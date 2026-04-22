De 10 bästa alternativen till Olovka AI 2026

👀 Visste du att? Användningen av AI bland studenter har skjutit i höjden till 92 %, en ökning från 66 % för bara ett år sedan.

Men i takt med att AI blir normen har kvalitetskraven höjts. Det räcker inte längre med att generera ett snabbt utkast. Nu måste du producera texter som är korrekt källhänvisade och som kopplar samman idéer på ett bra sätt.

Olovka AI är ett populärt verktyg för att snabbt skriva uppsatser. Men det når ofta en gräns när arbetet kräver akademisk djup. För forskare och studenter kan en generisk ”uppsatsbot” utgöra en risk. Du vill inte missa nyanser eller citera från okontrollerade källor.

Denna guide tar upp de bästa alternativen till Olovka AI för läsåret 2026.

Olovka AI-alternativ i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till Olovka AI, vem de passar bäst för, utmärkande funktioner och priser.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp AI-driven skrivning som håller kopplingen till uppgifter, dokument och deadlines ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automations, Clips, Notepad, Reminders Gratis för alltid; anpassning tillgänglig för företag Notion AI AI-skrivande i en flexibel kunskapsbas för anteckningar och forskning Frågor och svar för hela arbetsytan, omskrivning/sammanfattning direkt i texten, automatisk ifyllning av databaser Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 12 $/månad The Good AI Strukturerad generering av akademiska uppsatser med snabba dispositioner och källhänvisningar Flöde från uppsatsdisposition till utkast, akademisk ton, formatering av källhänvisningar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 5 $/månad EduWriter AI Citatrika akademiska uppsatser med stöd för plagieringskontroll Automatiska källhänvisningar i flera stilar, plagieringsdetektering, exportering av formaterade dokument Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 19 $/månad Samwell. ai Forskningsbaserat akademiskt skrivande med källhänvisningar Sökning efter akademiska källor, guidad arbetsflöde för uppsatser, växling mellan referensstilar Gratisplan tillgänglig; Betalda planer från 15,32 $/månad Writeless Snabba utkast till långa uppsatser med minimal inmatning Långa utkast, ämnesförslag, justerbar skrivkomplexitet Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 24,99 $/månad MyEssayWriter AI Skapa uppsatsdispositioner och längre utkast med grundläggande hjälp till redigering Outline-skapare, generering av utökade uppsatser, förslag på revideringar Betalda abonnemang från 7,99 $/månad QuillBot AI Parafrasering, grammatikkorrigeringar och snabba omskrivningar Parafraseringslägen, grammatikgranskare, sammanfattningsverktyg + citatgenerator Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 4,17 $/månad EssayFlow AI Mänskligt liknande akademiskt skrivande med verktyg för upptäckt och citering AI-detektering, stöd för källhänvisningar, verktyg för plagieringskontroll, flerspråkigt skrivande Betalda abonnemang från 27,98 $/månad Grammarly Grammatik- och tonkorrigering i realtid i alla appar Integrationer med webbläsare och appar, tonupptäckt, förslag på tydligare formuleringar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 30 $/månad

Varför välja Olovka AI-alternativ

Olovka AI är en AI-skrivassistent utvecklad för akademiskt skrivande och uppsatsskrivning. Den är utmärkt på att generera strukturerade uppsatser och hantera källhänvisningar. Men vad händer när dina skrivuppgifter sträcker sig utanför klassrummet?

Många team hanterar dagligen en rad olika skrivuppgifter – från kundmejl och projektrapporter till intern dokumentation och marknadsföringstexter. Att använda ett essäverktyg avsett för ett enda syfte för dessa uppgifter skapar friktion.

Det ständiga behovet av att växla mellan din AI-skrivare och din faktiska arbetsyta skapar en splittrad kontext. Det får också team att söka efter bättre alternativ. Faktum är att endast 23 % av de anställda är helt nöjda med sina arbetsapplikationer på grund av denna fragmentering.

Här är de viktigaste skälen till att team letar efter alternativ till Olovka AI:

Bredare stöd för skrivande: Du behöver ett verktyg som klarar av professionella e-postmeddelanden, rapporter och marknadsföringstexter, inte bara uppsatser

Teamsamarbete: Din AI-skrivare bör vara integrerad där ditt Din AI-skrivare bör vara integrerad där ditt team redan arbetar tillsammans

Arbetsflödesintegration: De bästa AI-verktygen för skrivande kopplas direkt till dina uppgifter, projekt och dokumentation, så att du inte behöver byta app.

Kontextsensitiva förslag: Du behöver artificiell intelligens som förstår ditt arbete och kan anpassa tonen och stilen därefter

👀 Den här videon ger dig några användbara tips om hur du kan göra ett urval och hitta det bästa AI-skrivverktyget för dina behov!

👀 Visste du att? Ordet ”uppsats” kommer från det franska verbet ”essayer”, som bokstavligen betyder ”att försöka” eller ”att göra ett försök”. Michel de Montaigne myntade termen på 1500-talet eftersom han såg sina skrifter som ”försök” att ordna sina tankar.

De bästa Olovka AI-alternativen att använda

Var och ett av verktygen nedan erbjuder något unikt – mer anpassningsmöjligheter, bättre integrering av forskning eller stöd för ett bredare spektrum av skrivuppgifter.

Vi börjar med det bästa:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven skrivning integrerad i hela ditt arbetsflöde)

Olovka AI är utvecklat för att hjälpa studenter att skriva uppsatser snabbare. Men när ditt arbete växer bortom ett enda utkast börjar du behöva mer än en AI-skrivare. Du behöver ha dina anteckningar, din forskning, ditt skrivande och dina deadlines samlade på ett ställe.

Det är där ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, tar ledningen.

Till att börja med har du ClickUp Brain, den mest kontextuella AI:n, som löser de gamla problemen med hallucinationer och trasigt arbete.

Identifiera och korrigera AI-fel i alla texter med ClickUp Brain

Du kan använda det för att:

Skapa originellt innehåll

Skriv om avsnitt

Förbättra tydligheten

Sammanfatta komplicerat material

Översätt text

Och mycket mer

Brain kan också generera text utifrån en uppmaning direkt i ClickUp Docs eller andra textfält. Det fungerar även på markerad text i Docs. Det innebär att när ett stycke känns fel kan du omarbeta det utan att behöva kopiera allt till ett annat verktyg.

Fortsätt att förfina ditt innehåll med ClickUp Brain i Docs

Med ClickUp Docs kan du dessutom skriva utkast och spara uppsatser, anteckningar och studiematerial i en redigerare för samarbete. När du är klar formaterar du dem med rubriker, markeringar, citat, kodblock, knappar, avdelare och mycket mer.

Dokumenten stöder även inbäddning och samarbete i realtid, så att du enkelt kan växla mellan att skriva på egen hand, dela anteckningar och arbeta med projektbaserade uppgifter.

Skapa utkast till uppsatser och studienoter med flexibel formatering i ClickUp Docs

I Docs och andra textområden visar /AI-slashkommandon upp AI-skrivhjälp precis där du arbetar. Det hjälper dig att brainstorma, skriva utkast eller skriva om utan att avbryta ditt arbetsflöde.

För föreläsningar och livekurser tar ClickUp AI Notetaker vid där de flesta AI-skrivare slutar. Det kan automatiskt ansluta sig till och spela in möten på Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

Efteråt ger ClickUp dig en översikt, viktiga slutsatser, nästa steg, nyckelämnen, deltagarlista och ett fullständigt transkript. Allt detta i ett dokument som du blir taggad i.

Allt detta sparas i Docs Hub, och du kan till och med ställa AI-frågor om det i efterhand. Du behöver inte längre titta om på långa föreläsningar eller leta igenom tidsstämplar.

Få mötesinspelningar, transkriptioner och åtgärdspunkter i din inkorg med ClickUps AI Notetaker

ClickUp Super Agents tar det hela ett steg längre. Det är autonoma agenter som du kan konfigurera för att hantera centrala uppgifter utifrån arbetsytans sammanhang. De kan hantera uppgifter, uppdatera prioriteringar, skapa innehåll och hantera arbetsflöden automatiskt, samtidigt som du har det sista ordet.

Du kan till exempel använda:

Research AI Agent : Samlar in och strukturerar information om definierade ämnen. Omvandlar rådata från forskning till något du faktiskt kan skriva utifrån : Samlar in och strukturerar information om definierade ämnen. Omvandlar rådata från forskning till något du faktiskt kan skriva utifrån

Action Item Extractor Agent : Skannar föreläsningsanteckningar, transkriptioner och klassdiskussioner för att extrahera åtgärdspunkter. Tilldelar dem ansvariga, anger förfallodatum och skapar automatiskt länkade ClickUp-uppgifter : Skannar föreläsningsanteckningar, transkriptioner och klassdiskussioner för att extrahera åtgärdspunkter. Tilldelar dem ansvariga, anger förfallodatum och skapar automatiskt länkade ClickUp-uppgifter

ClickUps bästa funktioner

AI-studiekamrat : Använd : Använd ClickUp Brain MAX (AI-kompanjonen för datorn) för att gå bortom enkla utkast. Den läser dina uppladdade kursplaner, föreläsningsanteckningar och tidigare uppsatser för att skriva med rätt sammanhang. Den kan också justera din ton och hjälpa dig att bygga starkare argument för dina uppgifter

Korta förklaringsvideor : Gruppprojekt? Spela in din skärm med : Gruppprojekt? Spela in din skärm med ClickUp Clips för att förklara idéer och dela feedback utan långa kommentartrådar

Missa aldrig deadlines : Håll koll på allt med : Håll koll på allt med ClickUp-påminnelser . Ställ in påminnelser för studietider, tentamensdatum och snabba uppföljningar så att du aldrig lämnar in uppgifter för sent

Minska det manuella arbetet : Ställ in : Ställ in ClickUp-automatiseringar för att hantera rutinuppgifter. Automatiseringen kan till exempel flytta en uppgift till ”Klar” när du laddar upp din uppsats eller påminna dig när ett förfallodatum närmar sig

Skapa struktur : Organisera ditt liv med : Organisera ditt liv med ClickUp-hierarkin (Utrymmen → Mappar → Listor → Uppgifter). Du kan ha separata platser för varje lektion, mapp och uppgift. På så sätt håller du dina läxor och anteckningar på ett ställe

Snabbanteckningsutrymme: Använd : Använd ClickUp Notepad för att skriva ner idéer, utkast eller anteckningar från lektioner så fort de dyker upp. När du är redo att agera på dem kan du omvandla dem till spårbara uppgifter

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

En samlad arbetsyta eliminerar verktygsfloran: Skrivande, uppgifter, dokument och chatt finns på Skrivande, uppgifter, dokument och chatt finns på en och samma plattform , så du slipper kopiera innehåll mellan appar eller tappa sammanhanget

Kontextmedvetna AI-förslag: ClickUp Brain förstår strukturen i din arbetsyta, och dess förslag är skräddarsydda för ditt faktiska arbete

Skalbar från enskild användare till företag: Oavsett om du är en enskild användare eller ett stort team får du samma AI-skrivfunktioner

Nackdelar:

Det stora antalet funktioner kan innebära en inlärningskurva för användare som är nya på allt-i-ett-plattformar

För att få ut det mesta av de avancerade AI-funktionerna bör du ägna lite tid åt att utforska dokumentationen

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp har gjort mig till en mycket mer organiserad person när det gäller min arbetsyta som student, tillsammans med dagliga påminnelser för mina andra hobbyer. Det möjliggör också djupgående anpassning med hjälp av mallar för att göra utrymmet mer personligt.

📮 ClickUp Insight: Att skjuta upp saker känns tungt. Faktum är att nästan hälften av dem som deltog i vår undersökning känner skuld när de inte arbetar. Men ofta är problemet inte du – det är din arbetsmiljö. Om dina anteckningar är röriga eller du inte vet vad du ska göra härnäst är det svårt att komma igång. ClickUp Brain MAX hjälper dig att ta det första enkla steget. Fråga bara: ”Vad ska jag jobba med idag?” eller ”Vad hindrar mig?” Det tittar på dina uppgifter och ger dig ett tydligt svar direkt. Dessutom hjälper Talk-to-Text dig att tänka högt. Du behöver inte skriva den perfekta frågan eller skicka meddelanden till tre olika vänner. Säg bara vad du tänker och sätt igång utan stress.

2. Notion AI (Bäst för AI-skrivande inom flexibla kunskapsbaser)

via Notion

Notion AI är en assistent som är inbyggd direkt i Notion-arbetsytan. Den är användbar för studenter och forskare som lagrar stora mängder anteckningar, PDF-filer och föreläsningsutskrifter på ett enda ställe. Till skillnad från fristående chattverktyg använder den specifik data på dina privata sidor för att svara på frågor eller organisera dina filer.

Verktyget använder en söklogik som omfattar hela arbetsytan. Anta att du ber AI:n att hitta en specifik teori som är begravd i anteckningar från en hel termin. Assistenten skannar hela din databas för att hämta det exakta svaret med länkar till källan.

Det kan också omvandla en rörig lista med punktlistor till en strukturerad tabell. Du kommer också att upptäcka att uppgifter som ”Datum” eller ”Nyckelbegrepp” fylls i automatiskt baserat på sidans innehåll.

Notion AI:s bästa funktioner

Kontextuella frågor och svar i hela arbetsytan: Ställ frågor till Notion AI så söker den igenom hela din arbetsyta för att ge svar

Skissa och förbättra innehållet direkt i texten: Markera valfri text i ett dokument och be AI:n att skriva om, utvidga eller sammanfatta den direkt

Automatisk ifyllning av databasegenskaper: Notion AI kan automatiskt fylla i databasfält baserat på sidinnehåll, vilket minskar behovet av manuell datainmatning

För- och nackdelar med Notion AI

Fördelar:

Den flexibla arbetsplatsstrukturen anpassar sig till nästan alla användningsfall

AI:n förstår sammanhanget i din arbetsmiljö, vilket gör förslagen mer relevanta

Ett stort mallbibliotek hjälper dig att komma igång snabbare

Nackdelar:

AI-funktioner kräver ett extra abonnemang utöver Notions basplan

Prestandan kan bli långsammare med mycket stora arbetsytor

Priser för Notion AI

Gratis : (Begränsad testversion av Notion AI)

Plus : 12 $/månad per användare (begränsad testversion av Notion AI)

Företag : 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

En G2-användare säger:

Jag älskar blocksystemet, möjligheten att förvandla en enkel anteckning till en komplex relationsdatabas. Jag älskar de AI-drivna trådsammanfattningarna, Slack Huddles, Workflow Builder, de nya list- och Canvas-funktionerna.

3. The Good AI (Bäst för att skapa strukturerade akademiska uppsatser)

via The Good AI

The Good AI är en skrivassistent som är skräddarsydd för studentuppsatser. Den hjälper dem som kämpar med problemet med den ”tomma sidan”.

Du kan använda det här verktyget för att skapa utkast med fullständiga referenser på några minuter. Till skillnad från vanliga chattbottar behåller det en akademisk ton och korrekt källhänvisning redan från den första uppmaningen.

Skriv in din uppgiftsformulering och välj hur lång uppsatsen ska vara. AI:n skapar en fullständig disposition åt dig – tänk introduktion, huvuddel och avslutning.

När du har ett utkast markerar du valfri mening så skriver AI:n nästa del åt dig. Du kan också använda de inbyggda verktygen för att korrigera grammatik och kontrollera AI:n. Detta hjälper dig att finslipa ditt arbete innan du lämnar in det.

De bästa funktionerna i Good AI

Strukturerade uppsatser: Skapa en komplett uppsats med inledning, brödtext och avslutning för det ämne du valt

Stöd för flera uppsatstyper: Skapa argumenterande, förklarande, beskrivande eller berättande uppsatser efter behov

Automatiska källhänvisningar: Verktyget kan inkludera källhänvisningar i format som APA, MLA eller Chicago

För- och nackdelar med The Good AI

Fördelar:

Det genererar snabbt strukturerade uppsatser, vilket sparar tid på de första utkasten

Stödet för källhänvisningar hjälper dig att uppfylla akademiska formateringskrav

Det enkla gränssnittet kräver minimalt med inlärning

Nackdelar:

Det är begränsat till akademiska uppsatser och lämpar sig inte för professionellt skrivande

Det genererade innehållet kan behöva redigeras avsevärt för att matcha din personliga stil

Det har inga samarbetsfunktioner för skrivprojekt i team

Priserna för The Good AI

Gratis

Premium: 5 $/månad

Betyg och recensioner för The Good AI

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

💟 Oavsett vad du skapar – uppsatser, forskningsrapporter eller annat innehåll – gör ClickUp Super Agents livet enklare. Så här använder vi dem på ClickUp för att driva hela vår innehållsprocess. Om det fungerar för oss, fungerar det för dig också:

4. EduWriter AI (Bäst för akademiska uppsatser med många källhänvisningar)

via EduWriter AI

EduWriter AI är en AI-assistent för studenter och forskare som har deadlines. Den producerar fullständigt formaterade akademiska uppsatser på under 20 sekunder.

Till skillnad från allmän AI är detta verktyg utformat för skolans regler. Det innehåller en uppsatsbedömare och ett verktyg som skapar källhänvisningar i korrekt APA 7-stil.

För att komma igång skriver du bara in ditt ämne. Välj sedan din nivå, från gymnasiet till doktorandnivå. Verktyget skapar ett tydligt utkast med en inledning, en tes och en avslutande sammanfattning.

Du kan ladda ner innehållet som en Word-fil. Den har redan en titelsida, en referenslista och rätt radavstånd. Dessutom är alla källor som använts länkade till din text.

EduWriter AI:s bästa funktioner

Automatisk referenshantering i flera format: Skapa referenser i APA, MLA, Chicago, Harvard och andra format

Inbyggd plagieringskontroll: Kontrollera att ditt innehåll är originellt innan du skickar in det

Forskningsintegration: AI:n kan hämta relevant information från akademiska källor för att stödja dina argument

För- och nackdelar med EduWriter AI

Fördelar:

Det kraftfulla stödet för källhänvisningar minskar behovet av manuell formatering

Plagieringskontroll ger dig sinnesro innan du lämnar in ditt arbete

Integration av forskning hjälper dig att snabbt hitta stödjande bevis

Nackdelar:

Det är uteslutande inriktat på akademiskt skrivande och passar inte för andra typer av innehåll

Kvaliteten på resultatet kan variera beroende på ämnets komplexitet

Du kan inte anpassa skrivstil eller ton

Priser för EduWriter AI

Gratis

Premium: 19 $/månad

Betyg och recensioner av EduWriter AI

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om EduWriter AI?

En Capterra-användare säger:

Min övergripande upplevelse av EduWriter.ai har varit positiv. Det är lätt att använda, sparar mycket tid och producerar välstrukturerat akademiskt innehåll. Även om det fortfarande krävs enstaka redigeringar är det ett pålitligt verktyg som främjar produktiviteten och effektivt tillgodoser de flesta skrivbehov.

5. Samwell.ai (Bäst för forskningsbaserat akademiskt skrivande)

Att hitta trovärdiga källor till en forskningsuppsats kan ta timmar av manuell sökning. Detta är alltför ineffektivt och gör det svårt att bygga upp ett starkt argument baserat på bevis.

Samwell.ai är en AI-forskningsassistent som hjälper till med detta. Den letar efter akademiska källor att lägga till i ditt skrivande. Den kan hitta källor, sammanfatta vad de säger och infoga källhänvisningar direkt i ditt utkast.

Verktyget använder en stor grupp på över 20 akademiska bibliotek. Detta säkerställer att dina referenser är äkta och peer-reviewed. Och när utkastet är klart kan du använda ”Power Editor” för att infoga anpassade tabeller, diagram och videoreferenser.

Samwell.ai: de bästa funktionerna

AI-forskningsassistent: Verktyget söker efter relevanta akademiska källor utifrån ditt ämne. Det ger också förslag på hur du kan integrera dem

Guidad uppsatsprocess: Den stegvisa logikassistenten hjälper dig att förfina din tes och skapa en strukturerad plan

Citationsväxlare: Växla mellan MLA, APA, Chicago, IEEE och andra stilar med ett enda klick för att anpassa efter dina behov

För- och nackdelar med Samwell.ai

Fördelar:

Den forskningsbaserade metoden säkerställer att ditt innehåll stöds av källor

Automatisk formatering av källhänvisningar sparar tid vid skapandet av en källförteckning

Det är användbart för studenter som är nya inom akademisk forskning

Nackdelar:

Det är begränsat till akademiskt skrivande och lämpar sig inte för affärs- eller kreativt innehåll

Källans kvalitet beror på tillgängliga databaser och täcker kanske inte alla ämnen

Genererat innehåll kan behöva redigeras för att uppfylla dina krav

Priser för Samwell.ai

Gratis

Akademiskt: 15,32 $/månad

Samwell.ai – betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Samwell.ai?

En Reddit-användare säger:

Personligen har jag upplevt det som väldigt användbart när det gäller att skriva vetenskapliga forskningsartiklar.

🧠 Kul fakta: Historiens första AI-undervisningsassistent, Jill Watson, var duktig på sitt jobb. Så bra att hennes studenter vid Georgia Tech inte hade en aning om att hon inte var mänsklig. Under flera månader 2016 hanterade hon inlägg i forum och besvarade studenternas frågor perfekt. Den stora ”avslöjandet” skedde först i slutet av terminen. Det är ett klassiskt exempel på hur kraftfull AI kan vara när den matas med rätt ”kontext”.

6. Writeless (Bäst för snabba uppsatsutkast med minimal inmatning)

Ibland är det svåraste med att skriva att bara komma igång. Skrivkramp kan göra att du sitter och stirrar på en tom sida utan idéer. Det är stressande när du har en snäv deadline.

Writeless fokuserar på snabbhet och att snabbt skapa utkast till uppsatser med minimal användarinmatning. Det är utvecklat för studenter som behöver komma igång snabbt och planerar att slutföra arbetet själva. Ange bara ett ämne och få ett utkast på några sekunder, utan komplexa inställningar att hantera.

De bästa funktionerna i Writeless

Långa uppsatser: Skriv forskningsuppsatser på upp till 20 000 ord (cirka 40 sidor) i ett svep

Förslag på ämnen: Om du har fastnat kan Writeless föreslå ämnen eller infallsvinklar att utforska

Anpassningsbar: Anpassa formaliteten, tonen och läsnivån efter din stil eller dina behov

För- och nackdelar med Writeless

Fördelar:

Det ger extremt snabba resultat för användare som behöver utkast snabbt

Det enkla gränssnittet kräver ingen inlärningskurva

Det är användbart för brainstorming och för att övervinna skrivkramp

Nackdelar:

Det finns begränsad kontroll över resultatets struktur, ton eller djup

Det genererade innehållet kräver ofta omfattande redigering

Inget stöd för källhänvisningar eller plagieringskontroll

Priser för Writeless

Gratis

Månadsvis: 30 $/månad

Betyg och recensioner av Writeless

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🎥 Du använder redan AI för dina uppsatser och annat innehåll. Men det går längre än så. Idag kan du använda AI för att faktiskt lära dig saker. Titta på den här videon för att upptäcka de smartaste sätten som studenter kan använda AI för verkligt lärande:

7. MyEssayWriter AI (Bäst för att skapa logiska uppsatsstrukturer)

via MyEssayWriter AI

MyEssayWriter AI hjälper gymnasie- och högskolestudenter som inte vet hur de ska börja. Det är inte ett komplicerat forskningsverktyg. Istället är det enkelt att använda och skapar snabbt ett tydligt utkast.

För att komma igång skriver du bara in ditt ämne. Välj sedan en stil, till exempel en ”argumenterande” eller ”beskrivande” uppsats. AI:n skapar en tes och en fullständig disposition. Du kan sedan använda verktyget ”Humanizer” för att anpassa resultatet till din skrivstil.

MyEssayWriter AI:s bästa funktioner

Långa uppsatser: Skapa långa uppsatser för forskningsrapporter eller omfattande uppgifter

Dispositionsverktyg: Börja med en anpassad disposition för att säkerställa att innehållet täcker alla nödvändiga punkter

Förslag på ändringar: Verktyget ger förslag på hur innehållet kan förbättras

För- och nackdelar med MyEssayWriter AI

Fördelar:

Det hanterar krav på längre innehåll väl

Outline-verktyget ger strukturell kontroll innan genereringen

Revisionsförslag hjälper till att förbättra de första utkasten

Nackdelar:

Längre texter kan innehålla upprepningar eller inkonsekvenser

Det krävs fortfarande omfattande redigering för att uppsatserna ska hålla akademisk kvalitet.

Det är begränsat till uppsatsformat

Priser för MyEssayWriter AI

Basic : 7,99 $/månad

Pro : 14,99 $/månad

Premium: 19,99 $/månad

MyEssayWriter AI-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om MyEssayWriter AI?

En G2-användare säger:

Dess sök- och citeringsfunktion sparar mycket tid, och AI:n levererar välstrukturerad, naturligt klingande text som känns som mitt eget arbete.

8. QuillBot AI (Bäst för omformulering och grammatikförbättring)

via QuillBot AI

Du har skrivit klart ditt första utkast, men det känns rörigt. Du är orolig för att det innehåller fel, eller att tonen inte är helt rätt. Att finslipa ett utkast kan faktiskt vara lika svårt som att skriva det.

QuillBot hjälper dig att skriva om ditt utkast för att korrigera grammatik och förbättra tydligheten. Omskrivningsverktyget erbjuder flera lägen, såsom ”flytande” eller ”formellt”. Detta gör att du kan anpassa tonen och stilen efter behov.

QuillBot AI:s bästa funktioner

Växla mellan över 10 omskrivningslägen: Välj mellan stilar som Standard, Flyt, Formellt eller Akademiskt för att anpassa ditt skrivande efter dina behov

Grammatikkontroll: Upptäck grammatiska fel, interpunktionsproblem och klumpiga formuleringar

Sammanfattnings- och källhänvisningsgenerator: Kondensera långa texter till nyckelpunkter eller skapa källhänvisningar i vanliga format

För- och nackdelar med QuillBot AI

Fördelar:

Det omformulerar mycket bra, med flera stilalternativ

Grammatikkontrollen förklarar korrigeringarna så att du också lär dig

Dess webbläsartillägg fungerar på många webbplatser och appar

Nackdelar:

Det är inte utformat för att generera innehåll från grunden

Gratisversionen har ordbegränsningar som kan vara frustrerande för flitiga användare

Omskrivet innehåll kan fortfarande behöva granskas för att säkerställa korrekthet och tonfall

Priser för QuillBot AI

Gratis

Premium : 4,17 $/månad, faktureras årligen

Teamplan: Anpassad prissättning

QuillBot AI-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuillBot AI?

En G2-användare säger:

Detta är ett fantastiskt, lättanvänt program som är fullspäckat med funktioner som omformulering och en AI-granskare. Appens tillägg och integrationer är också användbara, och det finns premiumalternativ. Praktiskt taget ingen utbildning behövs.

💡 Proffstips: ClickUps dedikerade team av AI-agenter hanterar hela din innehållspipeline – från att skissa upp utkast till att finslipa det färdiga arbetet. Oavsett om du behöver en enkel tonjustering eller heltäckande skrivstöd finns det en agent som kan hjälpa dig. Hantera grammatikgranskningar och hela innehållsarbetsflöden med ClickUp Super Agents

9. EssayFlow AI (Bäst för människoliknande AI-assisterat akademiskt skrivande)

via EssayFlow AI

Studenter oroar sig ofta för att AI-skrivande ska låta robotaktigt eller upptäckas av AI-detekteringsverktyg. Denna rädsla kan göra det svårt att använda AI, även när du verkligen behöver hjälp för att komma igång.

EssayFlow AI fokuserar på innehåll som låter naturligt och klarar AI-detektering. Detta hjälper studenter som är oroliga för att deras arbete ska flaggas som AI-genererat innehåll. Verktyget syftar till att kombinera människoliknande skrivande med AI:s hastighet.

EssayFlow AI:s bästa funktioner

Översätt till över 50 språk: Skriv på dussintals språk samtidigt som tonen förblir ”mänsklig”

Inbyggd AI-detektering: Granska ditt innehåll med AI-detekteringsverktyg innan du skickar in det

Stöd för källhänvisningar och plagieringskontroll: Skapa källhänvisningar och kontrollera för plagiering så att ditt innehåll uppfyller kraven på akademisk integritet

EssayFlow AI och nackdelar

Fördelar:

Fokus på att låta naturligt kan resultera i mer läsbara uppsatser

Inbyggd AI-detektering ger transparens

Stöd för källhänvisningar hjälper dig att uppfylla akademiska krav

Nackdelar:

Fokus på att undvika upptäckt kanske inte stämmer överens med alla institutioners policyer

Kvaliteten på resultatet varierar kraftigt och kräver noggrann granskning

Det är begränsat till akademiska uppsatsformat

Priser för EssayFlow AI

Basic : 27,98 $/månad

Pro : 34,98 $/månad

Obegränsat: 84,98 $/månad

EssayFlow AI-betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

10. Grammarly (Bäst för grammatik- och tonkorrigering i realtid på alla plattformar)

via Grammarly

Att skriva på olika plattformar – e-post, sociala medier, dokument – kan vara en utmaning. Det är lätt att små grammatiska fel eller en inkonsekvent ton smyger sig in, vilket undergräver din professionalism.

Grammarly är ett mycket använt skrivhjälpmedel som erbjuder korrigering av grammatik, stavning och interpunktion i realtid oavsett var du skriver. Dess styrka ligger i dess allestädesnärvaro. Kort sagt säkerställer webbläsartillägget och integrationerna ett konsekvent stöd i alla dina appar. Dess tonavkänningsfunktion hjälper dig också att anpassa ditt skrivande efter olika sammanhang, från informellt till formellt.

Grammarlys bästa funktioner

Webbläsartillägg och integrationer: Grammarly fungerar i alla webbläsare, på datorprogram och på mobila enheter för ett konsekvent skrivstöd

Tonavkänning och justering: Verktyget analyserar tonen i ditt skrivande och föreslår justeringar för att anpassa texten till din målgrupp

Förslag för tydlighet och engagemang: Utöver grammatik föreslår Grammarly sätt att göra ditt skrivande tydligare och mer engagerande

För- och nackdelar med Grammarly

Fördelar:

Det fungerar överallt där du skriver och ger konsekvent stöd på alla plattformar

Tondetektering hjälper dig att anpassa ditt skrivande till olika sammanhang och målgrupper

Tydliga förklaringar hjälper dig att lära dig och förbättra ditt skrivande över tid

Nackdelar:

Det är främst ett redigeringsverktyg med begränsade funktioner för att skapa innehåll

Vissa förslag kanske inte passar specifika stilguider eller preferenser

Vissa kärnfunktioner kräver ett abonnemang för full åtkomst

Priser för Grammarly

Gratis

Månadsavgift: 30 USD/medlem/månad

Betyg och recensioner av Grammarly

G2 : 4,7/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grammarly?

En G2-användare säger:

Grammarly är mycket lätt att använda och integreras smidigt med de webbläsare och verktyg jag använder dagligen. Det ger förslag i realtid på grammatik, tydlighet och ton, vilket hjälper mig att skriva mer professionellt och med större självförtroende. Gränssnittet är överskådligt och implementeringen kräver minimal konfiguration. Jag gillar särskilt tonavkänningen och förslagen på omformuleringar, som förbättrar kommunikationskvaliteten avsevärt.

Vanliga frågor

Ja, vissa AI-skrivverktyg fungerar direkt inuti projektledningsplattformar. Du kan till exempel få AI-skrivhjälp precis där du arbetar med ditt team. ClickUp Brain fungerar överallt i ditt ClickUp-arbetsutrymme. Det är kopplat till ClickUp Tasks, Docs och ClickUp Chat, så att skrivande och utförande förblir sammankopplade.

Vad gör ett AI-skrivverktyg säkert och pålitligt för professionellt bruk?

Välj verktyg som har tydliga integritetsregler. Leta efter ledande säkerhetscertifieringar som SOC 2 eller ISO. Det är också viktigt att se hur AI:n är tränad. Verktyg som är inbyggda i stora plattformar som ClickUp är säkrare än små, fristående appar. ClickUp använder hög säkerhetsnivå för att hålla ditt arbete säkert och privat.

Hur kan team använda AI för att förbättra professionellt skrivande och kommunikation?

Team kan använda AI för att skriva utkast till statusuppdateringar, sammanfatta mötesanteckningar, anpassa tonen och säkerställa enhetlighet i dokumenten. Det bästa sättet att använda AI är att integrera det direkt i det arbete du redan utför. Du bör inte behöva lägga till ett nytt verktyg enbart för att hantera ditt skrivande.