Behärska prompting-koncept: De 10 bästa kurserna i prompt engineering för att få ut det mesta av LLM:er

För många av oss teknikintresserade entusiaster handlade vår första kontakt med prompting om besvärliga interaktioner med tidiga intelligenta chattbottar som Eviebot. ?

Men under det senaste decenniet har vi plötsligt kastats in i en värld av stora språkmodeller (LLM) och konversationsbaserade AI-verktyg som inte är förkonfigurerade med svar, utan producerar resultat baserat på kvaliteten på våra prompts.

Vi har till exempel LLM:er som ChatGPT som, med korrekt utformade prompts, inte bara stöder intelligenta konversationer utan också hjälper till med problemlösning både i affärslivet och privatlivet.

Så ja, för att hjälpa AI-drivna system att nå sin fulla potential behöver du en grundlig förståelse för prompt engineering (eller prompting). Genom att mata in rätt prompts i LLM:er kan du minska problemen med AI-interaktioner och förbättra sammanhanget och kvaliteten på svaren. I den här guiden hjälper vi dig att:

Behärska utvecklingen inom prompt engineering och rollspecifika begrepp

Utforska de 10 bästa kurserna i prompt engineering för att lära dig efterfrågade färdigheter.

Få tillgång till gratis resurser och tips för att generera kunskap.

Vad är prompt engineering?

I grunden är prompt engineering en noggrann process där man utformar ett inmatningsspråk som ger tydliga, mer specifika svar från AI-språkmodeller som GPT-3 och GitHub Copilot.

Så, vad är det för uppståndelse kring specialkurser för något så enkelt?

AI-modeller har nämligen olika tillvägagångssätt för databehandling och tolkning – de producerar endast önskat resultat när de styrs av tydliga instruktioner, dvs. prompts.

Prova till exempel att ge ChatGPT följande prompt: Skriv ett personligt brev för en nyutexaminerad som söker ett jobb som dataanalytiker hos IBM. Denna prompt har många vaga områden som är öppna för tolkning, till exempel: Vilken nyutexaminerad? Skulle vilken språkstil som helst fungera?

Lösningen är mer detaljerade prompts, till exempel: Skriv ett personligt brev för en nyutexaminerad datavetare som söker ett jobb som dataanalytiker hos IBM. Håll det kortfattat och professionellt och nämn kandidatens akademiska meriter.

Prompting förklarat: Utvecklingen av prompt engineering

Prompt engineering har sina rötter i Natural Language Processing (NLP) och maskininlärning (ML). Låt oss gå igenom dess utveckling i fyra faser:

Tidig NLP: I mitten av 1900-talet hade regelbaserade AI-system (som använde förinställda regler för att beräkna och fatta beslut) svårt att hantera språkliga nyanser. Algoritmerna saknade den solida grund som krävs för att navigera i det mänskliga språkets komplexitet. ML-driven förändring: I slutet av 1900-talet och början av 2000-talet skedde en datadriven revolution. Maskininlärning möjliggjorde flexibla AI-modeller som kunde hantera språk. Att förstå sammanhang och långa texter var dock fortfarande en utmaning. Transformer-triumf: 2017 års forskningsrapport med titeln 2017 års forskningsrapport med titeln Attention is All You Need presenterade Transformer-arkitekturen för djupinlärning, som kan bearbeta stora datamängder och fånga upp komplexa mönster. Den gjorde det möjligt för modeller att analysera text, skilja mellan ord med flera betydelser och bearbeta fraser i sitt sammanhang utifrån omgivande ord. OpenAI:s GPT: Lanseringen av OpenAI:s GPT-3 år 2020 har satt prompt engineering i rampljuset. ChatGPT kan generera lättförståeliga svar, men det kan inte tänka som en människa, vilket innebär att det finns en risk för subjektivitet, desinformation och partiskhet i svaren, särskilt vid svaga prompts.

Promptingenjörens viktiga roll [och hur kurser kan hjälpa]

Promptingenjörers roll är att utforska den fulla potentialen hos AI- och LLM-modeller. De är specialiserade på att skapa och förfina promptar och instruktioner, vilket hjälper till att generera precisa svar för olika användningsfall. Detta kräver en djup förståelse för hur olika AI-modeller reagerar på varierande indata – den iterativa metoden hjälper promptingenjörer att analysera AI:s utdatamönster och parametrar.

Eftersom de specifika nyanserna i prompting kan skilja sig åt beroende på AI-verktyg, beror framgången i denna roll på hur snabbt du anpassar dina färdigheter till olika AI-modeller och maximerar deras effektivitet.

Lyckligtvis kan lämpliga kurser hjälpa dig att bemästra prompting-tekniker och utveckla de färdigheter som behövs för att lyckas som prompt engineer. Några vanliga lärandemål i dessa kurser är:

Definiera mål och utmaningar för problemlösning med generativa AI-modeller

Ge AI-textgeneratorer och chattbottar kontext i form av stilistisk riktning

Använda prompts för att förstå begrepp inom mjukvaruutveckling och algoritmers beteende

Utforska tekniker som zero-shot prompting och few-shot prompting.

10 populära kurser i prompt engineering för blivande prompt engineers [gratis och betalda kurser]

Det framväxande området prompt engineering har banat väg för ett stort antal kurser som hjälper dig att behärska prompting-koncept och snabbt förbättra dina kunskaper. Låt oss dyka rätt in i de 10 mest inflytelserika alternativen för både erfarna och nybörjare inom yrket under 2024. Ta en titt! ?

1. Coursera: Prompt Engineering för ChatGPT

Kursledare: Dr Jules White (innehåll tillgängligt på 21 språk)

Varaktighet: 18 timmar (ungefär)

Pris: Gratis att anmäla sig. Certifieringen kostar 49 dollar.

Besök webbplatsen

Courseras kurs i prompt engineering för ChatGPT är utformad för att ge omfattande utbildning i att skapa effektiva prompts för generativa AI-applikationer. Med över 30 videomoduler och nästan nio timmars undervisningsinnehåll är denna Coursera-kurs utformad för att ge deltagarna viktiga kunskaper inom prompt engineering.

Kursen Prompt Engineering for ChatGPT leds av Jules White, docent i datavetenskap och elektroteknik vid Vanderbilt University, och erbjuder en engagerande introduktion för alla blivande prompt engineers.

Viktigaste kursinnehåll

Kursintroduktion

Introduktion till promptar

Promptmönster I

Få exempel

Promptmönster II

Promptmönster III

Flexibelt lärande och prisvärd certifiering

Kursen ger dig också en bred förståelse för relaterade discipliner som maskininlärning, neurala nätverk och djupinlärning.

2. DeepLearning. AI & OpenAI: ChatGPT Prompt Engineering för utvecklare

Kursledare: Isa Fulford och Andrew Ng

Varaktighet: 1 timme

Pris: Gratis

Besök webbplatsen

Den andra kostnadsfria kursen på vår lista tillhandahålls av DeepLearning. AI i samarbete med OpenAI. Den ger dig en omfattande och mycket teknisk förståelse för prompt engineering. Kursen leds av experterna Isa Fulford (OpenAI) och Dr. Andrew Ng (DeepLearning. AI) och fördjupar sig i att skapa effektiva prompts som frigör kraften i LLM:er som ChatGPT.

Till skillnad från andra gratis kurser i prompt engineering som huvudsakligen fokuserar på webbgränssnitt, låter denna kurs dig utnyttja den fulla potentialen hos LLM via API-anrop. Kunskapen kan hjälpa dig att bygga avancerade generativa AI-applikationer för att sammanfatta komplex information och skapa fängslande berättelser.

Viktiga kursämnen

En introduktion till prompt engineering

Riktlinjer

Iterativ

Sammanfattning

Inferens

Transformation

Expansion

Chatbot

Slutsatsen

Denna DeepLearning-baserade kurs prioriterar praktisk kunskap genom användningsfall som:

Sammanfatta komprimerade data till tydliga sammanfattningar med hjälp av avancerade ML-tekniker

Att fatta välgrundade beslut baserat på ofullständiga data

Ändra textstilar eller former utan att förändra deras betydelse

Generera korta idéer och väva in dem i berättelser med neurala nätverk och djupinlärning.

3. LearnPrompting.org: Introduktionskurs i prompt engineering

Kursledare: Sander Schulhoff och Fady Yanni

Varaktighet: 1 vecka (lär dig i din egen takt)

Pris: Gratis

Besök webbplatsen

Yrkesverksamma som är intresserade av forskningsbaserade tekniker för prompt engineering (PE) kan börja sin resa med LearnPromptings introduktionskurs i prompt engineering. Kursen är utformad för både nybörjare och erfarna AI-användare och har ett omfattande kursprogram med över 60 innehållsmoduler och support på nio språk. Kursen tar dig från AI-grunderna till avancerade tekniker, vilket gör den till en one-stop-shop för att bemästra input i stora språkmodeller (LLM).

Viktigaste kursinnehåll

Utforska hur prompts fungerar med språkmodeller som ChatGPT.

Fördjupa dig i avancerade ämnen som rollprompting, few-shot prompting och utveckling av chatbottar.

Detaljerade diskussioner, praktiska exempel och engagerande bilder

Prompts, instruktioner, rollspel, few-shot learning, promptkombination, formalisering, chatbot-grunder, LLM-inställningar och vanliga fallgropar.

4. Cameron R. Wolfe: Avancerad prompt engineering

Kursledare: Cameron R. Wolfe

Varaktighet: 2–3 timmar (ungefär)

Pris: Gratis

Besök webbplatsen

Detta är en av de kostnadsfria kurserna i prompt engineering som riktar sig till avancerade elever. Instruktören Cameron R. Wolfe hoppar över grunderna i prompt engineering och fördjupar sig istället i hur programmerare kan lösa mer komplicerade problem med hjälp av flera tekniker och prompt-recept, såsom Chain of Thought Prompting och Knowledge Augmentation, för att undvika AI-hallucinationer.

Vi måste nämna att kursen är helt textbaserad. Den anses vara en utmärkt resurs för medelavancerade kodare och datavetare som vill få en fördjupad förståelse för hur artificiell intelligens och prompting interagerar.

Viktiga kursämnen

Tankekedja för prompting

Kunskapsförstärkning

Automatisk promptning

Prompt-inbäddning

Zero/few-shot-inlärning

Gradientdescent

5. Udemy: Masterclass från noll till hundra

Kursledare: Hasaan Khan

Längd: 2,5 timmars videoinnehåll

Pris: 34,99 $

Besök webbplatsen

Denna Udemy-kurs är till hjälp för personer som vill få en unik perspektiv och tillgång till olika koncept – från grunderna till avancerade prompting-tekniker. I 18 videoföreläsningar går föreläsaren igenom vikten av prompt engineering och lyfter fram dess viktigaste användningsområden i olika projekt, såsom marknadsföringsplaner och AI-produktutveckling.

Genom att bryta ner komplexa begrepp, såsom Retrieval Augmented Generation och Self-Consistency, hjälper kursen promptingenjörer att känna sig mer säkra när de fattar promptbaserade beslut. I slutet av kursen kan deltagarna erhålla ett intyg om avslutad kurs.

Viktiga kursämnen

Introduktion till prompt engineering

Grunderna i prompt engineering

Exempel på prompt engineering

Avancerade tekniker för prompt engineering

Självkonsistens och generera kunskapsprompting

6. James Bachini: Avancerad MidJourney-promptteknik

Kursledare: James Bachini

Varaktighet: 1–2 timmar

Pris: 12 $/månad (cirka)

Besök webbplatsen

James Bachini erbjuder en kurs som riktar sig till designers som vill skapa bra prompts för att skapa digital konst. Kursinnehållet kan dock endast vara användbart för dem som vill använda programmet MidJourney. Detta beror på att James behandlar specifika kommandon som kanske inte fungerar på andra modeller, såsom ChatGPT.

Kursen är tillgänglig via Discord genom en inbjudningslänk, men användare kan också besöka instruktörens YouTube-kanal för att hitta mer innehåll.

Viktiga kursämnen

Introduktion till MidJourney-kommandon

Tips och tricks

Stilar och flaggor

Prompts för att designa som andra konstnärer

7. IBM: Introduktion till prompt engineering

Kursledare: Rav Ahuja

Varaktighet: 3 veckor

Pris: Gratis att anmäla sig

Besök webbplatsen

IBM erbjuder en grundläggande kurs i prompt engineering för nybörjare som vill lära sig bästa praxis för att skriva prompts i alla typer av AI-modeller. Kursledaren Rav går igenom vanliga verktyg och metoder för prompt engineering vid skrivande av prompts.

Kursen har riktigt coola videoföreläsningar om begrepp som Text-to-Text Prompting och Interview Patterns. I slutet av programmet kan du ansöka om ett professionellt certifikat i generativ AI.

Observera att kursen har geografiska begränsningar vid tidpunkten för skrivandet av denna artikel – studerande från Iran, Kuba och Krim-regionen i Ukraina kan inte anmäla sig.

Viktiga kursämnen

Prompt Engineering för generativ AI

Tekniker och tillvägagångssätt

Kursquiz, projekt och sammanfattning

8. Udemy: The Complete Prompt Engineering for AI Bootcamp (2024)

Kursledare: Mike Taylor och James Phoenix

Längd: 14,5 timmars videoinnehåll (on-demand)

Pris: 89,99 $

Besök webbplatsen

Den andra Udemy-kursen på denna lista gör det möjligt för användare att lära sig bästa praxis inom prompt engineering för flera språk, såsom GPT-4 och Stable Diffusion. Instruktörerna diskuterar för- och nackdelar med olika stora språkmodeller och guidar användarna att tillämpa sina kunskaper i 15 verkliga projekt.

Kandidater som vill göra karriär inom AI kan också lära sig om Python-kodningsmönster för att skala AI när de börjar arbeta som prompt engineers. Kursen har 89 nedladdningsbara resurser, och du kommer också att ha vissa uppgiftsåtaganden.

Viktiga kursämnen

Introduktion

Fem principer för prompting

Avancerade och standardiserade prompttekniker

Promptoptimering

AI-textmodellprojekt

9. Elvis Saravia: Guide till prompt engineering

Kursledare: Elvis Saravia

Varaktighet: 1–2 veckor

Pris: Gratis

Besök webbplatsen

Elvis Saravia tillhandahåller fördjupad kunskap om prompt engineering för dem som vill utöka sina kunskaper inom detta område. Denna guide går igenom flera centrala ämnen, såsom LLM-inställningar, promptelement och indirekt resonemang. Den innehåller forskningsrapporter om AI-hallucinationer och Jailbreaking för att ge en bättre expertöversikt över hur dagens LLM fungerar.

Viktiga kursämnen

Introduktion

Tekniker

Ansökan

Modeller

Risker och missbruk

Forskningsresultat

10. Maximilian Vogel: Gratis kurs i prompt engineering

Kursledare: Maximilian Vogel

Varaktighet: 1 timme

Pris: Gratis

Besök webbplatsen

Den sista kursen på listan är för dem som har ont om tid. Denna grundläggande guide på en timme är för alla som just har börjat eller vill ha grundläggande kunskaper. Maximilian förklarar olika prompttekniker och mallar och hjälper nybörjare att förstå hur de kan använda olika promptmetoder och tydligt språk för att få exakta resultat. Vi gillar att kursen använder ett lättförståeligt språk som inte förvirrar läsarna med teknisk jargong.

Viktiga kursämnen

Skriva beskrivande instruktioner

Kedjetänkande

Använda promptmallar

Formatera prompts

Multi Prompt-metoden

Prompt Masterful Inputs Every Time med ClickUp

Att skriva korrekta och relevanta prompts är viktigt för att få ut det mesta av en stor språkmodell. Det är dock inte alltid möjligt att lägga många timmar på kurser när du behöver expertprompts direkt.

Det är här ClickUp, en heltäckande produktivitetslösning, kommer in i bilden. Som en AI-driven arbetsplattform erbjuder ClickUp en mängd olika mallar för att snabba upp dina dagliga uppgifter, inklusive interaktioner med generativa AI-verktyg som ChatGPT – och inom användningsområden som personalhantering och utbildning.

Utnyttja AI-driven rådgivning och innehåll för ditt team med hjälp av ClickUp ChatGPT Prompt Templates.

Få tillgång till kuraterade promptbibliotek med ClickUps AI-promptmallar.

Du kan få tillgång till gratis AI-promptmallar direkt från ClickUps mallbibliotek, som har över 1 000 alternativ för att stödja både AI-relaterat och icke-AI-relaterat arbete. Låt oss utforska tre alternativ för produktledning, projektledning och teknik som kan förbättra hur ditt team använder ChatGPT och liknande verktyg.

ClickUp ChatGPT-prompts för produktledning

Använd ChatGPT Prompts for Product Management Template för att automatisera uppgifter och bemästra alla aspekter av ditt jobb.

Kvävs du av marknadsdata, användarfeedback och oändliga att göra-listor? Som produktchef kan pressen att komma på exceptionella produktidéer kännas överväldigande. Bryt dig fri från kaoset med ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Template .

Med över 130 kraftfulla prompts för end-to-end-uppgifter hjälper denna ClickUp-mall dig att:

Förstå dina kunders behov och önskemål med hjälp av promptvariationer som visar problemområden och relevanta lösningar.

Brainstorma innovativa strategier med hjälp av prompt-uppsättningar som tar hänsyn till faktorer som prissättning och användarupplevelse.

Skapa produktplaner och ta fram strategier för att slutföra utvecklingsfaser eller sprintar inom utsatta tidsramar.

Alla prompts är utformade med hänsyn till de tekniska aspekterna av LLM och hur de bearbetar data.

ClickUp ChatGPT-prompts för projektledning

Mallen erbjuder över 190 ChatGPT-prompts för att generera idéer och innehåll för Six Sigma-projektledning.

Projektledning kan snabbt förvandlas till scenarier med dataöverbelastning och mättade idépooler. Med ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management Template kan du nu öka din produktivitet och dina ledningsförmågor tiofaldigt!

Denna omfattande mall hjälper dig att hantera flera utmaningar inom produktledning genom att tillhandahålla över 190 prompts som kan:

Identifiera och minimera risker i alla typer av projekt och beskriv de bästa sätten att hålla igång arbetet inom tidsramarna.

Skapa kommunikationsflöden mellan teammedlemmarna så att alla är på samma sida.

Se hur du skapar ett system för att spåra framsteg i alla projekt (baserat på enkla indata).

ClickUp ChatGPT-prompts för teknik

Använd ChatGPT Prompts for Engineering Template för att dra nytta av ChatGPT i ditt arbete.

Du kan få en bättre förståelse för vad prompt engineers gör genom att utforska ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template.

Istället för att jonglera med olika AI-kodningsverktyg kan promptingenjörer använda denna mall för att övervinna kommunikations- och driftsutmaningar genom över 200 prompts indelade i över 12 användningsfall, inklusive AI-kodning, felrapporter, dataanalys, tekniska specifikationer och sprintretrospektiv.

Du kan till och med utnyttja tekniska skrivprompter för att skapa professionella användarhandböcker, förslag och forskningsrapporter.

Denna mall går utöver rena prompts. Du får:

Anpassade projektvyer för att visualisera dina projekt i olika format, till exempel tavla eller Gantt-vy, för optimal organisation och uppgiftshantering.

Tidsspårning, taggar, relationer och tidsuppskattningar för att driva alla typer av teknikprojekt

Det bästa är att du kan observera ClickUps prompts och förbättra dina kunskaper om hur prompting fungerar över tid. ✌️

Det finns mer! Förenkla din dag med ClickUp Brain, en AI-assistent för maximal effektivitet.

Med ClickUps inbyggda AI-neuronätverk, ClickUp Brain, kan du och ditt team vara produktiva i en mängd olika uppgifter. Det är en generativ AI-assistent som kan hjälpa till med att skapa innehåll, generera idéer och hantera kunskap.

ClickUp Brain gör att du slipper fundera för mycket på prompts. Det innehåller över 100 branschspecifika, forskningsbaserade prompts som stöder olika roller i ett projektteam. Starta bara AI-verktyget och välj dina favoritprompts för att skapa projektplaner, rapporter, mötesdagordningar och mycket mer!

Finjustera dina resultat för att snabbare nå bättre innehåll med hjälp av reprompting i ClickUp AI.

Spara tid på att skriva e-postmeddelanden, sammanfatta mötesanteckningar och projektdokument, anteckna live-mötesprotokoll och till och med skapa kreativa blogginlägg och landningssidor. ClickUps integrationer med andra arbetsverktyg är precis vad proffs behöver för att få saker gjorda i tid!

Dessutom är ClickUp Brains neurala nätverk det första i världen som kopplar samman alla dina uppgifter, processer, dokument och arbetsflödeskommunikation – vilket gör det till en interaktiv kunskapsbas. Användare kan extrahera svar med enkla språkinmatningar som:

Vad är målet med denna uppgift?

Vad arbetade Terry med förra veckan?

Hur fungerar vårt företags revisionsprocess?

Vilka är SOP:erna för kvalitetsbedömning?

Sammanfatta mötesanteckningar och omvandla dem till åtgärdsbara punkter med ClickUp Brain.

Hur behärskning av prompt engineering kan hjälpa dig att avancera i din karriär

Att bli prompt engineer kan leda till spännande utvecklingar i din AI-karriär och öppna upp ytterligare möjligheter inom:

AI-forskning och utveckling: Forskare och utvecklare med avancerade kunskaper inom prompting kan utnyttja AI-systemens fulla potential inom olika områden, till exempel för Forskare och utvecklare med avancerade kunskaper inom prompting kan utnyttja AI-systemens fulla potential inom olika områden, till exempel för att effektivisera arbetsflöden och minska kostnaderna för forskning och drift. Dataanalys: Dataforskare använder generativa AI-modeller för uppgifter som datasyntes eller prediktiv modellering. Stark prompt engineering gör det möjligt för dem att optimera dessa modeller för specifika Dataforskare använder generativa AI-modeller för uppgifter som datasyntes eller prediktiv modellering. Stark prompt engineering gör det möjligt för dem att optimera dessa modeller för specifika affärsmål , vilket säkerställer värdefulla och relevanta insikter. Chatbot-utveckling och marknadsföring: Chatbots och konversations-AI trivs med sammanhängande svar. Professionella som förstår prompt engineering kan hjälpa till att skapa varumärkesanpassat, Chatbots och konversations-AI trivs med sammanhängande svar. Professionella som förstår prompt engineering kan hjälpa till att skapa varumärkesanpassat, slagkraftigt innehåll med AI-verktyg , vilket maximerar avkastningen på deras teknikinvesteringar.

Viktiga punkter

AI-revolutionen är här, och nyckeln till att optimera dess potential ligger i din förmåga att utnyttja prompts. Är du redo att förbättra dina kunskaper som prompt engineer? Då behöver du inte leta längre än de fantastiska kurser vi har diskuterat och ClickUp, din ultimata plattform för att bemästra prompt engineering genom praktik. ?

Med anpassade mallar, ChatGPT-prompts, hjälpdokument och en inbyggd generativ AI erbjuder ClickUp flera sätt att uppgradera dina AI-kunskaper! Registrera dig idag och börja använda prompts som bara klickar!

Vanliga frågor

1. Hur lång tid tar det att lära sig prompt engineering?

För att behärska prompt engineering kan det ta två till tre månader. Tiden kan dock variera beroende på din inlärningstakt och ditt engagemang.

2. Har prompt engineering en framtid?

Med de snabba framstegen inom AI och stora språkmodeller har prompt engineering blivit en viktig kompetens. Efterfrågan på ChatGPT-prompt engineering-specialister har skjutit i höjden under de senaste fem åren – prompt engineers med hög AI-kompetens och praktisk erfarenhet kan tjäna över 330 000 dollar per år.

3. Är prompt engineering lätt att lära sig?

Att bli skicklig inom detta område är en gradvis process. Det finns inte överallt institut som är specialiserade på prompt engineering. Kandidaterna måste gå rätt kurser och utveckla sina färdigheter genom teoretiska och praktiska studier.