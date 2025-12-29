Vi presenterar Super Agents™: världens första människoliknande AI-agenter

Super Agents är människoliknande AI-teammates som finns i ClickUp.

Till skillnad från fristående AI-verktyg ser och förstår de exakt hur ditt arbete hänger ihop mellan olika uppgifter, dokument, chattar, möten, scheman och anslutna verktyg. Precis som du och ditt team gör.

Med fullständig kontext kan Super Agents köra arbetsflöden dygnet runt, samarbeta med teammedlemmar och arbeta inom ramen för ditt företags kunskap, behörigheter och skyddsåtgärder.

I det här inlägget förklarar vi hur de fungerar, varför den underliggande arkitekturen är viktig och vad som skiljer dem från andra agenter du kanske har sett.

Varför traditionella AI-agenter ännu inte har levererat

De flesta AI-initiativ avstannar av några enkla skäl:

Inget verkligt sammanhang : Chatbots och generiska agenter känner inte till ditt arbete. De ser en prompt, inte dina projekt, kunder eller beslut.

Oanslutna verktyg : Dina uppgifter, dokument, ärenden, e-postmeddelanden och analyser finns i olika appar. Det är svårt att få AI att fungera i alla dessa.

Bristfälliga automatiseringar : Du kan skriva skript för engångsarbetsflöden, men de slutar fungera så fort dina processer eller verktyg ändras.

Inget samarbete på mänsklig nivå: Du kan inte tilldela dem arbete, @nämna dem i en konversation eller lita på att de "kommer ihåg" vad som hände förra veckan.

Resultatet: massor av AI-experiment, mycket liten hållbar effekt.

Vad är Super Agents?

Superagenterna i ClickUp är AI-kollegor som är inbyggda i din ClickUp-arbetsyta. De uppträder precis som teammedlemmar, eftersom de i grunden är modellerade som riktiga användare.

Du kan:

Tilldela dem uppgifter : Ge dem ansvar för återkommande arbete, projekt eller hela arbetsflöden.

@nämn dem var som helst : Dra in dem i dokument, uppgifter eller chattar för att lägga till sammanhang, svara på frågor eller driva arbetet framåt.

Skicka direktmeddelanden till dem : Be om hjälp, delegera arbetsuppgifter eller få uppdateringar precis som du skulle göra med en teamkamrat.

Lägg in dem i scheman och triggare: Låt dem köra rapporter varje morgon, sortera nya förfrågningar när de kommer in eller övervaka arbetsflöden i bakgrunden.

En projektledaragent är specialutvecklad för att hantera projektledarens arbetsflöden från början till slut.

I stället för att bara svara på frågor deltar Super Agents i ditt arbetsflöde tillsammans med människor. Och de gör det kontinuerligt, proaktivt och med full insyn i det arbete de utför.

Super Agents tre kärnfunktioner

Super Agents bygger på tre pelare: kontext, omgivande AI och säkerhet.

1. Kontext: Alltid intelligent

Super Agents hämtar kontext direkt från din arbetsplats och anslutna appar i realtid för att ge skräddarsydd hjälp

Super Agents är de första agenterna med verkligt mänskligt minne och sammanhang. De:

Anslut till alla dina filer, appar och data : Super Agents ansluts till din arbetsyta och anslutna verktyg och skapar ett enda lager av företagsinformation istället för spridda kunskapsfickor.

Se arbetet på samma sätt som människor gör : Uppgifter, dokument, chattar, möten och uppdateringar är inte slumpmässig text. De är strukturerade, levande sammanhang som din Super Agent kan navigera i och agera utifrån.

Lagra och använd olika typer av minne , bland annat: Senaste minne: Vad som just har hänt i en uppgift, konversation eller arbetsflöde Preferenser: Hur ditt team vill att arbetet ska utföras – ton, formatering, vidarebefordringsregler och mer Långtids- och episodiskt minne: Viktiga beslut, mönster och projekthistorik som lagras i Docs och som alla medarbetare kan granska och förfina

Super Agents absorberar kontinuerligt uppdateringar i hela ditt arbetsområde. Det är så de förblir korrekta, pålitliga och genuint hjälpsamma över tid.

2. Omgivande AI: Alltid i arbete

Super Agents är anpassningsbara och kan ta på sig mycket specifika arbetsflöden åt dig, med minimal konfiguration

De flesta AI-system väntar på att du ska ställa en fråga. Super Agents gör tvärtom: de arbetar i bakgrunden så att du slipper göra det.

Det här är intelligens som:

Körs dygnet runt : Super Agents utför arbete enligt scheman som du definierar och lyssnar efter triggers som frågor som ställs, nya uppgifter som skapas eller formulär som skickas in.

Använder verkliga arbetsfärdigheter : De anropar inte bara ett API. De kan skriva dokument, uppdatera uppgifter, skicka e-post, hantera ärenden, sammanfatta möten och mycket mer med hjälp av samma verktyg som ditt team använder idag.

Fungerar som en teamkamrat : Du kan skicka direktmeddelanden till dem för engångshjälp och till och med @nämna dem i ett dokument för att omvandla en brainstorming till en tydlig plan.

Steg i proaktivt: Super Agents kan eskalera problem, lyfta fram insikter och belysa risker innan du ens märker dem.

Har du något arbete som du normalt skulle tilldela en person och vänta flera dagar på? Nu kan du överlåta det till en Super Agent och se det köras i bakgrunden.

3. Säkerhet: Alltid säkert

Bestäm exakt var du vill ha dina Super Agents och hur, med detaljerade behörighetsinställningar på plats

Superagenter är förstklassiga användare i din arbetsyta. Det är det som gör deras säkerhetsmodell annorlunda.

De har samma behörigheter på användarnivå som ditt team, så du kan:

Bestäm exakt vad varje Super Agent kan och inte kan se.

Kontrollera vem som får se, aktivera eller hantera en Super Agent.

Skydda kunddata, interna dokument och känsliga projekt med självförtroende

Varje åtgärd som en Super Agent vidtar registreras i realtidsloggar, så att du alltid vet vad som har hänt, när och varför.

När det gäller kritiska beslut håller Super Agents människan informerad och ber om godkännande innan de vidtar åtgärder med stor inverkan, till exempel genom att be dig granska ett utkast till e-postmeddelande innan det skickas. Du behåller kontrollen medan de sköter det tunga arbetet.

Hur Super Agents faktiskt fungerar: ett steg-för-steg-arbetsflöde

Låt oss gå igenom hur det ser ut att ta in en Super Agent i ditt team.

1. Beskriv jobbet

Skriv ner dina behov av agentiska arbetsflöden i naturligt språk för att komma igång

Med Super Agent Studio behöver du inte konstruera arbetsflöden, vara en expert på promptar eller skriva kod.

Du behöver bara beskriva:

Det jobb du vill att agenten ska göra

Det arbetsflöde du vill automatisera

Det rutinarbete du vill delegera

Därifrån konfigurerar studion rätt färdigheter, verktyg och skyddsräcken. Om du inte är säker på var du ska börja kan du välja bland beprövade mallar och rekommenderade Super Agents som redan är finjusterade av ClickUp.

2. Anslut rätt sammanhang

Koppla din Super Agent till rätt dokumentation och arbetsplatser så att den alltid har rätt sammanhang

Därefter kan du förfina vilka kunskapskällor dina agenter har tillgång till:

Listor, mappar eller utrymmen i ClickUp

Dokument och wikis som är viktiga för deras arbete

Anslutna appar som e-post, kalendrar eller supportverktyg

Eftersom Super Agents delar samma användarmodell som människor får de implicit åtkomst till den offentliga kunskapen i din arbetsyta och explicit åtkomst till allt du väljer att dela. Du behöver inte detaljstyra hundratals separata kunskapsbaser.

3. Bestäm när och hur den ska agera

Definiera kriterier för arbetsflöden så att din Super Agent vet exakt när den ska agera

Du kan placera varje agent på:

Scheman (”Varje vardag klockan 8 på morgonen, sammanfatta gårdagens arbete och skicka en rapport”. )

Triggers (”När ett fel med hög prioritet skapas, prioritera det och meddela rätt team”. )

On-demand-arbetsflöden (”När jag @nämner dig i en uppgift, rensa upp beskrivningen och lägg till en tydlig handlingsplan”. )

Därifrån fungerar agenten som ett urverk, samarbetar med ditt team i uppgifter, dokument och chattar, och eskalerar närhelst en människa behöver ingripa.

Vad Super Agents kan göra för ditt team

Eftersom de är byggda på dina verkliga arbetsflöden anpassar sig Super Agents till nästan alla team.

Här är några exempel:

För verksamhets- och projektledare

Automatisera statusrapportering : Varje morgon hämtar din Super Agent uppdateringar från viktiga projekt, lyfter fram risker och skickar en tydlig sammanfattning till intressenterna.

Tillämpa playbooks : När en ny förfrågan kommer in taggar, dirigerar och strukturerar den arbetet baserat på din process.

Håll projekten på rätt spår: Den övervakar deadlines, beroenden och hinder och kontaktar ägarna innan saker och ting går snett.

För marknadsförings- och supportteam

Sortera inkommande förfrågningar : Klassificera, prioritera och vidarebefordra automatiskt ärenden, kundmejl eller formulärinlämningar.

Skissa personliga svar : Använd din kunskapsbas och tidigare konversationer för att föreslå svar som ditt team snabbt kan granska och skicka.

Håll CRM och arbetsytor synkroniserade: Logga viktiga uppdateringar, anteckningar och uppföljningar där dina team faktiskt arbetar.

För produkt och teknik

Sammanfatta feedback till åtgärder : Samla feedback från uppgifter, dokument och chattar till tydliga teman och prioriterade backloggar.

Övervaka releaser : Håll koll på felsignaler, kundkommentarer och användningsdata, och lyft sedan fram det som behöver uppmärksammas.

Hantera återkommande underhåll: Från att rensa upp i backloggar till att uppdatera release notes kan agenterna ta hand om det repetitiva arbetet.

För ledare

Få en live-känsla för verksamheten : Fråga en Super Agent om det senaste om viktiga initiativ och få svar baserade på dina faktiska uppgifter, dokument och diskussioner.

Upptäck mönster som du annars skulle missa: Se vilka typer av arbete som bromsar teamen, vilka projekt som hela tiden skjuts upp och var AI kan avlasta medarbetarna.

I alla fall är målet detsamma: människor fokuserar på omdöme, kreativitet och relationer. Superagenterna sköter allt annat.

Super Fair faktureringspolicy

När vi optimerar sparar du pengar.

När våra team sparar in på AI-kostnaderna, vidarebefordrar vi besparingarna till dig. När AI-kostnaderna plötsligt ökar till följd av nya modeller eller andra förändringar, subventionerar vi kostnaden så att du inte får någon plötslig ökning av kreditförbrukningen.

En ny era för människan, med Super Agents

Med ClickUp Super Agents kan du:

Spendera mindre tid på statusuppdateringar, vidarebefordran och repetitiva uppgifter.

Ge varje teammedlem sina egna AI-kollegor som verkligen förstår deras arbete.

Skapa ett system där arbetet fortskrider även när ingen tittar på tavlan.

Du väljer vad du vill fokusera på. Dina Super Agents sköter resten.

Kom igång med din första Super Agent

Du behöver varken ett datavetenskapsteam, en sex månaders implementering eller en massa skript för att komma igång.

Vem som helst kan skapa Super Agents med vår kostnadsfria byggare som guidar dig genom varje steg för att verkligen maximera din produktivitet.

Är du redo att uppleva hur det är att ha AI-kollegor?

Läs mer om ClickUp Super Agents och skapa din första agent idag.