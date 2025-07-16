Undersökning: Vad 1 000 arbetstagare säger om AI-spridning – och hur man åtgärdar det

Företagsledare befinner sig i en investeringsparadox. AI-utgifterna har ökat med 130 %, men 80 % av organisationerna rapporterar ingen konkret EBIT-effekt från sina generativa AI-investeringar (Källa: Wharton, McKinsey ).

Klyftan mellan investering och effekt beror inte på tekniken i sig. Den beror på en reaktiv, rädsladriven strategi som driver på agent-spridning och överbelastning av verktyg.

Rädslan för att hamna på efterkälken driver på en hastig besatthet av att införa nya, fristående AI-verktyg, vilket oavsiktligt skapar en ”AI-spridning” – ett fristående ekosystem där enskilda verktyg är kraftfulla men saknar det gemensamma sammanhanget i teamets kärnverksamhet.

Detta interna kaos sprids nu till allmänheten, då mjukvarujättar som Salesforce och Atlassian börjar begränsa eller blockera tredjepartsverktygs åtkomst till känslig data och kontextuell arbetsinformation.

AI-spridning med flera verktyg

Det är just denna typ av kaos och fragmentering som ifrågasätter antagandet att nästa AI-verktyg kommer att lösa problemet med spridning. För att gå bortom spekulationer och avslöja verkligheten i den dagliga användningen av AI har vi undersökt över 1 000 kunskapsarbetare från hela världen.

Vårt mål var att besvara viktiga frågor: Vad är den verkliga kostnaden för AI-spridning, och vad är det som verkligen driver kunskapsarbetare att använda AI för frekvent och värdefull användning?

Viktiga slutsatser från vår undersökning:

Endast 7,2 % av teamen betygsätter sin AI-strategi som ”super effektiv” med stark avkastning.

91 % av arbetstagarna använder bara 1–4 AI-verktyg per vecka, trots att företagen investerar i dussintals.

44,8 % av teamen har redan övergett AI-verktyg som infördes under det senaste året.

Användare med integrerad AI är 2,78 gånger mer benägna att uppnå konstant daglig användning.

Lösningen? Vår forskning visar att kontextuell, integrerad AI ger dramatiskt högre användningsgrad och användarnöjdhet.

Den stora AI-övergivningen är redan på gång

Medan IT-avdelningarna fortsätter sina inköpssvindlar har medarbetarna redan röstat med sina arbetsflöden. Trots organisationens investeringar i dussintals AI-verktyg använder 91 % av medarbetarna endast 1–4 verktyg per vecka:

ClickUp-undersökning om AI-spridning: Veckovis fördelning av AI-verktygsanvändning

54,4 % använder bara 1–2 verktyg

36,8 % använder 3–4 verktyg

Endast 9 % använder regelbundet 5 eller fler verktyg.

Ännu mer alarmerande är att 44,8 % av teamen redan har övergett AI-verktyg som infördes under det senaste året:

ClickUp-undersökning om AI-spridning: Krisen med övergivna AI-verktyg

32,0 % övergav vissa verktyg (mindre än hälften)

12,8 % övergav mer än hälften av sina AI-investeringar

Det handlar inte bara om bortkastade licenskostnader – det är förlorad implementeringstid, utbildningsresurser och minskat förtroende hos medarbetarna för framtida AI-initiativ.

Budskapet är tydligt: Din AI-portfölj innehåller sannolikt betydande dödvikt. Varje nytt verktyg som läggs till utan att andra tas bort ökar sannolikheten för ytterligare övergivande.

Den dolda kostnaden för kontextbyte

Nästan hälften av alla arbetstagare (46,5 %) tvingas växla mellan två eller flera AI-verktyg för att slutföra en enda uppgift.

Detta produktivitetsdödande mönster – att börja i ett verktyg, kopiera resultaten till ett annat, omformulera uppmaningar, jämföra resultat – skapar efterlevnadsrisker och förvirring. Det är inte automatisering. Det är komplikationer.

Effekten syns i användarnas nöjdhet:

79,3 % av arbetstagarna uppger att AI-ansträngningarna känns oproportionerligt stora jämfört med utbytet.

Endast 21,7 % upplever sällan denna obalans mellan insats och värde.

Varje verktygsbyte kräver:

Förklara sammanhanget på nytt

Omformatering av data

Hantera olika gränssnitt

Förena motstridiga resultat

Den kognitiva belastningen ackumuleras tills det blir svårare att använda AI än att utföra arbetet manuellt.

Slutsats: Du förlorar inte bara produktivitet genom att byta – du lär dina team att helt undvika AI.

AI som arbetar i mörkret: noll kontext

Över en tredjedel av arbetstagarna (34,4 %) använder AI-verktyg utan någon integration i sina huvudsakliga arbetsområden – projekt, dokument och chattar.

ClickUp-undersökning om AI-spridning: AI-integrationsnivåer i organisationer

Det innebär att AI-systemen inte känner till deras projekt, inte kan komma åt deras dokument och inte kan förstå deras konversationer. Det är som att anställa en assistent och sätta ögonbindel på hen.

Integrationsstatistiken avslöjar problemets fulla omfattning:

Integrationsnivå Andel användare Full integration (alla 3 arbetsområden) 25,6 % Partiell integration (2 områden) 22,8 % Minimal integration (1 område) 17,3 % Noll integration 34,4 %

När AI inte har tillgång till kontexten där arbetet utförs, börjar varje interaktion från noll – vilket driver på ökningen av skugg-AI-verktyg som antas utan övervakning eller korrekt integration. Användarna måste manuellt tillhandahålla bakgrundsinformation, förklara terminologi och rekonstruera kontexten som redan finns i deras arbetssystem.

Verkligheten: Utan integration blir AI-verktyg dyra miniräknare som medför säkerhetsrisker istället för att fungera som intelligenta assistenter.

Här är en upptäckt som borde få alla möten om AI-strategier att avbrytas omedelbart: 77,5 % av arbetstagarna skulle känna sig likgiltiga eller lättade om hälften av deras AI-verktyg togs bort.

ClickUp-undersökning om AI-spridning: Arbetstagares åsikter om konsolidering av AI-verktyg

Analysen avslöjar hur utbredd verktygströtthet är:

53,6 % skulle känna sig likgiltiga

23,9 % skulle faktiskt känna sig lättade

Endast 15 % skulle känna sig upprörda över konsolideringen.

Det här är inte teknikmotståndare – det är kunskapsarbetare som drunknar i verktygskomplexitet och ser konsolidering som en befrielse. De förstår vad många ledare inte förstår – fler verktyg innebär fler kontextbyten, fler lösenord, fler gränssnitt att lära sig och i slutändan mindre produktivitet.

Vägen framåt är tydlig: Framgång med AI uppnås genom konsolidering, inte spridning. Dina team efterfrågar inte fler alternativ – de behöver förenkling.

Beviset: Integration förändrar allt

Data kristalliserar sig kring en enda sanning: integration är skillnaden mellan framgång och misslyckande med AI.

Fördelen med integration

Arbetstagare med fullt integrerad AI är 2,78 gånger mer benägna att använda AI kontinuerligt under hela arbetsdagen:

ClickUp-undersökning om AI-spridning: Effekten av AI-integration på daglig användning

21,1 % av integrerade användare rapporterar att de använder AI mer än 20 gånger om dagen.

Endast 7,6 % av icke-integrerade användare uppnår denna frekvens.

Den avkastningsrealitet som ingen vill se i ögonen

Mindre än 1 av 10 team uppnår meningsfull avkastning på AI:

📊 Viktiga ROI-mått:

Endast 7,2 % betygsätter sin AI-strategi som ”super effektiv” med stark avkastning.

Över 66 % söker aktivt experthjälp för implementering av AI.

95 % av arbetstagarna använder naturligtvis bara 1–2 verktyg per uppgift när de får välja.

Det här är inte en besvikelse, det är ett totalt misslyckande. Kampen om extern expertis avslöjar en utbredd insikt om att nuvarande tillvägagångssätt har misslyckats – ofta på grund av djupa brister i styrningen av hur AI-strategier utformas och implementeras.

Arbetstagarnas beteende avslöjar sanningen. De förstår intuitivt vad många strategier missar: verktygsöverflöd är produktivitetens fiende.

Den hårda sanningen: Din AI-strategi fungerar troligen inte, och dina team vet det.

Från spridning till strategi

Forskningen pekar på tydliga åtgärder för ledare som är redo att gå vidare från AI-spridning:

❌ STOPP:

Anskaffning av punktlösningar utan inbyggda integrationsplaner

Mäta AI-framgångar utifrån antalet verktyg snarare än resultatmått

Att ignorera de växande bevisen på verktygströtthet och övergivande

Bygga arbetsflöden som är beroende av bräckliga integrationer från tredje part

✅ START:

Granska din nuvarande AI-portfölj för redundans och övergivna projekt

Prioritera djupt integrerade, kontextuella AI-lösningar

Mäta framgång genom införandegrader och effektivitetsvinster

Konsolidering kring plattformar som tillhandahåller AI inom ditt arbetsflöde

Den kontextuella AI-lösningen

Det är därför vi har skapat ClickUp Brain – inte som ännu ett verktyg att lägga till din verktygssamling, utan som en lösning.

ClickUp Brain, lösningen på AI-spridning

Till skillnad från generiska AI-assistenter har ClickUp Brain:

Lär sig din organisations specifika sammanhang och terminologi

Fungerar inom befintliga arbetsflöden (ingen verktygsbyte krävs)

Tillhandahåller AI-funktioner inom alla arbetsområden från en enda plattform.

Levererar integration som driver 2,78 gånger högre användningsgrad

ClickUp Brain-användare rapporterar:

2. 26 gånger högre fullständiga integrationsgrader

39,1 % uppnår full integration (jämfört med 17,3 % för andra verktyg)

27,1 % upplever sällan frustration över AI – den högsta nöjdhetsgraden

83 % uttrycker lättnad över verktygskonsolidering (jämfört med 13,5 % av icke-användare)

Dessa användare har upplevt vad som fungerar och dras naturligt mot förenkling kring effektiva verktyg.

Slutsatsen: Djup, inbyggd integration förbättrar inte bara AI – den förändrar hur teamen arbetar.

Valet är självklart

Vår forskning visar att AI-spridning förstör AI:s löfte – att eliminera onödigt arbete, inte skapa mer av det. Frustrerade av fragmenteringen avvisar arbetstagarna verktygen, överger investeringarna och längtar efter konsolidering.

Den lilla minoritet som når framgång har en gemensam egenskap: djupt integrerad, kontextuell AI.

Framtiden tillhör organisationer som förstår denna sanning: AI:s värde kommer inte från att ha många verktyg, utan från att ha rätt verktyg – ett verktyg som förstår ditt arbetssammanhang, integreras med dina arbetsflöden och blir mer värdefullt med tiden.

Frågan för alla ledare:

Kommer du att fortsätta bidra till spridningen, se övergivningsgraden stiga och avkastningen på investeringen bli en besvikelse?

Eller väljer du den beprövade vägen med kontextuell AI?

Forskningsmetodik: Data för denna rapport samlades in under en tvåveckorsperiod i mitten till slutet av juni 2025. Undersökningen, som bestod av 10 flervalsfrågor, genomfördes anonymt bland över 1000 deltagare. Respondenterna representerade en balanserad blandning av yrkesroller, från ledande befattningshavare och chefer till enskilda kunskapsarbetare och entreprenörer. För fullständig metodik och detaljerade resultat, kontakta research@clickup.com