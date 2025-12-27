De 13 bästa AI-verktygen för distanslärare år [år]

Du vet redan att studentcentrerat lärande leder till större engagemang och bättre resultat. Men begränsad tid och ökande administrativt arbete kan göra att målet känns ouppnåeligt.

Det är här rätt användning av verktyg för artificiell intelligens kan göra en betydande skillnad. De tar hand om repetitiva uppgifter som tar upp din tid och energi. Dessa GenAI-verktyg hjälper dig att utforma mer personliga inlärningsvägar, kontinuerligt övervaka framsteg och ge snabb feedback.

I den här guiden utforskar vi de bästa AI-undervisningsverktygen för lärare som stöder distansundervisning och personaliserat lärande.

Här är en snabb översikt över de bästa generativa AI-verktygen för distanslärare och vad varje verktyg tillför ditt arbetsflöde. 📊

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Dokument för att organisera lektionsplaner; uppgifter, anpassade statusar och anpassade fält för att spåra tempo och standarder; automatiseringar för att effektivisera lärarnas arbetsflöden; instrumentpaneler för att visualisera framsteg; AI för kunskapsåterkallande och assistans. Skolor och lärare som vill ha undervisningsplanering och projektledning på ett och samma ställe Gratis för alltid; anpassning tillgänglig för företag MagicSchool AI Automatisering av lektionsskapande, stöd för specialundervisning (IEP, 504-planer), analyspaneler, enkel export till Docs/Word/Classroom/Canvas Lärare som vill ha snabb, differentierad lektionsförberedelse och SPED-stöd Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12,99 $/månad per användare. Eduaide. ai Över 110 undervisningsverktyg, standardanpassat innehåll (5E, pedagogiskt grundat), feedbackbot med rubriker Lärare som behöver mångsidiga, standardanpassade resurser för klassrummet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5,99 $/månad. Brisk Teaching Direkt Google-integration för feedback, återuppspelning av skrivprocessen (Inspect Writing), översättning till över 50 språk, FERPA- och COPPA-kompatibel. Lärare som använder Googles verktyg och vill ha effektiv feedback och tillgänglighet Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för skolor och distrikt. ChatGPT Personliga lektionsplaner, anpassade GPT:er för standardiserad undervisning, hjälp med flerspråkig kommunikation, integration med Canva och Drive/M365. Distans- och hybridlärare som vill ha mångsidig planering, innehållsskapande och kommunikation Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. Wayground (Quizizz) Skapande av AI-resurser från prompt/fil/URL, automatisk betygsättning för öppna/ljudsvar, stort bibliotek med lärarskapade innehåll Lärare som vill ha engagerande frågesporter och datadrivna insikter Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för skolor och distrikt. Gradescope Institutioner som hanterar stora volymer av betygsättning med fokus på rättvisa och analys Institutioner som hanterar stora volymer av betygsättning med fokus på rättvisa och analys Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för institutioner. Curipod AI-genererade interaktiva lektioner, omedelbar AI-feedback med rubriker, ladda upp och förbättra befintliga bilder, FERPA- och COPPA-kompatibelt Lärare som behöver interaktivt, live-engagemang i distans- eller hybridklassrum Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 24 $/månad. Diffit Generering av lärresurser från text/uppladdningar/länkar, grafiska organisatörer och stödstrukturer, anpassning till standarder och kontroll av ordförråd. Lärare som behöver anpassningsbara läromedel för klasser med elever med olika förmågor Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,99 $/månad. Turnitin Likhetsrapporter för plagiering och AI-genererat innehåll, inline-kommentarer, QuickMarks, rubriker, röst-/mediefeedback, manipuleringsdetektering (vit text, teckenbyte) Lärare som vill ha akademiska integritetskontroller och strukturerad digital betygsättning Anpassad prissättning Khanmigo AI-genererade lektionsplaner, frågesporter, krokar och rubriker, läroplansanpassat innehåll från Khan Academy Lärare som vill skapa innehåll snabbt inom Khan Academys ekosystem Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 4 $/månad. Education Copilot AI-lektionsplanerare, stöd för engelska + spanska, justerbar nivå och struktur, över 10 tidsbesparande verktyg Lärare som behöver en snabb startpunkt för lektionsplaner och arbetsblad 30 dagars gratis provperiod; betalda abonnemang från 9 $/månad. Kahoot! Spelbaserat lärande, live- eller självstudier, flera frågetyper, tillgänglig design (uppläsning, hög kontrast, skärmläsare) Lärare fokuserade på elevernas prestationer och förståelsekontroller i realtid Anpassad prissättning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad kännetecknar ett bra AI-verktyg för lärare?

Ett bra AI-verktyg för lärare hjälper dig att föreslå personliga inlärningsvägar och tillhandahåller resurser eller innehåll som är anpassat efter varje elevs behov.

Här är några avancerade funktioner att leta efter i GenAI-verktyg för lärare.

Noggrann betygsättning och feedback: Betygsätt automatiskt frågesporter, utvärdera korta svar eller kontrollera uppsatser samtidigt som du ger konstruktiv feedback.

Adaptivt lärandestöd: Identifiera kunskapsluckor, föreslå personliga övningar och rekommendera resurser för varje elevs inlärningsstil.

Snabb innehållsskapande: Skissa på lektionsplaner, skapa skrivuppdrag, sammanfatta läsningar eller skapa studiematerial snabbt.

Sömlös integration: Integrera smidigt med dina befintliga LMS, kalendrar och klassrumshanteringssystem, så att du inte behöver växla mellan flera plattformar.

Dataskydd och säkerhet: Skydda elevernas information och säkerställ efterlevnad av regler som FERPA eller GDPR.

Insiktsfulla analyser: Analysera mönster i elevernas prestationer, deltagande och engagemang så att du kan ingripa tidigt och anpassa dina undervisningsstrategier.

Samarbete och engagemang: Få verktyg som stöder grupparbete, diskussioner och feedback i realtid för att hålla eleverna engagerade i distans- eller hybridmiljöer.

📚 Läs mer: De 11 bästa AI-verktygen för lektionsplanering

Här är de bästa generativa AI-verktygen som underlättar lektionsplanering, elevuppföljning och undervisning för distanslärare. 👇🏼

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-arbetsytan för planering, betygsättning och kommunikation)

84 % av lärarna säger att de inte har tillräckligt med tid under sin ordinarie arbetstid för att hinna med betygsättning, lektionsplanering, pappersarbete eller att svara på e-post från föräldrar. När varje uppgift hanteras i ett annat verktyg tar även enkla arbetsuppgifter längre tid än de borde.

ClickUp samlar allt i en konvergerad AI-arbetsyta så att du kan ägna mer tid åt undervisning istället för att växla mellan olika appar. Med hjälp av AI förstår den ditt sammanhang och hämtar det du behöver direkt – inget mer spretigt arbete!

Dina uppgifter, frågesporter, lektionsplaner, dokument och kommunikation hålls samman i en enda, organiserad arbetsyta med ansluten AI.

Så här hjälper ClickUp Education Project Management Software dig att hantera distansundervisning på ett smidigare sätt:

Skapa undervisningsmaterial och instruktioner

ClickUp Brain, din inbyggda AI-assistent, hjälper dig att snabbt skapa lektionsplaner, uppgiftsfrågor, projektriktlinjer och mycket mer. Denna ansvarsfulla AI finns precis bredvid dina lektioner, dokument och uppgifter och ger dig det stöd du behöver när du behöver det.

Skapa läromaterial och anpassa dem för varje elev med hjälp av ClickUp Brain.

Så här kan du använda denna AI för studenter för att göra en verklig skillnad i din vardag:

Smartare lektionsplanering: Förvandla dina anteckningar till en tydlig, undervisningsbar översikt med mål och aktiviteter.

Snabbare skapande av frågesporter: Generera utvärderingsfrågor på några sekunder från dina texter eller videor.

Tydligare instruktioner för alla elever: Förenkla komplexa anvisningar så att alla elever förstår uppgiften.

Snabb feedback utan utbrändhet: Ge högkvalitativa, praktiska kommentarer utan tidskrävande manuellt arbete.

Prova dessa uppmaningar: Omvandla dessa anteckningar till en 45-minuters lektionsplan med inlärningsmål och en avslutande aktivitet

Skapa fem flervalsfrågor för årskurs 7 med facit

Förenkla dessa instruktioner för ESL-elever i årskurs 6

Sammanfatta detta svar och peka på en styrka och ett förbättringsområde

Hoppa över den tomma sidan. Beskriv dina behov, låt ClickUp Brain skapa ett utkast och gå direkt till undervisningen. Titta på den här videon för att se hur enkelt det är.

Centralisera resurser och samarbeta med kollegor

Efter att Brain har hjälpt dig att skapa ditt material blir ClickUp Docs den plats där du omvandlar det till strukturerade, klassrumsklara resurser. Du kan formatera lektionsplaner, samarbeta med kollegor i realtid, lägga till aktivitetsinstruktioner, bädda in bilder eller länkar och dela dem med elever eller kollegor.

Samarbeta med andra lärare och skapa kunskapsbaser med ClickUp Docs.

ClickUp Docs fungerar också som ditt kunskapshanteringssystem och hjälper dig att bygga upp ett växande bibliotek med allt du undervisar om. Kategorisera efter ämne eller enhet, använd sökbara taggar för att omedelbart hitta det du behöver och håll viktiga akademiska dokument organiserade år efter år.

💡 Proffstips: ClickUp College Lesson Plan Template gör lektionsplaneringen mycket enklare. Du kan enkelt skapa och anpassa lektionsplaner och sedan organisera allt ditt föreläsningsinnehåll, alla uppgifter och tentor på ett och samma ställe. Varje lektion blir en uppgift där du kan följa framstegen med tydliga statusar och deadlines. Lägg bara till din disposition från Brain, fyll i målen och aktiviteterna och förvandla den till en lektion som är redo för eleverna och som du tryggt kan återanvända varje termin. Få en gratis mall Skapa lektionsplaner och organisera innehåll med ClickUp College Lesson Plan Template.

Planera uppgifter för varje aktivitet eller session

ClickUp Tasks förvandlar dina undervisningsplaner till ett tydligt, spårbart arbetsflöde. Skapa en uppgift för varje lektion eller uppgift, lägg till checklistor för lektionsaktiviteter och bifoga alla nödvändiga filer eller bilder.

Hantera dina undervisningssessioner och slutför lektionerna i tid med ClickUp Tasks.

Automatisera rutinarbetet och minska arbetsbelastningen

När flera uppgifter blir försenade, feedbacken hopar sig och ett prov fortfarande behöver granskas kan manuell uppföljning snabbt bli överväldigande. ClickUp ger dig två sätt att avlasta den pressen: regelbaserad automatisering och AI-agenter som arbetar med naturligt språk.

ClickUp Automations tar hand om rutinmässiga, repetitiva arbetsflöden. Du ställer in regeln en gång, och ClickUp tillämpar den konsekvent. När en student lämnar in en uppgift kan en automatisering till exempel flytta den uppgiften till din betygslista, uppdatera statusen och till och med skicka påminnelser om kommande betygsdeadlines.

Använd fördefinierade regler eller skapa anpassade AI-agenter för att automatisera rutinuppgifter.

ClickUp AI Agents hanterar det mer flexibla arbetet som inte är bundet till fördefinierade regler.

Du kan helt enkelt be: ”Samla alla uppgifter som saknar feedback och lägg till dem i en prioriteringslista” eller ”Skicka ett meddelande till studenter vars inlämningar behöver revideras”. Agenten förstår din begäran och utför åtgärden i hela ditt arbetsområde.

Automatisera dina rutinuppgifter genom trigger-inmatningar med ClickUp AI Agents.

Hjälp eleverna att hålla ordning

Hjälp eleverna att hålla koll på läxor, projekt och påminnelser med ClickUp Student Project Management Software. De kan markera framsteg, bifoga sitt arbete till uppgifter, lägga till kommentarer och alltid veta vad som är kvar att göra och vad som är klart.

ClickUp-kalendern kan hjälpa dem att planera sin vecka genom att visuellt kartlägga uppgifter, prov och repetitionssessioner på ett och samma ställe.

Planera och hantera uppgifter, uppdrag och deadlines utan ansträngning med ClickUp Calendar.

ClickUps bästa funktioner

Samla in och organisera förfrågningar: Skapa anpassningsbara formulär för antagningar, inlämning av kursuppgifter, material och mycket mer med Skapa anpassningsbara formulär för antagningar, inlämning av kursuppgifter, material och mycket mer med ClickUp Forms.

Håll detaljerna till hands: Registrera betyg, poäng, färdighetsnivåer eller beteendemärkningar direkt på varje uppgift eller uppdrag med Registrera betyg, poäng, färdighetsnivåer eller beteendemärkningar direkt på varje uppgift eller uppdrag med anpassade fält i ClickUp.

Spåra framsteg: Visualisera klassens prestationer, utvärdera elevernas framsteg, övervaka klassrumskapaciteten eller hantera inventarier, allt på ett och samma ställe, med Visualisera klassens prestationer, utvärdera elevernas framsteg, övervaka klassrumskapaciteten eller hantera inventarier, allt på ett och samma ställe, med ClickUp Dashboards

Hantera tiden effektivt: Visualisera allt ditt arbete och din schemaläggning på ett ställe med ClickUp Calendar och Visualisera allt ditt arbete och din schemaläggning på ett ställe med ClickUp Calendar och Timeline View , som hjälper dig att planera din dag och vecka effektivt.

Håll konversationerna kontextuella: Skapa chattkanaler för att förenkla samarbetet och meddela individer eller grupper om uppdateringar med hjälp av Skapa chattkanaler för att förenkla samarbetet och meddela individer eller grupper om uppdateringar med hjälp av ClickUp Chat.

Centralisera din dagliga planering: Anslut dina andra verktyg via Anslut dina andra verktyg via ClickUp Integrations för att minska kontextväxlingar.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan vara överväldigande för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Det är intuitivt, enkelt och snabbt att göra det jag behöver göra. Jag tycker att det verkligen lever upp till sitt löfte om att minimera antalet klick! Jag känner mig aldrig frustrerad över verktyget eller tänker "varför kan jag inte bara göra xyz?" Jag skulle bokstavligen inte kunna göra mitt jobb eller hålla reda på mina egna saker utan det här verktyget. Och det är SÅ prisvärt!

Det är intuitivt, enkelt och snabbt att göra det jag behöver göra. Jag tycker att det verkligen lever upp till sitt löfte om att minimera antalet klick! Jag känner mig aldrig frustrerad över verktyget eller tänker "varför kan jag inte bara göra xyz?" Jag skulle bokstavligen inte kunna göra mitt jobb eller hålla reda på mina egna saker utan det här verktyget. Och det är SÅ prisvärt!

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-verktyg för personliga uppgifter varje dag, och 55 % använder dem flera gånger om dagen. Hur är det med AI på jobbet? Med en centraliserad AI som driver alla aspekter av din projektledning, kunskapshantering och samarbete kan du spara upp till 3+ timmar varje vecka, som du annars skulle spendera på att söka efter information, precis som 60,2 % av ClickUp-användarna!

2. MagicSchool AI (Bäst för AI-genererad lektionsplanering och lärarfokuserade arbetsflöden)

via MagicSchool AI

MagicSchool samlar lektionsskapande, elevstöd och administrativa uppgifter i en enda AI-plattform.

Det är särskilt användbart för specialundervisning. Du kan skapa IEP- och 504-planer, beteendeinterventionsplaner, förslag på anpassningar och stödjande resurser som hjälper alla elever att ta del av lektionen.

Det är lika enkelt att dela ditt arbete. Exportera lektioner till Google Docs eller Microsoft Word, eller skicka dem direkt till Google Classroom eller Canvas utan extra formatering.

När du vill få insyn i vad som fungerar erbjuder MagicSchool analyspaneler som visar elevernas framsteg och engagemangstrender. Detta hjälper dig att fatta pedagogiska beslut baserade på tydliga data.

MagicSchool AI:s bästa funktioner

Använd alternativet "visa exempel" i varje verktyg för att förhandsgranska exempel och välja det som passar dina behov.

Slipp komplicerade uppmaningar och generera resultat på några sekunder, samtidigt som du fortfarande kan anpassa dem efter din skolas kontext.

Lita på inbyggda säkerhetsfunktioner som flaggar för partiskhet, prioriterar faktamässig korrekthet och skyddar personligt identifierbar information.

MagicSchool AI-begränsningar

Ofta kan den missa den subtila kreativiteten och det personliga uttrycket hos eleverna som bara en lärare verkligen kan upptäcka.

Priser för MagicSchool AI

Gratis

Plus: 12,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

MagicSchool AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MagicSchool AI?

En recension på Reddit säger:

Jag älskar magiskola. Jag skapar anpassade bots och låter eleverna använda dem för olika projekt. Jag kan övervaka elevernas loggar live. Eleverna använde AI när de lärde sig om den tekniska designprocessen, och jag hade skapat en situation där de befann sig på ett rymdskepp på Mars och så småningom skulle genomföra äggdroppstestet som en ”nödlandning”.

Jag älskar magiskola. Jag skapar anpassade bots och låter eleverna använda dem för olika projekt. Jag kan övervaka elevernas loggar live. Eleverna använde AI när de lärde sig om den tekniska designprocessen, och jag hade skapat en situation där de befann sig på ett rymdskepp på Mars och så småningom skulle genomföra äggdroppstestet som en ”nödlandning”.

3. Eduaide. ai (Bäst för att skapa differentierat undervisningsmaterial på några minuter)

Med Eduaide. ai kan du skapa mer än 110 typer av undervisningsresurser. Detta inkluderar frågesporter, ordlistor, stegvisa lektioner, escape room-aktiviteter, klassrumsspel och grafiska organisatörer.

Allt genererat material är pedagogiskt grundat. Innehållet följer etablerade pedagogiska ramverk och bästa praxis, inklusive strukturerade undervisningsmodeller som 5E-ramverket.

Plattformen underlättar också granskningen av arbetet. En feedbackbot ger praktiska, rubrikbaserade kommentarer till elevernas arbete. Dessutom kan du med hjälp av bedömningsverktyget skapa frågor med justerbar svårighetsgrad och olika format.

Eduaide. ai bästa funktioner

Brainstorma med Erasmus AI Assistant för att förfina lektionsidéer och skapa skräddarsydda undervisningsmaterial som passar dina undervisningsmål.

Exportera resurser direkt till Google Docs, Microsoft Word eller PDF för att dela, skriva ut eller redigera dem.

Skapa material på flera språk för att bättre stödja flerspråkiga elever i ditt klassrum.

Eduaide. ai begränsningar

Redigeringsverktygen i arbetsytan kan kännas begränsade och klumpiga, vilket gör det svårt att ändra innehåll direkt i plattformen.

Eduaide. ai-prissättning

Gratis

Pro: 5,99 $/månad

Skolor och distrikt: Anpassade priser

Eduaide. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Lärare använde faktiskt lekfulla metoder långt innan ”gamification” blev ett modeord. Oregon Trail, ett spelbaserat inlärningsverktyg, skapades av Don Rawitsch, Bill Heinemann och Paul Dillenberger 1971 för användning i en historielektion i åttonde klass. I spelet tar spelarna rollen som en vagnsledare som guidar en grupp nybyggare som reser från Missouri till Oregon på 1840-talet. Spelet lär ut historia genom konsekvenser och visar hur val och avvägningar formade nybyggarnas resor.

Bonus: ClickUp BrainGPT fungerar som din AI-assistent på datorn och sammanför kontextuell AI, informationssökning och automatisering av arbetsflöden i alla verktyg du använder för att undervisa online. Istället för separata AI-flikar och spridda resurser får du ett intelligent system som redan känner till dina kurser, elevernas arbete och klassrumsuppgifter. Så här stöder ClickUp BrainGPT distansundervisning: Välj mellan de bästa AI-modellerna som GPT, Claude och Gemini, beroende på vilken typ av lektion eller innehåll du skapar.

Få svar baserade på din faktiska akademiska kontext, såsom elevernas framsteg, lektionsplaner och anteckningar, snarare än allmänna webbresultat.

Hitta filer eller referenser direkt i ClickUp, Google Drive, LMS-innehåll och delade teammappar.

Skapa resurser för studenter, skriv feedback eller skapa klassuppdateringar utan att lägga tid på att utforma uppmaningar.

Använd röststyrd Talk to Text för att diktera föreläsningsidéer, tilldela uppgifter, skicka meddelanden till föräldrar eller sammanfatta möten medan du undervisar eller rör dig runt i klassrummet. Sök igenom dina undervisningsmaterial och använd de bästa AI-modellerna för att generera inlärningsresurser med ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (Bäst för redigering i enlighet med läroplanen och omedelbar anpassning av klassrumsinhåll)

via Brisk Teaching

Brisk är ett AI-verktyg för lärare som hjälper dig att utforma undervisningsinnehåll och anpassa inlärningen utan att behöva lämna ditt befintliga arbetsflöde.

Du kan snabbt skapa klassrumsresurser som presentationer, guidade anteckningar, podcastmanus och interaktiva aktiviteter. Dessutom integreras Brisk direkt med Googles verktyg, så det är enkelt att ge feedback. Välj en feedbackstil och infoga kommentarer direkt i Google Docs för att guida dina elever på ett mer effektivt sätt.

Funktionen "Inspect Writing" ger en videoliknande återgivning av varje elevs skrivprocess från första utkast till slutlig version. Se vad de skrev, raderade, klistrade in och reviderade, inklusive hur de svarade på feedback. Detta gör det lättare att diagnostisera skrivsvårigheter och lyfta fram förbättringar.

Brisk Teachings bästa funktioner

Översätt digitala texter till över 50 språk för att göra inlärningen tillgänglig för en mångfaldig klassrumsmiljö.

Skydda elevdata med FERPA- och COPPA-kompatibilitet, vilket är viktigt för användning i skolor eller skolområden.

Integrera direkt med Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive och mer utan att lämna ditt vanliga arbetsflöde.

Brisk Teaching begränsningar

Det är huvudsakligen ett webbläsartillägg, så det erbjuder begränsat värde när du arbetar offline eller utanför webbaserade verktyg.

Priser för Brisk Teaching

Gratis

Skolor och distrikt: Anpassade priser

Brisk Teaching-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Brisk Teaching?

En recension på Reddit säger:

Jag har använt den i två år. Den är fantastisk. Skolan där jag undervisar har nu köpt den uppgraderade versionen och den är ännu bättre.

Jag har använt den i två år. Den är fantastisk. Skolan där jag undervisar har nu köpt den uppgraderade versionen och den är ännu bättre.

5. ChatGPT (Bäst för öppna förklaringar, idégenerering och flexibel studentstöd)

via ChatGPT

ChatGPT är mer än bara ett AI-skrivverktyg. Ladda upp information om eleverna, till exempel deras styrkor eller inlärningspreferenser, så genererar det personliga lektionsplaner som matchar varje elevs behov.

Du kan också standardisera mallar och resurser i hela skolan med hjälp av anpassade GPT:er. Allt du delar med ChatGPT for Teachers används inte för att träna modeller som standard, och data skyddas med kryptering, multifaktorautentisering och SSO.

Dessutom hjälper det dig att lättare kommunicera med flerspråkiga elever. Översätt instruktioner, rubriker, klassrumsnyheter eller e-postmeddelanden till språk som spanska, franska, italienska och många fler, samtidigt som ditt budskap förblir korrekt och professionellt.

ChatGPT:s bästa funktioner

Planera lektioner, redigera material tillsammans och dela projekt med ditt team.

Skapa presentationer i Canva och hämta dina lektionsplaner eller filer från Google Drive eller Microsoft 365.

Upptäck färdiga undervisningsidéer och få tillgång till AI-prompter för lärare som delas av pedagoger direkt i produkten.

ChatGPT:s begränsningar

Det kan generera svar som är faktamässigt felaktiga, så du måste fortfarande dubbelkolla noggrannheten innan du delar innehållet med eleverna.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 dollar per månad

Pro: 200 dollar per månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 280 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En recension på Reddit säger:

Jag undervisar online och använder ChatGPT för att skapa föreläsningar och uppgifter som ger de resultat jag önskar. Utan fokus kan jag svamla och bli distraherad, så jag använder det för att identifiera mina viktigaste punkter, men också för att skapa ytterligare sammanhang som jag ger studenterna i form av föreläsningsanteckningar. Jag lägger till anteckningarna i mina PowerPoint-presentationer och skapar sedan utdelningsmaterial som jag publicerar online.

Jag undervisar online och använder ChatGPT för att skapa föreläsningar och uppgifter som ger de resultat jag önskar. Utan fokus kan jag svamla och bli distraherad, så jag använder det för att identifiera mina viktigaste punkter, men också för att skapa ytterligare sammanhang som jag ger studenterna i form av föreläsningsanteckningar. Jag lägger till anteckningarna i mina PowerPoint-presentationer och skapar sedan utdelningsmaterial som jag publicerar online.

6. Wayground (Bäst för spelifierade frågesporter och studentengagemang i realtid)

via Wayground

Wayground (tidigare Quizizz) har utvecklats från ett enkelt quizverktyg till en omfattande AI-inlärningsplattform. Du kan skapa en mängd olika utbildningsinnehåll, inklusive bedömningar, quiz, lektioner, lässtycken, flashkort och interaktiva videor, med hjälp av över 18 olika frågetyper.

Varje session du genomför kommer med detaljerade insikter på klass- och elevnivå som du kan redigera, ladda ner, skriva ut eller dela med föräldrar och vårdnadshavare.

Wayground ger dig också tillgång till miljontals offentligt tillgängliga resurser som skapats av andra lärare. Hämta resurser från biblioteket för att använda som live-sessioner, läxor eller införliva enskilda frågor i dina lektioner och aktiviteter.

Waygrounds bästa funktioner

Skapa resurser på några minuter med hjälp av AI genom att skriva in en prompt, ladda upp ett dokument eller klistra in en webbadress.

Automatisera betygsättningen för öppna frågor och ljudsvar genom att ange ämne, årskurs och utvärderingskriterier.

Välj spellägen för att göra inlärningen engagerande, inklusive Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode och mycket mer.

Waygrounds begränsningar

Det finns ingen möjlighet att enkelt ta bort eller pausa enskilda elever mitt i ett prov. Så om någon går ut eller blir utkallad från lektionen måste du avsluta varje fråga för alla.

Waygrounds prissättning

Starter: Gratis

Skolor och distrikt: Anpassade priser

Waygrounds betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (540+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wayground?

En recension på Capterra säger:

Jag älskar Quizizz. Det är något som mina elever verkligen gillar. Jag kan låta dem tävla mellan klasserna för att se vilken som kan få högst träffsäkerhet på en bedömning, och de älskar att välja musik att lyssna på under spelet.

Jag älskar Quizizz. Det är något som mina elever verkligen gillar. Jag kan låta dem tävla mellan klasserna för att se vilken som kan få högst träffsäkerhet på en bedömning, och de älskar att välja musik att lyssna på under spelet.

👀 Visste du att? 60 procent av lärarna använder nu AI i sina klassrum. Yngre lärare går i bräschen, och de under 26 år uppger att de i högst utsträckning använder AI-verktyg för undervisning och elevstöd.

7. Gradescope (Bäst för effektiv bedömning av handskrivna, digitala och STEM-bedömningar)

via Gradescope

Gradescope är en onlineplattform för betygsättning och bedömning som är utvecklad för att hantera stora mängder studentarbeten samtidigt som den upprätthåller högkvalitativ feedback. Den stöder många inlämningsformat, inklusive handskrivna tentor, arbetsblad, bubbelark, maskinskrivna svar och till och med programmeringsuppgifter.

Du kan börja med de rubriker du planerat i förväg eller skapa nya medan du betygsätter. Om du justerar poäng eller kriterier under betygsättningen uppdaterar plattformen retroaktivt poängen för alla inlämningar för att återspegla ändringen.

Gradescope AI påskyndar processen ytterligare utan att kompromissa med noggrannheten. Den grupperar automatiskt liknande svar, så att du kan granska och betygsätta dem i en batch.

För att säkerställa rättvisa använder verktyget ett frågebaserat arbetsflöde och döljer elevernas identitet (namn och e-postadresser) under betygsättningen. Detta minimerar partiskhet och gör att du kan fokusera på kvaliteten på varje svar.

Gradescope bästa funktioner

Analysera statistik per fråga och rubrik för att identifiera vanliga fel och kunskapsluckor.

Skicka betyg till eleverna med ett klick eller exportera dem till din betygsbok för enkel uppföljning.

Integrera med stora LMS-plattformar som Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle och Sakai för att synkronisera listor och exportera betyg på ett smidigt sätt.

Begränsningar för Gradescope

Det rubrikbaserade betygssystemet kan vara begränsande för komplexa eller kreativa uppgifter som inte passar in i de rigida rubrikkategorierna.

Priser för Gradescope

Grundläggande : Gratis

Institutionellt: Anpassad prissättning

Gradescope-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Gradescope?

En recension på Capterra säger:

Jag förlitar mig mycket på Gradescope för att betygsätta flervalsfrågor som görs i klassrummet med hjälp av ett flervalsbubblesheet. Gradescope gör processen extremt enkel genom att integreras sömlöst med Blackboard för att hämta studentförteckningen och automatiskt länka den till respektive students bubblesheet.

Jag förlitar mig mycket på Gradescope för att betygsätta flervalsfrågor som görs i klassrummet med hjälp av ett flervalsbubblesheet. Gradescope gör processen extremt enkel genom att integreras sömlöst med Blackboard för att hämta studentförteckningen och automatiskt länka den till respektive students bubblesheet.

📚 Läs mer: De bästa teknikerna för tidshantering som bevisat fungerar

8. Curipod (Bäst för interaktiva lektionsbilder och aktiviteter som engagerar eleverna)

via Curipod

Curipod är en webbaserad interaktiv undervisningsplattform som bygger på AI-driven skapande av presentationer och aktiviteter. Du kan använda den för att skapa kompletta lektioner, snabba repetitioner och engagerande klassaktiviteter för distansundervisning.

Det är enkelt att komma igång. Skapa lektioner från grunden med Curipod AI eller ladda upp befintliga presentationsbilder från PowerPoint eller Google Slides. Därefter kan du förbättra din lektion med interaktiva element som omröstningar, ritningar eller ordmoln.

När eleverna svarar med svar, teckningar eller öppna svar ger Curipod omedelbar AI-feedback som är anpassad efter bedömningskriterierna. Curipod stödjer också elevernas integritet och är helt kompatibelt med FERPA och COPPA, vilket gör det till ett säkert val för distansundervisning.

Curipods bästa funktioner

Skapa kompletta, standardanpassade lektioner för alla ämnen och årskurser genom att helt enkelt skriva in en uppmaning.

Visa rapporter om klassdeltagande, individuella elevsvar och vanliga missuppfattningar för att vägleda undervisningen.

Leverera engagerande lektioner för förberedelse inför statliga prov (som STAAR, CAASPP) och ACT med anpassningsbar AI-feedback.

Curipods begränsningar

QR-kodsystemet för att moderera elevernas svar fungerar inte alltid smidigt.

Curipod-priser

Gratis

Premium: 24 $/månad

Skola och distrikt: Anpassade priser

Curipod-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Curipod?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Curipod är att det förbättrar mina lektioner och gör dem interaktiva, och att eleverna kan komma åt det på sina Chromebooks. Jag gillar också att Curipod kan skapa en lektion åt dig med hjälp av AI-teknik och att det också kan "Curifiera" en lektion som du redan har skapat för att göra den interaktiv. Det är ett fantastiskt verktyg!

Det jag gillar mest med Curipod är att det förbättrar mina lektioner och gör dem interaktiva, och att eleverna kan komma åt det på sina Chromebooks. Jag gillar också att Curipod kan skapa en lektion åt dig med hjälp av AI-teknik och att det också kan "Curifiera" en lektion som du redan har skapat för att göra den interaktiv. Det är ett fantastiskt verktyg!

🌟 Bonus: Med bara några få naturliga språkkommandon kan lärare skapa en Super Agent i ClickUp för att automatisera och effektivisera repetitiva uppgifter, ge support i realtid och öka elevernas engagemang. Här är några exempel på vad Super Agents kan göra: Automatiserad lektionsplanering: Skapa lektionsplaner, föreslå resurser och skapa checklistor för varje lektion baserat på läroplanens mål eller tidigare lektioner.

Scheman och påminnelser: Schemalägg lektioner automatiskt, skicka påminnelser till eleverna och håll koll på inlämningsdatum för uppgifter.

Innehållsdistribution: Dela lektionsmaterial, länkar och läxor med eleverna via chatt eller uppgiftsfördelning.

Framstegsuppföljning: Övervaka elevernas inlämningar, markera försenade uppgifter och förse lärarna med dagliga eller veckovisa framstegsrapporter.

Support via frågor och svar: Svara på vanliga frågor från studenter om uppgifter, deadlines eller lektionsinnehåll i chattkanaler eller direktmeddelanden.

Feedbackinsamling: Samla in feedback från eleverna efter varje lektion och sammanfatta insikterna för läraren.

Läs mer om Super Agents 👇

🧠 Kul fakta: Klassrummen tar till sig AI på nya sätt. De bästa verktygen i utbildningssammanhang är AI-drivna pedagogiska spel med 51 procent. Tätt efter kommer adaptiva inlärningsplattformar med 43 procent och automatiserade betygssystem med 41 procent, som båda hjälper till att personalisera inlärningen och lätta arbetsbelastningen.

9. Diffit (Bäst för att anpassa en enda text till flera läsnivåer)

via Diffit

Att differentiera undervisningsmaterial tar tid, men det kan helt förändra hur tillgängligt lärandet känns för varje elev. Diffit är ett AI-undervisningsverktyg som hjälper dig att göra detta genom att generera lärresurser som passar olika läs- och språknivåer.

Ange bara ett ämne, klistra in text, ladda upp ett dokument eller dela en webbsida eller videolänk. Verktyget omvandlar sedan detta till differentierade texter och aktiviteter som är anpassade efter dina elevers läsnivå.

Du får också grafiska organisatörer och stödstrukturer som hjälper eleverna att bryta ner komplexa idéer, vilket gör det lättare för dem att förstå och svara med större självförtroende.

Diffits bästa funktioner

Exportera resurser som PDF-filer, redigerbara Google Docs, Slides eller Forms, samt Microsoft 365-filer för enkel användning i klassrummet.

Anpassa standarder, kunskapsnivåer och ordförråd efter dina undervisningsmål.

Inkorporera aktuella händelser, trendiga ämnen och engagerande texter för att göra läsövningarna mer meningsfulla inom olika ämnen.

Diffits begränsningar

Verktyget saknar inbyggda instrumentpaneler för att följa elevernas framsteg eller analysverktyg för feedback för att följa inlärningsframstegen.

Diffits prissättning

Gratis provperiod

Enskilda lärare : 14,99 dollar per månad

Skolor: Anpassade priser

Diffit-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Diffit?

En recension på Reddit säger:

Jag har använt dess PDF-importfunktion och jag älskar den. Den skapar fantastiska presentationer och anteckningsböcker. Jag har upptäckt att man måste vara mycket specifik och detaljerad med sina instruktioner när man använder AI-skrivning.

Jag har använt dess PDF-importfunktion och jag älskar den. Den skapar fantastiska presentationer och anteckningsböcker. Jag har upptäckt att man måste vara mycket specifik och detaljerad med sina instruktioner när man använder AI-skrivning.

10. Turnitin (Bäst för plagieringsdetektering, akademisk integritet och AI-skrivinsikter)

via Turnitin

Turnitin är en plattform för akademisk integritet och bedömning som hjälper dig att upptäcka felaktiga källhänvisningar och kopierad text i studenternas arbeten.

Verktyget låter dig jämföra inlämnade arbeten med en omfattande databas med webbsidor, akademiska tidskrifter och tidigare inlämnade uppsatser för att generera ”likhetsrapporter”. Dessa rapporter visar var källor har använts korrekt och var det kan finnas problem med källhänvisningar.

Eftersom AI-genererat innehåll blir allt vanligare, markerar verktyget också sannolikheten för att delar av en inlämning har skrivits av verktyg som ChatGPT. Detta hjälper dig att förstå hur mycket av arbetet som representerar autentiska studenttexter.

Om dina elever gör handskrivna eller pappersbaserade prov kan du skanna svaren och lägga in dem i systemet för digital rättning.

Turnitins bästa funktioner

Lägg till kommentarer, använd QuickMarks, använd rubriker och ge eleverna feedback med röst eller media.

Upptäck försök till textmanipulation, inklusive vit text, infogade tecken och byte av tecken.

Integrera sömlöst med populära lärplattformar som Canvas och Moodle, med stöd för enkel inloggning.

Turnitins begränsningar

Det kan felaktigt markera originalverk eller korrekt citerade verk som plagiering, vilket leder till extra granskning för både elever och lärare.

Priser för Turnitin

Anpassad prissättning

Turnitin-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? VARK-modellen, skapad av Neil Fleming 1987, hjälper dig att förstå hur dina elever lär sig bäst. Den identifierar fyra inlärningstyper: Visuellt: Eleverna kommer ihåg diagram, tabeller och färger bäst.

Auditivt: Att lyssna på förklaringar, föreläsningar eller diskussioner hjälper dem att ta till sig information.

Läsning/skrivning: Anteckningar, artiklar och skriftliga instruktioner är deras föredragna verktyg.

Kinestetisk: Praktiska aktiviteter och verkliga övningar gör att inlärningen går lättare för dem. Med hjälp av dessa insikter kan du skräddarsy dina lektioner efter olika inlärningsstilar och hjälpa varje elev att lyckas.

11. Khanmigo (Bäst för guidad handledning och konceptbehärskning med hjälp av AI)

via Khanmigo

Med Khanmigo kan du snabbt skapa lektionsplaner, frågesportfrågor, utgångsbilljetter, rubriker, lektionskrokar och elevgrupper som är anpassade efter olika inlärningsbehov. Dessutom får du sammanfattningar av elevernas arbete på begäran för att kontrollera framstegen och identifiera områden där eleverna behöver stöd.

Eftersom verktyget är kopplat till Khan Academys lärandeekosystem har det tillgång till ett stort och pålitligt bibliotek med lektioner, videor och övningar inom många ämnen. Du får innehåll som är anpassat till läroplanen utan att behöva lägga tid på att söka efter tillförlitliga resurser.

Khanmigos bästa funktioner

Skapa första utkast till e-postmeddelanden, rubriker, uppgiftsuppsättningar och klassrumsaktiviteter med rätt svar.

Anpassa lektionerna genom att skapa intressanta inslag baserade på elevernas intressen, till exempel Taylor Swift eller Roblox.

Granska och återanvänd tidigare arbete genom att öppna din chattlogg i Khanmigo.

Khanmigos begränsningar

Studenter som studerar avancerade ämnen, såsom matematik eller fysik, kan tycka att Khanmigos förklaringar är extremt enkla.

Khanmigo-priser

Lärare: Gratis

Föräldrar och elever: 4 $/månad

Familjer: 4 $/månad

Distriktsverktyg: Anpassad prissättning

Khanmigo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Turnitin?

En recension på G2 säger:

Det jag gillar mest med Khan Academy är att det är självstudier i egen takt. Jag kan tilldela lektioner som passar vår matematikläroplan, och eleverna kan genomföra dem under interventionstiden eller hemma.

Det jag gillar mest med Khan Academy är att det är självstudier i egen takt. Jag kan tilldela lektioner som passar vår matematikläroplan, och eleverna kan genomföra dem under interventionstiden eller hemma.

12. Education Copilot (Bäst för snabb skapande av lektionsplaner, rubriker och klassrumsdokument)

via Education Copilot

Education Copilot är en AI-driven plattform för lektionsplanering och innehållsskapande som hjälper dig att minska förberedelsetiden. Du kan skapa fullt strukturerade lektionsplaner för alla ämnen eller begrepp på bara några sekunder med hjälp av den inbyggda AI-lektionsplaneraren.

Anpassa varje resurs genom att justera nivå, omfattning och struktur så att innehållet bättre passar dina läroplansmål och dina elevers behov.

Education Copilot ger dig en snabb startpunkt så att du kan ägna mer tid åt undervisning och mindre tid åt att formatera arbetsblad eller skriva planer från grunden.

Education Copilots bästa funktioner

Få tillgång till AI-genererade mallar för lektionsplaner, skrivuppdrag, elevrapporter, projektbeskrivningar och mycket mer.

Skapa handouts som tydligt täcker viktiga ämnen, begrepp eller ämnesområden för både dig och dina elever.

Använd över 10 inbyggda verktyg för att spara tid under och efter lektionerna.

Begränsningar för Education Copilot

Plattformen stöder endast engelska och spanska, vilket utelämnar många andra vanliga språk.

Priser för Education Copilot

30 dagars gratis provperiod

Lärare: 9 $/månad

Skolor och distrikt: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Education Copilot

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Gymnasieelever använder GenAI för att underlätta inlärningen. 67 % använder det för att sammanfatta och förstå komplicerade begrepp, 61 % använder det för att skriva uppsatsidéer och 55 % använder det för att skapa egna studiematerial.

13. Kahoot! (Bäst för roliga, tävlingsinriktade inlärningsspel och livequiz)

Kahoot! är en spelbaserad inlärningsplattform som förvandlar lektioner till interaktiva frågesporter och aktiviteter. Den är bäst lämpad för att öka elevernas engagemang, kontrollera förståelsen i realtid och skapa energi i klassrummet.

Du kan skapa "kahoots" (kahoot-quiz) på några minuter och köra dem live eller tilldela dem som självstudier eller läxor. Frågorna kan innehålla bilder, videor och media från Kahoots inbyggda bibliotek för att göra inlärningsupplevelsen mer visuell och rolig.

Eleverna ansluter från sina egna enheter medan frågorna visas på en gemensam skärm, vilket gör deltagandet samarbetsinriktat och snabbt.

Med tillgänglighetsfunktioner som uppläsningsstöd, högkontrastläge och kompatibilitet med skärmläsare kan alla elever delta på ett bekvämt sätt.

Kahoot! bästa funktioner

Skapa aktiviteter med hjälp av flera olika frågetyper, såsom omröstningar, pussel, ordmoln, öppna frågor och frågor med skrivsvar.

Återanvänd eller anpassa befintliga Kahoots från det offentliga biblioteket för att spara tid och bygga vidare på delade idéer.

Analysera rapporter och analyser efter spel för att mäta klassens prestationer.

Kahoot! begränsningar

Kahoot!-frågorna är begränsade till flervals- eller sant/falskt-format, vilket hindrar eleverna från att skapa egna svar eller uttrycka sitt resonemang.

Kahoot! prissättning

Anpassad prissättning

Kahoot! betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2880+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kahoot!?

En G2-användare säger:

Jag älskar att mina elever gillar det så mycket! Jag älskar att de kan öva sina färdigheter och sitt ordförråd i spanska på ett roligt och enkelt sätt. De tycker också om den vänskapliga tävlingen mellan sina kamrater.

Jag älskar att mina elever gillar det så mycket! Jag älskar att de kan öva sina färdigheter och sitt ordförråd i spanska på ett roligt och enkelt sätt. De tycker också om den vänskapliga tävlingen mellan sina kamrater.

Automatisera klassrumsaktiviteter med ClickUp och prioritera elevernas lärande

Fjärrundervisning ska inte kännas som en ständig avvägning mellan att anpassa inlärningen och hantera administrativt arbete. De bästa AI-undervisningsverktygen för lärare erbjuder sätt att hantera uppgifter, skapa innehåll och följa elevernas framsteg i hela ditt skolområde.

Innan du bestämmer dig kan du testa gratis provversioner och demos i verkliga scenarier. Genom att testa själv kan du vara säker på att du väljer en plattform som sparar tid och stöder dina elever.

Om du vill ha en plattform som samlar lektionsplanering, innehållsskapande, uppgiftsuppföljning och elevanalyser är ClickUp ett kraftfullt alternativ. Dess AI-drivna innehållsgenerering, centraliserade dokument, uppgifter, automatiseringar och instrumentpaneler hjälper dig att undervisa utan att behöva växla mellan flera appar.

ClickUps community har vuxit från 14 miljoner till över 24 miljoner användare, med över 10 miljoner nya registreringar på senare tid. Denna typ av användning visar hur många lärare och team som väljer en enda plats för att hantera sitt arbete.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och förenkla ditt arbetsflöde för distansundervisning.

Vanliga frågor (FAQ)

Om du letar efter de bästa generativa AI-verktygen som underlättar lektionsplaneringen är ClickUp värt att prova. Det stöder både de kreativa och praktiska aspekterna av lektionsplaneringen. ClickUp Brain hjälper dig att utforma de centrala idéerna för din lektion, medan ClickUp Docs låter dig omvandla dessa idéer till en komplett plan som är lätt att hantera, uppdatera och återanvända varje termin.

Ja. Många AI-verktyg kan automatiskt betygsätta frågesporter, flervalsfrågor och till och med korta skriftliga svar genom att kontrollera noggrannheten och följa betygsättningskriterier. De ger omedelbar feedback till eleverna och sparar tid för lärarna. Lärarna kan dock fortfarande granska slutbetygen för att säkerställa rättvisa, särskilt för kreativa eller öppna uppgifter.

AI-verktyg samlar in information om eleverna för att anpassa inlärningen, så du måste se till att uppgifterna lagras säkert och endast är tillgängliga för behöriga personer. Du måste också se till att de inte används för spårning, reklam eller delas utan samtycke. Genom att granska sekretesspolicyer och behörigheter kan du skydda dina elevers information.

Några av de bästa AI-presentationsverktygen för distansföreläsningar på universitetsnivå är Canva och Curipod. Canva hjälper dig att designa bilder på några minuter med hjälp av AI som föreslår layouter, bilder och till och med hela bildspel utifrån en kort beskrivning. Curipod lägger till interaktivitet genom att generera bilder med omröstningar, ordmoln, ritningar och diskussionsfrågor som håller studenterna engagerade på distans.

AI-verktyg hjälper dig att anpassa inlärningsupplevelsen genom att anpassa innehållet efter varje elevs tempo, styrkor och stil. AI kan föreslå övningsfrågor, ge målinriktad feedback och rekommendera resurser baserat på var en elev behöver stöd. Du kan också använda AI-insikter för att gruppera elever som behöver stöd inom samma ämne.

AI-betygsassistenter ger dig omedelbar poängsättning på frågesporter och korta svar, vilket minskar den manuella arbetsbelastningen och ger snabbare feedback. Traditionell betygsättning tar längre tid, men gör det möjligt att utvärdera kreativitet, resonemang och personlig uttrycksförmåga mer exakt. Det bästa tillvägagångssättet är att använda AI för repetitiva kontroller medan du fokuserar på djupare utvärdering. Du kan då bedöma saker som hur väl en elev bygger upp ett argument, tillämpar begrepp eller uttrycker originella idéer.