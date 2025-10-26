ผู้ช่วยผู้บริหารด้วยปัญญาประดิษฐ์: เครื่องมือ, กรณีการใช้งาน และวิธีการนำไปใช้

สำหรับผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่มีงานยุ่งมากมาย ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนัก—แต่เป็นการค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดการงานประจำ เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง
น่าเสียดายที่เกือบครึ่งหนึ่งของวันทำงาน (41%) ถูกใช้ไปกับงานที่ไม่สำคัญ— เวลาที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างผลกระทบที่แท้จริงได้
นั่นคือจุดที่ ผู้ช่วยผู้บริหาร AI เข้ามามีบทบาท ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คือพันธมิตรดิจิทัลอัจฉริยะที่จัดการงานธุรการทั้งหมดของคุณ—เช่น การจัดการตารางเวลา การร่างอีเมล การดึงข้อมูลอัปเดตโครงการ และการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ พวกเขาไม่ต้องพัก พวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และหากพวกเขาถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาก็จะมีบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน!
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจว่าผู้ช่วยผู้บริหาร AI ทำอะไร ทำไมมันถึงสำคัญ เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และวิธีการนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คืออะไรและทำหน้าที่อะไรบ้าง?
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คือผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แทนที่จะต้องจมอยู่กับงานซ้ำๆ คุณสามารถพึ่งพาผู้ช่วย AI เพื่อจัดระเบียบตารางเวลา สรุปข้อมูล และแม้แต่ร่างการสื่อสารได้ในไม่กี่วินาที
นี่คือสิ่งที่เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดมักจะจัดการ:
⭐ ความสามารถหลัก
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: จอง, เปลี่ยนเวลา, และจัดการกิจกรรมในปฏิทินได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
- การสนับสนุนการประชุม:สร้างบันทึกการประชุม สรุปประจำวัน และร่างอีเมลติดตามผลได้ทันที
- การอัปเดตโครงการ: ดึงความคืบหน้าจากเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูล
- งานด้านการสื่อสาร: ร่างอีเมล ร่างคำตอบ และจัดระเบียบงานสำคัญเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
- การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: ตีความข้อมูล, เน้นข้อมูลสำคัญ, และนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการตัดสินใจ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ปฏิทิน เอกสาร และระบบ CRM เพื่อลดการสลับบริบท
โดยสรุป ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ทำงานเป็น ผู้ช่วยส่วนตัว ที่สามารถปรับขนาดได้ตามปริมาณงานของคุณ—จัดการงานประจำเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจที่มีความสำคัญสูง
นิสัยการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพกำลังขโมยเวลา 4 ชั่วโมงของคุณในแต่ละวันหรือไม่? ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้ AI เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ระดมความคิดใหม่ๆ และรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง👇🏼
⚡️ตรวจสอบข้อเท็จจริง: จากธุรกิจ 600 แห่งที่Forbes สำรวจ พบว่า 47% ใช้ AI เป็นผู้ช่วยดิจิทัล ในการดำเนินธุรกิจแล้ว
ประโยชน์ของการใช้ผู้ช่วยผู้บริหาร AI
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น — แต่ยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสและขับเคลื่อนประสิทธิภาพตลอดทั้งวันอีกด้วย นี่คือเหตุผลที่ผู้นำกำลังนำพวกเขาเข้ามาใช้:
- ประหยัดเวลา: อัตโนมัติการจัดตารางเวลา, บันทึกการประชุม, และงานประจำเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดงานที่ซ้ำซ้อนด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดตามข้อมูลล่าสุด:รับสรุปข้อมูลทันที การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประจำวันโดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายงาน
- ขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้น: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร
👉 เมื่อคำนึงถึงประโยชน์เหล่านี้แล้ว มาดู เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันกัน
เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ได้รับความนิยม
ทุกวันนี้ไม่มีขาดแคลน เครื่องมือ AI สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยดิจิทัลที่ฝังอยู่ในอีเมลและปฏิทินของคุณ ไปจนถึงแพลตฟอร์ม AI ขั้นสูงที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การอัปเดตโครงการไปจนถึงบันทึกการประชุม ความท้าทายไม่ใช่การหาเครื่องมือ แต่เป็นการหา เครื่องมือที่เหมาะสม ที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวม เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุด บางส่วนในตลาดไว้แล้วผู้ช่วยเสมือนเหล่านี้ช่วยในการจัดตารางการประชุมอัตโนมัติงานประจำ ร่างอีเมล และแม้กระทั่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการดำเนินงานธุรกิจของคุณ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวอย่างละเอียด นี่คือตารางเปรียบเทียบแบบรวดเร็วให้คุณเห็นภาพรวม
ผู้ช่วยผู้บริหารด้าน AI ชั้นนำในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา*
|ClickUp
|• ตัวแทน AI เพื่อดำเนินการตามงานต่าง ๆ; การอัปเดตโครงการ, สรุปการประชุม, และการสร้างรายงานโดยใช้ AI • การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยคำสั่ง AI • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทิน, เอกสาร, และกระดานไวท์บอร์ด •
|ผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการกำหนดตารางเวลา โครงการ และการสื่อสาร
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|DALL·E
|• สร้างภาพต้นฉบับจากข้อความที่ป้อน • สร้างภาพอย่างรวดเร็วสำหรับการนำเสนอหรือรายงาน
|ผู้นำที่ต้องการภาพที่รวดเร็วสำหรับการสื่อสารหรือรายงาน
|ราคาตามความต้องการ
|แจสเปอร์
|• คำสั่งและแม่แบบ AI สำหรับอีเมลและรายงาน • ร่างการนำเสนอและเนื้อหาบล็อก
|ผู้บริหารที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการสื่อสารและเนื้อหา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือน
|Google Assistant
|• การจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนด้วยเสียง • การจัดการปฏิทินอัจฉริยะร่วมกับ Gmail และปฏิทิน
|ผู้นำที่ยุ่งใช้ Google Workspace สำหรับการจัดตารางและงานต่างๆ
|ฟรี (พร้อม Google Workspace)
|การเคลื่อนไหว
|• การจัดตารางเวลาอัจฉริยะด้วยการบล็อกเวลาอัตโนมัติ • การจัดลำดับความสำคัญของงานและการปกป้องเวลาโฟกัส
|ผู้บริหารที่จัดการตารางงานที่ซับซ้อนและต้องการ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละวัน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $148/เดือน
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|• ร่างอีเมลและรายงานใน Outlook และ Word • บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการใน Teams
|องค์กรที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
|แชทจีพีที
|• AI สนทนาสำหรับงานที่ยืดหยุ่น • ร่างอีเมล สรุปประจำวัน และบันทึกโครงการ • สรุปการประชุม เอกสาร และรายงาน
|ผู้บริหารที่ต้องการผู้ช่วยดิจิทัลอเนกประสงค์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|นาก
|• การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ • บันทึกและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ • ใช้งานร่วมกับ Zoom, Meet และ Teams
|ผู้นำที่ต้องการบันทึกการประชุมทันทีและถอดความที่สามารถค้นหาได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน
|หิ่งห้อย
|• การถอดความการประชุมข้ามแพลตฟอร์ม • สรุปโดย AI และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ • ฐานข้อมูลถอดความที่สามารถค้นหาได้
|ผู้บริหารและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่สามารถค้นหาได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน
|เมอร์ฟ AI
|• แปลงข้อความเป็นเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ • มีเสียงและสำเนียงหลากหลาย • แก้ไขสคริปต์และเสียงได้ในที่เดียว
|ผู้บริหารที่ต้องการเสียงพากย์มืออาชีพอย่างรวดเร็วสำหรับเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|ฉาบ
|• การบันทึกและถอดเสียงการสนทนา • การวิเคราะห์การสนทนาของลูกค้าด้วย AI • ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการโค้ชและกลยุทธ์การขาย
|ผู้นำมุ่งเน้นที่การขาย การโทรหาลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกด้านการดำเนินงานทางธุรกิจ
|ราคาตามความต้องการ
|แบบโสเครติส
|• แนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ • คำอธิบายที่ชัดเจนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานได้สะดวก
|ผู้บริหารที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วและคำอธิบายที่เรียบง่าย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน
1. ClickUp (AI ที่ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือผู้บริหาร)
ClickUp คือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวบรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องเสียเวลาอีกเลยในการค้นหาเอกสาร งาน บทสนทนา และบริบทต่างๆ หรือที่เรียกว่าการสูญเสียเวลาและความพยายามไปกับงานที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ของคุณใน ClickUp มีตัวแทน, ระบบอัตโนมัติ, และอีกมากมายที่ดูแลงานธุรการแทนคุณ พร้อมทั้งเข้าใจบริบทของงาน ความรู้ และการสนทนาของคุณอย่างครบถ้วน 100% ด้วยผู้ใช้มากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก ClickUp มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ให้สูงสุด—ทำให้เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำที่มีงานยุ่ง
มาดูกันว่า ClickUp ช่วยให้งานของคุณเร็วขึ้นและง่ายขึ้นได้อย่างไร:
ClickUp AI Agents: ผู้ช่วยผู้บริหารที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
ClickUp AI Agentsคือผู้ช่วยดิจิทัลอัจฉริยะที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและฝังตัวอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ต่างจากเครื่องมือ AI ทั่วไป ตัว Agent เหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานอัตโนมัติในภารกิจที่ผู้ช่วยผู้บริหารต้องรับผิดชอบ—ปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ
ใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตัวแทนที่ปรับแต่งเองเพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม การสรุปเอกสาร หรือการประเมินการส่งแบบฟอร์ม
ด้วย ClickUp AI Agents คุณสามารถ:
- อัตโนมัติงานประจำ: ตัวแทน AI จัดการกับการกระทำที่ซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูล การอัปเดตสถานะ และการติดตามผล
- ถอดเสียงและสรุปการประชุมทันที: มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจและรายละเอียดถูกบันทึกและแชร์
- สร้างรายการดำเนินการและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ: อิงตามการสนทนาในการประชุมหรือการอัปเดตโครงการ ตัวแทน AI สามารถสร้างและมอบหมายงานในเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้โดยอัตโนมัติ
- การจัดการเอกสารแบบเรียลไทม์: ให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลเดียวกันด้วยการติดตามเวอร์ชันด้วย AI และสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
- คำตอบและทรัพยากรตามความต้องการ: ผู้ช่วยแชท AI สามารถดึงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- สรุปโครงการและการอัปเดต: ตัวแทนจะติดตามพื้นที่ทำงานของคุณ โดยให้สรุปโครงการและรายงานสถานะแบบเรียลไทม์
- จัดการการแจ้งเตือนและการจัดตารางเวลา: ตัวแทนสามารถบล็อกเวลาที่ต้องการโฟกัส ส่งการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุม
วิธีสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองใน ClickUp
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ศูนย์กลางตัวแทน AI
ไปที่แดชบอร์ด ClickUp AI Agents จากตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ ที่นี่คุณจะพบคลังของตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกในการสร้างตัวแทนของคุณเอง
ขั้นตอนที่ 2: เลือกหรือสร้างตัวแทนของคุณ
- ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ติดตั้งตัวแทนสำหรับงานทั่วไปได้ทันที (เช่น บันทึกการประชุม, สรุปโครงการ)
- ตัวแทนที่กำหนดเอง: ใช้เครื่องมือสร้างที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เพื่อกำหนดทริกเกอร์ (เช่น "การประชุมเริ่มขึ้น" หรือ "งานเกินกำหนด") และการดำเนินการ (เช่น "สรุปบันทึก," "ส่งการเตือน," หรือ "สร้างงานติดตามผล")
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดขั้นตอนการทำงานและระบบอัตโนมัติ
ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่สะท้อนถึงกิจวัตรประจำวันของคุณ
📌 ตัวอย่าง:
ตัวแทนฝ่ายก่อนการขาย
- ทริกเกอร์: มีการจองการประชุม
- การดำเนินการ: สร้างโปรไฟล์ลูกค้าจากการค้นหาบนเว็บ ไฮไลท์ความท้าทายสำคัญตามแบบฟอร์มการรับข้อมูลก่อนหน้า สร้างประเด็นสนทนาพร้อมใช้งานสำหรับพนักงานขายที่จองการประชุม
- ผลลัพธ์: สรุปการประชุมและงานที่ต้องทำโดยอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานของคุณ
อัปเดตโครงการตัวแทน
- ตัวกระตุ้น: วันศุกร์ เวลา 18.00 น.
- การดำเนินการ: วิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ, สร้างสรุป, ส่งรายงานทางอีเมลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผลลัพธ์: การมองเห็นที่สมบูรณ์ตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงระดับล่าง
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและปรับปรุง
ตัวแทนเรียนรู้จากบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณและจะฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถปรับการกระตุ้น การดำเนินการ และสิทธิ์การเข้าถึงได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองคลิก ขอความช่วยเหลือจาก Brain แล้วให้ Brain (AI ของ ClickUp)ช่วยคุณสร้าง Custom Agent ของคุณ
ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทสำหรับคำตอบทันที
เมื่อตัวแทนของคุณกำลังจัดการงานหนักClickUp Brainจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ AI ตามความต้องการของคุณ มันถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมที่จะ:
- จัดลำดับความสำคัญของงาน: สมองวิเคราะห์ความเร่งด่วน, กำหนดเวลา, และความเกี่ยวข้องเพื่อแนะนำสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญต่อไป
- สรุปงาน เอกสาร และการสนทนา: รับใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็วของโครงการ หัวข้อสนทนา หรือเอกสารใด ๆ
- ร่างเนื้อหาและแบ่งแยกโครงการ: ขอให้ Brain เขียนอีเมล สร้างบทสรุปโครงการ หรือเปลี่ยนเป้าหมายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
นี่คือตัวอย่างของ ClickUp Brain @ work
⭐ ClickUp Brain MAX: ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ขั้นสูงของคุณ
ClickUp Brain MAXยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยการทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ AI ที่ทรงพลังและผู้จัดการความรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร AI ของคุณ Brain MAX สามารถ:
- ค้นหาและสรุปข้อมูลจาก ClickUp, Google Drive, Slack และอื่น ๆ ได้ทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในแอปต่าง ๆ อีกต่อไป
- สร้างรายงานผู้บริหารที่ครอบคลุมและสรุปสถานะโครงการได้ในไม่กี่วินาที
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการวิเคราะห์ปริมาณงานของทีม, กำหนดเวลา, และความเสี่ยงของโครงการ
- แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง, การสนทนา, และงานสำหรับคำถามใด ๆ ให้คุณเห็นบริบททั้งหมดได้ในพริบตา
- ช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน พร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และข้ามแพลตฟอร์ม
ด้วย Brain MAX คุณจะได้รับ:
- คำสั่งเสียงที่ง่ายดายด้วย Talk-to-Text ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่ต้องใช้มือ
- ClickUp Enterprise Searchที่ดึงผลลัพธ์จากทุกแอปและไฟล์ที่คุณเชื่อมต่อ
- เข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานต่างๆ ได้จากที่เดียว
ClickUp Automations: ปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบ
ผสานเอเจนต์ AI เข้ากับสมองด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อกำจัดงานธุรการที่ซ้ำซาก:
- อัตโนมัติการสรุปประจำวัน: ตัวแทนและระบบอัตโนมัติสร้างและส่งสรุปประจำวันไปยังกล่องจดหมายของคุณ
- มอบหมายงานติดตามผล: หลังการประชุม ระบบอัตโนมัติจะมอบหมายงานตามรายการดำเนินการที่เจ้าหน้าที่สร้างขึ้น
- อัปเดตสถานะและส่งการแจ้งเตือน: ระบบอัตโนมัติช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
สรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ลืมการจดบันทึกในระหว่างการประชุมหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำที่พลาดไปได้เลยClickUp AI Notetakerสามารถเข้าร่วมการโทรของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างสรุปที่กระชับโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างงานให้คุณโดยอัตโนมัติ—ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าคุณสามารถใช้ AI ในการบันทึกโน้ต สร้างงาน และจัดตารางเวลา ทั้งหมดใน ClickUp ได้อย่างไร!👇🏼
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทิน เอกสาร และกระบวนการทำงาน
ClickUp AI ไม่เพียงแต่ฉลาด—แต่ยังเชื่อมต่อได้อีกด้วย. ซิงค์ปฏิทิน Google หรือ Outlook ของคุณเพื่อจัดการประชุมและกำหนดเวลาในที่เดียว. ใช้ClickUp Docsสำหรับการบันทึกข้อมูลร่วมกัน และให้ AI สรุปหรือจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ.
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ที่ผสานการทำงานกับทุกส่วนของงานคุณ (ปฏิทิน, โครงการ, แชท, และอื่น ๆ)👇🏼
⭐ ข้อได้เปรียบของ ClickUp AI
- เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI: สร้างภาพจากข้อความได้ทันทีสำหรับการนำเสนอ, บล็อก, หรือการระดมความคิด
- พูดเป็นข้อความ: จับความคิดและบันทึกการประชุมแบบไม่ต้องใช้มือด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความด้วย AI
- เครื่องมือ AI หลายประเภท: เข้าถึงชุดเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini บนแพลตฟอร์มเดียว
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: อัตโนมัติมากกว่าแค่การประชุม—ตั้งค่าตัวแทนเพื่อจัดการงาน ยกระดับปัญหา และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่กำหนดเองให้มีประสิทธิภาพ
- ClickUp Whiteboards: ใช้ AI เพื่อจัดระเบียบ สรุป และระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ
- ClickUp Enterprise Search: ค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อเพื่อรับคำตอบที่ครอบคลุมและทันที
- ClickUp Calendar: ใช้ AI เพื่ออัตโนมัติการจัดตารางเวลา, แนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุด, และจัดการการแจ้งเตือน. มันช่วยให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการผสานการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, การติดตามผล, และบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
ตอนนี้ มาสำรวจวิธีการนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp
วิธีการนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp
การนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือรบกวนการทำงาน นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
- เปิดใช้งานฟีเจอร์ ClickUp AI: เริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งาน ClickUp Brain หรือ Brain MAX ในตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp Brain จะให้คำตอบทันที สรุปข้อมูล และคำแนะนำอัจฉริยะ ในขณะที่ Brain MAX เป็นแอปเดสก์ท็อป AI ที่ปลดล็อกการค้นหาข้ามแพลตฟอร์มขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- เชื่อมต่อปฏิทินและเครื่องมือของคุณ: ผสานปฏิทินของคุณกับ ClickUp ซึ่งช่วยให้ AI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการประชุม, กำหนดเวลาสำหรับการโฟกัส, และส่งการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดได้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือเช่น Google Drive หรือ Slack เพื่อเพิ่มข้อมูลและรายงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย Brain MAX
- ตั้งค่าตัวแทน AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติ: ติดตั้ง ClickUp AI Agents เช่น ตัวแทนบันทึกการประชุม เพื่อเข้าร่วมการโทรของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถกำหนดค่าตัวแทนเพื่อเฝ้าติดตามพื้นที่ทำงานของคุณสำหรับทริกเกอร์ เช่น งานที่ค้างอยู่ และดำเนินการ เช่น การส่งการเตือนหรือการยกระดับปัญหา
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ: ใช้ ClickUp Automations ร่วมกับ AI Agents เพื่อจัดการงานธุรการที่ทำซ้ำๆ ตัวอย่างเช่น ทำให้การสร้างสรุปประจำวันเป็นอัตโนมัติ มอบหมายงานติดตามผลหลังการประชุม หรืออัปเดตสถานะงานตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
- ใช้ประโยชน์จาก AI ในเอกสารและงาน: ร่าง, สรุป, และจัดระเบียบบันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, หรือรายงานโดยใช้ ClickUp Brain ได้โดยตรงในเอกสารหรืองาน. ขอให้ Brain สรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างอีเมล, หรือแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
- ใช้ AI เพื่อการจัดลำดับความสำคัญและการรายงานที่ชาญฉลาด: ให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ปริมาณงานของคุณและแนะนำสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญต่อไป สร้างการอัปเดตโครงการทันที สรุปสำหรับผู้บริหาร หรือรายงานรายละเอียดด้วย Brain หรือ Brain MAX เพื่อให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการอยู่เสมอ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบประสิทธิภาพของ AI ผู้ช่วยของคุณเป็นประจำ ปรับการตั้งค่าอัตโนมัติ การตั้งค่าตัวแทน และคำแนะนำ AI ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
ด้วย ClickUp AI คุณไม่ได้แค่ได้ผู้ช่วย—คุณกำลังปลดล็อกวิธีการทำงานที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับผู้ช่วยผู้บริหาร AI พร้อมบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน ด้วย AI Agents + AI Notetaker + ClickUp Brain
- พื้นที่ทำงานแบบรวมสำหรับงาน เอกสาร และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น กระดานไวท์บอร์ด
- การค้นหาที่ทรงพลังด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ครอบคลุมทุกงาน
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการรายงานแบบเรียลไทม์
- การผสานการทำงานกับ Slack, Zoom, Google Drive และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจมีความยากลำบากในการเรียนรู้และเข้าใจคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวตามสิ่งที่ฉันต้องการได้
⭐️ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เรียนรู้วิธีสร้างเอเจนต์แบบกำหนดเองใน ClickUp ตั้งแต่เริ่มต้น ! พบกับตัวอย่างจริงที่ช่วยอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และตอบคำถามของทีม—ประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
2. DALL-E (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว)
แม้จะไม่ใช่ ผู้ช่วยผู้บริหาร AI แบบดั้งเดิม แต่ DALL·E ก็สามารถเป็นคู่หูที่ทรงพลังสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการภาพอย่างรวดเร็ว สร้างขึ้นโดย OpenAI มันสามารถสร้างภาพต้นฉบับจากข้อความที่ป้อนเข้าไปอย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพจำลองแนวคิดสำหรับการนำเสนอ ภาพประกอบสำหรับรายงาน หรือแนวคิดภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์
สำหรับผู้นำที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ การมีผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดการงานสร้างสรรค์ตามความต้องการได้ สามารถประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆ ได้
โดยการจับคู่ DALL·E กับกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการผู้บริหารสามารถเพิ่มภาพลงในเอกสาร บันทึกการประชุมหรือรายงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอทรัพยากรด้านการออกแบบ มันไม่ใช่เรื่องของการจัดตารางงานประจำวัน แต่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างการสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL·E
- เปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูงได้ทันที
- สร้างภาพประกอบสำหรับการนำเสนอ รายงาน และงานสื่อสารต่างๆ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่ใช้ AI อื่น ๆ เช่น ChatGPT
- มีประโยชน์สำหรับการระดมความคิดและการสร้างแนวคิด
ข้อจำกัดของ DALL·E
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดตารางเวลาหรืองานด้านการบริหาร
- คุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความชัดเจนของคำสั่ง
ราคาของ DALL·E
- ราคาตามความต้องการ
DALL·E คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DALL·E อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันมีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างภาพของเราได้อย่างราบรื่น
มันมีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายสำหรับการสร้างภาพของเราได้อย่างราบรื่น
📮ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของมืออาชีพเท่านั้นที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการงานและจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล ด้วย ClickUp AI เดียวกันนี้สามารถทำงานกับอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์การสื่อสารอื่นๆ ปฏิทิน งาน และเอกสารของคุณได้ เพียงถามว่า "วันนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉัน?"ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในงานของคุณ โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบครันสำหรับคุณ!
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
3. แจสเปอร์ (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนการสร้างเนื้อหา)
สำหรับผู้บริหารที่ใช้เวลาจำนวนมากในการร่างอีเมล รายงาน หรือการนำเสนอJasper ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นด้านการสื่อสารและเนื้อหา Jasper เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสร้างข้อความคุณภาพสูงที่มีบริบทและน้ำเสียงที่เหมาะสม ช่วยผู้นำลดภาระงานเขียนซ้ำๆ
แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถใช้เทมเพลตและ คำแนะนำ AI ของ Jasper เพื่อสร้างร่างคำตอบ สรุปการประชุม หรือแม้แต่บทความที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด
ในขณะที่ Jasper เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในหมู่ทีมการตลาด ผู้บริหารและผู้นำด้านการดำเนินงานใช้มันเป็นเครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยจัดการงานสื่อสารอย่างรวดเร็ว ด้วยการลดเวลาที่ใช้ในการร่างข้อความ Jasper ช่วยให้มีเวลาโฟกัสมากขึ้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างอีเมล รายงาน และบันทึกการประชุมโดยใช้คำสั่ง AI
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับงานสื่อสารทั่วไป
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ทำงานบนเอกสารร่วมกัน
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jasper
- ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อความแม่นยำ; อาจให้ผลลัพธ์ทั่วไปหากไม่มีการระบุคำสั่งที่ชัดเจน
ราคาของ Jasper
- แผนโปร: $69/เดือน/ที่นั่ง
- แผนธุรกิจ: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ด้วยความช่วยเหลือจาก Jasper AI ฉันได้ประหยัดเวลาและทรัพยากรไปมาก และปรับปรุงการทำงานของฉันให้ดีขึ้น ขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยในงานประจำวันของพวกเขา
ด้วยความช่วยเหลือจาก Jasper AI ฉันได้ประหยัดเวลาและทรัพยากรไปมาก และปรับปรุงการทำงานของฉันให้ดีขึ้น ขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยในงานประจำวันของพวกเขา
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI
4. Google Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับคำสั่งเสียงและการจัดตารางเวลา)
เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวัน Google Assistant เป็นหนึ่งในผู้ช่วยดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับผู้บริหาร มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่สะดวกสบายซึ่งสามารถจัดการการนัดหมาย จัดการเหตุการณ์ในปฏิทิน ส่งการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งให้สรุปประจำวันผ่านคำสั่งเสียงที่เรียบง่าย
เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace (ปฏิทิน, Gmail, Docs) ได้อย่างราบรื่น จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้นำที่ใช้งาน เครื่องมือของ Microsoft หรือระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ Google อยู่แล้ว
ผู้บริหารมักใช้ Google Assistant เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประหยัดเวลาจากงานที่ทำซ้ำๆ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานสำคัญ ตั้งแต่การตรวจสอบช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิไปจนถึงการดึงรายละเอียดโครงการโดยไม่ต้องใช้มือ มันมอบการจัดตารางเวลาอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติสำหรับ งานประจำขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Assistant
- ลิงก์และตัวเตือนการนัดหมายผ่านเสียงสำหรับกิจกรรมในปฏิทิน
- การจัดการปฏิทินอัจฉริยะด้วยการผสาน Gmail และปฏิทิน
- การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การร่างอีเมลติดตามผลและการสรุปงานประจำวัน
- รองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ (โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ลำโพงอัจฉริยะ)
ข้อจำกัดของ Google Assistant
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มผู้ช่วยที่ใช้ AI อื่น ๆ
- ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ราคาของ Google Assistant
- ฟรี (รวมอยู่ใน Google Workspace แล้ว)
คะแนนและรีวิวของ Google Assistant
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัจฉริยะและการจัดการเวลาโฟกัส)
Motion เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขจัดความวุ่นวายในการจัดตารางเวลา แทนที่จะต้องจัดการกับลิงก์การนัดหมายหลายรายการหรือปรับตารางกิจกรรมในปฏิทินด้วยตนเอง Motion จะจัดระเบียบวันของคุณโดยอัตโนมัติตามการประชุม งานที่มีความสำคัญสูง และช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิ สำหรับผู้บริหารที่ต้องบาลานซ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์กับงานประจำวัน Motion จะทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยให้ปฏิทินของคุณสมจริงและมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ จัดตารางเวลาใหม่เมื่อมีความขัดแย้ง และรับประกันว่าคุณจะไม่ถูกจองเวลาซ้อนกัน นอกเหนือจากการจัดตารางการประชุมแล้ว ยังช่วยในการจัดการโครงการโดยการจัดสรรช่วงเวลาสำหรับงานที่ซับซ้อนและทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติซึ่งทำให้ Motion เป็นหนึ่งในเครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสมาธิ
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
- การบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับโครงการ การประชุม และการสรุปประจำวัน
- การจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานที่สำคัญได้รับการดำเนินการเสมอ
- ผสานการทำงานกับปฏิทิน อีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารที่ไม่คุ้นเคยกับระบบการจัดตารางเวลาด้วย AI
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่กว้างขวาง
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- พนักงาน AI ไลท์: $148/เดือน
- มาตรฐานพนักงาน AI: $446/เดือน
- พนักงาน AI พลัส: $894/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มีวิธีมากมายในการปรับแต่งงานของคุณ ติดตามความก้าวหน้า และให้เวลากับตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานให้มากขึ้นหรือใช้เวลาส่วนตัวให้มากขึ้น
มีวิธีมากมายในการปรับแต่งงานของคุณ ติดตามความก้าวหน้า และให้เวลากับตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานให้มากขึ้นหรือใช้เวลาส่วนตัวให้มากขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับแอป Motion
6. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมเครื่องมือของ Microsoft)
สำหรับผู้บริหารที่ใช้ชีวิตอยู่กับ Outlook, Excel และ Teams ตลอดทั้งวัน Microsoft Copilot ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร AI ในตัวที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศของ Microsoft 365 โดยถูกฝังอยู่ในแอปที่คุณคุ้นเคยโดยตรง ดังนั้นแทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออื่น ๆ คุณจึงได้รับการสนับสนุนจาก AI ทันทีในที่ทำงานของคุณ
Copilot สามารถร่างอีเมลใน Outlook, สรุปการประชุม Teams, สร้างงานติดตามผล และสร้างรายงานใน Word ได้ ใน Excel มันช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลโดยการระบุรูปแบบ, แสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ, และส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร นี่หมายถึงการใช้แท็บน้อยลง, การทำงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น,และความแม่นยำที่ดีขึ้นในรายงานและการวางแผนกลยุทธ์
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365, Copilot จึงผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เช่น การนัดหมายประชุม การร่างคำตอบ หรือการรวบรวมข้อมูลธุรกิจสำหรับการตรวจสอบ แม้ว่าจะเหมาะสำหรับบริษัทที่ลงทุนในเครื่องมือของ Microsoft อยู่แล้ว แต่ Copilot ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี AI โดยไม่ต้องเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ร่างอีเมลและรายงานได้โดยตรงใน Outlook และ Word
- บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการที่สร้างขึ้นใน Teams
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูลใน Excel เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของ Microsoft ที่ผู้บริหารใช้งานอยู่แล้ว
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- มีให้บริการเฉพาะภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365 เท่านั้น
- ต้องมีการสมัครสมาชิกองค์กรเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
ราคาของ Microsoft Copilot
- 30 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างร่าง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปหัวข้อหรือเอกสารยาว ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที คำสั่งภาษาธรรมชาติทำให้การใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง
มันช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างร่าง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปหัวข้อหรือเอกสารยาว ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที คำสั่งภาษาธรรมชาติทำให้การใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง
7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนที่ยืดหยุ่นและสนทนาได้)
ChatGPT พัฒนาโดย OpenAI ได้กลายเป็นหนึ่งใน ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง และผู้นำด้านการดำเนินงาน มันทำงานเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การร่างอีเมลและการสร้างสรุปประจำวัน ไปจนถึงการระดมความคิดเชิงกลยุทธ์และการเตรียมการนำเสนอสำหรับผู้บริหาร
ต่างจากเครื่องมือจัดตารางเวลาแบบดั้งเดิมที่จำกัดเฉพาะกิจกรรมในปฏิทิน ChatGPT สามารถรองรับงานที่ซับซ้อนได้โดยการเข้าใจคำสั่งภาษาธรรมชาติ ต้องการร่างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับลูกค้าหรือไม่? สรุปบันทึกการประชุม? หรือข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากการจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง? ChatGPT ให้ผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถขอการอัปเดตโครงการ สร้างคำสั่ง AI สำหรับกระบวนการตัดสินใจ หรือแม้แต่ร่างงานสื่อสาร เช่น อีเมลติดตามผลได้ ด้วยการผสานรวมผ่าน API และแอปของบุคคลที่สาม ChatGPT สามารถเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหลัก
โดยสรุปแล้ว ChatGPT ไม่ได้ทำตัวเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เคร่งครัด แต่เป็น คู่สนทนา ที่สามารถปรับขนาดได้ตามปริมาณงานของคุณจัดการกับงานประจำวัน คำถามที่ซับซ้อน และงานที่เป็นกิจวัตร ในขณะที่ให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ร่างอีเมล รายงาน และการตอบกลับอีเมลติดตามผลได้ทันที
- สรุปการประชุม เอกสาร และการติดต่อในอดีต
- สร้างข้อความคำสั่งสำหรับ AI เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
- มีความเป็นไปได้ในการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ทั่วไป
- ความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลหากมีการป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยตรง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- แผน ChatGPT Plus: $20/เดือน
- แผน ChatGPT Pro: $200/เดือน
- แผนทีม ChatGPT: $30/ผู้ใช้/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ ChatGPT ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นหาข้อมูลออนไลน์ ฉันสามารถถามและได้รับคำตอบที่ชัดเจน เข้าใจง่ายภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังเก่งมากในการแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องที่เครียดน้อยลง
ฉันชอบที่ ChatGPT ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ฉันสามารถถามและได้รับคำตอบที่ชัดเจน เข้าใจง่ายภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังเก่งมากในการอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องที่เครียดน้อยลง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ChatGPT
8. Otter (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการถอดเสียง)
Otter. ai เป็นหนึ่งใน เครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะต้องเร่งจดบันทึกหรือกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดสำคัญ Otter จะบันทึกถอดเสียง และสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้บริหารที่ต้องจัดการการสนทนาหลายรายการในหนึ่งสัปดาห์ Otter จะกลายเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
Otterสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และจัดระเบียบบันทึกการประชุมเพื่อให้ผู้นำสามารถตรวจสอบและแชร์ข้อมูลอัปเดตได้อย่างรวดเร็วมันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ทำให้การบันทึกการสนทนาเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับผู้บริหารและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ นี่หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงกับงานธุรการและมีเวลามากขึ้นสำหรับการตัดสินใจที่มีมูลค่าสูง
นอกเหนือจากการถอดเสียงแล้ว ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของ Otter ยังช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการโต้ตอบในอดีต ติดตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และดึงคำพูดเฉพาะเมื่อจำเป็น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ต้องการติดตามข้อมูลในโครงการที่ซับซ้อนและงานสื่อสารต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Otter
- การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์พร้อมระบุผู้พูด
- บันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- บันทึกและติดตามผลที่สามารถแชร์ได้หลังการประชุม
ข้อจำกัดของนาก
- ความถูกต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียง
- คุณสมบัติที่จำกัดนอกเหนือจากการถอดความการประชุม
การตั้งราคาแบบ Otter
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Otter
- G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Otter ช่วยให้ฉันสามารถจดบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และแชร์ได้ทันทีหลังการประชุม ฉันยังชอบที่สามารถใช้มันบันทึกการประชุมแบบพบหน้ากันจากโทรศัพท์ของฉัน แล้วนำมาประมวลผลใน Otter หรือ LLM อื่นๆ เช่น ChatGPT เพื่อพัฒนาขั้นตอนต่อไปหรือต้นแบบของนโยบายหรือโปรแกรมตามการประชุมได้อีกด้วย
Otter ช่วยให้ฉันสามารถจดบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และแชร์ได้ทันทีหลังการประชุม ฉันยังชอบที่สามารถใช้มันบันทึกการประชุมแบบพบหน้ากันจากโทรศัพท์ของฉัน แล้วนำมาประมวลผลใน Otter หรือ LLM อื่นๆ เช่น ChatGPT เพื่อพัฒนาขั้นตอนต่อไปหรือต้นแบบของนโยบายหรือโปรแกรมตามการประชุมได้อีกด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai
9. Fireflies (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกของการประชุมอัตโนมัติ)
Fireflies.ai คือ เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการจัดทำเอกสารการประชุม แทนที่จะต้องพิมพ์บันทึกหรือติดตามงานตามหลัง Fireflies จะคอยฟังการสนทนาของคุณ บันทึกการสนทนา และเน้นจุดสำคัญโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้บริหารที่ต้องจัดการประชุมต่อเนื่องกันหลายรอบ Fireflies จะทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่บันทึกทุกรายละเอียดในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนา
สิ่งที่ทำให้ Fireflies โดดเด่นคือความสามารถในการทำมากกว่าการถอดความ มันสามารถแท็กรายการที่ต้องดำเนินการ จัดระเบียบให้เป็นบันทึกที่สามารถค้นหาได้ และมอบวิธีที่ง่ายให้กับทีมในการย้อนกลับไปดูการประชุมที่ผ่านมา ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบข้อผูกพันจากสัปดาห์ที่แล้วหรือทบทวนงานที่ซับซ้อนที่พูดคุยกันในการประชุมกับลูกค้า Fireflies ทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
สำหรับผู้บริหารและผู้นำด้านการดำเนินงาน นี่หมายถึงการพลาดจุดสำคัญน้อยลง การติดตามงานที่รวดเร็วขึ้น และกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการอัตโนมัติงานประจำ เช่น การจดบันทึกและการจัดระเบียบถอดความ Fireflies ช่วยเพิ่มเวลาให้ผู้บริหารได้มุ่งเน้นไปที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์และงานที่มีความสำคัญสูง
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์
- การถอดความการประชุมข้ามหลายแพลตฟอร์มการประชุม
- สรุปและข้อมูลเชิงลึกสำคัญโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จากการสนทนา
- ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของบันทึกการประชุม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการแชร์บันทึกกับทีม
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- การสรุปอาจพลาดความละเอียดอ่อนในงานที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $18/เดือน
- ธุรกิจ: $29/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
องค์กรของเราได้ใช้ FireFlies มาประมาณ 8 เดือนแล้ว และมันกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการประชุมของเรา ด้วยปริมาณการประชุมที่เราจัดการและการสาธิตที่เราต้องทำ มันค่อนข้างยากที่จะจดจำการสนทนาทั้งหมด และเครื่องมือนี้ช่วยจดบันทึกให้คุณในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
องค์กรของเราได้ใช้ FireFlies มาประมาณ 8 เดือนแล้ว และมันกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการประชุมของเรา ด้วยปริมาณการประชุมที่เราจัดการและการสาธิตที่เราต้องทำ มันค่อนข้างยากที่จะจดจำการสนทนาทั้งหมด และเครื่องมือนี้ช่วยจดบันทึกให้คุณในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก AI ของ Fireflies ที่น่าสนใจ
10. Murf AI (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์เสียงและเนื้อหาเสียง)
Murf AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดตารางเวลาหรือการจัดการโครงการ แต่ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่สำคัญในฐานะ ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเสียงพูดระดับมืออาชีพอย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องจ้างนักพากย์เสียงหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบันทึกเสียง Murf สามารถแปลงข้อความให้กลายเป็นเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติได้ภายในไม่กี่นาที
สำหรับผู้นำที่กำลังเตรียมการนำเสนอ เอกสารการฝึกอบรม หรือการอัปเดตทั่วทั้งบริษัท มันมอบวิธีที่ง่ายในการเพิ่มเสียงพากย์ที่ดูเป็นมืออาชีพและเหมือนมนุษย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือความพยายามเพิ่มเติม
Murf นำเสนอเสียงที่หลากหลาย ทั้งสำเนียงและโทนเสียงต่างๆ ให้ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอแก่ผู้ลงทุน การฝึกอบรมพนักงาน หรือการสื่อสารภายนอก แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถแก้ไขทั้งข้อความและเสียงได้ ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่ามันจะไม่จัดการปฏิทินหรือร่างอีเมลให้คุณ แต่ Murf ช่วยประหยัดเวลาในงานสื่อสารที่มีเสียงเป็นส่วนหนึ่ง สำหรับผู้บริหารที่ทำงานกับงานซับซ้อนเช่นการนำเสนอหรือการสรุปประจำวัน มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นเสียงที่น่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf AI
- แปลงข้อความเป็นเสียงพากย์ที่สมจริงภายในไม่กี่นาที
- ตัวเลือกเสียงและสำเนียงหลากหลาย
- แก้ไขสคริปต์และเสียงจากแดชบอร์ดเดียว
- มีประโยชน์สำหรับการสร้างการสื่อสารภายในหรือการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Murf AI
- มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเสียง
- ต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับเสียงคุณภาพสูง
ราคา Murf AI
- มีแผนฟรีให้บริการ
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Murf AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันพบว่า Murf.ai ใช้งานง่ายมาก และการสร้างเสียงฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าบริการอื่น ๆ ที่ฉันเคยลองใช้
ฉันพบว่า Murf.ai ใช้งานง่ายมาก และการสร้างเสียงฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าบริการอื่น ๆ ที่ฉันเคยลองใช้
📮ClickUp Insight: เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในการประชุมเกือบครึ่งหนึ่งของพวกเขาClickUp AI Notetakerเปลี่ยนแปลงการติดตามผลหลังประชุม! จับรายละเอียดสำคัญทุกประเด็นโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้ทันที—ขจัดปัญหาการติดตามผลที่น่าหงุดหงิดว่า "เราตัดสินใจอะไรกันไปแล้ว?"
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
11. กง (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาด้านการขายและการวิเคราะห์)
หากบทบาทของคุณเกี่ยวข้องกับการขาย การโทรหาลูกค้า หรือการทำงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า Gong จะทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่คอยฟังอยู่เบื้องหลังเสมอ มันไม่ได้แค่บันทึกการโทรของคุณเท่านั้น แต่ยังถอดเสียงเป็นข้อความ ไฮไลท์ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าดีลใดกำลังคืบหน้า (หรือหยุดชะงัก)
สำหรับผู้บริหาร Gong ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ แทนที่จะต้องพึ่งความจำหรือบันทึกมือสอง คุณจะได้รับบันทึกที่สามารถค้นหาได้ของทุกการสนทนากับลูกค้า พร้อมการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ต้องการทราบหรือไม่ว่าข้อโต้แย้งใดที่มักเกิดขึ้นบ่อยที่สุด? หรือทีมของคุณจัดการกับคำถามติดตามผลอย่างไร? Gong เปิดเผยรูปแบบเหล่านั้นและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการโค้ชและการวางแผนกลยุทธ์
โดยสรุป Gong ช่วยให้ผู้นำได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ตัดสินใจโดยมีข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล และปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจโดยไม่ต้องนั่งฟังการบันทึกเสียงเป็นชั่วโมงๆ มันเหมือนมีผู้ช่วยดิจิทัลที่ทุ่มเทให้กับการติดตามทุกการสนทนากับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- การบันทึกการโทรและการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- การวิเคราะห์งานด้านการสื่อสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและสถานะของดีล
- การผสานรวมกับระบบ CRM
ข้อจำกัดของกง
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย
- การกำหนดราคาในระดับองค์กรอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาของก้อง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง คำแนะนำด้านการขาย/ข้อสรุปสำคัญ และความสามารถในการส่งข้อความสั้นๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับพนักงานยอดเยี่ยมมาก! ฉันใช้ Gong ทุกวันเลย
ฉันชอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง คำแนะนำด้านการขาย/ข้อสรุปสำคัญ และความสามารถในการส่งข้อความสั้นๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับพนักงานยอดเยี่ยมมาก! ฉันใช้ Gong ทุกวันเลย
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับฆ้อง
12. แบบซอกราติส (เหมาะที่สุดสำหรับคำตอบและคำอธิบายที่รวดเร็ว)
Socratic คือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้นำและผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมที่ต้องการความชัดเจนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับโครงการ. แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการดูแดชบอร์ด, สเปรดชีต, หรือบอร์ด Jira, คุณเพียงแค่ถามคำถามเช่น "เมื่อไหร่จะส่งได้?" หรือ "เราติดขัดตรงไหน?" และ Socratic จะให้คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในภาษาที่เข้าใจง่ายแก่คุณ.
มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ (เช่น Jira และ Git) และเปลี่ยนกิจกรรมดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการติดตามสถานะ และใช้เวลาในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
สำหรับผู้บริหาร มันเหมือนกับการมีหัวหน้าคณะทำงานที่คอยตรวจสอบสุขภาพของโครงการ ความเสี่ยง และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง—โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบโสเครติส
- ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออธิบายแนวคิดทั้งในรูปแบบภาพและข้อความ
- สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารที่ต้องการรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของวิธีการซอกราติค
- จำกัดเฉพาะการสนับสนุนในรูปแบบถาม-ตอบ
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดตารางเวลาหรือการจัดการโครงการ
การตั้งราคาแบบโสเครติส
- คอร์: $50/เดือน
- พลังงาน: $500/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง (กรณีการใช้งานและเครื่องมือ)
กรณีการใช้งานของผู้ช่วยผู้บริหาร AI
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีม ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ:
1. การจัดการปฏิทินและการบล็อกตารางเวลา
การจัดการปฏิทินผู้บริหารที่ยุ่งเหยิงอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ ผู้ช่วย AI สามารถ:
- จัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ว่าง
- บล็อกเวลาโฟกัสและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง
⭐ โบนัส:ด้วยเทมเพลต Schedule Blocking ของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างชัดเจน ตั้งค่างานประจำสำหรับการประชุม และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือเลื่อนกำหนดการกิจกรรมได้ รวมกับปฏิทิน Google หรือ Outlook ของคุณเพื่อการซิงค์ที่ราบรื่น
2. การทำให้บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการเป็นอัตโนมัติ
การบันทึกบันทึกการประชุมและการติดตามการดำเนินการตามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- AI สามารถถอดเสียงการประชุม สรุปการสนทนา และดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการได้
- มอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
ClickUp's AI-powered Meeting Notetaker เข้าร่วมการประชุมของคุณ, สร้างบันทึกการประชุม, และสร้างสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้. คุณสามารถเปลี่ยนประเด็นการหารือเป็นงานได้ทันที, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเส้นตาย—ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ.
3. การทำงานอัตโนมัติของงานและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้ช่วย AI สามารถทำงานซ้ำๆ หรืองานที่ต้องใช้แรงงานคนให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น:
- การสร้างงานจากอีเมลหรือข้อความแชท
- การอัปเดตสถานะหรือลำดับความสำคัญตามกฎเกณฑ์
- ส่งการแจ้งเตือนและการติดตามผล
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการดำเนินการ (เช่น การมอบหมายงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ) ตามกฎที่กำหนดเอง ClickUp AI สามารถร่างคำอธิบายงาน สร้างรายการตรวจสอบ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนถัดไป ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
4. การทำงานร่วมกันในทีมแบบผสมผสานและระยะไกล
ผู้ช่วย AI ช่วยลดช่องว่างในทีมที่กระจายตัวโดย:
- สรุปหัวข้อการสนทนาและอัปเดตโครงการ
- การเน้นจุดที่เป็นอุปสรรคและความพึ่งพา
- ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันในลำดับความสำคัญ
ClickUp's Chat, Docs, และ Whiteboards ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์. AI สามารถสรุปการหารือที่ยาวนาน, สร้างเอกสารสรุปโครงการ, และทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด.
5. การรายงานและการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
ผู้บริหารต้องการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว AI สามารถ:
- สร้างสรุปประจำวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน
- เน้นงานที่ค้างอยู่, กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม
แดชบอร์ด ClickUpและสรุปข้อมูลด้วย AI ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสถานะโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ปรับแต่งรายงานเพื่อแสดงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
6. การจัดการอีเมลและการสื่อสาร
ผู้ช่วย AI สามารถช่วยจัดการกับปริมาณอีเมลและข้อความที่ท่วมท้นได้โดยการ:
- การร่างคำตอบ
- สรุปกระทู้ยาว
- การแจ้งเตือนรายการเร่งด่วน
ด้วย ClickUp AI คุณสามารถสั่งให้ผู้ช่วย AI ของคุณสร้างร่างอีเมล สรุปการสนทนา ส่งอีเมลและคำเชิญประชุม และสร้างงานติดตามผลได้
⭐ โบนัส: ยึดคืนเวลาในชีวิตของคุณด้วย ชุดเทมเพลตตารางเวลาที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างชาญฉลาด ไม่ยุ่งยาก
พร้อมที่จะจ้างผู้ช่วยผู้บริหาร AI หรือยัง? ลองใช้ ClickUp!
บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารด้วย AI นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการตารางเวลาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการจัดการงานประจำวันของพวกเขา ตั้งแต่การจัดตารางประชุมและอัตโนมัติงานประจำไปจนถึงการร่างอีเมลและการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยคุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ด้วยการรวมการจัดการโครงการ การจัดการปฏิทินอัจฉริยะ บันทึกการประชุม และงานด้านการสื่อสารไว้ในที่เดียว จึงมอบทุกสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
🚀 สมัครฟรีวันนี้และดูว่า ClickUp สามารถกลายเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร AI ของคุณได้อย่างไร—ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด.
คำถามที่พบบ่อย (คำถามที่ถามบ่อย)
ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คือผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารจัดการตารางเวลา งานสื่อสาร การอัปเดตโครงการ และงานประจำต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและมีความสำคัญสูงได้
มันใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ผู้ช่วยที่ใช้ AI จำนวนมากสามารถผสานการทำงานโดยตรงกับปฏิทิน เครื่องมือจัดการโครงการ และแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้ช่วย AI จะทำงานอัตโนมัติในภารกิจประจำวันล่วงหน้า สร้างบันทึกการประชุม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากการโต้ตอบในอดีต
ผู้ช่วยมนุษย์นำการตัดสินใจและบริบทส่วนตัวมาสู่ภารกิจที่ซับซ้อน. ผู้ช่วยผู้บริหาร AI, อย่างไรก็ตาม, จัดการงานเอกสาร, นัดหมายการประชุม, และจัดการข้อมูลในระดับใหญ่, แต่ไม่สามารถแทนที่ผู้ช่วยมนุษย์ได้ทั้งหมด.
คุณฝึกฝนมันผ่านคำแนะนำที่ชัดเจนของ AI, การใช้อย่างต่อเนื่อง, และการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้มันสามารถตีความข้อมูลและปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
เครื่องมือเช่น ClickUp และ Google Assistant รองรับคำสั่งเสียง ทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดตารางเวลาและการสื่อสารแบบไม่ต้องใช้มือ
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ให้คุณตั้งค่าความชอบ เชื่อมต่อเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจคุณ
เลือกแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบการตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนใช้เครื่องมือ AI ในที่ทำงานเสมอ
ใช่ — ผู้ช่วยผู้บริหาร AI หลายคนสามารถผสานการทำงานกับปฏิทิน, ระบบ CRM, และแพลตฟอร์มการสื่อสารได้ ทำให้การผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ราคาแตกต่างกันไป หลายแพลตฟอร์ม รวมถึง ClickUp มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงในระดับที่ต้องชำระเงิน
ไม่ทั้งหมด. ผู้ช่วย AI โดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำเป็นประจำ แต่ผู้ช่วยมนุษย์นำความละเอียดอ่อน, การจัดการความสัมพันธ์, และการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์.