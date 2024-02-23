บล็อก ClickUp
ภาวะผู้นำแบบ ISFP: เพิ่มผลกระทบสูงสุดในการบริหารโครงการ

PMO Team
23 กุมภาพันธ์ 2567

เป็นที่ทราบกันดีว่าบุคลิกภาพของคุณมีผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตคุณ รวมถึงวิธีที่คุณจัดการโครงการต่างๆ

ISFP หรือ 'นักผจญภัย' เป็นหนึ่งใน 16 ประเภทบุคลิกภาพภายในแบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI) ซึ่งมีลักษณะบุคลิกภาพแบบเก็บตัว, รับรู้, รู้สึก, และรับรู้

ผู้ที่ระบุตัวตนว่าเป็น ISFP มักไม่แสวงหาความสนใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความช่างสังเกตและสร้างสรรค์

ISFP เป็นที่รู้จักจากความรู้สึกทางศิลปะที่แข็งแกร่ง ความเป็นจริง และความรักในอิสรภาพ ซึ่งทำให้พวกเขาแตกต่างจากประเภท MBTI อื่น ๆ พวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือที่แท้จริง และชอบที่จะเข้าใจความต้องการและความกังวลของผู้คนรอบข้าง

พวกเขาไม่โอ้อวด ปรับตัวได้ดี และมีความเห็นอกเห็นใจ ทำให้พวกเขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าในที่ทำงาน

อาชีพของ ISFP
แล้วพวกเขาในฐานะผู้นำล่ะ? 👀

ISFP เป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างและให้ความสำคัญกับความเป็นเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ในทีมของพวกเขาหรือไม่?

พวกเขาแสดงออกถึงสไตล์การเป็นผู้นำที่อ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจผู้อื่น แต่ยังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายหรือไม่?

แม้ว่าพวกเขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำที่ให้การสนับสนุนอย่างเงียบๆ แทนที่จะเป็นผู้นำที่เผด็จการ แต่สไตล์การเป็นผู้นำของ ISFP นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไปข้างหน้าได้หรือไม่?

คำตอบคือ ใช่!

ISFPs ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำแม้ว่าพวกเขาจะไม่ค่อยต้องการเป็นผู้นำทีมก็ตาม พวกเขาเป็นหนึ่งในประเภท MBTI ที่หายากที่สุดที่คุณจะพบในบทบาทผู้นำ

หากคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้และต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณให้เฉียบคมขึ้น เตรียมตัวให้พร้อม

บทความนี้จะสำรวจว่า ISFP ทำหน้าที่เป็นผู้นำประชาธิปไตยได้ดีเพียงใด รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา เราจะสำรวจการใช้ประโยชน์จากสไตล์การนำนี้ในการบริหารโครงการและทีมด้วย มาเริ่มกันเลย

การประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำของ ISFP: จุดแข็งและจุดอ่อน

การเป็นผู้นำรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFP. อย่างไรก็ตาม พวกเขามีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ.

แนวทางที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นในการบริหารคน สไตล์การบริหารที่ยืดหยุ่น และความคิดสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาโดดเด่นในฐานะผู้นำที่ส่งเสริมและให้กำลังใจผู้อื่น พวกเขายังยึดมั่นในคุณค่าส่วนบุคคล วิสัยทัศน์ระยะยาว และการสนับสนุนผู้ที่ด้อยโอกาสอีกด้วย

หากพวกเขาได้เป็นผู้นำ พวกเขาจะนำทีมด้วยความเคารพ ความใส่ใจ และความชื่นชมในความสามารถของทุกคน

จุดแข็งของ ISFP

  • ISFP มักไม่มองข้ามรายละเอียดที่สำคัญและเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ยอดเยี่ยม พวกเขาเชี่ยวชาญในการค้นหาแบบแผนและความเชื่อมโยง และคุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาเห็นโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงที่ผู้อื่นอาจมองข้าม
  • ผู้นำ ISFP มีประสิทธิภาพในการประเมินทรัพยากรและประเมินความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ พวกเขายังชอบที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันไปตามที่มันมา โดยเปิดโอกาสให้สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ และยังคงสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้ภายใต้แรงกดดัน
  • ลักษณะการเป็นผู้นำที่สำคัญของ ISFP ที่ทำให้พวกเขามีอิทธิพลคือ พวกเขาไม่ยอมเสียสละหลักการของตนเพื่อสิ่งใด และมีความอดทนต่อคนหน้าไหว้หลังหลอกน้อยมาก พวกเขาจะตัดขาดความสัมพันธ์กับบุคคลเช่นนั้นอย่างรวดเร็วที่สุด
  • ISFP มักจะเป็นคนที่ให้ความเคารพผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่ทำให้พวกเขาผิดหวัง ธรรมชาติของมนุษย์นั้นซับซ้อนและหลากหลาย และเส้นทางของทุกคนล้วนเป็นเอกลักษณ์ พวกเขาเชื่อในการให้โอกาสและมองในแง่ดีต่อผู้อื่น
  • พวกเขาเชื่อในการดูแลเพื่อนร่วมงาน พวกเขาสามารถนำทีมได้อย่างร่วมมือ แก้ไขปัญหา หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และบรรลุเป้าหมายที่เป็นจริงได้ด้วยการเป็นผู้นำที่มีความละเอียดอ่อน

จุดอ่อนของ ISFP

  • พวกเขาไม่ชอบที่จะครอบงำและรู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องควบคุมผู้อื่น วางแผนเป้าหมายการจัดการโครงการระยะยาว หรือลงโทษพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ การต้องไล่คนออกหรือส่งข่าวร้ายให้กับเพื่อนร่วมทีมสามารถสร้างความเครียดเป็นพิเศษสำหรับผู้นำที่มีสไตล์ ISFP
  • ผู้นำ ISFP ไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับทฤษฎีที่เป็นนามธรรม เว้นแต่พวกเขาจะเห็นการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ต้องลงมือทำ
  • พวกเขาตั้งใจที่จะรักษาความสงบในที่ทำงานมากจนมักกดทับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือละเลยความต้องการของตัวเอง ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจครั้งแล้วครั้งเล่า
  • บางครั้ง คนที่มีบุคลิกภาพ ISFP จะเปิดกว้างมากจนทำให้พวกเขาชะลอการตัดสินใจเพื่อดูว่าสิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงหรือมีทางเลือกใหม่ ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ พวกเขาจะลังเลไปมา เปลี่ยนใจอยู่บ่อยครั้ง

การเปรียบเทียบระหว่างบุคลิกภาพประเภท ISFP กับรูปแบบภาวะผู้นำ MBTI อื่น ๆ

ประเภท MBTIรูปแบบการเป็นผู้นำลักษณะเด่น
ISFPสนับสนุนมีความเห็นอกเห็นใจ ยืดหยุ่น ปฏิบัติได้จริง เป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง ไม่ชอบความขัดแย้ง
ISTPวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ดี, ปรับตัวได้, เป็นอิสระ, ตรงไปตรงมา, ชอบความเป็นอิสระ
INFPสร้างแรงบันดาลใจมีอุดมการณ์ มุ่งเน้นคุณค่า สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
INTPนวัตกรรมวิเคราะห์, ต้องการความเข้าใจ, สร้างสรรค์, ให้คุณค่ากับความสามารถ
ISFJผู้พิทักษ์เชื่อถือได้, ใส่ใจ, สนับสนุน, ให้คุณค่ากับความสมดุล
ISTJผู้จัดงานมีระเบียบ เชื่อถือได้ ให้ความสำคัญกับประเพณีและระเบียบแบบแผน
INFJผู้มีวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์ลึกซึ้ง มีคุณธรรมเป็นแกนหลัก มีความเมตตา เอาใจใส่ในการทำความเข้าใจและให้คำแนะนำ
INTJกลยุทธ์มีวิสัยทัศน์, สร้างสรรค์, มุ่งมั่น, ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความสามารถ
ESFPมีเสน่ห์ดึงดูดใจเปิดเผย, สังเกตการณ์, ทำให้การทำงานสนุก, รวมกลุ่ม
ESTPพลวัตกระตือรือร้น, มุ่งเน้นการกระทำ, ปฏิบัติได้จริง, ปรับตัวได้ดี, ชอบความท้าทาย
ENFPผู้สร้างแรงจูงใจกระตือรือร้น, สร้างสรรค์, สนับสนุน, มีคุณธรรม, สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ENTPผู้โต้วาทีนวัตกรรม, ยุทธศาสตร์, กระตือรือร้น, ชอบคิดสร้างสรรค์และถกเถียง
ESFJผู้อำนวยความสะดวกสังคมดี, ให้การสนับสนุน, มีระเบียบ, ต้องการสร้างความสมานฉันท์และความร่วมมือ
ESTJผู้ดำเนินการมีระเบียบ, ตัดสินใจได้ดี, ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความเป็นระเบียบ
ENFJโค้ชมีเสน่ห์, เข้าอกเข้าใจผู้อื่น, สร้างแรงบันดาลใจ, มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้อื่น
ENTJผู้บัญชาการมั่นใจในตนเอง มีกลยุทธ์ มีประสิทธิภาพ ขยันขันแข็ง มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและจัดระเบียบ

ISFP ในฐานะผู้นำ: วิธีพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและค่านิยมส่วนบุคคล

ทักษะการเป็นผู้นำที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก้าวหน้าในอาชีพ. ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบทีมหรือโครงการ หรืออย่างน้อยก็ทำงานในบทบาทที่ต้องร่วมมือกับผู้อื่นในบางช่วงเวลา.

แล้วทำไมไม่ทำงานตอนนี้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณในฐานะ ISFP ล่ะ?

เริ่มต้นด้วยการทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

1. ยอมรับและพัฒนาจุดแข็งตามธรรมชาติ

ในฐานะ ISFP จุดแข็งที่สุดของคุณอยู่ที่การเข้าใจผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและไว้วางใจกับสมาชิกในทีมของคุณ

เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ คุณอาจพิจารณาการนำนโยบายเปิดประตูมาใช้ นโยบายนี้จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของทีม และค้นหาโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของคุณก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การคำนึงถึงเวลาสำรองในตารางเวลาของโครงการอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การล่าช้าไม่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเผชิญกับกำหนดเวลาที่เคร่งครัดเกินไป ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น

เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและมอบหมายความรับผิดชอบให้กับทีม ให้ใช้ClickUp Goals. แม้ว่าการตั้งเป้าหมายจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่คุณจะติดตามความคืบหน้าไปสู่การสำเร็จได้อย่างไร?

ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, ปริมาณงาน, และบัตรคะแนนพนักงาน—เลือกจากวิดเจ็ตกว่า 50 รายการที่พร้อมใช้งานเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบของคุณ

เป้าหมาย ClickUp
กำหนดเส้นตาย แบ่งปันความรับผิดชอบ และรักษาความรับผิดชอบด้วยเป้าหมายของ ClickUp

เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ ตามสไตล์การนำทีม กระบวนการทำงาน ระบบการทำงาน และความต้องการอื่น ๆ ของคุณ

โบนัส:นี่คือการเปรียบเทียบสั้น ๆระหว่างบุคลิกภาพ ISFP และ INFP!

2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร

ทำงานในการสื่อสารวิสัยทัศน์และความคาดหวังของคุณให้ชัดเจน ฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะและการเขียน จงซื่อสัตย์และจริงใจในการปฏิสัมพันธ์กับทีม หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาองค์กรหรือพูดในแบบที่คุณไม่ใช่

ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Chat เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาการทำงานด้วยการ @mentions และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการตามรายการที่ต้องทำได้อย่างต่อเนื่อง

ทำให้คำสั่งของคุณกระชับและอ่านง่ายโดยใช้บล็อกโค้ด, รายการแบบมีเครื่องหมาย, และแบนเนอร์.ประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบด้วยคำสั่งลัด /Slash Command และให้คุณค่าไหลผ่านคำพูดของคุณ.

ภาพแดชบอร์ดแชทของ ClickUp
ใช้ ClickUp Chat เพื่อเริ่มการสนทนา, แชร์ไฟล์และทรัพยากร, และมอบหมายความคิดเห็น

เรียนรู้ที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง แม้จะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFP แต่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่ควรมีในฐานะผู้นำ

ใช้กลไกการให้ข้อเสนอแนะของเป้าหมายใน ClickUp เช่น ส่วนความคิดเห็นหรือกระบวนการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์

หากคุณคิดว่าบางสิ่งสามารถปรับปรุงได้ ให้พูดก่อนที่มันจะบานปลาย การให้คำแนะนำที่ซื่อสัตย์แต่สร้างสรรค์นั้นสำคัญมาก อย่างไรก็ตาม การสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจผ่านการชื่นชมเมื่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีนั้นก็สำคัญเช่นกัน การให้คำชมเชยในทางบวกสามารถช่วยให้เกิดผลดีในระยะยาว

นำการสนทนาด้วยสิ่งที่ดำเนินไปได้ดี จากนั้นพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปิดท้ายการสนทนาด้วยการตั้งคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหา และเสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือ

3. เรียนรู้การจัดการความขัดแย้ง

ในฐานะผู้นำ คุณไม่สามารถรับปัญหาของทุกคนได้ อย่างไรก็ตาม ในทีม ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นและปะทุขึ้นได้ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิด ความไม่เห็นด้วย และความไม่พอใจส่วนตัว และคุณจะต้องหาวิธีเปลี่ยนความขัดแย้งนั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ดี

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

  • เข้าใจความขัดแย้งจากมุมมองของคุณอย่างเป็นกลางและชัดเจนที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ ฟังทั้งสองฝ่ายและระบุจุดที่อาจมีการตกลงร่วมกันได้และประเด็นที่ไม่เห็นพ้องต้องกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะไม่มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการรับผิดชอบ ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดบทบาท, หน้าที่, และความคาดหวังจากสมาชิกทีมแต่ละคนอย่างชัดเจน

  • ดำเนินการตรวจสอบหรือรายงานเป็นประจำเพื่อให้ทีมสามารถอัปเดตความคืบหน้าได้ ยอมรับและให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ การยอมรับและให้รางวัลจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะนี้ให้มีความสำคัญ

โปรดจำไว้ว่า ในฐานะผู้นำ คุณต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อความขัดแย้ง มองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้คนและสถานการณ์ และรักษาความสามัคคีไว้โดยไม่กระทบต่อกำหนดเวลาของโครงการหรือคุณภาพของงาน

4. เรียนรู้การมอบหมายงาน

ISFP อาจชอบทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพ แต่การเป็นผู้นำต้องมีการมอบหมายงาน

คุณน่าจะมีความสามารถในการสังเกตทักษะของผู้อื่นได้ดี ใช้จุดแข็งนี้ให้เป็นประโยชน์โดยมอบหมายงานตามจุดแข็งของสมาชิกในทีม งานเหล่านี้อาจเป็นงานเล็ก ๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำและสามารถทำเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp Tasksมอบแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการสร้างและติดตามงานทั้งหมดของทีมคุณ จัดระเบียบงานโดยใช้ระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรทำงานใดก่อน

งานใน ClickUp
วางแผน, จัดระเบียบ, และร่วมมือกันในโครงการใด ๆ ได้ด้วย ClickUp Tasks

ใช้เทมเพลตรายการงานของClickUp สำหรับการระบุ, จัดลำดับความสำคัญ, จัดระเบียบ,และติดตามงานหรือกิจกรรมต่าง ๆขณะมอบหมายงาน ให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังและเปิดรับวิธีการของผู้อื่น นี่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมของคุณและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของคุณ

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างระบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อป้อนข้อมูลสำหรับทุกงาน คุณสามารถคัดกรองงานที่สำคัญที่สุดได้โดยดูในมุมมองปฏิทิน รายการ หรือกระดาน

จัดระเบียบงานของคุณและบรรลุผลลัพธ์อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
จัดระเบียบงานของคุณและบรรลุผลลัพธ์อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

เทมเพลตนี้มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อช่วยในการ:

  • การมองเห็นและจัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ แผนก หรือสถานะ
  • การปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมตามแบนด์วิดท์และความคืบหน้าของงาน
  • การร่วมมือกับทีมต่าง ๆ ในการมอบหมายงาน, กำหนดตารางเวลา, และทำให้เสร็จสมบูรณ์

จัดการประชุมกับทีมของคุณเป็นประจำเพื่อให้ทราบความคืบหน้าของงานและให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งและกำหนดเวลา

สุดท้ายนี้ ให้ไตร่ตรองถึงการมอบหมายงานที่ประสบความสำเร็จและระบุสิ่งที่ไม่ได้ผล เพื่อพัฒนาทักษะการมอบหมายงานของคุณและเพิ่มความมั่นใจในการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในอนาคต

5. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้นำต้องสามารถปรับตัวและรักษาความเกี่ยวข้องได้ และหนึ่งในวิธีที่จะบรรลุสิ่งนี้คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยการขยายความรู้ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถอยู่เหนือเส้นโค้ง นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณทำเช่นเดียวกัน

พิจารณาการเข้าเรียนหลักสูตรอย่างเป็นทางการหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่มุ่งเน้นด้านที่คุณต้องการเรียนรู้หรือพัฒนา เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์หรือทักษะการจัดการองค์กร

ISFP ถือเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้คุณสมบัตินี้ในการผสานการเรียนรู้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณอย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น จัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของการประชุมทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ วิธีการ หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม แต่ยังกระตุ้นการเรียนรู้ของคุณอีกด้วย

ISFPs โดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถทดลองและเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ ใช้แนวทาง 'ลองผิดลองถูก' ในทีมของคุณ ซึ่งคุณสามารถทดสอบแนวคิดใหม่ๆ ในขนาดเล็กกับทีมของคุณได้

เริ่มต้นแนวทางใหม่ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือโครงสร้างทีมที่แตกต่างออกไป ด้วยการทดลองและสะท้อนผลอย่างต่อเนื่อง ฝังการเรียนรู้เข้าไปในแก่นแท้ของสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ ทำให้หลักการบริหารโครงการของคุณมีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์อยู่เสมอ

6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ISFPs ชอบความฉับพลัน ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดโครงสร้างได้ในบางครั้ง ทำให้ยากที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวหรือบริหารโครงการที่ซับซ้อน

เพื่อเป็นผู้นำทีมและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะ ISFP จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มตามธรรมชาติของคุณ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ปฏิบัติตามวิธีการตั้งเป้าหมายแบบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา) ซึ่งจะช่วยคุณ:

  • มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น และกรอบเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนสำคัญ
  • บริหารจัดการทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเครียดและการหมดไฟทั้งสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ
  • ได้รับประโยชน์จากวิธีการที่ชัดเจนในการวัดKPI การจัดการโครงการของคุณ มอบความรู้สึกถึงความสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญกว่านั้นใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพรวมของขอบเขตโครงการทั้งหมดและภาพรวมใหญ่ คุณสามารถกำหนดเวลางานได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกำหนดเวลา และแก้ไขปัญหาคอขวด

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
สร้างภาพและจัดการโครงการใด ๆ ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น สวยงาม และสนุกสนานมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีพรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค์เช่นคุณ ซึ่งมักจะรู้สึกเบื่อกับการจัดการกับตาราง Excel

เมื่อคุณมีรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของโครงการอยู่ในมือ การจัดการทีม การปฏิบัติตามกำหนดเวลา และการนำโครงการไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าหนักใจอีกต่อไป

โอบรับสไตล์การเป็นผู้นำแบบ ISFP ของคุณและเพิ่มศักยภาพให้สูงสุด

ในฐานะผู้นำ ISFP เส้นทางของคุณไม่เหมือนใคร ความสามารถโดยธรรมชาติในการสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจของคุณมีพลังไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังทิ้งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อโลกที่อยู่รอบตัวคุณอีกด้วย

จงทะนุถนอมความสามารถของคุณในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในระดับที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัว และใช้ความสามารถนี้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและเข้าใจ

เทคโนโลยีสามารถนำมาซึ่งการจัดระเบียบ ความชัดเจน และความมั่นใจที่จำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการใช้ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถติดตามโครงการ สื่อสารกับทีมได้อย่างอิสระ จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ และทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา

เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้คุณสมดุลระหว่างความเมตตาของคุณกับความกล้าหาญที่จำเป็นในภาวะผู้นำ

ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ และสัมผัสโอกาสที่จะก้าวออกจากโซนความสบายของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. บุคลิกภาพแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับซีอีโอ?

บุคลิกภาพประเภทที่มักถูกกล่าวถึงว่ามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับบทบาทซีอีโอคือ ENTJ (ผู้บัญชาการ) คนเหล่านี้เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดระเบียบ นำทีม และวางกลยุทธ์ ทำให้พวกเขามีความเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเมตตาโดยธรรมชาติ พวกเขามีความเด็ดขาดและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมาย และด้วยเหตุนี้จึงเหมาะสมกับบทบาทผู้นำ อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพประเภทอื่น ๆ ก็สามารถดึงจุดแข็งของตนเองมาใช้เพื่อนำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับบทบาทผู้นำได้เช่นกัน

2. อาชีพใดเหมาะสมที่สุดสำหรับ ISFP?

ISFP จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงเป็นนักการตลาด เชฟ ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักบำบัดการงาน และครูที่ประสบความสำเร็จ

3. ISFP เหมาะกับตำแหน่งผู้นำหรือไม่?

ISFP ไม่ใช่สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงความเป็นผู้นำ และพวกเขาอาจไม่แสดงความต้องการที่จะเป็นผู้นำ แต่พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจ สร้างสรรค์ และยืดหยุ่นในกลยุทธ์การเป็นผู้นำ ทำให้พวกเขามีความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์และใส่ใจในความต้องการทางอารมณ์ของทีมอย่างแท้จริง