ผู้ช่วยผู้บริหารด้วยปัญญาประดิษฐ์: เครื่องมือ, กรณีการใช้งาน และวิธีการนำไปใช้

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
26 ตุลาคม 2568

สำหรับผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่มีงานยุ่งมากมาย ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนัก—แต่เป็นการค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดการงานประจำ เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง

น่าเสียดายที่เกือบครึ่งหนึ่งของวันทำงาน (41%) ถูกใช้ไปกับงานที่ไม่สำคัญ— เวลาที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างผลกระทบที่แท้จริงได้

นั่นคือจุดที่ ผู้ช่วยผู้บริหาร AI เข้ามามีบทบาท ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คือพันธมิตรดิจิทัลอัจฉริยะที่จัดการงานธุรการทั้งหมดของคุณ—เช่น การจัดการตารางเวลา การร่างอีเมล การดึงข้อมูลอัปเดตโครงการ และการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ พวกเขาไม่ต้องพัก พวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และหากพวกเขาถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาก็จะมีบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน!

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจว่าผู้ช่วยผู้บริหาร AI ทำอะไร ทำไมมันถึงสำคัญ เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และวิธีการนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คืออะไรและทำหน้าที่อะไรบ้าง?

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คือผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แทนที่จะต้องจมอยู่กับงานซ้ำๆ คุณสามารถพึ่งพาผู้ช่วย AI เพื่อจัดระเบียบตารางเวลา สรุปข้อมูล และแม้แต่ร่างการสื่อสารได้ในไม่กี่วินาที

นี่คือสิ่งที่เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดมักจะจัดการ:

⭐ ความสามารถหลัก

  • การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: จอง, เปลี่ยนเวลา, และจัดการกิจกรรมในปฏิทินได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
  • การสนับสนุนการประชุม:สร้างบันทึกการประชุม สรุปประจำวัน และร่างอีเมลติดตามผลได้ทันที
  • การอัปเดตโครงการ: ดึงความคืบหน้าจากเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูล
  • งานด้านการสื่อสาร: ร่างอีเมล ร่างคำตอบ และจัดระเบียบงานสำคัญเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก: ตีความข้อมูล, เน้นข้อมูลสำคัญ, และนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการตัดสินใจ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ปฏิทิน เอกสาร และระบบ CRM เพื่อลดการสลับบริบท

โดยสรุป ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ทำงานเป็น ผู้ช่วยส่วนตัว ที่สามารถปรับขนาดได้ตามปริมาณงานของคุณ—จัดการงานประจำเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจที่มีความสำคัญสูง

นิสัยการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพกำลังขโมยเวลา 4 ชั่วโมงของคุณในแต่ละวันหรือไม่? ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้ AI เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ระดมความคิดใหม่ๆ และรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง👇🏼

⚡️ตรวจสอบข้อเท็จจริง: จากธุรกิจ 600 แห่งที่Forbes สำรวจ พบว่า 47% ใช้ AI เป็นผู้ช่วยดิจิทัล ในการดำเนินธุรกิจแล้ว

ประโยชน์ของการใช้ผู้ช่วยผู้บริหาร AI

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น — แต่ยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสและขับเคลื่อนประสิทธิภาพตลอดทั้งวันอีกด้วย นี่คือเหตุผลที่ผู้นำกำลังนำพวกเขาเข้ามาใช้:

  • ประหยัดเวลา: อัตโนมัติการจัดตารางเวลา, บันทึกการประชุม, และงานประจำเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ลดงานที่ซ้ำซ้อนด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ติดตามข้อมูลล่าสุด:รับสรุปข้อมูลทันที การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปประจำวันโดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายงาน
  • ขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้น: เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร

👉 เมื่อคำนึงถึงประโยชน์เหล่านี้แล้ว มาดู เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันกัน

เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ได้รับความนิยม

ทุกวันนี้ไม่มีขาดแคลน เครื่องมือ AI สำหรับผู้ช่วยผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยดิจิทัลที่ฝังอยู่ในอีเมลและปฏิทินของคุณ ไปจนถึงแพลตฟอร์ม AI ขั้นสูงที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การอัปเดตโครงการไปจนถึงบันทึกการประชุม ความท้าทายไม่ใช่การหาเครื่องมือ แต่เป็นการหา เครื่องมือที่เหมาะสม ที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง

เพื่อให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวม เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุด บางส่วนในตลาดไว้แล้วผู้ช่วยเสมือนเหล่านี้ช่วยในการจัดตารางการประชุมอัตโนมัติงานประจำ ร่างอีเมล และแม้กระทั่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการดำเนินงานธุรกิจของคุณ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวอย่างละเอียด นี่คือตารางเปรียบเทียบแบบรวดเร็วให้คุณเห็นภาพรวม

ผู้ช่วยผู้บริหารด้าน AI ชั้นนำในภาพรวม

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดราคา*
ClickUp• ตัวแทน AI เพื่อดำเนินการตามงานต่าง ๆ; การอัปเดตโครงการ, สรุปการประชุม, และการสร้างรายงานโดยใช้ AI • การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยคำสั่ง AI • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทิน, เอกสาร, และกระดานไวท์บอร์ด •ผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการพื้นที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการกำหนดตารางเวลา โครงการ และการสื่อสารแผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
DALL·E• สร้างภาพต้นฉบับจากข้อความที่ป้อน • สร้างภาพอย่างรวดเร็วสำหรับการนำเสนอหรือรายงานผู้นำที่ต้องการภาพที่รวดเร็วสำหรับการสื่อสารหรือรายงานราคาตามความต้องการ
แจสเปอร์• คำสั่งและแม่แบบ AI สำหรับอีเมลและรายงาน • ร่างการนำเสนอและเนื้อหาบล็อกผู้บริหารที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการสื่อสารและเนื้อหาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือน
Google Assistant• การจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนด้วยเสียง • การจัดการปฏิทินอัจฉริยะร่วมกับ Gmail และปฏิทินผู้นำที่ยุ่งใช้ Google Workspace สำหรับการจัดตารางและงานต่างๆฟรี (พร้อม Google Workspace)
การเคลื่อนไหว• การจัดตารางเวลาอัจฉริยะด้วยการบล็อกเวลาอัตโนมัติ • การจัดลำดับความสำคัญของงานและการปกป้องเวลาโฟกัสผู้บริหารที่จัดการตารางงานที่ซับซ้อนและต้องการ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละวันแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $148/เดือน
ไมโครซอฟต์ โคปิลอต• ร่างอีเมลและรายงานใน Outlook และ Word • บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการใน Teamsองค์กรที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้วแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
แชทจีพีที• AI สนทนาสำหรับงานที่ยืดหยุ่น • ร่างอีเมล สรุปประจำวัน และบันทึกโครงการ • สรุปการประชุม เอกสาร และรายงานผู้บริหารที่ต้องการผู้ช่วยดิจิทัลอเนกประสงค์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
นาก• การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ • บันทึกและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ • ใช้งานร่วมกับ Zoom, Meet และ Teamsผู้นำที่ต้องการบันทึกการประชุมทันทีและถอดความที่สามารถค้นหาได้มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน
หิ่งห้อย• การถอดความการประชุมข้ามแพลตฟอร์ม • สรุปโดย AI และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ • ฐานข้อมูลถอดความที่สามารถค้นหาได้ผู้บริหารและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่สามารถค้นหาได้มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน
เมอร์ฟ AI• แปลงข้อความเป็นเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ • มีเสียงและสำเนียงหลากหลาย • แก้ไขสคริปต์และเสียงได้ในที่เดียวผู้บริหารที่ต้องการเสียงพากย์มืออาชีพอย่างรวดเร็วสำหรับเนื้อหามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
ฉาบ• การบันทึกและถอดเสียงการสนทนา • การวิเคราะห์การสนทนาของลูกค้าด้วย AI • ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการโค้ชและกลยุทธ์การขายผู้นำมุ่งเน้นที่การขาย การโทรหาลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกด้านการดำเนินงานทางธุรกิจราคาตามความต้องการ
แบบโสเครติส• แนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ • คำอธิบายที่ชัดเจนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานได้สะดวกผู้บริหารที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วและคำอธิบายที่เรียบง่ายแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน

1. ClickUp (AI ที่ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือผู้บริหาร)

คลิกอัพเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์
สำรวจ ClickUp Brain
รับพลังของ AI พร้อมบริบทครบถ้วน ผสานการทำงานของคุณอย่างราบรื่นด้วย ClickUp

ClickUp คือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวบรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องเสียเวลาอีกเลยในการค้นหาเอกสาร งาน บทสนทนา และบริบทต่างๆ หรือที่เรียกว่าการสูญเสียเวลาและความพยายามไปกับงานที่กระจัดกระจาย

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ของคุณใน ClickUp มีตัวแทน, ระบบอัตโนมัติ, และอีกมากมายที่ดูแลงานธุรการแทนคุณ พร้อมทั้งเข้าใจบริบทของงาน ความรู้ และการสนทนาของคุณอย่างครบถ้วน 100% ด้วยผู้ใช้มากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก ClickUp มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ให้สูงสุด—ทำให้เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำที่มีงานยุ่ง

มาดูกันว่า ClickUp ช่วยให้งานของคุณเร็วขึ้นและง่ายขึ้นได้อย่างไร:

ClickUp AI Agents: ผู้ช่วยผู้บริหารที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

ClickUp AI Agentsคือผู้ช่วยดิจิทัลอัจฉริยะที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและฝังตัวอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ต่างจากเครื่องมือ AI ทั่วไป ตัว Agent เหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานอัตโนมัติในภารกิจที่ผู้ช่วยผู้บริหารต้องรับผิดชอบ—ปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ

ใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตัวแทนที่ปรับแต่งเองเพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุม การสรุปเอกสาร หรือการประเมินการส่งแบบฟอร์ม

ด้วย ClickUp AI Agents คุณสามารถ:

  • อัตโนมัติงานประจำ: ตัวแทน AI จัดการกับการกระทำที่ซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูล การอัปเดตสถานะ และการติดตามผล
  • ถอดเสียงและสรุปการประชุมทันที: มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจและรายละเอียดถูกบันทึกและแชร์
  • สร้างรายการดำเนินการและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ: อิงตามการสนทนาในการประชุมหรือการอัปเดตโครงการ ตัวแทน AI สามารถสร้างและมอบหมายงานในเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้โดยอัตโนมัติ
  • การจัดการเอกสารแบบเรียลไทม์: ให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลเดียวกันด้วยการติดตามเวอร์ชันด้วย AI และสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
  • คำตอบและทรัพยากรตามความต้องการ: ผู้ช่วยแชท AI สามารถดึงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • สรุปโครงการและการอัปเดต: ตัวแทนจะติดตามพื้นที่ทำงานของคุณ โดยให้สรุปโครงการและรายงานสถานะแบบเรียลไทม์
  • จัดการการแจ้งเตือนและการจัดตารางเวลา: ตัวแทนสามารถบล็อกเวลาที่ต้องการโฟกัส ส่งการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุม

วิธีสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ศูนย์กลางตัวแทน AI

ไปที่แดชบอร์ด ClickUp AI Agents จากตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ ที่นี่คุณจะพบคลังของตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกในการสร้างตัวแทนของคุณเอง

ClickUp Autopilot Agents
เปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp AI Agents

ขั้นตอนที่ 2: เลือกหรือสร้างตัวแทนของคุณ

  • ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ติดตั้งตัวแทนสำหรับงานทั่วไปได้ทันที (เช่น บันทึกการประชุม, สรุปโครงการ)
  • ตัวแทนที่กำหนดเอง: ใช้เครื่องมือสร้างที่ใช้งานง่ายของ ClickUp เพื่อกำหนดทริกเกอร์ (เช่น "การประชุมเริ่มขึ้น" หรือ "งานเกินกำหนด") และการดำเนินการ (เช่น "สรุปบันทึก," "ส่งการเตือน," หรือ "สร้างงานติดตามผล")
ClickUp AI Agents

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดขั้นตอนการทำงานและระบบอัตโนมัติ

ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่สะท้อนถึงกิจวัตรประจำวันของคุณ

📌 ตัวอย่าง:

ตัวแทนฝ่ายก่อนการขาย

  • ทริกเกอร์: มีการจองการประชุม
  • การดำเนินการ: สร้างโปรไฟล์ลูกค้าจากการค้นหาบนเว็บ ไฮไลท์ความท้าทายสำคัญตามแบบฟอร์มการรับข้อมูลก่อนหน้า สร้างประเด็นสนทนาพร้อมใช้งานสำหรับพนักงานขายที่จองการประชุม
  • ผลลัพธ์: สรุปการประชุมและงานที่ต้องทำโดยอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานของคุณ

อัปเดตโครงการตัวแทน

  • ตัวกระตุ้น: วันศุกร์ เวลา 18.00 น.
  • การดำเนินการ: วิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ, สร้างสรุป, ส่งรายงานทางอีเมลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ผลลัพธ์: การมองเห็นที่สมบูรณ์ตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงระดับล่าง

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและปรับปรุง

ตัวแทนเรียนรู้จากบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณและจะฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถปรับการกระตุ้น การดำเนินการ และสิทธิ์การเข้าถึงได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองคลิก ขอความช่วยเหลือจาก Brain แล้วให้ Brain (AI ของ ClickUp)ช่วยคุณสร้าง Custom Agent ของคุณ

ClickUp Brain: ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทสำหรับคำตอบทันที

เมื่อตัวแทนของคุณกำลังจัดการงานหนักClickUp Brainจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ AI ตามความต้องการของคุณ มันถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมที่จะ:

  • จัดลำดับความสำคัญของงาน: สมองวิเคราะห์ความเร่งด่วน, กำหนดเวลา, และความเกี่ยวข้องเพื่อแนะนำสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญต่อไป
  • สรุปงาน เอกสาร และการสนทนา: รับใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็วของโครงการ หัวข้อสนทนา หรือเอกสารใด ๆ
  • ร่างเนื้อหาและแบ่งแยกโครงการ: ขอให้ Brain เขียนอีเมล สร้างบทสรุปโครงการ หรือเปลี่ยนเป้าหมายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

นี่คือตัวอย่างของ ClickUp Brain @ work

รายงานโครงการ: สมอง

⭐ ClickUp Brain MAX: ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ขั้นสูงของคุณ

ClickUp Brain MAXยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วยการทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ AI ที่ทรงพลังและผู้จัดการความรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร AI ของคุณ Brain MAX สามารถ:

  • ค้นหาและสรุปข้อมูลจาก ClickUp, Google Drive, Slack และอื่น ๆ ได้ทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในแอปต่าง ๆ อีกต่อไป
  • สร้างรายงานผู้บริหารที่ครอบคลุมและสรุปสถานะโครงการได้ในไม่กี่วินาที
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการวิเคราะห์ปริมาณงานของทีม, กำหนดเวลา, และความเสี่ยงของโครงการ
  • แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง, การสนทนา, และงานสำหรับคำถามใด ๆ ให้คุณเห็นบริบททั้งหมดได้ในพริบตา
  • ช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน พร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และข้ามแพลตฟอร์ม

ด้วย Brain MAX คุณจะได้รับ:

  • คำสั่งเสียงที่ง่ายดายด้วย Talk-to-Text ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่ต้องใช้มือ
  • ClickUp Enterprise Searchที่ดึงผลลัพธ์จากทุกแอปและไฟล์ที่คุณเชื่อมต่อ
  • เข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานต่างๆ ได้จากที่เดียว

ClickUp Automations: ปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบ

ผสานเอเจนต์ AI เข้ากับสมองด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อกำจัดงานธุรการที่ซ้ำซาก:

  • อัตโนมัติการสรุปประจำวัน: ตัวแทนและระบบอัตโนมัติสร้างและส่งสรุปประจำวันไปยังกล่องจดหมายของคุณ
  • มอบหมายงานติดตามผล: หลังการประชุม ระบบอัตโนมัติจะมอบหมายงานตามรายการดำเนินการที่เจ้าหน้าที่สร้างขึ้น
  • อัปเดตสถานะและส่งการแจ้งเตือน: ระบบอัตโนมัติช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ClickUp อัตโนมัติ
ตั้งค่าการแจ้งเตือนและทริกเกอร์ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Automations

สรุปการประชุมและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ลืมการจดบันทึกในระหว่างการประชุมหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำที่พลาดไปได้เลยClickUp AI Notetakerสามารถเข้าร่วมการโทรของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างสรุปที่กระชับโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างงานให้คุณโดยอัตโนมัติ—ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้

ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าคุณสามารถใช้ AI ในการบันทึกโน้ต สร้างงาน และจัดตารางเวลา ทั้งหมดใน ClickUp ได้อย่างไร!👇🏼

การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับปฏิทิน เอกสาร และกระบวนการทำงาน

ClickUp AI ไม่เพียงแต่ฉลาด—แต่ยังเชื่อมต่อได้อีกด้วย. ซิงค์ปฏิทิน Google หรือ Outlook ของคุณเพื่อจัดการประชุมและกำหนดเวลาในที่เดียว. ใช้ClickUp Docsสำหรับการบันทึกข้อมูลร่วมกัน และให้ AI สรุปหรือจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ.

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ที่ผสานการทำงานกับทุกส่วนของงานคุณ (ปฏิทิน, โครงการ, แชท, และอื่น ๆ)👇🏼

⭐ ข้อได้เปรียบของ ClickUp AI

  • เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI: สร้างภาพจากข้อความได้ทันทีสำหรับการนำเสนอ, บล็อก, หรือการระดมความคิด
  • พูดเป็นข้อความ: จับความคิดและบันทึกการประชุมแบบไม่ต้องใช้มือด้วยระบบแปลงเสียงเป็นข้อความด้วย AI
  • เครื่องมือ AI หลายประเภท: เข้าถึงชุดเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini บนแพลตฟอร์มเดียว
  • ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: อัตโนมัติมากกว่าแค่การประชุม—ตั้งค่าตัวแทนเพื่อจัดการงาน ยกระดับปัญหา และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่กำหนดเองให้มีประสิทธิภาพ
  • ClickUp Whiteboards: ใช้ AI เพื่อจัดระเบียบ สรุป และระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ
  • ClickUp Enterprise Search: ค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อเพื่อรับคำตอบที่ครอบคลุมและทันที
  • ClickUp Calendar: ใช้ AI เพื่ออัตโนมัติการจัดตารางเวลา, แนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุด, และจัดการการแจ้งเตือน. มันช่วยให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการผสานการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, การติดตามผล, และบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI.

ตอนนี้ มาสำรวจวิธีการนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp

วิธีการนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp

การนำผู้ช่วยผู้บริหาร AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือรบกวนการทำงาน นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:

  • เปิดใช้งานฟีเจอร์ ClickUp AI: เริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งาน ClickUp Brain หรือ Brain MAX ในตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp Brain จะให้คำตอบทันที สรุปข้อมูล และคำแนะนำอัจฉริยะ ในขณะที่ Brain MAX เป็นแอปเดสก์ท็อป AI ที่ปลดล็อกการค้นหาข้ามแพลตฟอร์มขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • เชื่อมต่อปฏิทินและเครื่องมือของคุณ: ผสานปฏิทินของคุณกับ ClickUp ซึ่งช่วยให้ AI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการประชุม, กำหนดเวลาสำหรับการโฟกัส, และส่งการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดได้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือเช่น Google Drive หรือ Slack เพื่อเพิ่มข้อมูลและรายงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย Brain MAX
  • ตั้งค่าตัวแทน AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติ: ติดตั้ง ClickUp AI Agents เช่น ตัวแทนบันทึกการประชุม เพื่อเข้าร่วมการโทรของคุณ บันทึกการสนทนา และสร้างสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถกำหนดค่าตัวแทนเพื่อเฝ้าติดตามพื้นที่ทำงานของคุณสำหรับทริกเกอร์ เช่น งานที่ค้างอยู่ และดำเนินการ เช่น การส่งการเตือนหรือการยกระดับปัญหา
  • ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ: ใช้ ClickUp Automations ร่วมกับ AI Agents เพื่อจัดการงานธุรการที่ทำซ้ำๆ ตัวอย่างเช่น ทำให้การสร้างสรุปประจำวันเป็นอัตโนมัติ มอบหมายงานติดตามผลหลังการประชุม หรืออัปเดตสถานะงานตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา
  • ใช้ประโยชน์จาก AI ในเอกสารและงาน: ร่าง, สรุป, และจัดระเบียบบันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, หรือรายงานโดยใช้ ClickUp Brain ได้โดยตรงในเอกสารหรืองาน. ขอให้ Brain สรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างอีเมล, หรือแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
  • ใช้ AI เพื่อการจัดลำดับความสำคัญและการรายงานที่ชาญฉลาด: ให้ ClickUp Brain วิเคราะห์ปริมาณงานของคุณและแนะนำสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญต่อไป สร้างการอัปเดตโครงการทันที สรุปสำหรับผู้บริหาร หรือรายงานรายละเอียดด้วย Brain หรือ Brain MAX เพื่อให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการอยู่เสมอ
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบประสิทธิภาพของ AI ผู้ช่วยของคุณเป็นประจำ ปรับการตั้งค่าอัตโนมัติ การตั้งค่าตัวแทน และคำแนะนำ AI ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

ด้วย ClickUp AI คุณไม่ได้แค่ได้ผู้ช่วย—คุณกำลังปลดล็อกวิธีการทำงานที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับผู้ช่วยผู้บริหาร AI พร้อมบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน ด้วย AI Agents + AI Notetaker + ClickUp Brain
  • พื้นที่ทำงานแบบรวมสำหรับงาน เอกสาร และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น กระดานไวท์บอร์ด
  • การค้นหาที่ทรงพลังด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ครอบคลุมทุกงาน
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการรายงานแบบเรียลไทม์
  • การผสานการทำงานกับ Slack, Zoom, Google Drive และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจมีความยากลำบากในการเรียนรู้และเข้าใจคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมด

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้

⭐️ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เรียนรู้วิธีสร้างเอเจนต์แบบกำหนดเองใน ClickUp ตั้งแต่เริ่มต้น ! พบกับตัวอย่างจริงที่ช่วยอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และตอบคำถามของทีม—ประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

2. DALL-E (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว)

DALL-E ผู้ช่วยผู้บริหารปัญญาประดิษฐ์
ผ่านDALL-E

แม้จะไม่ใช่ ผู้ช่วยผู้บริหาร AI แบบดั้งเดิม แต่ DALL·E ก็สามารถเป็นคู่หูที่ทรงพลังสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการภาพอย่างรวดเร็ว สร้างขึ้นโดย OpenAI มันสามารถสร้างภาพต้นฉบับจากข้อความที่ป้อนเข้าไปอย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพจำลองแนวคิดสำหรับการนำเสนอ ภาพประกอบสำหรับรายงาน หรือแนวคิดภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์

สำหรับผู้นำที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ การมีผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดการงานสร้างสรรค์ตามความต้องการได้ สามารถประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆ ได้

โดยการจับคู่ DALL·E กับกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการผู้บริหารสามารถเพิ่มภาพลงในเอกสาร บันทึกการประชุมหรือรายงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอทรัพยากรด้านการออกแบบ มันไม่ใช่เรื่องของการจัดตารางงานประจำวัน แต่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างการสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจมากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL·E

  • เปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูงได้ทันที
  • สร้างภาพประกอบสำหรับการนำเสนอ รายงาน และงานสื่อสารต่างๆ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่ใช้ AI อื่น ๆ เช่น ChatGPT
  • มีประโยชน์สำหรับการระดมความคิดและการสร้างแนวคิด

ข้อจำกัดของ DALL·E

  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดตารางเวลาหรืองานด้านการบริหาร
  • คุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความชัดเจนของคำสั่ง

ราคาของ DALL·E

  • ราคาตามความต้องการ

DALL·E คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DALL·E อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

มันมีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างภาพของเราได้อย่างราบรื่น

มีเพียง 7% ของมืออาชีพเท่านั้นที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการงานและจัดระเบียบ

📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI

3. แจสเปอร์ (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนการสร้างเนื้อหา)

Jasper.ai ผู้ช่วยผู้บริหารปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางJasper.ai

สำหรับผู้บริหารที่ใช้เวลาจำนวนมากในการร่างอีเมล รายงาน หรือการนำเสนอJasper ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นด้านการสื่อสารและเนื้อหา Jasper เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสร้างข้อความคุณภาพสูงที่มีบริบทและน้ำเสียงที่เหมาะสม ช่วยผู้นำลดภาระงานเขียนซ้ำๆ

แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถใช้เทมเพลตและ คำแนะนำ AI ของ Jasper เพื่อสร้างร่างคำตอบ สรุปการประชุม หรือแม้แต่บทความที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด

ในขณะที่ Jasper เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในหมู่ทีมการตลาด ผู้บริหารและผู้นำด้านการดำเนินงานใช้มันเป็นเครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยจัดการงานสื่อสารอย่างรวดเร็ว ด้วยการลดเวลาที่ใช้ในการร่างข้อความ Jasper ช่วยให้มีเวลาโฟกัสมากขึ้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • สร้างอีเมล รายงาน และบันทึกการประชุมโดยใช้คำสั่ง AI
  • เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับงานสื่อสารทั่วไป
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ทำงานบนเอกสารร่วมกัน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อความแม่นยำ; อาจให้ผลลัพธ์ทั่วไปหากไม่มีการระบุคำสั่งที่ชัดเจน

ราคาของ Jasper

  • แผนโปร: $69/เดือน/ที่นั่ง
  • แผนธุรกิจ: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ด้วยความช่วยเหลือจาก Jasper AI ฉันได้ประหยัดเวลาและทรัพยากรไปมาก และปรับปรุงการทำงานของฉันให้ดีขึ้น ขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยในงานประจำวันของพวกเขา

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI

4. Google Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับคำสั่งเสียงและการจัดตารางเวลา)

Google Assistant ผู้ช่วยผู้บริหาร AI
ผ่านGoogle Assistant

เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวัน Google Assistant เป็นหนึ่งในผู้ช่วยดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับผู้บริหาร มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ที่สะดวกสบายซึ่งสามารถจัดการการนัดหมาย จัดการเหตุการณ์ในปฏิทิน ส่งการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งให้สรุปประจำวันผ่านคำสั่งเสียงที่เรียบง่าย

เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace (ปฏิทิน, Gmail, Docs) ได้อย่างราบรื่น จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้นำที่ใช้งาน เครื่องมือของ Microsoft หรือระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ Google อยู่แล้ว

ผู้บริหารมักใช้ Google Assistant เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประหยัดเวลาจากงานที่ทำซ้ำๆ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานสำคัญ ตั้งแต่การตรวจสอบช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิไปจนถึงการดึงรายละเอียดโครงการโดยไม่ต้องใช้มือ มันมอบการจัดตารางเวลาอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติสำหรับ งานประจำขณะเดินทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Assistant

  • ลิงก์และตัวเตือนการนัดหมายผ่านเสียงสำหรับกิจกรรมในปฏิทิน
  • การจัดการปฏิทินอัจฉริยะด้วยการผสาน Gmail และปฏิทิน
  • การทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การร่างอีเมลติดตามผลและการสรุปงานประจำวัน
  • รองรับการใช้งานข้ามอุปกรณ์ (โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ลำโพงอัจฉริยะ)

ข้อจำกัดของ Google Assistant

  • การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มผู้ช่วยที่ใช้ AI อื่น ๆ
  • ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ราคาของ Google Assistant

  • ฟรี (รวมอยู่ใน Google Workspace แล้ว)

คะแนนและรีวิวของ Google Assistant

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

📚 อ่านเพิ่มเติม:ผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

5. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัจฉริยะและการจัดการเวลาโฟกัส)

ผู้ช่วยผู้บริหารระบบปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

Motion เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขจัดความวุ่นวายในการจัดตารางเวลา แทนที่จะต้องจัดการกับลิงก์การนัดหมายหลายรายการหรือปรับตารางกิจกรรมในปฏิทินด้วยตนเอง Motion จะจัดระเบียบวันของคุณโดยอัตโนมัติตามการประชุม งานที่มีความสำคัญสูง และช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิ สำหรับผู้บริหารที่ต้องบาลานซ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์กับงานประจำวัน Motion จะทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยให้ปฏิทินของคุณสมจริงและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ จัดตารางเวลาใหม่เมื่อมีความขัดแย้ง และรับประกันว่าคุณจะไม่ถูกจองเวลาซ้อนกัน นอกเหนือจากการจัดตารางการประชุมแล้ว ยังช่วยในการจัดการโครงการโดยการจัดสรรช่วงเวลาสำหรับงานที่ซับซ้อนและทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติซึ่งทำให้ Motion เป็นหนึ่งในเครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสมาธิ

คุณสมบัติเด่นของ Motion

  • การจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
  • การบล็อกเวลาอัตโนมัติสำหรับโครงการ การประชุม และการสรุปประจำวัน
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานที่สำคัญได้รับการดำเนินการเสมอ
  • ผสานการทำงานกับปฏิทิน อีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

การจำกัดการเคลื่อนไหว

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารที่ไม่คุ้นเคยกับระบบการจัดตารางเวลาด้วย AI
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่กว้างขวาง

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • พนักงาน AI ไลท์: $148/เดือน
  • มาตรฐานพนักงาน AI: $446/เดือน
  • พนักงาน AI พลัส: $894/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

มีวิธีมากมายในการปรับแต่งงานของคุณ ติดตามความก้าวหน้า และให้เวลากับตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานให้มากขึ้นหรือใช้เวลาส่วนตัวให้มากขึ้น

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับแอป Motion

6. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมเครื่องมือของ Microsoft)

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI: Microsoft Copilot
ผ่านทางMicrosoft Copilot

สำหรับผู้บริหารที่ใช้ชีวิตอยู่กับ Outlook, Excel และ Teams ตลอดทั้งวัน Microsoft Copilot ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร AI ในตัวที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศของ Microsoft 365 โดยถูกฝังอยู่ในแอปที่คุณคุ้นเคยโดยตรง ดังนั้นแทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออื่น ๆ คุณจึงได้รับการสนับสนุนจาก AI ทันทีในที่ทำงานของคุณ

Copilot สามารถร่างอีเมลใน Outlook, สรุปการประชุม Teams, สร้างงานติดตามผล และสร้างรายงานใน Word ได้ ใน Excel มันช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลโดยการระบุรูปแบบ, แสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ, และส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร นี่หมายถึงการใช้แท็บน้อยลง, การทำงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น,และความแม่นยำที่ดีขึ้นในรายงานและการวางแผนกลยุทธ์

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365, Copilot จึงผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เช่น การนัดหมายประชุม การร่างคำตอบ หรือการรวบรวมข้อมูลธุรกิจสำหรับการตรวจสอบ แม้ว่าจะเหมาะสำหรับบริษัทที่ลงทุนในเครื่องมือของ Microsoft อยู่แล้ว แต่ Copilot ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี AI โดยไม่ต้องเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot

  • ร่างอีเมลและรายงานได้โดยตรงใน Outlook และ Word
  • บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการที่สร้างขึ้นใน Teams
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูลใน Excel เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของ Microsoft ที่ผู้บริหารใช้งานอยู่แล้ว

ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot

  • มีให้บริการเฉพาะภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365 เท่านั้น
  • ต้องมีการสมัครสมาชิกองค์กรเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด

ราคาของ Microsoft Copilot

  • 30 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

มันช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างร่าง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปหัวข้อหรือเอกสารยาว ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที คำสั่งภาษาธรรมชาติทำให้การใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Copilot เพื่อทำให้ชีวิตและกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น

7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนที่ยืดหยุ่นและสนทนาได้)

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT พัฒนาโดย OpenAI ได้กลายเป็นหนึ่งใน ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง และผู้นำด้านการดำเนินงาน มันทำงานเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การร่างอีเมลและการสร้างสรุปประจำวัน ไปจนถึงการระดมความคิดเชิงกลยุทธ์และการเตรียมการนำเสนอสำหรับผู้บริหาร

ต่างจากเครื่องมือจัดตารางเวลาแบบดั้งเดิมที่จำกัดเฉพาะกิจกรรมในปฏิทิน ChatGPT สามารถรองรับงานที่ซับซ้อนได้โดยการเข้าใจคำสั่งภาษาธรรมชาติ ต้องการร่างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับลูกค้าหรือไม่? สรุปบันทึกการประชุม? หรือข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากการจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง? ChatGPT ให้ผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถขอการอัปเดตโครงการ สร้างคำสั่ง AI สำหรับกระบวนการตัดสินใจ หรือแม้แต่ร่างงานสื่อสาร เช่น อีเมลติดตามผลได้ ด้วยการผสานรวมผ่าน API และแอปของบุคคลที่สาม ChatGPT สามารถเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหลัก

โดยสรุปแล้ว ChatGPT ไม่ได้ทำตัวเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เคร่งครัด แต่เป็น คู่สนทนา ที่สามารถปรับขนาดได้ตามปริมาณงานของคุณจัดการกับงานประจำวัน คำถามที่ซับซ้อน และงานที่เป็นกิจวัตร ในขณะที่ให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ร่างอีเมล รายงาน และการตอบกลับอีเมลติดตามผลได้ทันที
  • สรุปการประชุม เอกสาร และการติดต่อในอดีต
  • สร้างข้อความคำสั่งสำหรับ AI เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ
  • มีความเป็นไปได้ในการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ทั่วไป
  • ความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลหากมีการป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยตรง

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • แผน ChatGPT Plus: $20/เดือน
  • แผน ChatGPT Pro: $200/เดือน
  • แผนทีม ChatGPT: $30/ผู้ใช้/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่ ChatGPT ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงค้นหาข้อมูลออนไลน์ ฉันสามารถถามและได้รับคำตอบที่ชัดเจน เข้าใจง่ายภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังเก่งมากในการแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ซึ่งทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องที่เครียดน้อยลง

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ChatGPT

8. Otter (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและการถอดเสียง)

Otter.ai ผู้ช่วยผู้บริหารด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางOtter.ai

Otter. ai เป็นหนึ่งใน เครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะต้องเร่งจดบันทึกหรือกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดสำคัญ Otter จะบันทึกถอดเสียง และสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ สำหรับผู้บริหารที่ต้องจัดการการสนทนาหลายรายการในหนึ่งสัปดาห์ Otter จะกลายเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

Otterสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และจัดระเบียบบันทึกการประชุมเพื่อให้ผู้นำสามารถตรวจสอบและแชร์ข้อมูลอัปเดตได้อย่างรวดเร็วมันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ทำให้การบันทึกการสนทนาเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับผู้บริหารและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ นี่หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงกับงานธุรการและมีเวลามากขึ้นสำหรับการตัดสินใจที่มีมูลค่าสูง

นอกเหนือจากการถอดเสียงแล้ว ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของ Otter ยังช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูการโต้ตอบในอดีต ติดตามข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และดึงคำพูดเฉพาะเมื่อจำเป็น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่ต้องการติดตามข้อมูลในโครงการที่ซับซ้อนและงานสื่อสารต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Otter

  • การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์พร้อมระบุผู้พูด
  • บันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
  • บันทึกและติดตามผลที่สามารถแชร์ได้หลังการประชุม

ข้อจำกัดของนาก

  • ความถูกต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียง
  • คุณสมบัติที่จำกัดนอกเหนือจากการถอดความการประชุม

การตั้งราคาแบบ Otter

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/เดือน
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Otter

  • G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

Otter ช่วยให้ฉันสามารถจดบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และแชร์ได้ทันทีหลังการประชุม ฉันยังชอบที่สามารถใช้มันบันทึกการประชุมแบบพบหน้ากันจากโทรศัพท์ของฉัน แล้วนำมาประมวลผลใน Otter หรือ LLM อื่นๆ เช่น ChatGPT เพื่อพัฒนาขั้นตอนต่อไปหรือต้นแบบของนโยบายหรือโปรแกรมตามการประชุมได้อีกด้วย

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai

9. Fireflies (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกของการประชุมอัตโนมัติ)

ไฟร์ฟลายส์.ai
ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies.ai คือ เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในการจัดทำเอกสารการประชุม แทนที่จะต้องพิมพ์บันทึกหรือติดตามงานตามหลัง Fireflies จะคอยฟังการสนทนาของคุณ บันทึกการสนทนา และเน้นจุดสำคัญโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้บริหารที่ต้องจัดการประชุมต่อเนื่องกันหลายรอบ Fireflies จะทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่บันทึกทุกรายละเอียดในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนา

สิ่งที่ทำให้ Fireflies โดดเด่นคือความสามารถในการทำมากกว่าการถอดความ มันสามารถแท็กรายการที่ต้องดำเนินการ จัดระเบียบให้เป็นบันทึกที่สามารถค้นหาได้ และมอบวิธีที่ง่ายให้กับทีมในการย้อนกลับไปดูการประชุมที่ผ่านมา ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบข้อผูกพันจากสัปดาห์ที่แล้วหรือทบทวนงานที่ซับซ้อนที่พูดคุยกันในการประชุมกับลูกค้า Fireflies ทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย

สำหรับผู้บริหารและผู้นำด้านการดำเนินงาน นี่หมายถึงการพลาดจุดสำคัญน้อยลง การติดตามงานที่รวดเร็วขึ้น และกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการอัตโนมัติงานประจำ เช่น การจดบันทึกและการจัดระเบียบถอดความ Fireflies ช่วยเพิ่มเวลาให้ผู้บริหารได้มุ่งเน้นไปที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์และงานที่มีความสำคัญสูง

คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์

  • การถอดความการประชุมข้ามหลายแพลตฟอร์มการประชุม
  • สรุปและข้อมูลเชิงลึกสำคัญโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จากการสนทนา
  • ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของบันทึกการประชุม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการแชร์บันทึกกับทีม

ข้อจำกัดของหิ่งห้อย

  • การสรุปอาจพลาดความละเอียดอ่อนในงานที่ซับซ้อน
  • ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด

ไฟร์ฟลายส์ ราคา

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ข้อดี: $18/เดือน
  • ธุรกิจ: $29/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fireflies อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

องค์กรของเราได้ใช้ FireFlies มาประมาณ 8 เดือนแล้ว และมันกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการประชุมของเรา ด้วยปริมาณการประชุมที่เราจัดการและการสาธิตที่เราต้องทำ มันค่อนข้างยากที่จะจดจำการสนทนาทั้งหมด และเครื่องมือนี้ช่วยจดบันทึกให้คุณในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก AI ของ Fireflies ที่น่าสนใจ

10. Murf AI (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์เสียงและเนื้อหาเสียง)

เมอร์ฟ.ai
ผ่านทางMurf.ai

Murf AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดตารางเวลาหรือการจัดการโครงการ แต่ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่สำคัญในฐานะ ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI สำหรับผู้บริหารที่ต้องการเสียงพูดระดับมืออาชีพอย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องจ้างนักพากย์เสียงหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบันทึกเสียง Murf สามารถแปลงข้อความให้กลายเป็นเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติได้ภายในไม่กี่นาที

สำหรับผู้นำที่กำลังเตรียมการนำเสนอ เอกสารการฝึกอบรม หรือการอัปเดตทั่วทั้งบริษัท มันมอบวิธีที่ง่ายในการเพิ่มเสียงพากย์ที่ดูเป็นมืออาชีพและเหมือนมนุษย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือความพยายามเพิ่มเติม

Murf นำเสนอเสียงที่หลากหลาย ทั้งสำเนียงและโทนเสียงต่างๆ ให้ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอแก่ผู้ลงทุน การฝึกอบรมพนักงาน หรือการสื่อสารภายนอก แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถแก้ไขทั้งข้อความและเสียงได้ ทำให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว

แม้ว่ามันจะไม่จัดการปฏิทินหรือร่างอีเมลให้คุณ แต่ Murf ช่วยประหยัดเวลาในงานสื่อสารที่มีเสียงเป็นส่วนหนึ่ง สำหรับผู้บริหารที่ทำงานกับงานซับซ้อนเช่นการนำเสนอหรือการสรุปประจำวัน มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นเสียงที่น่าสนใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf AI

  • แปลงข้อความเป็นเสียงพากย์ที่สมจริงภายในไม่กี่นาที
  • ตัวเลือกเสียงและสำเนียงหลากหลาย
  • แก้ไขสคริปต์และเสียงจากแดชบอร์ดเดียว
  • มีประโยชน์สำหรับการสร้างการสื่อสารภายในหรือการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ Murf AI

  • มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเสียง
  • ต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับเสียงคุณภาพสูง

ราคา Murf AI

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • ข้อดี: $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Murf AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันพบว่า Murf.ai ใช้งานง่ายมาก และการสร้างเสียงฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าบริการอื่น ๆ ที่ฉันเคยลองใช้

เราพบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับการประชุม ในขณะที่เพียง 12% ใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่องว่างนี้โดดเด่นเพราะ 64% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในการประชุมเกือบครึ่งหนึ่งของพวกเขา

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

11. กง (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาด้านการขายและการวิเคราะห์)

ผ่านทางกง

หากบทบาทของคุณเกี่ยวข้องกับการขาย การโทรหาลูกค้า หรือการทำงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า Gong จะทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่คอยฟังอยู่เบื้องหลังเสมอ มันไม่ได้แค่บันทึกการโทรของคุณเท่านั้น แต่ยังถอดเสียงเป็นข้อความ ไฮไลท์ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และแสดงให้คุณเห็นด้วยว่าดีลใดกำลังคืบหน้า (หรือหยุดชะงัก)

สำหรับผู้บริหาร Gong ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ แทนที่จะต้องพึ่งความจำหรือบันทึกมือสอง คุณจะได้รับบันทึกที่สามารถค้นหาได้ของทุกการสนทนากับลูกค้า พร้อมการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ต้องการทราบหรือไม่ว่าข้อโต้แย้งใดที่มักเกิดขึ้นบ่อยที่สุด? หรือทีมของคุณจัดการกับคำถามติดตามผลอย่างไร? Gong เปิดเผยรูปแบบเหล่านั้นและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการโค้ชและการวางแผนกลยุทธ์

โดยสรุป Gong ช่วยให้ผู้นำได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ตัดสินใจโดยมีข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล และปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจโดยไม่ต้องนั่งฟังการบันทึกเสียงเป็นชั่วโมงๆ มันเหมือนมีผู้ช่วยดิจิทัลที่ทุ่มเทให้กับการติดตามทุกการสนทนากับลูกค้าของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Gong

  • การบันทึกการโทรและการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
  • การวิเคราะห์งานด้านการสื่อสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและสถานะของดีล
  • การผสานรวมกับระบบ CRM

ข้อจำกัดของกง

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขาย
  • การกำหนดราคาในระดับองค์กรอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคาของก้อง

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของก้อง

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Gong อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง คำแนะนำด้านการขาย/ข้อสรุปสำคัญ และความสามารถในการส่งข้อความสั้นๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับพนักงานยอดเยี่ยมมาก! ฉันใช้ Gong ทุกวันเลย

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับฆ้อง

12. แบบซอกราติส (เหมาะที่สุดสำหรับคำตอบและคำอธิบายที่รวดเร็ว)

แบบโสเครติส
ผ่านทางวิธีซอกราติค

Socratic คือผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้นำและผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมที่ต้องการความชัดเจนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับโครงการ. แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการดูแดชบอร์ด, สเปรดชีต, หรือบอร์ด Jira, คุณเพียงแค่ถามคำถามเช่น "เมื่อไหร่จะส่งได้?" หรือ "เราติดขัดตรงไหน?" และ Socratic จะให้คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในภาษาที่เข้าใจง่ายแก่คุณ.

มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีอยู่ (เช่น Jira และ Git) และเปลี่ยนกิจกรรมดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการติดตามสถานะ และใช้เวลาในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น

สำหรับผู้บริหาร มันเหมือนกับการมีหัวหน้าคณะทำงานที่คอยตรวจสอบสุขภาพของโครงการ ความเสี่ยง และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง—โดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วเลย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบโสเครติส

  • ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออธิบายแนวคิดทั้งในรูปแบบภาพและข้อความ
  • สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
  • มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารที่ต้องการรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของวิธีการซอกราติค

  • จำกัดเฉพาะการสนับสนุนในรูปแบบถาม-ตอบ
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดตารางเวลาหรือการจัดการโครงการ

การตั้งราคาแบบโสเครติส

  • คอร์: $50/เดือน
  • พลังงาน: $500/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส

  • G2: ไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง (กรณีการใช้งานและเครื่องมือ)

กรณีการใช้งานของผู้ช่วยผู้บริหาร AI

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีม ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ:

1. การจัดการปฏิทินและการบล็อกตารางเวลา

การจัดการปฏิทินผู้บริหารที่ยุ่งเหยิงอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ ผู้ช่วย AI สามารถ:

  • จัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ว่าง
  • บล็อกเวลาโฟกัสและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง

โบนัส:ด้วยเทมเพลต Schedule Blocking ของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างชัดเจน ตั้งค่างานประจำสำหรับการประชุม และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือเลื่อนกำหนดการกิจกรรมได้ รวมกับปฏิทิน Google หรือ Outlook ของคุณเพื่อการซิงค์ที่ราบรื่น

2. การทำให้บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการเป็นอัตโนมัติ

การบันทึกบันทึกการประชุมและการติดตามการดำเนินการตามเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงาน

  • AI สามารถถอดเสียงการประชุม สรุปการสนทนา และดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการได้
  • มอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ClickUp's AI-powered Meeting Notetaker เข้าร่วมการประชุมของคุณ, สร้างบันทึกการประชุม, และสร้างสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้. คุณสามารถเปลี่ยนประเด็นการหารือเป็นงานได้ทันที, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเส้นตาย—ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ.

3. การทำงานอัตโนมัติของงานและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วย AI สามารถทำงานซ้ำๆ หรืองานที่ต้องใช้แรงงานคนให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น:

  • การสร้างงานจากอีเมลหรือข้อความแชท
  • การอัปเดตสถานะหรือลำดับความสำคัญตามกฎเกณฑ์
  • ส่งการแจ้งเตือนและการติดตามผล

ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการดำเนินการ (เช่น การมอบหมายงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ) ตามกฎที่กำหนดเอง ClickUp AI สามารถร่างคำอธิบายงาน สร้างรายการตรวจสอบ และแม้กระทั่งแนะนำขั้นตอนถัดไป ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

4. การทำงานร่วมกันในทีมแบบผสมผสานและระยะไกล

ผู้ช่วย AI ช่วยลดช่องว่างในทีมที่กระจายตัวโดย:

  • สรุปหัวข้อการสนทนาและอัปเดตโครงการ
  • การเน้นจุดที่เป็นอุปสรรคและความพึ่งพา
  • ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันในลำดับความสำคัญ

ClickUp's Chat, Docs, และ Whiteboards ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์. AI สามารถสรุปการหารือที่ยาวนาน, สร้างเอกสารสรุปโครงการ, และทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด.

5. การรายงานและการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารต้องการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว AI สามารถ:

  • สร้างสรุปประจำวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือน
  • เน้นงานที่ค้างอยู่, กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม

แดชบอร์ด ClickUpและสรุปข้อมูลด้วย AI ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสถานะโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย ปรับแต่งรายงานเพื่อแสดงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

6. การจัดการอีเมลและการสื่อสาร

ผู้ช่วย AI สามารถช่วยจัดการกับปริมาณอีเมลและข้อความที่ท่วมท้นได้โดยการ:

  • การร่างคำตอบ
  • สรุปกระทู้ยาว
  • การแจ้งเตือนรายการเร่งด่วน

ด้วย ClickUp AI คุณสามารถสั่งให้ผู้ช่วย AI ของคุณสร้างร่างอีเมล สรุปการสนทนา ส่งอีเมลและคำเชิญประชุม และสร้างงานติดตามผลได้

โบนัส: ยึดคืนเวลาในชีวิตของคุณด้วย ชุดเทมเพลตตารางเวลาที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างชาญฉลาด ไม่ยุ่งยาก

พร้อมที่จะจ้างผู้ช่วยผู้บริหาร AI หรือยัง? ลองใช้ ClickUp!

บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหารด้วย AI นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการตารางเวลาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการจัดการงานประจำวันของพวกเขา ตั้งแต่การจัดตารางประชุมและอัตโนมัติงานประจำไปจนถึงการร่างอีเมลและการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยคุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ด้วยการรวมการจัดการโครงการ การจัดการปฏิทินอัจฉริยะ บันทึกการประชุม และงานด้านการสื่อสารไว้ในที่เดียว จึงมอบทุกสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

🚀 สมัครฟรีวันนี้และดูว่า ClickUp สามารถกลายเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร AI ของคุณได้อย่างไร—ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด.

คำถามที่พบบ่อย (คำถามที่ถามบ่อย)

ผู้ช่วยผู้บริหาร AI คือผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารจัดการตารางเวลา งานสื่อสาร การอัปเดตโครงการ และงานประจำต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและมีความสำคัญสูงได้

มันใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ผู้ช่วยที่ใช้ AI จำนวนมากสามารถผสานการทำงานโดยตรงกับปฏิทิน เครื่องมือจัดการโครงการ และแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้ช่วย AI จะทำงานอัตโนมัติในภารกิจประจำวันล่วงหน้า สร้างบันทึกการประชุม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากการโต้ตอบในอดีต

ผู้ช่วยมนุษย์นำการตัดสินใจและบริบทส่วนตัวมาสู่ภารกิจที่ซับซ้อน. ผู้ช่วยผู้บริหาร AI, อย่างไรก็ตาม, จัดการงานเอกสาร, นัดหมายการประชุม, และจัดการข้อมูลในระดับใหญ่, แต่ไม่สามารถแทนที่ผู้ช่วยมนุษย์ได้ทั้งหมด.

คุณฝึกฝนมันผ่านคำแนะนำที่ชัดเจนของ AI, การใช้อย่างต่อเนื่อง, และการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อให้มันสามารถตีความข้อมูลและปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้นตามกาลเวลา

เครื่องมือเช่น ClickUp และ Google Assistant รองรับคำสั่งเสียง ทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดตารางเวลาและการสื่อสารแบบไม่ต้องใช้มือ

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ให้คุณตั้งค่าความชอบ เชื่อมต่อเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจคุณ

เลือกแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบการตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนใช้เครื่องมือ AI ในที่ทำงานเสมอ

ใช่ — ผู้ช่วยผู้บริหาร AI หลายคนสามารถผสานการทำงานกับปฏิทิน, ระบบ CRM, และแพลตฟอร์มการสื่อสารได้ ทำให้การผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ราคาแตกต่างกันไป หลายแพลตฟอร์ม รวมถึง ClickUp มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงในระดับที่ต้องชำระเงิน

ไม่ทั้งหมด. ผู้ช่วย AI โดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำเป็นประจำ แต่ผู้ช่วยมนุษย์นำความละเอียดอ่อน, การจัดการความสัมพันธ์, และการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์.