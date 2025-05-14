10 อันดับทางเลือก Notepad++ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดของคุณให้สูงสุด

ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างไม้หรือวิศวกรนิวเคลียร์ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณให้ถูกต้อง และหากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ ไม่มีเครื่องมือใดที่สำคัญไปกว่าตัวแก้ไขโค้ด—ตัวที่มีคุณภาพสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยมือและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้หลายชั่วโมง
Notepad++ เป็นชื่อที่มักจะถูกพูดถึงเมื่อพูดถึงโปรแกรมแก้ไขโค้ด และนั่นก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้ว เพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยดีไซน์ที่เบาและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความสามารถที่หลากหลาย แต่ Notepad++ ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และนักพัฒนาบางคนอาจต้องการมองหาโปรแกรมอื่นที่มีความสามารถในการปรับแต่งเพิ่มเติม ฟีเจอร์ขั้นสูง หรือโอกาสในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ
เราจะแนะนำ 10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Notepad++ ให้คุณเพื่อเริ่มต้นการค้นหาของคุณ. เราจะหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย และตัวเลือกการกำหนดราคาของพวกเขาเพื่อช่วยคุณเลือกตัวแก้ไขข้อความตัวต่อไปของคุณอย่างมั่นใจ! ?
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Notepad++?
โปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดได้พัฒนาจากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายจนสามารถนำเสนอได้มากกว่าการแก้ไขโค้ดขั้นพื้นฐาน รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การดีบัก การจัดการไฟล์ และแม้กระทั่งการเล่นเกม อย่างไรก็ตาม สำหรับโปรแกรมแก้ไขข้อความใดๆ ที่จะทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Notepad++ มันไม่จำเป็นต้องมีลูกเล่นมากมาย เพียงแค่ดูว่ามันมีความโดดเด่นในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
- การเน้นไวยากรณ์และการแสดงสี: การแก้ไขโค้ดแตกต่างจากการแก้ไขข้อความธรรมดา สิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่จะไม่ทำงานหากคุณทำผิดพลาดในองค์ประกอบใด ๆ นั่นคือเหตุผลที่ทางเลือกของ Notepad++ ของคุณควรมีคุณสมบัติการแสดงสีและการเน้นไวยากรณ์เพื่อการระบุองค์ประกอบโค้ดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- การเติมโค้ดอัตโนมัติ:โปรแกรมแก้ไขโค้ดสมัยใหม่ทั้งหมด รวมถึง Notepad++ มีคำแนะนำการเติมโค้ดอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การเขียนโค้ดเป็นไปอย่างราบรื่น
- การออกแบบที่น้ำหนักเบา: โปรแกรมแก้ไขข้อความควรมีน้ำหนักเบา—ไม่ควรใช้พลังงานการประมวลผลและทรัพยากรของระบบมาก
- ความสามารถในการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: คุณอาจมีอุปกรณ์หลายเครื่องที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน (เช่น Windows, iOS, Linux) และโปรแกรมแก้ไขโค้ดของคุณควรอนุญาตให้คุณทำงานได้บนทุกอุปกรณ์
- ความสามารถในการขยาย: ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมแก้ไขข้อความของคุณควรสามารถขยายเพิ่มเติมได้ผ่านปลั๊กอินและส่วนขยายจากบุคคลที่สาม
10 โปรแกรม Notepad++ ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024 และอนาคต
เราได้วิเคราะห์โปรแกรมแก้ไขข้อความหลายสิบตัวตามเกณฑ์ข้างต้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ 10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notepad++ มาดูข้อดี ข้อเสีย ราคา และรีวิวจากผู้ใช้ของแต่ละโปรแกรมเพื่อช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ✅
1. ซับไลม์ เท็กซ์
Sublime Text เป็นหนึ่งในโปรแกรมแก้ไขข้อความที่เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Notepad++ พร้อมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวมากมาย ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน GoTo Anything ที่ช่วยให้คุณข้ามไปยังบรรทัดใดก็ได้ของโค้ดต้นฉบับ ไฟล์ หรือแท็บอย่างรวดเร็ว และด้วยการแก้ไขหลายเคอร์เซอร์พร้อมกัน คุณยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเดียวกันกับหลายบรรทัดของโค้ดได้พร้อมกันอีกด้วย ?
การค้นหาและดำเนินการคำสั่งก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน ด้วย Command Palette ของเครื่องมือนี้ ซึ่งจะแนะนำคำสั่งโดยอัตโนมัติผ่านการจับคู่แบบปรับเปลี่ยนตามที่คุณพิมพ์
เวอร์ชันล่าสุดของ Sublime Text ได้แนะนำความสามารถในการแก้ไขไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันในมุมมองแท็บแยก ฟังก์ชันการเติมคำอัตโนมัติได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและเข้าใจบริบทมากขึ้น ไม่เพียงแต่พิจารณาจากภาษาโปรแกรมของไฟล์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโค้ดที่คุณกำลังแก้ไขด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sublime Text
- การแก้ไขหลายเคอร์เซอร์
- การเติมข้อความอัตโนมัติของโค้ดที่ตระหนักถึงบริบท
- พาเลตต์คำสั่ง
- การเน้นไวยากรณ์
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูงด้วยธีม การกำหนดปุ่มลัด และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Sublime Text
- เวอร์ชันฟรีจะแสดงป๊อปอัปเพื่อซื้อเวอร์ชันซอฟต์แวร์แบบชำระเงินอยู่ตลอดเวลา
- การค้นหาผ่านไฟล์หลายไฟล์ไม่ใช่เรื่องง่าย
ราคาของ Sublime Text
- ฟรี
- ใบอนุญาต: $99
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Sublime Text
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
2. GNU Emacs
GNU Emacs ไม่ใช่แค่โปรแกรมแก้ไขโค้ดทั่วไป—มันยังเป็นดีบักเกอร์, ตัวจัดการไฟล์, ผู้วางแผนโครงการ, และไคลเอนต์ IRC ทั้งหมดรวมอยู่ในหนึ่งเดียว นั่นคือเหตุผลที่นักโปรแกรมเมอร์บางคนเรียกมันว่าระบบปฏิบัติการแทนที่จะเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความ ?
ฟังก์ชันการแก้ไขโค้ดของมันมีเอกสารประกอบในตัวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว และมีโหมดแยกสำหรับการแก้ไขข้อความและโค้ด นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ด้วย Emacs Lisp interpreter ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนสคริปต์เพื่อทำงานอัตโนมัติหรือปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานของมันได้
GNU Emacs ผสานการทำงานกับ GNU Debugger เพื่อทำหน้าที่เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) โดยมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเติมคำอัตโนมัติในโค้ด การเน้นไวยากรณ์ และการเปรียบเทียบไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GNU Emacs
- เอกสารประกอบการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น
- ความสามารถในการปรับแต่งโดยใช้ Emacs Lisp
- ผู้วางแผนโครงการในตัว
- โหมดแยกสำหรับการแก้ไขข้อความและโค้ด
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ GNU Emacs
- การเรียนรู้มีความชันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมแก้ไขแบบกราฟิก
- เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ราคา GNU Emacs
- ฟรี
คะแนนและรีวิว GNU Emacs
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- TrustRadius: 8. 0/10 (10+ รีวิว)
3. Visual Studio Code
Visual Studio Code หรือที่รู้จักกันในชื่อ VS Code ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ล้ำสมัยที่สุดและเป็นทางเลือกแทน Notepad++ ที่ดีที่สุดในรายการของเรา ฟังก์ชัน IntelliSense ของมันได้ยกระดับแนวคิดของการเติมข้อความอัตโนมัติในโค้ดไปอีกขั้น ด้วยการแนะนำโค้ดตามตัวแปร ฟังก์ชัน เมธอด และโมดูลที่นำเข้า
จุดเด่นสำคัญลำดับที่สองคือ การผสาน Git ในตัว ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันได้ภายในตัวแก้ไข นอกจากนี้ยังมีเทอร์มินัลในตัวสำหรับรันเครื่องมือและสคริปต์ผ่านบรรทัดคำสั่ง
สุดท้ายนี้ คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของ VS Code ได้ด้วยส่วนขยายมากมายที่มีอยู่ใน Visual Studio Marketplace (รวมถึงการเพิ่มการรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ) ส่วนขยายจะทำงานเป็นกระบวนการแยกต่างหาก ดังนั้นโปรแกรมแก้ไขจะไม่ทำงานช้าลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio Code
- คุณสมบัติการเติมข้อความอัตโนมัติของ IntelliSense
- พาเลตต์คำสั่งสำหรับคำแนะนำคำสั่ง
- การผสานรวมกับ Git
- การผสานระบบเทอร์มินัล
- ส่วนขยายหลายสิบรายการ
ข้อจำกัดของ Visual Studio Code
- สามารถใช้งาน RAM ได้มาก
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Visual Studio Code
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Visual Studio Code
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
4. Apache NetBeans
แม้ว่า Apache NetBeans จะเน้นไปที่การพัฒนา Java เป็นหลัก แต่ก็ได้รับตำแหน่งในรายการของเราเนื่องจากสามารถขยายเพื่อรองรับภาษาอื่น ๆ ได้
นอกเหนือจากคุณสมบัติมาตรฐานทั้งหมดของโปรแกรมแก้ไขสมัยใหม่ เช่น การเน้นไวยากรณ์ การดีบัก และการเติมโค้ดอัตโนมัติแล้ว Swing GUI Builder ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับแอปพลิเคชัน Java ได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมแก้ไขข้อความนี้ยังมาพร้อมกับการผสานการทำงานกับ Git เพื่อการควบคุมเวอร์ชันที่ง่ายดาย มันเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Apache Mavenเพื่อมอบความสามารถในการจัดการโครงการที่มั่นคง ซึ่งสามารถทำให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Java ง่ายขึ้นอย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache NetBeans
- คุณสมบัติการพัฒนาที่เน้น Java
- เครื่องมือสร้าง GUI แบบสวิง
- การสนับสนุนภาษาอื่น ๆ ผ่านส่วนขยาย
- การผสานรวมกับ Git
- การผสานรวม Apache Maven สำหรับการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Apache NetBeans
- อาจเกิดการขัดข้องอย่างกะทันหันในบางครั้ง
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกเก่าไปหน่อย
ราคาของ Apache NetBeans
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Apache NetBeans
- TrustRadius: 7. 8/10 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
5. อัลตร้าเอดิต
ฟังก์ชันการทำงานของ UltraEdit นั้นขยายออกไปไกลเกินขอบเขตของโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป จนสามารถเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น UltraEverything ได้อย่างง่ายดาย ?
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากโปรแกรมแก้ไขสมัยใหม่ เช่น การเติมโค้ดอัตโนมัติ การแก้ไขหลายตำแหน่งพร้อมกัน การเน้นไวยากรณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ เช่น การดีบัก อย่างไรก็ตาม จุดขายหลักของมันต้องเป็นความสามารถในการจัดการไฟล์ขนาดใหญ่โดยไม่ทำให้ช้าลง
นอกจากนี้ยังมี การพับโค้ด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถย่อส่วนของโค้ดโปรแกรมที่คุณไม่ได้แก้ไขได้ นอกเหนือจากนี้ ฟังก์ชันการค้นหาและแทนที่ที่ทรงพลังยังช่วยให้คุณค้นหาบรรทัดโค้ดในไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่จัดการกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UltraEdit
- ไคลเอนต์ FTP/SFTP แบบรวม
- การพับโค้ด
- การรองรับมาโคร
- ธีม เมนู และรูปแบบที่กำหนดเอง
- โปรแกรมแก้ไขฐานสิบหกแบบเนทีฟ
ข้อจำกัดของ UltraEdit
- อาจเป็นการทำเกินไปสำหรับงานเขียนโค้ดเล็กน้อย
- การนำทางอาจค่อนข้างยากหากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของโปรแกรมแก้ไข
ราคาของ UltraEdit
- การสมัครสมาชิก: $79.95/ปี
- การสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงทั้งหมด: $99.95/ปี
- ตลอดไป: $149. 95
- สิทธิ์การเข้าถึงตลอดชีพ: $249.95
การให้คะแนนและรีวิวของ UltraEdit
- G2: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. วีม
Vim เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สืบทอดมาจาก Vi ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความมาตรฐานสำหรับระบบที่ใช้ Unix มาเป็นเวลาหลายปี มันมาพร้อมกับ ฟังก์ชันการแก้ไขแบบโหมด ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งให้โหมดที่แตกต่างกันสำหรับการดู แก้ไข และนำทางผ่านข้อความ เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการสลับระหว่างโหมดต่างๆ อย่างรวดเร็ว คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดของคุณอย่างมาก เพราะเกือบทุกอย่างสามารถทำได้ด้วยแป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว ⌨️
โปรแกรมแก้ไขข้อความยังรองรับหน้าต่างแบบแยก ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน มีภาษาสคริปต์ที่เรียกว่า Vimscript ใช้เพื่อสร้างสคริปต์ คำสั่ง และฟังก์ชันที่กำหนดเองสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vim
- การเน้นไวยากรณ์
- การแก้ไขแบบโมดัล
- การสนับสนุนการเขียนสคริปต์
- การแก้ไขหลายไฟล์แบบหน้าต่างแยก
ข้อจำกัดของ Vim
- อาจมีความยากลำบากในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คำสั่งบรรทัดคำสั่ง (CLI) แทนที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ที่ทันสมัยซึ่งนำเสนอโดยโปรแกรมแก้ไขส่วนใหญ่
ราคาของ Vim
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Vim
- G2: 4. 4/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
7. เครื่องหมายวงเล็บ
Brackets เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีความซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้การพัฒนาเว็บส่วนหน้าเป็นเรื่องง่ายเป็นพิเศษ มันสามารถทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูตัวอย่างสดของไฟล์ที่เขียนโค้ดไว้ นอกจากนี้ยังรองรับภาษาพรีโปรเซสเซอร์เช่น Less และ Sass มันสามารถคอมไพล์ได้ทั้งแบบทันที ทำให้คุณสามารถตรวจสอบตัวอย่างสดของ CSS ที่ได้รวดเร็ว
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบคือ ฟังก์ชันการแก้ไขแบบอินไลน์ ของแพลตฟอร์ม! ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเปิดโค้ด CSS หรือ JS ของไฟล์ HTML ใด ๆ ได้ภายในหน้าต่างตัวแก้ไขเดียวกัน แทนที่จะต้องเปิดไฟล์ CSS หรือ JS ในแท็บแยกต่างหาก ซึ่งช่วยประหยัดเวลาที่คุณจะต้องเสียไปกับการสลับแท็บไปมา
คุณสมบัติเด่นของวงเล็บ
- การแก้ไขแบบอินไลน์
- การผสานรวมกับเบราว์เซอร์สำหรับการแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์
- การสนับสนุนตัวประมวลผลก่อนการแปล
- การสนับสนุนการตรวจสอบโค้ดสำหรับ Javascript
ข้อจำกัดของวงเล็บ
- บางครั้งอาจใช้ทรัพยากรมาก
- การติดตามบั๊กและการแก้ไขข้อบกพร่องอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากไม่แสดงคำใบ้สำหรับข้อผิดพลาด
ราคาแบบวงเล็บ
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของ Brackets
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- TrustRadius: 8. 7/10 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Geany
Geany เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีน้ำหนักเบามากแต่มีความก้าวหน้าในภาษาธรรมชาติกว่า 40 ภาษา พร้อมการรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมกว่า 50 ภาษาในตัว ?
มันรวมคุณสมบัติทั่วไปทั้งหมดของ IDE เช่น การเน้นไวยากรณ์และการเติมโค้ดอัตโนมัติ ด้วยฟังก์ชันการพับโค้ดคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่และมุ่งเน้นเฉพาะโค้ดที่คุณต้องการแก้ไข
แม้จะมีน้ำหนักเบา แต่ยังคงมี เทอร์มินัลและเบราว์เซอร์ไฟล์แบบเนทีฟ เพื่อช่วยให้คุณจัดการไฟล์โค้ดได้ ในขณะที่เทอร์มินัลช่วยในการรันคำสั่งเชลล์และสคริปต์ภายในตัวแก้ไข เบราว์เซอร์ไฟล์จะช่วยให้คุณเรียกดูและจัดระเบียบไฟล์โค้ดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Geany
- รองรับภาษาธรรมชาติมากกว่า 40 ภาษา และภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า 50 ภาษา
- การพับโค้ด
- ปรับแต่งได้ด้วยธีมและส่วนขยาย
- เทอร์มินัลและเบราว์เซอร์ไฟล์ในตัว
ข้อจำกัดของ Geany
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขอื่น ๆ
- ไม่มีปลั๊กอินและส่วนขยายมากนัก
ราคาของ Geany
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Geany
- ไม่มีรีวิว
9. jEdit
แม้ว่าชื่อของมันอาจให้ความรู้สึกเหมือน jQuery และ Java แต่ jEdit มีการรองรับภาษาโปรแกรมมิ่งมากกว่า 200 ภาษาอย่างน่าทึ่ง
มีการเน้นสีและไฮไลต์ไวยากรณ์สำหรับทุกภาษาที่รองรับ รวมถึงฟังก์ชันการพับโค้ดเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะโค้ดที่ต้องการแก้ไข นอกจากนี้ยังมีมุมมองแบบแยกส่วนสำหรับการแก้ไขหลายส่วนของไฟล์หรือโปรเจกต์เดียวกันพร้อมกัน
jEdit มี ภาษาแมโครในตัว ที่สะดวกมาก ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่าแมโครและทำให้งานที่น่าเบื่อและซ้ำซากเป็นอัตโนมัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ jEdit
- รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 200 ภาษาในตัว
- การพับโค้ดและมุมมองแบบแยก
- รองรับมาโคร
- ผู้จัดการปลั๊กอินแบบเนทีฟและสถาปัตยกรรมที่ขยายได้
- การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Java
ข้อจำกัดของ jEdit
- คีย์ลัดสำหรับป้อนคำสั่งอาจสร้างความสับสน
- การกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
ราคาของ jEdit
- ฟรี
jEdit คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. TextPad
TextPad เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความเพียงตัวเดียวในรายการของเราที่ไม่รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ออกแบบมาสำหรับ Windows เท่านั้น แต่ได้รับตำแหน่งในรายการของเราเนื่องจากคุณสมบัติที่น่าสนใจบางประการ
ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน การบันทึกมาโคร ของโปรแกรมแก้ไขช่วยให้คุณสร้างสคริปต์อัตโนมัติและมาโครได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาของมาโครที่มีอยู่ในตัว ขณะเดียวกัน คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อจัดระเบียบไฟล์โค้ดทั้งหมดเพื่อการเรียกใช้และแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ในทางกลับกัน ฟีเจอร์เปรียบเทียบไฟล์สามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณพยายามค้นหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับไฟล์โดยการเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า
คุณสมบัติเด่นของ TextPad
- การบันทึกมาโคร
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ
- ฟังก์ชันการค้นหาและแทนที่พร้อมคุณสมบัติการยกเลิก
- การเปรียบเทียบไฟล์
ข้อจำกัดของ TextPad
- อินเทอร์เฟซของมันอาจรู้สึกเก่าไปหน่อยเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขสมัยใหม่
- ไม่สามารถแก้ไขหรือตัดส่วนของมาโครที่บันทึกไว้ได้
ราคาของ TextPad
- ใบอนุญาตผู้ใช้เดียว: 27 ดอลลาร์
- ผู้ใช้ 5 คน: $120
- 10 ผู้ใช้: $210
- 15 ผู้ใช้: $300
- 20 ผู้ใช้: $360
คะแนนและรีวิว TextPad
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ
การค้นหาทางเลือกที่คู่ควรกับ Notepad++ เป็นหนึ่งในแง่มุมของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการพัฒนาเว็บและซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดและรักษาเส้นตายของโครงการ คุณยังต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เชื่อถือได้ที่ช่วยให้คุณติดตามงาน ปริมาณงาน กำหนดเวลา และงบประมาณได้ นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท มาดูกันว่ามันมีอะไรให้ทีมซอฟต์แวร์บ้าง!
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่โปรแกรมแก้ไขโค้ด แต่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการเขียนโค้ดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันมีชุดฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมวิศวกรซอฟต์แวร์แบบ Agile ติดตามแผนงานผลิตภัณฑ์และงานค้าง และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร ?
ClickUp สำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์
ชุดคุณสมบัติ ClickUp Agile Teamsช่วยให้คุณสามารถรวมสมาชิกทีมทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาของคุณได้ ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและวางแผนเวิร์กโฟลว์ของโครงการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้ ในขณะเดียวกันคุณสมบัติการอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสามารถทำให้ส่วนที่ซ้ำซากของกระบวนการพัฒนาเว็บของคุณ (เช่น การอัปเดตสถานะโครงการการจัดการงาน และการส่งมอบงานระหว่างสมาชิกทีม) เป็นระบบอัตโนมัติได้
สิ่งต่าง ๆ จะดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp Whiteboards การมอบหมายความคิดเห็น และการติดแท็กงาน คุณสามารถและสมาชิกในทีมของคุณระดมความคิดโดยใช้โน้ตติดและรูปร่างต่าง ๆ บนกระดานไวท์บอร์ด และเปลี่ยนองค์ประกอบภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนได้ทันที พร้อมด้วยแท็กและความคิดเห็นเพื่อบริบทเพิ่มเติม
สิ่งที่ทำให้ข้อเสนอของ ClickUp สำหรับนักพัฒนาโดดเด่นยิ่งขึ้นคือClickUp AI ผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะที่ทรงพลังนี้ ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ระบุความต้องการของคุณ แล้วภายในไม่กี่วินาที AI จะสร้างเอกสารสรุปโครงการ เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ แผนการทดสอบ และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างน่าทึ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 15+ วิวสำหรับการมองเห็นกระบวนการทำงานของโครงการ
- ผู้ช่วยพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การสร้างและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบคล่องตัว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่น กระดานไวท์บอร์ดเอกสาร และแผนผังความคิด
- แม่แบบแบบ Agileสำหรับสร้างเอกสารและกระบวนการทำงานอย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดสำหรับการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
- ความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมด
- ไม่มีคุณสมบัติการแก้ไขโค้ดต้นฉบับ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
ในภูมิทัศน์การพัฒนาใหม่เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIได้กลายเป็นสิ่งสำคัญพอๆ กับโปรแกรมแก้ไขข้อความสำหรับความสำเร็จในการเขียนโค้ดของคุณ การมีเครื่องมือจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp เพื่อเสริมโปรแกรมแก้ไขของคุณ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตสูงสุด และทำให้ทีมพัฒนาทั้งหมดของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และปลดล็อกระดับใหม่ของประสิทธิภาพการเขียนโค้ด! ⏩