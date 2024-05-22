ISFP vs. INFP: ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของบุคลิกภาพในที่ทำงาน

เมลานีและจอห์นต่างก็เป็นคนเก็บตัว แต่ทัศนคติต่อชีวิตของพวกเขานั้นแตกต่างกันอย่างมาก
เมลานีมีทัศนคติต่อชีวิตที่เน้นความเป็นจริง เธอไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เธอพึ่งพาประสบการณ์จริงและกระทำตามเหตุผล
ในทางกลับกัน จอห์นเชื่อมั่นในอนาคต การตัดสินใจของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์มากกว่าที่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
อะไรที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกัน? คำตอบอยู่ที่ตัวชี้วัดประเภท Myers–Myers-Briggs (MBTI) ของพวกเขา—เมลานีเป็น ISFP (เก็บตัว, รับรู้, รู้สึก, รับรู้) ในขณะที่จอห์นเป็น INFP (เก็บตัว, จินตนาการ, รู้สึก, รับรู้) ตามกรอบของ 16 ประเภทบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
ก่อนที่จะพูดถึง ISFP กับ INFP ขอให้เราเข้าใจก่อนว่าทำไมแนวคิดนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานและสังคมในปัจจุบัน
แบบทดสอบบุคลิกภาพไมเออร์ส-บริกส์: ภาพรวมอย่างรวดเร็ว
แบบทดสอบบุคลิกภาพไมเออร์ส-บริกส์ (MBTI)เป็นแบบสอบถามที่ให้คุณตอบคำถามด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่คุณรับรู้ข้อมูล ตัดสินใจ หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น แบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้คุณเป็นคุณในแบบที่ไม่เหมือนใคร
แบบทดสอบบุคลิกภาพนี้ช่วยในเรื่องต่อไปนี้:
- การเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
- การเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลิกภาพประเภทต่างๆ
- การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนสามารถเติบโตได้
- การมอบหมายงานตามบุคลิกภาพเพื่อใช้ศักยภาพของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การเข้าใจตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมบูรณ์
ไม่ว่าคุณจะต้องการรู้จักตัวเองให้ดียิ่งขึ้น หรือเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรการประเมิน MBTIจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณ
วิธีการของไมเออร์ส-บริกส์วิเคราะห์บุคลิกภาพตามสี่มิติ:
- การเปิดเผยต่อสังคม (E) กับ การเก็บตัว (I): มาตรวัดนี้วัดว่าบุคคลได้รับพลังงานจากที่ไหน ผู้ที่เปิดเผยต่อสังคมมักจะเป็นคนเปิดเผยและได้รับพลังงานจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในขณะที่ผู้เก็บตัวมักจะสงวนตัวและได้รับพลังงานจากการอยู่ตามลำพัง
- การรับรู้ (S) เทียบกับการหยั่งรู้ (N): มาตรานี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนรับรู้ข้อมูล ผู้ที่เน้นการรับรู้จะพึ่งพาข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบัน ในขณะที่ผู้ที่เน้นการหยั่งรู้จะชอบตีความรูปแบบและความเป็นไปได้ต่างๆ โดยมักจะมุ่งเน้นไปที่อนาคต
- การคิด (T) vs. การรู้สึก (F): วิธีที่บุคคลตัดสินใจขึ้นอยู่กับมาตรานี้ ผู้คิดให้ความสำคัญกับตรรกะและการวิเคราะห์เชิงวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้รู้สึกจะพิจารณาอารมณ์และคุณค่าเมื่อทำการเลือก
- การตัดสิน (J) เทียบกับการรับรู้ (P): มาตรานี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่บุคคลมีต่อโลกภายนอก ผู้ที่ชอบการตัดสินจะชอบโครงสร้างและการจัดระเบียบ ในขณะที่ผู้รับรู้จะมีความยืดหยุ่นและทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า
สเกลทั้งสี่นี้รวมกันเพื่อสร้างประเภทบุคลิกภาพที่เป็นไปได้ 16 ประเภท โดยสองประเภทคือ ISFP และ INFP
ISFP กับ INFP บุคลิกภาพแบบต่างๆ ในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของบุคลิกภาพแบบ ISFP และ INFP
ความแตกต่าง
|ISFP
|INFP
|ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน
|มุ่งสู่อนาคต
|แสดงออกผ่านทางการกระทำ (เช่น การวาดภาพ)
|แสดงออกผ่านคำพูด (เช่น บทกวี)
|สนุกสนาน
|วิตกกังวล
|ปฏิบัติได้จริง
|นักฝัน
|เข้ากันได้ดีกับคนใหม่
|ไม่ค่อยเข้ากันกับคนใหม่
ความคล้ายคลึง
- เพลิดเพลินกับการใช้เวลาอยู่คนเดียว
- อ่อนไหว
- มีความเห็นอกเห็นใจ
- อิสระ
เราจะลงรายละเอียดในภายหลัง แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทบุคลิกภาพแต่ละประเภทกันก่อน
ISFP คือบุคลิกภาพประเภทอะไร?
ในกรอบประเภทบุคลิกภาพของไมเออร์ส-บริกส์ ISFP หมายถึง การมีสัญชาตญาณ การรับรู้ การรู้สึก และการรับรู้แบบเปิดกว้าง ISFP (หรือที่รู้จักในนาม นักผจญภัย) เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ติดดิน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นอิสระ และมีความอยากรู้อยากเห็น พวกเขามีความรู้สึกทางศิลปะที่แข็งแกร่งและมีความดึงดูดโดยธรรมชาติในการสำรวจสิ่งใหม่ๆ
ลักษณะสำคัญของ ISFP
นี่คือลักษณะบางประการที่ ISFP มี:
- ISFP เป็นคนเก็บตัว—พวกเขาชอบอยู่กับตัวเองและชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้ง
- พวกเขาเชื่อถือประสาทสัมผัสหรือการสังเกตในชีวิตจริงมากกว่าสัญชาตญาณของตนเอง
- อารมณ์มีความสำคัญต่อพวกเขามากกว่าเหตุผล
- พวกเขามีความคิดเปิดกว้างและคล่องตัว—การจัดระเบียบหรือความเคร่งครัดเกินไปไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ
จุดแข็งและจุดอ่อนของ ISFP
จุดแข็ง
- ISFPs เชื่อในปรัชญา 'อยู่ร่วมกันอย่างสงบ' ซึ่งทำให้พวกเขามีความคิดบวก ร่าเริง และสนุกสนานเมื่ออยู่ใกล้
- พวกเขาอ่อนไหวและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
- พวกเขามีจินตนาการสูงมาก
- พวกเขาชอบค้นคว้าและสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จัก
- พวกเขามีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม
- ความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาทำให้พวกเขาโดดเด่น
จุดอ่อน
- ISFPs พบว่ามีความยากลำบากในการผูกมัดตัวเองกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานาน
- พวกเขาพยายามอย่างหนักในการสร้างแผนสำหรับตัวเองหรือทำตามแผน
- พวกเขามักจะประเมินคุณค่าของตนเองจากความสำเร็จ ซึ่งทำให้พวกเขามีการแข่งขันสูง
- ความชอบของพวกเขาในการมีอิสระทำให้ยากที่จะปรับตัวในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้มงวดและมีโครงสร้างหรือในแวดวงวิชาการ
ISFPs ในการทำงาน
ในที่ทำงาน ISFPs เป็นคนที่มีเหตุผล ปฏิบัติตามความเป็นจริง และมีความเป็นอิสระ แต่พวกเขาก็เปิดกว้างต่อการร่วมมือเมื่อมีทีมที่มีความคิดเหมือนกันอยู่เคียงข้าง มาทำความเข้าใจกันว่าบุคลิกภาพประเภทนี้ทำงานในฐานะผู้นำและสมาชิกทีมอย่างไรจรรยาบรรณในการทำงานของพวกเขาเป็นอย่างไรและพวกเขาใช้รูปแบบการจัดการแบบใด
ISFP ในภาวะผู้นำ
โดยทั่วไปแล้ว ISFP มักจะหลีกเลี่ยงบทบาทผู้นำ แต่ทำได้ดีเมื่อต้องนำกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีสมาชิกทีมที่ร่วมมือกันดี
ในฐานะผู้นำ พวกเขาตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้มากกว่าเป้าหมายที่กว้างเกินไป พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีม ความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม—พวกเขาสามารถเข้าใจปัญหาที่สมาชิกในทีมกำลังเผชิญอยู่ได้ สไตล์การเป็นผู้นำของพวกเขาเน้นการนำโดยความเงียบและการเป็นแบบอย่างมากกว่าการใช้คำสั่ง
ผู้นำ ISFP มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจความต้องการของโครงการและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม พวกเขายังทำงานได้ดีกับข้อกำหนดของโครงการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากพวกเขา ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ISFP ในฐานะพนักงาน
ISFPs ชอบงานที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของพวกเขา ในที่ทำงาน พวกเขาชอบกิจกรรมหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้ พวกเขาชอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สุภาพและร่วมมือกัน ซึ่งพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระ ความรู้สึกทางสุนทรียภาพของพวกเขามักต้องการให้ที่ทำงาน (หรืออย่างน้อยห้องทำงาน/โต๊ะทำงานของพวกเขา) มีความสวยงามน่ามอง
บุคลิกภาพประเภทนี้ชอบทำงานอย่างอิสระ แต่ก็เจริญเติบโตได้ดีเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีม ในฐานะสมาชิกทีม ISFP มักจะเป็นผู้ช่วยเหลือ ยืดหยุ่น เปิดรับความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความจงรักภักดี ความเป็นอินโทรเวิร์ตโดยธรรมชาติทำให้พวกเขาไม่ชอบการพูดในที่สาธารณะหรือบทบาทที่ต้องนำทีมขนาดใหญ่
งานที่มีกำหนดส่งที่เคร่งเครียดหรือโครงสร้างที่เข้มงวดสามารถทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวัฒนธรรมการทำงานที่มีความขัดแย้งมากมาย
เส้นทางอาชีพของ ISFP
นี่คือเส้นทางอาชีพที่คุณสามารถสำรวจได้ในฐานะ ISFP:
- ศิลปิน
- นักออกแบบแฟชั่น
- นักออกแบบกราฟิก
- นักออกแบบตกแต่งภายใน
- นักดนตรี
- เชฟ
- ช่างทำเครื่องประดับ
- ร้านดอกไม้
- นักสังคมสงเคราะห์
- ครู
- พยาบาล
- ผู้จัดการร้านค้าปลีก
บุคลิกภาพประเภท INFP คืออะไร?
ในการประเมิน MBTI, INFP หมายถึง การเป็นคนเก็บตัว, ใช้สัญชาตญาณ, ใช้ความรู้สึก, และรับรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างยืดหยุ่น. INFP (หรือที่รู้จักในนามของ ผู้ไกล่เกลี่ย หรือ นักอุดมคติ) จะรู้สึกสดชื่นเมื่อได้ใช้เวลาอยู่ตามลำพัง, คิดถึงความเป็นไปได้, และใช้ชีวิตตามคุณค่าและหลักการของตน. พวกเขาเป็นคนอ่อนโยน, เห็นอกเห็นใจ, และทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ และใส่ใจต่อการเติบโตของตัวเองและผู้อื่น.
ลักษณะสำคัญของ INFP
นี่คือลักษณะเด่นบางประการของบุคคลประเภท INFP:
- INFPs ทำตามหัวใจและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งทำให้พวกเขามีความอ่อนไหว
- พวกเขาคือผู้ฝันที่มองภาพใหญ่เสมอ
- พวกเขาดูเป็นคนขี้อายและเก็บตัว
- พวกเขาปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก
จุดแข็งและจุดอ่อนของ INFP
จุดแข็ง
- INFPs ชอบอยู่ตามลำพัง แต่ก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับกลุ่มเพื่อนสนิทได้
- พวกเขามีความหลงใหลอย่างมาก—พวกเขาทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณให้กับทุกงานที่พวกเขาทำ
- พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเอื้อเฟื้อ
- พวกเขามีใจเปิดกว้างและไม่ตัดสินผู้อื่นจากความคิดเห็น การเลือก หรือการตัดสินใจของพวกเขา
- พวกเขาแก้ปัญหาจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร
- พวกเขาแก้ไขความขัดแย้งและสร้างความกลมเกลียว
จุดอ่อน
- INFP มักมีปัญหาในการเปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง
- พวกเขารู้สึกหมดแรงหลังจากเข้าสังคม
- นิสัยที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาทำให้พวกเขาวิจารณ์ตัวเองมากเกินไป
- นิสัยที่ชอบเอาใจผู้อื่นทำให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของตนเองได้ยาก
INFPs ในที่ทำงาน
INFP ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับการทำตามรายการงานหรือการเพิ่มรายได้ พวกเขามุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในที่ทำงาน พวกเขาชอบคำชมเชย มีความคิดเห็นที่สูงส่งเกี่ยวกับตัวเอง และเพลิดเพลินกับการมีอิสระในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา
INFP ในภาวะผู้นำ
ผู้นำ INFP นำโดยสัญชาตญาณ พวกเขาตั้งเป้าหมายในอุดมคติโดยคำนึงถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่า มุมมองที่มองโลกในแง่ดีต่อความเป็นไปได้ในอนาคตของพวกเขาส่งเสริมให้สมาชิกในทีมพยายามมากขึ้นและทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
INFP สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพฤติกรรมและผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ มีแผนโครงการที่เหมาะสม และมอบหมายงานได้
ในฐานะผู้นำหรือผู้จัดการ พวกเขามุ่งมั่นต่อการเติบโตและพัฒนาของตนเอง สมาชิกในทีม และองค์กร
INFPs ในฐานะพนักงาน
พนักงาน INFP จะเจริญเติบโตได้ดีในทีมขนาดเล็ก ที่พวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายได้ ทีมใหญ่และการประชุมติดต่อกันอาจทำให้พวกเขาหมดพลังงาน ดังนั้นพวกเขาจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีความสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานอย่างอิสระ
พวกเขามีความหลงใหลโดยธรรมชาติ และเมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่พวกเขารู้สึกมีความผูกพัน พวกเขาจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ แม้จะเป็นคนเก็บตัว แต่พวกเขาก็สามารถสร้างความสัมพันธ์แบบมืออาชีพที่ ง่ายและสบายใจ กับสมาชิกในทีมได้
ความคิดสร้างสรรค์และความโน้มเอียงของพวกเขาต่อนวัตกรรมทำให้พวกเขาเก่งในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเพิ่มสัมผัสสร้างสรรค์ให้กับงานที่ซ้ำซากจำเจ ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจของพวกเขาทำให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องง่าย
เส้นทางอาชีพของ INFP
นี่คือเส้นทางอาชีพที่คุณสามารถสำรวจได้ในฐานะ INFP:
- ศิลปินมัลติมีเดีย
- นักออกแบบกราฟิก
- นักเขียน
- บรรณาธิการภาพยนตร์
- ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
- นักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
- นักจิตวิทยา
- ครู/อาจารย์
- นักโภชนาการ
- ภัณฑารักษ์
- บรรณารักษ์
หลุมกระต่าย:สำรวจหนังสือเกี่ยวกับบุคลิกภาพ INFPเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพประเภทนี้และเริ่มต้นการเดินทางสู่การค้นพบตัวเอง
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่าง ISFP และ INFP
มันง่ายที่จะสับสนระหว่าง ISFP และ INFP เมื่อพิจารณาว่าลักษณะนิสัยบางอย่างของพวกเขาคล้ายกันมากเพียงใด แต่ทั้งสองก็มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนเช่นกัน
ความแตกต่างที่สำคัญ
ISFP และ INFP มีหลายอย่างที่เหมือนกันเนื่องจากมีฟังก์ชันหลัก (Introverted Feeling หรือ Fi) และฟังก์ชันรอง (Extraverted Thinking หรือ Te) เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันเสริมและฟังก์ชันที่สามนั้นแตกต่างกัน ลองดูแผนภูมินี้:
|หน้าที่ทางปัญญา
|ISFP
|INFP
|ฟังก์ชันหลัก
|ความรู้สึกภายใน (Fi)
|ความรู้สึกภายใน (Fi)
|ฟังก์ชันเสริม
|การรับรู้แบบเปิดเผย (Se)
|นิสัยชอบสังคมและใช้สัญชาตญาณ (Ne)
|ฟังก์ชันระดับตติยภูมิ
|การรับรู้ทางสัญชาตญาณแบบเก็บตัว (Ni)
|การรับรู้แบบเก็บตัว (Si)
|การทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพ
|การคิดแบบเปิดเผย (Te)
|การคิดแบบเปิดเผย (Te)
ตอนนี้ มาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่าความแตกต่างในหน้าที่ส่งผลอย่างไรในสองบุคลิกภาพประเภทนี้:
1. มุมมองต่อชีวิต
ISFP เป็นคนปฏิบัติจริง—พวกเขาสัมผัสโลกผ่านประสาทสัมผัสและตัดสินใจจากประสบการณ์ส่วนตัว พวกเขามักยึดมั่นอยู่กับปัจจุบัน รับมือกับสิ่งต่างๆ ตามที่มันเกิดขึ้น
ในทางตรงกันข้าม INFP มุ่งเน้นไปที่แนวคิดและโอกาสที่เป็นนามธรรมมากกว่าประสบการณ์ที่ผ่านชีวิต พวกเขาเป็นนักฝันและนักมองการณ์ไกลที่จับตาดูโอกาสในอนาคตอย่างไม่ละสายตา
2. วิธีการแสดงออก
ศิลปินในหัวใจ ISFPs แสดงออกผ่านทางการกระทำ เช่น การวาดภาพ งานศิลปะ และดนตรี
ในทางตรงกันข้าม INFPs ชอบการแสวงหาทางปัญญาผ่านคำพูด เช่น การเขียนเรียงความ นวนิยาย หรือบทกวี
3. การตัดสินใจ
ISFPs พึ่งพาคุณค่าส่วนตัวและประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นทันทีในการตัดสินใจ
ในทางตรงกันข้าม INFP จะพิจารณาคุณค่าและหลักการของตนควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ระยะยาวก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิต
3. อารมณ์
ISFPs เป็นคนรักสนุกและทำตามใจตัวเอง—เป็นคนสบายๆ ไม่เคร่งเครียด พวกเขารู้วิธีที่จะสนุกสนาน
ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP มักประสบปัญหาจากความซับซ้อนของความคิดของตนเอง พวกเขาพบว่าการผ่อนคลายเป็นเรื่องยาก และมักรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต
4. ความสัมพันธ์
ISFPs ชอบความเป็นส่วนตัวและเวลาเงียบๆ คนเดียว แต่ก็ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ในทางตรงกันข้าม INFPs กลัวการถูกปฏิเสธและดิ้นรนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใหม่
5. รูปแบบการทำงาน
ISFP สามารถทำได้ดีในการจัดการหลายงานพร้อมกัน
ในทางตรงกันข้าม INFPs ชอบที่จะทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จก่อนที่จะไปทำงานต่อไป
6. มุมมองต่อทรัพย์สินทางวัตถุ
ขณะที่เซ-นีพิมพ์, ISFP มักจะชอบสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต เช่น สถานะและทรัพย์สินทางวัตถุ
ในทางตรงกันข้าม INFP เป็นประเภท Ni-Se ที่พอใจกับสิ่งจำเป็นและมีความโน้มเอียงไปทางความเรียบง่ายทางวัตถุ
ความคล้ายคลึงที่สำคัญ
ความชอบร่วมกันในลักษณะเก็บตัว การให้ความสำคัญกับความรู้สึก และการรับรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างละเอียด นำไปสู่ความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างคนที่มีบุคลิกภาพ ISFP และ INFP:
1. ความรู้สึกแบบเก็บตัว (Fi)
ทั้งสองประเภทมี Fi เป็นตัวนำ ทำให้พวกเขามีรากฐานที่ลึกซึ้งในคุณค่า อารมณ์ และความเชื่อของตนเอง พวกเขาให้ความสำคัญกับความแท้จริงมากกว่าการถูกครอบงำโดยโลกภายนอก
2. การรับรู้ความชอบ
ทั้ง ISFP และ INFP มีความชอบในการรับรู้ ซึ่งทำให้พวกเขาปรับตัวได้ดี พวกเขาเปิดรับคำติชมที่สร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลง ชอบการวางแผนให้น้อยที่สุด และแก้ปัญหาไปพร้อมกับการทำงาน
3. ความไวต่ออารมณ์
ทั้งสองประเภทมีความเห็นอกเห็นใจและเมตตาต่อความรู้สึกของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง พวกเขาสามารถมองเห็นโลกผ่านสายตาของผู้อื่นเพื่อเข้าใจสภาวะอารมณ์ของพวกเขา และเชื่อมต่อกับเพื่อนสนิทในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4. การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ISFP และ INFP มักจะเพลิดเพลินกับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ ดนตรี การเขียน หรือรูปแบบการแสดงออกอื่นๆ พวกเขาชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใคร่ครวญและสื่อสารความรู้สึกของตนเอง
5. ความต้องการความเป็นอิสระ
ทั้งสองประเภทมักมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างทางความคิด ให้คุณค่ากับความอิสระและความเป็นอิสระ พวกเขาไม่ชอบโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดซึ่งอาจจำกัดความเป็นตัวของตัวเอง
กลยุทธ์การทำงานร่วมกันของ ISFP และ INFP
วัฒนธรรมการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพคือที่ที่บุคลิกภาพที่แตกต่างกันรู้สึกสบายใจและได้รับโอกาสที่เหมาะสมในการแสดงศักยภาพของพวกเขา นี่คือกลยุทธ์สำคัญบางประการที่ผู้นำและผู้จัดการบุคลากรสามารถใช้เพื่อเชี่ยวชาญการจัดการการทำงานร่วมกัน:
1. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
มุ่งมั่นสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและการทำงานร่วมกันเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายของบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน การให้อิสระมากเกินไปอาจทำให้พนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ได้รับการสนับสนุนในที่ทำงาน ในขณะที่การเน้นความร่วมมือมากเกินไปอาจทำให้พนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวรู้สึกหมดพลัง
เครื่องมือจัดการงานและการทำงานร่วมกันออนไลน์เช่นClickUp สามารถช่วยคุณบาลานซ์สองด้านนี้ได้, เพิ่มประสิทธิภาพ, และส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่สร้างสรรค์ในหมู่ทีม
ClickUp มีวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง หรือสลับช่องทางการสื่อสารได้ตามต้องการ มาดูกันว่าทำได้อย่างไร:
- โต้ตอบกับสมาชิกในทีม ถามคำถาม แบ่งปันทรัพยากร หรือติดตามผลแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp ใช้ฟีเจอร์ @mention ในความคิดเห็นของงาน และจัดการการสื่อสารของทีมทั้งหมดในที่เดียว
- รวมทีมระยะไกลเข้าด้วยกันและช่วยให้พวกเขาทำงานร่วมกันในโครงการด้วยClickUp Whiteboards ระดมความคิด เพิ่มบันทึก สร้างขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มบริบทให้กับแนวคิดของคุณโดยเชื่อมโยงงานที่สามารถติดตามได้หรือทรัพยากรภายนอก
- จัดระเบียบการสื่อสารของทีมด้วย ClickUp Clips ใช้ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอเพื่อส่งบันทึกเสียงหรือวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว และข้ามการประชุมที่ไม่จำเป็น
- ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อถ่ายทอดข้อความในแบบที่ทุกคนเข้าใจและใช้งานได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังบุคคลที่เหมาะสมได้ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUp
ใช้มุมมองไวท์บอร์ดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งแบ่งออกเป็นคอลัมน์อย่างเป็นระเบียบ และระบุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โครงสร้างข้อความ ช่องทางการสื่อสาร ความถี่ และระยะเวลา เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายงานเมทริกซ์การสื่อสารของ ClickUpเพื่อทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและระบุช่องว่างในการสื่อสาร (ถ้ามี) ได้อีกด้วย
กรอบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้นี้ช่วยในการวางแผนว่าสมาชิกทีมคนใดควรพูดคุยกับใครและบ่อยเพียงใด (สำหรับวัตถุประสงค์ทางการ เช่น พนักงานรายงานต่อผู้จัดการทีมทุกวัน) นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของช่องทางการสื่อสารในองค์กรของคุณ
ใช้เทมเพลตเพื่อสื่อสารอย่างเปิดเผย, ลดความสับสน, และปรับปรุงการร่วมมือและการตัดสินใจในทุกระดับ
2. ส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งอย่างมีสุขภาพดี
ทั้ง ISFP และ INFP ต่างก็ชอบหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อทีมของคุณต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ในช่วงเวลาเช่นนี้ คุณไม่สามารถปล่อยให้พนักงานทิ้งปัญหาไว้บนโต๊ะและหาทางออกได้ คุณต้องเตรียมกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้วิธีจัดการและบรรเทาปัญหาเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือสิ่งที่ClickUp Viewsสามารถช่วยคุณได้ ตั้งแต่การจัดการงานและการติดตามโครงการไปจนถึงการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบจะให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทำให้การระบุจุดติดขัดเป็นเรื่องง่ายก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ มาดูกันว่าทำอย่างไร:
- ตรวจสอบสถานะของงานได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองรายการ
- มองเห็นสถานะของโครงการด้วยกระดานคัมบังผ่านมุมมองกระดาน และระบุสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้า
- ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยมุมมองปฏิทิน—ผสานตารางเวลาของคุณกับ Google Calendar หรือ Zoom ผ่านมุมมองปฏิทิน และไม่ต้องกังวลว่าจะลืมการประชุมหรือภาระผูกพันอื่น ๆ
- จัดลำดับความสำคัญของงาน ปรับกำหนดเวลา เพิ่มการพึ่งพา รับภาพรวมระดับสูงของโครงการ และหลีกเลี่ยงการชนกันของตารางเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์
3. ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าทีม พยายามเพิ่มศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลประเภท ISFP และ INFP ให้สูงสุด—ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับงานที่น่าเบื่อ
ClickUp Brainสามารถช่วยพนักงานในเรื่องนี้ได้หลายวิธี:
- สร้างสรุปโครงการและรายงานสถานะโดยอัตโนมัติบนClickUp Tasks, Docs และสมาชิกในทีม
- ตอบกลับอย่างรวดเร็วและอนุญาตให้ AI เขียนข้อความในโทนที่เหมาะสม
- ทำให้การประชุมสแตนด์อัพและการอัปเดตประจำวันเป็นอัตโนมัติ
- สร้างบทถอดเสียงเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติ
4. ทำความเข้าใจทีมของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ทุกทีมประกอบด้วยสมาชิกที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน การรู้ว่าพวกเขาอยู่ในประเภท Meyers-Briggs ใดจะช่วยให้ทุกคนสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถมอบหมายงานตามจุดแข็งของบุคลิกภาพแต่ละประเภทได้ ทำให้สมาชิกในทีมสนุกกับงานและส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
นี่คือจุดที่เทมเพลต "Meet the Team" ของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์ได้
นี่คือตัวอย่างการใช้งานและประโยชน์ของเทมเพลตนี้:
- สร้างโปรไฟล์ของสมาชิกทีมแต่ละคน, ไฮไลท์ทักษะและความสำเร็จของพวกเขา, และช่วยให้เพื่อนร่วมทีมรู้จักกันดีขึ้น
- นำเสนอทรัพย์สินขององค์กรของคุณต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและดึงดูดธุรกิจเพิ่มเติม
- มอบขวัญกำลังใจให้กับพนักงานของคุณด้วยการนำเสนอผลงานของพวกเขาบนเว็บไซต์ของบริษัท
- ทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและรักษาข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
5. รวมทีมข้ามสายงานเข้าด้วยกัน
คุณต้องนำเสนอแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ซึ่งทีมที่ทำงานทางไกลและข้ามสายงานสามารถมารวมตัวกันภายใต้หลังคาเดียวกัน
ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ? ทุกที่ทำงานต้องการให้สมาชิกในทีมร่วมมือกันทำงาน ไม่ว่าบุคลิกภาพของพวกเขาจะเป็นอย่างไร. ระดับของการร่วมมือกันขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละบุคคล แต่ไม่ใช่สิ่งที่พนักงานสามารถหลีกเลี่ยงได้.
และอะไรจะเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าClickUp Teams ได้อีก? มันคือแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรและบุคลากรของคุณ ตั้งแต่ทีมพัฒนา, ทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมออกแบบ, ไปจนถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานส่วนตัว, โครงการของบริษัท, หรือการร่วมมือกับผู้อื่น ซอฟต์แวร์นี้สามารถทำได้ทุกอย่างอย่างง่ายดาย!
📮 ClickUp Insight: 12% ของพนักงานกล่าวว่าการทำงานจากระยะไกลเต็มรูปแบบเป็นอุดมคติ ในขณะที่ 48% ชอบการทำงานแบบผสมผสาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมแบบระยะไกลหรือแบบผสมผสาน คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp ช่วยขจัดปัญหา การทำงานแบบแยกส่วน เก็บงาน เอกสาร การแชท และโครงการต่างๆ ไว้ที่ศูนย์กลางและค้นหาได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตาม!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security พบว่าความพึงพอใจในการทำงานเป็นทีมเพิ่มขึ้นถึง 80% ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นของ ClickUp
การเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ตอนนี้คุณมีความพร้อมในด้านลักษณะเฉพาะ จุดแข็ง และจุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ INFP และ ISFP แล้ว การทำความเข้าใจว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเข้ากับบุคลิกภาพแบบใด หรือพนักงานของคุณมีลักษณะคล้ายกับบุคลิกภาพแบบใดก็จะง่ายขึ้น
นำความรู้นี้ไปใช้ในการออกแบบสถานที่ทำงานที่ผู้คนซึ่งมีบุคลิกแตกต่างกันรู้สึกสบายใจและมีโอกาสเพียงพอในการแสดงออกอย่างเต็มที่
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันที่สามารถปรับให้เหมาะกับคนเก็บตัว คนเปิดเผย และคนที่มีบุคลิกทั้งสองแบบได้เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้เลย!