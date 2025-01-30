10 เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ในฐานะนักการตลาดพันธมิตร คุณกำลังโปรโมทบริการหรือสินค้าของผู้อื่นเพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่น. นี่คือข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การตลาดอย่างเดียวแทนที่จะคิดค้นสินค้าหรือให้บริการลูกค้า.
และถ้าคุณวางแผนให้ดี คุณจะได้รับรางวัลการแนะนำที่คุ้มค่าจากการเชื่อมต่อผู้ซื้อที่สนใจกับโปรแกรมพันธมิตรของคุณ 💰
ข้อเสียคือคุณต้องสร้างเนื้อหาจำนวนมากเพื่อทำการตลาดแบบพันธมิตรอย่างถูกต้อง—และนั่นใช้เวลามาก ตั้งแต่แคมเปญอีเมลและโซเชียลมีเดียไปจนถึงหน้าแลนดิ้ง คุณต้องการทุกข้อได้เปรียบที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และค่าคอมมิชชั่น
แล้วทำไมไม่ลองใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรดูล่ะ? เครื่องมือเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งกลุ่มเป้าหมาย และจัดการงานอื่นๆ ที่ใช้เวลามากด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว 🖱️
แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่ใช้ AI จะคุ้มค่ากับเวลาของคุณ ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจคุณสมบัติหลักต่างๆ ของเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่มั่นคง และแสดงตัวอย่าง 10 รายการเพื่อช่วยยกระดับแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรของคุณไปอีกขั้น
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบเอฟฟิลคืออะไร?
เครื่องมือการตลาดด้วย AIผสานอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเข้ากับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำงานที่ยุ่งยากให้อัตโนมัติได้เพียงไม่กี่คลิก แทนที่จะใช้ระบบอัตโนมัติตามเงื่อนไข เครื่องมือนี้จะเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน จัดการงานที่ซับซ้อนมากขึ้นให้กับทีมของคุณเมื่อคุณป้อนข้อมูลเข้าไป 💡
การอัตโนมัติกระบวนการทำงานขั้นสูงเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ วิธีที่เราเห็น AI กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดแบบพันธมิตร นอกเหนือจากการทำให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว นักการตลาดพันธมิตรยังใช้เครื่องมือ AI โดยเฉพาะสำหรับ:
- การวิเคราะห์การอ้างอิง: เครื่องมือ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่าแหล่งอ้างอิงใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากกว่า เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีศักยภาพเท่านั้น
- แคมเปญโฆษณา: ต้องการการแปลงโฆษณา Facebook หรือไม่? เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรจะปรับแต่งโฆษณาของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- หน้า Landing Page: AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และแนะนำการปรับปรุงหน้า Landing Page เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- คำอธิบายสินค้าออนไลน์: AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์
ธุรกิจพันธมิตรของคุณไม่มีเวลาให้เสียเปล่า ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ปรับแต่ง (และเร่งความเร็ว) การสร้างเนื้อหา และขยายแคมเปญของคุณโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย 🏋️
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบเอฟฟิล?
คุณอาจต้องการเครื่องมือ AI หลากหลายประเภทเพื่อดำเนินกลยุทธ์การตลาดแบบพันธมิตรให้ประสบความสำเร็จ แต่ถึงกระนั้น เราขอแนะนำให้คุณมองหาเครื่องมือ AI ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:
- การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO): เครื่องมือค้นหาเป็นแหล่งรายได้หลักของพันธมิตรทางการตลาด มองหาเครื่องมือที่ช่วยในการวิจัยคำหลัก การสร้างเนื้อหา และการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์อย่างชาญฉลาด
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย: ยิ่งใช้งานง่ายเท่าไร คุณก็จะเห็นคุณค่าจากเครื่องมือการตลาดพันธมิตร AI ของคุณได้เร็วขึ้นเท่านั้น
- เทมเพลต: แน่นอน, AI ช่วยทำงานให้คุณได้มาก แต่เทมเพลตจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีก มองหาเครื่องมือที่มาพร้อมกับเทมเพลตมากมายเพื่อให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คลิกเดียว
- เครื่องมือเขียนด้วย AI: เนื้อหาคือสิ่งสำคัญที่สุดในธุรกิจการตลาดแบบพันธมิตร มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์สร้างเนื้อหาสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, บทสคริปต์วิดีโอ, การตลาดทางอีเมล และอื่นๆ ฟีเจอร์ตรวจสอบการคัดลอกผลงานก็ถือว่าดีเช่นกัน
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร
เครื่องมือ AI ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับความพยายามในการตลาดแบบพันธมิตรของคุณอย่างมาก หากถึงเวลาที่คุณต้องเพิ่มอัตราการแปลงและยอดขายอีคอมเมิร์ซ นี่คือ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้
1.คลิกอัพ
ระบบเทคโนโลยีการตลาดของคุณดูหนักหน่วงเกินไปหรือไม่? การขอให้ทีมของคุณสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ มากมายเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการเสียเวลาและผลลัพธ์ที่ไม่ดี—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการตลาดแบบพันธมิตรที่มีจังหวะรวดเร็ว
เข้าสู่ ClickUpเครื่องมือจัดการโครงการที่ทุกคนชื่นชอบ ซึ่งรวมไวท์บอร์ด เอกสาร งาน ปฏิทิน เป้าหมาย และเครื่องมือ AI ไว้ในที่เดียว
ทีมการตลาดพึ่งพา ClickUpเพื่อทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ด ตรวจสอบเนื้อหาในเอกสาร และแสดงภาพความคืบหน้าในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ClickUp ยังมีเครื่องมือ AI ของตัวเองสำหรับการตลาดแบบพันธมิตรอีกด้วย
ใช้ClickUp AIได้ทุกที่ในแพลตฟอร์มเพื่อสร้าง:
- แนวคิดแคมเปญ
- สรุปเนื้อหา
- บล็อก
- กรณีศึกษา
- อีเมล
คุณสามารถขอให้ AI สรุปเนื้อหาหรือตรวจสอบอีเมลแคมเปญของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดได้อีกด้วย AI นี้ได้รับการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของนักการตลาดโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่เจาะจงเป็นพิเศษในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกการอ้างอิงทั้งหมด, ลูกค้าเป้าหมาย, และลูกค้าในClickUp CRM ของการตลาด
- เลือกจากมากกว่า 100การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่ใช้การทริกเกอร์
- ติดตามความคืบหน้าของทีมคุณและเป้าหมายทั่วทั้งองค์กรของคุณในClickUp Goals
- เข้าถึงเทมเพลต ClickUpเพื่อสร้างแผนเนื้อหา AI, ปฏิทินบรรณาธิการ, แนวทางแบรนด์และแผนงานการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ไม่ใช่เครื่องมือ AI ฟรีสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร—คุณต้องมีบัญชีแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์นี้
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกสับสนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Anyword
เครื่องมือเขียนด้วยAI อย่าง ChatGPT จะสร้างข้อความให้คุณได้ แต่ข้อความนั้นอาจไม่ตรงกับเป้าหมายการตลาดแบบพันธมิตรหรือแนวทางของแบรนด์คุณ Anyword แก้ปัญหานี้ได้ เพียงป้อนแนวทาง ช่องทาง และเป้าหมายของคุณ จากนั้นแพลตฟอร์มจะใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อตรวจสอบว่าข้อความของคุณตรงตามเป้าหมายหรือไม่ 🎯
Anyword มีโมเดล AI การให้คะแนนแบบกำหนดเองที่สามารถปรับแต่งผลลัพธ์ตามวิธีที่คุณฝึกฝน นอกจากนี้ยังแสดงข้อความที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดให้คุณเห็น เพื่อให้คุณสามารถเลือกข้อความที่ชื่นชอบจากผู้ชนะได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- เครื่องมือการตลาดแบบเวิร์กโฟลว์นี้มีส่วนขยายเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับ ChatGPT, Notion AI, Canva และอื่น ๆ ได้
- เขียนใหม่ข้อความโฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
- ทดสอบ A/B ฉบับโฆษณาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณฝึก AI ให้เข้าใจโทนเสียงของแบรนด์ของคุณ
- คิดค้นไอเดียเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับ SEO, ชื่อบล็อก, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Anyword
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับ WordPress
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่า AI ยังไม่สมบูรณ์แบบและบางครั้งก็พลาดจากโจทย์ที่ให้ไว้
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $39/เดือน สำหรับหนึ่งที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $79/เดือน สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 249 ดอลลาร์/เดือน สำหรับสามที่นั่ง, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
3. Frase
Frase ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรที่เน้น SEO ฟีเจอร์ AI Writer ของมันสามารถสร้างเนื้อหาและค้นหาข้อมูลจาก Google เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทั้งหมด เครื่องมือ SEO Research ของ Frase ยังมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งและสร้างบล็อกที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- แสดงเมตริก SERP ในแท็บการวิจัยเพื่อดูภาพรวมระดับสูงของเป้าหมายประสิทธิภาพของคุณ
- สร้างโครงร่างตามผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
- เขียนตัวเลือกหัวข้อที่น่าสนใจด้วย AI
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยโมเดลหัวข้อที่ใช้งานง่ายของ Frase
ข้อจำกัดของ Frasé
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ใช้งานง่ายมากนัก ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะดูวิดีโอสอนหลายๆ ตัวก่อนที่จะใช้งาน
- ผู้ใช้เตือนว่าไม่ควรพึ่งพาฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ได้ทำงานเสมอไป
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- โซโล: $12. 66/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- พื้นฐาน: $38. 25/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $97. 75/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 290+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
4. สปราวต์ โซเชียล
สื่อสังคมออนไลน์คือหนึ่งในเครื่องมือ AI ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบเอฟฟิลิเอйт มันคือตั๋วทางเดียวของคุณสู่คอมมิชชั่น—ตราบใดที่คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
Sprout Social เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอัจฉริยะที่ให้การวิเคราะห์การตลาด, การค้าผ่านโซเชียล, การติดตามลิงก์ และอื่นๆ อีกมากมาย AI ของ Sprout ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีในการสร้างและปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- ผสานการทำงานกับเครือข่ายโซเชียลมีเดียหลักทั้งหมด
- ดำเนินการวิเคราะห์ความรู้สึกและข้อความผ่านการผสานรวมกับ OpenAI
- ดำเนินการอย่างรวดเร็วกับข้อมูลการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ย้อนหลังได้สูงสุดถึง 10 ปี
- สร้างการแจ้งเตือน Spike Alert เพื่อติดตามการสนทนาที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- มันแพง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ายากที่จะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายลูกค้า
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $249/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
- ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (560+ รีวิว)
5. LiveChat
การตลาดแบบพันธมิตรไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณโปรโมทสินค้าที่มีราคาสูง LiveChat มอบแชทบอทให้คุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความไว้วางใจ และ (หวังว่า) เพิ่มอัตราการแปลงลูกค้า 🏆
นี่คือแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่รวมอีเมล, SMS, เว็บไซต์ของคุณ, และการสื่อสารทางสื่อสังคมไว้ในที่เดียว หากกลุ่มเป้าหมายของคุณมักมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าที่คุณโปรโมตอยู่บ่อยครั้ง คุณสามารถใช้ AI Assist ของ LiveChat เพื่อปรับปรุงน้ำเสียงของคุณและหลีกเลี่ยงการพิมพ์ผิดในทุกการสนทนาของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveChat
- สร้างสรุปการสนทนาในคลิกเดียว
- LiveChat เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่เป็นมนุษย์กับทรัพยากรต่างๆ เพื่อเร่งความเร็วในการแชทกับลูกค้า
- ใช้ AI Assist เพื่อขยายและปรับแต่งข้อความสนทนาของคุณ
- LiveChat AI แก้ไขการสะกดคำและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ LiveChat
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าระบบมีข้อบกพร่อง
- บางคนบอกว่ามันยากที่จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า
ราคาของ LiveChat
- เริ่มต้น: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $41/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveChat
- G2: 4. 5/5 (740+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
6. ครีเอทีฟโฆษณา
การโฆษณาอาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่มันคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างผู้ติดต่อผู้ส่งเสริมการขายอย่างรวดเร็ว. AdCreative ไม่เพียงแต่สร้างข้อความสำหรับแคมเปญโฆษณา แต่ยังสร้างภาพโฆษณาได้ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์. หากนักออกแบบกราฟิกของคุณไม่มีเวลาปรับแต่งกราฟิก เครื่องมือการตลาด AI นี้คือส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบเทคโนโลยีการตลาดของคุณ. ✨
คุณสมบัติเด่นของ AdCreative
- ดูโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคู่แข่งของคุณด้วย Competitor Insights AI
- AdCreative จะสร้างภาพ ข้อความ และอื่นๆ สำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ
- สร้างเนื้อหาโซเชียลสำหรับ Facebook, Instagram, Pinterest และ X
- AdCreative วิเคราะห์โฆษณาของคุณเพื่อแนะนำการปรับปรุง
ข้อจำกัดของโฆษณาสร้างสรรค์
- หากคุณไม่ได้ระบุรายละเอียดในคำสั่งของคุณอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้จะสร้างภาพที่ซ้ำกัน
- ผู้ใช้บางรายโต้แย้งว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่ AI แท้จริง เนื่องจากพึ่งพาแม่แบบมากเกินไป
ราคาโฆษณาสร้างสรรค์
- เริ่มต้น: 21 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 44 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: $74/เดือน
- ขยายขนาด: $111/เดือน
คะแนนและรีวิวโฆษณาสร้างสรรค์
- G2: 4. 3/5 (510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (120+ รีวิว)
7. GetResponse
ต้องการให้มีการตอบกลับอีเมลมากขึ้นหรือไม่? GetResponse ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของโครงการการตลาดของคุณและมากกว่านั้น. เริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล แต่ในปัจจุบันนี้สร้างเว็บไซต์, หน้า landing, แคมเปญ SMS, โฆษณาแบบชำระเงิน, และแม้กระทั่ง funnel การแปลง.
ใช้เครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI เพื่อสร้างข้อความและหัวเรื่องที่ปรับให้เหมาะสมได้ในไม่กี่คลิก แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse
- สร้างภาพให้เห็นกระบวนการแปลงลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
- สร้างระบบอัตโนมัติทางการตลาดแบบกำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง
- GetResponse ทำให้การสร้างแชทสดกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
- สร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าได้จริงด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ GetResponse
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ GetResponse มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่ดียิ่งขึ้น
- ผู้อื่นมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล
ราคาของ GetResponse
- การตลาดทางอีเมล: $15. 60/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- การตลาด อัตโนมัติ: $48. 40/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $97 ต่อเดือน, ชำระรายปี
- GetResponse MAX: $999/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว GetResponse
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 620+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
8. แจสเปอร์
Jasper AI เป็นเครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเนื้อหาการตลาดดิจิทัล บทนำเสนองาน หรืออื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
เครื่องมือการตลาดด้วย AI ของ Jasper คือจุดเด่นที่แท้จริงของซอฟต์แวร์นี้ มันมีพลังในการสร้างสินทรัพย์ต่างๆ สำหรับแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร โดยเฉพาะในกระบวนการสร้างเนื้อหา สิ่งที่คุณต้องทำคือส่งบรีฟ และซอฟต์แวร์จะจัดการทุกอย่างจากตรงนั้น ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- แจสเปอร์วิเคราะห์น้ำเสียงและกฎการจัดรูปแบบของคุณ
- ผสานการทำงานกับ Zapier, Webflow และ Google Sheets
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และทำเครื่องหมายรายการที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- สร้างเทมเพลตแบบไดนามิกของคุณเอง
ข้อจำกัดของ Jasper
- บางครั้งแจสเปอร์พูดซ้ำเนื้อหา
- ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์โทนเสียงยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน สำหรับที่นั่งเดียว, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $99/เดือน สำหรับสามที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
9. ลูเมน5
Lumen5 เป็นเครื่องมือ AI ที่ไม่เหมือนใครสำหรับการตลาดแบบเอฟฟิลิเอйт เพราะมันเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิดีโอ ในขณะที่วิดีโอปกติต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากมายในการสร้าง Lumen5 ทำให้คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ผ่านพลังของ AI คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการตัดต่อด้วยซ้ำ: คุณเพียงแค่ลากและวางเพื่อไปสู่ความสำเร็จทางการตลาด 🤩
คุณสมบัติเด่นของ Lumen5
- เปลี่ยนบล็อกยอดนิยมของคุณให้เป็นวิดีโอด้วย AI
- สร้างวิดีโอแบบหัวพูด
- ใช้เทมเพลต รูปภาพ และวิดีโอฟุตเทจจาก Lumen5 เพื่อสร้างผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพในเวลาที่น้อยลง
- อัลกอริทึมจะกำหนดความยาวของแต่ละคลิป ตำแหน่งข้อความ และการจัดองค์ประกอบของฉากโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Lumen5
- Lumen5 เชี่ยวชาญในการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเสนอข้อมูลใหม่ได้เสมอไป
- มันขาดคุณสมบัติสำหรับการวางกลยุทธ์ การจัดตารางเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นคุณยังคงต้องใช้ชุดเทคโนโลยีการตลาดแยกต่างหาก
ราคาของ Lumen5
- พื้นฐาน: $19/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- เริ่มต้น: $59/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- มืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Lumen5
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
10. แบรนด์วอทช์
เช่นเดียวกับ Sprout Social, Brandwatch เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้เพื่อวิจัยความต้องการของผู้บริโภค, ตรวจสอบบัญชีของแบรนด์ของคุณ, สร้างเนื้อหา, และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย GPT, ผู้ช่วยเขียนคำโฆษณา, และข้อมูลเชิงลึกในการตลาดเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch
- ค้นหาและบริหารจัดการอินฟลูเอนเซอร์ในแพลตฟอร์มเดียว
- ร่วมมือกับทีมของคุณในปฏิทินการตลาดที่ใช้ร่วมกัน
- จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดไว้ในห้องสมุดที่ใช้ร่วมกันของ Brandwatch
- สร้างบัตรโปรไฟล์ผู้ชมเพื่อให้คุณเข้าใจอยู่เสมอว่าคุณกำลังพูดกับใคร
ข้อจำกัดของ Brandwatch
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การวิเคราะห์และการกรองข้อมูลค่อนข้างพื้นฐาน
- ผู้อื่นต้องการให้แพลตฟอร์มมีการผสานรวมแบบเนทีฟมากขึ้น
ราคาของ Brandwatch
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch
- G2: 4. 4/5 (560+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (220+ รีวิว)
รับผู้ช่วยเขียน AI ที่ทำได้ทุกอย่าง
การตลาดแบบพันธมิตรไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือ AI อย่าง ClickUp การทำให้ทีมการตลาดของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ประหยัดเวลา และเพิ่มอัตราการแปลงในทุกแคมเปญโฆษณาของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน 🙌
ใช้พลังของระบบอัตโนมัติของ ClickUp, AI, เทมเพลต และอื่นๆ อีกมากมายในโปรแกรมพันธมิตรครั้งต่อไปของคุณ:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ฟรี