Vill du nå ut till en publik på över 100 miljoner användare? Låt oss förklara.

Memes har blivit dagens sociala valuta, och ChatGPT:s användarbas når över 100 miljoner.

Hemligheten? Skapa ChatGPT-memes som speglar vardagens frustrationer – som att fråga ChatGPT om A och på ett roligt sätt få svaret B.

ChatGPT-memes som innehåller relaterbar humor hjälper dig att få ett snabbt skratt, främja en koppling till din målgrupp, som börjar se ditt varumärke som roligt, och driva varumärkesengagemang och communitybyggande.

Är du redo att börja? Allt du behöver är kreativitet, lite humor, din pålitliga AI-kompis (som inspirerar dina memes) och ett fantastiskt produktivitetsverktyg som ClickUp för att planera din meme-världsherravälde.

Låt oss först förstå ChatGPT-memes och varför de är så populära.

Vad är ChatGPT-memes?

ChatGPT och memes? Ja, de har en lång historia tillsammans.

Titta bara på den virala Instagram-utmaningen från augusti 2024, där över 310 000 personer gick samman för att bli roligt "grillade" av chattboten.

Utmaningen, som kallades " Be ChatGPT att roasta ditt flöde", uppmanade användarna att låta ChatGPT dela med sig av fyndiga förolämpningar och ordlekar om deras Instagram-profiler, vilket förvandlade memekulturen till en ny form av kedjebrev.

Utmaningen fungerade så här: Instagram-användare delade en story-mall med en knapp som gjorde det möjligt för vänner att dela vidare eller prova själva.

Allt som krävdes var att ladda ner ChatGPT-appen, skicka en skärmdump av sin Instagram-feed med uppmaningen "Roasta min Instagram-feed i ett stycke" och låta chatboten släppa loss sin kreativa kritik.

Några minnesvärda skämt?

”Försöker för hårt att vara spontan”

”LinkedIn för Instagram-profiler”

”Pinterest-tavla som har slut på idéer”

Användarna delade sedan sina skämt och inlägg, så att hela världen kunde ta del av den AI-assisterade komiken.

🧠 Visste du att: OpenAI startade som en ideell organisation, men har nu en mäktig allierad – Microsoft! Som den största investeraren med 49 % av aktierna i OpenAI LP integrerar Microsoft ChatGPT i alla sina produkter. Så bakom varje kvick ChatGPT-svar finns det lite Microsoft-magi som hjälper till att göra det möjligt!

Varför ChatGPT-memes blev virala

Internet sjuder praktiskt taget av användare som pressar ChatGPT till dess gränser i ett försök att avslöja AI:s ”sanna natur”.

Från utforskande frågor till ren trollning – folk älskar att se hur långt ChatGPT:s teknik kan gå – och, låt oss vara ärliga, var den snubblar och gör misstag på ett roligt sätt.

Oavsett om AI planerar att ta över världen eller inte, har den definitivt en del att lära när det gäller mänskliga konversationer. Titta bara på bilden nedan som ett exempel.

via Buzzfeed

Gillade du den här ChatGPT-memet? Häng kvar, det finns många fler roliga ChatGPT-mem som kommer att få dig att skratta!

PS: Om du undrar om dina memes skadar ChatGPT, titta här:

35 populära ChatGPT-memes

Här är 35 roliga ChatGPT-memes som fångar den humor, de egenheter och överraskningar som bara AI kan leverera.

ChatGPT-kommentarer

Smart arbete, inte hårt arbete

Roast... eller snarare toast?

AI vs. människa

Jobbovertaganden

Gränser är viktiga

Promptingenjör

AI:s världsherravälde kan vänta

Åldersskillnad

Leka doktor

Före och efter

AI är hetare än någonsin

Tack för stödet?

💡 Proffstips: Var inte rädd för att upprepa. Tänk på ChatGPT som en brainstormingkompis. Om din prompt inte träffar rätt på första försöket, fortsätt att förfina den – den blir vanligtvis bättre för varje försök.

Bonjour le monde

Det var så uppenbart

Sten, sax, påse och AI

”Säg till om du behöver hjälp med något annat :)”

Klassiskt missförstånd

Det goda kommer till den som väntar

G i GPT står för Gen Z.

Från grunden

Yapper kodade

Kreativa uppmaningar

På ett eller annat sätt

Lycklig fru, lyckligt liv

Endast för utbildningsändamål

När språket är barnvänligt, men innehållet inte riktigt

Hur är läget?

Det är inte AI, det är människor

Glömma våra rötter

Samma sak, men ändå annorlunda

Det kallas AI-assistent av en anledning.

Bifogade filer

Ctrl+c, Ctrl+v

Investerarvänligt

Försvara mänskligheten

🌟 Kul fakta: Enligt Eliza Kosoy från MIT:s Center for Brains, Minds, and Machines är maskiner redan smartare än människor på några ganska imponerande sätt. De är bäst på strategispel som schack och Go, hanterar kirurgi, flyger flygplan och till och med kör bil – även om de kanske behöver några försök för att klara körkortsprovet!

Pranks på GPT

Tröjväder

Pookie-beteende

Håll humorn vid liv

35. Hur många fler frågor?

Källa: Insane

ChatGPT-memens inverkan på uppfattningen om AI

Vid det här laget är det tydligt att ChatGPT-memes har blivit ett populärt sätt för användare att ventilera sina problem med AI, från fräcka svar till de oändliga memsen med kommandon som "definiera detta" och "gör det".

Medan vissa fortfarande ser AI som kallt, beräknande och till och med ett hot mot människors jobb, hjälper ChatGPT-memes till att mildra dessa uppfattningar för många. Genom humor förvandlas AI från en skrämmande kraft till en udda, felbar assistent – vilket gör den mer tillgänglig. Denna dualitet gör det möjligt för varumärken och individer att väcka samtal om AI samtidigt som de når ut till publiken på ett emotionellt plan.

Undrar du hur du kan börja skapa dina egna AI-memes och erövra internet för ditt varumärke? Låt oss titta närmare på detaljerna.

Skapa dina egna roliga ChatGPT-memes

Vi har ett stort lager av roliga ChatGPT-memes redo att skratta åt, men det kan vara ännu roligare – och mer relaterbart – att skapa egna!

Med ClickUp blir hela processen att skapa memes enkel.

Så här kommer du igång:

Steg 1: Brainstorma som ett proffs med ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Whiteboards kan du bjuda in vänner, familj eller kollegor till den magiska memeskapandet.

Med whiteboards kan du kasta fram vilda idéer, organisera dem visuellt och skapa en samarbetsatmosfär kring ditt projekt.

Steg 2: Bryt igenom kreativa blockeringar med AI

Behöver du nya idéer? ClickUp Brain är perfekt för att komma på meme-värdiga ögonblick från de klassiska ChatGPT-förväxlingarna!

Skriv bättre ChatGPT-memes med ClickUp AI:s avancerade skrivassistent

Steg 3: Använd tankekartor för att koppla ihop punkterna

Har du huvudet fullt av spridda idéer? Prova ClickUp Mind Maps för att få ordning på allt.

Oavsett om du börjar med penna och papper eller går digitalt med ClickUps dra-och-släpp-noder, hjälper mind mapping dig att koppla ihop halvfärdiga idéer och skapa en story för dina memes.

Visualisera och organisera dina ChatGPT-memes med ClickUp Mind Maps

Steg 4: Organisera uppgifter som en meme-maskin

När du har fått idéer kan du hantera skapandeprocessen med ClickUps verktyg för uppgiftshantering. Ställ in specifika deadlines, organisera filer och spåra feedback med kommentarer för ett smidigt projektflöde.

Prioritera dina ChatGPT-meme-relaterade uppgifter effektivt med ClickUps funktion för uppgiftsprioritering

Med ClickUps kalendervy kan du dra och släppa uppgifter, hålla allt enligt schemat och se till att inga memes hamnar på efterkälken!

Steg 5: Dela och förfina med ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att skapa en centraliserad hubb för ditt projekt, där du kan samla meme-koncept, bildtexter och feedback på ett och samma ställe. Det gör att alla är på samma sida och förhindrar informationssilos.

Skapa, redigera och dela ChatGPT-memes med ditt team i realtid med ClickUp Docs

Nu kan du enkelt samarbeta, redigera och förfina idéer med ditt team innan den stora memen släpps.

💡 Proffstips: Organisera uppgifter visuellt med färgmarkeringar och ClickUp Custom Fields. Genom att kategorisera uppgifter med taggar som "Hög prioritet" eller "Pågående" kan du enkelt se vad som behöver uppmärksammas.

Dela dina ChatGPT-memes på jobbet

Har du skapat en rolig ChatGPT-meme? Dela skratten med ditt team med hjälp av ClickUp Chat.

Dela dina favoritmemes och skämt om ChatGPT i ClickUp Chat

Skapa en dedikerad kanal för meme-delning på ClickUp Chat eller lägg in den i valfri chatt för omedelbar kamratskap. Chatten gör det enkelt med realtidsmeddelanden, @mentions, bifogade filer och emoji-reaktioner för de extra roliga stunderna.

En kort meme-paus är allt som behövs för att hålla alla sammankopplade och energiska – och göra arbetet lite roligare!

Bästa praxis när du delar memes på jobbet

Att sprida skratt på kontoret med dina memes är fantastiskt. Tänk bara på dessa bästa praxis för att säkerställa att alla njuter av en positiv och inkluderande miljö:

😊 Tänk på tonen: Välj memes som är lättsamma och vänliga. Undvik allt som kan tolkas som stötande eller splittrande, respektera alla bakgrunder, övertygelser och personligheter.

📜 Fastställ tydliga riktlinjer: Se till att arbetsplatsens policy betonar respekt och förbjuder humor som riktar sig mot en persons kön, genus, ras, religion, etnicitet eller andra personliga egenskaper.

🎓 Välkomna nya teammedlemmar på ett genomtänkt sätt: Inkludera utbildning i beteende på arbetsplatsen för att introducera dem till företagskulturen, med en tydlig lista över vad man ska och inte ska göra när det gäller humor på arbetsplatsen.

🎉 Uppmuntra positiva förebilder inom humor: Ledare sätter tonen! När ledare engagerar sig i positiv, inkluderande humor signalerar det en sund norm för alla.

💬 Håll deltagandet frivilligt: Humor ska bygga laganda, inte press. Respektera allas val att delta eller inte, så att alla känner sig bekväma och stödda.

Skapa minnesvärda ChatGPT-skratt med ClickUp

En professor vid Wharton School vid University of Pennsylvania testade ChatGPT med ett riktigt MBA-prov.

ChatGPT fick betyget B- till B, vilket bevisar att det har vad som krävs för affärer eller åtminstone kan återge det som redan finns.

Men det har också sina knasiga stunder, vilket gör det populära AI-verktyget meme-värt.

Är du redo att förvandla dina egna upplevelser till roliga ChatGPT-memes? Med ClickUp kan du brainstorma, organisera och dela dina idéer (och memes av högsta kvalitet) utan ansträngning.

Ha lite kul – registrera dig på ClickUp gratis idag!