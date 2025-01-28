เราได้รีวิวแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 10 แอปสำหรับ Mac ในปี 2025

คุณกำลังจ้องมองรายการสิ่งที่ต้องทำข้างๆ Mac ของคุณและสงสัยว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จได้อย่างไร?
ถึงเวลาทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก หากคุณกำลังดิ้นรนกับงานที่ต้องทำมากมาย คุณควรลองสำรวจแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับMac ของคุณ แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Mac เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณจัดการงานที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย และเปลี่ยนพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณให้กลายเป็นสวรรค์แห่งการทำงานหลายฟังก์ชัน
ในปี 2024 ลองใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 10 แอปสำหรับ Mac หากคุณต้องการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงในปีนี้
คุณควรมองหาอะไรในแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac?
มีแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ Mac อยู่มากมายที่สัญญาว่าจะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นและเร็วขึ้น แต่ตัวเลือกที่เป็นที่รู้จักกันดีบางตัวกลับกลายเป็นสิ่งรบกวนสมาธิมากกว่าที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ควรเป็น:
- ใช้งานง่าย: แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตา
- วิธีแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่คุณประสบอยู่: ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการติดตามเวลาใช่ไหม? ประสบปัญหาในการจัดการโครงการให้เป็นระเบียบ? ลืมรหัสผ่านทั้งหมดหรือไม่? มีแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะได้
- เข้ากันได้กับระบบนิเวศของ Mac ของคุณ: ไม่ใช่ทุกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่จะทำงานบน Mac และไม่ใช่ทุกแอปสำหรับ Mac ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์ Apple ทุกชนิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณเลือกเข้ากันได้
- ราคาประหยัด: แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบางแอปที่มีเวอร์ชันฟรีมีให้ใช้งานบน macOS บางแอปอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียวหรือสมัครสมาชิกแบบรายเดือน พิจารณาตามงบประมาณของคุณและเปรียบเทียบประโยชน์ของแอปกับค่าใช้จ่าย
- ได้รับการจัดอันดับและรีวิวสูง: แอปพลิเคชัน Mac ที่ดีที่สุดจะมีคะแนนและรีวิวมากมายให้คุณได้อ่าน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับแอปและสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากมัน
มีแอป Mac ที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่คุณอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยในการค้นหาแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะของคุณ เมื่อคุณพบแล้ว แอปเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิงจนคุณไม่สามารถขาดมันได้
10 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน macOS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและลดเวลาในการจัดการเอกสารหรือไม่? มาเริ่มสำรวจแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน Mac ที่ดีที่สุดกันเถอะ
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานให้สำเร็จลุล่วง เป็นหนึ่งในไม่กี่แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Mac ที่คุณสามารถ:
- สร้าง จัดการ และเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดของคุณ
- ติดตามเวลาของคุณ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
- วางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณ
คุณสามารถใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณรู้จักและชื่นชอบในการทำงานเพื่อช่วยจัดการประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณได้เช่นกัน พร้อมด้วยระบบติดตามเวลาและการจัดการงานเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้คุณมีพื้นที่ในการตั้งเป้าหมาย สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ติดตามความก้าวหน้า และบันทึกเรื่องราวทั้งหมด
ขณะนี้ ClickUp กำลังช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นด้วยClickUp AI เครื่องมือ AIใหม่ของแพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยคุณทำทุกอย่างตั้งแต่การเขียนอีเมลไปจนถึงการวางแผนแคมเปญการตลาดครั้งต่อไปของคุณ
มันสามารถสร้างงานให้คุณและทีมของคุณได้โดยอัตโนมัติ เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่เคียงข้างคุณที่พร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอนของแผนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรที่ช่วยขจัดความสับสนในการสลับบริบทเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีสมาธิและสำเร็จมากขึ้น
- เครื่องมือ AI สำหรับ Macสามารถช่วยได้ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาอีเมล ไปจนถึงการสรุปบันทึกการประชุมของคุณ หรือการสร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายพร้อมตัวเลือกการอัตโนมัติมากมาย เพื่อการจัดการปริมาณงานที่ดีขึ้น ด้วยการผสานรวมกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย เช่น แอปเขียนที่คุณชื่นชอบสำหรับ Mac
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ของ ClickUp ได้เฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องชำระเงินเพื่อใช้พลังแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันทรงนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีจำหน่ายสำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. อัลเฟรด – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงาน
อัลเฟรดเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac อย่างแท้จริง เนื่องจากจำนวนสิ่งที่คุณสามารถทำได้มากมาย ด้วยอัลเฟรด คุณสามารถใช้คีย์ลัดที่ปรับแต่งได้ หรือคำสั่งระบบเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน ค้นหาไฟล์ทั้งหมดของคุณ หรือทำภารกิจซ้ำ ๆ ได้
ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้สูง และอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ใช้ Mac จะต้องชื่นชอบ
คุณสมบัติเด่นของอัลเฟรด
- อัลเฟรดสามารถจัดทำดัชนีบน Mac ของคุณได้ จากนั้นค้นหาไฟล์, โฟลเดอร์, แอปพลิเคชัน และแม้กระทั่งเว็บเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้งานที่คุณทำบ่อยที่สุดเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมล การจัดการปฏิทินของคุณ หรือแม้แต่การตรวจสอบจำนวนคำ
- แอปฟรีนี้มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้ Mac สามารถปลดล็อกฟีเจอร์สำคัญเพิ่มเติมได้ด้วยการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันพรีเมียม
ข้อจำกัดของอัลเฟรด
- ผู้ใช้ใหม่จะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน ดังนั้นควรเตรียมเวลาในการสำรวจเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่
การกำหนดราคาของอัลเฟรด
- ฟรี
- ใบอนุญาต Powerpack แบบเดี่ยว: £34
- ผู้สนับสนุนเมต้า Powerpack: £59
คะแนนและรีวิวของอัลเฟรด
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 2. 9/5 (10+ รีวิว)
3. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Kanban
Trello เป็นแอป Mac ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ติดตามสไตล์การจัดการโครงการแบบ Kanban อินเทอร์เฟซนั้นเรียบง่ายมาก ช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถย้ายการ์ดระหว่างรายการและบอร์ดต่างๆ ได้ด้วยการลากและวาง
นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับ Mac คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบโครงการหรือเป็นแอปช่วยระดมความคิดแบบภาพก็ได้ ใช้งานเหมือนกับสมุดวางแผนดิจิทัลส่วนตัวของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถมอบหมายงาน แสดงความคิดเห็นบนการ์ด และแบ่งปันข้อมูลกับทีมหรือสมาชิกในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทั้งบนเว็บและบนอุปกรณ์ Android และ Mac
- แผนฟรีที่ใจกว้างนี้เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก. มันมอบคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่คุณต้องการจากแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเช่นนี้
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีระบบแชทในแอป ซึ่งอาจจำกัดการทำงานร่วมกันหากคุณต้องการทำงานกับทีม
ราคาของ Trello
- ฟรีสำหรับบอร์ดสูงสุด 10 บอร์ดต่อพื้นที่ทำงาน
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากเรียกเก็บเงินรายปี
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากชำระรายปี
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,300+)
- Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)
4. 1Password – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรหัสผ่าน
คุณยังเขียนรหัสผ่านของคุณบนกระดาษโน้ตติดอยู่หรือไม่? มีแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสิ่งนี้ 1Password เป็นเครื่องมือจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัยสำหรับ Mac
ช่วยให้คุณจัดเก็บ จัดการ และกรอกรหัสผ่านโดยอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์ของคุณ 1Password จะสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและไม่ซ้ำกันสำหรับบัญชีออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันสำหรับทุกบัญชีอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password
- เก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่านของคุณอย่างปลอดภัย ทำให้รหัสผ่านของคุณได้รับการปกป้องแม้ในกรณีที่อุปกรณ์ Mac ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
- ผู้จัดการรหัสผ่านกรอกรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์หลายเครื่อง
- ผสานการทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์, โปรแกรมอีเมล, และอื่น ๆ เพื่อให้คุณไม่ต้องค้นหาพาสเวิร์ดเมื่อคุณต้องการมากที่สุด
ข้อจำกัดของ 1Password
- การผสานรวมเข้ากับเบราว์เซอร์ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย คุณจึงต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเรียกดูรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์
- ไม่มีแผนฟรี คุณจะต้องชำระเงินเพื่อความสะดวกในการลืมรหัสผ่านของคุณ
ราคาของ 1Password
- บุคคล: $2. 99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ครอบครัว: $4. 99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ชุดเริ่มต้นสำหรับทีม: $19.95 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $7.99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ 1Password
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
5. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก
Evernote เป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก คุณสามารถบันทึกข้อความ รูปภาพ เสียง บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ หรือแม้แต่สแกนและเก็บนามบัตรไว้ในแอปได้ แท็กและตัวกรองจะช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในบันทึกของคุณในภายหลังได้เช่นกัน ดังนั้นคุณจะไม่เสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อความเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- จดบันทึกที่บ้าน ที่ทำงาน และขณะเดินทางบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และทุกอย่างจะซิงค์กันอย่างไร้รอยต่อ
- ใช้เพื่อสร้างงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด การแจ้งเตือน และบันทึกเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานได้
- แถบค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ผ่านคำค้นหา, แท็ก, วันที่, และอื่น ๆ ทำให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนฟรีจำกัดการอัปโหลดเพียง 60MB ต่อเดือน และขนาดบันทึกสูงสุด 25MB บนสองอุปกรณ์
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,100+ รีวิว)
6. Fantastical – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทิน
Fantastical เป็นแอปพลิเคชันปฏิทินและการจัดการงานสำหรับ Mac ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่สวยงามและคุณสมบัติอันทรงพลัง ถือเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac หากคุณต้องการให้ปฏิทินของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- รองรับการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ ทำให้คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ได้โดยการพูดหรือพิมพ์อย่างเป็นธรรมชาติ
- สร้างการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์และงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้ไม่พลาดสิ่งใด
- ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอีเมลหรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตเหตุการณ์และงานได้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ
- คุณจะต้องชำระเงินสำหรับแผนพรีเมียมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแอป แต่คุณสมบัติพรีเมียมหลายอย่างสามารถหาได้ฟรีในแอปอื่น ๆ
ราคาที่เกินจริง
- สำหรับบุคคล: $4. 75 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- สำหรับครอบครัวไม่เกิน 5 คน: $7.50 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- สำหรับทีม: $4.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
7. Google Workspace – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
Google Workspace คือชุดแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบวงจรสำหรับ Mac ซึ่งรวมถึง Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Calendar, Meet และ Drive แอปพลิเคชันบนคลาวด์เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Google ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
นี่คือแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น นี่คือหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหากคุณคุ้นเคยกับการทำงานในระบบนิเวศของ Google
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ, Google Workspace ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บนเอกสาร, ตารางข้อมูล, และการนำเสนอ
- ปลอดภัยและเชื่อถือได้ Google Workspace มอบการเข้ารหัสข้อมูลและคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Google รวมถึง Drive และ Photos ทำให้การเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Google เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ไม่มีแอปที่รวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียว คุณต้องดาวน์โหลดแอปของ Google แต่ละตัว (เช่น Gmail, ปฏิทิน ฯลฯ) ไปยังอุปกรณ์ของคุณแยกกัน
ราคาของ Google Workspace
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมสัญญาหนึ่งปี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมการผูกมัดหนึ่งปี
- ธุรกิจพลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมสัญญาผูกมัดหนึ่งปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคาพิเศษ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,200+ รีวิว)
8. MindNode – เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด
MindNode เป็นแอปสำหรับการระดมความคิดและจดบันทึกในรูปแบบภาพ และถือเป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่คิดแบบไม่เชิงเส้น คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อระดมความคิด วางแผนโครงการ หรือจดบันทึกได้อย่างเปิดกว้าง ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์
เพิ่มหัวข้อ, หัวข้อย่อย, และความคิดที่แตกแขนง. จากนั้น, จัดเรียงสิ่งต่าง ๆ ใหม่โดยการลากและวางวัตถุในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายต่อการนำทาง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode
- ใช้เครื่องมือ Mac ได้ด้วยตัวเองหรือร่วมมือกับผู้อื่น เปลี่ยนแอปจดบันทึกให้กลายเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือเพื่อน
- ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ สำหรับ Mac รวมถึง Evernote และ Dropbox เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและแชร์แผนผังความคิดของคุณกับผู้อื่นได้
- ค้นหาและกรองแผนผังความคิดของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ MindNode
- ไม่มีวิธีการร่วมมือกันมากนัก ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้วิธีนี้ด้วยตัวเอง
ราคาของ MindNode
- ฟรี
- MindNode Plus: $2. 99/เดือน หรือ $19. 99/ปี
MindNode การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
9. แม่เหล็ก – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแสดงสินค้าหน้าต่าง
Magnet เป็นเครื่องมือจัดการหน้าต่างที่ทรงพลังสำหรับ Mac ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและปรับแต่งการจัดวางหน้าต่างที่เปิดอยู่บนหน้าจอของคุณได้
จัดเรียงหน้าต่างหลายบานอย่างรวดเร็วและง่ายดายไปยังพื้นที่ต่างๆ บนหน้าจอของคุณ จัดระเบียบหรือป้องกันไม่ให้รบกวนงานอื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มสมาธิหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของแม่เหล็ก
- สร้างเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับงานหรือโครงการเฉพาะ
- ใช้คีย์ลัดเพื่อจัดเรียงและจัดระเบียบหน้าต่างที่เปิดอยู่บนหน้าจออย่างรวดเร็ว
- ใช้ท่าทางบนแทร็กแพดเพื่อเลื่อนระหว่างหน้าต่าง, จัดหน้าต่างให้อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ, หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดวาง
ข้อจำกัดของแม่เหล็ก
- ไม่สามารถใช้งานได้กับทุกแอปพลิเคชัน
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการปรับขนาดไม่เล็กพอเมื่อใช้บนหน้าจอขนาดเล็ก
การกำหนดราคาด้วยแม่เหล็ก
- 4. 99
การจัดอันดับและรีวิวแม่เหล็ก
- ไม่มีรีวิวให้ชม
10. Backblaze – เหมาะที่สุดสำหรับการสำรองข้อมูล
Backblaze เป็นบริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ที่สำรองไฟล์ของคุณไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac เพราะช่วยปกป้องไฟล์ของคุณจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ การโจมตีของมัลแวร์ และการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับไฟล์ที่สูญหายอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Backblaze
- การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและการสำรองข้อมูลช่วยปกป้องไฟล์ของคุณ โดยจัดเก็บข้อมูลของคุณในศูนย์ข้อมูลหลายแห่งทั่วโลก เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
- ตรวจสอบ Mac ของคุณอย่างต่อเนื่องและสำรองไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็วช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติหลักได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า การจัดการ หรือการตรวจสอบข้อมูลสำรองของคุณ
ข้อจำกัดของ Backblaze
- ไฟล์ที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้เพียง 30 วันเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่สามารถกู้คืนไฟล์ที่เก่ากว่านั้นได้
- การแจ้งเตือนไม่มีอยู่หรือสังเกตเห็นได้ยาก ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบแอปเพื่อรับข้อความสถานะที่อัปเดต
ราคาของ Backblaze
- 9 ดอลลาร์ต่อคอมพิวเตอร์ต่อเดือน
- 99 ดอลลาร์ต่อคอมพิวเตอร์ต่อปี
- 189 ดอลลาร์ต่อคอมพิวเตอร์ทุกสองปี
คะแนนและรีวิวของ Backblaze
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ Mac จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานหรือเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้นในชีวิตส่วนตัวของคุณค้นหาตัวจัดการงาน, เครื่องมือจัดการโครงการ, ตัวจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัย และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณคุณจะประหยัดเวลาและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำเหล่านี้
ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว สมัครใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้ และสัมผัสพลังของการทำงานในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
บอกลาการจัดการเครื่องมือหลายอย่าง และต้อนรับการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.เริ่มใช้งาน ClickUp Workspace ฟรีวันนี้!