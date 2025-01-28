บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc สำหรับการจัดการเอกสารในปี 2025

28 มกราคม 2568

หากคุณกำลังเผชิญกับสัญญาที่ยุ่งยาก ข้อเสนอที่ซับซ้อน และอีเมลที่ถกเถียงไม่รู้จบ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ PandaDoc—แพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่ PandaDoc โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แผนพื้นฐานของมันอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งที่คุณต้องการ นอกจากนี้ การที่ PandaDoc เน้นที่การสร้างเอกสารและลายเซ็นดิจิทัลอาจต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมในการจัดการงานอื่นๆ

เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc สำหรับการจัดการเอกสารที่มีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติหลักและราคาอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ PandaDoc?

ตั้งแต่ข้อเสนอและสัญญาไปจนถึงใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ เอกสารต่างๆ เป็นรากฐานของการติดต่อและการตัดสินใจทางธุรกิจทุกด้าน อย่างไรก็ตาม การจัดการกับเอกสารเหล่านี้อาจเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้กระบวนการทำงานช้าลงและขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงาน

นั่นคือจุดที่ระบบจัดการเอกสาร (DMS) อย่าง PandaDoc เข้ามามีบทบาท พวกมันกลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับการสร้าง แก้ไข แชร์ และลงนามเอกสาร

แม้ว่า PandaDoc จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่อาจไม่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ

เมื่อเลือกทางเลือกแทน PandaDoc ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: มองหาขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่าย ความสามารถในการลงนามหลายลายเซ็น และตัวเลือกความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
  • การแก้ไขและสร้างเอกสาร: เครื่องมือต้องมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวม: ประเมินว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่คุณมีอยู่ เช่น ระบบ CRM, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ได้ดีเพียงใด
  • การกำหนดราคา: เลือกโครงสร้างการกำหนดราคาที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc ที่ควรใช้

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้ว มาสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc ที่คุณสามารถใช้ได้ในปี 2024:

1. อย่างเป็นทางการ

Signaturely เป็นหนึ่งในรายชื่อทางเลือกยอดนิยมของ PandaDoc
ผ่านทาง ด้วยลายเซ็น

Signaturely เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง ซึ่งให้บริการการอัปโหลดเอกสารแบบลากและวาง การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ และการติดตามเอกสารแบบเรียลไทม์

อัปโหลดเอกสารของคุณในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟล์ PDF, เอกสาร Word และรูปภาพ จากนั้นเพิ่มช่องลายเซ็น ช่องข้อความ และองค์ประกอบอื่น ๆ ลงในเอกสารของคุณ

คุณยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงนามของคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และวันเดือนปีเกิด

Signaturely จัดเก็บเอกสารที่คุณลงนามไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้ตลอดเวลาจากทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ลงนามหากพวกเขายังไม่ได้ลงนามในเอกสาร

คุณสมบัติเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

  • ลงชื่อโดยการพิมพ์ชื่อของคุณ วาดลายเซ็น หรืออัปโหลดรูปภาพของลายเซ็นโดยไม่ต้องออกจากแอป
  • เปิดโอกาสให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารและอนุมัติเวอร์ชันสุดท้ายก่อนที่จะส่งออกไป
  • บันทึกลายเซ็นของคุณเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • กรอกแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์อัตโนมัติและคำแนะนำ
  • สร้างเอกสารทางกฎหมายและสัญญาโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อจำกัดเฉพาะ

  • ขาดการรองรับหลายภาษา
  • การบันทึกเทมเพลตอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • ตัวเลือกการแก้ไขเทมเพลตที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบเฉพาะตัว

  • ส่วนตัว: 20 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแบบซิกเนเจอร์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 290+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

2. DocuSign

ทางเลือกของ PandaDoc ได้แก่ เครื่องมืออย่าง Docusign
ผ่านทางDocuSign

DocuSign เป็นผู้บุกเบิกในวงการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์อันทรงพลัง รวมถึงการกำหนดเส้นทางเอกสารขั้นสูง การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันธุรกิจชั้นนำต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ PandaDoc ในปัจจุบัน

แชร์และลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ใดก็ได้เพียงแค่แตะหน้าจอของคุณ จากนั้น DocuSign จะบันทึกลายเซ็นและฝังลงในไฟล์

จัดการวงจรชีวิตของสัญญาทั้งหมดโดยใช้คุณสมบัติ CLM (การจัดการวงจรชีวิตของสัญญา) ของแพลตฟอร์ม และเลือกตัวเลือกการตรวจสอบตัวตนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocuSign

  • ผสานข้อตกลงของคุณกับแอปที่คุณเลือก: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom และอื่นๆ
  • มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นด้วยการสร้างแบรนด์เฉพาะและการลงนามที่ตอบสนองปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในการเตรียมจัดเส้นทาง และอนุมัติข้อตกลงอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตร่วมและการแสดงความคิดเห็นแบบร่วมมือ
  • จัดการกับความท้าทายในการทำข้อตกลงที่ยากที่สุดของคุณด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
  • ปกป้องข้อตกลงของคุณด้วยการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร

ข้อจำกัดของ DocuSign

  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ไม่ดี

ราคาของ DocuSign

  • ส่วนตัว: $15/เดือน
  • มาตรฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจมืออาชีพ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนที่ปรับปรุง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว DocuSign

  • G2: 4. 5/5 (2200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (8500+ รีวิว)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

HelloSign
ผ่านDropbox Sign

HelloSign ซึ่งปัจจุบันรู้จักในชื่อ Dropbox Sign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน PandaDoc

ลากและวางช่องลายเซ็นไปยังเอกสารที่คุณต้องการให้ปรากฏ คุณสามารถเพิ่มช่องอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น ช่องข้อความและช่องทำเครื่องหมาย

ลงนามในเอกสารโดยใช้นิ้ว, เมาส์, หรือภาพลายเซ็นที่อัปโหลดไว้ เอกสารที่ลงนามแต่ละฉบับจะมีเส้นทางการตรวจสอบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งแสดงว่าใครเป็นผู้ลงนาม, ลงนามเมื่อใด, และที่อยู่ IP ที่ใช้ลงนาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelloSign (Dropbox Sign)

  • ส่งและลงนามในข้อตกลงได้เร็วขึ้นถึง 80%
  • รับหลักฐานการเข้าถึงเอกสาร การตรวจสอบ และการลงนาม พร้อมเส้นทางการตรวจสอบ
  • ปิดการขายได้เร็วขึ้นและเพิ่มอัตราการสำเร็จด้วยระบบผสาน Salesforce และการลงนามผ่านมือถือ
  • เร่งเวลาในการจ้างงานด้วยแบบฟอร์มที่กรอกล่วงหน้า การลงนามดิจิทัลที่ใช้งานง่าย และการติดตามผล
  • ขอลายเซ็นดิจิทัลที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในปริมาณมากด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และฟีเจอร์ส่งแบบกลุ่ม

ข้อจำกัดของ HelloSign (Dropbox Sign)

  • บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดวางกล่องลายเซ็นเมื่อสร้างเอกสาร
  • ความยากลำบากในการจัดตำแหน่งกล่องต่างๆ ที่แตกต่างกันในระหว่างการเตรียมเอกสาร
  • ไม่สามารถเทียบเท่าได้ในด้านการสร้างแบรนด์และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของแอปพลิเคชันออนไลน์บางแห่ง

ราคาของ HelloSign (Dropbox Sign)

  • สิ่งจำเป็น: $20/เดือน
  • มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ HelloSign (Dropbox Sign)

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1400+ รีวิว)

4. GetAccept

GetAccept
ผ่านทางGetAccept

GetAccept เป็นแพลตฟอร์มเสริมการขายที่มีฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือการขายอื่น ๆ อีกด้วย

อัปโหลดข้อเสนอ, สัญญา, และเอกสารทางการขายอื่น ๆ ในห้องดีลของ GetAccept ทีมขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบเอกสารได้ตามความสะดวกของพวกเขา, ทิ้งความคิดเห็น, และถามคำถามได้

เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณพร้อมแล้ว ให้ย้ายเอกสารของคุณไปยังห้องสัญญาเสมือนจริง จากนั้นคุณสามารถลงนามในสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และทั้งสองฝ่ายสามารถติดตามความคืบหน้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetAccept

  • รับเอกสารที่ลงนามในเวลาจริงและลดระยะเวลาการขายลงอย่างมาก
  • อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเอกสาร ใช้แม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรืออัปโหลดไฟล์ PDF
  • จัดการบทบาทสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและสร้างลำดับการลงนามเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงาน
  • อย่าพลาดข้อเสนอพิเศษด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลหรือ SMS
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารได้รับการลงนาม และเข้าถึงเอกสารที่ลงนามแล้วได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ GetAccept

  • เทมเพลตสัญญาแบบจำกัด
  • ผู้ใช้ได้รายงานข้อบกพร่องและความผันผวนในหน้าต่างผู้ใช้
  • เวลาในการโหลดนานกว่าที่เหมาะสม

ราคาของ GetAccept

  • ทดลองใช้ฟรี
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ GetAccept

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

5. SignEasy

SignEasy เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมของ PandaDoc
ผ่านทางSignEasy

SignEasy เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ใช้งานง่ายบนทุกอุปกรณ์ มีแผนการใช้งานฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร เพิ่มช่องสำหรับลายเซ็น และส่งเพื่อขอลายเซ็นได้เพียงไม่กี่คลิก

Signeasy ใช้โปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องเอกสารและข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่ง และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Signeasy มีผลผูกพันทางกฎหมายในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าเอกสารที่ลงนามด้วย Signeasy มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับเอกสารที่ลงนามด้วยปากกาและกระดาษ ??

คุณสมบัติเด่นของ SignEasy

  • แปลงเอกสารให้เป็นดิจิทัลและปรับปรุงกระบวนการทำงานของเอกสารที่ติดต่อกับลูกค้าและพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
  • รวบรวมลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% ที่ปฏิบัติตามกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ ESIGN, eIDAS, เป็นต้น
  • อัปโหลดไฟล์หลายรูปแบบ เช่น PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG และ HTML
  • นำเข้าเอกสารโดยตรงจากผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, Google Drive, OneDrive และ Box
  • ลงนามในเอกสารเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ

ข้อจำกัดของ SignEasy

  • ผู้ใช้รายงานว่าพบข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบบ่อยครั้ง
  • คุณสมบัติการแก้ไขที่จำกัด
  • การส่งเอกสารเพื่อลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์จาก iPad หรือแอปมือถืออาจสร้างความสับสน

ราคาของ SignEasy

  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: 60 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ SignEasy

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

6. Adobe Sign

Adobe Sign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงพลังจาก Adobe ซึ่งผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Adobe เช่น Acrobat Pro

สร้างและเก็บรักษาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ และจัดการการตั้งค่าการลงนามและความชอบของคุณบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถอัปโหลดเอกสารได้ทุกประเภท เช่น PDF, เอกสาร Word และแม้กระทั่งรูปภาพ จากนั้นส่งให้ผู้อื่นเพื่อลงนาม

AdobeSign ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปยอดนิยม เช่น Microsoft Office, Salesforce, Google Drive และ Dropbox

Adobe Sign
ผ่านทางAdobe

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Sign

  • ส่งเอกสารเพื่อลงนาม ติดตามสถานะ และรวบรวมเอกสารโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือลงทะเบียน
  • แก้ไขและเพิ่มข้อความและรูปภาพได้อย่างง่ายดาย รวมถึงปรับแต่งรูปแบบในไฟล์ PDF ของคุณด้วย Acrobat Pro
  • แปลงสแกน, รูปภาพ, หน้าเว็บ, และไฟล์ Microsoft เป็น PDF ที่คุณสามารถเข้าถึง, แชร์, และทำงานได้จากทุกที่

ข้อจำกัดของ Adobe Sign

  • ไม่มีตัวเลือกการตั้งค่า 'วันที่' ที่สะดวก
  • โปรแกรมอาจเกิดข้อผิดพลาดขณะรับลายเซ็นใหม่บนอุปกรณ์
  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการใช้เทมเพลตสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ราคาของ Adobe Sign

  • Acrobat Standard: 22.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Acrobat Pro: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Acrobat Standard สำหรับทีม: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
  • Acrobat Pro สำหรับทีม: $23.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
  • โซลูชัน Acrobat Sign: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Adobe Sign

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1100+ รีวิว)

7. DigiSigner

DigiSigner เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้มค่าซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่กำหนดเอง การลงนามจำนวนมาก และการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม

DigiSigner ปฏิบัติตามกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญทั้งหมด รวมถึง ESIGN, UETA และ eIDAS เครื่องมือนี้ใช้การเข้ารหัส 256 บิตเพื่อปกป้องเอกสารและลายเซ็นของคุณ ข้อมูลของคุณยังถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนคลาวด์

DigiSigner เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ถูกกว่าของ PandaDoc
ผ่านทางDigiSigner

คุณสมบัติเด่นของ DigiSigner

  • สร้างลายเซ็นที่เขียนด้วยมือและมีผลทางกฎหมายโดยใช้เมาส์ อัปโหลดภาพลายเซ็นของคุณ หรือเพียงแค่พิมพ์ชื่อของคุณ
  • ฝังลายเซ็นลงในแอปพลิเคชันของคุณด้วย DigiSigner API
  • เชิญผู้อื่นให้ลงชื่อและรับการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาทำ
  • จัดเก็บเอกสารของคุณอย่างปลอดภัยหลังไฟร์วอลล์และยืนยันตัวตนทุกคำขอ

ข้อจำกัดของ DigiSigner

  • ขาดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดระเบียบเอกสาร
  • เครื่องมือมีหน้าเว็บ UI ที่ล้าสมัย
  • จำนวนลายเซ็นที่อนุญาตต่อเดือนมีจำกัด

ราคา DigiSigner

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • ทีม: 50 ดอลลาร์
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ DigiSigner

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

8. SignRequest

SignRequest เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบโอเพนซอร์สที่มอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและการควบคุมในระดับสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก PandaDoc

มันทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเช่น Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox, และ Zapier. มันยังปกป้องเอกสารของคุณด้วยการเข้ารหัส SSL, การจัดเก็บที่ปลอดภัย, และเส้นทางการตรวจสอบ.

ด้วยคุณสมบัติเทมเพลตของ SignRequest คุณสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น เตรียมเอกสารที่ต้องทำซ้ำเพียงครั้งเดียว พร้อมลำดับการลงนามที่กำหนดเอง การตั้งค่าการแจ้งเตือน และข้อความเริ่มต้น แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

SignRequest
ผ่านทางSignRequest

คุณสมบัติเด่นของ SignRequest

  • เลือกวิธีการอนุญาตและระบุผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องลงนาม
  • จัดการ, ติดตาม, และเก็บรักษาคำขอลงนามทั้งหมดไว้ในเอกสารของฉันของไมโครซอฟต์
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณใน Teams และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเสมอ

ข้อจำกัดของ SignRequest

  • ความยากลำบากในการใช้งานมุมมองบนมือถือ
  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • การปรับขนาดของช่องข้อความนั้นไม่สะดวก และบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้เลย
  • ผู้ลงนามใน Excel และผู้ส่งออกเอกสารปกติต้องมีการปรับเปลี่ยน

ราคาของ SignRequest

  • มืออาชีพ: $9.85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16.42/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ SignRequest

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. Zoho Sign

Zoho Sign เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรจาก Zoho ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ได้รับความนิยม ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, เทมเพลตเอกสาร, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับ PandaDoc

อัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณ, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ให้ผู้รับลงนาม, ลงชื่อย่อ, หรือกรอกข้อมูลได้

คุณสามารถผสาน Zoho Sign เข้ากับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เช่น ระบบ CRM เครื่องมือบัญชี และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งเอกสารไปยังผู้รับถัดไปเพื่อลงนามเมื่อผู้รับก่อนหน้าได้ลงนามแล้ว

Zoho Sign
ผ่านทางZoho Sign

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sign*

  • อัตโนมัติการทำงานของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิต
  • ลงนามเอกสารแบบดิจิทัล หรือส่งเอกสารและรวบรวมลายเซ็นจากผู้อื่น
  • ลงนามเอกสารทางธุรกิจแบบดิจิทัลด้วยโทเค็น USB ส่วนบุคคลและการลงนามโดยใช้ใบรับรองดิจิทัล
  • จัดการเอกสารธุรกิจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ Zoho Sign

ข้อจำกัดของ Zoho Sign

  • การปรับแต่งและแม่แบบที่จำกัด
  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับการตั้งค่าและโครงสร้างในระดับบัญชี

ราคาของ Zoho Sign

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $9. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $14.46/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $19. 28/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Sign คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. ฮันนีบุ๊ค

HoneyBook เป็นแพลตฟอร์มCRM และการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ต่างๆ

คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการทุกขั้นตอนของการติดต่อกับลูกค้า ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขาย การจอง ไปจนถึงการจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ และการประมวลผลการชำระเงิน

สร้างแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมาย, หน้า landing page, และแบบสอบถามเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่. จัดการนัดหมาย, ส่งข้อเสนอ, และรวบรวมลายเซ็นของลูกค้าออนไลน์. ส่งใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพ, รับการชำระเงินออนไลน์, และระบบแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ.

นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรง่ายขึ้นและประหยัดเวลา

ฮันนีบุ๊ค
ผ่านทางHoneyBook

คุณสมบัติเด่นของ Honeybook

  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้และสัญญาที่แน่นหนาสำหรับการลงนาม
  • เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ การติดตามผล และงานต่างๆ
  • ลงนามในสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งการชำระเงิน
  • ใช้ข้อเสนอที่สามารถปรับแต่งได้และมีปฏิสัมพันธ์เพื่อนำเสนอแบรนด์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Honeybook

  • ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาดูไม่ค่อยลื่นไหล
  • ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการใช้งานของผู้ใช้
  • การปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ Honeybook

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน
  • พรีเมียม: $79/เดือน

คะแนนและรีวิว Honeybook

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (580+ รีวิว)

เครื่องมือจัดการเอกสารอื่น ๆ

ในขณะที่ Pandadoc และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันมุ่งเน้นไปที่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปลี่ยนเอกสาร แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่นClickUpนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ การดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ การนัดหมาย ไปจนถึงการจัดระเบียบอีเมล ทั้งหมดนี้ได้ในแพลตฟอร์มเดียว

นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีความต้องการด้านเอกสารที่หลากหลายนอกเหนือจากการรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลและการวิเคราะห์เอกสาร ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมเอกสารทั้งหมดของคุณได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ

รับ ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์เอกสารอันทรงพลังพร้อมความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AIเช่น การจัดรูปแบบอัตโนมัติ คำแนะนำไวยากรณ์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

แม้ว่าแพลตฟอร์มจะไม่มีฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวในขณะนี้ แต่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมที่ต้องการฟังก์ชันการจัดการเอกสารและโครงการในแพลตฟอร์มเดียว

เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติในการนำลูกค้าเข้าสู่ระบบและจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp-เอกสาร
นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยงของร้าน อยู่ในมุมมองเอกสารของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการเอกสารด้วยเหตุผลหลายประการ:

  • กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ: เชื่อมโยงเอกสารกับงาน, ตัวกระตุ้น, และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทุกคนทำงานกับเวอร์ชันล่าสุด
ClickUp ระบบการทำงานแบบบูรณาการ
สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp-ขับเคลื่อนด้วย AI
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใน ClickUp ด้วยคู่คิดระดมสมองเสมือนจริงของคุณ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ใช้คุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่นโดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณ
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: สร้างเอกสารที่สวยงามและให้ข้อมูลด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หน้าซ้อน และวิดเจ็ตที่ฝังไว้ จัดระเบียบเอกสารเป็นโฟลเดอร์และพื้นที่เพื่อการจัดหมวดหมู่และการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมที่สุด
การปรับแต่ง ClickUp
สร้างเอกสารหรือวิกิที่สมบูรณ์แบบด้วยหน้าย่อยและตัวเลือกการจัดรูปแบบใน ClickUp
เทมเพลตสัญญา ClickUp
สร้างสัญญาได้ในไม่กี่ขั้นตอนด้วย ClickUp เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณในฐานะผู้รับเหมา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)

การเลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเอกสาร

เมื่อพูดถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มีทางเลือกมากมายจาก PandaDoc แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่ต้องการการเติบโตในระยะยาวอาจได้รับประโยชน์จากโซลูชันแบบองค์รวมที่มีความสามารถกว้างขวางมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ClickUp จึงกลายเป็นทางเลือกที่โดดเด่นเหนือกว่า PandaDoc โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ PandaDoc ตั้งแต่การดูงานแบบกำหนดเองและแดชบอร์ด ไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง

ความสามารถด้าน AI ที่น่าประทับใจของ ClickUp ช่วยเร่งความเร็วในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ เช่น การสรุปเอกสาร การสร้างเนื้อหา และการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

ประเมินข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด

โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และปรับขนาดได้ที่สามารถใช้สำหรับงานจัดการเอกสารได้หลากหลาย เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมทุกขนาดที่ต้องการสถานที่กลางในการจัดเก็บ ทำงานร่วมกัน และจัดการเอกสารของพวกเขาลองใช้ ClickUpวันนี้