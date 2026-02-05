Zeb Evans, VD och grundare av ClickUp, sa i en intervju.

ClickUp började som ett internt verktyg för att lösa teamets produktivitetsfragmentering över 15 olika verktyg. Senare övergick vi till att spara tid för världen.

ClickUp började som ett internt verktyg för att lösa teamets produktivitetsfragmentering över 15 olika verktyg. Senare övergick vi till att spara tid för världen.

Det som började som ett enkelt internt arbetsflöde för oss blev en bild som driver hur vi bygger ClickUp varje dag.

Varje vecka arbetar produkt-, design- och teknikteam med en enda källa till information. På denna delade tavla syns allt: framsteg, hinder och vad vi levererar.

Dessa tavlor matas sedan direkt in i våra dashboards, så att saker som hastighet och releaseberedskap visas utan att du behöver göra något detektivarbete!

Genom att använda vårt eget system har vi lärt oss mycket om hur team och agila processer fungerar.

Så jag vill visa er vad vi har lärt oss.

Nedan delar jag med mig av hur ClickUp använder sprinttavlor för agil produktutveckling.

Vad är sprinttavlor i ClickUp?

En sprinttavla är en visuell översikt över sprintarbetet, organiserat i olika steg som Att göra, Pågående, Granska och Klar. I ClickUp skapar de flesta team sprinttavlor med hjälp av Board View och lägger sedan till sprintinställningar som datum, poäng, spillover och rapportering.

För att effektivt hantera sprints i ClickUp kan du visuellt representera uppgifter, deluppgifter, arbetsinsatsberäkningar och andra relaterade detaljer i tavelvyn i Kanban-stil.

Visualisera och hantera sprintuppgifter, deluppgifter och arbetsinsatsberäkningar med ClickUp Board View.

Det gör att du kan visa, organisera och hantera alla uppgifter inom en sprint samtidigt som du integrerar viktiga sprintinställningar, inklusive varaktighet, start- och slutdatum, poäng eller tidsuppskattningar, spillover och rapportering.

⚡ Mallarkiv: Om det känns som att du måste uppfinna hjulet på nytt varje gång du bygger din sprinttavla eller backlog, kolla in vår lista med mallar för arbetsfördelningsstrukturer.

Översikt över sprinttavlans funktionalitet

En snabb översikt över vad ClickUps sprinttavla kan göra:

Funktion Funktionalitet Enhetlig sprintuppgiftsvy Se alla dina sprintuppgifter och deluppgifter på ett och samma ställe. Hantera allt från en tavla och håll koll på framstegen. Arbetsinsatsberäkning och framstegsuppföljning Spåra arbetet med hjälp av poäng eller ClickUp Time Estimates . Allt synkroniseras med sprintens varaktighet, start- och slutdatum samt alla uppgifter som övergår till nästa sprint. Integration av rapportering i instrumentpanelen Skapa anpassade instrumentpaneler med sprintrapporteringskort som Velocity, Burnup och Burndown för att se ditt teams framsteg och upptäcka flaskhalsar. Nya sprintkort De senaste Velocity-, Burnup- och Burndown-korten är snabbare, mer exakta och stöder anpassade sprintlängder. Äldre kort fungerar inte bra med anpassade längder, så det är värt att uppgradera för bättre agil rapportering. Drill-down-analyser Klicka på dina kort för detaljerad information. Se vilka uppgifter, ansvariga och förändringar som bidragit till ditt teams resultat. Flexibla datakällor och filter Anpassa vad du ser genom att välja vilka sprintar, listor eller anpassade fält som ska inkluderas. Du kan till och med bestämma om du vill visa deluppgifter, arkiverat arbete eller uppgifter i flera listor.

🤯 Visste du att? ClickUps AI, ClickUp Brain, har upplevt en remarkabel tillväxt och ökat från cirka 665 000 till över 2 miljoner arbetsytor inom ett år. Det är mer än en tredubbling av antalet team som nu använder AI för att planera, skriva och arbeta smartare varje dag.

📚 Läs mer: Hur man skapar agila teamroller och ansvarsområden

Anpassningsbara arbetsflöden och kolumner för agila team

En sak vi älskar med att bygga i ClickUp är att vi vet att varje agilt team (inklusive vårt!) har sina egna egenheter, ritualer och regler för hur vi gör saker.

Det är faktiskt därför ClickUp för agila team finns.

Sätt igång din agila process snabbare med ClickUp och få färdiga arbetsflöden som anpassas till Scrum, Kanban eller hybridmetoder.

Inom den konfigurationen får vi omedelbar tillgång till de två vyer som agila team praktiskt taget lever i:

ClickUp Table View för den tydlighet i kalkylbladsstil som vi behöver när vi sorterar sprintuppgifter, uppskattningar, ägare och beroenden.

ClickUp Board View för ett smidigt dra-och-släpp-flöde där vi kan flytta arbete från Att göra till Görs till Klar utan att tappa takten.

Inom arbetsytan kan du byta namn på kolumner, omorganisera steg, lägga till steg som granskning eller kvalitetssäkring, eller hålla det väldigt enkelt.

Integration med uppgifter, backloggar och mål

Sprinttavlor i ClickUp blir ännu kraftfullare när du kopplar dem till resten av din arbetsyta.

ClickUp Tasks hjälper till att dela upp arbete på hög nivå i deluppgifter, skapa lager när arbetet spänner över flera komponenter och behålla ett djupgående sammanhang.

Dela upp komplexa arbetsuppgifter i strukturerade deluppgifter med ClickUp Tasks.

Därifrån låter ClickUp dig koppla din sprint till en specifik backlogglista. Detta fungerar som en enda källa för kommande arbete.

Det som är ännu bättre är att varje backlog-objekt har en funktion som gör att du kan lägga till det direkt i den aktiva sprinten. Om ditt team planerar flera berättelser samtidigt kan du samla dessa val och lägga till dem med ett enda klick.

Koppla backlog-poster till aktiva sprintar och hantera kommande arbete smidigt med ClickUp Tasks.

Allt detta kopplas till dina övergripande mål i ClickUp. Du kan koppla sprintuppgifter till de mål de stöder, spåra framsteg när arbetet fortskrider och se hur varje sprint bidrar till helheten.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp AI hjälper dig att hantera uppgifter. Så här fungerar det: Sammanfatta uppgiftsaktiviteten: Be AI att beskriva aktiviteten i uppgiftens beskrivning och kommentarer.

Ställ frågor om din uppgift: AI kommer att föreslå flera frågor om din uppgift som den kan svara på.

Uppdatering av framsteg: Be AI att uppdatera dig om aktiviteten för denna uppgift.

Hitta uppgifter som har fastnat: AI identifierar alla uppgifter på en plats som inte har uppdaterats eller diskuterats under en viss tidsperiod. Skapa ClickUp-AI-genererade deluppgifter utifrån bara ett uppgiftsnamn

Sprinttavlor kommer till liv när de samtal som formar dem äger rum på samma plats.

Gå in: ClickUp Chat

Dina tvärfunktionella team kan diskutera prioriteringar, förfina idéer eller dela snabba beslut långt innan något dras över en tavla.

Samarbeta i realtid om sprintprioriteringar och beslut med ClickUp Chat.

ClickUp Chats SyncUps tar det till en helt ny nivå. Under sprintplaneringen kan någon starta en SyncUp direkt i kanalen och dela sin skärm för att gå igenom backlog-poster eller den aktuella sprinten.

Utför sprintplanering och backlog-granskningar i realtid direkt i kanaler med ClickUp Chat SyncUps.

För större idéer eller justeringar mitt i sprinten är ClickUp Whiteboards rätt plats att diskutera dem med ditt team.

Skissa ett snabbt flöde, kartlägg beroenden eller förfina en berättelse som grupp. När något är klart att bli arbete förvandlas det till en uppgift direkt från tavlan (snacka om enkelhet!).

Brainstorma, kartlägg beroenden och omvandla idéer till uppgifter direkt med ClickUp Whiteboards.

Fördelar med att använda sprinttavlor för agil utveckling

Låt oss titta närmare på fördelarna med att använda sprinttavlor för agil projektledning 👇

✅ Förbättrad sprintplanering och prioritering

När vi planerar en sprint på en tavla får våra mjukvaruutvecklingsteam en överblick över vad som pågår. Vi kan se de stora, små och absolut oundvikliga uppgifterna för den pågående sprinten.

Att visualisera arbetet som kort hjälper oss att rangordna prioriteringar och upptäcka var vi överbelastar utvecklingsteamet. När vi låser sprinten vet vi exakt vad vi säger ja till och vad vi skjuter upp till senare.

✅ Förbättrad synlighet och ansvarsskyldighet inom teamet

Vi älskar att vi med en blick på tavlan kan se vem som gör vad och hur sprinten utvecklas. Varje kort har en ägare och en status, så det blir inga missförstånd av typen ”jag trodde att du skulle ta hand om det”.

I standups går vi bara igenom tavlan från vänster till höger och pratar om framsteg. Medarbetarna tar naturligt ansvar eftersom deras arbete är synligt för alla. Detta håller våra agila team samordnade (utan att det känns som en tung övervakning).

📮 ClickUp Insight: Nästan en tredjedel av arbetstagarna (29 %) pausar sina uppgifter medan de väntar på beslut, kvar i ett tillstånd av osäkerhet, osäkra på när eller hur de ska gå vidare. En produktivitetslimbo som ingen vill befinna sig i. 💤 Med ClickUps AI-kort innehåller varje uppgift en tydlig, kontextuell sammanfattning av beslutet . Se omedelbart vad som hindrar framsteg, vem som är inblandad och nästa steg – så även om du inte är beslutsfattare blir du aldrig lämnad i ovisshet.

✅ Snabbare identifiering av hinder och flaskhalsar

Tavlor gör det tydligt för hela teamet när arbetet har kört fast. När korten slutar röra sig eller staplas i samma kolumn vet vi att det finns en flaskhals – granskningar, kvalitetssäkring, krav, vad det nu än kan vara.

Vi kan hoppa direkt till dessa kort, läsa kommentarerna och lösa problem så fort de börjar bli ett hot. Det är här sprinttavlor verkligen kommer till sin rätt för agila mjukvaruutvecklingsteam som arbetar med komplexa agila projekt.

✅ Effektiviserad leverans och bättre förutsägbarhet för sprintar

Med en välskött sprinttavla känns leveransen aldrig som en galen rusning i slutet av varje vecka. Vi kan se arbetet flyta stadigt över tavlan, vilket hjälper oss att jämna ut toppar och undvika sista minuten-rusningar.

Eftersom varje uppgift spåras börjar vi märka verkliga mönster i hur teamet levererar (hur mycket vi brukar få gjort, hur lång tid saker tar och var vi tenderar att sakta ner).

🚀 ClickUp-fördel: Eftersom vi redan pratar om att göra sprints smidigare... lutar vi oss också mot en av våra favoritfunktioner i ClickUp för att hålla allt igång utan att behöva övervaka tavlan. Vi använder ClickUps egna Super Agents eftersom de sparar oss från spiralen av "har någon gjort det?". Så här hjälper de oss varje dag: När en uppgift flyttas till "Pågående" taggar en agent omedelbart vår QA-kollega och lägger in en vänlig påminnelse i tråden.

I slutet av veckan sammanställer en annan agent en tydlig sammanfattning av vad vi har slutfört och vad som behöver uppmärksammas härnäst (en liten projektledare till vår tjänst). För nya funktioner lägger vi våra anteckningar i ClickUp Docs, och en agent genererar automatiskt deluppgifter baserat på rubrikerna (det är magiskt, tro oss!).

Hur ClickUp-team använder sprinttavlor effektivt

Låt oss nu zooma in på hur vi faktiskt använder sprinttavlor på ClickUp:

Steg 1: Ställ in din sprinttavla

Innan vi kan börja spåra burndown-diagram eller diskutera hastighet i retrospektiva möten behöver vi en stabil bas för våra sprints. Först och främst, så här aktiverar du "Sprints" på ClickUp (om du inte redan kan se det):

Öppna våra arbetsplatsinställningar

Gå till App Center

Gå till App Center

Hitta och aktivera Sprints ClickApp

Gå till Alla ClickApps

Välj de utrymmen där vi vill att sprints ska vara aktiva.

Aktivera sprintar i ClickUp Spaces

Klicka på knappen + i sidofältet eller inuti ett utrymme.

Klicka på knappen "+".

Välj Sprintmapp för att skapa en ny mapp.

Välj sprintmapp

Vi har nu en sprintmapp som vet att varje lista i den är en sprint, med datum, rapporter och agila specifika inställningar redo att användas.

Skapa en ny sprintmapp

🚀 ClickUp-fördel: En av de bästa produktivitetsförbättringarna vi har gjort är att låta ClickUp Automations ta över allt repetitivt sprintadministrationsarbete. Automatisera repetitiva sprintadministrativa uppgifter och se till att arbetsflödena fungerar smidigt med ClickUp Automations. Med dessa automatiseringsomkopplare kan vi: Markera automatiskt en sprint som klar så fort slutdatumet nås (adjö, glömda sprints)

Skapa nästa sprint direkt , så att vårt team alltid har nästa cykel redo att sätta igång.

Flytta ofullständiga uppgifter till din backlogglista

Steg 2: Fyll sprints med prioriterade uppgifter

Nu när vår sprinttavla är klar måste vi bestämma vad som faktiskt ska ingå i en sprint. Härifrån börjar vi med att rensa vår backlog utanför sprinten:

Använd en Backlog -lista för att samla alla idéer, buggar och kommande arbetsuppgifter.

Lägg till uppgifter i din backlogglista

Lägg till detaljer som beskrivningar, acceptanskriterier och länkar.

Tillämpa Prioritet, Story Points och Typ (funktion, bugg, syssla)

Använd ClickUps anpassade fält

Sedan tar vi med det bästa arbetet i sprinten. Ett enkelt sätt att tänka på det:

Börja med de högst prioriterade uppgifterna som är tydligt definierade.

Titta på vårt teamets kapacitet med hjälp av ClickUp Time Estimates eller tidigare hastighet, så att vi inte överbelastar sprinten.

Flytta eller tilldela dessa uppgifter till den aktuella Sprintlistan så att de visas på vår sprinttavla.

🚀 ClickUp-fördel: Skapa AI-fält för dina epics. Vi rekommenderar följande fält: AI-området Beskrivning Sammanfattning Sammanfatta epiken Uppdateringar om framsteg Få uppdateringar om framstegen i epiken Åtgärder Identifiera arbete som behöver göras för epiken T-shirtstorlek Identifiera hur mycket arbete epiken kräver Kategorisera Låt ClickUp AI kategorisera dina epics, eller skapa din egen anpassade prompt för att göra det.

Titta på den här videon för att få ut mesta möjliga av AI Fields:

🔊 Hör vad en ClickUp-användare, som är mjukvaruutvecklare, har att säga:

Min erfarenhet av ClickUp har varit mycket positiv. Plattformen är intuitiv och användarvänlig, vilket gör det enkelt för vårt team att anamma den utan en brant inlärningskurva. En av de funktioner som sticker ut för oss är hur enkelt det är att skapa och hantera sprints. Flexibiliteten att anpassa sprinttavlor, tilldela uppgifter och spåra framsteg i realtid har förbättrat vår arbetsflödeseffektivitet avsevärt. ClickUp har också gett en smidig användarupplevelse med sitt rena gränssnitt, snabba navigering och robusta integrationer. Oavsett om det handlar om att sätta prioriteringar, övervaka tidsplaner eller samarbeta mellan team, känns allt strömlinjeformat och välstrukturerat. Sammantaget har ClickUp förenklat hur vi planerar, genomför och granskar våra projekt, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för agil sprintledning i vårt företag.

Min erfarenhet av ClickUp har varit mycket positiv. Plattformen är intuitiv och användarvänlig, vilket gör det enkelt för vårt team att anamma den utan en brant inlärningskurva. En av de funktioner som sticker ut för oss är hur enkelt det är att skapa och hantera sprints. Flexibiliteten att anpassa sprinttavlor, tilldela uppgifter och spåra framsteg i realtid har avsevärt förbättrat effektiviteten i vårt arbetsflöde. ClickUp har också gett en smidig användarupplevelse med sitt rena gränssnitt, snabba navigering och robusta integrationer. Oavsett om det handlar om att sätta prioriteringar, övervaka tidsplaner eller samarbeta mellan team, känns allt strömlinjeformat och välstrukturerat. Sammantaget har ClickUp förenklat hur vi planerar, genomför och granskar våra projekt, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för agil sprintledning i vårt företag.

Steg 3: Övervaka sprintens framsteg i realtid

När sprinten startar är vår uppgift i princip att övervaka arbetet på bästa möjliga sätt. Vi vill se vad som rör sig, vad som har fastnat och om vi fortfarande är på rätt spår för att slutföra det vi lovat.

På sprinttavlan håller vi vår aktuella sprintlista i tavelvy och ser hur uppgifterna flyter från Att göra till Gjort. Under standups går vi bokstavligen igenom tavlan tillsammans, diskuterar vad som har flyttats och påpekar allt som ligger för länge i Pågående eller Granskning.

Spåra sprintens framsteg och upptäck flaskhalsar i realtid genom att hantera uppgifter i ClickUp Board View.

Sedan zoomar vi ut med Sprint Dashboard-kort, som ger oss en större bild bakom tavlan.

Sprintkort finns på ClickUp-instrumentpaneler och hämtar data direkt från vår sprintmapp, så att vi kan rapportera och visualisera sprintens framsteg på ett korrekt sätt.

I korthet är detta vad mitt team inte kan klara sig utan 👇

Sprint Burndown för att se hur mycket arbete som återstår och om vi arbetar i en sund takt eller avviker från den ideala linjen.

Övervaka återstående arbete och jämför framstegen med den ideala takten med ClickUp Sprint Burndown-diagrammet.

Sprint Burnup gör det omöjligt att dölja gör det omöjligt att dölja scope creep , eftersom det jämför totalt arbete med slutfört arbete under sprintens gång.

Spåra totalt arbete jämfört med slutfört arbete för att avslöja förändringar i omfattningen med ClickUp Sprint Burnup-diagrammet.

Spåra totalt arbete jämfört med slutfört arbete för att avslöja förändringar i omfattningen med ClickUp Sprint Burnup

Sprint Velocity för att se över flera sprintar och förstå vår faktiska takt innan vi planerar nästa.

Analysera teamets prestanda över flera cykler för att planera noggrant med ClickUp Sprint Velocity-diagrammet.

Sprint Task Report när vi vill ha en översikt över sprinten som visar vad vi åtagit oss, vad som lagts till eller tagits bort och vad som inte blev klart.

Granska åtaganden, ändringar i omfattningen och oavslutat arbete med ClickUp Sprint Task Report.

Vi använder instrumentpaneler för att mäta agila mätvärden.

ClickUp-dashboards kan skapas för både interna och externa intressenter. De kan anpassas på teamnivå och för en översiktsbild.

Skapa anpassade instrumentpaneler för agila team

Med AI-kort kan vem som helst få en snabb sammanfattning av de viktigaste åtgärdspunkterna.

Få en sammanfattning av viktiga prestationer, risker, utförda uppgifter och mer med AI-kort.

👀 Visste du att? När YouTube lanserades 2005 startade det ursprungligen som en videodatingsajt med namnet "Tune In, Hook Up". Ingen laddade upp dejtingvideor... men alla laddade upp slumpmässiga klipp. Den oavsiktliga förändringen förändrade internet!

Steg 4: Genomför sprintgranskningar och retrospektiver

När vi når slutet av ett sprint har vi två olika samtal att föra:

En sprintgranskning om vad vi levererat

En retrospektiv om hur vi arbetade och hur vi vill förbättra oss nästa gång.

Och vi ser till att behandla dem som separata händelser, även om de inträffar direkt efter varandra.

I sprintgenomgången brukar vi:

Filtrera vår sprintlista eller tavla efter färdiga objekt och gå igenom vad vi faktiskt har levererat.

Bjud in intressenter att reagera, ställa frågor och ge feedback direkt i uppgiftskommentarerna.

Använd uppgiftskommentarer i ClickUp för att @nämna, ställa frågor och få feedback.

Uppdatera backloggen baserat på vad vi lärt oss, så att nästa sprint börjar med en förbättrad projektplan.

I slutet av ett sprint är det som all inlärning sker, och det är mycket lätt att den inlärningen försvinner i slumpmässiga anteckningar och chattråd. Men ClickUps retrospektivmall hjälper vårt team att genomföra konsekventa, strukturerade retrospektiv varje gång!

Få en gratis mall Genomför konsekventa, strukturerade sprintgranskningar och samla in lärdomar med ClickUps mall för retrospektiv.

I den här mallen:

Samla alla retrospektiva möten i ett dokument, med en flik för varje session, så att vi kan bläddra tillbaka genom tidigare sprintar och se hur vårt team har utvecklats.

Fånga en tydlig sammanfattning av vad som gick bra, vad som inte gick bra och konkreta nästa steg.

Använd @mentions och tilldelade kommentarer för att involvera rätt personer, omvandla uppföljningar till uppgifter och se till att förbättringar syns i nästa sprint.

Om du någonsin har känt dig förvirrad över story points är den här videon den perfekta genvägen. Det visar (steg för steg) hur man jämför uppgifter, väljer en baslinje, använder Fibonacci-skalan och gör uppskattningar som team utan att överanalysera. Du får se verkliga exempel, riktiga sprinttavlor och de exakta ögonblick då teamen vanligtvis fastnar. Titta på det en gång, så kommer din nästa sprintplaneringssession att kännas tio gånger enklare.

Steg 5: Justera framtida sprintar baserat på analyser

Sprint Task Report är där vi stannar upp en sekund och tittar i spegeln. Den jämför vårt ursprungliga åtagande med vad som faktiskt hände och spårar varje förändring längs vägen, så att vi kan se hela historien om sprinten.

Rapporten visar fem viktiga brickor, och var och en berättar en annan del av historien:

Sprint-uppgiftsrapport Beskrivning Engagerad Den insats vi fastställde när vi bekräftade sprinten. Detta är vårt ursprungliga löfte i poäng eller tid, innan något förändrades. Tillagt Extra arbete eller extra ansträngning som tillkom efter bekräftelsen. Det är här som omfattningsförändringar mitt i sprinten blir tydliga. Borttaget Arbete som vi tog bort eller minskade efter bekräftelse. Detta belyser var vi diskret minskade sprinten för att hantera verkligheten. Slutfört Allt arbete som vi faktiskt slutfört innan vi markerade sprinten som klar. Detta är vår verkliga klara-hög, inte bara det vi hoppades kunna göra. Återstående Uppgifter som fortfarande var öppna när sprinten avslutades. Dessa är de uppgifter som sannolikt kommer att överföras till nästa sprint eller behöver omprövas.

Eftersom varje ruta är klickbar kan vi fördjupa oss i de exakta uppgifterna bakom siffrorna och se vilka ägare, typer av arbete eller epics som driver mönstren.

Därefter justerar vi vår nästa sprint:

Om Committed alltid är mycket större än Completed, minskar vi vår initiala arbetsbelastning eller delar upp stora uppgifter i mindre uppgifter.

Om Added fortsätter att öka, skärper vi våra regler för arbete mitt i sprinten eller reserverar en uttrycklig buffert.

Om samma typ av arbete fortsätter att dyka upp i Återstående, omprövar vi hur vi uppskattar eller prioriterar den kategorin.

Verkliga exempel på användning av sprinttavlor

När processen är på plats är det bra att se hur sprinttavlor fungerar i agila produktmiljöer. Låt oss gå igenom några exempel:

ClickUps mjukvaruutvecklare och produktchefer

Våra ingenjörer och produktchefer på ClickUp planerar epics i ClickUp för att prioritera arbetet, förbättra synligheten och samarbeta.

Teamen är organiserade i grupper, som var och en har en egen mapp. Varje gruppmapp innehåller listor för backlog-objekt, buggar och sprints.

Epics och användarberättelser finns i teamets funktionslistor, produktroadmap-listor och sprintlistor tack vare flexibiliteten i uppgifter i flera listor.

SaaS-utvecklingsteam som hanterar funktionsreleaser

Yggdrasil Gaming är ett spelutvecklingsföretag som bytte till ClickUp för att hantera sitt tekniska arbete. Efter att ha flyttat utvecklingen till ClickUp minskade de utvecklingsspecifika kostnaderna med cirka 30 % och ökade produktiviteten med 37 %.

Kort sagt:

Deras teknikteam hanterar spelutvecklingen i ClickUp och använder det som en central plats för att planera och följa upp arbetet med nya titlar och funktioner.

Sprint-tavlor gör det möjligt för dem att flytta arbetet från planering till implementering till release, samtidigt som produkt, teknik och ledning hålls uppdaterade om framsteg och omfattning.

Marknadsföringsteamet genomför kampanjsprints med deadlines och godkännanden

Marknadsföringsteam har lika mycket kaos som teknikteam... ibland ännu mer. Ett användbart exempel från verkligheten är Santander, vars marknadsföringsorganisation gick från långa, rigida kampanjplaner till strama tvåveckorscykler med Scrum. Det ger dem utrymme att snabbt testa idéer och fatta smartare beslut när resultaten kommer in.

Deras sprinttavla hjälper dem att:

Se alla kampanjresurser på ett ställe genom grundade agila metoder.

Flytta arbetet genom olika stadier som utkast, design, granskning och lansering.

Justera budgetar och prioriteringar mitt i sprinten utifrån vad som faktiskt fungerar.

Designers älskar struktur lika mycket som de älskar kreativt kaos, och Googles UX-team är ett bra exempel på hur man kan balansera båda. De använder designsprints som ett fokuserat, tidsbegränsat arbetsflöde för att iterera UI- och UX-idéer så snabbt som möjligt.

En typisk design sprint för dem ser ut så här:

Kartlägg problemet som ett team

Skissa och utforska flera UX-metoder

Skapa en prototyp av den bästa idén

Testa det med riktiga användare

Bestäm vad som ska gå vidare till produkten

Vanliga misstag vid användning av sprinttavlor

Här är några smygande, lättöversedda misstag som vi ser team göra på sprinttavlor ⬇️

Felaktigt anpassade simbanor

Det är förvånansvärt lätt för swimlanes att avvika från hur arbetet flyter genom teamet. När tavlan slutar stämma överens med verkligheten börjar människor ofta hoppa mellan banor eller ignorera dem helt.

✅ Lösning: Bygg om swimlanes utifrån verkliga arbetsflödessteg eller faktiska ägare och granska dem vid varje sprint.

Dold blockerad arbete

Blockerade uppgifter gömmer sig gärna på platser som ingen kollar, som deluppgifter eller mitt i en rörig kolumn. När det händer känns det som om arbetet plötsligt går långsammare, även om det egentligen har stått stilla länge.

✅ Fix: Ge blockerade objekt en egen tydlig tagg eller fil och kräv att allt som pausas i mer än en timme flaggas.

Överdrivna mikrouppgifter

Vissa team delar upp arbetet så mycket att tavlan börjar se ut som konfetti. Det gör att det ibland blir svårare att se helheten än att utföra arbetet.

✅ Lösning: Ställ in en rimlig minsta uppgiftsstorlek och samla ihop mycket små uppgifter till större enheter som representerar verkligt värde för användaren.

Tysta ägarskapsluckor

Kort ligger ibland kvar i aktiva kolumner utan någon tydlig ägare och väntar tyst på att någon på magisk väg ska plocka upp dem. Oftast antar alla att någon annan tar hand om det.

✅ Fix: Kräv en namngiven ägare innan ett kort går in i något aktivt tillstånd och uppdatera ägarskapet öppet när det ändras.

Leverera snabbare, stressa mindre och bygg bättre med ClickUp sprinttavlor

När vi kör våra mjukvaruutvecklingsprojekt i ClickUp faller allt på plats precis som det ska. Vår agila scrumtavla blir den enda platsen där idéer förvandlas till uppgifter, uppgifter förvandlas till framsteg och framsteg förvandlas till levererade funktioner. Och det bästa är inte ens det. Det bästa är att vi inte slösar tid på att gissa var saker finns eller vem som gör vad.

Sprinttavlor ger oss en tydlig, levande bild av vår uppgiftshantering så att vi kan flytta arbetet mellan olika stadier, snabbt lösa problem för teammedlemmar och hålla fokus på det som ger värde. Kombinera det med ClickUp Automations, Docs, Dashboards och AI... och plötsligt känns våra mjukvaruutvecklingsprocesser mycket enklare.

Vi planerar smartare, granskar snabbare och levererar med mycket större självförtroende. Registrera dig för ClickUp och se hur långt ditt team kan nå när dina sprintar äntligen flyter på.

Vanliga frågor

Board View i ClickUp hjälper dig att organisera uppgifter, användarberättelser och prioriteringar för en dedikerad sprintcykel. I likhet med en traditionell fysisk scrumtavla visar den arbetet i olika stadier (t.ex. Att göra, Pågående och Klar), men med kraftfulla automatiserings-, filtrerings- och rapporteringsfunktioner som är idealiska för att hantera agila projekt. Det hjälper teammedlemmarna att visualisera arbetsbelastningen, hålla sig samordnade och samarbeta i realtid.

Sprinttavlor hjälper team att följa agila principer genom att ge alla en gemensam bild av arbetet. Uppgifterna organiseras tydligt, vilket hjälper teammedlemmarna att fokusera på de viktigaste punkterna under sprintplaneringen. Med ett visuellt arbetsflöde blir det mycket enklare att följa framstegen, hantera omfattningen och hålla leveransen förutsägbar. Denna täta feedbackloop är det som stödjer bättre beslut och smidigare produktutveckling.

Ja, sprinttavlor kopplas direkt till din backlog och alla relaterade uppgifter. Du kan dra in förfinade objekt till en sprint, gruppera dem efter status eller ansvarig och hålla allt synkroniserat via dina projektledningsverktyg. Denna koppling hjälper scrummastern och teamet att hålla en ren backlog samtidigt som varje uppgift får en tydlig väg in i en kommande sprint.

ClickUp ger dig flera sätt att spåra framsteg i realtid. Du kan använda tavelvyn för att se hur uppgifterna flyttas mellan olika steg, tabellvyn för mer detaljerad information om uppgifterna och instrumentpaneler för mätvärden som slutförda poäng, arbetsbelastning och sprintburndown. Dessa vyer hjälper teammedlemmarna och scrummastern att hålla sig uppdaterade om framsteg, hinder och den övergripande leveranstakten. Det bästa är att det tar teamsamarbetet till en helt ny nivå!

En stark sprintgranskning lyfter fram slutfört arbete, samlar in feedback och kopplar resultaten till produktvisionen. Därefter hjälper en retrospektiv teamet att reflektera över hur sprinten gick. Vi tittar på vad som fungerade bra, vad som bromsade oss och vad vi vill förbättra. Att omvandla dessa insikter till genomförbara uppgifter håller den kontinuerliga förbättringen levande, vilket är en viktig del av agila metoder och samarbete i team.