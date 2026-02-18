Vi har testat de bästa ChatGPT-alternativen och konkurrenterna 2026 (gratis och betalda)

Numera verkar alla hoppa på AI-tåget!

ChatGPT har gjort sig förtjänt av sin framgång – det har aldrig rått något tvivel om det. Men efter att ha utforskat ChatGPT och annan generativ AI-programvara har jag insett exakt var ChatGPT utmärker sig och var det brister.

Med hjälp av synpunkter från andra AI-entusiaster i vårt team har jag sammanställt en lista över de bästa AI-verktygen för att hjälpa dig att navigera i det växande AI-landskapet. Var och ett av dessa verktyg har sina unika användningsområden, fördelar och nackdelar. Läs vidare för att upptäcka det bästa ChatGPT-alternativet för dig.

ChatGPT:s begränsningar

Även om ChatGPT fungerar utmärkt när det gäller att generera konversationssvar baserat på dina instruktioner och din profil, har det vissa grundläggande begränsningar:

Det har begränsade inbyggda verktyg som hjälper dig att hantera uppgifter eller skapa komplexa arbetsflöden

Du behöver appar från tredje part för att integrera med projektlednings- eller innehållsverktyg

Om du vill ha mer kontroll över hur AI fungerar i specifika arbetsflöden kan du uppleva ChatGPT som begränsande

Dessa begränsningar kan göra att du vill ha mer – för att hantera projekt, koda eller skapa innehåll.

Proffstips: För team som vill ha specialanpassad AI istället för allmänna chattbottar erbjuder ClickUps AI Agent Directory ett bibliotek med agenter utformade för specifika arbetsflöden, från projektledning och marknadsföring till försäljning och kundsupport.

Vad kännetecknar ett bra ChatGPT-alternativ?

När jag utvärderade varje ChatGPT-alternativ fokuserade jag på de användningsområden de passar bäst för. Därefter bedömde jag dem utifrån följande:

Svarens kvalitet : Noggrannhet och sammanhang i svaren på frågor

Kontextuell medvetenhet : Förmåga att ge relevanta, skräddarsydda svar utan hallucinationer

Anpassning : Alternativ för att finjustera modeller eller använda färdiga lösningar för specifika uppgifter

Språk- och branschstöd : Förmåga att hantera flera språk och specifika branscher

Integrationer : Enkel anslutning till verktyg från tredje part och stabil API-åtkomst

Säkerhet och integritet : Efterlevnad av datalagstiftning som GDPR eller CCPA

AI-drivna funktioner : Automatisering, innehållsgenerering och multimodalt stöd

Användarupplevelse : Intuitivt gränssnitt med anpassningsalternativ

Prestanda : Snabba svar och skalbarhet för högre krav

Support och community : Stark kundsupport och ett aktivt användarcommunity

Etisk användning : Kontroll av partiskhet och transparens i etiska överväganden

Priser: Prisvärda abonnemang med användningsbaserade kostnader och skalbarhet för företag

ChatGPT:s konkurrenter i korthet

ChatGPT kanske är din favorit bland AI-assistenterna, men beroende på dina behov kan det finnas något bättre där ute. Oavsett om du vill ha unika funktioner som kan integreras direkt i ditt befintliga arbetsflöde, bättre integrationer eller helt enkelt mer valuta för pengarna, så är följande de bästa AI-verktygen liknande ChatGPT som kan uppfylla dina förväntningar.

De 20 bästa ChatGPT-alternativen vi testade 2025 (gratis och betalda)

Här är en detaljerad lista över alla 20 ChatGPT-alternativ baserat på min forskning. Den innehåller information om alla deras funktioner, begränsningar och priser som du kan utvärdera. Den hjälper dig att avgöra vilket verktyg som passar dig bäst.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven arbetshantering)

ClickUp är ett AI-verktyg för projektledning som drivs av ClickUp Brain , världens mest kompletta AI för arbetslivet. Denna kontextmedvetna AI-assistent är ett måste för alla roller eftersom den lär sig av dina uppgifter, dokument och annan arbetsplatsdata för att ge dig de bästa inputt och förslagen.

Precis som många andra på ClickUp blev jag förälskad i det. Eftersom det är integrerat i ClickUp-sviten går det utöver enkel automatisering av uppgifter: det utnyttjar sin AI-kompetens för att optimera projektplanering och arbetsflöden, skapa och organisera innehåll, hantera företagets kunskap och ge smarta förslag för att öka produktiviteten.

Den största fördelen med ClickUp Brain jämfört med ChatGPT är att det fungerar inom ramen för dina projekt, till skillnad från ChatGPT, som fungerar oberoende av specifika arbetsflöden eller uppgiftshanteringssystem. Dessutom, även om ChatGPT är utmärkt för textbaserad hjälp och innehållsgenerering, erbjuder det inte verktyg för projektgenomförande.

ClickUp lär sig av ditt teams unika behov och erbjuder en mer skräddarsydd approach till arbetshantering som anpassas efter din organisations mål.

Varför är det ett bättre alternativ till ChatGPT, undrar du? Jo, det är inte bara mycket mer kontextmedvetet som standard, utan det låter dig också komma åt ChatGPT – utan att betala extra eller öppna en ny flik på din dator! Du kan växla mellan ChatGPT, Claude, Gemini och andra premium-LLM:er direkt inifrån ClickUp och få de bästa resultaten för dina skriv-, dataanalys- eller brainstorminguppgifter.

Växla mellan flera LLM:er med ClickUp Brain och optimera modellen för den aktuella uppgiften

Dessutom kan du med AI-kompanjonen för datorer, ClickUp Brain MAX, ställa frågor om vilken uppgift, vilket dokument eller vilket projekt som helst i ditt ClickUp-arbetsutrymme (och anslutna appar) och få omedelbara, kontextuella svar.

Min favoritfunktion är dock Talk to Text. Den låter mig schemalägga uppgifter, boka in möten i kalendern och till och med diktera fullständiga ClickUp-dokument utan att använda händerna. Jag kan göra allt detta med röstkommandon. Jag menar, utan att skriva ett enda tecken. Och med 100 % korrekt transkription. Från mina kollegors namn till mina projekt- och uppgiftsdetaljer fångar den upp allt ordagrant, vilket gör mig fyra gånger mer produktiv på ett ögonblick.

Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

💡 Proffstips: ClickUp är inte begränsat till generativ AI. Du kan använda agentic AI i ClickUp för att automatisera komplexa processer från början till slut. Med ClickUp Autopilot Agents föreslår din arbetsyta inte bara nästa steg, utan utför dem. Tänk dig: återkommande uppgifter skapas, statusar uppdateras, hinder flaggas och uppföljningar schemaläggs – utan att du behöver lyfta ett finger. Autopilot Agents förstår ditt arbetsflöde och agerar å dina vägnar för att hålla projekten igång.

ClickUps bästa funktioner

Använd frågor i naturligt språk för att hitta relevanta dokument, uppgifter, omnämnanden och kommentarer i hela ditt arbetsutrymme

Ställ frågor och få tydliga, koncisa svar och analyser från dina uppgifter, dokument och kollegor med AI Knowledge Manager

Få uppdateringar, statusrapporter och sammanfattningar för uppgifter, dokument och personer med ett enda klick med AI Project Manager

Skapa grammatiskt felfritt innehåll, teknisk dokumentation och marknadsföringsmaterial i din egen unika ton och stil med AI Writer for Work

Skapa AI-drivna mallar för att effektivisera vanlig arbetskommunikation som statusuppdateringar eller projektbeskrivningar

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare rapporterar att det är svårare att lära sig att konfigurera komplexa arbetsflöden

Mobilupplevelsen är kanske inte i nivå med desktopversionen

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp erbjuder en högintegrerad plattform för projektledning. Den passar både enkla och komplexa projekt. Den säkerställer hög insyn för både teammedlemmar och chefer när det gäller vilka leveranser projektet består av och hur dessa fortskrider. Den använder också AI (ClickUp Brain) för att minska den administrativa bördan i alla aspekter av projekten. Den kan enkelt generera projektrapporter. Den ger alla medlemmar i ett projekt en omfattande översikt över alla delar av projektet och vem som gör vad.

2. Google Gemini (Bästa kostnadsfria ChatGPT-alternativet)

via Google Gemini

Google Gemini är ett starkt alternativ till ChatGPT, särskilt för användare som är djupt integrerade i Googles ekosystem. Det erbjuder sömlös integration med verktyg som Gmail, Docs och Sök, vilket gör det idealiskt för produktiva arbetsflöden. Gemini utmärker sig också när det gäller webbåtkomst i realtid och multimodala funktioner, såsom förståelse av bilder och stora dokument, särskilt på Android-enheter. Dess kostnadsfria nivå ger ofta tillgång till avancerade modeller, vilket gör högpresterande AI mer tillgänglig. Medan ChatGPT fortfarande kanske leder när det gäller konversationskvalitet, minnesfunktioner och ett robust app-ekosystem, utmärker sig Gemini genom sin inbyggda integration, praktiska användbarhet och snabba svar på liveinformation.

Gemini utnyttjar Googles egna sökalgoritmer och ger tillgång till webbdata i realtid. Nedan följer några av de bästa funktionerna och begränsningarna som hjälper dig att välja mellan Google Gemini och ChatGPT.

Google Gemini – de bästa funktionerna

Få tillgång till webbdata i realtid som drivs av Googles sökmotor

Skapa kreativa resultat för innehåll (Google Docs), design (Google Presentation) och analys (Google Sheets) direkt från AI-gränssnittet

Få värdefulla datainsikter från Googles Knowledge Graph

Begränsningar i Google Gemini

Vissa användare klagar på dess begränsade kontextförståelse

Användare har rapporterat om tillfälliga fördröjningar vid hantering av komplexa multimodala frågor

Vissa användare kan uppleva att integrationen med tjänster som inte tillhör Google är begränsad jämfört med andra AI-verktyg

Priser för Google Gemini

Gratisversion tillgänglig

Företag: 20 $ per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 30 USD per användare och månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Google Gemini

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Gemini?

Gemini har helt förändrat hur vi använder och hanterar våra data. Det är en kraftfull och anpassningsbar plattform med en imponerande uppsättning funktioner som kan möta kraven från både stora företag och enskilda användare. Redan när vi började använda Gemini märkte vi att användarens produktivitet och effektivitet var högsta prioritet i utformningen. En av Geminis mest anmärkningsvärda egenskaper är den smidiga integrationen av Google med olika datakällor. Tack vare denna anslutning slipper vi den mödosamma processen att navigera mellan flera verktyg och databaser, vilket ger oss en samlad bild av våra data. Vårt teams produktivitet har ökat och våra arbetsflöden har blivit mycket effektivare som ett resultat av detta.

3. Microsoft Copilot (Bäst för AI-förbättrad produktivitet i Microsoft Office)

via Microsoft Copilot

Du använder förmodligen redan Microsoft Copilot om du använder Microsoft 365-paketet. Det är ett övertygande alternativ till ChatGPT, särskilt för yrkesverksamma som förlitar sig på Microsoft 365-verktyg som Word, Excel, Outlook och Teams. Copilot är inbyggt direkt i dessa applikationer och förbättrar produktiviteten genom att generera sammanfattningar, skriva utkast till e-postmeddelanden, analysera kalkylblad och mycket mer – allt inom de verktyg som användarna redan arbetar i. Det utnyttjar kraftfulla AI-modeller (ofta från OpenAI) med datasäkerhet och efterlevnad i företagsklass. För företag ligger värdet i kontextmedveten assistans som använder dina egna dokument och data. Medan ChatGPT erbjuder en bredare AI-chattupplevelse med anpassade GPT:er, minne och multimodala inmatningar, utmärker sig Copilot genom att sömlöst integrera AI i vardagliga arbetsflöden i hela Microsofts ekosystem.

Detta ChatGPT-alternativ är inte bara ännu en AI-chattbot – det utmärker sig genom att använda stora språkmodeller för att generera konversationstext och kan utföra avancerad dataanalys.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Få förslag på dataanalys, formelgenerering och innehållsskapande

Automatisera repetitiva uppgifter, till exempel att skriva utkast till e-postmeddelanden i Outlook

Förbättra samarbetet med Microsoft Teams-integrationen

Begränsningar i Microsoft Copilot

Endast tillgängligt för Microsoft 365-prenumeranter

AI-funktionerna kan kännas grundläggande för mer avancerade användare som är vana vid komplexa verktyg

Tidiga rapporter nämner sporadiska felaktigheter vid generering av vissa Excel-formler

Priser för Microsoft Copilot

20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

Copilot minskar de vardagliga sysslorna, som att skriva dagordningen för ett möte eller sammanfatta resultatet av virtuella möten. Jag använder det varje dag. Det hjälper till att undersöka ett ämne med mycket mer specifika och riktade resultat än om man lämnar det åt en sökmotor. Eller sätta igång en PowerPoint-presentation för att ge mig några idéer när jag försöker skriva ett dokument eller en rapport, men inte vet hur jag ska börja. När man väl har lärt sig lite om hur man skriver bra uppmaningar är det väldigt enkelt att använda, särskilt när det är integrerat i alla Office 365-verktyg och när det är en del av din organisation och har tillgång till alla interna dokument.

4. Claude (Bäst för kreativ, konversationsbaserad textgenerering)

via Claude

Claude är ett annat konversationsbaserat AI-verktyg som jag har provat, särskilt för att generera längre texter. Claude har utvecklats av Anthropic och syftar till att förbättra AI:s säkerhet och användbarhet. Jämfört med ChatGPT känns resultatet från detta AI-skrivverktyg mer intuitivt.

När jag bad den att sammanfatta artiklar eller hjälpa till med idégenerering gav Claude genomgående detaljerade och sammanhängande svar som stämde överens med avsikten i mina AI-uppmaningar. Jag har också använt Claude för kreativa uppgifter som att skriva bloggutkast och utarbeta rapporter, vilket den klarade riktigt bra.

Claude – de bästa funktionerna

Dra nytta av djupgående och kontextmedvetna konversationer

Utför enkla uppgifter och lös komplexa frågor med samma lätthet

Minimera skadliga eller partiska resultat med förbättrade säkerhetsfunktioner och ett engagemang för etisk AI

Begränsningar hos Claude

Användare rapporterar att systemet ibland blir trögt när det hanterar stora mängder indata

Har inte förmågan att generera bilder eller arbeta med media utöver text

Priser för Claude

Gratisabonnemang tillgängligt

Pro: 20 dollar per person och månad

Team: 25 $ per person och månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Claude

G2 : 4,7/5 (23 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Claude?

Det mest användbara med Claude är AI:ns förmåga att flöda mer naturligt. Jag gillar att svaren känns mer som en konversation mellan människor. En annan sak jag gillar med Claude är att dess svar är kontextuella och engagerande. Jag gillar också att den försöker ge korrekta svar och erkänner sina begränsningar när den inte vet något.

5. Perplexity AI (Bäst för att hitta tillförlitliga datakällor)

via Perplexity AI

Att använda Perplexity AI känns som att förlita sig på en kombination av en sökmotor och en konversationsassistent för att hitta svar. Jag älskar hur den kan hämta information från flera tillförlitliga källor på webben för att svara på frågor på ett djupgående sätt och utan felaktigheter.

Jämfört med ChatGPT, som fokuserar på att generera kreativa svar, ger Perplexity AI faktabaserade, forskningsdrivna svar vars noggrannhet du kan verifiera med angivna källor. Jag har använt det för att besvara nischfrågor där jag behövde verifierade data, och det gjorde mig inte besviken.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Få tillförlitliga källor angivna i varje svar för ökad transparens

Få tillgång till korrekta data för forskning och för att besvara nischade frågor

Njut av ett användarvänligt gränssnitt som hjälper dig att hitta och tolka svar snabbare

Begränsningar hos Perplexity AI

Begränsad förmåga att generera kreativt eller konversationsinriktat innehåll jämfört med andra AI-verktyg

Svaren kan ibland vara för kortfattade för komplexa frågor

Ibland missar den nyare data om den inte är indexerad i källbasen

Priser för Perplexity AI

Prissättning baserad på tokenstorlek och förfrågningar

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

Jag kunde söka efter specifika ämnen med källor. Istället för att slänga ut slumpmässig information visar Perplexity var informationen hämtas ifrån, från dess källa, och jag kan verifiera om källan kommer från en pålitlig webbplats. När man söker efter innehåll att skriva eller söker efter vissa forskningsämnen är det nästan lika viktigt att hitta källor, och Perplexity gör det bättre. Det är enkelt att använda på PC och mobil och gränssnittet är mycket användarvänligt. Perplexity kan användas och litas på varje dag för omfattande sökningar och skrivande.

6. Jasper AI (Bäst för innehållsskapande i stor skala)

via Jasper AI

Jasper är en AI-innehållsgenerator utvecklad för marknadsförare, innehållsskapare och byråer som behöver producera stora mängder innehåll snabbt. Jag har funnit den särskilt användbar för att skapa blogginlägg, e-posttexter, innehåll för sociala medier och produktbeskrivningar.

Den är bättre på att förstå och anpassa sig till ditt varumärkes tonfall än ChatGPT, vilket säkerställer att innehållet förblir i linje med ditt företags budskap.

Jasper AI:s bästa funktioner

Dra nytta av ett omfattande bibliotek med mallar för att snabbt skapa olika typer av innehåll

Använd flera olika tonfall för att anpassa varumärkets budskap

Optimera innehåll för både Googles och Bings sökmotorer utan externa plattformar

Begränsningar hos Jasper AI

Kan producera repetitivt innehåll utan tydliga riktlinjer för indata

Inlärningskurvan för att vänja sig vid plattformens avancerade funktioner kan vara brant

Vissa användare rapporterar att innehållets noggrannhet kan minska när uppmaningarna är generiska

Priser för Jasper AI

Creator: 39 $/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 59 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Jasper AI

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

Det finns så många AI-verktyg tillgängliga online och efter att ha provat några av de betalda AI-verktygen har jag till slut fastnat för ett, nämligen Jasper. Kvaliteten på innehållsskapandet och möjligheten att skapa anpassat innehåll är de främsta skälen till att jag valde denna plattform.

7. Meta AI (Bäst för social integration och visuell AI)

via Meta AI

Jag har använt Meta AI, och det är perfekt för integration i sociala medier. Det erbjuder kreativa funktioner på Metas plattformar som WhatsApp, Facebook och Instagram. Detta kostnadsfria ChatGPT-alternativ hjälper mig att redigera foton, känna igen objekt i bilder och till och med skapa fyndiga bildtexter.

AI-modellen gör att jag kan redigera foton direkt i chatten eller få insikter om bilder på ett smidigt sätt. Tack vare integrationen med Metas appar känns allt smidigt, från dagliga uppgifter till kreativa projekt.

Meta AI:s bästa funktioner

Använd röstinteraktion för handsfree-support via AR-glasögon och mobila enheter

Integrera med Meta-plattformar för AI-drivna bildgenereringsfunktioner och smarta förslag

Tagga @Meta AI i gruppchattar för dynamiska konversationer

Begränsningar hos Meta AI

Vissa avancerade redigeringsfunktioner kanske inte fungerar som avsett på komplexa bilder

Tjänsten är tillgänglig på ett begränsat antal språk och i ett begränsat antal regioner, vilket begränsar dess bredare användning

Priser för Meta AI

Gratisversion tillgänglig

Meta AI-betyg och recensioner

Inte allmänt tillgängligt på grund av integration med Meta-plattformar

8. Chatsonic (Bäst för röstchatt)

via Chatsonic

Chatsonic får mig att känna att jag chattar med en vän snarare än en maskin. Det är ett av de kostnadsfria alternativen till ChatGPT som erbjuder integrationer med olika plattformar, vilket gör det enkelt att integrera AI-chattbottar i dina projekt eller applikationer.

Sammantaget är Chatsonic ett bra val om du letar efter ett AI-verktyg som kombinerar konversation med röstsvar.

Chatsonics bästa funktioner

Få tillgång till webben i realtid för aktuell information och sammanhang

Anpassa uppmaningar för att skräddarsy konversationer utifrån användarnas behov

Begränsningar i Chatsonic

Röstfunktioner kan kräva ytterligare konfiguration eller integrationsarbete

Svaren från AI-chatten kan ibland avvika från ämnet om frågorna inte är tillräckligt specifika

Priser för Chatsonic

Gratis tillgång tillgänglig

Betyg och recensioner för Chatsonic

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

9. Writesonic (Bäst för AI-driven copywriting)

via Writesonic

Writesonic är specialiserat på att skapa marknadsföringstexter, annonser och längre innehåll med imponerande hastighet och kreativitet. Till skillnad från ChatGPT, som fokuserar mer på konversationsuppgifter, genererar Writesonic övertygande texter för att driva engagemang och konverteringar.

Det som användarna uppskattar mest med Writesonic är dess intuitiva gränssnitt och användarvänliga upplevelse.

Writesonics bästa funktioner

Utnyttja AI-promptmallar för olika typer av copywriting

Skapa flera olika versioner för att välja det mest övertygande innehållet

Optimera innehåll för sökmotorer med hjälp av inbyggda SEO-funktioner

Begränsningar i Writesonic

Ibland krävs redigering för att få fram nyanser i språk och sammanhang

Priserna kan snabbt bli höga om du överskrider användningsgränserna

Priser för Writesonic

Gratis tillgång tillgänglig

Privatperson : 16 $/månad, faktureras årligen

Standard : 79 $/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassade priser för större team

Betyg och recensioner av Writesonic

G2 : 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Writesonic?

Writesonic visade sig vara ett användbart verktyg för att snabbt skapa en grund för mitt blogginlägg. Det sparade tid genom att tillhandahålla en strukturerad disposition och relevant innehåll. Resultatet krävde dock fortfarande granskning och redigering för att säkerställa noggrannhet och ge texten en mer personlig prägel.

10. Semrush ContentShake AI (Bäst för optimering av SEO-innehåll)

via Semrush ContentShake AI

Semrush ContentShake AI hjälper marknadsförare och innehållsskapare att optimera sitt innehåll för sökmotorer samtidigt som de skapar högkvalitativa artiklar. Det gör det möjligt för innehållsteam att analysera sökordsprestanda och skapa innehåll som är skräddarsytt för att rankas högt.

Semrush ContentShake AI:s bästa funktioner

Integrera med Semrushs SEO-verktygslåda för att skapa datadrivna innehållsstrategier

Skapa detaljerade innehållsbeskrivningar och dispositioner snabbt

Få rekommendationer i realtid baserade på insikter om nyckelord och målgrupper

Semrush ContentShake AI:s begränsningar

Mer effektivt för användare som är bekanta med SEO och Semrushs ekosystem

Vissa funktioner kan kräva ett abonnemang på Semrushs bredare tjänster

Priser för Semrush ContentShake AI

Kräver ett Semrush-abonnemang; priset börjar på 60 $/månad

Semrush ContentShake AI-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

11. OpenAI Playground (Bäst för att experimentera med AI-modeller)

via OpenAI Playground

OpenAI Playground låter mig interagera med olika OpenAI-modeller i en användarvänlig miljö. Medan ChatGPT inte låter användare experimentera med promptar, inställningar och parametrar, gör OpenAI Playground det. Detta gör det till ett idealiskt verktyg för utvecklare och forskare som vill finjustera sina AI-interaktioner.

De bästa funktionerna i OpenAI Playground

Få tillgång till olika AI-modeller för olika tillämpningar

Anpassa inställningarna för att testa hur ändringar i ingångsparametrarna påverkar AI-svaren

Experimentera enkelt med uppmaningar via ett enkelt, intuitivt gränssnitt

Begränsningar i OpenAI Playground

Kräver god förståelse för AI-begrepp för att maximera dess potential

Vissa avancerade funktioner kan kräva teknisk expertis för integration

Priser för OpenAI Playground

Användningsbaserad prissättning för mer avancerade funktioner och högre gränser

Betyg och recensioner av OpenAI Playground

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

12. Character. AI (Bäst för rollspel och interaktiva konversationer)

Jag har haft mycket roligt med Character. AI, särskilt för rollspelsscenarier och interaktiv berättande. Med den kostnadsfria versionen av Character. AI kan jag skapa unika karaktärer, vilket gör att jag kan delta i dialoger som sträcker sig från lekfullt småprat till djupa filosofiska diskussioner.

Det är perfekt för författare som vill brainstorma idéer eller för alla som vill njuta av en kreativ konversation.

Character. AI:s bästa funktioner

Skapa och anpassa unika karaktärer för konversationer

Delta i rollspelscenarier för en uppslukande berättelse

Räkna med stadiga förbättringar i karaktärernas svar, eftersom systemet kontinuerligt lär sig av användarnas interaktioner

Character. AI:s begränsningar

Vissa karaktärer kan ha begränsad personlighetsdjup, vilket kan påverka konversationens kvalitet

Kan kräva större kreativitet från användarna för att inleda mer komplexa dialoger

Priser för Character. AI

Gratisabonnemang tillgängligt

Premium: 9,99 $ per månad per användare

Character. AI-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

13. Elicit (Bäst för forskning och datainsamling)

via Elicit

Elicit är ett otroligt användbart alternativ om du använder ChatGPT för forskning och datainsamling. Detta verktyg är särskilt utformat för akademiker och forskare, vilket gör det enkelt att organisera och analysera information på ett effektivt sätt.

Det jag uppskattar mest med Elicit är att jag enkelt kan dela min forskning med kollegor.

Ta fram de bästa funktionerna

Organisera litteraturöversikter och forskningsdata med strukturerade mallar

Dela mallar och få feedback via omfattande samarbetsfunktioner

Skapa frågor baserade på befintlig litteratur för djupare analys

Framkalla begränsningar

Det finns en inlärningskurva för att lära sig hantera dess avancerade funktioner

Få prisuppgifter

Gratisversion tillgänglig

Plus: 10 dollar per månad

Pro: 42 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Samla in betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Bonus: Kolla in dessa ChatGPT-memes för ett gott skratt!

14. Surfer AI (Bäst för att skapa arbetsflöden för SEO-innehåll)

via Surfer AI

Surfer AI hjälper till att skapa innehåll som är optimerat för sökmotorer. Genom att integrera sökordsanalys och on-page-optimering via verktyget kan du skriva artiklar som inte bara är informativa utan också SEO-vänliga. Till skillnad från ChatGPT, som fokuserar på innehållsgenerering utan SEO-insikter, kombinerar Surfer AI kreativitet med datadriven optimering.

Surfer AI:s förmåga att förfina arbetsflödet för innehållsskapande gör det till ett enastående verktyg. Det sparar tid för mig och ökar chansen att mina artiklar presterar bra online. Det är en allt-i-ett-lösning för dem som vill ha både kvalitetsinnehåll och SEO-optimering på en och samma gång.

Surfer AI:s bästa funktioner

Integrera sökordsanalys och SEO-insikter direkt i innehållsskapandet

Optimera innehållsförslag baserat på analys av de främsta konkurrenterna

Skapa strukturerade dispositioner för att snabbt skapa SEO-optimerade artiklar

Begränsningar i Surfer AI

Förlitar sig i hög grad på SEO-trender, vilket ibland kanske inte stämmer överens med målen för kreativt innehåll

Det kan kännas överväldigande för nybörjare som är nya inom SEO

Priser för Surfer AI

179 $/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Surfer AI

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

15. HuggingChat (Bäst för AI-projekt med öppen källkod)

via HuggingChat

HuggingChat gör det till en fröjd att arbeta med open source-AI-projekt. HuggingChat har utvecklats av Hugging Face och låter entusiaster utnyttja dess omfattande bibliotek av förtränade AI-modeller för att bygga, testa och driftsätta AI-drivna applikationer.

Det som är unikt med HuggingChat är dess flexibilitet – från textgenerering till översättning kan det hjälpa dig att åstadkomma allt utan att vara bunden till en enda plattform som ChatGPT.

HuggingChats bästa funktioner

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med öppen källkods-AI-modeller för olika tillämpningar

Anpassa AI-modeller efter specifika behov och projekt

Lita på en aktiv utvecklingsgemenskap för support och samarbete

Begränsningar i HuggingChat

Det krävs viss teknisk expertis för att utnyttja dess funktioner fullt ut

Begränsat till utvecklare som är bekanta med open source-ramverk

Priser för HuggingChat

Gratisversion tillgänglig

Betalda abonnemang: Starter: 59 $/månad Pro: 249 $/månad Enterprise: Anpassade priser för storskalig användning

Starter: 59 $/månad

Pro: 249 $/månad

Företag: Anpassade priser för storskalig användning

Modellspecifik prissättning Small: 100 000 förfrågningar per månad (för alla modeller) för 12,90 $/månad Medium: 1 miljon förfrågningar per månad (för alla modeller) för 59 $/månad Large: 5 miljoner förfrågningar per månad (för alla modeller) för 249 $/månad

Small: 100 000 förfrågningar per månad (för alla modeller) för 12,90 $/månad

Medium: 1 miljon förfrågningar per månad (för alla modeller) för 59 $/månad

Large: 5 miljoner förfrågningar per månad (för alla modeller) för 249 $/månad

Betyg och recensioner för HuggingChat

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

16. Socratic (Bäst för prediktiv teknikhantering)

via Socratic

Socratic är en välsignelse för ingenjörsteam som vill gå från manuell projektledning till prediktiv ingenjörsledning. Plattformen synkroniseras med verktyg som GitHub, vilket gör det möjligt för teamen att få realtidsinsikter om projektets framsteg samtidigt som arbetsflödet förenklas.

Socratic använder AI för att förutsäga tidsplaner och flaskhalsar i arbetsbelastningen, vilket ger teamen en tydlig bild av vad som väntar. Det erbjuder också anpassningsbara vyer och rapporter skräddarsydda för unika teammål, vilket gör att uppföljningen av prestanda känns mycket mer handlingsbar.

Socratic – de bästa funktionerna

Få en tydlig bild av projektets tidsplaner och arbetsfördelning med AI-prognoser i realtid

Fördela arbetsuppgifterna effektivt och upprätthåll en balanserad teameffektivitet med arbetsbelastningshantering

Skapa anpassade instrumentpaneler för att följa specifika mätvärden som är relevanta för dina projekt och teamets prestationer med anpassningsbara vyer

Sokratiska begränsningar

Saknar integration med andra projektledningsverktyg utöver Jira och GitHub

Att installera och konfigurera systemet är tidskrävande i början

Socratic-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Sokratiska betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

17. Amazon CodeWhisperer (Bäst för AI-driven kodningshjälp)

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer förfinar din kodningsprocess som utvecklare. Detta AI-drivna verktyg erbjuder intelligenta kodförslag i konversationsform för att hjälpa dig att skriva, felsöka och optimera kod snabbare än någonsin.

Amazon CodeWhisperers bästa funktioner

Integrera AI-kodförslag direkt i populära integrerade utvecklingsmiljöer (IDE:er)

Skapa molnklara applikationer som är optimerade för AWS-tjänster

Få stöd för flera programmeringsspråk för mångsidighet i olika projekt

Begränsningar för Amazon CodeWhisperer

Begränsat till utvecklare som arbetar inom AWS-ekosystemet

Det kan generera mindre än optimal kod, särskilt i avancerade användningsfall

Priser för Amazon CodeWhisperer

Gratisversion tillgänglig för enskilda AWS-användare

Betalda abonnemang tillgängliga för användning på företagsnivå

Betyg och recensioner av Amazon CodeWhisperer

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

18. YouChat AI (Bäst för personlig assistans och webbsurfning)

via YouChat AI

YouChat AI är ett utmärkt val för AI-driven personlig assistans och snabb webbsurfning. Det är utformat för att ge svar i realtid på frågor om allmän kunskap. Jag tycker att det är till stor hjälp för att hämta aktuell information, särskilt när det gäller tidsbegränsade ämnen. Oavsett om jag behöver slå upp en aktuell händelse, få förslag på personliga uppgifter eller sammanfatta långa artiklar, gör YouChat det enkelt.

En av mina favoritfunktioner med YouChat AI är hur den ger koncisa svar utan att överväldiga mig med onödiga detaljer.

YouChat AI:s bästa funktioner

Få webbsökresultat i realtid för exakta och aktuella svar

Integrera relevanta källor och citat i svaren

YouChat AI:s begränsningar

Webbsurfning kan göra svarstiderna långsammare jämfört med andra AI-modeller

Ibland saknar det djup eller kreativitet för komplexa, nyanserade diskussioner

Priser för YouChat AI

Gratisversion tillgänglig

Pro: 15 $/månad, faktureras årligen

Team: 25 $/månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

YouChat AI:s betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

19. Undetectable.ai (Bäst för att skapa människoliknande innehåll)

När jag har behövt skapa högkvalitativt innehåll som känns naturligt och autentiskt har Undetectable.ai varit en riktig game-changer. Detta ChatGPT-alternativ är utmärkt på att producera engagerande, människoliknande texter, perfekta för uppsatser, blogginlägg eller annat innehåll som kräver en personlig touch.

Undetectable.ai:s avancerade funktioner prioriterar smidigt och professionellt skrivande, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för studenter, författare och innehållsmarknadsförare som vill förbättra sitt arbete.

Undetectable.ai:s bästa funktioner

Skapa människoliknande text som engagerar din publik

Anpassa skrivstilen efter olika tonfall och komplexitetsnivåer

Få omedelbar feedback om innehållets läsbarhet och äkthet

Begränsningar hos Undetectable.ai

Begränsade möjligheter till kreativt skrivande jämfört med andra AI-verktyg

Innehållet kan fortfarande upptäckas av de mest avancerade AI-detekteringssystemen

Priser för Undetectable.ai

Gratisversion tillgänglig

Betalt: 5,00 $/månad, faktureras årligen

Undetectable.ai – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad verkliga användare säger om Undetectable.ai

Det underlättade mitt arbete med att identifiera AI-genererat innehåll. Det letar efter nästan alla tecken på AI-generering som kan tyda på att någon har skapat innehållet med hjälp av AI istället för att skriva det från grunden, vilket tar en stund.

20. GitHub Copilot (Bäst för stöd vid programkodning)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, ett samarbete mellan GitHub och OpenAI, hjälper utvecklare genom att ge kodförslag i realtid medan de skriver. Vårt team har funnit det särskilt användbart vid arbete med komplexa mjukvaruutvecklingsprojekt, eftersom det automatiskt kan generera hela rader eller kodblock baserat på sammanhanget, vilket hjälper oss att skriva renare och mer effektiv kod.

Denna AI-modell kan känna igen mönster i din kodstruktur för att föreslå lösningar, omstrukturera din kod och till och med ge kommentarer, vilket sparar tid och minskar antalet fel. När du fastnar i repetitiva uppgifter, som att byta namn på metoder eller implementera liknande logik på flera ställen, kliver Copilot in med träffsäkra förslag.

GitHub Copilots bästa funktioner

Få status för kodkomplettering i realtid för olika programmeringsspråk och ramverk

Upprätthåll konsekvens mellan projekt med anpassade kunskapsbaser från GitHub-arkiv

Dra nytta av kontextuella förslag baserade på befintlig kodstruktur och mönster, vilket gör det anpassningsbart till din utvecklingsstil

Integrera det med IDE:er, GitHub Mobile och CLI för en mångsidig utvecklingsupplevelse

Begränsningar för GitHub Copilot

Föreslår ibland kod som inte passar projektets behov, vilket kräver manuell inblandning

Medför säkerhetsrisker om de inte granskas noggrant, särskilt i känsliga eller proprietära projekt​

Priser för GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 $/månad per användare

Copilot Business : 19 $/månad per användare

Copilot Enterprise: 39 $/månad per användare

Betyg och recensioner av GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad verkliga användare säger om GitHub Copilot

Github Copilot har varit en av de bästa kodningsassistenterna under min karriär som programmerare. Den genererar kod baserat på din kodningsstil. Copilot har hjälpt mig att spara mycket tid eftersom den genererar återkommande kod. Med bara ett tryck på tabbtangenten kan jag fylla i hela min kod. Funktionen Fix with Copilot har också hjälpt mig mycket eftersom jag inte behöver söka efter lösningen på internet. Dessutom är den enkel att integrera i Visual Studio Code.

Ta med AI direkt till din arbetsplats med ClickUp Brain

Eftersom AI ständigt utvecklas är det alltid en bra idé att utforska alternativ till ChatGPT som kanske passar dina behov bättre. Vi har sammanställt några utmärkta alternativ baserat på svarskvalitet, anpassningsmöjligheter, prissättning och mycket mer. De flesta av dem finns dock som fristående verktyg som kräver att du anpassar ditt arbetsflöde för att kunna integrera AI-funktioner i dina projekt.

Bland dessa alternativ sticker ClickUp ut som ett allt-i-ett-verktyg för arbetshantering som inte stör ditt befintliga arbetssätt utan förbättrar det med ClickUp Brains oöverträffade intelligens. Om du behöver en kraftfull plattform som klarar allt – från automatisering av uppgifter till dokumenthantering och projektuppföljning – rekommenderar jag starkt att du provar ClickUp.

Vanliga frågor (FAQ)

Användare byter eftersom ChatGPT har begränsade inbyggda verktyg för hantering av arbetsflöden, saknar inbyggda integrationer med projekt- och innehållssystem och kan kännas begränsande om du behöver automatisering eller mer ingående kontroll över hur AI fungerar i dina processer. Många alternativ löser dessa brister med bättre integrationer, multimodalitet eller specialiserade funktioner.

ClickUp Brain integrerar kontextmedveten AI direkt i ditt projektmiljö och lär sig av uppgifter, dokument och arbetsflöden för att ge personliga förslag, automatisera uppgifter och erbjuda röststyrda kommandon, till skillnad från ChatGPT:s fristående konversationsmodell.

ClickUp Brain, Microsoft Copilot och Notion AI (som nämns i det bredare ekosystemet) fungerar bäst för team eftersom de hämtar sammanhang från delade dokument, uppgifter och system snarare än enbart chattinlägg. Detta gör dem mer lämpade för samarbete, planering och projektgenomförande.

Perplexity AI och Google Gemini är de bästa alternativen för svar i realtid eftersom de hämtar färsk data direkt från webben – något som ChatGPT inte alltid kan leverera på ett tillförlitligt sätt. De är perfekta för forskning, faktagranskning och tidsbegränsade frågor.

Ja – ClickUp Brain kombinerar konversations-AI med uppgiftshantering, dokumenthantering, automatisering av arbetsflöden och tillgång till flera LLM:er inom en och samma arbetsyta. Det är byggt för att utföra arbete, inte bara generera text, vilket skiljer det från fristående LLM:er som ChatGPT.