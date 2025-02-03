10 ทางเลือกและคู่แข่งที่น่าทึ่งของ Plutio ในปี 2025

เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดบางส่วนสำหรับ Plutio เพื่อช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดได้ ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณสนุกยิ่งขึ้น
ทางเลือกของ Plutio คืออะไร?
Plutio เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ทางเลือกต่างๆ ของ Plutio ในรายการนี้เสนอโซลูชันการจัดการธุรกิจ ลูกค้า และโครงการแบบครบวงจรที่คล้ายคลึงกัน
นี่คือคุณสมบัติที่แชร์ที่เราค้นหาในเครื่องมือการจัดการธุรกิจต่อไปของคุณ:
- เครื่องมือการจัดการโครงการ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์
- การสร้างข้อเสนอ
- การสร้างใบแจ้งหนี้
- การประมวลผลการชำระเงิน
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการทำงานอัตโนมัติ
โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือจัดการธุรกิจหรือโครงการถัดไปของคุณควรมีพื้นที่ที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการงานธุรการต่างๆ ให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญๆ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Plutio?
มีคุณสมบัติหลักหลายประการที่ควรพิจารณาเมื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plutio สำหรับทีมหรือธุรกิจของคุณ:
- เครื่องมือติดตามเวลาที่แม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานประจำวันให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมงในแต่ละเดือน
- ซอฟต์แวร์หรือฟีเจอร์การจัดการธุรกิจและการดำเนินงานที่ติดตั้งมาพร้อม
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุมสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ซอฟต์แวร์ CRM ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- แบบฟอร์มและแบบสำรวจเพื่อติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ
- การสร้างและประมวลผลใบแจ้งหนี้
- การจัดการงาน, การจัดตารางเวลา, และการติดตามความคืบหน้า
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้
- ซอฟต์แวร์และเครื่องมือวางแผนกำลังคน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Plutio ที่คุณควรใช้
คุณทราบดีว่าการนำความต้องการในการบริหารธุรกิจและการจัดการโครงการของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวนั้นสำคัญเพียงใด ดังนั้นโดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาเริ่มกันเลยกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Plutio ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณและทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.คลิกอัพ
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการClickUp เครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดที่ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กต้องการเพื่อจัดการทรัพยากร ทำงานร่วมกัน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม
งานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องดำเนินการ ตั้งค่าการแจ้งเตือน ติดตามงานที่ต้องส่งมอบ และทำให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสร้างศูนย์บัญชาการที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการใด ๆ ใช้เพื่อภาพรวมระดับสูง, ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น, การจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น, และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งธุรกิจของคุณ
จับคู่แดชบอร์ดกับมุมมอง และคุณจะมีวิธีการจัดการโครงการของคุณได้ไม่จำกัด ตัวอย่างเช่น:
- มุมมองบอร์ดคือตัวเลือกหลักของคุณสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบ Agile, กระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt
- มุมมองรายการสามารถให้คุณเห็นภาพรวมของกำหนดเวลาและงานได้ดีขึ้น
- มุมมองปฏิทินช่วยให้ทีมและเจ้าของธุรกิจเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน
- มุมมองที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกที่มีอยู่ให้ตรงกับสิ่งที่ทีมของคุณต้องการและไม่ต้องการได้
สุดท้ายนี้ClickUp AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการ ให้ ClickUp AI สรุปการประชุมในเอกสาร สร้างรายการงานในรายการงาน กำหนดโครงร่างเป้าหมายของโครงการ ร่างอีเมลสนับสนุนลูกค้า และทำงานของคุณให้เสร็จเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ห้องสมุดเทมเพลตมีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ พร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการโครงการ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้คุณสร้างมุมมองแบบบนลงล่างของความคืบหน้าของทีมคุณ เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการจัดการโครงการทุกด้าน—ตั้งแต่รายงานสถานะไปจนถึงสรุปโครงการ ClickUp AI จัดการได้ทั้งหมด
- มากกว่า 100 ระบบอัตโนมัติที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการทำงาน, งานประจำ, การส่งมอบโครงการ, และอื่น ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ, พร้อมความสามารถในการสร้างระบบของคุณเอง
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello และอื่น ๆ อีกมากมาย หากเราไม่มีเครื่องมือที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างขึ้นเองได้ด้วย Zapier (ไม่ต้องใช้ API)
- ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเกือบทุกประเภท รวมถึงแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ macOS, Windows และ Linux, แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS และการเข้าถึงผ่านเว็บสำหรับเบราว์เซอร์ยอดนิยม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางรีวิวได้กล่าวถึงว่าสมาชิกในทีมอาจพบกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับคุณสมบัติของ ClickUp (ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยบทเรียนฟรีที่มีให้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง)
- ลูกค้าบางรายรายงานว่ามีความจำเป็นต้องปรับแต่งการตั้งค่าของตนเอง เนื่องจากได้รับแจ้งเตือนมากเกินไปเมื่อใช้การตั้งค่าเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBookเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสร้างสรรค์สตาร์ทอัพ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กโดยให้บริการเครื่องมือจัดการวัตถุประสงค์โครงการการจัดการงาน การออกใบแจ้งหนี้ และการประมวลผลการชำระเงิน รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าประกอบด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความ การประมวลผลการชำระเงิน และการตรวจสอบไฟล์
- ไลบรารีแม่แบบมีสิ่งต่างๆ เช่นแม่แบบตารางการทำงานเพื่อช่วยให้บันทึกข้อมูลได้เร็วขึ้นโดยลดการติดต่อกลับไปกลับมา
- แดชบอร์ดระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองกับทุกส่วนของวงจรชีวิตโครงการของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ รวมถึง Gmail, Calendly, QuickBooks และ Zapier เพื่อรวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ผู้ใช้บางรายรายงานความสับสนเมื่อส่งอีเมลและมีความยากลำบากในการตรวจสอบว่าอีเมลถูกส่งสำเร็จหรือไม่
- รีวิวจากผู้จัดการโครงการบางท่านระบุว่าสมาชิกในทีมประสบปัญหาในการเปลี่ยนมาใช้ HoneyBook จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
3. ดูบซาโด
Dubsado เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบพอร์ทัลลูกค้าที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น การออกใบแจ้งหนี้ สัญญา การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Dubsado
- คุณสมบัติการร่วมมือ เช่น บทบาทผู้ใช้หลายคน, การอนุญาตเป็นรายบุคคล, และแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง ช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีมและประสิทธิภาพ
- โซลูชันการเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเอง พร้อมความสามารถในการสร้างแพ็กเกจเสริมสำหรับบริการวิชาชีพเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกที่ต้องการได้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งอีเมล การกำหนดเวลาคำเชิญ และการสร้างแบบฟอร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zapier, Xero และ QuickBooks เพื่อให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Dubsado
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาการขาดความหลากหลายในประเภทของใบแจ้งหนี้
- รายงานจากผู้จัดการโครงการบางท่านระบุว่าเกิดความสับสนและรู้สึกหนักใจเมื่อต้องตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
ราคาของ Dubsado
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Dubsado
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
4. SuiteDash
SuiteDash เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานสำหรับธุรกิจทุกขนาดและเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Plutio มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการประเมินการใช้ทรัพยากรการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ SuiteDash
- คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินที่ทรงพลังรวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ขั้นสูง, ข้อเสนอทางดิจิทัล, การชำระเงินออนไลน์, ตัวเลือกการสมัครสมาชิก, และอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้มีแดชบอร์ดส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าเพื่อแชร์ไฟล์, ร่วมมือ, และสื่อสาร
- ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดจัดการการมอบหมายงานและการสื่อสารอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับ Zapier, WordPress, Google Calendar และแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ ช่วยให้การจัดการงานโครงการรวมอยู่ในแดชบอร์ดเดียว
ข้อจำกัดของ SuiteDash
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับอีเมลการสื่อสารของลูกค้าที่ถูกติดเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
- รีวิวจากบางธุรกิจกล่าวถึงเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับสมาชิกในทีมและผู้จัดการโครงการ
ราคา SuiteDash
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- เฟื่องฟู: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- พินนาเคิล: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SuiteDash
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
5. 17hats
17hats เป็นโซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ และเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Plutio ใช้ได้กับทุกสิ่งตั้งแต่การทำบัญชีและการสื่อสารกับลูกค้า ไปจนถึงการจัดการโครงการอย่างละเอียดและการติดตามความคืบหน้า
คุณสมบัติเด่นของ 17hats
- แดชบอร์ด, หน้าโครงการ, บัตรติดต่อ, และแท็กช่วยให้โครงการเป็นระเบียบเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
- ชุด CRM แบบครบวงจรประกอบด้วยเทมเพลตการจับลูกค้าเป้าหมาย การตอบกลับลูกค้าเป้าหมายทันที แผนการชำระเงิน การจัดตารางเวลาออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- อีเมลการสื่อสารลูกค้าอัตโนมัติ, รายการที่ต้องทำ, และการสร้างงานพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Calendar, Fundy, QuickBooks และ Zoom
ข้อจำกัดของ 17hats
- บทวิจารณ์จากบริษัทผลิตรายงานว่าขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการเฉพาะทาง
- บางรีวิวได้กล่าวถึงความยากลำบากในการตั้งค่าซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานร่วมกับทีมและผู้จัดการโครงการของพวกเขา
ราคา 17hats
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
17hats คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
6. กระดิ่งกระดาษ
Paperbell เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับโค้ชและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการอื่นๆ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการโค้ชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การโค้ชลูกค้าของตนได้
คุณสมบัติเด่นของ Paperbell
- คุณสมบัติของ CRM ประกอบด้วยการจัดตารางเวลา, การจัดการลูกค้า, การออกใบแจ้งหนี้, การลงนามในสัญญา, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ
- แม่แบบช่วยสร้างแพ็กเกจการโค้ชออนไลน์ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าทำการนัดหมาย ชำระเงิน และมีส่วนร่วมกับบริการ
- อีเมลอัตโนมัติจัดการการสื่อสารกับลูกค้าและการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อช่วยในการเติบโตของธุรกิจ
- การผสานรวมกับ Xero, Sage, Wave Accounting และเครื่องมือบัญชียอดนิยมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Paperbell
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีลูกค้าที่ต้องการชำระเงินสำหรับแผนการโค้ชชิ่งผ่านแพลตฟอร์มที่ Paperbell ไม่รองรับการเชื่อมต่อ
- บางรีวิวได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการออกแบบภาพบนหน้าเว็บที่ลูกค้าเห็น
ราคาของ Paperbell
- การสมัครสมาชิก Paperbell: 57 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Paperbell
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
7. ฟรีดแคมป์
Freedcamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ และธุรกิจขนาดเล็ก มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยลดเวลาและพลังงานที่จำเป็นสำหรับการจัดการธุรกิจและโครงการ
ตามชื่อที่บ่งบอก Freedcamp มีแผนบริการฟรี ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในสามทางเลือกของ Plutio ในรายการนี้ที่เสนอการสมัครสมาชิกฟรี โดย ClickUp และ Teamwork เป็นอีกสองตัวเลือกที่เหลือ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freedcamp
- ปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้สามารถติดตามโครงการหลายโครงการที่มีขนาดแตกต่างกันในที่เดียวที่สะดวก
- คุณสมบัติการจัดการโครงการประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการสร้างงาน, การติดตามเป้าหมาย, ภาพรวมโครงการ, และอื่น ๆ
- คุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การติดแท็ก, การแสดงความคิดเห็น, และการหารือ ช่วยให้กระบวนการทำงานของสมาชิกทีมแต่ละคนเป็นไปอย่างราบรื่น
- การผสานรวมกับ Slack, Dropbox, Zapier และแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ข้อจำกัดของ Freedcamp
- บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าต้องการการตั้งค่าที่ตรงไปตรงมามากขึ้นและต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ Freedcamp
- ฟรี
- ข้อดี: $2.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freedcamp
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
8. การทำงานเป็นทีม
Teamworkเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจและฟรีแลนซ์ ฟีเจอร์ของมันมุ่งเน้นที่การดำเนินงานของลูกค้าและการทำงานร่วมกันในทีม พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการรับลูกค้าใหม่ การจัดการงาน การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- การติดตามงบประมาณช่วยให้คุณสามารถตั้งและติดตามงบประมาณสำหรับแต่ละโครงการของลูกค้าได้
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกคุณสมบัติที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการและสมาชิกในทีม
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน และการสร้างการแจ้งเตือน
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Dropbox, Google Drive, Trello, Slack และ Zapier ช่วยทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเข้าถึงและทำภารกิจที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์
- รีวิวจากผู้จัดการโครงการบางท่านกล่าวถึง API ที่ไม่สอดคล้องกันและเวลาตอบสนองที่ช้า
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคา: $13.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
9. บอนไซ
บอนไซ คือ แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจสำหรับฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการ, และผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอิสระ. ใช้เพื่อจัดการงานเอกสาร, ออกใบแจ้งหนี้, ติดตามเวลา, สร้างสัญญา, ส่งข้อเสนอ, และอื่น ๆ.
ลักษณะเด่นของบอนไซ
- คุณสมบัติการจัดการสัญญาช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสัญญาแบบกำหนดเอง, ใช้เทมเพลต, รับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, และเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยด้วยการจัดเก็บบนคลาวด์
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้, ตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติ, และรับการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยม
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้สิ่งต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนการชำระเงิน, การออกใบแจ้งหนี้, การติดตามเวลา, การติดตามข้อเสนอ, และการจัดการสัญญา ทำงานโดยอัตโนมัติ
- การผสานการทำงานกับ Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe และ PayPal
ข้อจำกัดของบอนไซ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเอง, สัญญา, และคุณสมบัติ CRM ขั้นสูงอื่น ๆ
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุถึงความล่าช้าในการดำเนินการชำระเงินที่ยาวนานและการขาดการทำธุรกรรมแบบทันที
การตั้งราคาบอนไซ
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวบอนไซ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
10. คำขอจำนวนมาก
ManyRequests เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าสำหรับเจ้าของธุรกิจและเอเจนซี่ มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบฟอร์มการชำระเงิน, ผู้ช่วยเสมือน, แชทสด, และการส่งข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManyRequests
- เครื่องมือที่มุ่งเน้นลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงสิ่งต่างๆ เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การนัดหมาย และการป้อนข้อมูล
- การสนับสนุนหลายช่องทางสามารถประมวลผลคำขอของลูกค้าจากแชทสด, โซเชียลมีเดีย, อีเมล และอื่น ๆ
- แอปผู้ช่วยเสมือนสามารถให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตอบข้อสงสัยและคำขอความช่วยเหลือจากลูกค้า
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack, HubSpot, Stripe, และ Shopify ทำให้การจัดการงานสนับสนุนลูกค้าง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของคำขอจำนวนมาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ เนื่องจากเวลาตอบสนองที่ช้า
- การขาดความคิดเห็นจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยม
การกำหนดราคาสำหรับหลายคำขอ
- เริ่มต้น: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- คอร์: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ข้อดี: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
คะแนนและรีวิวของ ManyRequests
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
