Hur man skapar AI-agenter för säljteam

Att bygga en AI-försäljningsagent kan verka skrämmande till en början – särskilt för säljare utan teknisk bakgrund.

Du kanske tänker: ”Vad händer om jag behöver skriva kod, träna maskininlärningsmodeller eller koppla ihop komplexa system?” 😣

I själva verket är det mycket enklare än så.

Du behöver tre saker: en tydlig försäljningsstrategi, genomtänkt planering av säljare och en kodfri AI-plattform som ClickUp för att ge liv åt din säljare.

I det här inlägget visar vi dig hur du skapar kraftfulla AI-agenter för säljteam utan tekniska krångligheter. Öka teamets produktivitet och framgången med säljstöd redan idag. 💪🏼

Vad är AI-agenter för säljteam?

AI-agenter för säljteam är intelligenta system som automatiserar säljprocessen från början till slut. Detta inkluderar prospektering, kvalificering av leads, bokning av möten och uppföljning, utan ständig mänsklig inblandning.

Till skillnad från grundläggande AI-verktyg som genererar engångsmeddelanden eller sammanfattningar, förstår AI-agenter sammanhanget, behåller minnet mellan interaktioner, lär sig av resultaten för att förbättra sin prestanda och samordnar åtgärder/beslut mellan flera verktyg.

Resultatet blir ett autonomt säljflöde där planering, kommunikation, genomförande, överlämning, analys och beslutsfattande sköts helt av AI.

Med AI-försäljningsagenter kan dina säljare fokusera på att bygga relationer och utöka kundbasen istället för på manuellt slitgöra.

Fallstudie: AI-hantering av säljprocessen med ClickUp Super Agents ClickUp-konsulten Anna Bullock (medgrundare av ABx2 Agency) skapade en ClickUp Super Agent för en kund inom byggbranschen där serviceprocessen tyst och stilla höll på att bryta samman. Leads lämnades orörda, uppgifter var försenade och kunderna fick ingen uppdatering – trots att allt arbete fanns i ClickUp. Istället för att lägga till mer manuell uppföljning skapade Anna en ”Project Recovery Coach” Super Agent inom kundens befintliga ClickUp-arbetsyta. Agenten satte igång och övervakade utrymmet: Det markerade uppgifter som varit inaktiva i mer än tre dagar

Det uppdaterade hälso- och sentimentfält för kontona i pipelinen, och

Föreslagna nästa steg, såsom att följa upp eller uppdatera kunder. Få personliga rekommendationer för att förbättra pipeline-hälsan med ClickUp Super Agents Varje dag genererade det en tydlig, prioriterad kontaktlista och omvandlade spridda pipeline-data till konkreta nästa steg. 🌟 Resultatet: Pipelinen övervakades aktivt utan att kunden behövde granska den manuellt. Detta ledde till att risker upptäcktes tidigt, med tydligt definierade dagliga åtgärder för att hantera dem. 👉🏼 Behöver du hjälp med att skapa och implementera en anpassad AI-agent som fungerar på samma sätt som ditt säljteam?

Dina säljteam är vana vid att använda automatiseringsverktyg. Du använder dem förmodligen redan för att hantera repetitiva uppgifter som att skicka e-post eller uppdatera CRM-systemet. AI-säljare bygger vidare på den idén, men erbjuder mycket mer:

Aspect AI-försäljningsagenter Traditionella verktyg för försäljningsautomatisering Så här fungerar de Använd stora språkmodeller (LLM), maskininlärning (ML) och naturlig språkbehandling (NLP) för att analysera data och sammanhang innan uppgifterna utförs Följ fördefinierade regler och triggers som ställts in av användaren Roll i säljprocesser Fungera som assistenter som hjälper säljteam att analysera information, förbereda kontakter och identifiera nästa steg i affärerna Automatisera främst repetitiva operativa uppgifter i bakgrunden Kontextmedvetenhet Kom ihåg tidigare interaktioner mellan olika verktyg Stort kontextförlust eftersom varje körning startar från början Anpassningsförmåga Anpassa svar, rekommendationer eller utdata beroende på situationen Utför samma åtgärd varje gång en utlösare/ett villkor uppfylls Samordning av flera verktyg Hämta information från flera källor (CRM, e-post, mötesverktyg osv.) Koppla vanligtvis samman två verktyg via enkla trigger-action-arbetsflöden Lär dig Förbättra systemet över tid genom uppdaterade uppmaningar, träningsdata och användarfeedback Beteendet ändras endast när du redigerar reglerna manuellt Skalbarhet Hantera tusentals personliga konversationer. Förlora personaliseringen i stor skala Kvalitet på resultatet Kan generera sammanfattningar, insikter, rekommendationer och mycket mer Utför grundläggande åtgärder som att skicka meddelanden eller uppdatera CRM-fält Inställningstid Från minuter till timmar; använder naturligt språk och iteration Kan ta veckor av kodning och manuell regelkonfiguration

Verkliga exempel på AI-agenter för säljteam

Nedan följer några exempel på AI-agenter i ClickUp som du kan skapa eller använda för att automatisera olika säljfunktioner:

Agent för mötesammanfattningar : Spelar in och transkriberar säljsamtal, genererar sammanfattningar, extraherar viktiga åtgärdspunkter och uppdaterar CRM-system

AI-uppföljningsbot: Skriver utkast till personliga uppföljningsmeddelanden efter möten, föreslår nästa steg för potentiella kunder och förbereder utskick via e-post baserat på tidigare konversationer

Agent för leadkvalificering: Granskar inkommande leads, analyserar företagsinformation och engagemangssignaler samt prioriterar de potentiella kunder som har störst sannolikhet att konvertera

Invändningshanterare : Analyserar avstannade affärer, föreslår motargument och strategier för att återuppta kontakten via e-post

Affärscykel-tracker: Övervakar förändringar i affärsaktiviteten, sammanfattar senaste interaktioner med en potentiell kund och varnar säljarna när en affär kräver uppmärksamhet

🧠 Kul fakta: 1966 chockade ELIZA världen som den första konversations-AI:n. Den skapades vid MIT och imiterade en terapeut så övertygande att användarna delade med sig av sina djupaste hemligheter – vilket redan för flera decennier sedan bevisade att maskiner kan föra människoliknande dialoger.

Varför säljteam behöver AI-agenter

Säljarna lägger hela dagar på aktiviteter som inte leder till avslut. Att förstå dessa specifika problem visar exakt varför AI-agenter är avgörande:

Repetitiva uppgifter tar upp värdefull försäljningstid: Att undersöka företagsbakgrunder, manuellt märka upp leads, formatera samtalsanteckningar och schemalägga uppföljningar stjäl 2–3 timmar dagligen från den faktiska försäljningen. AI kan driva en Att undersöka företagsbakgrunder, manuellt märka upp leads, formatera samtalsanteckningar och schemalägga uppföljningar stjäl 2–3 timmar dagligen från den faktiska försäljningen. AI kan driva en intäktsökning på 3–15 % genom att automatisera allt detta repetitiva arbete som saktar ner affärscyklerna

Sammanhanget går förlorat mellan verktygen: Dina försäljningsdata är utspridda över olika system. Till exempel kundförfrågningar i e-post, samtalsinspelningar i mötesplattformar, kunddata i CRM-system osv. På grund av denna Dina försäljningsdata är utspridda över olika system. Till exempel kundförfrågningar i e-post, samtalsinspelningar i mötesplattformar, kunddata i CRM-system osv. På grund av denna ”Work Sprawl” har säljarna ofta svårt att behålla en helhetsbild av varje kundkonto

Överbelastade säljkanaler: Tvåhundra leads per säljare låter bra tills man inser att 80 % aldrig konverterar. Det är nästan omöjligt att manuellt analysera och prioritera rätt leads i den skalan

Bristfällig prognosförmåga: Traditionella Traditionella verktyg för försäljningsautomatisering ger inte realtidsinsyn i köparbeteende eller hur försäljningspipeline ser ut, vilket gör det svårt att förutsäga framtida resultat och fatta datadrivna beslut

Brist på tillgänglighet dygnet runt: Potentiella kunder interagerar med företag dygnet runt, medan mänskliga säljare bara kan svara under arbetstid. Detta leder ibland till missade möjligheter och frustrerade potentiella kunder

Generiska utskick: Det blir svårare att anpassa utskicken ju större din lista med leads blir. Du har varken tillräckligt med tid eller kontext om varje potentiell kund, vilket innebär att dina meddelanden antingen blir generiska eller baserade på mallar

AI-agenter automatiserar inte bara repetitiva säljuppgifter utan utför dem med full kontext. De kan samordna överlämningar precis som människor, ge personliga rekommendationer och köras kontinuerligt i bakgrunden för att hålla din försäljningsverksamhet igång dygnet runt.

⭐ Bonus: ClickUp Super Agents fungerar som AI-drivna kollegor som finns direkt i din arbetsyta. De ersätter inte dina säljare – utan tar över det manuella administrativa arbetet så att ditt team kan fokusera på strategi och försäljning. Du kan interagera med Super Agents precis som du skulle göra med en kollega: Tilldela dem uppgifter

@nämn dem i dokument, chattar och uppgifter

Skicka ett direktmeddelande till dem för att delegera rutinuppgifterna

Ställ in scheman och utlösare (t.ex. ”Skapa en rapport varje fredag”) De drivs av ambient AI och körs dygnet runt i bakgrunden istället för att vänta på att du ska ställa en fråga. De använder verkliga färdigheter som att skicka e-post, uppdatera CRM-uppgifter och sammanfatta samtal – samtidigt som de behåller ett minne på mänsklig nivå. 🍒 Grädden på moset: Du behöver inte skriva kod för att skapa anpassade Super Agents. Beskriv bara vad agenten ska göra på vanlig engelska, så skapar vårt Super Agent Studio den på några minuter! 🎥 Titta på den här videon för att lära dig mer om hur du skapar Super Agents:

Viktiga komponenter i en AI-försäljningsagent

Bakom varje effektiv AI-försäljningsagent finns ett ramverk som definierar hur den tolkar information, fattar beslut och utför uppgifter:

Persona: Definierar vilken roll agenten spelar i försäljningsprocessen och hur den kommunicerar. Till exempel en försäljningsagent som fungerar som en SDR-assistent

Perception/inmatningsbearbetning: Gör det möjligt för agenten att tolka inkommande information från olika källor, såsom CRM-data, e-postmeddelanden, mötesprotokoll eller aktiviteter hos potentiella kunder

Minne och sammanhang: Hjälper till att lagra detaljer från kortsiktiga konversationer, långsiktig relationshistorik och episodiska händelser (t.ex. kundens önskade språk)

Planeringsmotor: Delar upp mål som ”Boka en demo” i mindre steg, vilket säkerställer att agenten följer en logisk sekvens när hen bistår med försäljningsaktiviteter

Kärnan i resonemanget: LLM:er tillhandahåller den intelligens som gör det möjligt för agenten att utvärdera flera scenarier, resonera sig igenom uppgifter, förstå mänskligt språk, sammanfatta information och ta fram praktiska insikter

Verktygstillgång: Förkonfigurerade integrationer och anpassade API:er hjälper säljagenten att ansluta till din befintliga teknikstack

Handlingsmekanism: Ger agenterna möjlighet att utföra uppgifter inom arbetsflödet, såsom att boka möten, betygsätta leads, skriva utkast till e-postsvar etc.

Riktlinjer/begränsningar: Detta är de ramar inom vilka varje agent verkar. De säkerställer att agenten följer företagets riktlinjer, undviker riskfyllda åtgärder och vidarebefordrar beslut med stora konsekvenser till mänskliga agenter

Inlärningscykel: Beskriver den process genom vilken agenten lär sig av resultat, nya data eller feedback och förbättrar sin prestanda

Utdataformatering: När agenten har slutfört en uppgift måste resultaten presenteras på ett sätt som är lätt att använda för säljteamen

👀 Visste du att? Rolodex, som introducerades 1956, var det första riktiga CRM-systemet. Denna roterande kortlåda hjälpte säljarna att hantera hundratals kontakter och säljområden utan att behöva hantera kaoset med lösa pappersark.

Så här skapar du en AI-agent för säljteam

Dags att sätta igång!

Nedan går vi igenom fem steg för att skapa AI-agenter för säljteam utan att skriva en enda rad kod.

⭐ Håll ut – vi visar också hur du använder ClickUp i varje steg för att göra processen ännu enklare.

Steg 1: Definiera syfte och mål

Du bör kunna svara på frågan: Varför skapar du den här agenten?

Ska det handla om att kvalificera inkommande leads, förbereda personliga demonstrationer eller driva på uppföljningar som har kört fast? Bestäm exakt vilket problem det ska lösa.

🔔 Kom ihåg: Mycket strategiskt arbete, som att förhandla fram komplexa avtal, kräver mänskliga nyanser som AI ännu inte kan efterlikna. Prioritera istället säljuppgifter som är repetitiva, förutsägbara och tidskrävande. När du har identifierat dessa, sätt upp mätbara mål (t.ex. att minska kvalificeringstiden från 30 minuter till 2 minuter per lead) så att du vet när agenten drar sitt strå till stacken.

📄 Dokumentera repetitiva arbetsflöden och säljarnas mål med hjälp av ClickUp Docs

Samla alla dina agenters mål, syften och planer på en och samma plattform med ClickUp Docs

När du börjar bygga flera AI-agenter – till exempel en för mötesreferat, en annan för prospektering och en tredje för insikter om säljprocessen – blir det snabbt svårt att hålla reda på varje agents ansvarsområde.

Med ClickUp Docs kan du tydligt dokumentera dessa detaljer innan du skapar någon automatisering. Skissa upp de agenter du vill bygga, definiera vilka arbetsflöden de stöder och prioritera vilka som ska utvecklas först.

Du kan använda avancerad formatering för att göra dessa planer lättlästa, bjuda in teammedlemmar att föreslå förbättringar i realtid och omvandla text direkt till konkreta uppgifter under genomförandet.

Steg 2: Utforma agentarkitekturen

När du har fastställt dina mål är det dags att beskriva din AI-försäljningsagent och definiera dess funktioner. Börja med agentens grundläggande beteende:

Vilka uppgifter kommer den att hantera från början till slut?

Vilken information kommer den att få som indata, och hur kommer den att generera utdata?

📌 Om agenten till exempel hanterar uppföljningar efter möten måste den bearbeta samtalsutskrifter, identifiera viktiga diskussionspunkter och skapa strukturerade sammanfattningar för ditt CRM-system.

Därefter definierar du hur mycket kontext och minne agenten ska behålla. Ange vilka verktyg den ska ha tillgång till, samt vilka användarbehörigheter som krävs för varje verktyg.

Fundera på hur agenten ska hantera uppgifterna – ska den följa en strikt sekvens (Uppgift A > B > C) eller anpassa sig utifrån data?

Slutligen, ta hänsyn till system med flera agenter. Om du implementerar fler än en, bestäm hur de ska samordna sig med varandra.

✍ Planera din AI-agentkonfiguration visuellt med hjälp av ClickUp Whiteboards

Visualisera hur din AI-försäljningsagent kommer att fungera med hjälp av ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards erbjuder en obegränsad arbetsyta där du kan planera agentens logik innan du börjar bygga.

Du kan:

Använd olika former , såsom cirklar, rektanglar och mer, för att representera olika steg i arbetsflödet

Koppla ihop dem med pilar för att visa uppgiftssekvensen

Lägg till klisterlappar för att fånga upp specifika detaljer som verktygsåtkomst, utdataformat och riktlinjer

Bädda in ditt måldokument (från steg 1) direkt i whiteboarden för omedelbar kontext

Eftersom Whiteboards stöder samarbete i realtid kan säljchefer, driftsteam och andra medarbetare granska arkitekturen tillsammans och föreslå förbättringar direkt på arbetsytan.

Steg 3: Skapa nyckelkomponenter för din säljagent

Här utvecklar du agenten utifrån den plan du just utarbetade i föregående steg.

Börja med att välja en robust verktyg för att skapa AI-agenter utan kodning. Detta verktyg bör göra det möjligt för dig att designa, anpassa, testa och distribuera agenter via ett användarvänligt gränssnitt utan några tekniska krav.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta där du kan skapa säljagenter direkt i ditt dagliga arbete. Detta sparar massor av tid som annars skulle gå åt till att lägga till sammanhang, konfigurera agenter och flytta data mellan verktyg.

Låt oss se hur detta fungerar i praktiken:

Skapa AI-agenter utan kod: ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents eliminerar den vanliga komplexiteten vid utveckling av AI-system. Istället för att koppla ihop verktyg eller träna modeller kan du skapa agenter med hjälp av enkla, välbekanta arbetsflödeskomponenter för att automatisera verkligt arbete mycket snabbare.

Börja med ett tydligt målDefiniera vad agenten ska göra med hjälp av instruktioner i klartext i agentbyggaren i ClickUp

Skapa superagenter med hjälp av instruktioner i naturligt språk i ClickUp

Förfina tillsammans Arbeta med ditt team för att förbättra agentens beteende (ingen ML-expertis krävs)

Använd din befintliga arbetsyta som plattform Dina superagenter använder ClickUp-uppgifter, dokument, chatt och integrationer som Slack eller GitHub

Utforma hur det fungerar Bestäm hur din agent ska interagera (via chatt eller uppgifter), hur data ska flöda och hur den ska svara över tid

Utnyttja befintliga data Din arbetsyta innehåller redan sammanhanget – ingen separat datapreparering eller märkning behövs.

Skapa och iterera snabbt Ställ in instruktioner, utlösare och villkor, och förbättra sedan prestandan genom att justera uppmaningar i naturligt språk. Du behöver inte träna om modellerna från grunden

Testa i verkliga arbetsflöden Kontrollera agenternas beteende direkt i din arbetsmiljö och justera efter behov

Enkel distribution och hanteringAgenterna körs säkert i ClickUp, med inbyggda behörigheter och kontinuerlig kontroll

🤝 Kundberättelse: Bell Direct bevisar att du inte behöver ett tekniskt team för att på ett meningsfullt sätt införa AI Super Agents. Med hjälp av ClickUp Super Agents automatiserade teamet hela arbetsflödet för intag och prioritering – från början till slut – utan att skriva kod eller lägga till nya verktyg. 🌟 Resultaten: 20 % ökning av den operativa effektiviteten, vilket innebär att mer arbete blir gjort snabbare med samma resurser

Kapacitet motsvarande två heltidsanställda frigörs och kan nu användas för strategiska uppgifter med högt värde

Över 800 kundmejl per dag sorteras i realtid

Vem som helst kan komma igång med AI-agenter – du behöver ingen utvecklingsbakgrund. ClickUp har gjort det så enkelt att konfigurera agenter och stegvis införa AI i vår verksamhetsmodell.

Det bästa med ClickUp Super Agents?

Du behöver inte manuellt mata in information eller sammanhang till dina agenter under utvecklingen.

Istället tar de över den kontext som redan finns i ditt arbetsutrymme – uppgifter, dokument, chattar, kommentarer, projekt, mötesanteckningar och kalendrar.

Denna kontextuella AI uppdaterar kontinuerligt sin förståelse i realtid. Så när ny information dyker upp, till exempel en mötesrapport som läggs till en uppgift eller en uppdaterad affärsfas i din pipeline, får AI:n omedelbart tillgång till dessa data.

Detta gör det möjligt för agenterna att ta fram resultat baserade på aktuell information istället för föråldrade data.

🔑 Huvudbudskap: Att bygga AI-agenter behöver inte vara komplicerat – men det kräver ett genomtänkt tillvägagångssätt. Behöver du utforma skräddarsydda och specialiserade agenter för dina arbetsflöden?

🠠 Hantera arbetsytans sammanhang och minne med ClickUp Brain

Prioritera uppgifter för åtgärder från din arbetsyta med hjälp av ClickUp Brains kontextmedvetna svar

ClickUp Brain är det inbyggda AI-lagret i din arbetsyta. Det kopplar samman dina uppgifter, dokument och kunskap, vilket ger Super Agents den kontext och intelligens de behöver för att arbeta effektivt.

Superagenter bygger vidare på detta lager – de använder sammanhanget för att förstå vad som händer, fatta beslut och vidta åtgärder i dina arbetsflöden.

📌 Exempel: Din agent för säljuppföljning kan granska anteckningar från ett inledande samtal som du avslutade för några minuter sedan, kombinera dem med uppgifter om den potentiella kunden från ditt integrerade CRM-verktyg och utforma ett personligt uppföljningsmeddelande – helt på egen hand.

Hur ClickUp Brain skiljer sig från ClickUp Super Agents

ClickUp Brain hjälper ditt team att förstå vad som händer och vad som ska göras härnäst. Det kör inte kedjade arbetsflöden från start till mål på egen hand som Super Agents. Istället stöder det säljarna i stunden med den information de behöver för att utföra sitt arbete.

Svarar på frågor om affärer direkt ”Hur ser statusen ut för den här affären?” → Braun hämtar information från uppgifter, anteckningar och aktiviteter, medan Super Agents vidtar åtgärder utifrån detta

Sammanfattar samtal, e-postmeddelanden och uppdateringar Brain kan omvandla spridda konversationer till tydliga nästa steg, medan Super Agents använder den organiserade informationen för att utlösa kontextuella uppföljningar

Utkast till uppföljningar och offerter Brain genererar e-postmeddelanden baserat på affärssammanhanget; Super Agents kan skicka eller schemalägga åtgärder

Upptäck risker och brister Brain kan lyfta fram avstannade affärer eller saknade uppdateringar. Super Agents kan gå ett steg längre och meddela eller tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar för vidare åtgärd

Centraliserar säljkunskap Genom att hämta kunskap från tidigare affärer, dokument och strategier svarar Brain på säljarnas frågor i realtid. Agenterna tillämpar den kunskapen i sina faktiska arbetsflöden

🎥 Bonus: Här är några av de bästa AI-agenterna för försäljning och CRM-automatisering 👇

⚙ Skapa automatiseringar precis som du vill ha dem

Automatisera återkommande säljrelaterade uppgifter med ClickUp Automations och spara tid

ClickUp Automations ger dig flexibiliteten att använda regelbaserade automatiseringar för enkla, rutinmässiga och mycket förutsägbara uppgifter, såsom att ändra uppgifternas prioritetsnivåer.

Välj från vår färdiga lista med utlösare, villkor och åtgärder, eller chatta med Brain för att utforma en anpassad automatisering. Oavsett vilket hjälper de dig att sätta rutinmässigt administrativt arbete på autopilot utan att behöva konfigurera ett dedikerat AI-verktyg eller en agent för varje liten uppgift, vilket minskar AI-spridningen.

👀 Visste du att? ClickUp erbjuder över 1000 inbyggda integrationer för att koppla ihop dina AI-försäljningsagenter med externa appar. Välj bara de verktyg du använder, aktivera dem och få omedelbar tillgång till dina data. Anslut AI-försäljningsagenter till externa datakällor med hjälp av ClickUp-integrationer

Steg 4: Testa och finjustera agenterna

Det är viktigt att testa AI-agenterna innan de lanseras i stor skala. Detta hjälper till att kontrollera AI:s noggrannhet, resultatets konsistens och den övergripande stabiliteten i säljprocessen.

Du kan testa din säljagent på olika sätt:

Testa agenten i flera scenarier: Mata in olika uppgifter till din agent för att se hur den reagerar. Om det till exempel är en agent för leadhantering, ge den ett hett inkommande lead jämfört med ett kallt uppföljningsärende. Kontrollera manuellt om kvalificeringspoängen, e-postutkastet och nästa steg är relevanta för varje scenario

A/B-testa olika versioner: Skapa två eller tre varianter av din agent med något olika instruktioner eller utdataformat. Kör dem parallellt för att se vilken version som ger bäst resultat innan du implementerar den

För att noggrant mäta prestanda bör du hålla koll på följande mätvärden för agenter och arbetsflöden:

Agenternas svarstid

Felfrekvens

Förbättrad pipelinehastighet

Tidsbesparing per säljare

Ökad konvertering

Minskning av manuella uppgifter

Slutligen kan du finjustera dina AI-agenter efter behov.

📊 Övervaka säljagenternas prestationer i realtid med ClickUp-dashboards

Visualisera dina AI-försäljningsagenters prestanda med hjälp av ClickUp-dashboards

ClickUp-dashboards samlar dina agent- och försäljningsdata i en livevy, så att du kan upptäcka prestationsproblem eller framgångar direkt när de inträffar, utan att behöva gräva igenom rapporter.

Använd kort som kan dras och släppas – till exempel cirkeldiagram, linjediagram och tabeller – för att visualisera dina KPI:er precis som du vill ha dem.

Inbyggda filter gör detta ännu mer precist. Du behöver inte skapa separata dashboards för varje roll. Skapa istället ett huvuddashboard och använd filter för att visa de mätvärden som är viktigast för dig.

Övervaka, utvärdera och förbättra din ClickUp-agent kontinuerligt genom att övervaka den via AI-kort i ClickUp-instrumentpaneler

Ta det ett steg längre med AI-kort som drivs av ClickUp Brain. Det här är dynamiska widgets som analyserar dina dashboard-data i realtid.

Du kan till exempel använda ett AI Brain-kort för att automatiskt läsa av data från din instrumentpanel (som säljarnas svarstider) och få förslag på tre sätt att förbättra den.

📮 ClickUp Insight: 30 % av människor säger att deras största frustration med AI-agenter är att de låter självsäkra men gör fel. Det beror oftast på att de flesta säljare arbetar isolerat. De svarar på en enskild fråga utan att veta hur du vill ha det, hur du arbetar eller vilka processer du föredrar. Superagenter fungerar annorlunda. De arbetar med 100 % kontext som hämtas direkt från dina uppgifter, dokument, chattar, möten och uppdateringar i realtid. Och de behåller ett aktuellt, preferensbaserat och till och med episodiskt minne över tid. Och det är just det som förvandlar en agent från en självsäker gissare till en proaktiv kollega som kan hänga med när arbetet utvecklas.

Steg 5: Implementera i alla team

Slutligen kan du lansera säljagenten för att ta över det dagliga repetitiva arbetet.

Var uppmärksam på hur säljarna interagerar med den. Tidig implementering avslöjar ofta små brister som inte upptäcktes under testningen.

Samla in denna feedback under den första fasen av implementeringen för att finjustera agenten innan den rullas ut i hela organisationen.

Att erbjuda adekvat säljutbildning är lika viktigt. Säljarna bör veta vad agenten ansvarar för, vilken typ av indata den behöver och när de bör förlita sig på den istället för att hantera en uppgift själva.

Tydliga riktlinjer förhindrar orealistiska förväntningar och säkerställer en smidig övergång mellan AI och människor.

🧠 Kul fakta: Tupperware-partyn tog fart på 1940-talet när Brownie Wise började anordna köksdemonstrationer för hemmafruar. Genom att sälja plastburkar direkt till andra skapade hon en direktförsäljningsmodell som stärkte kvinnliga entreprenörer långt innan karriärer inom företagsvärlden blev vanliga.

ClickUps AI-funktioner för säljteam

Moderna säljteam hanterar en överväldigande mängd information.

I stället för att fungera som ett fristående AI-verktyg hanterar ClickUp Brain denna komplexitet genom att integrera artificiell intelligens direkt i din arbetsyta.

Det integreras med uppgifter, dokument, chattar, instrumentpaneler och anslutna appar för att hjälpa dig att hitta information, utforma meddelanden, sammanfatta konversationer och generera insikter från dina data.

Så här gör du:

Anslut och sök i hela ditt arbetsutrymme

Använd ClickUp AI Enterprise Search för att få tillgång till information om arbetsytan med ett enda klick

En säljares förmåga att hitta rätt sammanhang på några sekunder kan göra en enorm skillnad när det gäller att engagera potentiella kunder och förbättra den dagliga produktiviteten.

Med ClickUp AI Enterprise Search kan du hämta information från hela ditt arbetsområde genom att helt enkelt beskriva vad du vill ha.

Du behöver inte leta igenom mappar eller slösa tid på att försöka komma ihåg var du sparade en fil. Skriv bara in din sökfråga i sökfältet. Till exempel: ”Hitta anteckningar från det senaste samtalet med Acme Corp” eller ”Visa dokument relaterade till prisförslaget för företaget.”

AI skannar hela din arbetsyta och anslutna appar för att omedelbart visa de mest relevanta resultaten.

Skapa e-postmeddelanden och säljmaterial snabbare

Använd ClickUp Brain för att skriva e-postmeddelanden som är 100 % kontextuella

Använd ClickUp Brain för att hjälpa ditt säljteam att skapa innehåll på tre huvudsakliga platser: Dokument, Uppgifter och Chatt, samt standardisera det med sparade uppmaningar och mallar.

Använd till exempel Brain direkt i ett Doc för att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta innehåll och omvandla anteckningar till åtgärdspunkter. Brain kan ta hänsyn till hela Doc-kontexten, vilket gör att stilen och placeringen kan hållas konsekvent mellan olika avsnitt.

Det är särskilt användbart för att skapa försäljningsbroschyrer och e-postserier.

Om ditt team har oordnade anteckningar, transkriptioner eller punktlistor är Brain perfekt för att omvandla dem till strukturerade försäljningsresultat.

👉🏼 Framställningar att använda:

”Sammanfatta kundens problem, önskade resultat, nuvarande verktyg och framgångsmått utifrån anteckningarna ovan.”

”Skapa en beskrivning av avkastningen och fem argument som jag kan använda i ett uppföljningsmejl.”

”Skriv ett uppföljningsmejl som sammanfattar deras tre största problem, bekräftar nästa steg och föreslår tider.”

Detta stämmer väl överens med hur Brain kan sammanfatta och generera åtgärdspunkter utifrån befintligt innehåll.

Dessutom behöver ditt team inte sitta fast i Docs. Verktyg för samarbetsdokument fungerar överallt. ClickUp hanterar text (uppgiftsbeskrivningar, kommentarer, chatt etc.).

🎯 Bra användningsområden inom försäljning:

Skriv och finslipa e-postutkast i en uppgiftskommentar

Förbättra tydligheten och tonen (mer självsäker, mer koncis, mer ledarskapsinriktad)

Översätt eller lokalisera utgående sekvenser

Transkribera och sammanfatta möten när du är på språng

Fånga upp alla mötesdetaljer utan ansträngning med ClickUps Notetaker

ClickUps AI-anteckningsfunktion ansluter sig automatiskt till dina Zoom-, Google Meet- eller Teams-samtal för att spela in, transkribera och sammanfatta diskussionerna. När samtalet är slut genereras omedelbart en sammanfattning som belyser risker, viktiga beslut och nästa steg.

Det extraherar till och med åtgärdspunkter och omvandlar dem till uppgifter som tilldelas rätt person – utan att du behöver lyfta ett finger.

Få tillgång till ledande generativa AI-modeller på ett och samma ställe

Använd flera AI-modeller från ett enda gränssnitt i ClickUp Brain eller AI-superappen för datorer, Brain MAX

ClickUp Brain MAX är din AI-superapp för datorn som samlar de bästa AI-modellerna – ChatGPT, Claude, Gemini samt ClickUps egen kontextuella Brain – i ett smidigt utrymme.

Detta gör det möjligt för säljteam att välja den bästa modellen för uppgiften: använd Claude för marknadsanalys, Gemini för att anpassa e-postmeddelanden och ChatGPT för att brainstorma säljcoachingguider. Du behöver inte hantera flera inloggningar eller prenumerationer; allt sker via ditt ClickUp-konto.

Prata för att skriva och arbeta 400 gånger snabbare

För säljare som tillbringar en stor del av dagen i möten eller på resande fot fungerar Brain MAX:s Talk-to-Text otroligt bra. Istället för att skriva anteckningar eller e-postmeddelanden talar du bara högt, och AI:n omvandlar din röst till välformulerad text.

Säljarna kan diktera uppföljningssekvenser medan de är ute på besök, logga uppdateringar utan att använda händerna eller köra röststyrda sökfrågor som ”Hitta stillastående affärsmöjligheter från första kvartalet”, vilket sparar timmar varje vecka.

🧠 Kul fakta: De forntida babylonierna ristade in världens första försäljningskontrakt på lertavlor omkring 1750 f.Kr. Köparna lovade att betala för varor som korn eller boskap, och vittnen bekräftade avtalet med sina sigill.

ClickUp AI-agenter jämfört med tredjepartsplattformar för AI-agenter

Så här står sig ClickUp AI Agents jämfört med vanliga AI-agentverktyg från tredje part:

Funktion ClickUp Brain Tredjepartsplattformar för AI-agenter Integration i arbetsytan Integrerat direkt i arbetsytan så att AI-agenterna kan komma åt försäljningsdata i realtid Anslut vanligtvis till din arbetsyta via anpassade API:er och manuell synkronisering Kontextmedvetenhet Kan läsa och hänvisa till uppgifter, dokument, kommentarer och aktivitet i arbetsytan för att generera svar med verkligt affärssammanhang Förlitar sig på manuella uppladdningar; sammanhanget är ofta begränsat till det du uttryckligen importerar; saknar nyanserad arbetshistorik Utveckling utan kod AI-agenter och arbetsflöden kan skapas direkt i arbetsytan med hjälp av naturliga språkprompter, utan kodning Visuella byggverktyg finns tillgängliga, men ofta krävs kodning för avancerad logik eller anpassade försäljningsintegrationer Inbyggda projektledningsverktyg Inkluderar uppgifter, instrumentpaneler, whiteboards och rapportering anpassade för säljprocesser, allt AI-förstärkt i en enda app Fokuserar endast på säljare; du behöver fortfarande separat projektledningsprogramvara, vilket skapar en uppsjö av verktyg och kontextbyten Prismodell Ingår i ClickUp-abonnemang med användarkrediter; skalar med din arbetsyta utan avgifter per agent Ofta abonnemang per säljare eller uppgiftsvolym, plus installationskostnader som lägger sig på för säljteam som hanterar flera arbetsflöden

🌟 ClickUps Certified Agent fick 96 av 100 poäng i en direkt jämförelse av genomförandeklara projektplaner. Den närmaste konkurrenten nådde 61, medan de flesta andra fastnade på 40- och 50-talet. ClickUp-certifierade agenter skapas, testas noggrant och underhålls åt dig av ClickUps AI-experter. Du kan välja dem via något av följande paket: Köps per agent : Detta inkluderar löpande underhåll, prioriterad support för snabbare lösningar samt obegränsade krediter.

ClickUp Accelerator : Du kan köpa ett paket med Super Agents som har utformats och skapats av våra experter. Till exempel ett paket med Super Agents för projektledning eller produkt- och teknikutveckling Du kan köpa ett paket med Super Agents som har utformats och skapats av våra experter. Till exempel ett paket med Super Agents för projektledning eller produkt- och teknikutveckling

Fördelarna med AI-agenter inom försäljning

🧠 Kul fakta: Säljare som effektivt använder AI för att hitta nya kunder har 3,7 gånger större sannolikhet att nå sina försäljningsmål

Så här drar säljteam nytta av AI-drivna säljare:

Få tillbaka tid för värdefulla samtal: Säljare slösar ofta bort hela förmiddagar på datainmatning, research och mötesbokning. AI-agenter sköter dessa repetitiva uppgifter, så att säljarna kan fokusera på att bygga kundrelationer.

Levererar personlig kontakt i stor skala: Agenterna analyserar varje potentiell kunds historik och beteende för att skapa unika, personliga meddelanden som avsevärt ökar svarsfrekvensen. Gartner förutspår att Agenterna analyserar varje potentiell kunds historik och beteende för att skapa unika, personliga meddelanden som avsevärt ökar svarsfrekvensen. Gartner förutspår att 30 % av utgående meddelanden från stora organisationer nu genereras syntetiskt men är kontextuellt anpassade, vilket leder till högre svars- och konverteringsfrekvenser

Bättre förberedelser inför kundsamtal: Genom att samla in och sammanfatta kundinformation ser AI-agenterna till att säljare och produktchefer går in i möten med djup kontext och tydliga diskussionspunkter

Minskar fel i affärsprocessen: Agenterna följer enhetliga processer för överlämningar, uppdateringar och eskaleringar för att upprätthålla enhetligheten genom hela säljprocessen

Håller takten uppe över tidszoner: Medan säljarna är offline fortsätter agenterna att vårda prospekt, skicka uppföljningar och kvalificera inkommande leads dygnet runt

Vanliga misstag vid implementering av AI-försäljningsagenter

Innan vi avslutar, låt oss snabbt gå igenom några vanliga misstag som säljteam ofta gör när de skapar AI-agenter (+ hur man åtgärdar dem):

Vanligt misstag Lösning Försöker du automatisera strategiska försäljningsbeslut Låt AI-agenterna fokusera på operativa uppgifter snarare än strategiska. Aktiviteter som prisförhandlingar, komplexa affärsstrategier eller relationshantering bör förbli mänskligt styrda Att göra den första agenten onödigt komplicerad Börja med ett enkelt arbetsflöde och utöka det gradvis. Att först skapa en mindre, fokuserad agent gör det enklare att testa, finjustera och skala upp senare Hoppa över testfasen Testa agenten i flera scenarier och verkliga försäljningssituationer innan du implementerar den i stor skala. Testning hjälper till att tidigt identifiera brister i instruktioner, sammanhang eller resultat Behandla agenten som en engångsinstallation Fortsätt att förfina agenten utifrån feedback och prestationsdata. Genom att uppdatera uppmaningar, arbetsflöden och integrationer kan agenten hålla jämna steg med föränderliga försäljningsprocesser

Skapa AI-försäljningsagenter utan kodning med ClickUp

AI-försäljningsagenterna är inte bara kraftfulla, de är också otroligt enkla att bygga med rätt plattform.

ClickUp använder djup integration i arbetsytan och kontextuell AI för att göra utvecklingen av säljagenter till en barnlek, utan att behöva utveckla anpassade kodlösningar.

Du kan helt enkelt chatta med Super Agent-byggaren i ClickUp, som använder naturligt språk, och hänvisa till data i ditt arbetsutrymme för att beskriva hur du vill att agenten ska agera. Byggaren sköter hela den tekniska delen åt dig.

Är du redo att skala upp din försäljning? Registrera dig på ClickUp idag och börja bygga din första AI-försäljningsagent.

Vanliga frågor (FAQ)

AI-agenter automatiserar hela försäljningscykeln, från prospektering och kvalificering av leads till att boka möten och sammanfatta samtal. De fungerar som autonoma assistenter som hanterar repetitiva administrativa uppgifter, vilket gör att säljarna kan fokusera helt på att avsluta affärer med högt värde.

AI-processer och agenter som implementeras med traditionella verktyg för försäljningsautomatisering är ofta stela, har begränsad räckvidd och kräver manuella kopplingar till externa databaser eller verktyg. ClickUp Brain, å andra sidan, är mycket kontextuellt. Det förstår data i ditt arbetsutrymme, kommer ihåg tidigare interaktioner och använder resonemang för att fatta dynamiska beslut, samtidigt som det anpassar sig till förändrade försäljningsflöden i realtid.

Inte alls. Med ClickUp kan du skapa anpassade agenter med hjälp av vanlig engelska. Beskriv bara de uppgifter, mål och målgrupper som du vill att agenten ska hantera, så sköter plattformen den tekniska installationen åt dig.

ClickUp Brain erbjuder ett enda gränssnitt för att utnyttja ledande modeller som ChatGPT, Claude och Gemini. Dessutom gör över 1 000 inbyggda integrationer det möjligt att koppla dina agenter direkt till CRM-system som HubSpot och Salesforce samt kommunikationsverktyg som Slack.

AI-agenter övervakar affärsaktiviteten dygnet runt och sätter igång personliga uppföljningar så fort en potentiell kund visar intresse. De analyserar också hur din pipeline ser ut för att varna säljarna om affärer som har kört fast, vilket säkerställer att du inte går miste om en enda möjlighet på grund av dålig timing.