15 mallar för uppföljningsmejl för säljteam med fullspäckade scheman

Enligt en studie av Brevet kräver 80 % av försäljningarna fem uppföljningar för att avslutas, men 44 % av säljarna ger upp efter bara en.

Skillnaden mellan säljare som når sina kvoter och de som inte gör det handlar ofta om en sak: ett konsekvent uppföljningssystem som inte är beroende av minnet eller spridda verktyg.

Denna guide visar dig beprövade ämnesrader, ett repeterbart e-postramverk och gratis mallar som du kan använda redan idag. Vi visar dig också hur du centraliserar ditt uppföljningsflöde så att ingenting faller mellan stolarna.

Mallar för uppföljningsmejl vid försäljning i korthet

Vad är ett uppföljningsmejl för försäljning?

Ett uppföljningsmejl är ett meddelande som du skickar till en potentiell kund efter att du redan har tagit kontakt via ett samtal, ett möte eller en demonstration. Syftet är att hålla konversationen igång och föra affären närmare ett avslut.

Alla säljare skickar uppföljningsmejl, men forskning visar att endast 27 % av säljmejlen öppnas och mindre än 8 % får svar – ofta för att de saknar personalisering, kommer vid fel tidpunkt eller döljer förfrågan.

Det verkliga problemet för säljteam är ”kontextförlust” – när viktig information är utspridd över olika verktyg, och 80 % av analysarbetet går åt till att söka och förbereda data istället för att sälja.

Informationen om dina potentiella kunder finns i ett CRM-system, dina e-postutkast finns i Gmail, dina mötesanteckningar finns i ett separat dokument och dina påminnelser om uppföljning finns i en uppgiftsapp. Denna fragmentering är ett recept på katastrof, som leder till missade uppföljningar och inkonsekventa meddelanden som gör att affärer går förlorade.

Eliminera denna friktion genom att använda en centraliserad arbetsyta där dina e-postmallar för uppföljning av försäljning, prospektdata och uppföljningsuppgifter finns samlade.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma personen spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Exempel på ämnesrader för uppföljningsmejl inom försäljning

Ämnesraden är din e-posts portvakt. Om den misslyckas kommer ditt meddelande aldrig att läsas bland de 361,6 miljarder e-postmeddelanden som skickas varje dag, och dina ansträngningar är förgäves. De bästa ämnesraderna är korta, personliga och intressanta.

Håll dem under 50 tecken, använd prospektets namn eller företag och undvik spamliknande ord som "GRATIS" eller "AGERA NU". Här är några beprövade exempel för olika scenarier:

Efter ett säljsamtal: ”En snabb fråga om [specifikt ämne som diskuterats]”

Efter utebliven respons: ”Har jag tappat dig, [förnamn]?”

Efter att ha skickat ett förslag/en offert: ”Vad tycker du om förslaget?”

Efter en demo: ”[Ditt företag] + [Prospektföretag]: nästa steg”

Efter en konferens eller ett evenemang: ”Trevligt att träffas på [evenemangets namn]”

Återuppta kontakten med en kall lead: ”Är du fortfarande intresserad av att [lösa problem X]?”

Efter att ha lämnat ett röstmeddelande: ”[Förnamn], jag har just lämnat ett röstmeddelande till dig.”

Ett värdebaserat tillvägagångssätt: ”En idé för [specifik utmaning som de nämnde]”

💡 Proffstips: Har du svårt att hitta rätt ord? Be ClickUp Brain om hjälp. AI Writer hjälper dig att formulera dina tankar och omvandla dem till strukturerade e-postformat.

Hur man skriver ett uppföljningsmejl för försäljning

Säljare lägger i genomsnitt 21 % av sin arbetsdag på att skriva e-postmeddelanden – och mycket av den tiden går åt till att skriva om samma uppföljningsmeddelande från början. En enkel, repeterbar struktur hjälper dig att snabbt skriva effektiva e-postmeddelanden.

Använd detta femdelade ramverk för alla försäljningsscenarier:

Personlig inledning: Börja med att hänvisa till en specifik detalj från din senaste interaktion. Att nämna något från ditt samtal, möte eller ett tidigare e-postmeddelande visar att du är uppmärksam och inte bara skickar ett massmeddelande. Värdepåminnelse: Upprepa kortfattat det centrala problemet du löser eller den huvudsakliga fördelen du erbjuder. Utgå inte från att den potentiella kunden kommer ihåg allt om din lösning. Ny insikt eller resurs: Lägg till något användbart i konversationen. Det kan vara en fallstudie, en relevant artikel eller ett svar på en fråga de hade, vilket ger dem en anledning att engagera sig. Tydlig uppmaning till handling (CTA): Gör en specifik begäran. Be dem boka ett samtal, svara med feedback eller bekräfta nästa steg, men undvik att be om flera saker samtidigt. Professionell avslutning: Håll det kort och professionellt. Om det är lämpligt, inkludera en länk till din kalender för att underlätta schemaläggningen.

När det gäller timing är det bäst att följa upp inom 24–48 timmar efter ett möte. Om du gör kallkontakter, lägg dina kontaktpunkter med tre till fem dagars mellanrum. Nu när du har strukturen, här är 15 mallar som du kan anpassa. ✨

15 bästa mallar för uppföljningsmejl efter försäljning

Att ha ett bibliotek med mallar är en bra början, men om de bara ligger i en slumpmässig mapp kommer de inte att göra dig mycket nytta. Du behöver ett system.

Följande lista innehåller både färdiga e-postmanus och arbetsflödesmallar som hjälper ditt team att hantera, automatisera och spåra hela uppföljningsprocessen i stor skala.

1. ClickUp-mall för uppföljningsmejl

Få gratis mall ClickUps mall för uppföljningsmejl hjälper dig att hålla ordning och ha koll på dina kundrelationer – allt på ett och samma ställe.

Det är verkligen jobbigt att ständigt skriva om samma allmänna uppföljningsmejl. Det slösar bort timmar och leder till inkonsekventa meddelanden inom teamet.

Sluta börja från scratch och ta med dina mallar dit du arbetar. Få en färdig struktur i ClickUp Docs med ClickUp Follow Up Email Template.

Det har anpassningsbara avsnitt för din inledning, värdeerbjudande, CTA och avslutning, så att du kan säkerställa att varje e-postmeddelande är i linje med varumärket. Eftersom det finns i ClickUp kan säljarna komma åt det precis bredvid sina prospektuppgifter och affärsinformation – inget mer tabbväxlande.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa scenarier för efter möten, efter demonstrationer eller allmänna uppföljningar.

Få en färdig, personlig inledning, påminnelse om värdet, länk till resurser och en enda, tydlig CTA.

Anpassa snabbt tonen och längden efter olika branscher eller affärers storlek.

Använd ClickUp Brain för att omedelbart generera personliga variationer genom att hämta information från prospektets uppgifter eller tidigare anteckningar.

2. Mall för säljsamtal från ClickUp

Få gratis mall Spåra alla dina säljsamtal, deras resultat och ytterligare åtgärder enkelt med ClickUps mall för säljsamtal.

Du har just haft ett fantastiskt säljsamtal, men när du sätter dig ner för att skriva uppföljningen har du glömt de viktigaste detaljerna. Detta leder till ett generiskt e-postmeddelande som inte lyckas bygga vidare på det momentum du skapat.

Med ClickUp Sales Calls Template kan du koppla dina samtalsanteckningar direkt till din uppföljningsåtgärd.

Registrera deltagare, diskussionsämnen och åtgärdspunkter på ett och samma ställe. Efter samtalet kan du starta en uppföljningsuppgift med en förladdad e-postmall, så att samtalets sammanhang aldrig går förlorat.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Nämn enkelt specifika punkter från din konversation för att visa att du lyssnade.

Koppla dina samtalsanteckningar direkt till dina uppföljningsuppgifter så att inga åtgärder faller mellan stolarna.

Få vägledning om hur du kan hänvisa till specifika samtalsämnen, till exempel ”Som vi diskuterade är ditt teams största utmaning ...”.

💡 Proffstips: Du kan till och med använda ClickUp AI Notetaker för att automatiskt registrera samtalsreferat som direkt matas in i din e-postpersonalisering. Få mötesinspelningar, transkriptioner och åtgärdspunkter i din inkorg med ClickUps AI Notetaker.

3. ClickUp-mall för försäljnings-CRM

Få gratis mall Hitta potentiella kunder, slut affärer och få insikter genom datadrivna försäljningsstrategier med ClickUp Sales CRM Template.

När du jonglerar med ett separat CRM-system, din e-postklient och en att göra-lista är det lätt att missa uppföljningsdatum. Denna kontextförvirring innebär att affärer går om intet helt enkelt för att ingen vet vilka potentiella kunder som behöver uppmärksamhet.

Hantera leads, affärer och uppföljningsscheman utan ett separat, fristående CRM-verktyg med hjälp av ClickUp Sales CRM-mallen. Genom att låta dig spåra varje potentiell kund och deras uppföljningsstatus i en enda vy eliminerar den verktygsspridningen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra viktig uppföljningsdata som senaste kontaktdatum, nästa uppföljningsdatum och affärsstadium med anpassade fält.

Skapa en vy som direkt visar vilka prospekt som ”behöver uppföljning idag”.

Kom åt dina e-postmallar med ett klick från valfri kontaktpost för snabb, kontextrik kontakt.

4. E-postautomatisering med ClickUp-mall

Få gratis mall Ställ in parametrar och skicka automatiska e-postmeddelanden med ClickUps mall för e-postautomatisering.

Att förlita sig på sitt minne eller manuella kalenderpåminnelser för att följa upp leder till mänskliga fel.

Aktivera uppföljningsmejl automatiskt baserat på ändringar i uppgiftsstatus, förfallodatum eller andra villkor med Email Automation med ClickUp Template och dess fördefinierade ClickUp Automations.

Låt systemet sköta tidpunkten så att du kan fokusera på personalisering. Du kan till exempel ställa in en automatisering som skapar en uppföljningsuppgift tre dagar efter att affärsfasen ändrats till ”Förslag skickat”.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kombinera automatisering med mänsklig granskning genom att ställa in automatiseringar som automatiskt skapar utkast till e-postmeddelanden som du kan granska och skicka manuellt, vilket bibehåller äktheten.

Låt ClickUp Brain utforma personligt anpassat uppföljningsinnehåll baserat på den potentiella kundens uppgiftshistorik och anteckningar.

Se till att varje automatiserad e-post fortfarande känns personlig och relevant.

5. Mall för e-postmarknadsföringskampanj från ClickUp

Få gratis mall Hantera din e-poststrategi med ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer.

Strukturera drip-kampanjer och engångs-e-postmeddelanden med ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer.

När sälj- och marknadsföringsteamen inte är samordnade kan det hända att de skickar motstridiga budskap till samma potentiella kunder. Detta skapar förvirring och slösar bort allas ansträngningar.

För att förhindra detta bör du planera dina multitouch-uppföljningssekvenser på samma plats som dina andra marknadsföringsaktiviteter. När båda teamen ser samma kampanjtidslinje och data om prospektens engagemang blir dina budskap konsekventa.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Strukturera enkelt en uppföljningssekvens med tre till fem e-postmeddelanden med tydliga mål för varje kontaktpunkt.

Övervaka öppnings- och klickfrekvenser i ClickUp Dashboards för att se vad som fungerar.

Lagra alla dina e-postresurser, texter och meddelanden på ett centralt ställe för enkel åtkomst.

💡 Proffstips: Spåra försäljningsprocesser och resultat centralt på ett ställe med hjälp av anpassningsbara, delbara ClickUp-dashboards.

6. ClickUp-mall för marknadsföringsmejl

Få gratis mall ClickUps mall för marknadsföringsmejl hjälper dig att skapa snygga, personliga mejl som fångar uppmärksamheten och ökar engagemanget.

Att skicka en aggressiv uppföljning för tidigt i försäljningscykeln kan skrämma bort potentiella kunder som inte är redo att köpa. Du behöver ett sätt att hålla dig i åtanke utan att vara påträngande, genom att blanda försäljnings- och marknadsföringsbudskap för en mjukare touch.

Odla leads med värdedrivna e-postmeddelanden och hjälpsamt innehåll istället för direkta försäljningsförfrågningar med hjälp av ClickUp Marketing Email Template. Den är perfekt för att dela innehåll, fallstudier eller evenemangsinbjudningar med potentiella kunder i ett tidigt skede eller för kampanjer för att återuppta kontakten.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

En värdebaserad struktur uppmuntrar dig att börja med en användbar resurs eller insikt, följt av en mjuk CTA.

Lagra alla dina marknadsföringsresurser, som fallstudier och vitböcker, i ClickUp Docs för att enkelt kunna infoga dem i dina e-postmeddelanden.

Hjälper dig att bygga förtroende och positionera dig som en hjälpsam expert, inte bara en säljare.

7. ClickUp-mall för introduktionsmejl för företag

Få gratis mall Använd ClickUps e-postmall för företagspresentation för att presentera ditt företag för potentiella investerare, partners eller kunder och göra affärsrelaterade tillkännagivanden.

Om ditt första e-postmeddelande till en potentiell kund är svagt kommer alla dina framtida uppföljningar att kännas som en uppförsbacke. Ett dåligt första intryck kan döda en affär innan den ens har börjat.

Ett starkt, relevant introduktionsmejl gör varje efterföljande uppföljning enklare eftersom du redan har klargjort varför du kontaktar personen.

ClickUp Business Introduction Email Template ger dig ett tydligt format för din första kontakt. Gör ett starkt första intryck med en strukturerad introduktion som lägger grunden för framtida uppföljningar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Hjälper dig att beskriva vem du är, varför du kontaktar dem, vad de har att vinna på det och ett tydligt nästa steg.

Använder ClickUp Brain för att snabbt generera personliga varianter av din introduktion för olika köparprofiler.

Låter dig övervaka engagemanget i dina introduktionsmejl direkt i din CRM-vy i ClickUp.

8. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få gratis mall Hantera kunddata med ett dra-och-släpp-gränssnitt med ClickUp Sales Pipeline Template.

Utan en tydlig överblick över dina affärer har du ingen aning om vilka som har kört fast eller behöver uppföljning. Denna brist på insyn innebär att affärer faller mellan stolarna helt enkelt för att de har glömts bort.

Förhindra att affärer blir kalla med visuell pipelinehantering. Se varje affärs stadium och uppföljningsstatus i en Kanban-vy eller listvy med ClickUp Sales Pipeline Template. Säljare kan omedelbart se vilka potentiella kunder som behöver uppmärksamhet, så att inget missas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Anpassa steg som "Kontaktad", "Uppföljning planerad" och "Förslag skickat" så att de passar din försäljningsprocess.

Använd ClickUp Dashboards för att automatiskt visa affärer med försenade uppföljningar så att du kan agera snabbt.

Ställ in ClickUp Automations för att automatiskt flytta affärer mellan olika stadier när en uppföljning är klar.

9. Mall för ClickUp-försäljningsstrategiguide

Få gratis mall Skapa vinnande strategier och säljsamtal som är skräddarsydda för ditt företag med ClickUps mall för säljstrategi.

När nya säljare ansluter sig till teamet känner de ofta inte till teamets bästa metoder för uppföljning. Detta leder till inkonsekventa kontakter och en längre uppstartstid.

Dokumentera ditt teams uppföljningsstrategi så att alla är på samma sida. Samla bästa praxis, e-postmanus och riktlinjer för timing i en Doc-mall med ClickUp Sales Strategy Guide Template. Genom att förvara strategin i samma arbetsyta som dina affärer hjälper du nya säljare att lära sig rutinerna snabbare.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Inkludera avsnitt för tidsregler, ramverk för meddelanden och hantering av invändningar.

Länka din strategiguide direkt till dina faktiska e-postmallar och automatiseringar så att den alltid är uppdaterad.

Låt säljarna använda ClickUp Brain för att ställa frågor om strategin och få svar i realtid utan att störa chefen.

10. Mall för mötesprotokoll för försäljning i ClickUp

Få gratis mall Omvandla mötesdiskussioner till konkreta åtgärder med ClickUps mall för mötesprotokoll.

Efter ett möte försvinner ofta åtgärdspunkter och viktiga beslut i spridda anteckningar eller glöms bort helt. Detta tvingar dig att skicka uppföljningar som saknar specifik kontext, och viktiga nästa steg genomförs aldrig.

Dokumentera beslut, åtgärdspunkter och uppföljningsansvariga med ClickUps mall för mötesprotokoll för försäljning. Dessa protokoll matas direkt in i din personliga uppföljnings-e-post, så att du kan skriva saker som: ”Som vi diskuterade nämnde du X problem…”

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spela in detaljer som deltagare, dagordningspunkter, diskussionspunkter och åtgärdspunkter med ägare och förfallodatum.

Använd ClickUp AI Notetaker för att automatiskt generera mötesreferat och extrahera åtgärdspunkter, som kan fylla i denna mall.

Länka dina mötesprotokoll direkt till uppföljningsuppgifter och affärsuppgifter så att all information finns på ett ställe.

11. HubSpots 30 mallar för uppföljningsmejl

Att söka efter externa mallar kan vara en bra utgångspunkt, men det leder ofta till en samling osammanhängande filer. HubSpots 30 mallar för uppföljningsmejl erbjuder 30 manus på ett ställe för olika scenarier.

via HubSpot

Varför du kommer att gilla dessa mallar:

Hantera situationer som efter möten, uteblivna svar och efter röstmeddelanden.

Anpassa innehållet efter dina specifika behov.

Importera dem till ClickUp Docs för att skapa en centraliserad, gemensam informationskälla för ditt team.

12. HubSpots 75 beprövade mallar för försäljningsmejl

HubSpots 75 beprövade e-postmallar för försäljning täcker bredare försäljningsscenarier än bara uppföljningar, inklusive prospektering och avslut.

via HubSpot

Varför du kommer att gilla dessa mallar:

E-postmallar för första kontakten hjälper dig att inleda meningsfulla konversationer och etablera kontakter.

Uppföljningsmejl håller konversationen igång och guidar leads genom försäljningsprocessen.

Avslutningsmejl bryter kontakten med inaktiva leads samtidigt som möjligheterna för framtiden hålls öppna.

💡 Proffstips: Genom att kopiera dessa mallar till ClickUp Docs kan du anpassa dem efter ditt varumärkes tonfall och organisera dem med taggar och mappar, så att de blir sökbara och tillgängliga precis bredvid ditt CRM-system och dina uppgifter.

13. Template.nets e-postmemo-mall i Word

Vissa team är vana vid att arbeta i Microsoft Word och kanske letar efter mallar som går att ladda ner. Template.nets mall för e-postmemo är en Word-kompatibel mall som du kan använda.

via Template.net

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skriv tydliga och koncisa e-postmeddelanden till kunder och partners

Ladda ner och redigera i Microsoft Word, Google Docs eller Apple Pages.

💡 Proffstips: När flera säljare laddar ner och redigerar sina egna lokala kopior blir dina meddelanden inkonsekventa. Ett bättre tillvägagångssätt är att importera dessa mallar till ClickUp Docs, där alla kan samarbeta i realtid och få tillgång till de senaste versionerna.

14. Vertex42:s kostnadsfria Excel-mall för CRM

För mycket små team eller ensamföretagare kan det kännas som en enkel lösning att spåra potentiella kunder i ett kalkylblad. Vertex42:s kostnadsfria Excel CRM-mall är ett gratis alternativ som du kan använda.

via Vertex42

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd CRM-databastabeller för att sortera, filtrera och visa viktig kundinformation.

Spela in anteckningar om kommunikationen med dina leads genom mobilkommentarer eller en anteckningskolumn.

💡 Proffstips: Excel saknar automatisering, realtidssamarbete och integration med dina e-postverktyg. När ditt team växer kommer du att lägga mer tid på att uppdatera kalkylbladet än på att sälja. Få ett välbekant kalkylbladsliknande gränssnitt med inbyggd automatisering och samarbetsfunktioner genom att använda ClickUp Sales CRM Template som en enkel uppgraderingsväg.

15. ClickUp-mall för säljargument

Få gratis mall Skriv en säljpresentation med ClickUps mall för säljpresentationer.

Om ditt teams uppföljningsmejl har inkonsekventa budskap kan produktens kärnvärde gå förlorat. Detta händer när din försäljningsargumentation inte är dokumenterad och lättillgänglig.

Säkerställ ett konsekvent värdebudskap i varje uppföljning genom att utforma och förfina din kärnargumentation i ett centralt dokument med ClickUp Sales Pitch Template. Säljare som internaliserar denna argumentation kan väva in viktiga värdeerbjudanden i varje uppföljning utan att det låter som ett manus.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Definiera viktiga säljargument såsom problem, lösning, differentiering och bevis.

Länka ditt säljargument direkt till dina e-postmallar för att hålla meddelandena samstämda.

Använd ClickUp Brain för att skapa olika versioner av din presentation för olika köparprofiler.

Misstag att undvika i uppföljningsmejl för försäljning

Även med de bästa mallarna är det lätt att göra misstag som sänker svarsfrekvensen. Att skicka uppföljningar som ignoreras eller, ännu värre, leder till att mottagaren avslutar prenumerationen kan skada relationen till potentiella kunder. Här är de vanligaste fallgroparna att undvika:

Generiska inledningar: Att börja med ”Bara en uppdatering” eller ”Uppföljning” signalerar att du inte har anpassat e-postmeddelandet och gör det lätt att ignorera.

Ingen tydlig uppmaning till handling: Vaga förfrågningar som ”Låt mig veta vad du tycker” ger inte den potentiella kunden en Vaga förfrågningar som ”Låt mig veta vad du tycker” ger inte den potentiella kunden en tydlig nästa steg och lyckas inte driva på handling.

För många uppföljningar för snabbt: Att bombardera en potentiell kunds inkorg ger ett desperat intryck och är ett snabbt sätt att bli avregistrerad.

Ignorera tidigare sammanhang: Om du inte hänvisar till vad ni diskuterade i er senaste konversation blir du lätt att glömma bort.

Textväggar: Långa, tättskrivna e-postmeddelanden läses inte under en hektisk dag. Gör ditt meddelande lättläst med korta stycken och punktlistor.

Fel timing: Att skicka ett e-postmeddelande klockan 23 på en fredag garanterar nästan att det kommer att begravas på måndag morgon.

Inget mervärde: Varje uppföljning bör Varje uppföljning bör erbjuda något användbart . Om du bara ber om något ger du dem ingen anledning att svara.

En samlad arbetsyta hjälper dig att undvika dessa misstag. Mallar säkerställer struktur, ClickUp Automations hanterar timing och centraliserade anteckningar i ClickUp förhindrar förlust av sammanhang.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsnoteringar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer smidig omvandling av konversationer till uppgifter – så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

I takt med att AI fortsätter att utvecklas kommer de team som vinner att vara de som använder den för att personalisera i stor skala – inte för att sprida generiska meddelanden, utan för att varje uppföljning ska kännas avsiktlig.

För att se hur AI kan förändra hela din försäljningsprocess, inte bara uppföljningen, kan du titta på denna praktiska genomgång som visar viktiga strategier för att utnyttja AI i hela ditt försäljningsflöde.

Förvandla dina uppföljningsmallar till avslutade affärer

Effektiva uppföljningar är en blandning av struktur, timing och personalisering. Det som förstör en uppföljningsstrategi mest är fragmentering – när din prospektinformation, e-postutkast och påminnelser om uppgifter är utspridda över olika verktyg, är det oundvikligt att saker faller mellan stolarna.

Säljteam som centraliserar sina mallar, data och arbetsflöden på ett ställe avslutar fler affärer eftersom ingenting går förlorat. Varje kontaktpunkt bygger på den föregående, vilket skapar en smidig upplevelse för den potentiella kunden.

Är du redo att centralisera dina försäljningsuppföljningar? Kom igång gratis med ClickUp.

Vanliga frågor

E-postmallar är de faktiska orden du skickar, till exempel ämnesrader och brödtext. Arbetsflödesmallar är de system du bygger för att organisera när, hur och till vem du skickar dessa e-postmeddelanden, inklusive automatiseringsutlösare och spårning.

De flesta försäljningsexperter rekommenderar fem till sju kontaktpunkter innan man går vidare. Det rätta antalet beror dock på din bransch, affärens storlek och eventuella engagemangssignaler du ser från den potentiella kunden.

Ja, det kan du. Automatisering kan hantera timing och triggers, medan AI-verktyg som ClickUp Brain kan skapa personligt innehåll baserat på dina prospekts data som du kan granska innan du skickar det.