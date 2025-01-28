10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc สำหรับการจัดการเอกสารในปี 2025

หากคุณกำลังเผชิญกับสัญญาที่ยุ่งยาก ข้อเสนอที่ซับซ้อน และอีเมลที่ถกเถียงไม่รู้จบ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ PandaDoc—แพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะที่ PandaDoc โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แผนพื้นฐานของมันอาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งที่คุณต้องการ นอกจากนี้ การที่ PandaDoc เน้นที่การสร้างเอกสารและลายเซ็นดิจิทัลอาจต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมในการจัดการงานอื่นๆ
เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc สำหรับการจัดการเอกสารที่มีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในข้อเสนอและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติหลักและราคาอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ PandaDoc?
ตั้งแต่ข้อเสนอและสัญญาไปจนถึงใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ เอกสารต่างๆ เป็นรากฐานของการติดต่อและการตัดสินใจทางธุรกิจทุกด้าน อย่างไรก็ตาม การจัดการกับเอกสารเหล่านี้อาจเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้กระบวนการทำงานช้าลงและขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงาน
นั่นคือจุดที่ระบบจัดการเอกสาร (DMS) อย่าง PandaDoc เข้ามามีบทบาท พวกมันกลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับการสร้าง แก้ไข แชร์ และลงนามเอกสาร
แม้ว่า PandaDoc จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่อาจไม่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ
เมื่อเลือกทางเลือกแทน PandaDoc ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- คุณสมบัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: มองหาขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่าย ความสามารถในการลงนามหลายลายเซ็น และตัวเลือกความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- การแก้ไขและสร้างเอกสาร: เครื่องมือต้องมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวม: ประเมินว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่คุณมีอยู่ เช่น ระบบ CRM, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ได้ดีเพียงใด
- การกำหนดราคา: เลือกโครงสร้างการกำหนดราคาที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc ที่ควรใช้
เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แล้ว มาสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ PandaDoc ที่คุณสามารถใช้ได้ในปี 2024:
1. อย่างเป็นทางการ
Signaturely เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง ซึ่งให้บริการการอัปโหลดเอกสารแบบลากและวาง การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ และการติดตามเอกสารแบบเรียลไทม์
อัปโหลดเอกสารของคุณในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟล์ PDF, เอกสาร Word และรูปภาพ จากนั้นเพิ่มช่องลายเซ็น ช่องข้อความ และองค์ประกอบอื่น ๆ ลงในเอกสารของคุณ
คุณยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงนามของคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และวันเดือนปีเกิด
Signaturely จัดเก็บเอกสารที่คุณลงนามไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้ตลอดเวลาจากทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ลงนามหากพวกเขายังไม่ได้ลงนามในเอกสาร
คุณสมบัติเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
- ลงชื่อโดยการพิมพ์ชื่อของคุณ วาดลายเซ็น หรืออัปโหลดรูปภาพของลายเซ็นโดยไม่ต้องออกจากแอป
- เปิดโอกาสให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารและอนุมัติเวอร์ชันสุดท้ายก่อนที่จะส่งออกไป
- บันทึกลายเซ็นของคุณเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- กรอกแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์อัตโนมัติและคำแนะนำ
- สร้างเอกสารทางกฎหมายและสัญญาโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้อจำกัดเฉพาะ
- ขาดการรองรับหลายภาษา
- การบันทึกเทมเพลตอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ตัวเลือกการแก้ไขเทมเพลตที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบเฉพาะตัว
- ส่วนตัว: 20 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบบซิกเนเจอร์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 290+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
2. DocuSign
DocuSign เป็นผู้บุกเบิกในวงการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และนำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์อันทรงพลัง รวมถึงการกำหนดเส้นทางเอกสารขั้นสูง การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันธุรกิจชั้นนำต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ PandaDoc ในปัจจุบัน
แชร์และลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ใดก็ได้เพียงแค่แตะหน้าจอของคุณ จากนั้น DocuSign จะบันทึกลายเซ็นและฝังลงในไฟล์
จัดการวงจรชีวิตของสัญญาทั้งหมดโดยใช้คุณสมบัติ CLM (การจัดการวงจรชีวิตของสัญญา) ของแพลตฟอร์ม และเลือกตัวเลือกการตรวจสอบตัวตนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocuSign
- ผสานข้อตกลงของคุณกับแอปที่คุณเลือก: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom และอื่นๆ
- มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นด้วยการสร้างแบรนด์เฉพาะและการลงนามที่ตอบสนองปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในการเตรียมจัดเส้นทาง และอนุมัติข้อตกลงอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตร่วมและการแสดงความคิดเห็นแบบร่วมมือ
- จัดการกับความท้าทายในการทำข้อตกลงที่ยากที่สุดของคุณด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- ปกป้องข้อตกลงของคุณด้วยการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ DocuSign
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ไม่ดี
ราคาของ DocuSign
- ส่วนตัว: $15/เดือน
- มาตรฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนที่ปรับปรุง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว DocuSign
- G2: 4. 5/5 (2200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (8500+ รีวิว)
3. HelloSign (Dropbox Sign)
HelloSign ซึ่งปัจจุบันรู้จักในชื่อ Dropbox Sign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน PandaDoc
ลากและวางช่องลายเซ็นไปยังเอกสารที่คุณต้องการให้ปรากฏ คุณสามารถเพิ่มช่องอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น ช่องข้อความและช่องทำเครื่องหมาย
ลงนามในเอกสารโดยใช้นิ้ว, เมาส์, หรือภาพลายเซ็นที่อัปโหลดไว้ เอกสารที่ลงนามแต่ละฉบับจะมีเส้นทางการตรวจสอบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งแสดงว่าใครเป็นผู้ลงนาม, ลงนามเมื่อใด, และที่อยู่ IP ที่ใช้ลงนาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelloSign (Dropbox Sign)
- ส่งและลงนามในข้อตกลงได้เร็วขึ้นถึง 80%
- รับหลักฐานการเข้าถึงเอกสาร การตรวจสอบ และการลงนาม พร้อมเส้นทางการตรวจสอบ
- ปิดการขายได้เร็วขึ้นและเพิ่มอัตราการสำเร็จด้วยระบบผสาน Salesforce และการลงนามผ่านมือถือ
- เร่งเวลาในการจ้างงานด้วยแบบฟอร์มที่กรอกล่วงหน้า การลงนามดิจิทัลที่ใช้งานง่าย และการติดตามผล
- ขอลายเซ็นดิจิทัลที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในปริมาณมากด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และฟีเจอร์ส่งแบบกลุ่ม
ข้อจำกัดของ HelloSign (Dropbox Sign)
- บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดวางกล่องลายเซ็นเมื่อสร้างเอกสาร
- ความยากลำบากในการจัดตำแหน่งกล่องต่างๆ ที่แตกต่างกันในระหว่างการเตรียมเอกสาร
- ไม่สามารถเทียบเท่าได้ในด้านการสร้างแบรนด์และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของแอปพลิเคชันออนไลน์บางแห่ง
ราคาของ HelloSign (Dropbox Sign)
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ HelloSign (Dropbox Sign)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1400+ รีวิว)
4. GetAccept
GetAccept เป็นแพลตฟอร์มเสริมการขายที่มีฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือการขายอื่น ๆ อีกด้วย
อัปโหลดข้อเสนอ, สัญญา, และเอกสารทางการขายอื่น ๆ ในห้องดีลของ GetAccept ทีมขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบเอกสารได้ตามความสะดวกของพวกเขา, ทิ้งความคิดเห็น, และถามคำถามได้
เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณพร้อมแล้ว ให้ย้ายเอกสารของคุณไปยังห้องสัญญาเสมือนจริง จากนั้นคุณสามารถลงนามในสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และทั้งสองฝ่ายสามารถติดตามความคืบหน้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetAccept
- รับเอกสารที่ลงนามในเวลาจริงและลดระยะเวลาการขายลงอย่างมาก
- อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเอกสาร ใช้แม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรืออัปโหลดไฟล์ PDF
- จัดการบทบาทสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและสร้างลำดับการลงนามเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงาน
- อย่าพลาดข้อเสนอพิเศษด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลหรือ SMS
- รับการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารได้รับการลงนาม และเข้าถึงเอกสารที่ลงนามแล้วได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ GetAccept
- เทมเพลตสัญญาแบบจำกัด
- ผู้ใช้ได้รายงานข้อบกพร่องและความผันผวนในหน้าต่างผู้ใช้
- เวลาในการโหลดนานกว่าที่เหมาะสม
ราคาของ GetAccept
- ทดลองใช้ฟรี
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ GetAccept
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. SignEasy
SignEasy เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ใช้งานง่ายบนทุกอุปกรณ์ มีแผนการใช้งานฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร เพิ่มช่องสำหรับลายเซ็น และส่งเพื่อขอลายเซ็นได้เพียงไม่กี่คลิก
Signeasy ใช้โปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องเอกสารและข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่ง และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Signeasy มีผลผูกพันทางกฎหมายในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าเอกสารที่ลงนามด้วย Signeasy มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับเอกสารที่ลงนามด้วยปากกาและกระดาษ ??
คุณสมบัติเด่นของ SignEasy
- แปลงเอกสารให้เป็นดิจิทัลและปรับปรุงกระบวนการทำงานของเอกสารที่ติดต่อกับลูกค้าและพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
- รวบรวมลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% ที่ปฏิบัติตามกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ ESIGN, eIDAS, เป็นต้น
- อัปโหลดไฟล์หลายรูปแบบ เช่น PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG และ HTML
- นำเข้าเอกสารโดยตรงจากผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, Google Drive, OneDrive และ Box
- ลงนามในเอกสารเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ
ข้อจำกัดของ SignEasy
- ผู้ใช้รายงานว่าพบข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบบ่อยครั้ง
- คุณสมบัติการแก้ไขที่จำกัด
- การส่งเอกสารเพื่อลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์จาก iPad หรือแอปมือถืออาจสร้างความสับสน
ราคาของ SignEasy
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: 60 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SignEasy
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
6. Adobe Sign
Adobe Sign เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงพลังจาก Adobe ซึ่งผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Adobe เช่น Acrobat Pro
สร้างและเก็บรักษาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ และจัดการการตั้งค่าการลงนามและความชอบของคุณบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถอัปโหลดเอกสารได้ทุกประเภท เช่น PDF, เอกสาร Word และแม้กระทั่งรูปภาพ จากนั้นส่งให้ผู้อื่นเพื่อลงนาม
AdobeSign ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปยอดนิยม เช่น Microsoft Office, Salesforce, Google Drive และ Dropbox
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Sign
- ส่งเอกสารเพื่อลงนาม ติดตามสถานะ และรวบรวมเอกสารโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือลงทะเบียน
- แก้ไขและเพิ่มข้อความและรูปภาพได้อย่างง่ายดาย รวมถึงปรับแต่งรูปแบบในไฟล์ PDF ของคุณด้วย Acrobat Pro
- แปลงสแกน, รูปภาพ, หน้าเว็บ, และไฟล์ Microsoft เป็น PDF ที่คุณสามารถเข้าถึง, แชร์, และทำงานได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ Adobe Sign
- ไม่มีตัวเลือกการตั้งค่า 'วันที่' ที่สะดวก
- โปรแกรมอาจเกิดข้อผิดพลาดขณะรับลายเซ็นใหม่บนอุปกรณ์
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการใช้เทมเพลตสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ราคาของ Adobe Sign
- Acrobat Standard: 22.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Acrobat Pro: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Acrobat Standard สำหรับทีม: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- Acrobat Pro สำหรับทีม: $23.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ผูกพันรายปี)
- โซลูชัน Acrobat Sign: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Adobe Sign
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 6/5 (1100+ รีวิว)
7. DigiSigner
DigiSigner เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้มค่าซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการสร้างแบรนด์ที่กำหนดเอง การลงนามจำนวนมาก และการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม
DigiSigner ปฏิบัติตามกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญทั้งหมด รวมถึง ESIGN, UETA และ eIDAS เครื่องมือนี้ใช้การเข้ารหัส 256 บิตเพื่อปกป้องเอกสารและลายเซ็นของคุณ ข้อมูลของคุณยังถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ DigiSigner
- สร้างลายเซ็นที่เขียนด้วยมือและมีผลทางกฎหมายโดยใช้เมาส์ อัปโหลดภาพลายเซ็นของคุณ หรือเพียงแค่พิมพ์ชื่อของคุณ
- ฝังลายเซ็นลงในแอปพลิเคชันของคุณด้วย DigiSigner API
- เชิญผู้อื่นให้ลงชื่อและรับการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาทำ
- จัดเก็บเอกสารของคุณอย่างปลอดภัยหลังไฟร์วอลล์และยืนยันตัวตนทุกคำขอ
ข้อจำกัดของ DigiSigner
- ขาดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดระเบียบเอกสาร
- เครื่องมือมีหน้าเว็บ UI ที่ล้าสมัย
- จำนวนลายเซ็นที่อนุญาตต่อเดือนมีจำกัด
ราคา DigiSigner
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีม: 50 ดอลลาร์
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ DigiSigner
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
8. SignRequest
SignRequest เป็นแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบโอเพนซอร์สที่มอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและการควบคุมในระดับสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก PandaDoc
มันทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเช่น Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox, และ Zapier. มันยังปกป้องเอกสารของคุณด้วยการเข้ารหัส SSL, การจัดเก็บที่ปลอดภัย, และเส้นทางการตรวจสอบ.
ด้วยคุณสมบัติเทมเพลตของ SignRequest คุณสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น เตรียมเอกสารที่ต้องทำซ้ำเพียงครั้งเดียว พร้อมลำดับการลงนามที่กำหนดเอง การตั้งค่าการแจ้งเตือน และข้อความเริ่มต้น แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ SignRequest
- เลือกวิธีการอนุญาตและระบุผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องลงนาม
- จัดการ, ติดตาม, และเก็บรักษาคำขอลงนามทั้งหมดไว้ในเอกสารของฉันของไมโครซอฟต์
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณใน Teams และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเสมอ
ข้อจำกัดของ SignRequest
- ความยากลำบากในการใช้งานมุมมองบนมือถือ
- การปรับแต่งที่จำกัด
- การปรับขนาดของช่องข้อความนั้นไม่สะดวก และบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้เลย
- ผู้ลงนามใน Excel และผู้ส่งออกเอกสารปกติต้องมีการปรับเปลี่ยน
ราคาของ SignRequest
- มืออาชีพ: $9.85/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16.42/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SignRequest
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Zoho Sign
Zoho Sign เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรจาก Zoho ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ได้รับความนิยม ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, เทมเพลตเอกสาร, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับ PandaDoc
อัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณ, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ให้ผู้รับลงนาม, ลงชื่อย่อ, หรือกรอกข้อมูลได้
คุณสามารถผสาน Zoho Sign เข้ากับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เช่น ระบบ CRM เครื่องมือบัญชี และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งเอกสารไปยังผู้รับถัดไปเพื่อลงนามเมื่อผู้รับก่อนหน้าได้ลงนามแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sign*
- อัตโนมัติการทำงานของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิต
- ลงนามเอกสารแบบดิจิทัล หรือส่งเอกสารและรวบรวมลายเซ็นจากผู้อื่น
- ลงนามเอกสารทางธุรกิจแบบดิจิทัลด้วยโทเค็น USB ส่วนบุคคลและการลงนามโดยใช้ใบรับรองดิจิทัล
- จัดการเอกสารธุรกิจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ Zoho Sign
ข้อจำกัดของ Zoho Sign
- การปรับแต่งและแม่แบบที่จำกัด
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับการตั้งค่าและโครงสร้างในระดับบัญชี
ราคาของ Zoho Sign
- ฟรี
- มาตรฐาน: $9. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $14.46/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $19. 28/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Sign คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBook เป็นแพลตฟอร์มCRM และการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ต่างๆ
คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการทุกขั้นตอนของการติดต่อกับลูกค้า ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขาย การจอง ไปจนถึงการจัดการโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ และการประมวลผลการชำระเงิน
สร้างแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมาย, หน้า landing page, และแบบสอบถามเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่. จัดการนัดหมาย, ส่งข้อเสนอ, และรวบรวมลายเซ็นของลูกค้าออนไลน์. ส่งใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพ, รับการชำระเงินออนไลน์, และระบบแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ.
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Honeybook
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้และสัญญาที่แน่นหนาสำหรับการลงนาม
- เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ การติดตามผล และงานต่างๆ
- ลงนามในสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์และส่งการชำระเงิน
- ใช้ข้อเสนอที่สามารถปรับแต่งได้และมีปฏิสัมพันธ์เพื่อนำเสนอแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Honeybook
- ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาดูไม่ค่อยลื่นไหล
- ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการใช้งานของผู้ใช้
- การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Honeybook
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน
- พรีเมียม: $79/เดือน
คะแนนและรีวิว Honeybook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (580+ รีวิว)
เครื่องมือจัดการเอกสารอื่น ๆ
ในขณะที่ Pandadoc และแพลตฟอร์มที่คล้ายกันมุ่งเน้นไปที่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปลี่ยนเอกสาร แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่นClickUpนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ การดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ การนัดหมาย ไปจนถึงการจัดระเบียบอีเมล ทั้งหมดนี้ได้ในแพลตฟอร์มเดียว
นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและผู้ให้บริการมืออาชีพที่มีความต้องการด้านเอกสารที่หลากหลายนอกเหนือจากการรวบรวมลายเซ็นดิจิทัลและการวิเคราะห์เอกสาร ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมเอกสารทั้งหมดของคุณได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: ความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
รับ ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์เอกสารอันทรงพลังพร้อมความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AIเช่น การจัดรูปแบบอัตโนมัติ คำแนะนำไวยากรณ์ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
แม้ว่าแพลตฟอร์มจะไม่มีฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวในขณะนี้ แต่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมที่ต้องการฟังก์ชันการจัดการเอกสารและโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติในการนำลูกค้าเข้าสู่ระบบและจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการเอกสารด้วยเหตุผลหลายประการ:
- กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ: เชื่อมโยงเอกสารกับงาน, ตัวกระตุ้น, และการทำงานอัตโนมัติ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทุกคนทำงานกับเวอร์ชันล่าสุด
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์: ระดมความคิด สร้างสรรค์ และขัดเกลาเอกสารของคุณด้วยคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่อิงตามเจตนาและบทบาทของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ใช้คุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่นโดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณ
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: สร้างเอกสารที่สวยงามและให้ข้อมูลด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หน้าซ้อน และวิดเจ็ตที่ฝังไว้ จัดระเบียบเอกสารเป็นโฟลเดอร์และพื้นที่เพื่อการจัดหมวดหมู่และการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมที่สุด
- เทมเพลตสัญญา ClickUp: จัดทำสัญญาด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ได้ภายในไม่กี่วินาที คุณยังจะพบเทมเพลตสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจและ ข้อตกลงการให้บริการอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พัฒนาความคิดให้เป็นจริงโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ
- รับภาพรวมระดับสูงของงานคุณทันทีด้วยการรายงานและ แดชบอร์ดของ ClickUp
- จัดการงานจาก ทุกมุมมองด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ 15 แบบ
- ปรับแต่งสถานะงานให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
- สร้างเอกสารจากศูนย์ แก้ไขหรือปรับแต่งเอกสารที่มีอยู่ เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน และส่งเอกสารทั้งหมดในขั้นตอนเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้รับเลี้ยงใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
การเลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเอกสาร
เมื่อพูดถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ มีทางเลือกมากมายจาก PandaDoc แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่ต้องการการเติบโตในระยะยาวอาจได้รับประโยชน์จากโซลูชันแบบองค์รวมที่มีความสามารถกว้างขวางมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ClickUp จึงกลายเป็นทางเลือกที่โดดเด่นเหนือกว่า PandaDoc โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ PandaDoc ตั้งแต่การดูงานแบบกำหนดเองและแดชบอร์ด ไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
ความสามารถด้าน AI ที่น่าประทับใจของ ClickUp ช่วยเร่งความเร็วในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ เช่น การสรุปเอกสาร การสร้างเนื้อหา และการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
ประเมินข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และปรับขนาดได้ที่สามารถใช้สำหรับงานจัดการเอกสารได้หลากหลาย เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมทุกขนาดที่ต้องการสถานที่กลางในการจัดเก็บ ทำงานร่วมกัน และจัดการเอกสารของพวกเขาลองใช้ ClickUpวันนี้