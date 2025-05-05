10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Quip ในปี 2025

Salesforce ได้สร้างความฮือฮาให้กับโลกธุรกิจ และแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Quip ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยสร้างเอกสารและสเปรดชีต จึงเป็นที่นิยมสำหรับการระดมความคิดในทีม
แม้ว่า Quip จะมีประโยชน์สำหรับธุรกิจบางประเภท แต่ UI ที่ล้าสมัย ข้อจำกัดด้านข้อมูล และการปรับแต่งที่จำกัด ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับบางทีม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ลองพิจารณาทางเลือกเหล่านี้แทน Quip
จากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรไปจนถึงเครื่องมือช่วยสื่อสารและแอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึก มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกกรณีการใช้งานทางธุรกิจ ที่นี่เราจะเน้นสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ของ Quip รวมถึงคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนจากผู้ใช้
ทางเลือกของ Quip คืออะไร?
Quip เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่ให้บริการเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการแชทของทีม ทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มSalesforce. มันคือเครื่องมือจัดการโครงการที่ง่ายต่อการใช้งาน ที่เน้นไปที่การจัดทำเอกสารและการสื่อสาร.
นั่นก็หมายความว่ามันมีข้อจำกัดเช่นกัน เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างหรือกำหนดเวลาการปฏิบัติงาน หรือจัดการกับกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นได้ในเครื่องมือนี้ มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์แต่สามารถใช้งานได้เพียงภายในกรอบของ Salesforce เท่านั้น
ทางเลือกของ Quip มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้และแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ บางตัวเลือกมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเมื่อพูดถึงเอกสารและการแชท ในขณะที่บางตัวเลือกมีแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้นและการปรับแต่งที่ดีขึ้น
มีทางเลือกมากมายสำหรับ Quip ตั้งแต่แอปส่งข้อความที่เรียบง่ายไปจนถึงระบบ CRM สำหรับการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ โปรดคำนึงถึงคำถามต่อไปนี้เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นของ Quip:
- คุณต้องการเพียงแค่ทางเลือกสำหรับการส่งข้อความและเอกสารหรือไม่?
- มีการผสานรวมกับเครื่องมือเฉพาะที่ทีมของคุณต้องการหรือไม่?
- ทางเลือกนี้ตรงตามข้อกำหนดด้านงบประมาณของคุณหรือไม่?
โดยการตอบคำถามเหล่านี้ คุณจะมีเกณฑ์ในการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Quip
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Quip?
แม้ว่า Quip จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร ประการแรก คุณสามารถใช้งานได้เฉพาะภายใน Salesforce เท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่มีประโยชน์สำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มอื่น ประการที่สอง Quip ไม่มีฟังก์ชันการค้นหาหรือฐานความรู้ในตัว ทำให้ยากต่อการค้นหาเอกสารที่คุณไม่ได้เข้าใช้เป็นเวลานาน
ไม่น่าแปลกใจที่หลายบริษัทมองหาทางเลือกอื่นแทน Quip—แม้ว่าแต่ละตัวอาจไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ตาม ลองพิจารณาคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทำงาน และข้อเสนอของแต่ละตัวเลือกอย่างละเอียด เพื่อค้นหาเครื่องมือทดแทนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ บางตัวเลือกอาจเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ในขณะที่บางตัวถูกออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนก
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Quip:
- การผสานรวม: เลือกทางเลือกที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน
- ตัวเลือกการแชร์: ค้นหาเครื่องมือที่มีสิทธิ์และการแชร์ไฟล์เพื่อให้สามารถแชร์เอกสารภายในหรือสาธารณะได้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันหลายรูปแบบ: เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ เลือกทางเลือกที่อนุญาตให้หลายคนสามารถมีส่วนร่วมในเอกสารได้พร้อมกัน
- เครื่องมือเพิ่มเติม: เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น ให้เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่น การจัดการงาน, การสื่อสาร, และการสนับสนุนด้วย AI
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ Quip ที่คุณควรใช้
กำลังมองหาการเปลี่ยนจาก Quip หรือต้องการเริ่มต้นด้วยโซลูชันอื่นที่ไม่จำกัดการใช้งาน?
เราได้รวบรวมรายชื่อคู่แข่งชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Quip ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ตั้งแต่แอปส่งข้อความและเครื่องมือเอกสารไปจนถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ มีตัวเลือกสำหรับทุกทีม
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ วางแผนโครงการ จดบันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่หลากหลายยังทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งแทน Quip ไม่ว่าจะเป็นทีมขนาดเล็ก งบประมาณจำกัด หรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม
ใช้ClickUp Docsสำหรับทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อความของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการสร้างฐานความรู้สำหรับทีมของคุณ เอกสารของบริษัท หรือเอกสารทางการตลาด เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง
การแชร์ไฟล์ใน Docs ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้ นอกจากนี้AI ใน Docsยังให้คำแนะนำและช่วยให้การสรุป การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และการแก้ไขรูปแบบเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
มุมมองตารางใน ClickUpทำให้เป็นทางเลือกที่แท้จริงสำหรับ Quip ใช้สเปรดชีตเหล่านี้เพื่อติดตามข้อมูล, แสดงข้อมูลเชิงสถิติ, และสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด—โดยไม่ต้องผูกติดกับแพลตฟอร์ม Salesforce
ด้วยเทมเพลต ClickUp สำหรับทีมนับพันแบบ คุณสามารถสร้างเอกสารทุกประเภทได้ในเวลาอันสั้น ค้นหาตามกรณีการใช้งานหรือเรียกดูฐานข้อมูลเทมเพลตเพื่อค้นหาแบบที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติการสื่อสารของทีม เช่น มุมมองแชท ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยการเก็บทุกการสนทนาไว้ในพื้นที่เดียวที่สามารถค้นหาได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Dropbox,Google Drive, และ Jira ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
- การจัดการงานในตัวและระบบอัตโนมัติช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- มุมมองที่แตกต่างกันรวมถึงกระดานคัมบังช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกระดับของธุรกิจ
- ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ช่วยให้คุณสร้างวิกิสำหรับทีมข้ามสายงานและหมายความว่าคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือในขณะนี้ แต่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
- มีเส้นทางการเรียนรู้ เนื่องจากแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติมากมายให้ใช้งาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. แนวคิด
Notionเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจดบันทึกบนเว็บ ใช้เพื่อสร้างเอกสารฐานความรู้ รายการสิ่งที่ต้องทำแบบแบ่งส่วน และจัดการโครงการ เครื่องมือนี้มีเอกสารในตัว ไทม์ไลน์ และบอร์ดเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบและแสดงภาพขั้นตอนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- Notion AI ช่วยเติมประโยคของคุณให้สมบูรณ์ เสนอไอเดียสำหรับการระดมความคิด และปรับปรุงการจัดระเบียบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณรวมเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร
- ตัวกรองช่วยให้คุณดูข้อมูลที่ถูกกำหนดให้กับสมาชิกทีมเฉพาะหรือตามลำดับความสำคัญ
- แท็กและป้ายกำกับที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่าแอปค้างหรือลบข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องกู้คืน
- ฟังก์ชันการค้นหาถูกจำกัดและไม่สามารถเน้นคำหลักในรายการหรือตารางที่ฝังอยู่ได้
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: ขอรับการสาธิตเพื่อดูราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
3. Google Docs
Google Docsช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมบนเอกสารได้จากทุกที่ ทุกอุปกรณ์ การตั้งค่าการแชร์ที่ง่ายดายและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น สลับระหว่างโหมดการแก้ไข โหมดการดู และโหมดการแนะนำเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและจัดระเบียบเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- Smart Compose ช่วยลดข้อผิดพลาดและช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้นด้วยการแนะนำการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมถึงการเติมประโยคให้สมบูรณ์
- เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Google Meet และ Google Sheets ได้อย่างราบรื่นเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแสดงความคิดเห็น
- Google Docs สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อช่วยประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- โหมดออฟไลน์ช่วยให้คุณทำงานต่อไปได้ แม้ในขณะที่คุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Google Docs
- โหมดออฟไลน์ไม่มีฟังก์ชันทั้งหมดเหมือนกับโหมดออนไลน์ ทำให้สิ่งที่คุณสามารถทำได้ถูกจำกัดเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- พื้นที่จัดเก็บฟรีมีจำกัด ดังนั้นคุณจะต้องชำระเงินหากต้องการใช้เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- ไม่มีการปรับแต่งรูปแบบมากเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Google Docs
- ส่วนตัว: ฟรี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (27,800+ รีวิว)
4. Microsoft OneDrive for Business
ไมโครซอฟท์ได้ปฏิวัติการทำงานด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Windows, Excel และ Word ตามชื่อที่บ่งบอกMicrosoftOneDrive เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย มอบการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ การควบคุมความปลอดภัย และความสามารถในการใช้งานบนมือถือ ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดทำเอกสารเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive for Business
- เพิ่มไฟล์ที่แชร์ได้สูงสุด 100 GB จาก Teams หรือ Sharepoint
- คุณสมบัติการเข้าถึงที่หมดอายุช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสารกับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ในช่วงเวลาที่จำกัด
- การแก้ไขแบบออฟไลน์จะซิงค์โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
- แอปมือถือให้คุณถ่ายรูปใบเสร็จ, สแกนนามบัตร, และสร้างไวท์บอร์ด
- ทรัพยากรเช่นห้องสมุดการผลิตและชุมชนเทคโนโลยีทำให้การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive for Business
- ข้อมูลเป็นของบัญชีที่สร้างขึ้น ดังนั้นหากพนักงานลาออก คุณจะมีระยะเวลาจำกัดในการกู้คืนข้อมูลและเอกสารของพวกเขา
- ข้อจำกัดในการซิงโครไนซ์และตัวอักษรอาจสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจขนาดใหญ่
- ฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกภูมิภาคหรือประเทศ
ราคาของ Microsoft OneDrive for Business
- OneDrive for Business (แผน 1): $5/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/ผู้ใช้/เดือน
Microsoft OneDrive for Business การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11,800+ รีวิว)
5. Atlassian Confluence
Confluence เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ สร้างพื้นที่สำหรับทีมในแต่ละแผนกหรือโครงการ และจัดเก็บเอกสาร แผนงาน และแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น Trello, Microsoft Teams และ Figma เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- เทมเพลตหลายร้อยแบบทำให้การสร้างทุกอย่างตั้งแต่การนำเสนอขายไปจนถึงสื่อการตลาดง่ายกว่าที่เคย
- ทรัพยากรเช่น Atlassian University ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้อย่างเต็มที่และค้นหาการสนับสนุนเพื่อเอาชนะอุปสรรค
- สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบว่างานต่างๆ อยู่ในขั้นตอนใด
- ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแจ้งเตือน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของรูปภาพและวิดีโอ
- ระบบอัตโนมัติที่มีเครื่องมือรวมอาจดูไม่สวยงามและอาจไม่ทำงานอย่างราบรื่นเสมอไป
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5.75/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $11/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
6. แผ่นคอนกรีต
Slab มุ่งเน้นให้ทุกอย่างเรียบง่ายโดยเน้นเป็นเครื่องมือฐานความรู้ นั่นหมายความว่ามันไม่มีฟีเจอร์มากมายสำหรับการส่งข้อความหรือพยายามเป็นแอปที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพียงวิธีในการสร้าง จัดเก็บ และทำงานร่วมกันบนเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแผ่นพื้นคอนกรีต
- โฟลเดอร์, แท็ก, และหัวข้อ จัดระเบียบเนื้อหาและเพิ่มบริบท ทำให้เกิดฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่ง
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางช่วยให้คุณนำเครื่องมือนี้ไปใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ, สเปรดชีต, และตัวจัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการจัดรูปแบบที่ทันสมัยช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เนื้อหา
- รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือและวิดีโอแนะนำของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของแผ่นพื้น
- ความสามารถในการแก้ไขที่มีอยู่ในตัวไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- มันถูกออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บเอกสารและการสร้างเอกสารเท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นสำหรับการจัดการทีมและการสร้างงาน
ราคาแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
- ฟรี
- สตาร์ทอัพ: $8/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแผ่นคอนกรีต
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Helpjuice
Helpjuice เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่เน้นการปรับแต่งได้ ใช้งานง่าย และแชร์ได้สะดวก ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างและจัดเก็บเอกสาร พร้อมเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังทำงานเหมือนเครื่องมือค้นหาของ Google พร้อมรองรับ SEO การวิเคราะห์ข้อมูล และรองรับหลายภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- Helpjuice Analytics แสดงประเภทของคำที่ผู้คนค้นหา เพื่อให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้โดยตรง
- คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ช่วยให้ผู้อ่านค้นหาฐานความรู้ของคุณได้เร็วกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
- การสนับสนุนลูกค้าแบบทันทีให้คำตอบภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายวัน
- ธีม รูปแบบ และเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้ หมายความว่าคุณสามารถเพิ่มแบรนด์และสไตล์ของคุณเองให้กับเอกสารได้
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- การอัปโหลดแบบฟอร์มต้องใช้การคลิกหลายครั้งและสามารถปรับปรุงให้ง่ายขึ้นเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
- เนื่องจากเครื่องมือนี้ทำงานแตกต่างจากแอปฐานความรู้ภายในส่วนใหญ่ จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย
ราคาของ Helpjuice
- เริ่มต้น: $120/เดือน
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: 200 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน
- พรีเมียมไม่จำกัด: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. ความเฉื่อยชา
Slackเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมที่ออกแบบมาเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือสามารถใช้งานได้กับ iOS และ Android ทำให้การสื่อสารสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาจากทุกที่ โดยไม่พลาดทุกการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ช่องที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่สนทนาที่แบ่งกลุ่มสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ความบันเทิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน พื้นที่สำหรับแผนกต่างๆ และการสนทนาที่เน้นโครงการ
- Slack Connect ช่วยให้สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ขายและพันธมิตร ได้ในวงจำกัด
- การประชุมกลุ่มย่อยนำความรู้สึกแบบการทำงานแบบดั้งเดิมมาสู่สภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลด้วยการโทรผ่านวิดีโอและเสียงในแอป
- แชร์เนื้อหาจากเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรงในช่องแชทผ่านแอปและการเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ Slack
- ไม่มีตัวเลือกในการแจ้งสถานะการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ ดังนั้นคุณจะต้องค้นหาสมาชิกทีมเพื่อดูสถานะของพวกเขา
- ผู้ใช้บางคนพบว่ามันง่ายที่จะพลาดการแจ้งเตือนหรือข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีช่องทางจำนวนมาก
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ข้อดี: $7.25/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/ผู้ใช้/เดือน
- Enterprise Grid: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
9. Taskade
Taskade เป็นแอปจดบันทึกและจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยรวมฟีเจอร์การส่งข้อความ การทำงานร่วมกัน และการจัดการงานไว้ในเครื่องมือเดียว มีเครื่องมือ AIในตัว 5 รายการ รวมถึงแชทบอท ผู้ช่วยโครงการ และตัวช่วยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- ทำให้งานหลายร้อยอย่างเป็นอัตโนมัติได้ในไม่กี่วินาที ด้วยเครื่องมือ AI ที่ช่วยทำงานหนักแทนคุณ
- ใช้คำสั่งเพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบไดนามิก, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และเครื่องมือช่วยการมองเห็น
- ประสานงานงานและระดมความคิดใหม่ ๆ โดยการสนทนากับแชทบอท AI
- โครงร่างที่มีโครงสร้างสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างฐานข้อมูลเอกสารที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ
ข้อจำกัดของ Taskade
- การอัปโหลดเอกสารขนาดใหญ่หรือจำนวนมากเกินไปในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดปัญหาขัดข้อง
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ไม่มีให้ใช้
- แผนที่มีราคาประหยัดกว่ามีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Taskade
- ข้อดี: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ธุรกิจ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 25 คน
- อัลติเมท: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 50 คน
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. เตตร้า
ในขณะที่ Quip ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นฐานความรู้สำหรับทีมขาย Tettra มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้อง การผสานรวมและการฝังฟังก์ชันช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและไฟล์ภายนอกได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Tettra
- ไค, หุ่นยนต์ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยเพื่อประหยัดเวลาของคุณให้สามารถทำงานที่ต้องการความลึกได้
- มอบหมายผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ในเครื่องมือเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าใครควรไปขอความช่วยเหลือ
- คำแนะนำเนื้อหาอัตโนมัติช่วยระบุช่องว่างของเนื้อหาเพื่อสร้างศูนย์ความรู้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- อัปโหลดไฟล์ที่มีอยู่หรือเริ่มต้นใหม่
ข้อจำกัดของ Tettra
- บริการแบบง่ายไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือแบบครบวงจร
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาของ Tettra
- พื้นฐาน: $4/ผู้ใช้/เดือน
- การปรับขนาด: $8/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $12/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Tettra
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (9+ รีวิว)
เลิกใช้ Quip แล้วหันมาใช้ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Quip คุณอาจรู้สึกไม่พอใจกับข้อจำกัดของมัน แม้ว่าอาจเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับบางบริษัท แต่ Quip ถูกจำกัดให้ใช้กับ Salesforce ไม่มีฐานความรู้ในตัว และไม่สามารถค้นหาได้ ให้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ให้บริการทุกอย่างที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เอกสารและสเปรดชีตในตัว และเครื่องมือ AI เพื่อยกระดับเวิร์กโฟลว์ของคุณไปอีกขั้น ไกด์ทริกเกอร์และการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม และคุณสามารถติดตามเอกสารทั้งหมดของคุณในพื้นที่ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ