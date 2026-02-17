AI för biovetenskap: Från forskning till resultat

Du anställde inte doktorer för att de skulle ägna veckorna åt att rensa CSV-filer och manuellt synkronisera laboratorienoter mellan olika verktyg. Ändå är det precis vad som händer när du lägger till dyr AI ovanpå en fragmenterad FoU-stack.

AI-initiativ stannar upp när modellerna saknar kontext från tidigare prövningar, aktuella protokoll och dagliga arbetsflöden. Den här guiden visar hur du bygger AI för life science inom en enhetlig arbetsyta som ClickUp, där din AI har den data den behöver för att minska cykeltiden i viktiga upptäcktssteg.

Vad är AI för biovetenskap?

AI för livsvetenskaper tillämpar maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) inom forskning och utveckling för att påskynda analyser, automatisera hämtning och minska manuell samordning. För ledare inom forskning och utveckling innebär detta att använda modeller för att hitta mönster i prövningsdata, protokoll och föreningsbibliotek som är svåra att upptäcka manuellt.

Så här kan AI på arbetsplatsen vända på situationen:

I praktiken avbryter team högvärdigt arbete för att hämta ett specifikt analysresultat från en äldre databas och sedan dubbelkontrollera en molekyls historik i flera system för att undvika att upprepa misslyckat arbete. Denna manuella verifiering är långsam, repetitiv och felbenägen.

Genom att använda generativ AI inom biovetenskap kan du hantera fragmenteringen av data, arbetsflöden och kunskap mellan olika verktyg, även känt som kontextutbredning.

📮 ClickUp Insight: En genomsnittlig yrkesverksam person lägger mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det innebär att över 120 timmar om året går förlorade på att söka igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentation av ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder hitta rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Viktiga tillämpningar av AI inom biovetenskap

Artificiell intelligens inom läkemedelsindustrin är den infrastruktur som du väver in i ditt befintliga arbetsflöde för att eliminera manuella flaskhalsar.

Nedan följer vanliga AI-tillämpningar inom upptäckt, klinisk verksamhet, tillverkning och precisionsmedicin.

Läkemedelsupptäckt och utveckling

Misslyckanden i senare skeden är kostsamma, och upptäckter genom trial and error ökar risken för stora utgifter för kandidater som inte leder till något resultat. För att lösa detta komprimerar AI tidslinjen genom att simulera molekylärt beteende innan du ens går in i laboratoriet.

Generativa AI-modeller kan föreslå helt nya läkemedelskandidater och samtidigt identifiera potentiella off-target-effekter månader tidigare än traditionella metoder. Du kan förvänta dig att den utför följande:

Screena föreningar virtuellt: Utvärdera stora bibliotek med hjälp av datorer för att prioritera vad som ska testas fysiskt.

Modellera proteinstrukturer: Använd förutsägelsesverktyg för att påskynda förståelsen av målet och bindningshypoteser.

Optimera leads: Förutse egenskaper som stabilitet och toxicitet för att minska nedströmsrisker.

🧠 Rolig fakta: Traditionellt sett innebar upptäckten av ett nytt läkemedel att man testade över 50 000 befintliga föreningar en efter en – en långsam och kostsam process med osäkert resultat. Nu gör de novo-AI det möjligt för forskare att designa helt nya molekyler från grunden. Detta öppnar upp ett kemiskt utrymme med upp till 10^63 potentiella läkemedelsstrukturer. För att sätta det i perspektiv finns det fler sätt att skapa ett läkemedel än det finns stjärnor i det observerbara universum.

Kliniska prövningar och patientrekrytering

Patientrekrytering är fortfarande den största flaskhalsen inom läkemedelsforskning och utveckling. Att manuellt gå igenom tusentals journaler är en långsam och felbenägen process som ofta leder till förseningar i kliniska prövningar. Generativ AI inom läkemedelsbranschen löser detta genom att använda NLP för att analysera ostrukturerade kliniska anteckningar och elektroniska journaler (EHR) och matcha lämpliga patienter till kliniska prövningar med nästan omedelbar precision.

Här är en kort inblick i dess roll:

Automatisera patientmatchning: Minska screeningtiden med Minska screeningtiden med upp till 40 % samtidigt som du säkerställer mer diversifierade och representativa patientgrupper.

Övervaka säkerhetssignaler: Spåra inkommande data för avvikelser och eskaleringstriggers.

Flagga risk för bortfall: Identifiera riskutsatta deltagare tidigt för att stödja arbetsflöden för att behålla deltagarna.

🔎 Visste du att? Agentic AI kan minska kliniska prövningars varaktighet med upp till 12 månader.

Optimering av tillverkning och leveranskedja

Övergången till komplexa, högvärdiga terapier, såsom biologiska läkemedel, har gjort tillverkningen mer volatil. AI hjälper dig att gå från ett reaktivt till ett prediktivt tankesätt och upptäcka avvikelser i batcher innan de leder till total förlust. Du kan lita på att denna teknik:

Möjliggör förebyggande underhåll: Använd sensordata för att förutse utrustningsfel i fabriken och minska oplanerade driftstopp med Använd sensordata för att förutse utrustningsfel i fabriken och minska oplanerade driftstopp med cirka 10 miljarder dollar inom hela branschen.

Prognosera efterfrågan med precision: Analysera sjukdomsövervakning och Analysera sjukdomsövervakning och marknadstrender för att förhindra läkemedelsbrist och överlager.

Säkra kylkedjan: Övervaka temperaturkänsliga transporter i realtid och omdirigera logistiken om en potentiell avvikelse upptäcks.

Precisionsmedicin och genomik

Personanpassad medicin kräver bearbetning av genomdata som överstiger manuella teams kapacitet. AI kan hjälpa till att tolka komplexa datamängder för att identifiera sjukdomsmarkörer och stödja mer riktade behandlingsbeslut. Med AI kan du:

Tolka varianter snabbare: Sortera genomiska fynd för granskning och prioritering

Simulera respons: Modellerar troliga responser på behandlingar för att generera hypoteser.

Upptäck biomarkörer: Identifiera signaler kopplade till resultat för valideringsstudier

💡Proffstips: Att hantera logistiken kring personaliserad medicin är lika komplicerat som själva vetenskapen. Du kan använda ClickUp Personalized Medicine Inventory Management Template för att spåra patientspecifika föreningar och känsliga biologiska reagenser i realtid. Ladda ner den här mallen Förenkla dina processer för läkemedelslagerhantering med ClickUp. Använd denna ClickUp-mall för att: Registrera patient-ID, batchnummer och utgångsdatum med anpassade fält.

Övervaka lagernivåer och leverantörers placeringar i laboratorierna med sparade vyer.

Spåra varje patientspecifik order från Öppen till Slutförd med tydliga statusar. Leverera patientspecifika behandlingar med hjälp av ClickUps mall för personaliserad medicinering och lagerhantering för att förbättra resultaten och den operativa effektiviteten.

Vanliga utmaningar vid skalning av AI inom biovetenskap

Att köpa AI löser inte flaskhalsar om dina data, styrning och arbetsflöden inte är redo. Att förstå dessa vanliga utmaningar är det första steget för att bygga en strategi som fungerar.

Datakvalitet och tillgänglighet

Dina modeller är bara så effektiva som de data de har tillgång till. Om försöksresultaten är inkonsekventa eller fastnar i silos, fungerar modellerna med en ofullständig bild.

För att få avkastning på din AI-investering måste dina data följa FAIR-principerna:

Sökbar: Tagga forskning så att den blir sökbar för både ditt team och dina algoritmer.

Tillgängligt: Lagra data i en central miljö där auktoriserade system kan hämta dem utan manuell inblandning.

Interoperabilitet: Standardisera format så att datamängder från olika laboratorier kan kombineras och analyseras tillsammans.

Återanvändbar: Dokumentera metadata tydligt så att framtida team kan bygga vidare på gamla experiment istället för att upprepa dem.

Talangbrist och behov av kompetensutveckling

Det råder en ständig brist på yrkesverksamma med expertis inom laboratorievetenskap och datavetenskap. Det kräver dock inte att du förvandlar dina molekylärbiologer till Python-experter. Men du bör överbrygga kommunikationsklyftan mellan laboratoriet och utvecklingsgruppen.

Det hjälper till att skapa tvärfunktionella miljöer där dina forskare inom biovetenskap kan interagera med AI-verktyg utan att skriva kod.

💡Proffstips: Ge ditt team möjlighet att bli utvecklare utan komplexa kodningskunskaper. ClickUp Codegen fungerar som en autonom AI-utvecklare som överbryggar just denna klyfta. Bli utvecklare utan komplexa kodningskunskaper med ClickUp Codegen Genom att integrera Codegen-agenten direkt i din arbetsyta kan forskarna: Omvandla instruktioner till kod: Beskriv en nödvändig datakorrigering eller funktion i naturligt språk så att Codegen kan skriva koden och öppna en Beskriv en nödvändig datakorrigering eller funktion i naturligt språk så att Codegen kan skriva koden och öppna en pull-förfrågan i GitHub automatiskt.

Eliminera tekniska flaskhalsar: Delegera tekniska uppgifter till agenten direkt inom ClickUp-ekosystemet istället för att vänta på att någon ska prioritera ett enkelt dataskript.

Förbättra datakunskapen: Ge en kodfri fördel som gör det möjligt för icke-teknisk personal att bygga och distribuera AI-teammedlemmar som automatiserar laboratorie- och bioprocesspipelines. En arbetsmiljö som förenklar datakunskapen gör att dina forskare inom biovetenskap kan fokusera på att tolka resultat istället för att felsöka programvara.

Regelefterlevnad och styrning

I en starkt reglerad bransch är en black box-modell en belastning. Oavsett om du rapporterar till FDA eller EMA måste din generativa AI inom biovetenskap vara förklarbar och granskbar. Det innebär att du inte kan använda en modell som når en klinisk slutsats utan en tydlig, dokumenterad väg.

För att lyckas med skalning krävs ett ramverk för:

Algoritmisk transparens: Säkerställ att varje förutsägelse kan spåras tillbaka till källdata.

Minskning av partiskhet: Granska träningsuppsättningar för att säkerställa att snäva patientdemografier inte snedvrider förutsägelserna.

Revisionsspår: Upprätthåll ett Upprätthåll ett hållbart revisionsspår av ändringar , inmatningar och beslut.

Dessa regler för datastyrning är inte valfria tillbehör, utan grundläggande krav för att använda AI i en GxP-miljö.

Integration med befintliga arbetsflöden

Det vanligaste misstaget är att köpa en AI-plattform som ligger utanför ditt teams dagliga arbetsflöde. Om dina forskare måste logga in på en separat app bara för att använda en modell kommer de inte att använda den. I själva verket är det ytterligare en källa till verktygsspridning.

AI måste finnas där arbetet utförs, annars kollapsar implementeringen på grund av flikbyte och återinträde. Utan tillgång till dina projektplaner, prövningsdokument och teamkonversationer kommer de alltid att arbeta med ofullständig information. Integration blir därför ett krav för implementering.

📌 Fördelar med ClickUp: Se till att din AI alltid har fullständig kontext för din forskning. ClickUp Integrations stöder över 1 000 applikationer, vilket gör att du kan överföra data direkt till din projektledningsmiljö. Koppla kod till arbete: Koppla GitHub/GitLab-aktivitet till uppgifter och experiment

Centralisera dokumentationen: Bifoga och sök efter filer utan att lämna arbetsytan.

Automatisera överlämningar: Trigga uppgifter och uppdateringar från standardmässiga intagshändelser

Omvandla samtal till handling: Förvandla viktiga budskap till spårbart arbete

Bädda in viktiga dashboards: Visa kritiska bilder där beslut fattas 👋 Säg adjö till SaaS-spridning!

Hur du använder AI i ditt arbetsflöde inom biovetenskap

Om du försöker omstrukturera hela din FoU-verksamhet på en gång kommer du troligen att drabbas av analysförlamning. Fokusera istället på att bygga upp momentum genom små, mätbara framsteg. Så här går det till:

Utvärdera ditt teams beredskap

Innan du utvärderar leverantörer bör du göra en ärlig granskning av din nuvarande infrastruktur. Det beror på att artificiell intelligens inom biologi inte kan åtgärda en fundamentalt bristfällig datastrategi. För att avgöra om du är redo, titta på:

Datamognad: Avgör om dina forskningsresultat är tillgängliga och väl dokumenterade eller spridda över olika äldre format.

Resursernas tillgänglighet: Identifiera om du har den interna kapaciteten att hantera ett pilotprojekt eller om du behöver stöd från en partner för implementeringen.

Samordning mellan intressenter: Bekräfta att ledningen är engagerad i en långsiktig strategi snarare än att bara leta efter en snabb lösning.

Resultat: Genom att slutföra denna granskning kan du identifiera de specifika dataluckor som du behöver fylla innan din AI kan förutsäga molekylära interaktioner eller matcha patienter till kliniska prövningar på ett korrekt sätt.

Börja med användningsfall med stor påverkan

Undvik att försöka göra det omöjliga. Identifiera istället en specifik flaskhals där AI kan ge en synlig avkastning på investeringen inom några månader, inte år.

Genom att automatisera litteraturgenomgångar kan dina forskare till exempel spara dussintals timmar per vecka, och genom att använda NLP för att förbättra patientmatchningen för en enskild kommande prövning kan du omedelbart minska riskerna i din tidsplan. Dessa snabba vinster skapar interna förespråkare som kommer att verka för en bredare användning inom hela företaget.

Resultat: Genom att fokusera på ett område med hög friktion kommer du närmare en fungerande pilot. Detta visar att din infrastruktur kan hantera live-data och ger dig de bevis du behöver för att säkra budget för en fullskalig lansering.

Skapa tvärfunktionellt samarbete

AI-initiativ misslyckas när de isoleras inom IT-avdelningen. För att lyckas måste du från första början samarbeta med dina domänexperter, till exempel kliniker och molekylärbiologer som förstår vetenskapen, och dina tekniska team.

Detta kräver en enhetlig arbetsplats där båda teamen kan följa framstegen i samma miljö. Ett sunt tvärfunktionellt samarbete, med stöd av delad dokumentation och transparent projektuppföljning, eliminerar fel som fördröjer komplexa FoU-projekt.

Resultat: Genom att bryta ner dessa funktionella barriärer slipper dina dataforskare bygga modeller i ett vakuum. Du skapar en återkopplingsloop där forskare omedelbart kan flagga avvikelser i modellens förutsägelser, vilket möjliggör realtidsjusteringar som håller din läkemedelsutveckling på rätt spår.

Mät framgång och upprepa

Behandla din AI-användning som vilket annat vetenskapligt experiment som helst, eftersom du inte kan förbättra det du inte mäter. Börja med att definiera tydliga nyckeltal innan du sätter igång, till exempel:

Tid till insikt: Spåra minskningen av antalet timmar som läggs på manuell datahämtning

Felreducering: Mät minskningen av manuella Mät minskningen av manuella datainmatningsfel i kliniska rapporter.

Rekryteringshastighet: Övervaka hastigheten för patientrekrytering jämfört med tidigare prövningar.

Gör regelbundna utvärderingar för att förfina dina arbetsflöden baserat på dessa mätvärden. I det här fallet är kontinuerlig förbättring det enda sättet att säkerställa att din AI förblir relevant när din forskning växer.

Resultat: Genom att fastställa dessa mått får du konkreta bevis på AI:s inverkan. Dessa data hjälper dig att undvika funktioner med lågt värde och istället satsa på integrationer som påskyndar din väg mot ett läkemedelsmål.

Hur ClickUp stöder AI-drivna team inom biovetenskap

ClickUp är en konvergerad AI-arbetsplats där dina forskningsdata, försöksprotokoll och teamkommunikation delas i ett enda sammanhang. Det hjälper dig att komma bort från kontextförvirring, som bromsar forskning och utveckling, och istället skapa ett handlingskraftigt flöde.

ClickUp Brain fungerar som den centrala intelligensen för denna arbetsplats, en svit av AI-agenter som förstår hela ditt labbets data.

Få kontextmedvetna svar från ClickUp Brain

Använd AI Knowledge Manager för att hitta specifika prövningskriterier eller tidigare molekylära fynd genom att söka i hela ditt arbetsområde.

Använd AI-projektledare för att självständigt sammanfatta tekniska laboratoriesynkroniseringar och identifiera potentiella tidsrisker.

Be AI att extrahera viktiga åtgärdspunkter från ett komplext kliniskt protokoll och distribuera dem som organiserade uppgifter.

Super Agents förvandlar ClickUp Brain från en passiv assistent till en aktiv forskningspartner i ditt arbetsflöde inom biovetenskap. De övervakar kontinuerligt experiment, försöksdata och projektets tidsplaner, flaggar automatiskt avvikelser i forskningsprocessen, lyfter fram potentiella efterlevnadsrisker och identifierar flaskhalsar innan de försenar upptäckten.

ClickUp Super Agent webbforskningsanalytiker

Genom att koppla samman laboratoriedata, protokoll och genomförandekontext kan Super Agents rekommendera nästa experiment, initiera uppföljningar och hålla kliniska, regulatoriska och forskningsgrupper samordnade – vilket hjälper din organisation att gå från reaktiv analys till proaktiv, AI-driven upptäckt.

ClickUp Brain MAX utökar denna funktion med konversationsbaserad resonemang i realtid i hela ditt arbetsområde. Forskare kan ställa komplexa vetenskapliga eller operativa frågor på naturligt språk eller använda Talk-to-Text för att diktera förfrågningar, omedelbart generera sammanfattningar, ta fram tidigare resultat eller översätta laboratoriediskussioner till strukturerade uppgifter utan att avbryta den aktiva forskningen.

ClickUp Brain MAX användningsfall

Du kan också använda ClickUp Brain i ClickUp Docs. Det förvandlar din statiska forskning till ett levande arkiv för dina protokoll och SOP:er.

Samarbeta med ditt team i realtid med ClickUp Docs

Dessa dokument är djupt integrerade med dina projektarbetsflöden. Detta gör det möjligt för dina regulatoriska och kliniska team att samarbeta i realtid inom en enda miljö.

Du kan använda ClickUp Docs för att:

Markera valfri rad i ett forskningsprotokoll och konvertera den omedelbart till en spårbar uppgift för det våta laboratoriet.

Använd kapslade sidor för att hantera omfattande IND-ansökningar och se till att varje version är sökbar och transparent för hela teamet.

Använd kodblock med syntaxmarkering för att dokumentera bioinformatikskript eller databehandlingspipelines tillsammans med din forskningsberättelse.

När dina protokoll är på plats tillhandahåller ClickUp Tasks infrastrukturen för att driva din upptäcktspipeline som en produktionslinje. Du kan använda specifika uppgiftstyper, som milstolpe, laboratorietest eller myndighetsansökan, för att förse den inbyggda AI:n med de strukturerade data den behöver för att förstå karaktären av ditt arbete och prioritera det effektivt.

Anpassa olika uppgiftstyper med ClickUp Tasks för fullständig tydlighet

ClickUp Tasks erbjuder även:

Låt AI analysera uppgiftsberoenden och deadlines för att föreslå vilka experiment som behöver påskyndas för att hålla tidsplanen.

Använd anpassade fält som förenings-ID, batchnummer eller myndighetsdeadline för att samla in efterlevnadsdata vid källan.

Låt ditt team fokusera på forskningen genom att använda AI för att automatiskt fylla i uppgiftsöversikter och uppdateringar om framsteg baserat på deras senaste aktiviteter.

För att upprätthålla översikten utan manuell detaljstyrning hanterar ClickUp Automations det operativa arbetsflödet. Du kan använda AI Automation Builder för att beskriva komplexa arbetsflöden på vanlig engelska, vilket säkerställer att dina data förblir revisionsklara utan att en forskare någonsin behöver göra manuella datainmatningar.

Skapa anpassade automatiseringar för att minska repetitiva arbetsuppgifter med ClickUp Automations

Med ClickUp Dashboards får du också en överblick över hela din FoU-pipeline. Det omvandlar data från din arbetsyta till diagram, grafer och framstegsmätare i realtid som ger insyn i olika mätvärden. Du kan filtrera efter projekt, team eller andra kriterier för att se exakt den information du behöver.

Visualisera komplexa mätvärden med ClickUp Dashboards

🔔 Du kan spara ännu mer tid genom att be ClickUp Brain att leverera en statusrapport och helt undvika manuellt arbete.

Lewis Norwood, chef för kundrelationer på Pharmacy Mentor, har granskat ClickUp: ”Nu när vi har ClickUp behöver vi inte göra samma sak om och om igen, och vi är inte förvirrade över vem som är ansvarig för vilket projekt. Vi kan se vem som leder det, dela upp det i deluppgifter och alla kan se sina ansvarsområden.”

”Nu när vi har ClickUp behöver vi inte göra samma sak om och om igen, och vi är inte förvirrade över vem som är ansvarig för vilket projekt. Vi kan se vem som leder det, dela upp det i deluppgifter och alla kan se sina ansvarsområden.”

Framtiden för AI inom biovetenskap

Vi går bort från verktyg som bara reagerar på de data du tillhandahåller och mot agenssystem som proaktivt hanterar forskningscykeln. Därför kommer nästa fas av AI inom biovetenskap att fokusera på prediktiv autonomi genom dessa viktiga förändringar:

Mainstream-användning av autonoma AI-agenter: Använd agenter som Använd agenter som autonomt skriver regelverksdokument och synkroniserar datapipelines för att frigöra dina forskare för kritiska arbetsflöden.

Prediktiva upptäcktsmodeller : Koppla samman genomiska och proteomiska datamängder i ett enda lager för att avslöja dolda sjukdomsmekanismer och validera hypoteser innan du går in i det våta laboratoriet.

Automatiserad studiekonfiguration : Använd AI för att tolka protokoll och automatiskt skapa studiedatabaser, vilket ersätter den manuella flaskhalsen med att konfigurera prövningar från PDF-filer.

Smartare molekylsimulering: Använd avancerad databehandling för att simulera interaktioner mellan proteiner och ligander på detaljnivå och förfina ledande föreningar på några veckor istället för månader.

Dessa framsteg förvandlar AI från en passiv assistent till en aktiv forskningspartner. Genom att bygga en grund som stöder agentiskt resonemang säkerställer du att ditt laboratorium är strukturellt förberett för att leda nästa generations upptäckter.

Påskynda upptäckter med AI som känner till ditt arbete

En isolerad AI-modell innebär ofta extra administrativ belastning för ett redan hårt pressat team. ClickUp ersätter denna friktion med en konvergerad AI-arbetsyta som samlar hela din forskningsinfrastruktur i ett enda intelligent ekosystem.

Eftersom ClickUp Brain förstår alla laboratorienoter och projektmilstolpar kan det hantera dina komplexa arbetsflöden medan du fokuserar på vetenskapen. Dessutom gör sammanslagningen av specialiserade uppgiftstyper, realtidsdashboards och autonoma agenter att du slipper sammanfoga separata verktyg.

I slutändan kan du arbeta med ett system som anpassar sig efter komplexiteten i din forskning. Registrera dig gratis på ClickUp idag för att ta ditt team från hypotes till upptäckt. 🤩

Vanliga frågor

Traditionell AI analyserar befintliga data för att klassificera information eller förutsäga ett resultat. Generativ AI går ett steg längre genom att skapa helt nytt innehåll, såsom nya molekylstrukturer eller syntetiska patientdata för simuleringar.

Traditionella databasfrågor är beroende av exakta nyckelord och rigida filter, vilket ofta leder till att relevant information missas om terminologin inte stämmer perfekt. AI-driven sökning använder semantisk förståelse för att hitta information baserat på sammanhanget och innebörden av din förfrågan, vilket gör att du kan hitta ett specifikt analysresultat även om du inte kommer ihåg det exakta filnamnet.

Många moderna plattformar erbjuder gränssnitt utan kod eller naturlig språkbehandling. Detta gör att du kan interagera med komplexa datamängder genom att använda enkla frågor på engelska istället för att skriva Python-skript. På så sätt kan du automatisera arbetsflöden eller analysera försöksdata genom ett enkelt chattgränssnitt.

Ja, eftersom mindre team ofta har de mest begränsade resurserna. Medan företagsteam använder AI för att skala upp, använder mindre bioteknikföretag det för att öka hastigheten – genom att automatisera det administrativa kaoset i prövningshantering och litteraturgranskningar så att ett litet team av forskare kan konkurrera med resultaten från en mycket större organisation.