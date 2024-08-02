วิธีการทำงานข้ามเขตเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวิธีการทำงานของเรา ด้วยการเพิ่มขึ้นของงานทางไกล — คาดว่าจะคิดเป็น22% ของแรงงานในสหรัฐอเมริกาภายในปี2025 — องค์กรและผู้นำกำลังเผชิญกับคำถามเช่นว่าเราควรไปที่สำนักงานหรือไม่ ควรไปบ่อยแค่ไหน และแน่นอน ชั่วโมงการทำงานของเราควรเป็นอย่างไร
เมื่อทำงานกับทีมที่กระจายอยู่ทั่วโลก เป็นเรื่องปกติที่จะมีพนักงานอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้จัดการบางคน การประสานงานกับทีมที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ อาจเป็นเรื่องยาก
หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกัน บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถประสานงานกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพข้ามเขตเวลาต่างๆ
ความท้าทายที่ทีมต้องเผชิญเมื่อทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ในขณะที่สภาพแวดล้อมการทำงานระดับโลกมอบประโยชน์หลายประการ แต่ก็มาพร้อมกับชุดของความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเช่นกัน
นี่คือความท้าทายหลักที่ทีมต้องเผชิญเมื่อทำงานข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ความล่าช้าในการสื่อสาร: เนื่องจากพนักงานทำงานข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกัน การตอบกลับอีเมลและข้อความอาจล่าช้า ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจล่าช้า
- ความยากลำบากในการจัดตารางประชุม: การหาเวลาประชุมที่เหมาะกับตารางเวลาของทุกคนนั้นยากขึ้น บางพนักงานอาจไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเวลาที่ไม่สะดวก
- การประสานงานของงาน: เมื่อสมาชิกในทีมไม่ได้ทำงานพร้อมกัน จะเป็นเรื่องยากที่จะจัดเวลาทำงานที่ต้องการให้ตรงกันและประสานงานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ชั่วโมงการทำงานที่ทับซ้อนกันจำกัด: หากพนักงานทำงานข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างมาก อาจทำให้มีชั่วโมงการทำงานที่ทับซ้อนกันระหว่างสมาชิกในทีมน้อยมาก ซึ่งจำกัดการสื่อสารแบบเรียลไทม์และอาจส่งผลให้งานส่งมอบล่าช้าได้
- ความยากลำบากในการติดตามความคืบหน้า: การประสานงานการส่งต่องานจากพนักงานในเขตเวลาหนึ่งไปยังอีกเขตหนึ่งอาจมีความซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างในความคืบหน้าของงาน
กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
นี่คือกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลและกระจายตัวสามารถรักษาประสิทธิภาพและความสามัคคีได้
1. ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ความแตกต่างของเวลา, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, และอุปสรรคทางเทคโนโลยีสามารถขัดขวางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทีมที่กระจายตัวอยู่ได้. ลองใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อกำจัดอุปสรรคเหล่านี้:
- กำหนดระเบียบการสื่อสาร
กำหนด แนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน สำหรับทีมที่ทำงานข้ามเขตเวลา สิ่งนี้ช่วยให้ทีมระยะไกลทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง เนื่องจากทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการให้ข้อมูลอัปเดต การแก้ไขปัญหา และการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
คุณสามารถกำหนดโปรโตคอลการสื่อสารสำหรับประเภทของช่องทางที่จะใช้และความถี่ของการประชุมได้ นอกจากนี้ ควรกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับระยะเวลาในการตอบกลับโดยอ้างอิงจากช่วงเวลาทำงานที่ทีมงานของคุณสะดวก
ตัวอย่าง: ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการ, การประกาศ, และรายงาน. ตั้งความคาดหวังว่าทุกอีเมลควรได้รับการตอบกลับจากสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องภายใน 24 ชั่วโมง.
ใช้เทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUpเพื่อวางแผนและจัดระเบียบแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ
มุมมองตารางการประชุมในเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการประชุมได้ และมุมมองสถานะการประชุมจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสอบตามกำหนดการของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางการสื่อสารและการประชุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณได้
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วิธีที่ดีในการมาตรฐานโปรโตคอลการสื่อสารคือการใช้ แบบแผนการสื่อสาร . ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ ทำให้มีช่องว่างน้อยลงสำหรับความไม่สอดคล้องและความไม่ชัดเจน.
แม่แบบการสื่อสารภายในของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับการสร้างโปรโตคอลเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลที่สำคัญ
มันทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่คุณสามารถจัดระเบียบเอกสาร, แนวทางปฏิบัติ, และการประกาศต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้โดยทีมของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างความสม่ำเสมอในแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร และทำให้แน่ใจว่าพนักงานมีข้อมูลล่าสุดอยู่ในมือ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานแบบไฮบริด
- กำหนดช่องทางการสื่อสาร
การสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย: แชท, โทรศัพท์, อีเมล, หรือผ่านเครื่องมือและแอปพลิเคชันในที่ทำงาน แต่เมื่อข้อมูลของคุณกระจายอยู่ตามช่องทางเหล่านี้ การอัปเดตอาจไม่ไปถึงผู้คนที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม รายละเอียดที่สำคัญอาจสูญหายไปในเสียงรบกวน และการติดตามการสนทนาอาจกลายเป็นเรื่องยาก
แทนที่จะระบุให้ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ให้ระบุช่องทางที่ควรใช้สำหรับการสื่อสารแต่ละประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน วิธีการที่มีโครงสร้างจะช่วยให้การไหลของข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่าง:
- การส่งข้อความทันที: สำหรับการสื่อสารที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลสั้น ๆ
- อีเมล: สำหรับการแบ่งปันข้อมูลโครงการโดยละเอียด, ประกาศอย่างเป็นทางการ และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- การประชุมทางวิดีโอ: สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การให้ข้อเสนอแนะ และการระดมความคิด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสาร: สำหรับสมาชิกทีมในการทำงานพร้อมกันบนข้อเสนอสำคัญ รายงาน และแผนโครงการ
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังเปลี่ยนไปสู่การทำงานทางไกล ให้ใช้เครื่องมือและระบบที่สามารถรองรับ การร่วมมือแบบไม่พร้อมกัน. ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม การจัดทำเอกสาร และการจัดการโครงการ เพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องตามงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้.
- ใช้ปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกัน
ปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกันช่วยให้พนักงานสามารถดูตารางเวลาและความพร้อมของกันและกันได้ ทำให้การจัดประชุมง่ายขึ้น มัน ช่วยในการวางแผนร่วมกันในระหว่างการทำงานที่ไม่พร้อมกันและทำให้ทุกคนทราบถึงการประชุมและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณแชร์ปฏิทินของคุณกับเพื่อนร่วมทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ ทีมสามารถตรวจสอบความพร้อมของคุณ และคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทุกครั้งที่มีการกำหนดการประชุม
- รายการกระบวนการสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน หมายถึงการไม่คาดหวังการตอบกลับทันทีจากเพื่อนร่วมงานของคุณ การปฏิบัตินี้มักใช้เพื่อจัดการตารางเวลาของทีมระหว่างประเทศหรือสำหรับทีมที่ทำงานข้ามเขตเวลา
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีแนวทางที่เหมาะสม การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอาจส่งผลเสียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันมากขึ้นและความเข้าใจผิด
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการในการใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสอย่างมีประสิทธิภาพ:
- ระบุให้ชัดเจน เกี่ยวกับการกระทำที่คุณต้องการให้สมาชิกในทีมดำเนินการ และกำหนดกรอบเวลาสำหรับการทำให้เสร็จสิ้น ระบุเส้นตายให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
- ให้บริบท แก่ภารกิจและกิจกรรมเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจข้อความของคุณได้ดีขึ้น
- กระตุ้นให้ผู้รับ ถามคำถาม ก่อนที่จะดำเนินการตามงาน
- จัดระเบียบข้อมูลของคุณ ให้มีความเป็นเหตุเป็นผลและเข้าใจง่าย
- จัดประชุมแบบยืนเป็นประจำ เพื่อประเมินความคืบหน้าของงานแต่ละส่วน พูดคุยประเด็นที่อาจเกิดขึ้น และให้แน่ใจว่าทุกทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องดำเนินการ
- ใช้เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอแม้จะทำงานจากหลายเขตเวลา
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างสรุปความคืบหน้าของงานเฉพาะอย่างโดยอัตโนมัติ
- ดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
หากคุณเป็นผู้จัดการ อาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะตรวจสอบกับทีมของคุณทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานจากสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้อง กำหนดความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม
ในการทำเช่นนี้ ให้ตั้งเป้าหมายรายบุคคลสำหรับสมาชิกในทีมและติดตามความสำเร็จของพวกเขาClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถกำหนดและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับแต่ละเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าสมาชิกในทีมกำลังก้าวหน้าในงานอย่างไร
เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้ว คุณสามารถจัดให้มีการตรวจสอบเป็นระยะกับพนักงานเพื่อหารือเกี่ยวกับผลงานของพวกเขาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
คุณยังสามารถใช้แม่แบบแผนการทำงานทางไกลของ ClickUp เพื่อติดตามและจัดการงานที่ดำเนินการโดยพนักงานที่ทำงานทางไกลได้อีกด้วย
ใช้ส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับพนักงานที่กำลังเปลี่ยนไปทำงานระยะไกล ดูความคาดหวังและบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีมโดยใช้มุมมองกิจกรรมการทำงาน และติดตามความคืบหน้าของงานโดยใช้มุมมองความคืบหน้าของงาน
2. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานร่วมกัน
ค้นหา แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เน้นการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการทำงานระยะไกลหลายประเภทในตลาด แต่เราขอแนะนำให้เลือกเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ครอบคลุมเพื่อช่วยให้การทำงานระยะไกลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องมือเช่นClickUp สำหรับการทำงานทางไกลรวมการจัดการงาน, การร่วมมือ, การจัดทำเอกสาร, และฟังก์ชันอื่น ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว, ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น.
ค้นหาวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp เพื่อปรับปรุงความสามัคคีของทีมได้แม้เมื่อพนักงานของคุณทำงานจากระยะไกลในหลายเขตเวลา:
- มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย
ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างและแชร์งานในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล มอบหมายงานแต่ละงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมพร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด เชื่อมโยงงานแต่ละงานกับวิกิและฐานความรู้ในClickUp Docsเพื่อให้บริบทที่เพียงพอแก่สมาชิกทีมระยะไกลของคุณ
- ร่วมมือในการจัดทำเอกสาร
ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้างรายงานที่ละเอียด, เอกสาร, และข้อเสนอด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสารได้ไม่จำกัด, แก้ไขร่วมกัน, และจัดรูปแบบข้อมูลตามที่คุณต้องการ ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเริ่มงานได้โดยตรงจากเอกสารหรือเชื่อมโยงกับงานตามที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งทำให้การทำงานของคุณเชื่อมโยงและสอดคล้องกันมากขึ้น แม้จะทำงานร่วมกับทีมทั่วโลกหรือสมาชิกในทีมที่ทำงานข้ามเขตเวลาที่ห่างไกล
- แชร์การอัปเดตในแชท
สื่อสารกับสมาชิกในทีมด้วยมุมมองแชทของ ClickUp เพียงใส่ @mention เพื่อเรียกเพื่อนร่วมทีมเข้าร่วมการสนทนาและแชร์ข้อมูลอัปเดตของคุณ มุมมองแชทจะเปิดขึ้นโดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อทำงานให้เสร็จ
ใช้เพื่อสนทนาโดยมีบริบทของงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบทที่ไม่จำเป็น และทำให้การสื่อสารของคุณชัดเจน
- อธิบายแนวคิดให้ชัดเจน
ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณเมื่อสื่อสารข้อความยาวและซับซ้อนหรือแนวคิดทางเทคนิค. แชร์คลิปกับสมาชิกทีมผ่านลิงก์สาธารณะหรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ.
คุณยังสามารถฝังคลิปเหล่านี้ไว้ในคำอธิบายงานเพื่อเพิ่มบริบทได้อีกด้วย คลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน Clip Hub เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงการบันทึกได้เมื่อต้องการ
- ระดมความคิดแบบเสมือนจริง
ระดมความคิดกับสมาชิกทีมระยะไกลของคุณบนกระดานดิจิทัลด้วยClickUp Whiteboard แสดงความคิดของคุณในรูปแบบภาพและเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันทีจากกระดานด้วยคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง อัปโหลดรูปภาพและลิงก์เพื่อเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณมากยิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่แดเนียลล์ บุช ผู้จัดการโครงการที่EDforTech มีความคิดเห็น:
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันในทีมระยะไกลที่อยู่ต่างเวลา และทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการได้โดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นผ่านทางอีเมลหรือ Slack ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถคิดค้นกระบวนการและระบบการทำงานร่วมกัน และมอบหมายงานได้ในเวลาจริง
- จัดการประชุมทีมผ่านวิดีโอ
เชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอแบบเห็นหน้ากันเป็นประจำโดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoom ลิงก์ไปยังบันทึกการประชุมและการบันทึกของคุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในงานของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้ในภายหลัง
เวลาพบปะกันซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนี้สามารถช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นและเกิดการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับทีมระยะไกลของคุณได้
- ใช้ศูนย์กลางสำหรับการสื่อสาร
จัดการงานและการสื่อสารทั้งหมดของคุณจากศูนย์กลางเดียวด้วยClickUp Inbox ควบคุมงานทั้งหมดของคุณและเน้นกิจกรรมที่สำคัญเพื่อไม่ให้พลาดงานสำคัญ สำหรับทุกการสนทนา คุณสามารถเปิดแผงคำอธิบายขึ้นมาได้ข้างๆ เพื่อรับบริบททั้งหมดที่คุณต้องการในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ติดตามความก้าวหน้าของทีม
ติดตามทุกสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ด้วยClickUp Dashboards. ได้ภาพรวมของปริมาณงานที่ทำไปแล้ว และว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาที่สำคัญหรือไม่. ด้วยการให้การเข้าถึงข้อมูลสถิติและข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำให้พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลอยู่ในเส้นทางเดียวกันและมีส่วนร่วมในงานของพวกเขาได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม.
3. สร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่ง
การประสานงานทีมระดับโลกกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเมื่อพนักงานมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและมีทัศนคติที่อดทนเพื่อรับมือกับความท้าทาย
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งซึ่งผสมผสานการมีส่วนร่วมของพนักงาน การทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่น และความยืดหยุ่น
ใช้คำแนะนำของเราด้านล่างเพื่อช่วยให้พนักงานรับมือกับความท้าทายของการทำงานทางไกล:
- ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความเข้าใจ: กำหนดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นเมื่อบริหารจัดการพนักงานที่ทำงานข้ามเขตเวลา อนุญาตให้พนักงานเลือกช่วงเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเน้นผลลัพธ์และผลงานมากกว่าตารางเวลาที่เคร่งครัด
- ให้การสนับสนุน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถเข้าถึงการสนับสนุนและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะที่ทำงานจากระยะไกล ฝึกอบรมพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการเวลาและมอบเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาทำงานได้อย่างราบรื่น
- ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของโครงการและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันและช่วยให้คุณจัดการประสิทธิภาพการทำงานของทีมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
- เฉลิมฉลองความหลากหลายและการมีส่วนร่วม: สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่หลากหลายของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลซึ่งมาจากภูมิหลังทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมโอกาสการทำงานที่เท่าเทียมกันและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงจากสถานที่ต่างๆ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณชอบทำงานในร้านกาแฟหรือเดินทางบ่อย ลองใช้ เครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัล . พวกเขามีฟีเจอร์หลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณทำงานแบบไม่พร้อมกันและสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
4. ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
การให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานช่วยลดภาวะหมดไฟและช่วยให้ทั้งทีมของคุณมีสมาธิกับเป้าหมายของตนเอง โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดียังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจในทีม ส่งผลให้คุณภาพงานดีขึ้น แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
- เน้นความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
เคารพขอบเขตส่วนบุคคลและความแตกต่างของเวลาเมื่อทำงานทางไกล เป็นเรื่องง่ายมากที่งานจะล้นและครอบงำชีวิตส่วนตัวของคุณไปทั้งหมด
ใช้ClickUp Time Trackingเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ รายละเอียดของตารางเวลาจะบันทึกว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานใด คุณสามารถใช้ข้อมูลจากตารางเวลาเหล่านี้เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณ เพื่อให้คุณทำงานได้ตามกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงาน
- หลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
จัดการปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ทีมของคุณทำงานหนักเกินไป ดูความสามารถของทีมและระบุได้ว่าใครทำงานน้อยหรือมากเกินไปโดยใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกระจายงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเหลือเมื่อจำเป็น. นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในช่วงกลางคืนหรือวันหยุดเพื่อให้พนักงานมีเวลาผ่อนคลายและพักผ่อน.
- ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของเขตเวลา
ใช้แนวทางปฏิบัติ เช่น การสลับเวลาประชุม การทับซ้อนเวลาทำงาน และรูปแบบ 'ตามดวงอาทิตย์' (ทีมหนึ่งรับงานต่อเมื่ออีกทีมเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน) เพื่อให้ทำงานได้มากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเขตเวลา
เปลี่ยนความท้าทายเรื่องเขตเวลาให้กลายเป็นชัยชนะด้วย ClickUp
จินตนาการถึงพนักงานของคุณที่ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นกับเพื่อนร่วมทีมจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมการประชุมที่วางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบ การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่มีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล
คุณสามารถทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยการนำเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง ClickUp มาใช้ ซึ่งจะทำให้การทำงานระยะไกลเป็นเรื่องง่าย
จากการบันทึกหน้าจอผ่าน ClickUp Clips ไปจนถึงการส่งข้อความในบริบทผ่าน ClickUp Chat แพลตฟอร์มนี้มอบชุดฟีเจอร์ให้คุณเพื่อเอาชนะความท้าทายในการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
ให้ทุกคนในทีมของคุณทราบว่าคุณอยู่ในนี้ด้วยกัน แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในโซนเวลาเดียวกันก็ตาม.
