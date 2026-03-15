Hur du marknadsför en podcast och utökar din publik

Att skapa en podcast är bara en del av pusslet. Att se till att den når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt är lika viktigt.

72 % av kreatörerna håller med om att det är en av deras största utmaningar att bygga upp en publik och bli upptäckt på rätt plattform – det är till och med svårare än att ställa sig framför kameran och spela in en videopodcast.

Det innebär att marknadsföringen av din podcast inte bör vara en eftertanke. Den bör börja redan när du befinner dig i idéstadiet.

I den här guiden visar vi hur du marknadsför din podcast. Som bonus delar vi med oss av exempel på hur andra podcastvärdar gör, så att du kan hämta inspiration.

Varför marknadsföring av podcasts är viktigt

När den här bloggen skrevs fanns det 4 641 388 indexerade poddar världen över. Det är en hel del ljudinnehåll för nästan 651,7 miljoner poddlyssnare att välja mellan.

Välj vilket ämne som helst, så finns det troligen en podcast om det. Tänk på kvantfysik, AI, spökhistorier, relationer eller något så märkligt specifikt som containerfrakt.

Om du har något värdefullt att dela med dig av finns det en publik som är villig att lägga tid på din podcast.

Här är varför marknadsföring av podcasts är viktigt:

Skapa expertstatus: Positionerar dig som en opinionsbildare inom din nisch, vilket lönar sig särskilt för varumärkes-, utbildnings- eller branschspecifika poddar

Skapar förtroende i stor skala: Till skillnad från text förmedlar en podcast din röst och personlighet, vilket gör det enklare att skapa djupare och mer personliga relationer med din publik

Ökar köpviljan: Köpviljan är naturligtvis högre när rekommendationer om produkter eller tjänster kommer från en programledare vars publik redan litar på hen

Når en bredare publik: Din expertis begränsas inte längre av läsvanor eller uppmärksamhetsspann – människor som inte orkar läsa en artikel på 2 000 ord lyssnar gärna på ett 45-minutersavsnitt

👀 Visste du att? Ordet podcast är en sammansättning av iPod och broadcast, och myntades ursprungligen för att beskriva program som endast består av ljud och distribueras via Apples iPod.

Hur man marknadsför en podcast (steg för steg)

Oavsett genre – här är några strategier för att marknadsföra din podcast som ger dig synlighet och fler nedladdningar.

Steg 1: Optimera din podcast för sökmotorer

Det finns så många sätt för nya podcastlyssnare att upptäcka dig.

Det kan ske via dina sociala medier. Eller genom att en influencer nämner dig i sitt nyhetsbrev eller i ett inlägg på sociala medier. Eller via podcastkataloger, onlineforum eller Google.

När du indexerar din podcast med rätt nyckelord signalerar det till dessa plattformar och algoritmer att din podcast bör visas när människor söker efter ämnen relaterade till dina avsnitt.

Du bör optimera följande som en del av dina SEO-insatser för podden 👇

Titel och beskrivning

Din podcasts titel, beskrivning och episodinformation är det första som både sökmotorer och potentiella lyssnare stöter på. Så här optimerar du dem:

Podcastens titel: Bör omedelbart förmedla vad din podcast handlar om. Om din podcast handlar om hur fartyg och gods förändrar den globala handeln, ger ett namn som Containers lyssnarna en omedelbar känsla av ämnet

Podcastbeskrivning: Skriv en beskrivande sammanfattning inom plattformens teckenbegränsning, där du förklarar vad programmet handlar om och vem det riktar sig till. Se också till att inkludera relevanta nyckelord på ett naturligt sätt

Avsnittets titel och beskrivning: Titeln och beskrivningen bör tydligt ange vad avsnittet handlar om redan från början. Om din gäst har många följare bör du också överväga att lägga till deras namn i avsnittets titel

📌 Exempel: Beskrivningen för podcasten FP&A Today på YouTube innehåller relevanta nyckelord. För den som vill veta mer om företaget som står bakom podcasten finns även en länk till moderbolaget Datarails.

Podcast-webbplats

När det gäller att förbättra din övergripande SEO-prestanda erbjuder en dedikerad webbplats en stor fördel. Den ger lyssnarna en central plats där de kan hitta alla dina avsnitt, kategoriserade efter ämne, gäst eller tema. Samtidigt ger den dig kontroll över varumärkesbyggandet och innehållsupplevelsen.

Visst, att bygga upp och optimera webbplatsen är tidskrävande, men det är värt mödan eftersom det ger sökmotorerna mer innehåll att indexera och fler vägar för lyssnarna att upptäcka din podcast.

Överväg att lägga till följande på din podcastwebbplats:

Blogginlägg: Återanvänd innehållet från avsnitten i informativa blogginlägg för att fånga upp söktrafik för relevanta sökord som din målgrupp redan söker efter

Inbäddad ljudspelare: Låt besökarna lyssna direkt på din webbplats utan att omdirigera dem till en app från tredje part

Sidor för enskilda avsnitt: En egen poddssida för varje avsnitt med programanteckningar, tidsangivelser och viktiga punkter att ta med sig

Sökfunktion: En sökfält som hjälper användarna att hitta specifika ämnen eller gäster utan att behöva bläddra igenom hela ditt arkiv

Kontaktuppgifter: Ett sätt för lyssnarna att skicka feedback, ställa frågor och följa dig på sociala medier

CTA: Tydliga uppmaningar till lyssnarna att prenumerera, lämna en recension eller köpa merchandise

Podcastkapitel: Klickbara kapitel som fungerar som en innehållsförteckning – så att lyssnarna kan skanna igenom ämnena och hoppa direkt till det avsnitt de är mest intresserade av

RSS-flöde: Uppdaterar automatiskt nya avsnitt i alla podcast-appar och kataloger där du finns listad

📌 Exempel: Lennys nyhetsbrev och podcast riktar sig till produktutvecklare och har över 1 000 000 prenumeranter. Webbplatsen har flera avsnitt för både gratis- och betalande prenumeranter.

💡 Proffstips: När du förbereder ditt podcastmanus, gör research och inkludera nyckelord på ett naturligt sätt genom hela manuset. Google kan nu identifiera uttalade nyckelord genom att indexera, transkribera och söka i podcastljudet. Tala tillräckligt tydligt så kommer Googles NLP att plocka upp dessa nyckelord – vilket ökar dina chanser att rankas för dem.

Podcasttranskription och programanteckningar

Att transkribera din podcast ger vissa fördelar:

Gör ditt ljudinnehåll sökbart – Google kan indexera dina avsnitt för riktade sökord, långa söktermer och konversationsfraser, vilket ökar din organiska synlighet

Gör ditt innehåll tillgängligt för lyssnare med hörselnedsättning

Övervinner språkbarriären för icke-modersmålstalare som kämpar med brytning eller snabbt tal

Det blir betydligt enklare att förbereda programanteckningar som lyfter fram diskussionspunkter, tidsangivelser, gästbiografier och länkar till resurser eller sponsorer

📌 Exempel: Affärsplaneringsplattformen Pigment har en podcast som heter Perspectives. Varje avsnitt har en egen sida där du kan läsa transkriptet, omarbetat till ett blogginlägg.

💡 Proffstips: Ladda upp dina poddavsnitt som ClickUp Clips (upp till 20 minuter) och transkribera dem exakt med hjälp av ClickUp Brain. Brain organiserar transkriptionen efter talare och struktur, redo att sparas direkt i ClickUp Docs. Du kan också använda Brain för att sammanfatta avsnitt och generera viktiga punkter för dina programanteckningar i önskat format. Sammanfatta ljudpodcasts med ClickUp Brain

Steg 2: Återanvänd innehåll

En podcast är en guldgruva av innehåll som kan återanvändas i flera olika format och tillgångar.

Du kan använda var och en av dem för att nå din publik i olika skeden av deras innehållskonsumtion.

Här är en kort sammanfattning av vad du kan använda din podcast till:

Återanvänd podcasten till Vad ska man göra? Blogginlägg Utvidga viktiga diskussionspunkter till en längre artikel som riktar sig mot sökbara nyckelord Instagram Reels/LinkedIn-video/TikTok Ett slagkraftigt klipp eller audiogram på 60–90 sekunder Inlägg på LinkedIn En viktig insikt eller åsikt från avsnittet omformulerad för en professionell publik X-tråd Dela upp episodens huvudargument i en lättsmält tråd med flera tweets YouTube-video Konvertera podd-ljud till videoformat Infografik eller bild Statistik, tips eller citat från avsnittet i form av kort i infografikstil

För att skala upp innehållsflödena kan du skapa mallar för sociala medier för de vanligaste återanvändningsformaten.

Ta hänsyn till plattformsspecifika riktlinjer, t.ex. format, teckenbegränsning och optimal publiceringstid, och dokumentera dessa strategier i ett strukturerat dokument för att säkerställa enhetlighet.

🚀 Fördelarna med ClickUp: ClickUp för marknadsföringsteam ger poddare och deras team en central plats där de kan planera, hantera, genomföra och följa upp alla aspekter av sina podd- och marknadsföringsarbetsflöden via en samlad AI-arbetsyta. Centralisera dina marknadsföringsinsatser för din podcast med ClickUp, programvaran för marknadsföringsprojektledning Med ClickUp kan team: Planera kampanjer i flera kanaler och innehållskalendrar utan att behöva växla mellan olika verktyg

Koppla dokument om innehållsstrategi , episodbeskrivningar, kampanjtidsplaner och analyser direkt till de uppgifter som driver dem

Följ upp resultatet för din podcast och marknadsförings-KPI:er med visuella instrumentpaneler och AI-kort

Utveckla idéer tillsammans med ditt team genom visuella whiteboards som kopplar idéer direkt till projekt och uppgifter

Utveckla och lagra ditt podcastinnehåll, t.ex. manus, briefs, avsnittsplaner och återanvänt innehåll, i strukturerade och sökbara ClickUp Docs

Steg 3: Använd sociala medier effektivt

Det är mycket troligt att många, om inte de flesta, av dina nya lyssnare kommer att stöta på ditt innehåll digitalt.

Många hittar nya program genom att utforska de populäraste poddarna på Spotify eller Apple Podcasts, men om du precis har börjat är det inte särskilt hjälpsamt.

Sociala medier blir en kraftfull marknadsföringsstrategi för att nå ut till potentiella lyssnare.

Dessutom kan du komma igång helt gratis. Den enda initiala kostnaden är din tid, och den låga tröskeln gör att vem som helst kan skapa inlägg på sociala medier, starta konversationer och bygga upp sin närvaro på olika sociala medieplattformar.

Så, om du har en liten eller växande podcast, vilka sätt finns det för att öka dess synlighet i algoritmerna på sociala medier? 👇

Utdrag ur avsnittet

Välj ett kort, slagkraftigt ögonblick från ditt avsnitt och locka din publik med det. Den typen av cliffhanger-ögonblick som håller publiken nyfiken och fascinerad.

Se dock till att utdraget fungerar som ett fristående stycke. Det ska inte kännas som ett slumpmässigt klipp som tagits ur sitt sammanhang.

Om du driver en videopodcast kan du återanvända klippet direkt på olika plattformar. Som det här videoklippet som The Mel Robbins Podcast har lagt upp på Instagram.

För poddar som endast består av ljud kan du skapa audiogram. Kombinera en statisk eller animerad bild – oftast omslagsbilden eller en vågform – med ljudklippet. Om en känd gäst medverkar fungerar deras foto också bra. Oavsett vilket bör du se till att varumärket är konsekvent i alla audiogram du publicerar, så att lyssnarna känner igen din podd direkt.

En titt bakom kulisserna

Publiken är trött på polerat, livlöst innehåll. Publiken är trött på polerat, livlöst innehåll. Ge dem något rått, som korta glimtar från din vardag. Låt dem känna en mer mänsklig kontakt med dig.

Ditt BTS-innehåll kan innehålla:

Tillkännagivande av en hemlig kändisgäst

Inblick i brainstormingsessionen inför ett kommande avsnitt

Presentation av teamet, men på ett roligt sätt

Utmaningar du står inför bakom mikrofonen

Kolla in den här videon från This American Life. Den är rå och galen. Exakt den typ av innehåll som håller publiken fast och får dem att komma tillbaka.

Gästartiklar

Väck din publiks nyfikenhet med en blandning av videoklipp, stillbilder och trailers innan ett nytt avsnitt med en känd gäst släpps. Dela med dig av bloopers eller roliga, äkta ögonblick som uppstår i avslappnade samtal. Uppbyggnaden inför avsnittets release bör vara lika uppmärksammad som själva lanseringsmeddelandet.

Se hur Call Her Daddys Instagram-konto ger smakprov på kommande gäster innan avsnitten släpps, vilket skapar förväntan flera dagar i förväg.

🔔 Påminnelse: När du är nybörjare, välj 1–2 kanaler där din målgrupp finns. Det som fungerar för en annan poddare kanske inte fungerar lika bra för dig. Ditt val beror också på din nisch.

Nat Schooler, värd för podcasten AI Career Success, marknadsför till exempel flitigt på LinkedIn – där yrkesverksamma aktivt söker karriärrådgivning och branschinsikter.

Å andra sidan har Karen Kilgariff och Georgia Hardstark från My Favorite Murder byggt upp en följarskara på Instagram, där deras blandning av svart humor och personliga berättelser har fått stort genomslag hos deras mycket engagerade fans.

💡 Proffstips: Skapa en Linktree där du samlar alla viktiga länkar på ett ställe – länkar till avsnitt, sociala profiler och lyssningsplattformar. På så sätt blir det enklare för din publik att hitta och interagera med ditt innehåll på olika sociala medieplattformar.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain ger dig tillgång till de bästa AI-modellerna direkt i ditt ClickUp-arbetsutrymme. Beroende på vilken uppgift och vilket resultat du behöver kan du växla mellan Claude, ChatGPT eller Gemini för att återanvända ditt podcastinnehåll (utan att behöva betala för flera prenumerationer). Växla mellan de bästa AI-modellerna för dina analysuppgifter med ClickUp Brain Till exempel: Använd Claudes precisa, professionella ton för att skriva pressmeddelanden och LinkedIn-inlägg utifrån dina avsnittstranskriptioner

Använd ChatGPT för att utforska kreativa vinklar när du omvandlar ett poddavsnitt till ett blogginlägg

Skapa infografik och visuellt material med hjälp av ClickUp Brains bildgenerator (drivs av DALL-E) för ditt innehåll på Instagram och Pinterest

Använd djupanalysläget för att hitta idéer till nya avsnitt, luckor hos konkurrenterna eller trender inom din nisch

👀 Visste du att? Call Her Daddy – Spotifys näst största podcast 2023 – kontrakterades av SiriusXM för 125 miljoner dollar, mer än dubbelt så mycket som Alex Coopers tidigare avtal med Spotify. Det är ett bevis på vad en välmarknadsförd, strategiskt utvecklad podcast så småningom kan vara värd.

Steg 4: Utnyttja e-postmarknadsföring

Nyhetsbrev erbjuder en solid grund för att bygga en värdedriven gemenskap kring din podcast. Dessutom är det ingen hemlighet att e-post ger den högsta avkastningen på investeringen av alla marknadsföringskanaler (10–50 dollar för varje dollar som spenderas) med öppningsfrekvenser på mellan 20 och 30 procent.

För att bygga upp din e-postlista kan du lägga till en registreringslänk eller en särskild landningssida på din webbplats. När en läsare prenumererar kan du börja dela:

Utvalda artiklar eller resurser (mallar, checklistor eller verktyg) som är relevanta för ditt podcastämne

Länkar till avsnitt där du medverkat som gäst i andra poddar

Branschnyheter eller aktuella ämnen som din publik skulle tycka är användbara

Exklusiva omröstningar där prenumeranterna får välja vilka ämnen de vill att vi ska ta upp härnäst

Ditt slutgiltiga mål är att bygga upp en lojal läsarkrets som ser ditt nyhetsbrev som en självklar källa för att utbilda sig.

📌 Exempel: När du prenumererar på The Rundown AI – en av de ledande poddarna och nyhetsbreven för AI-nyheter – får du ett välkomstmejl i tre steg som är koncist, interaktivt och snabbt får nya läsare att komma igång.

🚀 ClickUp-fördel: Använd ClickUp för att skapa en automatiserad e-postsekvens som välkomnar nya prenumeranter på rätt sätt. Dag 0 → Skicka ett välkomstmejl med ett personligt meddelande om vad de kan förvänta sig Dag 2 → Dela dina bästa poddavsnitt tillsammans med en interaktiv fråga för att väcka engagemang Dag 6 → Skicka ut ditt första veckovisa nyhetsbrev med noggrant utvalt innehåll Dag 8 → Be dem att lämna en recension om de har gillat programmet Du kan ställa in regelbaserade ClickUp-automatiseringar som aktiveras när någon prenumererar på ditt nyhetsbrev eller svarar på ett e-postmeddelande. Använd en av ClickUps över 100 fördefinierade automatiseringar eller låt ClickUp Brain skapa sekvensen åt dig utifrån ditt arbetsflöde. Sätt igång rätt åtgärder automatiskt och driv verksamheten smidigt med ClickUp Automations

Steg 5: Samarbeta med gäster

Utnyttja andra poddares publik för att marknadsföra din podcast. Du kan antingen bjuda in dem till din podcast eller medverka som gäst i deras. Var noga med vem du samarbetar med.

Du vill samarbeta med poddare som:

Rikta dig till en liknande målgrupp, men ta inte upp exakt samma innehåll

Bidra med ett perspektiv eller en expertis som dina lyssnare verkligen skulle uppskatta

Är aktiva marknadsförare av sitt eget innehåll på sociala medier

Kom ihåg att marknadsföringen av gästpodcasten är lika viktig som själva samtalet (eller kanske till och med viktigare).

Men istället för att bara be gästerna att dela avsnittet, sätt ihop ett promokit för gästerna. Gör det enkelt för dem att dela podcastinnehållet genom att erbjuda:

Färdigskrivna bildtexter för sociala medier som de kan publicera som de är eller anpassa

Grafiska tillgångar i rätt storlek för Instagram, LinkedIn och Twitter/X

Ett kort ljudklipp eller videoklipp med det bästa ögonblicket från avsnittet

Länken till avsnittet och publiceringsdatumet så att de kan planera sina inlägg i förväg

En kort mening som de kan lägga till i sitt eget nyhetsbrev eller sin biografi

Här är en mall som du kan använda för att meddela dina gäster när avsnittet publiceras:

Hej [Namn]! Ditt avsnitt är ute nu 🎉 Vi har sammanställt några klipp, texter för sociala medier och bilder – så det tar mindre än en minut att dela. Vi skulle gärna vilja att din publik hör det här avsnittet.

🚀 ClickUp-fördel: Mata in dina gästers transkriptioner, biografier, ämnen från tidigare avsnitt, publikdemografi och andra relevanta detaljer i ClickUp Brain. Be det att generera skräddarsydda intervjufrågor som går djupare än ytan och ger samtalet verklig djup. Diskutera med det, finslipa frågorna och spara den slutgiltiga listan i ClickUp Docs så att ditt team kan granska den innan inspelningen. Använd ClickUp Brain som din partner för brainstorming kring din podcast

Steg 6: Skicka in till podcastkataloger

Människor upptäcker poddar via alla möjliga plattformar. Att få din podd listad i de stora poddkatalogerna innebär större synlighet för nya lyssnare att hitta dig. Och det är ganska enkelt att bli listad. De flesta kataloger låter dig skicka in ditt RSS-flöde som automatiskt synkroniserar avsnitt varje gång du publicerar.

Några av de mest framstående podcast-apparna och katalogerna att synas på: Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, Podbean, Overcast, Podcast Addict, Pocket Casts, TuneIn och iHeartRadio.

Funderar du fortfarande på om du ska satsa på ljud eller video, eller funderar du på vilken plattform du ska prioritera? Här är några viktiga fakta om podcastplattformar, enligt en rapport från Cumulus Media och Signal Hill:

45 % av de som lyssnar på poddar varje vecka och som har lyssnat på en ny podd under de senaste 6 månaderna började på YouTube – vilket gör det till den enskilt största plattformen för att upptäcka nya poddar just nu

Trots detta väljer 92 % av podcastlyssnarna fortfarande att lyssna istället för att titta. Endast 8 % säger att de uteslutande tittar på podcasts. Skjut inte upp publiceringen av nytt innehåll bara för att du ännu inte har möjlighet att starta en videopodcast

12 % av de som lyssnar på poddar varje vecka gör det via smart-tv, ett litet men växande segment som är värt att ha i åtanke för framtida distribution

Spotify, Apple Podcasts och YouTube står tillsammans för 64 % av de plattformar som används mest av veckovisa podcastlyssnare i USA. Men dessa appar för podcastlyssning riktar sig till väldigt olika målgrupper. Spotify har en yngre publik, Apple lutar åt erfarna podcastlyssnare och YouTube lockar nykomlingar

Steg 7: Delta i communityn och forum

Utnyttja Reddit, Discord-servrar och Facebook-grupper där människor redan aktivt söker kunskap och lösningar.

Oavsett vilken community eller vilket forum du väljer, se till att:

Svara ärligt på användarnas frågor – och hänvisa bara till din podcast om den direkt berör det de frågar om

Lägg upp en het kommentar eller fråga från ett nyligen släppt avsnitt och låt communityn tycka till

Nämn communityn om dess diskussioner har inspirerat ditt avsnitt

Inför dessa strategier för podcastmarknadsföring stegvis, med hänsyn till din kapacitet och dina resurser. Lägg till de mer tidskrävande strategierna allteftersom din podcast får fart.

📌 Exempel: Kowabana (en podcast som ägnar sig åt japanska skräckhistorier) har en Discord-community med över 1 500 medlemmar som aktivt diskuterar avsnittens handlingar, urbana legender, japanska videospel och folkloristiska traditioner. När du har byggt upp en lojal community sprids din podcast snabbt bland likasinnade.

🚀 ClickUp-fördel: Skapa ClickUp-uppgifter med anpassade fält för att spåra ditt engagemang i olika communityn – vilka forum du är aktiv i, hur ofta du publicerar inlägg och vad som driver trafik till din podcast. Detta gör att dina insatser i communityn blir målmedvetna och mätbara istället för sporadiska. Spåra dina insatser för att bygga upp en community med ClickUp Tasks

👀 Visste du att? Den allra första podcasten utvecklades av Dave Winer och Adam Curry redan mellan 2000 och 2004. På den tiden kallades podcasts för ljudbloggar. Under 2000–2001 skapade Winer RSS-enclosure-taggar, vilket gjorde det möjligt att distribuera ljudfiler via RSS-flöden för första gången.

Långsiktiga strategier för podcasttillväxt

Det är en sak att starta en podcast. Nästa steg är att göra den till en kanal som människor återvänder till.

Strategi Vad ska man göra? Publicera regelbundet Håll dig till ett schema med en eller två avsnitt per vecka. Om det går flera månader mellan avsnitten tappar du din publik. Innan du marknadsför ditt första podcastavsnitt någonstans bör du ha minst tre publicerade avsnitt klara. Uppmuntra mun-till-mun-marknadsföring Uppmuntra lyssnarna att lämna betyg och recensioner. Ett enkelt ”om du gillade det här avsnittet, dela det med någon som skulle ha nytta av det” i slutet ger bättre resultat än de flesta marknadsföringsmetoder Bygg ett personligt varumärke 84 % av podcastlyssnarna säger att en poddare har fått dem att ändra uppfattning om något de tidigare trodde på. Den typen av inflytande kommer inte från en logotyp – det kommer från en programledare som människor litar på. De största poddarna bygger på programledarens personliga varumärke Podcast-merchandise Merchandise är inte bara ett verktyg för intäktsgenerering. När underlägg med ditt logo, t-shirts eller klistermärken kopplas till något som din publik redan älskar, skapar det ett bestående minne och lojalitet Återanvänd gamla avsnitt Återupptäck dina bästa äldre avsnitt med jämna mellanrum. Nya lyssnare har inte hört dem, och det förlänger livslängden på ditt bästa innehåll utan att du behöver spela in något nytt Gör korsmarknadsföring med andra poddar Byt omnämnanden i trailrar eller gästframträdanden med poddar inom närliggande nischer. Det är gratis, riktat och når människor som redan har för vana att lyssna Influencer-marknadsföring Samarbeta med influencers vars publik speglar din egen Säsongsbetonat innehåll Koppla avsnitt till aktuella händelser, helgdagar eller kulturevenemang som är relevanta för din nisch

⭐ Bonustips: Satsa på betalda annonser för att nå ut till målgruppen som redan är redo för ditt innehåll: Använd Google Ads för att nå lyssnare som aktivt söker efter nyckelord som rör ditt ämne

Kör ljudannonser på Spotify – 30-sekundersinslag före, under eller efter avsnittet för att nå även premium-användare med en klickbar CTA

Dra nytta av YouTubes enorma publik med video- eller ljudannonser på YouTube

Amazon Ads ger unik tillgång till lyssnare, särskilt de som är svåra att nå via traditionella digitala kanaler

Podbean erbjuder självbetjäningsalternativ som är budgetvänliga och lämpliga för att nå specifika nischmålgrupper

👀 Visste du att? The Joe Rogan Experience är den mest prenumererade och lyssnade på podcasten på de stora plattformarna, inklusive Spotify, YouTube och Apple, i slutet av 2025. Andra populära program med många prenumeranter är Crime Junkie, The Daily, Call Her Daddy och The Mel Robbins Podcast.

Här är några podcastprogram som hjälper dig att planera, spela in, redigera, distribuera eller tjäna pengar på din podcast.

ClickUp: för innehållsplanering och analys

Att producera en podcast innebär fler delar än de flesta inser. Research, manus, inspelning, redigering, gästkoordinering, marknadsföring, resultatuppföljning – och det är bara för ett avsnitt. När du gör det om och om igen behöver du ett system som går att upprepa.

Lösningen: ClickUp.

Inom denna samlade AI-arbetsyta kan du komma på idéer, skapa innehåll, samarbeta med ditt team, följa upp uppgifter och automatisera arbetsflödena för podcasting. Så här gör du 👇

Idégenerering och innehållsplanering

ClickUp Whiteboards ger ditt team en visuell arbetsyta där ni kan förvandla grova poddidéer till färdiga projekt. Du kan fästa referenser, lägga till anteckningar, tagga teammedlemmar och omvandla idéer till strukturerade dokument med ett enda klick.

Förvandla dina idéer till samordnade åtgärder med ClickUp Whiteboards

Dokumentation och innehållsskapande

Med ClickUp Docs kan du skapa och lagra allt innehåll som hör till din podcast – manus, programanteckningar, gästinformation och mallar för återanvändning. Lägg till tabeller, wikis, inbäddade sidor och inbäddade medier för att hålla ditt innehåll strukturerat och lättillgängligt.

Skapa ett dokumentbibliotek, din enda källa till sanning för din podcaststrategi

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain direkt i Docs för att skapa det första utkastet. Team kan samarbeta i realtid och lämna feedback på specifika avsnitt eller rader utan att behöva lämna dokumentet. När utkastet är klart kan du tilldela granskningsuppgifter direkt från dokumentet – komplett med deadlines och alla nödvändiga detaljer.

Planera och hantera ditt podcastinnehåll

Hämta gratis mall Hantera dina poddavsnittskoncept, marknadsföring, schema och gäster med hjälp av Podcast-kalendermallen från ClickUp

ClickUps mall för podcastkalender ger dig en samlad översikt över kommande avsnitt, gästframträdanden, ämnen och deadlines på ett och samma ställe. Använd den för att:

Spåra varje avsnitt genom olika faser som koncept, marknadsföring, schemaläggning, inspelning och transkribering med hjälp av färgkodade taggar

Spara viktig information om ett poddavsnitt i över 18 anpassade fält

Se ditt podcast-arbetsflöde i 7 olika ClickUp-vyer, inklusive Avsnitt, Podcast-sponsorer, Programanteckningar och Podcast-scen

Automatisera repetitiva arbetsflöden med Super Agents

Att schemalägga inlägg, samordna med gäster, uppdatera innehållskalendrar och följa upp recensioner – marknadsföring av poddar innebär många rörliga delar och ännu fler manuella överlämningar.

ClickUp Super Agents skapar ett repeterbart system som minskar fram- och tillbaka-kommunikationen, vilket minskar avhopp mellan uppgifter och håller hela arbetsflödet igång.

Dessa agenter arbetar självständigt och reagerar på förändringar i din arbetsmiljö utan att vänta på att du ska be dem om det.

Skapa AI-drivna arbetsflöden för återkommande podcast-arbetsflöden med ClickUp Super Agents

Några sätt som Super Agents kan hjälpa din podcast:

Övervaka din episodmapp och skapa automatiskt programanteckningar och bildtexter för sociala medier när ett nytt transkript laddas upp

Samla in uppdateringar från uppgiftskommentarer, avsnittsdokument och kampanjresultat varje vecka och publicera en sammanfattning i teamkanalen

Upptäck när en gästbekräftelse markeras som slutförd och starta automatiskt arbetsflödet för promokit – inklusive skapande av material, utkast till e-post och schemaläggning av uppgifter

För att se hur det fungerar i praktiken, titta på den här videon om hur ClickUp använder Super Agents👇

ClickUps viktigaste funktioner

ClickUp Brain påskyndar produktionen genom att generera episodöversikter, manus, intervjufrågor, bildtexter för sociala medier och programanteckningar – utan att du behöver lämna din arbetsyta

AI-kort på din instrumentpanel visar sammanfattningar i realtid av uppgifter, kampanjens framsteg och teamuppdateringar, vilket hjälper dig att förstå data

Sök i Docs, Chats och ClickUp-anslutna appar med naturligt språk med hjälp av ClickUp Enterprise Search

ClickUp Calendar ger dig en överskådlig bild av din podcast över avsnitt, säsonger och marknadsföringskampanjer – så att du alltid har en helhetsbild av vad som är på gång

Ett inbyggt marknadsförings-CRM för att samla alla marknadsföringsinsatser – kontakt med gäster, sponsordiskussioner och kampanjuppföljning på ett och samma ställe

Ansluts till din e-post så att automatiserade sekvenser aktiveras direkt från din arbetsyta, utan att du behöver växla mellan verktyg

Färdiga podcastmallar för att skapa din innehållskalender, planera uppgifter och följa projektets tidsplan från dag ett

Lägg till widgets för att uppdatera arbetsflöden, ändra projektstatus, tilldela uppgifter och mycket mer – allt direkt i din Doc-redigerare.

Begränsningar i ClickUp

Alla funktioner som finns i webbappen finns inte i mobilappen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Jag älskar att det finns en inbyggd integration med Google och QBO. Automatiseringarna minskar mängden manuella uppgifter avsevärt, och jag ser fram emot att skapa en AI-agent för ännu mer automatisering. Vi hade ett samtal med Simon för att gå igenom vår konfiguration och de tillgängliga funktionerna, och han var till stor hjälp. Även om det var ett kort samtal lärde jag mig mycket, och jag ser fram emot att träffa honom igen. När ClickUp är fullt implementerat tror jag att det kommer att minska vår arbetsbelastning avsevärt och förbättra kommunikationen mellan projektledningen och ekonomi-/faktureringsavdelningen. Det här kommer definitivt att bli ett verktyg som vi använder varje dag. Hittills har vi kastat oss rakt in i det och det har varit ganska enkelt att komma igång. Med tiden är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta förfina och perfekta vårt arbetsflöde.

Att hantera marknadsföringen av din podcast på flera plattformar blir snabbt rörigt. Dessa schemaläggningsverktyg hjälper dig att planera, köa och publicera innehåll på sociala mediekanaler utan det dagliga manuella arbetet.

Buffer

Buffer är ett enkelt verktyg för schemaläggning av inlägg på sociala medier, utvecklat för kreatörer och små team som vill hålla en jämn profil på olika plattformar utan att göra det för komplicerat. Det låter dig schemalägga inlägg på Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter/X och fler plattformar från en enda kontrollpanel. Det överskådliga gränssnittet och de gedigna analysverktygen gör det till ett pålitligt val för poddare som sköter sin egen marknadsföring.

Buffers viktigaste funktioner

Schemalägg och köa inlägg på flera sociala mediekonto från ett och samma ställe

Inbyggda analysverktyg för att spåra inläggens prestanda och publikens engagemang

Med Canva-integrationen kan du designa och schemalägga bilder utan att behöva lämna arbetsflödet

AI-assistent som hjälper till att skapa undertexter och återanvända innehåll på olika plattformar

Begränsningar i Buffer

Ingen taggning eller märkning av inlägg, vilket gör det svårare att organisera stora mängder innehåll

Samarbetsfunktionerna är begränsade – inte idealiskt om du arbetar med ett externt team eller en byrå

Priser för Buffer

Gratis plan

Essentials: 6 $ per kanal/månad

Team: 12 $ per kanal/månad

Byrå: 120 dollar för 10 kanaler/månad

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buffer?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Buffer hjälper till med plattformar som är lite mindre utnyttjade, såsom Blusky. Jag kan enkelt använda det för Instagram och Facebook. Jag gillar att jag kan spara obegränsat med utkast tills jag kan köa dem. Kundsupporten har alltid varit till hjälp när det uppstår problem, även om det ibland, vid uppgraderingar, blir mer problem än jag hade hoppats. Det är enkelt att integrera med vanliga sociala appar och nyare sådana som Blusky

Senare

Later började som ett schemaläggningsverktyg för Instagram och har sedan dess utvecklats till en fullfjädrad planeringsplattform för sociala medier med starkt visuellt fokus. Det är särskilt användbart för poddare som satsar stort på visuellt innehåll – audiogram, citatkort och grafik till avsnitt – och vill se exakt hur deras flöde kommer att se ut innan något publiceras.

Viktiga funktioner i Later

Visuell innehållskalender med schemaläggning via dra-och-släpp och förhandsgranskning av flödet, tillsammans med mallar för innehållskalendrar

Verktyg för länkar i biografin som förvandlar din Instagram-profil till en klickbar landningssida för länkar till avsnitt

Förslag på bästa tidpunkt för publicering baserat på data om just din målgrupp

Stöder Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter/X och Facebook

Senare begränsningar

Analys och rapportering är mindre detaljerade jämfört med Buffer eller Hootsuite

Vissa viktiga funktioner, som samarbetsverktyg och avancerad analys, är låsta bakom högre prisnivåer

Priser för Later

Starter: 18 $ per månad

Growth: 40 dollar per månad

Avancerat: 80 dollar per månad

Betyg och recensioner senare

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Later?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Jag använder Later Social för att publicera inlägg och tycker att schemaläggningsfunktionen är extremt värdefull eftersom den låter mig planera inlägg utan att behöva oroa mig för vilken dag något publiceras. Det ger mig friheten att åka på semester utan att behöva tänka på sociala medier. En utmärkande funktion är möjligheten att schemalägga inlägg på olika plattformar, så om jag förbereder ett inlägg för Instagram kan jag snabbt omplanera det så att det publiceras på Facebook, TikTok eller LinkedIn. Det är definitivt det bästa verktyget jag har använt för att publicera inlägg jämfört med andra som Buffer, som inte fungerade lika bra för mig. Later Social har ett bättre galleri, bättre schemaläggningsalternativ och funktionen ”bästa tid att publicera”, som hjälper mig att veta när mina följare är mest aktiva.

Hootsuite

Hootsuite är ett av de mer etablerade namnen inom hantering av sociala medier, utvecklat för team som behöver hantera stora mängder innehåll på flera konton. För poddare som arbetar med ett marknadsföringsteam eller en byrå erbjuder det ett mer strukturerat arbetsflöde med godkännanden, kampanjspårning och djupare analyser än de flesta verktyg i samma kategori.

Hootsuites viktigaste funktioner

Med massplanering kan du ladda upp och köa hundratals inlägg på en gång

Kampanjuppföljning och godkännandeprocesser ser till att teamen är samordnade innan något publiceras

Detaljerad analys med jämförelser mot konkurrenter och anpassade rapporter

Stöder ett brett utbud av plattformar, inklusive YouTube, Pinterest och TikTok

Begränsningar i Hootsuite

Godkännandeprocesserna är begränsade till en 1-till-1-struktur – inga flerskiktade eller flerstegsgodkännanden

Priset är betydligt högre än hos konkurrenterna, vilket gör det svårare att motivera för enskilda poddare

Priser för Hootsuite

Professional: 99 $ per månad

Team: 249 $ per månad

Företag: 739 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Hootsuite

G2 : 4,3/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Jag gillar bekvämligheten med att hantera alla mina sociala mediekonto på ett ställe med Hootsuite. Schemaläggningsverktyget är intuitivt, vilket gör det enkelt att hantera inlägg på flera plattformar. De inbyggda analyserna är fantastiska eftersom de gör det enkelt att se vad som fungerar utan att behöva gräva igenom varje plattform separat. Allt detta hjälper mig att vara konsekvent, spara tid och spåra resultat effektivt.

Skapare av audiogram

Dessa verktyg hjälper dig att omvandla ljudklipp till delbart videoinnehåll utan att behöva anlita en designer eller videoredigerare.

Headliner

Headliner är specialutvecklat för poddare som vill skapa audiogram och videoklipp utan någon designkunskap. Det transkriberar automatiskt ditt ljud, animerar vågformer och låter dig lägga till bildtexter – allt med några få klick. För poddare som behöver producera socialt innehåll kontinuerligt utan att lägga timmar på produktionen är det ett av de mest praktiska verktygen på denna lista.

Headliners viktigaste funktioner

Automatisk transkription som genererar animerade undertexter synkroniserade med ditt ljud

Vågformsanimationer och anpassningsbara mallar anpassade för alla sociala plattformar

Direktimport av podcast-RSS-flöden så att du kan hämta avsnitt utan manuella uppladdningar

Alternativen för videobakgrund inkluderar arkivfilm, bilder eller enfärgade bakgrunder

Begränsningar för Headliner

I gratisversionen läggs ett Headliner-vattenmärke till exporterade videor

Anpassningsmöjligheterna är relativt begränsade jämfört med mer designinriktade verktyg

Priser för Headliner

Alltid gratis

Basic: 9,99 $/månad

Pro: 25,99 $/månad

Betyg och recensioner för Headliner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Headliner?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Jag älskar att jag kan skapa ett vackert ”audiogram” från mina MP3-filer. Jag älskar också att jag snabbt kan få fram nyckelord för mitt innehåll och mina webbsidor för bättre ranking. Headliner ger mig även citat som den anser vara övertygande, vilket gör det enkelt för mig att skapa innehåll för sociala medier. Fantastiskt att jag kan publicera direkt på YouTube också. Extremt lätt att använda och GRATIS!

Beskrivning

Descript är mer än ett verktyg för att skapa audiogram – det är en komplett plattform för ljud- och videoredigering som låter dig redigera inspelningar genom att redigera text. För poddare som spelar in videoavsnitt hanterar det allt från råa inspelningar till polerade klipp som är redo för sociala medier. Inlärningskurvan är brantare än Headliners, men kvaliteten på resultatet är betydligt högre.

Descripts viktigaste funktioner

Textbaserad ljud- och videoredigering – ta bort ord från transkriptet så redigeras klippet automatiskt

Med funktionen för överdubbning kan du korrigera ljudfel genom att skriva in ersättningstext med din egen klonade röst

Skärminspelning, fjärrinspelning och export av klipp är allt integrerat i en och samma plattform

Automatisk borttagning av fyllnadsord och reducering av bakgrundsljud

Begränsningar i Descript

Kan kännas överväldigande för användare som bara behöver skapa enkla audiogram

AI-funktioner som Overdub är låsta bakom högre prisnivåer

Priser för Descript

Hobbyist: 24 $/person/månad

Creator : 35 $/person/månad

Företag: 65 $/person/månad

Företagskund

Betyg och recensioner på Descript

G2 : 4,6/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Jag gillar hur enkelt det är att lägga in video och ljud i Descript. Det påskyndar processen och ger en bra utgångspunkt för ett inlägg eller detaljer, som jag sedan kan bygga vidare på med min egen kunskap. Det är verkligen praktiskt för att skapa transkriptioner och LinkedIn-inlägg, och jag använder det också för att skapa höjdpunkter från poddar. Den initiala installationen var enkel, vilket gjorde hela upplevelsen smidig.

Wavve

Wavve är ett enkelt och smidigt verktyg för audiogram som är utvecklat speciellt för poddare och radioproducenter. Det försöker inte göra allt – istället fokuserar det på att snabbt skapa snygga, delbara ljudklipp för sociala medier. Om ditt huvudmål är att skapa audiogram med ditt varumärke i stor skala utan en brant inlärningskurva, så klarar Wavve uppgiften på ett pålitligt sätt.

Wavves viktigaste funktioner

Anpassningsbara animerade vågformsdesigner med stöd för varumärkets färger och logotyp

Automatisk generering av undertexter synkroniserad med ditt ljudklipp

Förinställda storlekar för sociala medier för Instagram, Twitter/X, Facebook och LinkedIn

Enkelt dra-och-släpp-gränssnitt som inte kräver någon designkunskap

Begränsningar i Wavve

Begränsade avancerade redigeringsfunktioner jämfört med Descript

Ingen direkt RSS-feed-integration – du måste ladda upp ljudfiler manuellt

Priser för Wavve

Wavve Starter : 9,99 $/månad

Wavve Pro : 24,99 $/månad

Agency: 129,99 $/månad

Wavve-betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Wavve?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Skapa fantastiska inlägg med ljud för sociala medier. Deras nya Wavvelink är en otrolig landningssida för vår podcast som hjälper potentiella prenumeranter att lära sig allt om vårt varumärke och snabbt komma i kontakt med vår podcast.

Här är analysverktygen som ger dig data så att du kan fatta smartare beslut om marknadsföring.

Backtracks

Backtracks är en analysplattform för poddar som är utvecklad för kreatörer som vill ha mer detaljerad lyssnarstatistik än vad poddappar som Spotify eller Apple Podcasts erbjuder som standard. Den går längre än bara nedladdningsstatistik och visar vem dina lyssnare är, varifrån de lyssnar och hur de hittar din podd – vilket gör det enklare att satsa på det som faktiskt driver tillväxten.

Backtracks viktigaste funktioner

Detaljerad demografi för lyssnarna, inklusive plats, enhet och app som används

Analys på avsnittsnivå som visar avhopp och genomsnittlig lyssningstid

Inbäddningsbar podcastspelare med inbyggd spårning för din webbplats

Stöder IAB-certifierade mätvärden för annonsörer och sponsringsrapportering

Begränsningar i Backtracks

Gränssnittet kan kännas tekniskt och mindre intuitivt för användare som inte är så vana vid data

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i de högre prisnivåerna

Priser för Backtracks

Anpassade priser

Backtracks betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Backtracks?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Med backtracks kan du öka antalet kunder och lyssnare – det är ett utmärkt sätt att marknadsföra ditt företag.

Chartable

Chartable hjälper poddare att spåra varifrån deras lyssnare kommer – oavsett om det är från ett inlägg på sociala medier, ett nyhetsbrev, en korsmarknadsföring eller en betald annons. Funktionerna SmartLinks och SmartAds gör det till ett av få verktyg som låter dig direkt koppla lyssnarökningen till specifika marknadsföringsinsatser.

Chartables viktigaste funktioner

SmartLinks spårar vilka marknadsföringskanaler som faktiskt lockar nya lyssnare

SmartAds mäter effekten av podcast-annonskampanjer på olika plattformar

Spåra korsmarknadsföring för att se hur gästframträdanden och podcastbyten fungerar

Integreras med Apple Podcasts, Spotify och de flesta större hostingplattformar

Begränsningar för Chartable

Efter förvärvet av Spotify 2022 har vissa funktioner skalats ned eller fasats ut sedan dess

För att spåra hänvisningar måste SmartLinks vara korrekt inställda, vilket kräver en initial konfiguration

Prisöversikt

Starter : Gratis

Premium: 4,99 $/månad

Pro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner som går att visualisera

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Chartable?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Hur enkelt Chartable är att använda, och de många alternativ jag kan leka med för att öka statistiken för min podcast.

Podtrac

Podtrac är en av de äldsta och mest erkända plattformarna för mätning av podcasts, särskilt bland utgivare och nätverk. Den används ofta för att verifiera nedladdningssiffror för annonsörer och sponsringsavtal – vilket gör den mindre till ett tillväxtverktyg och mer till ett verktyg för trovärdighet och intäktsgenerering för program som vill attrahera varumärkespartnerskap.

Podtracs viktigaste funktioner

IAB-certifierad mätning av nedladdningar som stora annonsörer och poddnätverk litar på

Branschrankning som offentligt listar de bästa podcasterna efter lyssnarantal – användbart för att öka synligheten

Demografiska uppgifter om publiken, inklusive kön, ålder och inkomstfördelning

Fungerar tillsammans med din befintliga värdplattform utan att kräva någon migrering

Begränsningar i Podtrac

Begränsade praktiska insikter jämfört med Chartable eller Backtracks – bättre för rapportering än optimering

Gränssnittet känns föråldrat och mindre intuitivt än nyare analysverktyg

Priser för Podtrac

Kom igång: Gratis

Grow Your Show: 20 $/månad (faktureras årligen)

Podtrac-betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vanliga misstag att undvika

Undvik att göra något av dessa misstag när du marknadsför din podcast:

Misstag Lösning Rikta dig till alla Att rikta sig till en bred publik gör din podd mindre tilltalande för någon specifik målgrupp. Definiera din lyssnarpersonlighet, dvs. demografi, intressen och beteenden, och skapa innehåll som talar direkt till dem Sprid dig för tunt över alla plattformar Fokusera på 2–3 huvudplattformar där din målgrupp faktiskt spenderar tid. Utforma ditt innehåll och din marknadsföringsstrategi kring dessa innan du ens funderar på att expandera Att inte fördjupa sig i analys Använd plattformens egna verktyg eller specialiserade analysverktyg för att spåra avhopp, lyssnarens demografi, trafikkällor, betyg och recensioner på varje plattform Oregelbunden publicering Håll dig till samma dag och tid varje vecka eller varannan vecka. Låt inte din publik gissa – låt dem veta exakt när nästa avsnitt släpps Behandla alla plattformar på samma sätt Varje plattform har sitt eget innehållsformat, sina egna SEO-regler och sitt eget publikbeteende. Optimera ditt innehåll därefter Att inte förbereda dina gäster Att improvisera under en intervju gör att avsnittet känns stressat och svårt att följa. Gör research om din gäst, planera dina frågor och skicka en sammanfattning till dem innan inspelningen.

Centralisera marknadsföringen av din podcast med ClickUp

Produktions- och inspelningsdelen av podcasting är redan tidskrävande. Om du gör allt manuellt arbete utan automatisering och AI kommer du att ha lite tid kvar för att faktiskt utveckla din show.

ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde för podcastmarknadsföring på ett ställe. Du kan planera avsnittskalendrar, hantera gästkontakter, följa upp marknadsföringsuppgifter och samordna kampanjer i sociala medier utan att behöva växla mellan olika appar.

Med ClickUp Brain som din kontextuella AI-assistent kan du skapa programanteckningar, skriva utkast till marknadsföringstexter, sammanfatta avsnitt och återanvända podcastinnehåll i bloggar, nyhetsbrev och inlägg på sociala medier på bara några minuter.

Automatiseringar hjälper till att dirigera uppgifter som att skapa klipp, publicera och marknadsföra till rätt teammedlemmar, medan instrumentpaneler ger dig en tydlig överblick över episodernas resultat och kampanjernas framsteg.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång.