้วนเกี่ยวกับจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
นี่คือตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นได้ดียิ่งขึ้น:
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของการประเมิน ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบ และมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น การตอบกลับความคิดเห็นและการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ประสบการณ์ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามผลหลังการตรวจสอบด้วยงานที่ทำซ้ำได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถรักษาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอและเป็นธรรม และถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ในตลาด
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpมีส่วนต่าง ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มส่วนสำหรับทักษะเฉพาะ ความสามารถ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณได้
เทมเพลติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp พร้อมใช้งานแล้ว ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยกระบวนการที่ราบรื่นและง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ครบครันและอัดแน่นด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองแบบกระดานและแบบรายการได้ตามความต้องการของคุณ มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—เปิดและเสร็จสมบูรณ์—เพื่อช่วยให้การติดตามงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ เทมเพลตยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ไตรมาส, แผนก, ความคืบหน้า, ผู้จัดการ, ผู้ร้องขอ, หมวดหมู่คำขอ, และภูมิภาค ซึ่งให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและเป็นระบบ
แม่แบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
เทมเพลตการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทบทวน ให้คุณสามารถติดตามเป้าหมาย ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ และติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
ผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นระบบ โดยอ้างอิงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับทุกคน แบบฟอร์มนี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนไปจนถึงการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
นี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการช่วยกำหนดเป้าหมายสำหรับการประเมินผลผ่านการทบทวนผลงาน
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการบุคลากร
- ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์: จัดการกิจกรรมการบริหารจัดการบุคลากรทั้งหมดของคุณภายในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น: เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ของ ClickUp มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกลุ่มบุคลากรของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังคนได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: ClickUp ช่วยเพิ่มการร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และพนักงาน ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมายการบริหารจัดการบุคลากร
ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp คุณสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตาราง 9 ช่อง และสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมอย่างครบวงจรสำหรับองค์กรของคุณ
ClickUp ยังช่วยให้คุณดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
ปลดล็อกศักยภาพและขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ด้วย ClickUp
ตาราง 9 ช่อง เป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น ด้วยการเข้าใจถึงประโยชน์ ข้อจำกัด และทางเลือกอื่น ๆ คุณสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรของคุณได้
ClickUp ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สามารถปฏิวัติแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายแบบ SMART และการติดตามความก้าวหน้าของผลงาน ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายและการจัดการแผนการพัฒนา ClickUp มอบพลังให้คุณในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความพยายามในการบริหารจัดการบุคลากรของคุณ
พร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมงานคุณหรือยัง?
ลงทะเบียนบัญชีฟรีของคุณวันนี้!