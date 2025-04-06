Hur man skapar en anpassad GPT för personliga svar

Du ställer en enkel fråga till en chatbot, men istället för ett hjälpsamt svar får du ett generiskt svar som låter som om det är hämtat ur en lärobok. Det beror på att kvaliteten på din AI-utdata beror på det sammanhang du matar in.

En anpassad GPT låter dig däremot bygga AI som är mycket relevant för dina behov – en som förstår dina projekt, riktlinjer, arbetsflöden och kunder. Det bästa av allt? Vem som helst kan göra det!

I det här blogginlägget går vi igenom hur du skapar en anpassad GPT som sparar tid, eliminerar tråkiga uppgifter och ger smartare, mer användbara svar. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning En anpassad GPT-modell är en specialiserad version av OpenAI:s GPT, tränad på specifika data för att förbättra noggrannheten och relevansen inom vissa områden.

Här är stegen för att bygga en anpassad GPT-modell: öppna GPT Builder (klicka på Utforska GPT:er > Skapa), anpassa namn och beskrivning, konfigurera beteende , testa och publicera (dela privat eller gör det offentligt) och granska och uppdatera (via Mina GPT:er regelbundet).

ClickUp Brain en AI-driven projektledare som automatiskt sammanfattar möten, genererar åtgärdspunkter och föreslår nästa steg ClickUp Knowledge Management låter dig organisera och komma åt alla dina viktiga affärsinsikter, beslut och dokument på ett och samma ställe ClickUp Chat för att smidigt samarbeta med ditt team med hjälp av AI-driven chatt som håller konversationerna handlingsbara och kontextualiserade ClickUp , å andra sidan, erbjuder mer än en AI-chattbot. Det kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Vad är en anpassad GPT-modell?

En anpassad GPT i OpenAI:s ekosystem gör det möjligt för användare att skapa en version av ChatGPT som är anpassad för specifika behov, branscher eller arbetsflöden. Istället för att förlita sig på standardmodellen ChatGPT kan en anpassad GPT finjusteras med skräddarsydda instruktioner, personlighetsinställningar, kunskapsbaser och till och med API-integrationer för att bättre passa ett visst användningsfall.

via OpenAI

Med anpassade GPT:er kan du anpassa AI efter dina behov utan kodning. Användare kan anpassa dess beteende genom att helt enkelt ange textprompter i GPT-byggaren.

Den sammanställer dina förslag till en uppsättning regler. Du kan även ladda upp referensfiler eller ansluta den anpassade GPT till tredjepartstjänster som automatisering av arbetsflöden och webbsurfning för mer kontext och exakta resultat.

🔍 Visste du att? ChatGPT har tränats på cirka 45 TB datamängder, inklusive webbsidor, böcker och andra källor. Denna omfattande träning gör det möjligt för den att förstå och svara på många olika ämnen.

Varför skapa en anpassad GPT-modell?

Allmänna GPT-modeller är inte utformade med ditt företag i åtanke och kan ge resultat som saknar branschspecifik kunskap.

En anpassad GPT förändrar det. Låt oss titta på hur du kan använda ChatGPT för att öka produktiviteten: 👀

Personliga svar : En anpassad GPT förstår dina behov och ger dig svar som faktiskt är relevanta för ditt företag eller din nisch.

Djup branschkunskap : Träna den med specifika data så att den blir expert inom ditt område, oavsett om det gäller skatteplanering, fastigheter eller mjukvaruprodukter.

Snabbare arbetsflöde : Automatisera skapandet av innehåll, e-postmeddelanden eller vanliga frågor samtidigt som du behåller varumärkets konsistens, så att du spenderar mindre tid på repetitiva redigeringar.

Starkare integritet och kontroll: Till skillnad från offentliga AI-verktyg behåller en anpassad GPT dina data inom ditt system, vilket minskar säkerhetsriskerna.

🧠 Kul fakta: Det finns många roliga exempel på anpassade GPT:er, till exempel Simpsonize Me, som förvandlar foton till konst i Simpsons-stil. Ett annat exempel är Game time, som förklarar brädspel för spelare på alla nivåer!

Hur GPT-modeller fungerar: En snabb översikt

GPT-modeller (Generative Pre-trained Transformer) genererar människoliknande text med hjälp av en kombination av djupinlärning, stora datamängder och prediktiva algoritmer.

Istället för att bara återge memorerade fakta, förutsäger de det mest sannolika nästa ordet i en sekvens baserat på sammanhanget.

Låt oss förstå hur GPT fungerar 👇

1. Förträning på en omfattande dataset

Kärnan i GPT är förträning, där modellen matas med terabyte av textdata från böcker, webbplatser och andra källor. Den "memorerar" inte fakta utan lär sig språkstrukturer, mönster och relationer mellan ord.

✅ Exempel: Om du skriver ”Artificiell intelligens förändrar...”, förutsäger GPT ord som vanligtvis följer, som ”affärsverksamhet”, ”hälso- och sjukvård” eller ”branscher”.

2. Transformer-neurala nätverk

GPT AI-modeller använder en Transformer-arkitektur, en djupinlärningsteknik som bearbetar ord parallellt (istället för ett i taget, som äldre modeller).

🔍 Viktig innovation: GPT använder självuppmärksamhetsmekanismen, som tilldelar olika nivåer av betydelse till ord i en mening, vilket gör det möjligt att förstå sammanhang och betydelse.

✅ Exempel: I meningen ”Han hällde kaffe i muggen. Sedan tog han upp den” vet GPT att ”den” refererar till muggen och inte kaffet, tack vare självuppmärksamhet.

3. Finjustering för noggrannhet och relevans

Efter förträningen genomgår modellen finjustering, där den tränas på specifika datamängder för att förbättra relevans, noggrannhet och etiska överväganden. Detta steg anpassar modellen efter mänskliga avsikter och affärsbehov.

✅ Exempel: En juridisk AI-assistent är finjusterad för domstolsbeslut, rättspraxis och juridiska dokument, vilket säkerställer att den ger tillförlitliga juridiska insikter istället för generiska sammanfattningar.

4. Generering av svar (förutsäga nästa ord)

När en användare ställer en fråga "vet" GPT inte svaret – den förutsäger det baserat på sin inlärda kunskap och sammanhanget. Denna förutsägelse görs genom att tilldela ord sannolikheter och välja det mest troliga nästa token.

🔍 Temperaturkontroll:

Högre temperatur (t.ex. 1,0) → Mer kreativa men riskfyllda svar

Lägre temperatur (t.ex. 0,2) → Mer förutsägbara, faktabaserade svar

✅ Exempel: Fråga: ”Vad är det bästa sättet att investera 10 000 dollar?”

Svar vid låg temperatur: ”En diversifierad portfölj med indexfonder är ett säkert val”.

Svar vid hög temperatur: ”Överväg fastigheter, aktier i nya teknikbolag eller till och med kryptovalutor om du klarar av volatilitet.”

5. Kontinuerligt lärande genom RLHF

GPT-modeller förbättras över tid med hjälp av mänskliga återkopplingsloopar. OpenAI använder förstärkt inlärning från mänsklig återkoppling (RLHF) för att finjustera svar baserat på:

Uppröster/nedröster på chatbot-svar

Korrigeringar av expertgranskare

Detektering av partiskhet och säkerhetsanpassning

✅ Exempel: Om användare upprepade gånger ger ett svar om ”bästa kodningsmetoder” en negativ omdöme, kommer OpenAI:s utbildningsteam att justera modellen för att förbättra framtida svar.

⚡️Snabbtips: Här är ett litet ChatGPT-cheatsheet: Öppna ny chatt: Ctrl + Skift + 0 (Windows) och Cmd + Skift + 0 (Mac)

Fokusera chattinmatning: Skift + Esc

Radera chatt: Ctrl + Skift + Backspace (Windows) och Cmd + Skift + Backspace (Mac)

Hur man skapar en anpassad GPT

Att bygga en anpassad GPT kan låta komplicerat, men med rätt tillvägagångssätt är det förvånansvärt enkelt.

Här är en steg-för-steg-guide för att skapa anpassade GPT:er:

Steg 1: Öppna GPT-byggaren

Logga in på ditt OpenAI-konto. Du behöver ett ChatGPT Plus- eller Enterprise-abonnemang för att skapa en anpassad modell. Klicka på Utforska GPT:er i sidofältet.

Välj nu Skapa för att starta GPT-byggaren.

Läs mer: Hur man blir en promptingenjör

Steg 2: Definiera din anpassade GPT

I OpenAI:s GPT-byggare beskriver du vad du vill att din GPT ska göra. Från att hantera kundförfrågningar till att generera branschrapporter – detta steg formar AI:ns svar.

GPT-byggaren föreslår ett namn och en beskrivning som du kan redigera för att bättre passa ditt användningsfall.

Steg 3: Finjustera din GPT:s beteende

Du kan justera din GPT:s beteende med hjälp av byggarens konversationsgränssnitt. Dessutom kan du finjustera dessa svar ytterligare i fliken Konfigurera högst upp.

Lägg till några konversationsstartare, definiera uppmaningar eller exempel på frågor för att guida användarna i interaktionen med din GPT.

Du kan också lägga till några anpassade instruktioner om du behöver:

Ladda upp filer: Tillhandahåll referensdokument såsom PDF-filer, riktlinjer eller datamängder för ytterligare kontext för GPT.

Integrera med externa verktyg: Anslut din GPT till tredjepartstjänster via API:er, så att den kan schemalägga uppgifter eller hämta data och komma åt dem via GPT-butiken.

Anpassa utseendet: Ladda upp en profilbild eller skapa en med hjälp av AI-verktyg som DALL·E.

Steg 4: Testa och publicera din GPT

Innan du slutför, testa din anpassade GPT för att säkerställa att den svarar som förväntat. Justera inställningarna om det behövs. När du är nöjd med inställningarna klickar du på Skapa för att starta din GPT. Du kan dela den privat via en länk eller göra den offentligt tillgänglig.

⚙️ Bonus: Kolla in denna lista över de bästa verktygen för prompt engineering för generativ AI för att effektivisera ditt arbetsflöde, förbättra noggrannheten och få ut det mesta av dina AI-drivna projekt.

För att din anpassade GPT ska förbli effektiv bör du regelbundet besöka avsnittet Mina GPT:er i sidofältet för att komma åt och ändra den efter behov.

När dina krav förändras kan du ladda upp nya filer, uppdatera inställningar (klicka på Uppdatera) eller finjustera dess beteende för att säkerställa relevans. Glöm inte att spara alla ändringar så att din GPT fortsätter att fungera optimalt.

💡Proffstips: Dokumentera tydligt dina träningsdata, parametrar och alla justeringar du gör. Det sparar tid när du senare behöver felsöka eller uppgradera din modell. Om du vill ta bort en GPT går du bara till ChatGPT > Mina GPT:er, klickar på menyn med tre punkter (•••) bredvid din anpassade GPT, väljer Ta bort GPT och bekräftar.

Hur du optimerar och underhåller din anpassade GPT

Precis som alla AI-verktyg behöver din GPT regelbundna uppdateringar, finjusteringar och övervakning för att fungera optimalt.

De bästa sätten att optimera och underhålla din anpassade GPT är:

Din GPT är bara så smart som den data den lär sig från. Se till att du tränar den på korrekt, relevant och varierat innehåll, särskilt om du använder ChatGPT för att skapa innehåll, inom hälso- och sjukvård, marknadsföring, försäljning och andra ändamål.

✅ Exempel: Om du hanterar en AI-driven kundsupportbot kan du uppdatera den med nya produktfunktioner eller senaste supporttrender så att den kan ge bättre svar istället för att förlita sig på föråldrade svar.

Granska och testa för bättre prestanda

Skapa en feedbackloop där användarna kan betygsätta svaren eller flagga problem så att du vet exakt vad som behöver förbättras. Genom att köra A/B-tester (jämföra den aktuella versionen med en uppdaterad version) kan du identifiera vilka ändringar som faktiskt förbättrar den.

✅ Exempel: Om användare rapporterar att din GPT har svårt med specifika frågor, använd deras feedback för att finjustera svaren och förbättra noggrannheten.

⚡ Snabbtips: Istället för att be om en lista med idéer, vänd på processen genom att först be om de sämsta möjliga idéerna. Detta är ett fantastiskt ChatGPT-tips! Istället för att fråga ”Ge mig marknadsföringsstrategier för en SaaS-produkt” kan du till exempel fråga ”Vilka är de sämsta marknadsföringsstrategierna som skulle misslyckas för en SaaS-produkt?”. Följ sedan upp med ”Förvandla nu dessa till vinnande strategier”. Använd ChatGPT för att generera oväntade, högkvalitativa insikter istället för ytliga svar.

Håll utkik efter prestandamätvärden

Precis som när du övervakar webbplatstrafik eller appprestanda kan du spåra viktiga mätvärden som svarens noggrannhet, hastighet och användarnöjdhet för att upptäcka eventuella kvalitetsförsämringar. Identifiera problem innan de blir allvarliga.

Här är några KPI:er som du kan spåra:

Svarsnoggrannhet och tid

Användarnöjdhetsbetyg (CSAT/ NPS)

Uppgiftsfullbordandegrad

Eskaleringsgrad

Kundlojalitet och engagemang

Driftdetektering

✅ Exempel: Låt oss säga att din GPT som är anpassad för support hanterar kundfrågor. Om du märker en ökning av användarklagomål om irrelevanta svar eller fördröjda svar är det en varningssignal. Kontrollera loggarna för svarstider och noggrannhet; de kommer att belysa problem och justera modellen därefter.

Begränsningar för anpassad GPT

Anpassade GPT:er har begränsningar som kan påverka hur de fungerar i verkliga applikationer. Om du känner till dessa begränsningar är du bättre förberedd för att undvika vanliga fallgropar 👇

Teckenbegränsningar: Anpassade GPT:er har en begränsning på 8 000 tecken för instruktioner, vilket innebär att du måste vara precis. Om du försöker ställa in ett komplext arbetsflöde som kräver detaljerade instruktioner kan det vara svårt att få plats med alla detaljer i det utrymmet.

Komplexitet är ett problem: Om din uppgift kräver djup logik, långa flerstegsresonemang eller integrationer som går utöver grundläggande textgenerering, kan du behöva externa verktyg för att fylla luckorna.

Filstorleken är viktig: Varje uppladdad fil får vara högst 512 MB, och även om du kan använda flera filer kan det uppstå fel om du laddar upp för många samtidigt.

Tokenbegränsningar: Det finns en gräns på 2 miljoner token per fil, vilket innebär att stora datamängder kan komma att klippas av.

Meddelandebegränsningar: Om du använder ChatGPT Plus kan du stöta på hastighetsbegränsningar (t.ex. 40 meddelanden per 3 timmar). För flitiga användare kan detta vara ett allvarligt hinder.

🔍 Visste du att? Effektiv prompt engineering är till stor hjälp när du arbetar med AI-verktyg. Här är några ramverk som du kan använda när du strukturerar dina prompts: RACE: Roll, åtgärd, sammanhang, förväntningar

APE: Åtgärd, syfte, förväntan

COAST: Karaktär, mål, åtgärder, scenario, uppgift

TAG: Uppgift, åtgärd, mål

Varför ClickUp är ett kraftfullt alternativ till anpassad GPT

Anpassade GPT:er är perfekta för skräddarsydda AI-chattar, men om du behöver effektivisera arbetet, centralisera kunskap och automatisera uppgifter utöver konversationer behöver du ett mer omfattande alternativ.

Gå in på ClickUp , den allt-i-ett-appen för arbete.

Istället för att laborera med en anpassad GPT och fortfarande behöva strukturera allt manuellt, ger ClickUp dig AI-driven arbetshantering, kunskapshantering, realtidssamarbete och mycket mer under ett och samma tak.

Låt oss titta på vad du får när ChatGPT och ClickUp möts i en direkt jämförelse:

1. ClickUp Brain

Det första du bör prova inom plattformen är ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten som är uttryckligen utformad för arbete.

Till skillnad från anpassad GPT automatiserar Brain uppgifter, sammanfattar möten, prioriterar arbete och föreslår till och med nästa steg. Istället för att vara en brainstormingpartner gör det dig möjligt att agera, samarbeta och få saker gjorda.

Det bästa av allt? Du behöver inte konfigurera det manuellt. Brain finns inbyggt i ClickUp och förstår dina uppgifter, projekt, dokument och arbetsflöden utan att du behöver nämna dem uttryckligen.

Be ClickUp Brain om dagliga teamuppdateringar och projektmilstolpar när du är på språng.

I grunden fungerar Brain som både:

AI-kunskapshanterare: Har du någonsin slösat tid på att söka igenom e-postmeddelanden, Slack-meddelanden eller dokument bara för att hitta en enda bit information? ClickUp Brain kommer ihåg allt i dina verktyg och hämtar svar direkt (kontextmedvetet, varje gång).

Kom ihåg viktiga projektdetaljer och agera på dem direkt med ClickUp Brain.

AI-projektledare: Att hantera projekt innebär att hålla koll på deadlines, följa upp uppgifter och se till att ingenting förbises. Med Brain kan du automatisera allt detta och mer medan du fokuserar på andra viktiga uppgifter.

✅ Vad Brain kan göra: Uppdatera projektets framsteg automatiskt baserat på slutförda uppgifter

Skapa rapporter så att du slipper göra det själv

Föreslå nästa steg baserat på vad som händer i projektet

Få omedelbara uppdateringar om uppgifter, chatt, möten och arbetsflöden med ClickUp Brain.

AI-skribent för arbetet: Brain kan skriva åt dig i din stil, oavsett om det gäller att skriva ett e-postmeddelande till en kund eller sammanfatta en lång diskussion.

Be ClickUp Brain att skriva, redigera eller sammanfatta innehåll åt dig.

Som en bonus har du nu med ClickUp Brain möjlighet att använda flera LLM:er, såsom ChatGPT, Gemini och Claude.

2. ClickUp Kunskapshantering

Att producera kontextmedveten information är en sak, men att se till att chatboten lagrar den för framtida referens är en annan. ClickUps kunskapshanteringslösning hjälper dig att göra just det.

Använd ClickUps kunskapshanteringslösning för att lagra och organisera viktig information.

Enkelt uttryckt, använd denna AI-kunskapsbas för att få:

Omedelbara AI-drivna svar : ClickUp Brain hämtar insikter från dina dokument, wikis, uppgifter och kommentarer, så att din chattbot (och ditt team) kan hämta korrekt information direkt.

Sömlös kunskapsimport : Importera dokument, kalkylblad och anteckningar från olika verktyg och samla allt på ett ställe.

Enkel wiki-skapande : Konvertera vilket dokument som helst till en fullständigt organiserad wiki med bara några få klick.

Samarbete i realtid : Kunskapsarbetare kan redigera, uppdatera och kommentera wikis i realtid, vilket håller kunskapen aktuell och relevant.

Detaljerade behörigheter och versionskontroll : Håll informationen säker med rollbaserad åtkomst och spåra varje ändring med versionshistorik.

Centraliserad dokumenthub: Sök, filtrera och hantera snabbt all : Sök, filtrera och hantera snabbt all företagswiki och kunskap på ett intuitivt ställe.

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på den dagliga utvecklingen var det enkelt att planera för framtiden.

3. ClickUp Chat

ClickUp Chat samlar alla dina arbetssamtal på samma plats där du hanterar projekt. Oavsett om det gäller diskussioner om uppgifter, teammeddelanden med inlägg eller spårning av åtgärdspunkter, håller Chat allt sammankopplat – precis där det hör hemma.

Kombinera uppgiftshantering, företagsomfattande meddelanden och direktmeddelanden med ClickUp Chat.

Så här hjälper det 👀

Omvandla konversationer till handling: Med Chat kan du omvandla vilket meddelande som helst till en Med Chat kan du omvandla vilket meddelande som helst till en ClickUp-uppgift med ett enda klick.

Håll alla på samma sida: Att leda ett team innebär att hålla reda på en miljon saker samtidigt. Med FollowUps kan du markera viktiga meddelanden, tilldela dem till teammedlemmar och se till att du inte missar något.

Kommunicera med ditt team: Med SyncUps kan du direkt i ClickUp ringa ett röst- eller videosamtal, dela din skärm och tilldela uppgifter i realtid. Du behöver inga extra Zoom-länkar eller mötesanteckningar – plattformen sammanfattar automatiskt viktiga punkter och skapar åtgärdspunkter åt dig.

Hoppa över scrollningen: Har du varit borta några timmar (eller dagar) och missat en lång chattråd? AI CatchUp ger dig en snabb sammanfattning av de viktigaste punkterna så att du kan hoppa direkt till det som är viktigt istället för att scrolla igenom trådar.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som begravs i oändliga chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett centraliserat system går viktiga insikter förlorade. Men med ClickUp är det aldrig ett problem. Omvandla chattar, kommentarer, dokument och till och med e-postmeddelanden till åtgärdsbara uppgifter direkt – så att ingenting går förlorat och varje beslut driver arbetet framåt!

Modellera ditt projekt för framgång med ClickUp

Att skapa din egen anpassade GPT för personliga svar är bara början.

Du vill ha ett AI-drivet system som hanterar, organiserar och effektiviserar hela ditt arbetsflöde, i ett verktyg som du använder varje dag, för nästan alla dina uppgifter.

Med ClickUp får du en AI-driven assistent som kopplar samman uppgifter, dokument och kunskap i hela din organisation i realtid. Så varför begränsa dig till bara ett AI-verktyg när du kan ha en helt integrerad AI-arbetsplats?

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅