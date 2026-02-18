Hur man använder Meta AI för affärsmeddelanden i [år]

Dina kunder finns redan på WhatsApp, Messenger och Instagram. Nu finns även Meta AI där – redo att hjälpa dig att skriva svar, skapa bilder och brainstorma kampanjer utan att byta app.

Den här guiden visar hur du kommer åt Meta AI på varje plattform, använder det för att påskynda arbetsflöden för kundmeddelanden och organiserar arbetet kring det i ClickUp så att inget faller mellan stolarna.

Vad är Meta AI?

Tänk på Meta AI som ett ”inbyggt geni” i dina favoritappar. Det är en allmän artificiell intelligens som skapats av Meta (moderbolaget till Facebook, Instagram och WhatsApp) och som är utformad för att hjälpa dig att svara på frågor, skapa bilder och få saker gjorda utan att lämna din chatt.

via Meta AI

För att förstå hur Meta AI passar in i det bredare landskapet av AI-drivna marknadsföringslösningar, titta på denna översikt över AI-marknadsföringsverktyg och deras tillämpningar för moderna företag.

Hur du får tillgång till Meta AI på meddelandeplattformar

Den goda nyheten: Meta AI kräver ingen inlärningskurva eftersom det redan är inbyggt i appar som ditt team använder dagligen för kundkommunikation.

Tillgången och specifika funktioner kan variera beroende på region i takt med den globala lanseringen, men ingångspunkterna är utformade för att vara enkla och intuitiva.

Så här hittar du det på varje plattform. 👀

WhatsApp

via WhatsApp

För att starta en konversation med Meta AI i WhatsApp öppnar du appen och letar efter den blå cirkelikonen längst upp på chattbildskärmen. Du kan också starta en ny chatt och helt enkelt söka efter ”Meta AI” för att komma igång.

För dem som använder WhatsApp Business fungerar Meta AI inom standardgränssnittet. Det är ett kraftfullt verktyg för att skriva kundsvar, brainstorma nya meddelandeidéer eller generera snabbt innehåll på språng.

👀 Det är viktigt att veta att dina konversationer med Meta AI är privata och separata från dina kundchattar. Du chattar med AI för att få hjälp, inte för att integrera den i automatiserade kundflöden.

Du kan också använda Meta AI i teamdiskussioner. I valfri gruppchatt skriver du bara @Meta AI följt av din fråga för att få hjälp utan att lämna konversationen. Detta gör det till ett samarbetsverktyg för ditt team, inte en automatiserad bot som svarar direkt till kunderna.

För fullständig automatisering behöver du fortfarande använda WhatsApp Business API för att bygga en separat chatbot.

Obs: Från och med den 15 januari 2026 förbjuder Meta allmänna AI-chattbottar på WhatsApp Business API. Du kan fortfarande skapa uppgiftsspecifika bots för kundsupport, bokningar och orderspårning, men öppna AI-assistenter är inte längre tillåtna på plattformen.

Messenger

Det är lika enkelt att komma åt Meta AI i Messenger. Öppna appen och tryck på Meta AI-ikonen i sökfältet, eller starta ett nytt meddelande och sök efter ”Meta AI”.

Om ditt team hanterar en företagssida kan de använda Meta AI för att hantera Messenger-konversationer mer effektivt. Det är perfekt för att skriva svar på vanliga frågor, få idéer till reklammeddelanden eller till och med skapa enkla bilder att dela med kunderna.

Precis som i WhatsApp kan du också använda det i gruppchattar genom att skriva @Meta AI.

👀 Denna funktion skiljer sig från de automatiserade bots som du kan ställa in via Meta Business Suite. Dessa bots är utformade för automatiska svar, medan Meta AI fungerar som en realtidsassistent för den person som hanterar meddelandena.

Instagram

via TechCrunch /Meta

Du hittar Meta AI i dina direktmeddelanden på Instagram. Öppna dina direktmeddelanden och tryck på Meta AI-ikonen eller starta ett nytt meddelande och sök efter den.

För företag innebär detta att hanteringen av er närvaro på Instagram blir betydligt snabbare. Använd det för att brainstorma smarta bildtexter, skriva snabba svar på vanliga frågor eller skapa unika bilder för era stories och inlägg.

Funktionen @Meta AI är också tillgänglig i grupp-DM:ar, vilket gör det enkelt att samarbeta med ditt team om innehåll.

Meta AI fungerar som din kreativa och produktiva partner i appen. Den svarar inte automatiskt på kundernas direktmeddelanden åt dig, men den hjälper dig att göra det snabbare och med mer kreativitet.

👀 Alla bilder du genererar kommer automatiskt att märkas av Meta som AI-genererat innehåll, vilket säkerställer transparens gentemot din publik.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår uppmaningar i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Sätt att använda Meta AI för affärsmeddelanden

Nyckeln är att fokusera på de uppgifter som skapar flaskhalsar i din kundkommunikation. Meta AI är utformat för att hjälpa dig att skriva utkast, brainstorma och skapa stödjande bilder. Dessa praktiska applikationer fungerar i WhatsApp, Messenger och Instagram, vilket gör AI från en nyhet till ett viktigt verktyg för ditt team. 🛠️

Här är fyra praktiska sätt att använda Meta AI för dina affärsmeddelanden.

Automatisera kundtjänstens svar

När du hör ordet ”automatisera” kanske du tänker på bots som helt tar över konversationerna. Det är inte vad Meta AI gör. Istället hjälper det dina teammedlemmar att svara snabbare och mer konsekvent, så att de kan hantera ett större antal konversationer utan att kompromissa med kvaliteten. Det handlar om att förstärka ditt team, inte ersätta det.

Arbetsflödet är enkelt. När en kundfråga kommer in kan du öppna Meta AI, beskriva situationen och be programmet att skriva ett svar.

Här är några exempel på frågor som hjälper dig att komma igång:

”Skriv ett vänligt svar till en kund som frågar om vår returpolicy”

”Skriv ett professionellt svar där du förklarar att leveransen är försenad på grund av vädret”.

”Skapa ett kort, hjälpsamt svar till någon som frågar om produktens tillgänglighet”

Du kan till och med be Meta AI att justera tonen så att den blir mer formell eller informell, eller att göra meddelandet kortare eller längre. Detta ger ditt team en bra utgångspunkt som de sedan kan anpassa innan de skickar meddelandet.

Skapa mallar för snabba svar

Kundtjänstteam lägger upp till 40 % av sin tid på att svara på samma 10 frågor. Meta AI kan hjälpa dig att skapa ett bibliotek med enhetliga, varumärkesanpassade svar på några minuter. Detta säkerställer att dina meddelanden förblir enhetliga och frigör tid för ditt team att fokusera på mer komplexa kundfrågor.

Ge Meta AI dina vanligaste kundfrågor och be den generera flera svarsalternativ.

För konsekvens: ”Ge mig fem olika sätt att svara på frågan ’Vilka är era öppettider?’”

För tonvariation: ”Skapa tre vänliga men professionella svar till kunder som frågar om vi erbjuder rabatter”.

För tydlighetens skull: ”Skriv ett tydligt, enkelt svarsmall för kunder som frågar om sin orderstatus”.

När du har en uppsättning svar som du gillar kan du spara dem i ett delat dokument eller direkt i snabb svarsfunktionen i din meddelandeplattform. På så sätt blir svaren lättillgängliga för alla i ditt team.

💡 Proffstips: Snabbsvar sparar tid – men bara om ditt team snabbt kan hitta rätt svar. En Ambient Answers Agent i ClickUp kan övervaka konversationer och uppgifter i realtid och automatiskt visa relevanta svarsmallar, vanliga frågor eller tidigare lösningar baserat på nyckelord eller kundens avsikt.

Brainstorma innehåll och kampanjer för meddelanden

Utöver individuell kundservice kan du använda Meta AI för att planera dina proaktiva meddelandestrategier.

Det kan vara svårt att komma på nya idéer för reklamkampanjer, produktlanseringar eller säsongsbetonade kampanjer. Kreativa blockeringar uppstår och deadlines närmar sig, vilket gör att dina marknadsföringsinsatser känns utslitna eller stressade. Meta AI kan fungera som din brainstormingpartner och hjälpa dig att generera idéer och utforma innehåll för större kampanjer.

Be den hjälpa dig med:

Kampanjidéer: ”Ge mig fem kreativa idéer för en WhatsApp-kampanj som marknadsför vår kommande sommarrea.”

Återengagemang: ”Skriv en serie med tre meddelanden som ska skickas till kunder som inte har köpt något under de senaste 60 dagarna.”

Lanseringsmeddelanden: ”Föreslå några olika vinklar för meddelanden för att lansera vår nya prenumerationstjänst till befintliga kunder”.

Du kan till och med använda det för att skapa variationer för A/B-testning. Be det skriva två eller tre olika versioner av samma reklammeddelande så att du kan se vilket som fungerar bäst.

💡 Proffstips: Skapa marknadsföringstexter på några sekunder utan att lämna ClickUp med hjälp av den inbyggda AI-assistenten ClickUp Brain.

Skapa bilder för chattkonversationer

Ibland säger en bild verkligen mer än tusen ord, men det är omöjligt att skapa anpassade bilder för varje kundinteraktion. Ditt team kanske fastnar i att använda generiska stockfoton eller, mer troligt, inga bilder alls. Detta är en missad möjlighet att göra dina meddelanden mer engagerande och hjälpsamma.

Med Meta AI:s bildgenereringsfunktion kan du skapa anpassade bilder direkt i chatten. Beskriv bara den bild du vill ha, så skapar AI:n den åt dig.

Detta är perfekt för:

Produktmodeller: ”Skapa en bild av vår nya vattenflaska på ett skrivbord bredvid en bärbar dator”

Reklamgrafik: ”Skapa en bild av en festlig presentask med blått band för en julkampanj”.

Illustrativa ikoner: ”Skapa en enkel, tydlig illustration av en leveransbil som kan användas för leveransuppdateringar.”

Dessa bilder är bäst lämpade för snabb, informell användning i chattar. De ersätter inte de polerade varumärkesresurser som ditt designteam skapar, men de är ett kraftfullt verktyg för att förbättra vardagliga konversationer.

💡 Proffstips: Skapa anpassade bilder för dina kampanjer med några enkla kommandon till ClickUp Brain. Du kan också spara, dela och återanvända dina kommandon. Bildgenerering med ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Vår undersökning om AI-mognad visar på en tydlig utmaning: 54 % av teamen arbetar i spridda system, 49 % delar sällan information mellan verktyg och 43 % har svårt att hitta den information de behöver. När arbetet är fragmenterat kan dina AI-verktyg inte få tillgång till hela sammanhanget, vilket innebär ofullständiga svar, försenade svar och resultat som saknar djup eller noggrannhet. Det är arbetsutbredning i praktiken, och det kostar företag miljontals kronor i förlorad produktivitet och bortkastad tid. ClickUp Brain övervinner detta genom att arbeta i en enhetlig, AI-driven arbetsyta där uppgifter, dokument, chattar och mål är sammankopplade. Enterprise Search visar alla detaljer direkt, medan AI-agenter arbetar över hela plattformen för att samla in kontext, dela uppdateringar och driva arbetet framåt. Resultatet är en AI som är snabbare, tydligare och konsekvent informerad, något som icke sammankopplade verktyg helt enkelt inte kan matcha.

Hantera dina arbetsflöden för affärsmeddelanden med ClickUp

Att använda Meta AI för att skriva ett svar eller brainstorma en kampanj är ett bra första steg, men det löser inte det underliggande kaoset.

Dina mallar för snabba svar är förlorade i ett slumpmässigt dokument, din kampanjplan finns i ett kalkylblad och ditt team försöker samordna vem som svarar på vad i en separat gruppchatt. Detta är arbetsutbredning – fragmentering av arbetet mellan oberoende verktyg som inte kommunicerar med varandra – och det dödar produktiviteten genom att tvinga ditt team att ständigt växla mellan verktyg och förlora sammanhanget med varje klick.

Denna fragmentering leder till slöseri med tid – 51 minuter per vecka, inkonsekventa meddelanden och avbrutna konversationer. För att verkligen dra nytta av AI måste du hantera hela arbetsflödet – från idé till genomförande till analys – på ett och samma ställe.

Organisera allt arbete kring dina affärsmeddelanden med ClickUps konvergerade AI-arbetsyta – en enda plattform där projekt, dokument, konversationer och analyser samlas tillsammans med kontextuell AI inbäddad som intelligenslager – som kompletterar Meta AI.

Centralisera meddelandemallar och svarsbibliotek

Samla alla dina delade resurser på ett ställe med Docs Hub

När ditt team använder Meta AI för att generera svar kommer du snabbt att samla på dig olika varianter – returpolicyer, uppdateringar av orderstatus, svar på kampanjer, tonartspecifika versioner.

Istället för att spara dessa i slumpmässiga anteckningar eller chattråd, lagra dem i ClickUp Docs:

Skapa ett strukturerat svarsbibliotek organiserat efter kategori (returer, frakt, fakturering, kampanjer).

Följ riktlinjerna för varumärkets tonfall tillsammans med mallarna

Använd behörigheter för att kontrollera vem som kan redigera godkända meddelanden.

Länka dokument direkt till uppgifter så att agenterna direkt kan komma åt rätt mall.

Detta förhindrar inkonsekvens mellan WhatsApp, Messenger och Instagram, särskilt när olika teammedlemmar svarar.

Förvandla konversationer till spårbara uppgifter

Automatisera dina uppgifter och håll arbetet igång med ClickUp Tasks

Kundkonversationer kräver inte bara svar – de kräver ofta åtgärder.

Med ClickUp Tasks kan du:

Omvandla högprioriterade konversationer till tilldelade uppgifter

Tilldela samtal eller kampanjansvar till specifika teammedlemmar

Lägg till anpassade fält som plattform (WhatsApp, Messenger, Instagram), brådskande nivå och kundsegment.

Använd anpassade statusar som "Ny förfrågan", "Skriver svar", "Väntar på kund", "Eskalerad", "Löst".

Ange förfallodatum och SLA för svarstider

Bifoga relevant kontext (skärmdumpar, meddelandetexter, orderinformation)

Skapa interna kommentarer separat från kundinriktade meddelanden

Planera och genomför meddelandekampanjer med strukturerade arbetsflöden

Skapa en instrumentpanel för marknadsföringskampanjer med ClickUp Dashboards

Meta AI kan hjälpa dig att brainstorma dina kampanjmeddelanden. Men att lansera en kampanj kräver samordning.

Med ClickUp kan du:

Skapa kampanjmappar (t.ex. sommarrea, produktlansering, återengagemangsserie)

Dela upp kampanjer i uppgifter: utkast till texter, juridisk granskning, skapande av tillgångar, annonsinställningar, lanseringsschemaläggning

Använd beroenden för att säkerställa att meddelanden inte skickas innan de har godkänts.

Visualisera tidslinjer i Gantt- eller kalendervyer

Spåra prestanda i anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler

Detta är särskilt viktigt för kampanjmeddelanden, där annonser genererar konversationer i stor skala.

Automatisera repetitiva arbetsflödessteg

Automatisera dina repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

Repetitiv samordning saktar ner teamen mer än utkast till meddelanden någonsin kommer att göra. Med ClickUp Automations kan du:

Tilldela automatiskt nya meddelandeuppgifter baserat på plattform eller kampanj.

Aktivera påminnelser för uppföljningsmeddelanden

Uppdatera status när deadlines passerar

Meddela chefer när SLA-trösklar överskrids

Resultatet? Ditt team kan fokusera på kundkommunikation – inte intern administration.

💡 Proffstips: Skapa en Super Agent i ClickUp som är tränad på dina meddelandemallar, varumärkesriktlinjer, SLA-regler och eskaleringspolicyer. Låt det sedan: Föreslå svar direkt i uppgifterna

Automatiskt tagga konversationer efter kategori eller brådskandehet

Rekommendera nästa steg för agenter

Markera försenade uppföljningar innan de glöms bort En Super Agent är som en AI-teammate: den förstår sammanhanget, kan @nämnas för att skriva uppdateringar, sammanfatta feedback och till och med vidta åtgärder automatiskt baserat på triggers som du definierar. Automatisera arbetsflöden från början till slut med kodfria AI Super Agents i ClickUp.

Använd AI för att skriva och förfina innehåll i din arbetsmiljö.

Få tillgång till AI där du arbetar i ClickUp Docs

Meta AI fungerar i meddelandeappar, medan ClickUp Brain fungerar i ditt arbetsflöde.

Du kan använda det för att:

Skriv kampanjmeddelanden direkt i uppgifter eller Docs.

Sammanfatta kundfeedback från flera konversationer

Skapa alternativa versioner för A/B-testning

Förfina tonen och strukturen innan meddelandena publiceras.

Istället för att växla mellan olika verktyg förblir dina idéer och genomföranden sammankopplade.

💡 Proffstips: Svara på brådskande meddelanden när du är på språng med Talk to Text i ClickUp. Tryck bara på mikrofonen i en uppgift eller kommentar, tala ditt svar naturligt och ClickUp omvandlar det till ren, redigerbar text. Det är särskilt användbart för tidspressade eskaleringar eller godkännanden – du kan diktera ett svar, justera formuleringen vid behov och hålla arbetsflödet igång på några sekunder.

Använd Meta AI för snabbhet – men bygg ett system för skalbarhet

Meta AI – som drivs av Metas Llama-modeller – ger företag ett snabbare sätt att hantera kundkonversationer i WhatsApp, Messenger och Instagram. Du kan skriva svar på några sekunder, skapa snabba bilder, brainstorma kampanjer och minska den mentala belastningen som kommer med ständig affärsmeddelanden.

Men så här är det i verkligheten: Meta AI förbättrar individuella interaktioner. Det hanterar inte ditt arbetsflöde.

Det kommer inte att:

Spåra vem som svarar vilken kund

Lagra godkända meddelandemallar på ett strukturerat sätt

Samordna kampanjtidtabeller mellan team

Se till att uppföljningar sker i tid

Ger dig insyn i svarstider och arbetsbelastning

När volymen av affärsmeddelanden ökar räcker det inte längre med bara snabbhet.

Det är där en centraliserad arbetsyta som ClickUp blir avgörande. Meta AI hjälper dig att skapa meddelandet. ClickUp hjälper dig att hantera systemet bakom meddelandet – mallar, uppdrag, kampanjer, automatiseringsregler, instrumentpaneler och teamkoordinering – allt på ett och samma ställe.

Samla dina arbetsflöden för affärsmeddelanden på ett ställe. Kom igång gratis med ClickUp idag.

Vanliga frågor

Ja, Meta AI är för närvarande gratis i WhatsApp, Messenger och Instagram. I januari 2026 tillkännagav Meta planer på att testa premiumabonnemang som kommer att erbjuda utökade AI-funktioner, men kärnfunktionerna kommer att förbli gratis.

Du behöver ett Meta-konto för att använda Meta AI, men du kan komma åt det via WhatsApp utan ett Facebook-konto. WhatsApp använder telefonnummerverifiering istället för inloggning via Facebook.

Meta AI är en personlig assistent som hjälper dig att skriva innehåll och få svar. En WhatsApp-chattbot är ett automatiserat system som svarar direkt till dina kunder å dina vägnar.