Hur man blir en promptingenjör

2022 var ett betydelsefullt år för artificiell intelligens. Den exploderade i allmänhetens medvetande med lanseringen av OpenAI:s ChatGPT. Idag är AI utan tvekan det hetaste ämnet på planeten som alla pratar om.

Men har du någonsin undrat vem de verkliga MVP:erna (mest värdefulla spelarna) bakom smarta och konverserande AI-assistenter som Claude, ChatGPT och Google Gemini är?

Promptingenjörer.

De skriver promptar som lär språkmodeller som ChatGPT att förstå och svara på mänskliga inmatningar. Och de är mycket efterfrågade.

Den rapporterade lönen för promptingenjörer varierar från 200 000 till över 300 000 dollar per år, och företag som Anthropic erbjuder 300 000 dollar för interna promptingenjörsjobb.

Det är en betydande tillväxtpotential.

Så, hur tar man sig in i världen av prompt engineering?

Nedan har vi sammanställt en steg-för-steg-guide till hur du blir en prompt engineer. Oavsett om du är AI-entusiast eller professionell med bakgrund inom datavetenskap eller artificiell intelligens har vi praktiska tips och råd till dig.

Och om du är student eller utvecklare och är nyfiken på AI-världen och de otroliga generativa AI-verktygen som inspirerar ingenjörer att skapa, se till att kolla in våra gratisresurser nedan.

Vad är en promptingenjör?

En promptingenjör är specialiserad på att skapa tydliga och effektiva förfrågningar, så kallade prompts, för språkmodeller som ChatGPT eller Claude. Vem som helst kan skriva prompts, men organisationer anlitar promptingenjörer för deras unika färdigheter som kan ge mer exakta och insiktsfulla resultat.

Tänk dig till exempel att du bygger en inloggningssida med Python genom stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT eller Perplexity.

En vanlig användare kan skriva in en enkel fråga som ”Hur skapar man en inloggningssida med Python” för att få ett generellt svar med grundläggande information.

Å andra sidan kan en promptingenjör med kunskap om LLM-interaktioner och specifika promptar säga något i stil med följande: ”Ge en steg-för-steg-guide för att skapa en säker inloggningssida i Python med hjälp av Flask och SQLAlchemy, inklusive autentisering och lösenordshashningstekniker. ”

Naturligtvis kommer den detaljerade prompten från promptingenjören att ge skräddarsydda resultat som är mycket mer djupgående och strukturerade.

Varför? Eftersom promptingenjören guidade AI-assistenten att fokusera på specifika aspekter av uppgiften.

Promptingenjörer vet också hur man använder sammanhang och för konversationer för att fullt ut utnyttja AI:s möjligheter. Dessutom är de medvetna om: När och var man ska använda specifika nyckelord i uppmaningar

Hur man utformar perfekta uppmaningar för maximal förståelighet

När ska man ge ytterligare sammanhang eller begränsningar?

En promptingenjörs förmåga att skriva tydliga instruktioner utnyttjar AI:s fulla potential för uppgifter som att korrekturläsa juridiska dokument eller skriva svar till kundtjänsten, bland annat.

Därför studerar promptingenjörer artificiell intelligens beteende och letar efter sätt att förbättra prestanda och minska fördomar genom att förfina de promptar som används för att interagera med dessa system.

Promptingenjörens roll

En promptingenjörs roll är enkel: skapa och förfina prompts som hjälper stora språkmodeller att utföra uppgifter korrekt och konsekvent.

Några av de uppgifterna och dagliga arbetsuppgifterna inom prompt engineering är:

Skapa tydliga, koncisa och specifika uppmaningar som guidar AI-modellerna att producera önskade resultat eller beteenden

Använda avancerade metoder som few-shot learning, chain-of-thought prompting och konstitutionell AI för att förbättra LLM:er

Arbeta nära tvärfunktionella team som dataforskare och UX/UI-designers för att integrera och implementera AI-modellen på olika plattformar.

Ständigt förfina och förbättra uppmaningar genom att justera dem för att upprätthålla noggrannheten

Utvärdera snabb prestanda genom att fastställa mätvärden och riktmärken

Samarbeta med ämnesexperter inom specifika områden (som juridik, ekonomi, hälso- och sjukvård) för att skapa specialiserade uppmaningar

Bygga och hantera bibliotek med återanvändbara promptmallar för att påskynda utvecklingen av olika applikationer

Delta i teamdiskussioner, kodgranskningar och kunskapsdelningssessioner

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna inom AI, NLP (Natural Language Programming) och NLU (Natural Language Understanding) tekniker.

Färdigheter som krävs för att bli promptingenjör

Om du är intresserad av en roll som prompt engineer måste du utveckla följande färdigheter:

Dataanalys

Promptingenjörer måste ha utmärkta analytiska färdigheter för att tolka data, utvärdera promptprestanda och fatta välgrundade beslut.

För att optimera effektiviteten måste de analysera komplex information, identifiera mönster och dra meningsfulla slutsatser från AI-plattformens data.

Här är det en stor fördel att ha förkunskaper om dataanalystekniker och -verktyg.

Strategiskt tänkande

För att lyckas som AI-promptingenjör måste du ha ett strategiskt tänkesätt för att anpassa promptutvecklingen till organisationens mål och användarnas behov.

Strategiskt tänkande gör det möjligt att planera och genomföra snabba tekniska initiativ som förbättrar AI-systemets prestanda och användarengagemang.

Om du har byggt och testat AI-prompts tidigare, särskilt med större modeller som GPT och plattformar som ChatGPT, kommer det att hjälpa dig att snabbt utveckla dessa färdigheter.

Problemlösning och AI-kunskap

För att övervinna utmaningarna med att utveckla promptar och träna AI-modeller behöver du starka problemlösningsförmågor och en god förståelse för AI-tekniker som Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML) och Deep Learning (DL).

NLP-begrepp som tokenisering, sentimentanalys och namngiven enhetsigenkänning ger insikter i hur modeller som ChatGPT fungerar. Samtidigt hjälper principer och algoritmer för maskininlärning, inklusive neurala nätverk som används i NLP, dig att förstå AI-modellernas beteende.

Om du dessutom känner till deep learning-ramverk som TensorFlow och PyTorch kan du utforma uppmaningar som kompletterar modellens styrkor och ger högkvalitativa svar.

Med problemlösningsförmåga kommer du att kunna identifiera problem, föreslå lösningar och förbättra AI-genererade uppmaningar utan att bryta ut i svett.

Kreativitet

Teknisk expertis räcker inte för att bli en prompt engineer, du måste också vara kreativ.

Promptingenjörer förenklar komplexa verkliga problem till format som stora språkmodeller kan hantera, med hjälp av väl utformade promptar. Du behöver också kreativa färdigheter för att analysera modellresultat, hitta nya sätt att förbättra prestanda och minska fördomar i dessa modeller.

Inom specialiserade områden som juridik eller hälso- och sjukvård är kreativitet viktigt för att kunna anpassa uppmaningar på ett korrekt sätt. Det hjälper också till att bryta ner komplexa idéer för olika målgrupper med hjälp av berättande och enkelt språk.

Förhandlingar med tvärfunktionella team

Erfarna promptingenjörer samarbetar ofta med olika team, inklusive produktchefer, ämnesexperter och dataforskare, för att förstå kraven och skapa effektiva prompts.

Du måste alltså förhandla om prioriteringar, tidsplaner och resurser med olika intressenter för att säkerställa att utvecklingen går smidigt.

Det är också viktigt att promptingenjörer diskuterar etiska riktlinjer med ledningen för att minimera risker som partiskhet eller skadliga resultat.

Ledarskapsförmåga

Eftersom prompt engineering blir allt viktigare inom AI-produktutveckling kan prompt engineers behöva leda team eller initiativ inom detta område.

Detta ledarskap innebär att tillhandahålla visioner, riktlinjer och strategisk planering för snabba tekniska insatser inom en organisation.

En expert på prompt-utveckling måste visa prov på tankeledarskap genom att hålla sig à jour med de senaste teknikerna, dela med sig av sin kunskap och driva innovation inom metoder för prompt-utveckling.

Förutom tekniska färdigheter är ledarskapsförmåga avgörande för att inspirera team, hantera arbetsflöden effektivt och upprätthålla höga standarder för snabba resultat i alla projekt.

Hur man utvecklar dessa färdigheter

Om du redan har de ovan nämnda färdigheterna kan du fortsätta på vägen mot att bli en prompt engineer. Om du inte har dem, så här kan du utveckla och finslipa dem:

Utveckla en stark uppsättning mjuka färdigheter: Bygg vidare på dina mjuka färdigheter för att kommunicera, designa och samarbeta effektivt. Lär dig att skriva tydliga, koncisa och engagerande uppmaningar för AI-system och förfina ditt kreativa tänkande genom att experimentera med ord och meningar. Bygg en solid grund i NLP och ML: Studera viktiga begrepp inom naturlig språkbehandling, såsom textförbehandling, språkmodeller och sekvens-till-sekvens-modeller. Utforska olika språkmodeller (t.ex. GPT, BERT, T5) och deras arkitekturer och förstå principerna för maskininlärning med vanliga algoritmer. Lär dig mer om tekniker för prompt engineering: Studera metoder som few-shot learning, chain-of-thought prompting och constitutional AI. Arbeta med ditt strategiska tänkande genom effektiva principer för promptdesign och strategier för uppdelning av uppgifter. Granska också promptbibliotek och mallar för bästa praxis.

När du lär dig prompt engineering kan rätt verktyg öka din produktivitet avsevärt. Ett sådant verktyg som är skräddarsytt för prompt engineers är ClickUp Brain, det inbyggda AI-neuronala nätverket i ClickUps produktivitetsplattform.

Det stöder promptingenjörer genom att förenkla dagliga uppgifter och ansvarsområden med hjälp av automatisering och kunskapshanteringsfunktioner.

ClickUp Brain för promptingenjörer

ClickUps generativa AI-assistent underlättar innehållsskapande, idégenerering och kunskapshantering.

Använd ClickUp Brain för snabba och precisa svar baserade på sammanhanget från ditt arbete i ClickUp och anslutna appar.

Med det kan promptingenjörer få tillgång till över 100 branschspecifika, forskningsbaserade prompts som passar för olika projektteamroller. Starta bara AI-verktyget och välj prompts för att skapa projektplaner, rapporter och mötesdagordningar.

Bläddra igenom ClickUp Brains över 100 förslag för olika processer och projektroller

Dessutom integrerar ClickUp Brains neurala nätverk alla uppgifter, processer, dokument och arbetsflödeskommunikation och fungerar som en interaktiv kunskapsbas. Du kan använda det för att extrahera information genom att ställa enkla frågor om uppgiftsmål, senaste arbetsuppdateringar, företagsprocesser och kvalitetsbedömningsprocedurer.

Sammanfatta mötesanteckningar, sök efter specifik information och automatisera manuella uppgifter med ClickUp Brain

För promptingenjörer är ClickUp Brain en arbetsassistent som automatiserar manuella uppgifter, återkommande sysslor och påminnelser. Denna automatisering gör det möjligt för promptingenjörer att koncentrera sig på kärnutvecklingen utan att distraheras av mindre viktiga uppgifter.

Experimentera med verktyg och ramverk för prompt engineering: Få praktisk erfarenhet av att använda verktyg som GPT-3 och Claude och prova olika prompttekniker för textgenerering och sammanfattning. Analysera modellresultat, iterera på promptdesign och förfina prompts baserat på resultaten.

Delta i evenemang om prompt engineering: Håll dig uppdaterad genom att gå med i onlineforum eller diskussionsgrupper och delta i konferenser eller workshops om språkmodeller.

ClickUp Brain kan också fungera som en lekplats där du kan prova olika promptar och jämföra resultaten mellan olika versioner av prompten. Övning ger färdighet, och prompt engineering är inget undantag.

Hur man blir en promptingenjör

Med så mycket att lära sig och så många färdigheter att tillägna sig är vägen till att bli en prompt engineer kanske inte helt klar från början. Här är en enkel vägkarta som du kan följa:

1. Fundera över dina karriärmål

Innan du påbörjar din resa inom prompt engineering bör du noga överväga dina mål.

Vill du integrera prompt engineering i din nuvarande roll och stödja företagets tillväxt? Eller behärska prompt engineering-färdigheter för att avancera inom AI-teknik? Att veta vad du vill hjälper dig att utveckla specifika färdigheter som stämmer överens med dina karriärmål.

Istället för en allmän inriktning mot ”AI-teknik” bör du identifiera en specifik nisch inom prompt engineering. Det kan vara kreativ textgenerering, dialogsystem, kodgenerering eller faktabaserade språkuppgifter.

Anpassa ditt lärande till den nischen. För kreativ textgenerering, fokusera på flyt och fantasi. För faktabaserade uppgifter, prioritera noggrannhet och grund i verkliga data.

2. Få rätt behörighet

Du behöver utbildningscertifikat eller examina inom relevanta områden för att kunna söka jobb som prompt engineer.

En kandidatexamen i datavetenskap, datavetenskap eller lingvistik är en stark grund. Men området utvecklas snabbt. Överväg alternativa vägar som boot camps eller onlinekurser som specialiserar sig på prompt engineering. Att skaffa rätt meriter visar din dedikation att behärska de senaste teknikerna.

Resurser: Utforska onlinekurser som erbjuds av plattformar som Coursera, Udacity eller Fast. ai med fokus på prompt engineering och specifika LLM:er som LaMDA eller Jurassic-1 Jumbo.

3. Lär dig programmeringsspråk

Behärska vanliga programmeringsspråk, särskilt Python. Det är lingua franca för AI och NLP, med bibliotek som TensorFlow och PyTorch som är särskilt utformade för att arbeta med LLM.

Du bör också lära dig kompletterande språk för specifika uppgifter. För dataanalys och -manipulation kan du överväga R eller Julia. För webbaserade applikationer som använder promptar kan du utforska JavaScript-ramverk som React.

Du kan förbättra dina kodningskunskaper i specifika språk genom att delta i kodningstävlingar, bidra till open source-projekt eller arbeta med AI-drivna applikationer.

4. Specialisera dig på AI-tekniker som NLP och ML

Det kan vara svårt att bli skicklig inom prompt engineering utan en gedigen förståelse för AI, maskininlärning och naturlig språkbehandling.

Gå bortom en allmän förståelse. Förstå kärnkoncept inom NLP som tokenisering, transformatorer och uppmärksamhetsmekanismer. Få praktisk erfarenhet genom att arbeta med projekt och tillämpa nyckelkoncept och verktyg i verkliga scenarier.

Använd dina grundläggande begrepp för att öva på effektiva och ändamålsenliga tekniker för prompt engineering. Om möjligt, delta i praktiska projekt där du kan tillämpa grundläggande begrepp.

Resurser: Använd Googles snabbkurs i maskininlärning och dessa TensorFlow-tutorials för att utveckla dina kunskaper inom AI-teknik.

5. Behärska tekniker för att ställa frågor

Utforska olika prompting-metoder som few-shot learning, cloze deletion och temperature control. Var och en påverkar LLM:s output på unika sätt.

Experimentera med förtränade modeller som finns tillgängliga via plattformar som Hugging Face Transformers. Försök finjustera dem för specifika uppgifter med hjälp av prompt engineering-tekniker.

Resurser: För att fördjupa dina kunskaper kan du anmäla dig till onlinekurser eller läsa läroböcker om NLP, till exempel ”Speech and Language Processing” av Jurafsky och Martin. Delta i onlineforum som r/PromptEngineering eller andra forum. OpenAI har också bra resurser.

6. Nätverka med yrkesverksamma inom området

Det är viktigt att nätverka med AI-proffs, särskilt när man söker jobb. Bygg relationer med AI-experter, delta i konferenser och gå med i onlineforum för att diskutera idéer och utmaningar med kollegor.

Evenemang som North American Conference on Language Learning (NAACL) eller AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) Conference är bra utgångspunkter.

Samarbeten inom AI- och NLP-gemenskapen främjar lärande och håller dig uppdaterad om de senaste utvecklingen inom prompt engineering.

Ladda ner den här mallen Håll koll på din jobbsökning inom prompt engineering med hjälp av ClickUps mall för jobbsökning.

För att underlätta din jobbsökning kan du överväga att använda produktivitetsverktyg som ClickUp Job Search Template. Denna praktiska mall hjälper dig att hålla ordning på ansökningar, lediga jobb, företagsbetyg, intervjuer och mycket mer – allt på ett och samma ställe.

6. Skapa en portfölj som visar din expertis

Fokusera på att skapa imponerande projekt för att bygga upp en djup förståelse för AI-teknik och en stark portfölj som visar dina färdigheter inom prompt engineering för potentiella arbetsgivare och AI-communityn.

Du kan också stärka dina meriter och visa din expertis genom att skaffa relevanta certifieringar inom prompt engineering.

Experimentera med öppen källkods-LLM: Plattformar som OpenAI:s Playground och Hugging Face erbjuder tillgång till olika LLM för experiment. Öva på att skapa uppmaningar för att uppnå önskade resultat.

Bidra till open source-projekt: Delta i projekt på Github som utforskar tillämpningar inom prompt engineering. Detta ger värdefull erfarenhet och visar upp dina färdigheter för potentiella arbetsgivare.

Utveckla personliga projekt: Skapa projekt som visar dina färdigheter inom prompt engineering. Det kan handla om att bygga en chatbot med hjälp av prompts, generera olika kreativa textformat eller sammanfatta faktabaserade ämnen.

Området prompt engineering utvecklas snabbt. Följ relevanta bloggar, forskningsrapporter och branschnyheter för att ligga steget före. Även om det inte är obligatoriskt kan certifieringar inom prompt engineering visa ditt engagemang inom området och ge dig en strukturerad inlärningsväg.

Genom att fokusera på dessa specifika färdigheter, resurser och strategier är du på god väg att bli en skicklig prompt engineer.

Övervinna hinder för att komma in i prompt engineering

Som alla andra områden är prompt engineering inte utan utmaningar.

Eftersom denna disciplin är ny måste du utveckla specifika färdigheter (som vi nämnde ovan).

Här är en kort sammanfattning av de färdigheter du behöver för att komma igång med prompt engineering: Analytiska färdigheter för att tolka AI-modellens beteende och framgångsrika resultat

En stark grund av AI-koncept som maskininlärning, NLP och djupinlärning

Kreativa problemlösningsfärdigheter för att utforma och förfina uppmaningar

Förmågan att samarbeta och förhandla med tvärfunktionella team

En fallenhet för ledarskap för att styra och hantera högnivåprojekt

Det är bra att ha färdigheter. Men det är också viktigt att vara medveten om de potentiella hinder du kan stöta på när du blir prompt engineer.

Här är några vanliga utmaningar som du kan stöta på:

Prompt engineering är ett nytt och snabbt växande område , vilket gör det svårt att hålla sig à jour med de senaste teknikerna och verktygen.

Tillgången till kraftfulla språkmodeller är ofta begränsad och kan kräva licens från stora teknikföretag, vilket utgör ett hinder för privatpersoner och nystartade företag.

Eftersom prompt engineering är relativt nytt finns det inte tillräckligt med experter som kan handleda nykomlingar .

Utan konsekventa regler och rutiner kan samarbete och kunskapsdelning påverkas negativt.

Att använda rättvist och säkert språk i uppmaningar eller utdata kräver förståelse och noggrann hantering.

Det finns ännu inte så många specifika roller för prompt engineers, även om fler och fler efterfrågar dem.

Proffstips: Ett sätt för privatpersoner, nystartade företag och småföretag att övervinna licens- och utvecklingshinder inom AI är att utforska nybörjarvänliga AI-verktyg och resurser som inte kräver stora investeringar eller expertkunskaper.

Fördelarna och nackdelarna med att vara promptingenjör

Prompt engineering är verkligen ett spännande karriärval, men som allt annat har det sina för- och nackdelar.

Fördelar

Några av de viktigaste fördelarna med att satsa på en karriär inom prompt engineering är:

Karriärutsikter

Efterfrågan på promptingenjörer ökar stadigt i takt med att företag i allt högre grad förlitar sig på programvara för att förbättra sin verksamhet och användarupplevelsen.

Den globala marknaden för prompt engineering förväntas växa med 32,8 % per år mellan 2024 och 2030, vilket visar på behovet av skickliga prompt engineers under de kommande åren.

Löneförväntningar

Enligt forskning utförd av Velents AI är promptingenjörer i USA bland de högst avlönade yrkesverksamma inom AI-sektorn, med en genomsnittlig årslön på cirka 300 000 dollar.

Sådana siffror visar att prompt engineering kan vara en mycket lönsam karriärväg.

Potentiella jobbmöjligheter

Det bästa?

Promptingenjörer kan hitta arbete inom alla branscher och områden i olika organisationer, bland annat:

Teknikföretag som Google, OpenAI, Anthropic och Microsoft

AI-forskningslaboratorier och akademiska institutioner

Konsultföretag som fokuserar på AI- och NLP-lösningar

Finansiella institutioner och fintech-företag

Organisationer inom hälso- och sjukvård och livsvetenskap

Advokatbyråer och teknikföretag som betjänar den juridiska branschen

Webbplatsbyggare och plattformar utan kod

Nackdelar

Att vara promptingenjör kan vara en givande karriärväg, men det har också sina nackdelar. Så här kan du övervinna dem:

Begränsad tillgång till språkmodeller

Många avancerade språkmodeller är otillgängliga för ingenjörer utan licens.

Lösningen? Använd öppen källkodsbaserade språkmodeller och prompting-ramverk, samarbeta med forskningsinstitutioner eller gå med i företag som har tillgång till dem.

Och kom ihåg att förespråka mer öppna och tillgängliga AI-tekniker.

Etiska överväganden

Orättvisa och osäkra modellresultat är ett verkligt problem med prompt engineering.

För att övervinna denna utmaning bör du lära dig etiska AI-principer, samarbeta med etiker och experter inom området och behärska tekniker för att främja ansvarsfull AI-utveckling.

Ett populärt exempel på etisk AI är Anthropics Claude, som följer en dynamisk strategi för att minska fördomar.

Skalbarhets- och prestandaproblem

Det kan vara svårt att hantera stora, komplexa språkmodeller på ett effektivt och korrekt sätt. Men kom ihåg att kontinuerligt lärande är nyckeln till framgång inom prompt engineering.

Fortsätt utforska metoder som prompt tuning eller chaining för att optimera promptprestanda.

En osäker arbetsmarknad

Det finns för närvarande få lediga tjänster inom prompt engineering på arbetsmarknaden.

Detta är ännu ett skäl att ha relaterad expertis inom naturlig språkbehandling, maskininlärning eller mjukvaruutveckling. Dessutom gör en mångsidig kompetens som prompt engineering att du är mycket efterfrågad.

