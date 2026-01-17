Hur man väljer virtuella evenemangsplattformar som ökar engagemanget

Virtuella evenemang har blivit ett standardformat för att nå en global publik.

Företag använder dem för produktlanseringar, webbseminarier, interna möten och stora konferenser. I takt med att virtuella evenemang blir allt viktigare är valet av plattform betydligt viktigare än för några år sedan.

På ytan lovar de flesta verktyg samma sak: snabb installation, låg kostnad och ett enkelt sätt att gå live.

Men i verkligheten kan en DIY-programvara för virtuella evenemang hantera sändningen, men ha svårt med allt runt omkring. Tekniska problem, lågt engagemang och begränsad rapportering kan minska evenemangets genomslag långt efter att det har avslutats.

Nedan visar vi hur du väljer en plattform för virtuella evenemang som går utöver att bara leverera tekniskt stöd. Den förvandlar ett virtuellt evenemang till en fängslande, säker och mätbar upplevelse.

Vad är en plattform för virtuella evenemang?

En plattform för virtuella evenemang är en programvara som gör det möjligt för organisationer att arrangera, hantera och mäta evenemang online.

På en grundläggande nivå fungerar en plattform för virtuella evenemang som en virtuell mötesplats. Den gör det möjligt för deltagarna att registrera sig, delta i live- eller förinspelade sessioner, interagera via chatt, omröstningar eller frågor och svar, och smidigt växla mellan sessioner, precis som de skulle göra vid ett fysiskt evenemang.

Mer avancerade plattformar erbjuder mer än bara streaming. De har funktioner för publikengagemang, evenemangsmoderering, analys, integration med marknadsförings- eller CRM-verktyg och rapportering efter evenemanget, vilket hjälper teamen att förstå vad som fungerade och vad som kan förbättras.

📌 Exempel på en virtuell evenemangsplattform i praktiken Tänk dig ett marknadsföringsteam som anordnar en global virtuell konferens för att lansera en ny produkt. En modern plattform för virtuella evenemang gör det möjligt för dem att: Håll flera live- och on-demand-sessioner över olika tidszoner utan prestandaproblem.

Engagera deltagarna med hjälp av livechatt, omröstningar, frågor och svar samt grupprum.

Kontrollera upplevelsen med modereringsverktyg, talarhantering och virtuella arenor med varumärkesprofilering.

Spåra evenemangets resultat genom deltagardata, engagemang under sessionerna och avhoppspunkter.

Integrera med marknadsförings- och CRM-verktyg för att fånga upp leads och utlösa uppföljningar efter evenemanget. Resultatet: Deltagarna förblir engagerade, sessionerna flyter smidigt och du får insikter om hur du kan förbättra framtida virtuella och fysiska evenemang.

Varför är det viktigt att välja rätt plattform för virtuella evenemang?

Den viktigaste frågan när du utvärderar en plattform för virtuella evenemang är enkel: Förbättrar den upplevelsen för både deltagare och arrangörer?

Här är varför det är viktigt att välja rätt plattform för virtuella evenemang.

Påverkar publikens engagemang och retention

En stark plattform för virtuella evenemang gör mer än att bara streama video. Den håller deltagarna aktivt engagerade.

📌 Exempel: Under ett webbinarium för produktlansering möjliggör plattformen liveomröstningar, modererade frågor och svar samt chattmeddelanden som uppmuntrar deltagande istället för passiv visning.

Deltagarna kan växla mellan sessioner, interagera med talare och hålla sig engagerade under hela evenemanget.

Bestämmer evenemangets skalbarhet och upplevelsekvalitet

När deltagarantalet ökar blir små tekniska begränsningar stora problem.

Rätt virtuell evenemangsplattform hanterar både ett fåtal deltagare och hundratals deltagare utan fördröjningar, ljudproblem eller sessionkrascher. Den stöder flera samtidiga sessioner, talarbyten och moderering i realtid utan att störa upplevelsen.

🌍 Helhetsbild: Utöver kostnad och räckvidd minskar virtuella evenemang också miljöpåverkan. En studie från University of Michigan visade att virtuella konferenser släpper ut 66 % mindre koldioxid än fysiska evenemang. via University of Michigan

✅ Fakta: Nästan en tredjedel av deltagarna i webbseminarier återvänder för att titta på on-demand-innehåll även efter att ha deltagit live. Din publik kan använda on-demand-repriser för att återuppleva viktiga poänger, se missade segment och dela värdefulla ögonblick med andra – vilket förlänger effekten av virtuella evenemang långt bortom livesessionen.

Påverkar avkastningen på investeringen och insikterna efter evenemanget

Virtuella evenemang slutar inte när sessionen avslutas. Deras värde kommer från det du lär dig efteråt.

Avancerade plattformar spårar deltagande, engagemang i sessioner, avhopp och interaktionsnivåer under hela evenemanget. Du kanske upptäcker att breakout-sessioner håller kvar deltagarna längre än keynote-tal, eller att sessioner med mycket frågor och svar leder till fler uppföljningsförfrågningar.

Dessa insikter hjälper team att förfina framtida evenemang, förbättra innehållsformat och motivera evenemangskostnader med hjälp av data.

Påverkar varumärkesuppfattningen och professionalismen

Den virtuella evenemangsmiljön speglar ditt varumärke. En smidig registreringsprocess, en virtuell lokal med ditt varumärke, pålitlig streaming och välorganiserade sessioner signalerar professionalism och uppmärksamhet på detaljer.

Å andra sidan kan inloggningsproblem, dålig moderering eller tekniska problem snabbt undergräva förtroendet.

För externa evenemang påverkar denna uppfattning direkt hur potentiella kunder ser på din produkt eller ditt företag. För interna evenemang påverkar det medarbetarnas förtroende och deltagande.

⭐ Bonus: Här är några AI-verktyg för evenemangshantering som är värda att utforska om du vill automatisera planeringen, förbättra samordningen och minska det manuella arbetet.

Viktiga kriterier för att utvärdera plattformar för virtuella evenemang

En snabb titt på G2 visar att det finns 210 virtuella evenemangsplattformar! Överväldigande, eller hur?

Hur ska du begränsa din sökning efter rätt plattform? 👇

Möjligheter att engagera publiken: Kontrollera om plattformen stöder livechatt, omröstningar, modererade frågestunder, grupprum och interaktion på sessionsnivå.

Skalbarhet och prestandapålitlighet: Testa hur plattformen fungerar när deltagarantalet ökar. Utvärdera också hur plattformen hanterar fel – automatisk återanslutning, återställning av sessioner och reservströmmar är viktiga när något går fel under en live-sändning.

Fleksibilitet för flera sessioner och agendor: Se efter stöd för samtidiga sessioner, överlämningar mellan talare och ändringar i agendan utan att stör deltagarnas upplevelse. Detta är avgörande för virtuella konferenser och hybridevenemang.

Analys och rapportering: Utvärdera om plattformen spårar sessionens engagemang, avhopp, svar på omröstningar, deltagande i frågor och svar samt visningar på begäran för att mäta evenemangets effektivitet.

Insikter och datatillgång efter evenemanget: Se till att du kan exportera eller integrera engagemangsdata i ditt CRM-system eller dina marknadsföringsverktyg. Dessa insikter driver uppföljningar, återanvändning av innehåll och ROI-rapportering.

Användarupplevelse för värdar och deltagare: Bedöm hur enkelt det är för deltagarna att delta i sessionerna och för arrangörerna att hantera talare, moderering och liveändringar utan tekniska problem.

Support och tillförlitlighet under liveevenemang: Fråga om support i realtid under evenemang. När något går fel mitt i sessionen är snabba svarstider viktigare än funktionslistor.

⭐ Bonus: Hur mycket ska du betala för plattformen för virtuella evenemang?

Din investering baseras på evenemangets storlek, frekvens, engagemangsbehov och rapporteringsdjup.

Grundläggande planer: Gratis – 100 dollar per månad

Användbart för små team som ibland anordnar webbseminarier eller interna evenemang.

Denna nivå omfattar vanligtvis:

Livevideostreaming

Grundläggande chatt och frågor och svar

Begränsat antal deltagare

Minimal branding

Grundläggande närvarorapportering

✅ Bäst för: Interna möten, små webbseminarier eller evenemangsprogram i ett tidigt skede. De saknar avancerade engagemangsfunktioner och insikter efter evenemanget.

Professionella abonnemang: 100–500 dollar per månad

Utformad för växande organisationer som regelbundet anordnar virtuella evenemang.

Denna nivå lägger vanligtvis till:

Högre deltagarbegränsningar

Interaktiva funktioner som omröstningar och modererade frågestunder

Inspelning av sessioner och tillgång på begäran

Anpassade varumärkes- och registreringssidor

Djupare analyser och integrationer med marknadsföringsverktyg

✅ Bäst för: Produktlanseringar, kundwebbinarier eller utbildningsprogram faller inom detta prisintervall.

Företagsplattformar: 1 000+ dollar per månad eller anpassade priser

Utvecklad för stora konferenser, evenemang med flera spår och marknadsföringsprogram för företag.

Företagspriserna inkluderar:

Obegränsat eller mycket högt deltagarantal

Evenemang med flera sessioner och flera dagar

Avancerade verktyg för engagemang och moderering

Detaljerad analys av deltagare och engagemang

CRM-integrationer och attributionsrapportering

Dedikerad support och SLA:er

✅ Bäst för: Globala virtuella konferenser, evenemangsledda tillväxtprogram och organisationer där virtuella företagsevenemang är en central kanal för pipeline, varumärke eller medarbetarengagemang.

💡 Proffstips: När du jämför virtuella evenemangsplattformar kan du skapa ett utvärderingskort i ClickUp med hjälp av AI Fields för att automatiskt få fram insikter. AI Fields kan generera sammanfattningar, kategorisera krav eller markera plattformens styrkor och svagheter baserat på dina kriterier (t.ex. engagemangsfunktioner, analysdjup, integrationer).

Hur man väljer rätt plattform för virtuella evenemang

Undrar du var du ska börja? Börja här. 👇

Steg 1: Definiera dina evenemangsmål och målgrupp

Innan du jämför olika verktyg, bestäm dig för varför du anordnar evenemanget och vem det är till för. Ställ frågor som:

Är evenemanget inriktat på att generera leads, utbilda kunder, erbjuda träning eller intern kommunikation?

Hur ser framgång ut: registreringar, live-deltagande, engagemang, påverkan på pipeline eller kunskapsdelning?

Hur interaktivt behöver evenemanget vara?

Kommer detta att vara ett engångsevenemang eller ett återkommande program?

Anordnar du ett webbinarium, en virtuell konferens, en workshop eller ett hybridarrangemang?

💡 Proffstips: Skriv ner 3–5 mätbara framgångskriterier i detta skede. Exempel på evenemangsmål: 25 % av deltagarna deltar i omröstningar eller frågestunder

On-demand-visningar överstiger live-deltagandet inom 14 dagar

Säljavdelningen följer upp alla engagerade deltagare inom 48 timmar.

Steg 2: Utvärdera plattformens viktigaste funktioner

Utvärdera de virtuella evenemangsplattformarna utifrån den typ av evenemang du faktiskt arrangerar. Dela upp dem i funktioner som är nödvändiga och funktioner som är bra att ha.

📌 Exempel: Ditt primära mål är att generera fler kvalificerade leads för ditt varumärke. Din plattform bör göra det enkelt att samla in, berika och agera på deltagardata.

Funktioner som måste finnas:

Integrerade registreringsformulär eller inbyggda CRM-integrationer

Spårning av närvaro och engagemang på deltagarnivå

Automatiserad dataexport eller synkronisering för uppföljningsarbetsflöden

Bra att ha-funktioner:

Anpassningsbara landningssidor eller teman

Branded CTA:er under eller efter sessioner

Lätt gamification för att öka deltagandet

📌 Exempel: Ditt evenemang fokuserar på nätverkande och gemenskapsbyggande. Här är interaktionskvaliteten viktigare än sändningskvaliteten.

Funktioner som måste finnas:

1-mot-1 eller videonätverk i små grupper

Enkel matchning av deltagare eller nätverkande vid bordet

Tydlig moderering och tidskontroll

Bra att ha-funktioner:

Deltagarnas profiler och intressen

Meddelanden efter evenemanget eller verktyg för uppföljning

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av de tillfrågade skriver i tre eller fler verktyg dagligen och kämpar med ” app sprawl ” och splittrade arbetsflöden. Det kan kännas produktivt och hektiskt, men i själva verket går din kontext förlorad mellan olika appar, för att inte tala om den energi som går åt till att skriva. BrainGPT samlar allt på ett ställe: tala en gång, så hamnar dina uppdateringar, uppgifter och anteckningar precis där de hör hemma i ClickUp. Inget mer växlande, inget mer kaos – bara smidig, centraliserad produktivitet. Integrera allt ditt arbete för snabbare resultat med ClickUp BrainGPT

Steg 3: Utvärdera integrations- och automatiseringsfunktioner

Virtuella evenemang existerar inte isolerat. De kopplas till marknadsföring, försäljning, HR och operativa arbetsflöden före och efter evenemanget.

Utvärdera:

Synkroniseras registrerings- och närvarodata med ditt CRM-system eller dina marknadsföringsverktyg?

Kan engagemangssignaler (omröstningar, frågor och svar, visningstid) utlösa uppföljningar?

Kan du segmentera deltagarna utifrån deras beteende?

Är integrationerna inbyggda eller bygger de på manuella exporter?

Finns API- eller webhook-åtkomst tillgänglig om du behöver anpassning?

Varför är integrationer en så viktig del av evenemangshanteringsprogramvarans funktioner? Det säkerställer att evenemangsdata flödar in i uppföljningar, rapportering och framtida planering.

🚀 ClickUps fördel: Medan din virtuella evenemangsplattform hanterar liveupplevelsen fungerar ClickUp for Marketing Teams som den operativa ryggraden runt omkring den. Team använder ClickUp för att: Samordna evenemangsplanering, godkännanden och tidsplaner

Hantera förberedelser för talare, skapande av innehåll och repetitioner

Spåra åtgärder efter evenemanget, såsom uppföljningar, återanvändning av innehåll och rapportering.

Automatisera överlämningar mellan marknadsföring, försäljning och drift så att inget faller mellan stolarna. Brainstorma, planera och genomför dina marknadsföringsprogram med ClickUp för marknadsföringsteam. Istället för att sammanfoga kalkylblad, e-posttrådar och uppgiftsverktyg samlar ClickUp allt evenemangsarbete – och de åtgärder som drivs av evenemangsdata – i ett sammankopplat arbetsutrymme.

Steg 4: Granska användarupplevelsen och supporten

Utöver funktioner och funktionalitet vill du att den ska vara användarvänlig.

Gör ett test och se om det är enkelt för deltagarna att ansluta sig utan problem. Plattformen bör ha ett intuitivt gränssnitt för både värdar och moderatorer.

📌 Rekommenderat test: Innan du bestämmer dig, kör ett livepilotprojekt med riktiga talare och en liten publik. Testa anslutningsflödet, moderatorns kontroller och hur plattformen hanterar oväntade problem under sessionen.

Steg 5: Tänk på budget, skalbarhet och avkastning på investeringen

Slutligen, väga kostnaden mot det långsiktiga värdet.

Titta bortom månadspriset och fråga dig själv:

Kan plattformen skalas upp när deltagarantalet ökar?

Ger den insikter som hjälper till att förbättra framtida evenemang?

Kommer det att minska det manuella arbetet eller skapa nya driftskostnader?

💰 Avkastning på investeringar som din ledning bryr sig om när du arrangerar virtuella evenemang:

Kostnad per engagerad deltagare, inte bara kostnad per registrering

Pipeline- eller konverteringspåverkan för externa evenemang

Värdet av att återanvända innehåll från inspelningar, repriser och klipp

Spara tid på installation, moderering, rapportering och uppföljning

De bästa virtuella evenemangsplattformarna att utforska

Här är en lista över populära plattformar för virtuella evenemang. 👇

1. ClickUp

Jämfört med andra verktyg i denna lista som hjälper dig att genomföra det virtuella evenemanget är ClickUp operativt ryggraden. Världens första konvergerade AI-arbetsplats är platsen där du planerar, samordnar, spårar, automatiserar och mäter det arbete som gör dessa liveupplevelser framgångsrika.

Så här kan du använda ClickUps programvara för evenemangshantering 👇

Hantera alla dina dokument, projekt, konversationer och mycket mer på en enda omfattande plattform med ClickUp.

Planera och strukturera evenemang i en dedikerad arbetsyta

Börja med att skapa ett dedikerat ClickUp-utrymme för virtuella evenemang eller evenemangskampanjer. Detta utrymme blir kommandocentralen för allt som rör planering och genomförande.

Varje evenemang hanteras som en lista i utrymmet. Lägg till enskilda uppgifter som täcker aktiviteter som kontakt med talare, slutgiltig agenda, marknadsföringsinnehåll, repetitioner och uppföljningar.

Organisera dina tidsplaner, koordinering av talare, godkännanden, tillgångar och uppföljningar efter evenemanget i ClickUps projekthierarki.

Anpassade fält spårar viktiga detaljer som evenemangstyp, publik, ägare, region och evenemangsdatum. Anpassade statusar representerar stadier som intag, planering, marknadsföring, evenemangsdag och efter evenemanget.

Denna hierarki gör det enkelt att hantera engångsevenemang eller återkommande program i stor skala.

Samla in förfrågningar och synpunkter med hjälp av formulär

Standardisera hur evenemang läggs in i systemet med hjälp av ClickUp Forms. Marknadsförings-, HR- eller interna team skickar in förfrågningar med tydliga mål, information om målgruppen, tidsplaner och framgångsmått.

Varje formulärinlämning skapar automatiskt en strukturerad evenemangsuppgift med fördefinierade fält, ägare och statusar. Detta säkerställer att varje evenemang startar med tydlighet och eliminerar fram-och-tillbaka-kommunikation innan arbetet påbörjas.

Formulär används också efter evenemanget för att samla in feedback från deltagarna, interna reflektioner eller omdömen om talarna, vilket ger direkt återkoppling till arbetsplatsen.

Använd AI-agenter och BrainGPT för planering och analys

ClickUps Super Agents och BrainGPT tillför kontextuell intelligens under hela evenemangets livscykel.

Under planeringen använder teamen Brain för att sammanfatta krav, utarbeta dokument för evenemangets genomförande eller identifiera risker baserat på uppgiftsberoenden.

Superagenter kan sedan hantera arbetsflöden från början till slut, från att skapa reklamtexter och sammanfatta feedback till att analysera resultatdata efter evenemanget direkt i uppgifter och dokument.

Använd färdiga eller anpassade Super Agents för ditt användningsfall.

Eftersom Brain är kontextmedveten kan den svara på frågor som ”Vilka evenemang är i riskzonen denna månad?” eller ”Vilka var de viktigaste drivkrafterna för engagemang i vårt senaste webbinarium?” med hjälp av verkliga arbetsplatsdata.

Hämta kontextuell data från din arbetsyta och anslutna appar med hjälp av ClickUp Brain.

Automatisera genomförandet av evenemang med ClickUp AI och Automations

Kärnan i ClickUps evenemangshanteringssystem är dess kodfria automatiseringar. Tillsammans hanterar de repetitiva samordningsuppgifter, så att ditt team kan fokusera på planering och genomförande med stor genomslagskraft.

När din evenemangstratt är definierad driver ClickUp Automations arbetet framåt automatiskt baserat på verkliga triggers, snarare än manuella uppdateringar.

📌 Exempel: När ett formulär med en evenemangsidea skickas in skapar ClickUp automatiskt en ny evenemangsuppgift och ställer in dess status till Intake.

När alla deluppgifter inför evenemanget är markerade som slutförda flyttas huvuduppgiften till Pågående marknadsföring utan att någon behöver påminna om det.

När evenemanget är över uppdaterar ClickUp statusen till Uppföljning efter evenemanget och tilldelar uppgifter för insamling av feedback och intern debriefing.

ClickUps AI hjälper också till med intelligent uppgiftsfördelning och schemaläggning.

Om ditt team hanterar evenemang i olika regioner kan uppgifter för evenemang i USA skickas till en ansvarig person och evenemang i Storbritannien till en annan. AI kan till och med automatiskt ställa in förfallodatum för uppgifter och deluppgifter så att alla deadlines stämmer överens med evenemangets tidsplan.

Titta på den här videon för att se hur ClickUp hjälper till med intelligent uppgiftsfördelning 👇

Använd ClickUps mall för projektplanering för virtuella evenemang för att centralisera planeringen.

När du har valt den bästa plattformen för virtuella evenemang är nästa utmaning att omsätta dina planer i handling utan kaos. Lösningen: ClickUps mall för projektplanering av virtuella evenemang.

Denna mall fungerar som en strukturerad handbok för hela evenemangets livscykel och samlar alla uppgifter, tidsplaner, ansvariga och leveranser på ett och samma ställe.

Få en gratis mall Oavsett om du arrangerar ett webbinarium, en podcast eller en onlinekonferens kan du använda ClickUps mall för projektplanering av virtuella evenemang för att planera och genomföra framgångsrika virtuella evenemang.

Med den här mallen kan du:

Definiera milstolpar såsom bekräftelser från talare, repetitioner och lanseringsdatum.

Organisera uppgifter för logistik, innehållsskapande, marknadsföring och teknisk installation.

Ställ in beroenden så att ingenting startar innan förutsättningarna är uppfyllda.

Spåra ägarskap och deadlines i en centraliserad vy

Samordna tvärfunktionellt arbete mellan produktion, marknadsföring och drift

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp SyncUps för förberedelser inför talare, repetitioner, interna genomgångar och debriefingar efter evenemanget. Spara anteckningar automatiskt och omvandla beslut till uppgifter utan att byta verktyg.

Spåra slutförda uppgifter, kommande deadlines, uppföljningar och arbetsbelastning för flera evenemang i en vy med ClickUp Dashboards

Under den tidiga planeringsfasen hjälper ClickUp Whiteboards dig att visuellt kartlägga evenemangsagendor, sessionsflöden, publikresor och beredskapsplaner.

ClickUp Chat håller evenemangskonversationerna kontextuella. Meddelanden visas bredvid uppgifter, dokument och tidslinjer, så att beslut inte går förlorade i Slack-trådar eller e-postkedjor.

Begränsningar med ClickUp

En omfattande uppsättning funktioner kan vara överväldigande för en ny användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Hör vad en ClickUp-kund har att säga:

ClickUp gör det möjligt för oss alla att arbeta i ett och samma program och samarbeta kring evenemanget under hela förproduktionsfasen, men även på evenemangsdagen kan vi genomföra evenemanget med vetskapen om att all information finns samlad på ett och samma ställe.

ClickUp gör det möjligt för oss alla att arbeta i ett och samma program och samarbeta kring evenemanget under hela förproduktionsfasen, men även på evenemangsdagen kan vi genomföra evenemanget med vetskapen om att all information finns samlad på ett och samma ställe.

2. Zoom Events

via Zoom Events

Zoom Events är en allt-i-ett-plattform för virtuella evenemang. Den hjälper dig att leverera uppslukande onlineevenemang, från små sessioner till storskaliga virtuella evenemang som flerdagars konferenser och företagstoppmöten.

Den kombinerar registrering, biljettförsäljning, nätverkande och sessionshantering i en enda virtuell evenemangsmiljö.

Zooms verktyg gör det enkelt för deltagarna att delta och interagera, och avancerade funktioner stöder engagemang och analys som hjälper arrangörerna att förstå publikens beteende och resultat.

Zoom Events bästa funktioner

Evenemangshubbar med registrering, biljettförsäljning och nätverkande i lobbyn för ett smidigt flöde av deltagare

Hantering av flera sessioner och varumärkesevenemang för stora virtuella konferenser

AI-drivna sammanfattningar och automatiseringsverktyg för att effektivisera engagemangsspårning och insikter

Begränsningar för Zoom Events

Även om deltagare kan delta i Zoom Events utan ett Zoom-konto, behöver arrangören eller värden vanligtvis ett betalt Zoom-abonnemang (via Workplace) med en Meetings-licens innan du kan köpa eller aktivera Zoom Events-funktioner.

Priser för Zoom Events

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/månad

Företag: 21,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Obs! Detta är priserna för Zoom Workplace.

Betyg och recensioner av Zoom Events

G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom Events?

Hör vad en G2-användare har att säga:

Det bästa med Zoom är hur det integreras med andra plattformar för att transkribera möten. Vi använder Fellow för att spela in våra företagsamtal och vi har inte haft några problem med att få detta att fungera. Jag gillar också alla filter- och inställningsalternativ, andra plattformar kan inte mäta sig med detta.

Det bästa med Zoom är hur det integreras med andra plattformar för att transkribera möten. Vi använder Fellow för att spela in våra företagsamtal och vi har inte haft några problem med att komma igång. Jag gillar också alla filter- och inställningsalternativ, andra plattformar kan inte mäta sig med det.

🧩 Fördelar med ClickUp: ClickUps integrationssystem kopplar samman dina viktigaste arbetsverktyg så att planering, genomförande och uppföljning flyter på utan problem. Synkronisera kalenderhändelser, CRM-data, triggare för marknadsföringsautomatisering, filbibliotek, kommunikationsappar och analyssystem direkt i ClickUp. Med ClickUps Zoom-integration kan du starta eller delta i Zoom-möten direkt från ClickUp-uppgifter, dokument eller chatt. Möteslänkar, inspelningar och detaljer förblir kopplade till det relevanta arbetet. Det hjälper dig att hantera talarens repetitioner, interna genomgångar och debriefingar efter evenemanget i sitt sammanhang. Istället för att leta efter länkar eller anteckningar i olika verktyg kan teamen koppla Zoom-relaterade aktiviteter direkt till evenemangsuppgifter och tidsplaner, vilket minskar samordningsproblemen före och efter evenemanget.

3. Goldcast

via Goldcast

Du kan använda Goldcast.io för att arrangera webbseminarier, virtuella toppmöten med flera sessioner, hybridevenemang och pågående serier. Plattformen går utöver livesessioner genom att hjälpa team att återanvända evenemangsinnehåll och nå ut till en större publik.

Med verktyg som låter dig fånga beteendemönster och integrera med din teknikstack hjälper Goldcast dig att omvandla engagemanget i evenemanget till mätbar påverkan på din pipeline.

Med Goldcast kan du främja engagemang med omröstningar, videofrågor och svar, GIF-bilder och mycket mer.

Som evenemangsplanerare kan du använda Goldcast-instrumentpanelen för att få insikter om evenemangets resultat. Du får tillgång till avancerade analyser, bland annat deltagarfördelning och företagsfördelning.

Goldcasts bästa funktioner

Återanvänd evenemangsinnehåll i stor skala med Content Lab, som använder AI för att omvandla sessioner till korta klipp, bloggar och sociala medier-anpassade tillgångar som ökar evenemangets avkastning.

Spela in och producera högkvalitativa sessioner med den inbyggda inspelningsstudion för poddar, demos och förinspelade föredrag.

Automatisera innehållsanalys och optimering med AI-agenter som lyfter fram de bästa ögonblicken och genererar insikter.

Goldcasts begränsningar

Om du främst använder plattformen för frekventa, små webbseminarier eller interna möten kan Goldcast kännas överdimensionerat.

Goldcasts prissättning

Anpassad prissättning

Goldcast-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Goldcast?

Hör vad en G2-användare har att säga:

Den kan vara värd för ett stort antal samtidiga evenemang. Temporiseringen av evenemang förenklar tidsplaneringen i produktionskostnaden.

Den kan vara värd för ett stort antal samtidiga evenemang. Temporiseringen av evenemang förenklar tidsplaneringen i produktionskostnaden.

4. Livestorm

via Livestorm

Livestorm är en webbläsarbaserad plattform för virtuella evenemang som är utformad för smidig hosting av webbseminarier, onlinemöten och stora virtuella evenemang. Deltagare och evenemangsarrangörer behöver inte ladda ner något extra eller göra några komplicerade inställningar.

Den erbjuder flexibla engagemangsverktyg, tydlig analys och robusta integrationer som hjälper team att leverera välpolerade evenemang och samla in användbara insikter.

Livestorm kombinerar interaktiva funktioner med starka marknadsförings- och CRM-kopplingar, vilket gör den lämplig för återkommande webbseminarier, produktdemonstrationer och kundutbildningsprogram.

Dess AI- och livestreamingfunktioner stöder effektivt skapande och distribution av innehåll, vilket hjälper teamen att öka värdet på varje evenemang.

Livestorms bästa funktioner

Få automatiserade sammanfattningar, transkriptioner och innehållsrekommendationer med Livestorm AI.

Utöka räckvidden med inbyggd restreaming, så att arrangörer kan sända livesessioner samtidigt till flera destinationer och nå en bredare publik.

Lägg till anpassad branding (färger, logotyp och bakgrundsbild) till varje evenemangsrum.

Livestorms begränsningar

Avancerade anpassnings- och varumärkesalternativ finns tillgängliga i de högre prisnivåerna.

Livestorms prissättning

Pro: 105 €/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Livestorms betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Livestorm?

Hör vad en G2-användare har att säga:

Jag använder Livestorm för att hålla online-möten, webbseminarier och virtuella evenemang eftersom det är vår favoritplattform för livepresentationer och interaktiva utbildningar. Jag gillar hur den bästa plattformen för virtuella evenemang balanserar enkelhet med rätt nivå av funktionalitet. Den initiala installationen av Livestorm var ganska smidig och enkel. Dessutom, när vi använder Livestorm tillsammans med andra verktyg, hjälper integrationerna till att effektivisera vårt arbetsflöde.

Jag använder Livestorm för att hålla online-möten, webbseminarier och virtuella evenemang eftersom det är vår favoritplattform för livepresentationer och interaktiva utbildningar. Jag gillar hur den bästa plattformen för virtuella evenemang balanserar enkelhet med rätt nivå av funktionalitet. Den initiala installationen av Livestorm var ganska smidig och enkel. Dessutom, när vi använder Livestorm tillsammans med andra verktyg, hjälper integrationerna till att effektivisera vårt arbetsflöde.

5. Airmeet

via Airmeet

Airmeet är en virtuell evenemangsplattform utformad för team som anordnar interaktiva webbseminarier, konferenser och hybridevenemang som kräver engagemang och operativ kontroll.

Det hjälper arrangörer att förstå vad som fungerar genom AirIntel, som visar engagemangstrender, deltagarnas beteende och prestationsmått. Dessa data ligger till grund för framtida planering och uppföljning.

Live-sessioner produceras via AirStudio, ett gränssnitt av produktionsklass som ger värdar precis kontroll över layouter, media och streamingelement.

Bakom kulisserna centraliserar AirControl evenemangskonfiguration, åtkomsthantering, schemaläggning och moderering i realtid.

Airmeets bästa funktioner

Öka inkluderingen med inbyggt stöd för tillgänglighet, så att undertexter, tangentbordsnavigering och hjälpmedel är tillgängliga för alla.

Effektivisera evenemangsdrift med AX360, Airmeets enhetliga upplevelseplattform som samlar planering, genomförande och analys på ett och samma ställe.

Leverera virtuella miljöer med fullständig varumärkesprofilering och white label-funktioner

Airmeets begränsningar

Onboardingprocessen på Airmeet kan vara svår för nya användare, särskilt för talare eller deltagare som inte är så tekniskt kunniga.

Airmeets prissättning

Premiumwebbseminarier: Från 199 USD/månad

Evenemang: Anpassad prissättning

Hanterade evenemang: Anpassad prissättning

Airmeet-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airmeet?

Hör vad en G2-användare har att säga:

Det jag gillar mest är nätverksfunktionen – att kunna flytta mellan virtuella bord och ha videochattar i realtid ger en unik konferenskänsla. Den återskapar den personliga upplevelsen bättre än de flesta andra plattformar.

Det jag gillar mest är nätverksfunktionen – att kunna flytta mellan virtuella bord och ha videochattar i realtid ger en unik konferenskänsla. Den återskapar den personliga upplevelsen bättre än de flesta andra plattformar.

Vanliga misstag att undvika när du väljer en plattform för virtuella evenemang

Här är några vanliga fallgropar att se upp för:

❌ 1. Överskatta funktioner som du inte kommer att använda

Många plattformar ser imponerande ut i demonstrationer eftersom de visar upp alla möjliga funktioner. I praktiken förlitar du dig på en liten delmängd som direkt stöder dina evenemangsmål.

Att köpa en plattform bara för att den kan göra allt leder ofta till komplexitet, låg användning och förvirring under liveevenemang. Funktioner som inte stämmer överens med dina framgångsmått från steg 1 bör inte påverka beslutet.

❌ 2. Ignorera arbetsflöden efter evenemanget

Team fokuserar ofta mycket på liveupplevelsen och glömmer bort att det verkliga värdet av virtuella evenemang ofta ligger bortom själva sessionen.

Om en plattform gör det svårt att få tillgång till engagemangsdata, segmentera deltagare, utlösa uppföljningar eller återanvända inspelningar, begränsar du avkastningen på investeringen.

❌ 3. Underskatta integrationsbrister

Vissa plattformar påstår sig vara integrerade, men är i stor utsträckning beroende av manuell export eller partiell datasynkronisering.

Dessa luckor fördröjer uppföljningen, förvränger rapporteringen och skapar extra arbete för marknadsförings-, försäljnings- eller HR-team. Med tiden minskar denna fragmentering förtroendet för evenemangsdata och försvagar beslutsfattandet.

❌ Att bortse från mobilupplevelsen

En betydande del av deltagarna ansluter sig till virtuella evenemang från mobila enheter. Om plattformens mobila upplevelse är klumpig eller svår att navigera i sjunker engagemanget snabbt.

🧠 Kul fakta: Världsekonomiskt forums årsmöte är ett av de dyraste evenemangen i världen, med standardbiljetter som kostar cirka 40 000 dollar per person. Evenemanget lockar världsledare, miljardärer och toppchefer, vilket gör det till ett av de mest exklusiva affärsmötena.

Bonustips när du väljer verktyg

Baserat på vår erfarenhet har vi några extra tips som du kan använda:

1. Testa deltagarnas upplevelse från början till slut

En smidig upplevelse för deltagarna kan avgöra om ditt evenemang blir en succé eller ett misslyckande. Här är vad du bör kontrollera:

Registrering > Bekräftelse > Tillgång till evenemanget (Testa detta flöde på både dator och mobil)

Kontrollera om det finns några friktionspunkter som inloggningskrav, appnedladdningar och förvirrande navigering.

Utvärdera hastigheten efter att du klickat på ”Gå med i evenemanget”.

Delta i upplevelsen för olika webbläsartyper

Kom ihåg att om resan tar mer än 2–3 klick ökar avhoppen avsevärt.

📊 Strategisk insikt: Virtuella montrar förändrar hur köpare utvärderar leverantörer. Vid fysiska evenemang styrs besök vid montrar av plats, besökartrafik och social dynamik. Vid virtuella evenemang styrs besök vid montrar av avsikt. Deltagarna klickar sig in i montrar när något stämmer överens med en session de just sett, ett problem de undersöker eller en uppföljning de vill utforska. Detta resulterar i färre virtuella monterinteraktioner – men betydligt fler kvalificerade sådana.

2. Genomför ett stresstest för att kontrollera streamingkvaliteten på olika enheter

Gör ett stresstest med ditt eget team. Kontrollera streamingprestandan under rusningstider, scenarier med låg bandbredd, mobila hotspots, webbläsarbyten osv. Utvärdera noggrant:

Finns det ljudfördröjningar?

Hur snabbt stabiliseras videon?

Finns det reservmekanismer för dåliga internetuppkopplingar?

💡 Proffstips: Be om plattformens CDN-distributionskarta. Om de inte använder CDN-noder globalt kan internationella deltagare få problem med buffring.

3. Utvärdera den verkliga integrationsdjupet

Den plattform du väljer kan lista 50 integrationer, men 80 % av dem är enkelriktade. Du måste till exempel kontrollera:

Synkroniseras CRM-data i båda riktningarna?

Vilka efteranalysfält kan du lägga in i din databas?

Stöder plattformen synkronisering i realtid?

Är engagemangsmätvärden kopplade till kontaktposter?

Checklista: Vad man ska göra och inte göra vid utvärdering av plattformar

✅ Gör så här ❌ Gör inte så här Definiera tydliga evenemangsmål innan du väljer ut verktyg Starta demonstrationer utan att veta hur framgång ser ut Anpassa virtuella plattformar efter din evenemangstyp (webinar, konferens, hybrid) Anta att en plattform fungerar lika bra för alla evenemangsformat Prioritera engagemangsfunktioner som är kopplade till dina mål Välj verktyg baserat på flashiga funktioner som du inte kommer att använda Genomför en realistisk pilot med riktiga talare och arbetsflöden Lita endast på välgjorda försäljningsdemonstrationer Testa deltagarnas anslutningsflöde och moderatorns kontroller Ignorera evenemangsarrangörens erfarenhet under livepress Utvärdera analyser som går utöver deltagarantalet Betrakta registrering och deltagande som tillräckliga mått Validera CRM- och marknadsföringsintegrationer under testperioden Anta att ”integrerar” betyder sömlöst dataflöde Bedöm skalbarheten för framtida evenemang, inte bara dagens. Optimera endast för aktuell publikstorlek Ta hänsyn till driftsinsatser och dolda kostnader Jämför plattformar enbart utifrån pris Planera för arbetsflöden och uppföljningar efter evenemanget Behandla evenemang som engångsföreteelser

Genomför effektfulla virtuella evenemang med ClickUp

Att välja rätt plattform för virtuella evenemang handlar i slutändan om en sak: att hitta ett verktyg som underlättar arbetet för ditt team.

Du behöver en plattform som stöder allt arbete som sker före, under och efter evenemanget.

ClickUp är bäst på just det.

Medan din programvara för virtuella evenemang hanterar liveupplevelsen samlar ClickUp planering, samordning, automatisering och mätning på ett och samma ställe.

Med AI, automatiseringar och agenter inbyggda i ett enda arbetsutrymme blir ClickUp den operativa ryggraden för virtuella evenemang av alla storlekar. Registrera dig gratis på ClickUp.

Vanliga frågor

De viktigaste funktionerna för en virtuell evenemangsplattform är: pålitlig livestreaming, inbyggda funktioner för publikengagemang som chatt, omröstningar och frågor och svar, flexibel registrering och åtkomstkontroll, inspelning av sessioner med visning på begäran och avancerad analys.

Plattformar för virtuella evenemang integreras med marknadsförings- och CRM-verktyg. Detta sker via inbyggda integrationer, API:er eller webhooks. Dessa integrationer gör det möjligt att automatiskt synkronisera data om registrering, deltagande och engagemang. Detta är viktigt eftersom det blir enklare att segmentera deltagare, utlösa uppföljningar och spåra resultat utan manuella export.

Några viktiga mått som du bör följa är engagemangsnivåer, sessioners kvarhållningsgrad, uppföljningsåtgärder såsom demo-förfrågningar eller nedladdningar av innehåll, samt visningar på begäran. Du kan också beräkna kostnaden per engagerad deltagare och utvärdera hur insikter från evenemanget kan förbättra framtida format, budskap och övergripande prestanda.

Webinarplattformar är utformade för enklare nätverkshändelser med en enda session. De sänder innehåll med grundläggande interaktion. Virtuella konferensplattformar stöder flera sessioner, komplexa dagordningar, talarhantering och rikare engagemang över flera spår. Om din händelse inkluderar parallella sessioner eller sträcker sig över flera dagar är en konferensplattform vanligtvis det bästa valet.

ClickUp hjälper team att hantera allt som rör det virtuella evenemanget. Medan evenemangsplattformen hanterar värdskap och engagemang, stöder ClickUp planering av tidslinjer, samordning av talare, godkännanden, samarbete och uppföljning efter evenemanget i ett enda arbetsutrymme, vilket gör evenemangets genomförande mer konsekvent och lättare att skala.