Få ut mer av ChatGPT med ClickUp AI

ClickUp eller ChatGPT? Du behöver inte välja.

Ditt team använder ChatGPT dagligen. Det gör ClickUp ännu mer värdefullt, inte mindre.

ChatGPT är ett verktyg för tankearbete: forskning, analys, utkast, resonemang och idéskapande. ClickUp AI är ett operativt verktyg: det hanterar det arbete som tankearbetet resulterar i.

ChatGPT hjälper ditt team att komma fram till vad som behöver göras. ClickUp AI hjälper organisationen att faktiskt genomföra det, följa upp det, automatisera det och mäta resultatet. Tillsammans omvandlar de AI-baserat tänkande till AI-baserat genomförande.

Så här fungerar ClickUp AI

ClickUp AI är en komplett uppsättning AI-funktioner som är inbyggda i den plattform där dina team redan hanterar sitt arbete.

I stället för att betrakta AI som ett separat tillägg utan koppling till ditt arbete erbjuder ClickUp världens första integrerade AI-arbetsyta – där AI har en djup förståelse för dina uppgifter, dokument och konversationer för att ge dig relevant, kontextuell och tidsbesparande support i varje del av ditt arbetsflöde.

Arbetslivets framtid är konvergens + AI

Så här går det till:

ClickUp Brain

ClickUp Brain är det inbyggda intelligenslagret i ClickUp. Det gör hela arbetsytan smartare för alla användare och alla anslutna verktyg.

Prioritera uppgifter som ska utföras direkt från din arbetsyta med hjälp av ClickUp Brains kontextanpassade svar

@mention Brain : Tagga Brain som en teammedlem i valfri uppgift, dokument eller chatt. Det är din smarta assistent som alltid finns till hands : Tagga Brain som en teammedlem i valfri uppgift, dokument eller chatt. Det är din smarta assistent som alltid finns till hands

Ambient Answers : AI svarar automatiskt på frågor i chattar och kommentarstrådar, så att människor slipper göra det : AI svarar automatiskt på frågor i chattar och kommentarstrådar, så att människor slipper göra det

Kontextuell intelligens : Övervakar alla arbetssammanhang för att kontinuerligt samla in och uppdatera kunskapsbaser

Företagssökning : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Följer behörigheterna för arbetsytan : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Följer behörigheterna för arbetsytan

Anpassade AI-fält: Fält som fylls i automatiskt utifrån uppgiftens innehåll: tonfall, prioriteringspoäng, kategoriklassificering och sammanfattningar. Ingen inmatning krävs

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter använder sig av konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – som att skapa innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI:n varje gång, ackumuleras de därmed förknippade kostnaderna för att växla mellan flikar och byta sammanhang över tid. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i din arbetsyta, vet vad du arbetar med, kan förstå vanliga textfrågor och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

Superagenter

Superagenter är AI-teammedlemmar som du konfigurerar med instruktioner, utlösare, verktyg, kunskap och minne via Super Agent Builder.

Skapa egna ClickUp Super Agents med ett verktyg som inte kräver programmering och som låter dig dela instruktioner på vanligt språk

Du kan tagga dem, tilldela dem uppgifter, skicka direktmeddelanden till dem i chatten och till och med @nämna dem direkt där du arbetar. De fungerar som en mänsklig teammedlem och vidtar självständigt de åtgärder som krävs för att slutföra det tilldelade arbetet.

Du behöver inte styra dem vid varje steg. De utför arbetet på egen hand.

Varje avdelning har färdiga agentpaket som är redo att användas med ClickUp Accelerator:

Avdelning Agenter Projektledning Intagshandläggare, Tilldelningshandläggare, Projektledare, Live Answers-handläggare Marknadsföring Kortfattningsagent, Innehållsagent, Varumärkesagent, Live-informationsagent Produkt & Teknik PRD-agent, Triage-agent, Codegen-agent, Live Answers-agent HR Introduktionshandledare, pulsmätningshandledare, utbildningshandledare, live-supportmedarbetare Ledarskap Agent för målpåminnelser, Agent för samordning, Agent för nyckelresultat, Agent för statusuppdateringar Försäljning Anpassade agenter för försäljningsflöden

Bell Direct visar att man med ClickUp inte behöver ett tekniskt team för att på ett meningsfullt sätt införa AI.

Med hjälp av ClickUp Super Agents automatiserade teamet ett heltäckande arbetsflöde för ärendehantering och prioritering utan att behöva skriva kod eller införa nya verktyg.

Autopilot och omgivningsagenter

Det här är agenter som alltid är aktiva och körs i bakgrunden utan att man behöver starta dem manuellt. Tänk på:

Sammanfattningar på instrumentpanelen som genereras varje morgon

Statusuppdateringar som publiceras utan incheckningar

Uppgifter som automatiskt sorteras och vidarebefordras efter prioritet

Försenade ärenden har markerats och eskalerats

Data uppdateras kontinuerligt i hela arbetsytan

Auktoriserade ombud

För arbetsflöden där insatserna är så höga att det motiverar en skräddarsydd lösning kommer ClickUps tekniker på plats att utforma och implementera en agent som är anpassad efter just er organisations processer. Med Certified Agents får ni en förstklassig installation samt obegränsad användning.

👀 Visste du det? ClickUps Certified Agent fick 96 av 100 poäng i en direkt jämförelse av projektplaner som är redo att genomföras. Den närmaste konkurrenten nådde 61 poäng, medan de flesta andra hamnade på mellan 40 och 50 poäng. I praktiken kan teamen gå från idé → plan → genomförande i ett enda steg, med minimalt behov av manuell justering. Det är just detta som gör Certified Agent till en utmärkt lösning i denna jämförelse.

AI-möten

Med ClickUp Calendar och AI Notetaker kan teamen boka möten i sitt sammanhang och automatiskt anteckna.

Låt ClickUp AI automatisera dina möten – från schemaläggning till anteckningar och sammanfattningar

Använd kommandon i naturligt språk för att söka efter lediga tider i teamkalendrarna och boka möten

Delta i möten direkt i ClickUp utan att behöva byta flik

Få automatiska mötesanteckningar direkt i din ClickUp-inkorg – med talare angivna, sammanfattningar, viktiga ämnen och beslut markerade

AI extraherar åtgärdspunkter från mötesanteckningar och omvandlar dem till spårbara ClickUp-uppgifter

Uppföljningen är kopplad till det aktuella projektet

Sammanfattningarna publiceras i det aktuella ClickUp-utrymmet

Alla mötesdeltagare har en översikt över vad som diskuterats, vad som behöver göras härnäst och vem som ansvarar för det.

Flera olika AI-modeller på en och samma plattform

ClickUp är modelloberoende. Användare kan växla mellan GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 och 14 andra AI-modeller från OpenAI, Anthropic och Google direkt från ClickUp-verktygsfältet utan att behöva lämna plattformen.

Få tillgång till flera AI-modeller till priset av en med ClickUp Brain

Brain använder dessa modeller för arbetsytans intelligens, och superagenter kan utnyttja alla tillgängliga modeller. Administratörer kan begränsa vilka modeller som är tillgängliga för varje arbetsyta.

Ditt team får redan tillgång till samma GPT-modeller som de litar på, tillämpade på hela arbetsflödet: uppgifter, dokument, chatt, instrumentpaneler, klipp, mål och formulär. Det krävs ingen separat prenumeration eller API-nyckel.

Vad ChatGPT har att erbjuda

🧠 Rolig fakta: ChatGPT nådde över 1 miljon användare redan fem dagar efter lanseringen. Tjänsten ligger nu på fjärde plats bland världens mest besökta webbplatser.

ChatGPT är världens mest använda AI-applikation, och när den används tillsammans med ClickUp bidrar den med ett verkligt mervärde för både individuell produktivitet och teamsamarbete:

ChatGPT (konversation) : En mångsidig AI-assistent för forskning, analys, utkast, brainstorming och problemlösning. Utmärker sig genom djupgående resonemang och förmåga att sammanfatta långa sammanhang

Deep Research : En automatiserad forskningsagent som söker igenom webben, sammanställer resultaten och tar fram utförliga rapporter

Anpassade GPT:er : Återanvändbara AI-konfigurationer med anpassade instruktioner, kunskap och verktyg. Kan delas inom arbetsytor för Business- och Enterprise-kunder

ChatGPT Agent : Ett agentläge som kan utföra åtgärder i flera steg: webbsökning, kodning, filanalys och användning av verktyg inom ramen för en konversation

Codex : OpenAI:s kodningsagent för automatisk kodgenerering och redigering

Projekt: Organiserade arbetsytor i ChatGPT för att gruppera konversationer, filer och : Organiserade arbetsytor i ChatGPT för att gruppera konversationer, filer och anpassade GPT:er kring ett visst ämne

ChatGPT stöder nu MCP (Model Context Protocol) via sitt utvecklarläge och sin appkatalog (över 300 integrationer, däribland Monday.com, Notion, Linear, Stripe och Hex). Användare kan ansluta egna MCP-servrar för läs- och skrivåtkomst till egna system. Codex-plugins kan paketera MCP-serverkonfigurationer tillsammans med funktioner och appintegrationer.

Fyra skäl till varför ChatGPT och ClickUp fungerar bättre tillsammans

1. Tänk med ChatGPT, genomför med ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT är utmärkt i inledningsfasen av ett arbete: att undersöka ett ämne, analysera data, utarbeta en strategi och utforska hur ett arbetsflöde skulle kunna se ut. Dess största styrka ligger i att sammanställa information från flera källor. Det är just det som en allmän resonemangsmotor är bra på.

🤝 I ClickUp omvandlas dessa insikter till konkret arbete. Strategin blir ett projekt med milstolpar. Analysen blir uppgifter med ansvariga. Arbetsflödesdesignen blir en Super Agent som aktiveras varje gång statusen ändras. Utkastet blir ett dokument kopplat till briefen, som följs upp under sprinten.

ChatGPT hjälper dig att tänka. ClickUp AI hjälper organisationen att genomföra åtgärder i stor skala för alla team, utan att någon behöver ge några ytterligare instruktioner.

2. System för gemensamt arbete kontra personliga AI-samtal

🙇🏻‍♂️ Det du skapar i ChatGPT sparas i din konversationshistorik eller i ett projekt. Anpassade GPT:er kan delas inom ett arbetsutrymme, men resultaten är fortfarande konversationer. Om du skapar något bra i ChatGPT måste resten av teamet veta att det finns, veta hur man använder det och komma ihåg att öppna det.

🤝 ClickUp AI är utformat för att delas:

Superagenter syns i arbetsytan. När en person skapar en agent drar hela organisationen nytta av det

ClickUp-automatiseringar aktiveras för alla, inte bara för den som har ställt in dem

AI-anpassade fält fylls i för hela teamet

Kunskapsbaserna är tillgängliga för alla användare och alla handläggare

När någon slutar på företaget kan deras ChatGPT-konversationer och anpassade GPT:er finnas kvar i arbetsytan, men den organisatoriska kunskapen om arbetsflöden överförs inte på samma sätt som en ClickUp-agents utlösare, instruktioner och sammanhang gör.

💡 Proffstips: Om du utvärderar AI-plattformar som ChatGPT är det värt att ställa sig frågan: ”När någon i ditt team skapar ett AI-arbetsflöde i ChatGPT, kan då resten av organisationen se det, använda det och dra nytta av det? Eller stannar det hos just den personen?”

📮ClickUp Insight: På frågan om vad som skulle göra AI-agenter riktigt användbara var det vanligaste svaret varken hastighet eller prestanda. Nästan 40 % av de tillfrågade svarade att de behöver en agent som har fullständig förståelse för deras arbetssammanhang. Det är logiskt, eftersom de flesta AI-agenter misslyckas när de inte förstår varför beslut fattades eller hur arbetsflödet ska se ut. Eftersom superagenter bevarar sammanhanget, minns tidigare beslut och arbetar kontinuerligt kan de agera med betydligt större tillförlitlighet än promptbaserade agenter. De utgår från en levande arbetshistorik, förblir aktiva i takt med att arbetet utvecklas och verkar inom tydliga behörighetsgränser och revisionsspår. När AI förstår uppgiften och utför den på ett säkert sätt kommer du äntligen att känna att du arbetar med en virtuell kollega som du verkligen kan lita på.

3. Ständigt tillgänglig information kontra svar på begäran

🙇🏻‍♂️ ChatGPT fungerar när någon öppnar det och skriver något. Om ingen ställer en fråga händer ingenting. ChatGPT Agent kan utföra åtgärder i flera steg, men någon måste ändå inleda konversationen.

🤝 ClickUp AI arbetar oavbrutet, oavsett om någon följer med eller inte:

Brain bearbetar data i bakgrunden: sammanfattar projekt, fyller i anpassade fält och uppdaterar kunskapsbaser

Autopilot-agenterna övervakar arbetsytan dygnet runt: de markerar försenade ärenden, sorterar automatiskt nya uppgifter och genererar sammanfattningar för instrumentpanelen

Superagenter aktiveras vid olika händelser i arbetsflödet: statusändringar, nya uppgifter, omnämnanden och förinställda scheman

Arbetsytan blir smartare för varje timme utan att någon aktivt styr den. Man använder inte ClickUp AI på samma sätt som man använder ChatGPT. Den bara kör.

4. Arbetsmiljöer som gör ChatGPT smartare

🤝 ClickUp AI berikar kontinuerligt data i ditt arbetsutrymme. Sammanfattningar som genereras automatiskt, AI-klassificerade anpassade fält och till och med strukturerade projektinsikter skapas utan att någon behöver be om det.

När ditt team använder ChatGPT för analys och matar in analysresultaten i ClickUp, tar ClickUp AI hand om det: automatisk klassificering, aktivering av agenter, uppdatering av instrumentpaneler. Och när någon använder ChatGPT med data från ClickUp (via API eller manuellt angivet sammanhang) förbättrar de utökade uppgifterna från ClickUp resultatet från ChatGPT.

Den självförstärkande cirkeln:

Resultatet: ChatGPT ger bättre resultat eftersom ClickUp AI redan har gjort grovjobbet med att organisera, klassificera och berika data. Och när ChatGPT genererar något värdefullt omvandlar ClickUp AI det till praktiskt arbete som hela organisationen drar nytta av.

Våra kunder är överens om att kombinationen innebär en genomgripande förändring:

ClickUp vs. ChatGPT: Rätt verktyg för rätt användningsområde

Poängen är inte att ersätta ChatGPT med ClickUp AI. Det handlar om att använda rätt AI för rätt uppgift.

Användningsfall Det bästa verktyget Varför Grundlig forskning och analys ChatGPT Webbsurfning, sammanfattning av långa texter, djupgående forskning Brainstorming och idégenerering ChatGPT Konversationsinriktad, kreativ, bra på att utforska idéer Utarbetande av innehåll ChatGPT Välskrivet, med bra tonfall Programmering och felsökning Codex Autonom kodningsagent Uppdateringar om projektets status ClickUp AI Alltid aktiv, genereras automatiskt utifrån faktisk aktivitet Sprintplanering och uppföljning ClickUp AI Lastbalansering, identifiering av hinder, instrumentpaneler Innehåll i projektdokumentationen ClickUp AI I sitt sammanhang, kopplat till uppdragsbeskrivningen och uppgiften Frågor om arbetet Hjärnan Snabba svar från uppgifter, dokument, chatt och kommentarer Uppgiftsfördelning och prioritering Superagenter Händelsestyrd, med hänsyn till arbetsytan, med begränsningar baserade på behörigheter Mötesanteckningar och uppföljningar AI-möten Automatisk registrering, skapande av åtgärdspunkter Bakgrundsövervakning Autopilot-agenter Dygnet runt, utan inmatning, alltid igång Anpassade arbetsflöden för höga insatser Auktoriserade ombud Specialutvecklad, med stöd för FDE, utan begränsningar Personlig produktivitet ChatGPT Egenständigt resonemang, utformning, utforskande Gemensamma arbetsflöden för team Superagenter Synlig för organisationen, hanteras på arbetsytanivå

🔑 Viktig insikt: ChatGPT hanterar personliga, djupgående och allmänna tankeprocesser. ClickUp AI hanterar de teamövergripande, ständigt aktiva operativa arbetsflödena. Tillsammans täcker de hela organisationen.

Vad detta innebär för er organisation

För varje teammedlem

En AI som aktiveras så fort de öppnar ClickUp – utan att det krävs något ChatGPT-abonnemang, någon API-konfiguration eller kunskaper i prompt engineering. Brain besvarar deras frågor, agenter sköter repetitiva uppgifter, anpassade fält sorterar uppgifter automatiskt och mötesanteckningarna skrivs av sig själva.

För avancerade användare av ChatGPT

Fortsätt använda ChatGPT för djupgående research, analys och kreativt arbete. Importera resultaten till ClickUp, där de blir spårbara uppgifter med ansvariga, deadlines och automatisering som styrs av agenter. Insikterna stannar inte kvar i ett chattfönster. De omsätts i praktiken.

För IT och ledarskap

En samlad AI-plattform med samma SSO, behörigheter och efterlevnadsstandard som resten av ClickUp. ISO 42001-certifierad för AI-hantering, ingen datalagring hos AI-partner och centraliserade administratörskontroller över vilka modeller, agenter och funktioner som är aktiverade. Jämför detta med hundratals enskilda ChatGPT-instanser med olika abonnemangsnivåer och utan centraliserad insyn i vad AI-systemen producerar med företagets data.

För AI-strategin

ClickUp är modelloberoende och inkluderar GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 samt 14 AI-modeller från OpenAI, Anthropic och Google. Ditt team får redan tillgång till samma GPT-modeller som de litar på, integrerade i hela arbetsflödet. Om en bättre modell dyker upp i morgon byter ClickUp automatiskt utan att någon behöver bygga om arbetsflödena.

Dessutom slipper du kostnaderna som uppstår i samband med AI-spridning (det vill säga att använda och betala för flera AI-verktyg utan någon strategi eller överblick).

👀 Visste du det? En undersökning från ClickUp, kallad ”AI Sprawl”, visar att nästan hälften av alla anställda (46,5 %) tvingas växla mellan två eller flera AI-verktyg för att utföra en enda uppgift.

Hur ChatGPT och ClickUp fungerar tillsammans: Arkitekturen

Få ChatGPT att fungera smartare med ClickUp

ChatGPT är kanske den AI som ditt team vänder sig till först. ClickUp AI är det som integrerar den intelligensen i dina faktiska arbetsflöden.

ClickUp Brain förser din ClickUp-arbetsyta och anslutna appar med kontextmedveten AI. Super Agents hjälper dig att åstadkomma mer än vad som är mänskligt möjligt, som AI-kollegor som arbetar dygnet runt.

Det här inlägget handlar inte om att jämföra ClickUp AI med ChatGPT. Det handlar om att välja rätt AI för rätt ändamål. Medan ChatGPT driver tankeprocessen, driver ClickUp AI genomförandet. Och när du samlar dem i en och samma arbetsyta kan du skriva, koda, leverera och genomföra uppgifter tio gånger snabbare än om du bara använder ChatGPT.