แบบจำลองทางความคิด: อาวุธลับสำหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ อย่างการเลือกเสื้อผ้าไปทำงาน ไปจนถึงเรื่องซับซ้อนอย่างการเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การตัดสินใจเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา สมองของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้เราตัดสินใจหลายอย่างโดยไม่รู้ตัว โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังตัดสินใจอยู่! 🧠
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว (หรือควรเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว)—บางครั้ง การตัดสินใจอาจเกิดจากการคิดอย่างรอบคอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนอย่างถูกต้อง ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องมีแนวทางการตัดสินใจที่มีโครงสร้างเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องหรือมีกลยุทธ์ที่ชนะ
แนวทางที่มีโครงสร้างในการคิดและเหตุผลคือสิ่งที่คำว่า "โมเดลทางความคิด" หมายถึง ในบทความที่ครอบคลุมทุกแง่มุมนี้ เราจะแนะนำ 10 ตัวอย่างโมเดลทางความคิดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และดูว่าพวกมันสามารถช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในจุดหนึ่งได้อย่างไร นอกจากนี้ เราจะแนะนำเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณนำโมเดลทางความคิดใด ๆ ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ
โมเดลทางความคิดคืออะไร?
ในแง่ที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แบบจำลองทางความคิดคือเครื่องมือในการคิด เป็น กรอบความคิดที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาใดๆ อย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คิดถึงแบบจำลองทางความคิดเป็นการแทนที่อย่างง่ายของความเป็นจริงที่ช่วยให้คุณประมวลผลระบบและข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
นักคิดที่มีชื่อเสียงและหุ้นส่วนของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ชาร์ลี มังเกอร์ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแนวคิดเรื่องแบบจำลองทางความคิด (mental models) ตั้งแต่แรกเริ่ม เขาให้เหตุผลว่า จนกว่าคุณจะมองเห็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ เชื่อมโยงกันผ่าน "โครงข่ายของทฤษฎี" คุณก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันได้ เพื่อเอาชนะจุดบอดเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องพัฒนาและนำแบบจำลองทางความคิดที่หลากหลายมาใช้กับข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างมีสติ เพื่อให้สามารถเข้าใจและมองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์
โปรดทราบว่าแบบแผนความคิดบางอย่างอาจเป็นด้านลบและควรหลีกเลี่ยง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะพัฒนาพฤติกรรมทางความคิดที่ไม่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เครียด—ตัวอย่างเช่น การตอบสนองแบบสู้หรือหนีเมื่อเผชิญกับอันตราย
ตอนนี้ มาดูกันว่ามีกรอบแนวคิด 10 ประการที่สำคัญที่สุดในการตีความข้อมูล ทำความเข้าใจว่าโลกทำงานอย่างไร และตัดสินใจได้ดีที่สุดในทุกครั้ง!
10 โมเดลความคิดที่ควรนำมาใช้ (หรือหลีกเลี่ยง!) ในชีวิตประจำวันของคุณ
มีแบบจำลองทางความคิดมากมายหลายสิบแบบที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจในทุกประเภทได้ แต่เพื่อความกระชับ เราได้คัดสรรแบบจำลองที่โดดเด่นที่สุด 10 แบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงการคิดและการให้เหตุผลของคุณทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน
เราจะสำรวจเพิ่มเติมว่าClickUp แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและ ทำให้งานสำเร็จ สามารถช่วยให้คุณประยุกต์ใช้โมเดลทางความคิดเหล่านี้ด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลายได้อย่างไร
1. ทฤษฎีบทของเบย์
ทฤษฎีบทของเบย์พยายามที่จะ ทำนายความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมถึงปัจจัยทางสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์เหล่านั้น เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการทำนายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ แทนที่จะอาศัยการคาดคะเนซึ่งมักจะไม่ถูกต้องหรือมีอคติ นี่คือลักษณะของสูตรทฤษฎีบทของเบย์:
หลังจากที่คุณได้ประเมินความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ของผลลัพธ์หลายอย่างโดยใช้ทฤษฎีบทของเบย์แล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboards—ฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ ClickUp—เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ได้
หากคุณไม่คุ้นเคยกับกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp Probability and Impact Matrixเพื่อวางแผนความน่าจะเป็นและผลกระทบของแต่ละผลลัพธ์บนระนาบ XY สำหรับการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณรักษาความคาดหวังที่เป็นจริงและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้ ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
2. ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ทุกการตัดสินใจที่เราทำล้วนมีต้นทุนในรูปแบบของ ทางเลือกที่ถูกละทิ้ง การวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนถึงสิ่งที่คุณอาจพลาดไปจากการเลือกทางเลือกหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่กำหนด ความเข้าใจนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละทางเลือกได้อย่างเป็นกลางและปราศจากอคติ
คุณสามารถวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการตัดสินใจใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองแผนภูมิแกนท์ของ ClickUp ใช้เพื่อสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพที่ละเอียดของแต่ละแง่มุมที่สำคัญของงานของคุณ และระบุงานที่อาจล่าช้าหรือถูกยกเลิกได้อย่างง่ายดายหากคุณตัดสินใจรับงานเพิ่มเติม
และเนื่องจากแผนภูมิแกนต์ยังแสดงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คุณจึงสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนของทุกกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการทำงานให้เสร็จของงานใดงานหนึ่ง
3. การซ้ำซ้อน
คุณอาจคุ้นเคยกับสิ่งนี้อยู่แล้ว—ความซ้ำซ้อนหมายถึงการมี ปริมาณเพิ่มเติมของทรัพยากรที่สำคัญ (เช่น เครื่องจักรหรือพนักงานเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการสำรองแผนในกรณีที่ทรัพยากรสำคัญที่คุณจำเป็นต้องใช้เกิดขัดข้องก่อนที่งานที่กำหนดจะเสร็จสิ้น
นี่คือสิ่งที่ควรทำ—หากคุณประเมินว่าจำเป็นต้องมีคน10คนในการจัดการโครงการ ให้รับคนเข้ามา 11-12 คนแทน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิก 10 คนในทีมใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน และอีกสองคนมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คนสองคนนั้นสามารถเข้ามาแทนที่หากสมาชิกทีมคนอื่นป่วย ย้ายไปทำโครงการอื่น หรือออกจากทีม
คุณสมบัติการจัดการงานที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp สามารถช่วยคุณนำแนวคิดการสำรองข้อมูลมาใช้ในโครงการของคุณได้ ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างงานย่อยหลายงานภายในแต่ละงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่แตกต่างกันได้ เมื่องานถูกแบ่งระหว่างสมาชิกทีมหลายคน งานนั้นจะมีความพึ่งพาต่อบุคคลเพียงคนเดียวในการทำให้เสร็จสมบูรณ์น้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งที่การสำรองข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ
คุณยังสามารถเพิ่มระดับความสำคัญให้กับแต่ละงานและรักษาทีมสำรองไว้เพื่อจัดการงานที่มีความสำคัญสูงในกรณีที่ผู้รับมอบหมายเดิมไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้
4. การเชื่อมโยงย้อนกลับ
หากคุณมีแนวโน้มที่จะจมอยู่กับรายละเอียดในขณะที่ไล่ตามเป้าหมาย โมเดลทางความคิดที่เรียบง่ายที่เรียกว่าการย้อนกลับอาจเป็นสิ่งที่ต้องการก็ได้ แทนที่จะเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกและก้าวไปข้างหน้า การย้อนกลับแนะนำให้ เริ่มต้นด้วยเป้าหมายสุดท้ายของคุณ
เริ่มต้นด้วยการจดบันทึกลำดับขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย—แต่ให้ทำในลำดับย้อนกลับ สิ่งที่ปกติจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะกลายเป็นขั้นตอนแรกในรายการที่ต้องทำของคุณ ในขณะที่ขั้นตอนที่ดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนแรกจะอยู่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแทน
ในขณะที่กระบวนการที่มองไปข้างหน้าอาจรู้สึกคุ้นเคยและเป็นธรรมชาติมากกว่า บางครั้งมันอาจทำให้คุณจมอยู่กับรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ จนมองไม่เห็นภาพรวม ในทางตรงกันข้าม การย้อนกลับจะทำให้คุณมองเห็นเป้าหมายเสมอ นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp สามารถช่วยคุณนำแบบจำลองความคิดแบบย้อนกลับ (backward chaining) ไปใช้ได้ด้วยคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่มีอยู่ในตัวซึ่งเรียกว่า ClickUp Goals คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการให้สำเร็จ จากนั้นแยกมันออกเป็นงานที่จำเป็นสำหรับการทำให้สำเร็จได้ ในการทำงานย้อนกลับจากเป้าหมายของคุณ คุณสามารถจัดเรียงงานตามลำดับจากมากไปน้อยได้ด้วยการลากและวางอย่างง่าย ๆ
5. หลักการพาเรโต (กฎ 80/20)
หลักการพาเรโตกล่าวว่า ในกรณีส่วนใหญ่ 80% ของผลลัพธ์เกิดจากสาเหตุเพียง 20% ดังนั้น ตามกฎนี้ คุณควรให้ความสำคัญกับทรัพยากรและพลังงานของคุณกับกิจกรรมที่สร้างคุณค่ามากที่สุด
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจClickUp CRMสามารถช่วยให้คุณนำหลักการพาเรโตมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็วถึงลูกค้าที่มีมูลค่าสูงหรือลูกค้าที่ควรได้รับความสนใจและความพยายามมากที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามตำแหน่งของลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในกระบวนการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย และดูได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้ส่วน "ผู้รับผิดชอบ"
6. กฎแห่งผลตอบแทนที่ลดลง (หรือประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลง)
ทุกสิ่งมีขีดจำกัด รวมถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของการลงทุนด้วย ผลตอบแทนจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนในที่สุดอาจกลายเป็นศูนย์หรือในบางกรณีอาจกลายเป็นผลเสียได้
กฎแห่งผลตอบแทนที่ลดลงบอกเราว่า แทนที่จะเครียดกับกิจกรรมที่ให้คุณค่าลดลงเรื่อยๆเราควรทุ่มเทเวลา พลังงาน และทรัพยากรของเราไปกับโอกาสที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆ ได้
เพื่อระบุความพยายามที่ผลตอบแทนเริ่มลดลง คุณควรมีกลไกที่ช่วยให้สามารถศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ โชคดีที่คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามและแสดงภาพผลตอบแทนของการลงทุนทั้งหมดของคุณด้วยกราฟเส้น 📊
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการวิเคราะห์ว่าช่องทางการขายใดของคุณให้ผลตอบแทนที่ลดลงในแต่ละเดือน เพียงนำเข้าข้อมูลยอดขายของแต่ละช่องทางย้อนหลัง 6 เดือนเข้าสู่ ClickUp แล้วแสดงผลเป็นกราฟเส้นบนแดชบอร์ดของคุณ
คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิแยกต่างหากสำหรับข้อมูลของแต่ละช่องทางการขาย จากนั้นสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าช่องทางทางการตลาดใดที่มีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน
7. ระยะปลอดภัย
ในขณะที่การสำรองข้อมูลขอให้คุณเก็บสำรองเพิ่มเติมไว้เป็นการป้องกันความล้มเหลวหรือการขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญ การมีขอบเขตความปลอดภัยสนับสนุนให้คุณรวม บัฟเฟอร์ในการวางแผนของคุณ มาตรการนี้ช่วยให้ความพยายามของคุณมีความยืดหยุ่นและสามารถทนต่ออุปสรรคได้ จึงลดความเสี่ยงของความล้มเหลวหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือหายนะ 🧨
มีวิธีการต่าง ๆ ที่ขอบเขตความปลอดภัยถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น:
- ในขณะที่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ (เช่น สะพาน ทางรถไฟ ฯลฯ) จะมีการกำหนดขีดจำกัดสูงสุดไว้ที่ระดับต่ำกว่าความจุรวมของโครงสร้าง
- เมื่อกำหนดเส้นตายของโครงการ ผู้จัดการโครงการที่ชาญฉลาดจะเผื่อเวลาไว้สำหรับการปรับเปลี่ยนกำหนดการหรือมอบหมายงานให้กับสมาชิกคนอื่นในกรณีที่ใครบางคนป่วย
- เมื่อจัดทำแผนการเงิน บริษัทจะรวมขอบเขตความปลอดภัยไว้ในประมาณการยอดขายและต้นทุนของตน
การปลดล็อกศักยภาพของโมเดลความคิดนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการทำนายอนาคต คุณสามารถกำหนดขอบเขตความปลอดภัยได้เพียงการคาดการณ์ผลลัพธ์ต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอเทมเพลตการคาดการณ์ที่หลากหลาย รวมถึง:
8. อคติในการยืนยัน
การยืนยันความเชื่อของตนเอง คือแนวโน้มที่จะ คิดและตีความสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับความเชื่อและแนวคิดที่มีอยู่ พร้อมทั้งปฏิเสธทุกสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งเหล่านั้น
ภายใต้อิทธิพลของแบบแผนความคิดเชิงลบนี้ เราอาจละทิ้งข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของเรา และยอมรับข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนเพื่อสร้างภาพลวงของความเป็นจริง บางครั้งผู้คนถึงกับสร้างเหตุผลขึ้นมาลอยๆ เพื่อสนับสนุนมุมมองของตนเอง
วิธีแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงอคติทางความคิดนี้มีสองประการ:
- ประการแรกคือ ความถ่อมตน คุณต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าไม่มีสัจธรรมสากลที่คงอยู่ตลอดเวลา และไม่ว่าคุณจะได้รับการศึกษาหรือมีข้อมูลมากเพียงใด ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณไม่รู้
- ประการที่สองคือ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน จัดตั้งกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องปราศจากข้อผิดพลาด และจากนั้นพึ่งพาข้อมูลนั้นในการตัดสินใจของคุณ
ในขณะที่ส่วนแรกของวิธีแก้ปัญหานั้นเป็นทักษะที่คุณต้องฝึกฝน ClickUp สามารถช่วยคุณในส่วนที่สองได้ แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือขององค์ประกอบภาพที่เรียกว่าการ์ด
คุณสามารถติดตามข้อมูลโครงการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและงานที่เสร็จสิ้นได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์ได้อีกด้วย ด้วยประเภทการ์ดที่รองรับหลายสิบประเภท คุณสามารถเลือกการแสดงภาพที่นำเสนอข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด
9. การยึดติดแบบมีอคติ
แบบจำลองทางความคิดนี้ค่อนข้างขัดแย้งกับหลักการพาเรโต ขณะที่หลักการพาเรโตแนะนำให้คุณมุ่งเน้นไปที่การกระทำ 20% ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ 80% แบบจำลองทางความคิดนี้กลับสนับสนุนแนวทางที่ตรงกันข้าม
โมเดลการยึดติดแบบเลือกสรรอ้างว่าโดยการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้นให้กับความพยายามที่กำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์ส่วนใหญ่อยู่แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ของพวกเขาได้มากขึ้น ในขณะที่ไม่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกับกิจกรรมอื่นๆ ในการทำเช่นเดียวกัน
ดังนั้น คุณจะเลือกวิธีใดระหว่างสองแนวทางนี้ดี? คำตอบคือ ความสมดุลคือกุญแจสำคัญ ก่อนที่คุณจะยอมรับหลักการพาเรโตอย่างเต็มที่ และทุ่มเทความพยายามอย่างดีที่สุดให้กับลูกค้าหรือกิจกรรมเพียงไม่กี่อย่าง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดสรรเวลา ความพยายาม และทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อทดสอบศักยภาพของแหล่งรายได้อื่น ๆ ด้วย
10. มีดโกนของแฮนลอน
ความสงสัยในตนเองฝังรากลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ ตัวอย่างที่ดีคือวิธีที่ผู้จัดการและผู้นำทีมขายมักมองหาข้อผิดพลาดเมื่อไม่สามารถปิดการขายที่มีศักยภาพได้ หรือเมื่อไม่มีการติดต่อกลับจากลูกค้าที่มีแนวโน้มดีในขั้นตอนการเจรจา คุณอาจคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับกระบวนการขายของคุณหรือกับสินค้า/บริการของคุณที่ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ 🤔
แม้ว่าบางครั้งอาจเป็นเช่นนั้น แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไป ลูกค้าอาจหยุดตอบกลับเพราะกำลังยุ่งหรือกำลังทดสอบตลาดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน นั่นคือสิ่งที่กฎของแฮนลอนบอกเราว่า: อย่าด่วนสรุปว่ามีเจตนาร้ายในสิ่งที่อาจอธิบายได้ด้วยเพียงความประมาท
ClickUp สามารถช่วยคุณตรวจสอบได้ว่าลูกค้าที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQLs) ของคุณกำลังหลุดออกไปเนื่องจากข้อบกพร่องของคุณเองหรือเพราะความไม่ตัดสินใจหรือความไม่รับผิดชอบของพวกเขา ด้วยการ รวบรวมข้อมูลการแปลง จาก ClickUp CRM และวิเคราะห์ผ่าน ClickUp Dashboards คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีแนวโน้มที่ลูกค้าหลุดออกไปอย่างต่อเนื่องหรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
หากมีแนวโน้มเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การตลาดของคุณ บางครั้งกลยุทธ์ของคุณอาจจะดีอยู่แล้ว และคุณอาจต้องปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมแทน แต่ถ้าคุณเผชิญกับข้อเท็จจริงที่แยกออกมาเป็นจุด ๆ อย่ากังวลกับมันมากเกินไป!
นำโมเดลความคิดใด ๆ มาใช้ในกระบวนการตัดสินใจของคุณด้วย ClickUp
แบบจำลองทางความคิดที่เราได้แนะนำสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเลือกทางเลือกที่รอบคอบยิ่งขึ้น คุณยังสามารถสร้างแบบจำลองทางความคิดของคุณเองได้อีกด้วย—สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจำลองเหล่านั้นใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและทฤษฎีที่มีเหตุผลเพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น เพราะเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการพึ่งพาการคาดเดา
คุณสมบัติด้านการแสดงภาพ การรายงาน การจัดการงาน และการจัดระเบียบข้อมูลของ ClickUp (เช่น พื้นที่โครงการเฉพาะ เอกสาร มุมมองหลายแบบ ฯลฯ) สามารถช่วยให้คุณค้นพบรูปแบบหรือข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับใช้โมเดลความคิดที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันและการทำงานของคุณได้อย่างเต็มที่
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปิดประตูสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เหนือชั้น คุณจะขอบคุณเราในภายหลัง! 💪