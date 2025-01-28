บล็อก ClickUp
เราได้รีวิวแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 10 แอปสำหรับ Mac ในปี 2025

เราได้รีวิวแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 10 แอปสำหรับ Mac ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
28 มกราคม 2568

คุณกำลังจ้องมองรายการสิ่งที่ต้องทำข้างๆ Mac ของคุณและสงสัยว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จได้อย่างไร?

ถึงเวลาทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก หากคุณกำลังดิ้นรนกับงานที่ต้องทำมากมาย คุณควรลองสำรวจแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับMac ของคุณ แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Mac เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณจัดการงานที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย และเปลี่ยนพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณให้กลายเป็นสวรรค์แห่งการทำงานหลายฟังก์ชัน

ในปี 2024 ลองใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 10 แอปสำหรับ Mac หากคุณต้องการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงในปีนี้

คุณควรมองหาอะไรในแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac?

มีแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Mac อยู่มากมายที่สัญญาว่าจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นและเร็วขึ้น แต่ตัวเลือกที่เป็นที่รู้จักกันดีบางตัวกลับกลายเป็นสิ่งรบกวนสมาธิมากกว่าที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ควรเป็น:

  • ใช้งานง่าย: แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตา
  • วิธีแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่คุณประสบอยู่: ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการติดตามเวลาใช่ไหม? ประสบปัญหาในการจัดการโครงการให้เป็นระเบียบ? ลืมรหัสผ่านทั้งหมดหรือไม่? มีแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะได้
  • เข้ากันได้กับระบบนิเวศของ Mac ของคุณ: ไม่ใช่ทุกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่จะทำงานบน Mac และไม่ใช่ทุกแอปสำหรับ Mac ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์ Apple ทุกชนิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณเลือกเข้ากันได้
  • ราคาประหยัด: แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบางแอปที่มีเวอร์ชันฟรีมีให้ใช้งานบน macOS บางแอปอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียวหรือสมัครสมาชิกแบบรายเดือน พิจารณาตามงบประมาณของคุณและเปรียบเทียบประโยชน์ของแอปกับค่าใช้จ่าย
  • ได้รับการจัดอันดับและรีวิวสูง: แอปพลิเคชัน Mac ที่ดีที่สุดจะมีคะแนนและรีวิวมากมายให้คุณได้อ่าน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอปและสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากมัน

มีแอป Mac ที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่คุณอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยในการค้นหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะของคุณ เมื่อคุณพบแล้ว แอปเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิงจนคุณไม่สามารถขาดมันได้

10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน macOS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและลดเวลาในการจัดการเอกสารหรือไม่? มาเริ่มสำรวจแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน Mac ที่ดีที่สุดกันเถอะ

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

คลิกอัพ ด็อก, แชท, และมุมมองรายการในคลิกอัพ
ติดตามการอัปเดตโครงการ จัดการขั้นตอนการทำงาน และทำงานร่วมกับทีม ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานให้สำเร็จลุล่วง เป็นหนึ่งในไม่กี่แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac ที่คุณสามารถ:

  • สร้าง จัดการ และเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดของคุณ
  • ติดตามเวลาของคุณ
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
  • วางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณ

คุณสามารถใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณรู้จักและชื่นชอบในการทำงานเพื่อช่วยจัดการประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณได้เช่นกัน พร้อมด้วยระบบติดตามเวลาและการจัดการงานเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้คุณมีพื้นที่ในการตั้งเป้าหมาย สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ติดตามความก้าวหน้า และบันทึกเรื่องราวทั้งหมด

ขณะนี้ ClickUp กำลังช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นด้วยClickUp AI เครื่องมือ AIใหม่ของแพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยคุณทำทุกอย่างตั้งแต่การเขียนอีเมลไปจนถึงการวางแผนแคมเปญการตลาดครั้งต่อไปของคุณ

มันสามารถสร้างงานให้คุณและทีมของคุณได้โดยอัตโนมัติ เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่เคียงข้างคุณที่พร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอนของแผนการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ของ ClickUp ได้เฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องชำระเงินเพื่อใช้พลังแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันทรงนี้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain มีจำหน่ายสำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. อัลเฟรด – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงาน

แดชบอร์ดของ Alfred แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นในกลุ่มแอปเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำสำหรับ Mac โดยนำเสนอชุดเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
ผ่านทางอัลเฟรด

อัลเฟรดเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac อย่างแท้จริง เนื่องจากจำนวนสิ่งที่คุณสามารถทำได้มากมาย ด้วยอัลเฟรด คุณสามารถใช้คีย์ลัดที่ปรับแต่งได้ หรือคำสั่งระบบเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน ค้นหาไฟล์ทั้งหมดของคุณ หรือทำภารกิจซ้ำ ๆ ได้

ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้สูง และอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ใช้ Mac จะต้องชื่นชอบ

คุณสมบัติเด่นของอัลเฟรด

  • อัลเฟรดสามารถจัดทำดัชนีบน Mac ของคุณได้ จากนั้นค้นหาไฟล์, โฟลเดอร์, แอปพลิเคชัน และแม้กระทั่งเว็บเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้งานที่คุณทำบ่อยที่สุดเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมล การจัดการปฏิทินของคุณ หรือแม้แต่การตรวจสอบจำนวนคำ
  • แอปฟรีนี้มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้ Mac สามารถปลดล็อกฟีเจอร์สำคัญเพิ่มเติมได้ด้วยการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันพรีเมียม

ข้อจำกัดของอัลเฟรด

  • ผู้ใช้ใหม่จะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน ดังนั้นควรเตรียมเวลาในการสำรวจเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่

การกำหนดราคาของอัลเฟรด

  • ฟรี
  • ใบอนุญาต Powerpack แบบเดี่ยว: £34
  • ผู้สนับสนุนเมต้า Powerpack: £59

คะแนนและรีวิวของอัลเฟรด

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 2. 9/5 (10+ รีวิว)

3. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Kanban

ในบรรดาแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่โดดเด่นสำหรับ Mac, Trello สามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการแบบภาพอย่างง่ายผ่านกระดาน Kanban แบบลากและวาง
ผ่านทางTrello

Trello เป็นแอป Mac ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ติดตามสไตล์การจัดการโครงการแบบ Kanban อินเทอร์เฟซนั้นเรียบง่ายมาก ช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถย้ายการ์ดระหว่างรายการและบอร์ดต่างๆ ได้ด้วยการลากและวาง

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับ Mac คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบโครงการหรือเป็นแอปช่วยระดมความคิดแบบภาพก็ได้ ใช้งานเหมือนกับสมุดวางแผนดิจิทัลส่วนตัวของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถมอบหมายงาน แสดงความคิดเห็นบนการ์ด และแบ่งปันข้อมูลกับทีมหรือสมาชิกในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทั้งบนเว็บและบนอุปกรณ์ Android และ Mac
  • แผนฟรีที่ใจกว้างนี้เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก. มันมอบคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่คุณต้องการจากแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเช่นนี้

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่มีระบบแชทในแอป ซึ่งอาจจำกัดการทำงานร่วมกันหากคุณต้องการทำงานกับทีม

ราคาของ Trello

  • ฟรีสำหรับบอร์ดสูงสุด 10 บอร์ดต่อพื้นที่ทำงาน
  • มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากเรียกเก็บเงินรายปี
  • พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากชำระรายปี
  • องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)

4. 1Password – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรหัสผ่าน

มุมมองวิธีการแชร์ลิงก์ความปลอดภัยของ Instagram โดยใช้ 1password
ผ่านทาง1Password

คุณยังเขียนรหัสผ่านของคุณบนกระดาษโน้ตติดอยู่หรือไม่? มีแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสิ่งนี้ 1Password เป็นเครื่องมือจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัยสำหรับ Mac

ช่วยให้คุณจัดเก็บ จัดการ และกรอกรหัสผ่านโดยอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์ของคุณ 1Password จะสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับทุกบัญชีอีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password

  • เก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่านของคุณอย่างปลอดภัย ทำให้รหัสผ่านของคุณได้รับการปกป้องแม้ในกรณีที่อุปกรณ์ Mac ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
  • ผู้จัดการรหัสผ่านกรอกรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์หลายเครื่อง
  • ผสานการทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์, โปรแกรมอีเมล, และอื่น ๆ เพื่อให้คุณไม่ต้องค้นหาพาสเวิร์ดเมื่อคุณต้องการมากที่สุด

ข้อจำกัดของ 1Password

  • การผสานรวมเข้ากับเบราว์เซอร์ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย คุณจึงต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเรียกดูรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์
  • ไม่มีแผนฟรี คุณจะต้องชำระเงินเพื่อความสะดวกในการลืมรหัสผ่านของคุณ

ราคาของ 1Password

  • บุคคล: $2. 99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ครอบครัว: $4. 99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ชุดเริ่มต้นสำหรับทีม: $19.95 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $7.99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ 1Password

  • G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)

5. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก

การจัดระเบียบบันทึกด้วยสมุดบันทึกใน Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก คุณสามารถบันทึกข้อความ รูปภาพ เสียง บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ หรือแม้แต่สแกนและเก็บนามบัตรไว้ในแอปได้ แท็กและตัวกรองจะช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในบันทึกของคุณในภายหลังได้เช่นกัน ดังนั้นคุณจะไม่เสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อความเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • จดบันทึกที่บ้าน ที่ทำงาน และขณะเดินทางบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และทุกอย่างจะซิงค์กันอย่างไร้รอยต่อ
  • ใช้เพื่อสร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด การแจ้งเตือน และบันทึกเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานได้
  • แถบค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ผ่านคำค้นหา, แท็ก, วันที่, และอื่น ๆ ทำให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้

ข้อจำกัดของ Evernote

  • แผนฟรีจำกัดการอัปโหลดเพียง 60MB ต่อเดือน และขนาดบันทึกสูงสุด 25MB บนสองอุปกรณ์

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8,100+ รีวิว)

6. Fantastical – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทิน

เพื่อให้ปฏิทินของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น ใช้ Fantastical ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
ผ่านทางFantastical

Fantastical เป็นแอปพลิเคชันปฏิทินและการจัดการงานสำหรับ Mac ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่สวยงามและคุณสมบัติอันทรงพลัง ถือเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac หากคุณต้องการให้ปฏิทินของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์

  • รองรับการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ ทำให้คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ได้โดยการพูดหรือพิมพ์อย่างเป็นธรรมชาติ
  • สร้างการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์และงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้ไม่พลาดสิ่งใด
  • ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอีเมลหรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตเหตุการณ์และงานได้โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ

  • คุณจะต้องชำระเงินสำหรับแผนพรีเมียมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแอป แต่คุณสมบัติพรีเมียมหลายอย่างสามารถหาได้ฟรีในแอปอื่น ๆ

ราคาที่เกินจริง

  • สำหรับบุคคล: $4. 75 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • สำหรับครอบครัวไม่เกิน 5 คน: $7.50 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • สำหรับทีม: $4.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 15+ รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

7. Google Workspace – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace

แดชบอร์ด Google Workspace: ชุดแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบครันสำหรับ Mac รวมถึง Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Calendar, Meet และ Drive
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace คือชุดแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบวงจรสำหรับ Mac ซึ่งรวมถึง Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Calendar, Meet และ Drive แอปพลิเคชันบนคลาวด์เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Google ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

นี่คือแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น นี่คือหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหากคุณคุ้นเคยกับการทำงานในระบบนิเวศของ Google

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ, Google Workspace ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บนเอกสาร, ตารางข้อมูล, และการนำเสนอ
  • ปลอดภัยและเชื่อถือได้ Google Workspace มอบการเข้ารหัสข้อมูลและคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
  • ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google รวมถึง Drive และ Photos ทำให้การเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Google เป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • ไม่มีแอปที่รวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียว คุณต้องดาวน์โหลดแอปของ Google แต่ละตัว (เช่น Gmail, ปฏิทิน ฯลฯ) ไปยังอุปกรณ์ของคุณแยกกัน

ราคาของ Google Workspace

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมสัญญาหนึ่งปี
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมการผูกมัดหนึ่งปี
  • ธุรกิจพลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมสัญญาผูกมัดหนึ่งปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคาพิเศษ

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (42,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (15,200+ รีวิว)

8. MindNode – เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด

ภาพ 'What is MindNode' แสดง Mindnode เป็นผู้นำในกลุ่มแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในการสร้างสรรค์สำหรับการระดมความคิด การวางแผนโครงการ และการจดบันทึก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้
ผ่านMindNode

MindNode เป็นแอปสำหรับการระดมความคิดและจดบันทึกในรูปแบบภาพ และถือเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่คิดแบบไม่เชิงเส้น คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อระดมความคิด วางแผนโครงการ หรือจดบันทึกได้อย่างเปิดกว้าง ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์

เพิ่มหัวข้อ, หัวข้อย่อย, และความคิดที่แตกแขนง. จากนั้น, จัดเรียงสิ่งต่าง ๆ ใหม่โดยการลากและวางวัตถุในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายต่อการนำทาง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode

  • ใช้เครื่องมือ Mac ได้ด้วยตัวเองหรือร่วมมือกับผู้อื่น เปลี่ยนแอปจดบันทึกให้กลายเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือเพื่อน
  • ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ สำหรับ Mac รวมถึง Evernote และ Dropbox เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและแชร์แผนผังความคิดของคุณกับผู้อื่นได้
  • ค้นหาและกรองแผนผังความคิดของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ MindNode

  • ไม่มีวิธีการร่วมมือกันมากนัก ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้วิธีนี้ด้วยตัวเอง

ราคาของ MindNode

  • ฟรี
  • MindNode Plus: $2. 99/เดือน หรือ $19. 99/ปี

MindNode การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

9. แม่เหล็ก – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแสดงสินค้าหน้าต่าง

ภาพหน้าจอจากหน้าแรกของ Magnet พร้อมข้อความ "มุมสำหรับแบ่งเป็นสี่ส่วน ด้านข้างแบ่งครึ่ง ลากหน้าต่างไปยังมุมและ Magnet จะจัดให้อยู่ในสี่ส่วน ใช้ขอบด้านข้างเพื่อจัดครึ่งแนวนอนและแนวตั้ง"
ผ่านแม่เหล็ก

Magnet เป็นเครื่องมือจัดการหน้าต่างที่ทรงพลังสำหรับ Mac ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและปรับแต่งการจัดวางหน้าต่างที่เปิดอยู่บนหน้าจอของคุณได้

จัดเรียงหน้าต่างหลายบานอย่างรวดเร็วและง่ายดายไปยังพื้นที่ต่างๆ บนหน้าจอของคุณ จัดระเบียบหรือป้องกันไม่ให้รบกวนงานอื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มสมาธิหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของแม่เหล็ก

  • สร้างเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับงานหรือโครงการเฉพาะ
  • ใช้คีย์ลัดเพื่อจัดเรียงและจัดระเบียบหน้าต่างที่เปิดอยู่บนหน้าจออย่างรวดเร็ว
  • ใช้ท่าทางบนแทร็กแพดเพื่อเลื่อนระหว่างหน้าต่าง, จัดหน้าต่างให้อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ, หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดวาง

ข้อจำกัดของแม่เหล็ก

  • ไม่สามารถใช้งานได้กับทุกแอปพลิเคชัน
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการปรับขนาดไม่เล็กพอเมื่อใช้บนหน้าจอขนาดเล็ก

การกำหนดราคาด้วยแม่เหล็ก

  • 4. 99

การจัดอันดับและรีวิวแม่เหล็ก

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

10. Backblaze – เหมาะที่สุดสำหรับการสำรองข้อมูล

สำรวจว่าทำไม Backblaze ถึงได้รับการจัดอันดับสูงในบรรดาแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac ด้วยฟังก์ชันสำรองข้อมูลอัตโนมัติบนคลาวด์ที่ช่วยปกป้องไฟล์จากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ภัยคุกคามจากมัลแวร์ และการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่ง
ผ่านทาง Backblaze

Backblaze เป็นบริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ที่สำรองไฟล์ของคุณไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac เพราะช่วยปกป้องไฟล์ของคุณจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ การโจมตีของมัลแวร์ และการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับไฟล์ที่สูญหายอีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Backblaze

  • การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและการสำรองข้อมูลช่วยปกป้องไฟล์ของคุณ โดยจัดเก็บข้อมูลของคุณในศูนย์ข้อมูลหลายแห่งทั่วโลก เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
  • ตรวจสอบ Mac ของคุณอย่างต่อเนื่องและสำรองไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็วช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติหลักได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า การจัดการ หรือการตรวจสอบข้อมูลสำรองของคุณ

ข้อจำกัดของ Backblaze

  • ไฟล์ที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้เพียง 30 วันเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่สามารถกู้คืนไฟล์ที่เก่ากว่านั้นได้
  • การแจ้งเตือนไม่มีอยู่หรือสังเกตเห็นได้ยาก ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบแอปเพื่อรับข้อความสถานะที่อัปเดต

ราคาของ Backblaze

  • 9 ดอลลาร์ต่อคอมพิวเตอร์ต่อเดือน
  • 99 ดอลลาร์ต่อคอมพิวเตอร์ต่อปี
  • 189 ดอลลาร์ต่อคอมพิวเตอร์ทุกสองปี

คะแนนและรีวิวของ Backblaze

  • G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp

แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานหรือเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้นในชีวิตส่วนตัวของคุณค้นหาตัวจัดการงาน, เครื่องมือจัดการโครงการ, ตัวจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัย และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณคุณจะประหยัดเวลาและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำเหล่านี้

ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว สมัครใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้ และสัมผัสพลังของการทำงานในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์

บอกลาการจัดการเครื่องมือหลายอย่าง และต้อนรับการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.เริ่มใช้งาน ClickUp Workspace ฟรีวันนี้!