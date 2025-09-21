18 gratis redigerbara mallar för handledning för lärare 2025

Idag handlar privatundervisning om mer än bara att undervisa; det handlar om att hantera lektioner, logga mål, följa utvecklingen, hålla föräldrarna informerade och fortfarande visa energi för varje elev.

Det är där mallarna för handledning kommer in! De ger struktur åt dina sessioner, frigör mentalt utrymme och hjälper dig att fokusera på det som är viktigast: inlärningsresan för varje elev du stöder.

I den här guiden hittar du de bästa mallarna för privatundervisning för allt från lektionsplanering till uppföljning av feedback.

Vad är mallar för handledning?

Mallarna för handledning är fördesignade layouter som ofta används för kursplaner eller lektionsplanering och hjälper handledare att snabbt skapa professionellt utseende studiematerial.

Det innebär mindre tid på pappersarbete och mer tid att umgås med dina elever, förstå deras behov och fira deras framsteg.

Det bästa av allt? De hjälper dig att hålla ordning utan att förlora den personliga touchen som gör handledningen meningsfull.

Vad kännetecknar en bra mall för handledning?

Här är vad som kännetecknar en bra mall för handledning:

Tydlig och enkel design: Sök efter en bra mall för handledning som undviker rörighet och förvirring. Den guidar dig smidigt genom uppgifterna utan att överväldiga dig eller dina elever.

Flexibel och anpassningsbar: Leta efter en mall som också passar olika stilar och elevers behov. Den låter dig justera Leta efter en mall som också passar olika stilar och elevers behov. Den låter dig justera lektionsplaner , mål, handledningsflyers och anteckningar utan att känna dig bunden till rigida format.

Organiserad uppföljning av framsteg: Välj de bästa mallarna som innehåller enkla sätt att registrera prestationer och utmaningar, vilket hjälper dig att upptäcka mönster med färgkodade visualiseringar och justera undervisningsstrategier på ett effektivt sätt.

Tidsbesparande funktioner: Välj en bra mall för handledning som hjälper dig att minska repetitiva arbetsuppgifter, så att du spenderar mindre tid på pappersarbete. Färdiga Välj en bra mall för handledning som hjälper dig att minska repetitiva arbetsuppgifter, så att du spenderar mindre tid på pappersarbete. Färdiga exempel på lektionsplaner och uppmaningar gör förberedelserna snabba och konsekventa.

Inbyggda schemaläggningsverktyg: Välj mallar för handledning som innehåller eller integreras med schemaläggningsfunktioner som håller sessioner, påminnelser och deadlines organiserade och synliga.

Resurshantering: Handledningstjänster är mer effektiva när resurserna är lättillgängliga. Välj därför de bästa mallarna för handledning som ger tillgång till ett utrymme för att lagra lektionsmaterial, bilder, flygbladmallar, tankekartor och användbara verktyg.

18 bästa mallar för privatundervisning för att förbättra privatundervisningstjänster

Är du redo att förändra dina handledningstjänster från första stund? Här är de 18 bästa mallarna för handledning för alla användningsområden från ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet:

1. ClickUp-mall för projektförslag för handledningsprogram

Få gratis mall Organisera professionella förslag med ClickUp-mallen för förslag till handledningsprogram.

Att starta ett nytt handledningsinitiativ börjar med ett tydligt förslag. ClickUps mall för handledningsprogram är som en lugn och organiserad projektledare i en låda. Den har plats för allt som är viktigt – mål, tidsplaner, omfattning, resurser och till och med risker.

Den fungerar som ett planeringsdokument och ett övertygande argument för skoladministratörer eller potentiella investerare. Fyll bara i din plan, lägg till dina insikter, så har du ett förslag som ser snyggt ut och låter genomtänkt.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Presentera dina idéer på ett sätt som känns polerat och genomtänkt.

Lagra alla förslagversioner och stöddokument i ett ClickUp-utrymme.

Gör budgetering och resursplanering till en del av samtalet från början

Spåra godkännanden och revideringar från intressenter genom kommentarer och uppgifter.

Ger utrymme för att beskriva läroplan, bedömningsstrategier, teknikintegrationer och förväntade elevresultat.

🔑 Perfekt för: Handledare, coachningsteam eller nystartade utbildningsföretag som utvecklar strukturerade program för skolor, plattformar eller privata kunder.

Kundens röst: Här är vad Sid Babla, koordinator för välbefinnandeprogrammet vid Dartmouth College Student Welfare Center , hade att säga om att använda ClickUp: Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, schemalagd osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel). Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, schemalagd osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

2. ClickUp-mall för introduktion av handledare

Få gratis mall Säkerställ en smidig introduktionsprocess för handledare med ClickUp Tutors Onboarding Template.

De första dagarna av en handledares anställning kan forma hela deras undervisningskarriär. ClickUp Tutor Onboarding Template tar bort den besvärliga, röriga delen av anställningen där man undrar "Var ska jag ens börja?". Det är din checklista bakom kulisserna, som ger ett strukturerat onboarding-flöde som inkluderar orienteringsuppgifter, bekräftelse av policyer, plattformsutbildning och prestationsmål.

Allt har sin plats – utbildningssteg, dokumentinlämningar, undervisningsfärdigheter och viktiga policyer. Varje avsnitt i mallen är länkat till relevanta dokument, formulär eller kurser. Oavsett om du anställer fem eller femtio handledare erbjuder denna mall enhetlighet och efterlevnad över hela linjen.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Organisera alla utbildnings- och dokumentationsuppgifter i en checklista

Tilldela mentorsessioner, klassrumsobservationer och milstolpsgranskningar

Inkludera referensmaterial som undervisningsguider och utvärderingsrubriker.

Minska förvirringen med tydliga tidsplaner och checklistor.

🔑 Perfekt för: HR-team på handledningsbyråer, utbildningschefer och skoladministratörer som tar in andra.

💡 Proffstips: Variera med vyer i ClickUp som tänker åt dig! Använd fullständiga listan för att se alla handledare på en gång och introduktionskalendern för att planera din utbildning. Håll koll på framstegen med vyn Onboarding Process, organisera information om handledare med hjälp av tabellen New Hires Table och gör det möjligt för dem att fylla i formulär med minimal ansträngning med hjälp av formuläret New Hire Onboarding Form. Glöm inte vyn Resources – det är din centrala knutpunkt för allt de behöver.

3. ClickUp-mall för marknadsföringsplan för privatundervisningsföretag

Få gratis mall Utveckla praktiska marknadsföringsstrategier med ClickUps mall för marknadsföringsplan för privatundervisningsföretag.

Är du trött på att jonglera marknadsföringsidéer mellan spridda anteckningar och halvfärdiga tankar? Mallen för marknadsföringsplan för privatundervisning samlar allt i ett visuellt centrum – från varumärkesbyggande och målgruppsinriktning till innehållsskapande och resultatuppföljning – så att du kan utveckla din verksamhet med självförtroende.

Det ger dig en tydlig färdplan från mål till tillväxt. Med detta kan du sätta upp dina mål, dela upp dem i små steg (även kända som nyckelresultat) och spåra allt från ansträngning till effekt.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Sätt upp tydliga mål som är uppnåeliga och i linje med dina affärsmål.

Visualisera din strategi och sätt deadlines för varje uppgift med tidslinjevyn.

Övervaka kampanjens resultat genom inbyggda instrumentpaneler

Spåra framsteg med smarta anpassade fält som ansträngning, uppgiftstyp, kvartal och påverkan.

🔑 Perfekt för: Ägare av privatundervisningsföretag, marknadsföringschefer och utbildningsentreprenörer som är redo att växa sin verksamhet medvetet och inte bara genom tur eller rekommendationer.

🎥 Titta på: Lär dig hur du kan använda ClickUp som lärare:

4. ClickUp-mall för marknadsföringsplan för privatundervisningsföretag på sociala medier

Få gratis mall Säkerställ enhetlighet mellan olika plattformar med ClickUps mall för sociala medier för privatundervisningsföretag.

Om din privatundervisningsverksamhet inte finns på sociala medier går du miste om en viktig tillväxtkanal. Med ClickUps mall för sociala medier för privatundervisningsverksamheter kan du strategisera, schemalägga och optimera din online-närvaro på flera plattformar.

De är skapade för handledare och utbildningsteam som vill främja en konsekvent ton och röst i sitt varumärkesbudskap. Den visuella kalendern hjälper dig att se vad som är på gång, medan uppgiftsvyerna gör det enkelt att tilldela inlägg, ersätta uppgifter och hantera deadlines.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Kartlägg och utveckla idéer, organisera dem efter plattform och bjud in teammedlemmar att bidra.

Spåra prestationer med anpassade engagemangsdashboards

Tilldela uppgifter till skribenter, designers eller community managers

Planera och visa dina inlägg på sociala medier med den inbyggda kalendervyn.

🔑 Perfekt för: Lärare, social media-ansvariga, innehållsteam och grundare av undervisningsföretag som vill bygga förtroende och hålla sig i topp.

📚 Läs också: De bästa extraknäckarna för lärare

5. ClickUp-mall för studenter

Få gratis mall Spåra anteckningar och viktiga deadlines med ClickUp Student Tracker Template.

ClickUp Student Tracker Template hjälper dig att organisera alla delar av din akademiska värld. Den är utformad för studenter, akademiska coacher och plattformar som arbetar med flera personer, ämnen och uppgifter under en termin.

Detta studieverktyg erbjuder en central plats för att lagra föreläsningsanteckningar, läsningssammanfattningar och uppgifter. Det innehåller även att göra-listor, betygsspårare, schemats översikter och uppgiftsarkiv – allt är fullt anpassningsbart. Du kan organisera din termin med mappar, taggar och återkommande påminnelser om uppgifter.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Sätt upp dagliga, veckovisa och långsiktiga akademiska mål för att granska akademiska framsteg med milstolpsvyer.

Organisera föreläsningsanteckningar, sammanfattningar från studiegrupper och läsmaterial i överskådliga, märkta vyer.

Tagga varje uppgift efter ämne och typ så att du aldrig tappar bort sammanhanget.

Hantera både anteckningar och uppgifter i en gemensam mall.

🔑 Perfekt för: Gymnasieelever, högskolestudenter och studiegrupper som hanterar kursinnehåll, anteckningar och deadlines för olika ämnen och terminer.

➡️ Läs mer: De bästa studieverktygen som alla studenter bör ha

6. ClickUp-mall för planering av kursplan

Få gratis mall Utforma en kursplan i samarbete med dina kollegor med hjälp av ClickUp-mallen för kursplanering.

ClickUp Syllabus Planning Template ger struktur, flöde och lagarbete till din lektionsplanering. Den är utformad för lärare som arbetar med gemensamma ämnen eller årskurser och håller undervisningsplanerna transparenta och anpassade efter institutionella standarder.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Använd klasslistan för att hålla koll på alla dina aktuella, avslutade och kommande lektioner på ett och samma ställe.

Lägg till detaljer i anpassade fält för läsning, uppgifter, frågesporter och projektets tidsplan.

Skapa en mapp per ämne eller årskurs – strukturera den så att den passar ditt sätt att tänka bäst.

Visa endast dina tilldelade klasser med hjälp av vyn Mina klasser med "Använd alltid mig-läge".

Samarbeta med avdelningschefer eller assistenter under utvecklingen av kursplanen.

🔑 Perfekt för: Professorer, handledare, communitycoacher, kursdesigners och läroplansplanerare som samskapar eller redigerar kursplaner.

7. ClickUp-mall för lektionsplanering på högskolan

Få gratis mall Skapa relevanta och strategiska lektionsplaner med ClickUp College Lesson Plan Template.

Tänk om dina lektionsplaner kändes mer som en strategisk plan än en checklista i sista minuten? Mallarna för lektionsplaner för högskolan från ClickUp ger struktur och flöde till din akademiska planering med det pålitliga ADDIE-ramverket – analys, design, utveckling, implementering och utvärdering.

Lektionerna är snyggt grupperade efter årskurs, och framstegen visualiseras på en flexibel tavla. Lärare kan planera föreläsningar efter modul, märka dem med kurskoder och länka direkt till läsmaterial och resurser. Vad mer? Du kan använda ClickUp Brain för lektionsplanering, inklusive att skissa upp innehåll, förfina inlärningsmål eller omformulera undervisningsstrategier på några sekunder.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Integrera uppgifter, bedömningskriterier och kompletterande material i varje session.

Använd taggar och mappar för att skilja mellan flera kurser eller avsnitt.

Fyll i detaljerade lektionsuppgifter med anpassade fält för mål, lektionsstruktur, länkar till utvärderingsformulär och mycket mer.

Ladda upp detaljerade planer och resurser med hjälp av särskilda filer och webbplatsfält.

🔑 Perfekt för: Högskolelärare, akademiska kurskoordinatorer och undervisningsassistenter som planerar flera kurser eller årskurser enligt ADDIE-modellen.

📢 ClickUp Callout: Använd ClickUp Brain för att automatiskt generera lektionsramar, omformulera mål eller sammanfatta forskning i punktlistor med AI-prompter, allt i ditt planeringsdokument. Skapa skräddarsydda lektionsplaner med ClickUp Brain

8. ClickUp-mall för lektionsplanering

Få gratis mall Planera sessioner och följ upp beteenden med ClickUp-mallen för lektionsplanering.

Att planera lektioner för flera klasser kan bli kaotiskt utan ett centraliserat system. ClickUps mall för lektionsplanering är utformad för att hjälpa lärare att dela upp varje klass i hanterbara, organiserade delar – en lista per klass och en uppgift per lektion.

Från närvarokontroll till beteendenoteringar och överföringar av aktiviteter hjälper det dig att skapa en komplett bild av ditt klassrum. Planera veckolektioner eller månadslektioner i bulk, logga reflektioner från lektionerna via kommentarer och håll koll på vad som händer idag med en filtrerad dagens vy.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Skapa en uppgift för varje session, komplett med förfallodatum, tidsuppskattningar och läraruppdrag.

Lägg till fullständiga lektionsplaner i uppgiftsbeskrivningarna eller bifoga dokument och material direkt.

Övervaka vilka lektioner som är avslutade, väntande eller behöver granskas, och justera tidslinjerna enkelt för helgdagar, avbrott eller feedback.

Reflektera i realtid med tidsstämplade kommentarer efter varje session för att spåra vad som fungerade och vad som kan förbättras.

Visa lektionsfördelningen per dag, vecka eller enhet, med inbyggda beroenden för förberedelser och elevernas resultat.

🔑 Perfekt för: Lärare i grundskolan, undervisningskoordinatorer och privata handledare som vill ha ett enkelt system för att planera lektioner och följa upp deltagandet.

💡 Bonus: Ta dina handledningssessioner till nästa nivå med AI Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dina behov som handledare eftersom den känner till ditt arbete. Eliminera överbelastning av verktyg, använd din röst för att få saker gjorda, skapa och organisera lektionsmallar, tilldela uppgifter och effektivisera hela ditt handledningsflöde – allt på ett och samma ställe. Så här gör du: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar – samt på webben – efter lektionsplaner, arbetsblad, rapporter om elevernas framsteg och mycket mer.

Talk to Text för att ställa frågor, diktera lektionsanteckningar eller hantera ditt handledningsflöde med rösten – handsfree, var du än befinner dig. Användför att ställa frågor, diktera lektionsanteckningar eller hantera ditt handledningsflöde med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätt dussintals premiumverktyg för artificiell intelligens som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda företagsanpassad lösning som tillför sammanhang och intelligens till din handledningsprocess. Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

9. ClickUp-mall för studentutbildning

Få gratis mall Håll koll på dina klasser med ClickUp-mallen för studentutbildning.

Det är ofta svårt att hålla reda på alla uppgifter, projekt och deadlines under hela skolåret med flera elever. ClickUp Student Education Template hjälper eleverna att planera uppgifter, studietimmar, examensförberedelser och fritidsaktiviteter på ett och samma ställe.

Anpassade vyer stöder både självstuderande och traditionella klassrumselever. Dessutom främjar det en känsla av utbildningsmässig självständighet samtidigt som det hjälper eleverna att hålla sig på rätt spår med sina långsiktiga mål.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Använd anpassade fält som kursnummer, poäng och slutbetyg för att visualisera informationen.

Bygg upp självförtroendet genom strukturerade inlärningsvägar och genomgångar

Spåra förfallodatum, uppgifter och anteckningar på ett och samma ställe med tydliga, redigerbara uppgifter.

Lägg till påminnelser, bilagor och checklistor för att ha kontroll från början till slut.

🔑 Perfekt för: Gymnasie- eller högskolestudenter som jonglerar flera kurser, läsningar och uppgifter.

10. ClickUp-mall för inlärningsanalys

Få gratis mall Analysera vad som fungerar och vad som inte fungerar med ClickUp Learning Analysis Template.

Har du någonsin avslutat en lektion och undrat: "Vad fastnade egentligen?" ClickUp Learning Analysis Template är ditt utrymme för att sakta ner, reflektera och se vad som fungerade.

De är skapade för lärare som tror att lärandet inte slutar när lektionen är slut, och hjälper dig att bryta ner varje session, analysera elevernas förståelse och anpassa din metod. Med visualiseringar och rapporter blir det enklare än någonsin att följa framsteg och identifiera luckor. Som ett resultat stöder det datadrivna interventioner som syftar till att förbättra läranderesultaten.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Lägg till dina insikter direkt efter en lektion medan de fortfarande är färska, med hjälp av tabellvyn.

Använd tavelvyn för att organisera dina data och identifiera inlärningsmönster.

Brainstorma idéer, ge feedback och tilldela uppgifter till teammedlemmarna.

Markera moduler med hög och låg prestanda för strategiska förbättringar.

🔑 Perfekt för: Utbildningsanalytiker, lärarstödsteam och skolkuratorer som vill förbättra sin undervisning genom att anpassa sig efter inlärningsmönster, beteenden och framsteg.

🧠 Kul fakta: Elever som får frekvent, fokuserad handledning tenderar att lära sig betydligt mer och uppnår motsvarande tre till femton extra månaders framsteg. Denna nivå av stöd hjälper en genomsnittlig elev att öka sina prestationer från 50:e percentilen till ungefär 66:e percentilen.

11. ClickUp-mall för lektionsschema och tidsstudie

Få gratis mall Hantera din tid på ett smart sätt med ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie.

Tid är en värdefull resurs, särskilt i klassrummet. ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie är idealisk för elever och lärare som vill ha en enda plats där de kan hålla koll på alla sina lektioner, se vad de har studerat eller undervisat tidigare och se vad som står på schemat just nu.

Det erbjuder olika vyer, som Tidslinje för att följa din akademiska resa år för år, Prioriteringar för att fokusera på vad som händer just nu och Andra året (eller vilket år du än går) för att anpassa din aktuella studielast. Med inbyggda diagram och återkommande uppgiftsalternativ får du en tydlig bild av hur varje veckas schema ser ut.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Följ dina kurser genom åren med tidslinjevyn, som ger dig en tydlig översikt över din akademiska bana.

Identifiera underutnyttjade eller överbelastade tidsluckor i kalendern

Använd filtrerade vyer för att studera trender i lektionstidens fördelning.

Använd kalendervyn för att visualisera ditt schema och aldrig missa viktiga deadlines eller händelser.

🔑 Perfekt för: Studenter som vill ha ett tydligt, lättanvänt system för att organisera sina kurser och studieaktiviteter på ett och samma ställe.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att uppnå detta måste en AI kunna förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter och etablera automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

12. ClickUp-mall för checklista för studentplanering

Få gratis mall Se till att du inte missar något steg med ClickUps mall för planeringschecklista för studenter.

Att hålla koll på skoluppgifterna kan kännas överväldigande, men det behöver inte vara så. ClickUps mall för planeringschecklista för studenter är ett enkelt men kraftfullt verktyg som hjälper studenter att organisera alla sina uppgifter, från läxor till tentor och personliga studiemål.

Checklistan är indelad i akademiska, extracurriculära och administrativa kategorier – var och en med sina egna förfallodatum och deluppgifter.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Dela upp dina akademiska uppgifter i hanterbara, spårbara checklistor.

Håll fokus med vyer grupperade efter prioritet eller förfallodatum, så att du alltid vet vad som kommer härnäst.

Färgkodade objekt efter brådskande eller ämne för enkel prioritering

Lägg till uppgifter, bifoga filer och markera framsteg direkt i varje punkt på checklistan.

🔑 Perfekt för: Studenter som vill ha ett tydligt och praktiskt sätt att hålla ordning, minska stressen och hålla koll på alla akademiska uppgifter.

13. ClickUp-mall för timschema

Få gratis mall Spåra varje anställds arbetstid och utbetalningar med ClickUps mall för timschema.

ClickUp Hourly Schedule Template är utformad för precisionsplanering och delar upp din dag i hanterbara tidsblock. Den är perfekt för handledare som jonglerar sessioner med olika elever eller för elever som hanterar sina studierutiner.

Använd denna schemamall för att jämföra dina tidsuppskattningar med faktisk spårad tid och upptäck trender i arbetsbelastning och effektivitet. Dessutom innehåller den färgkodade tidsblock, automatiska påminnelser och integration med dagliga att göra-listor.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Visualisera timplaner med hjälp av tekniker för tidsblockering.

Kombinera återkommande lektioner, möten och ledig tid i en vy.

Minska uppgiftsväxlingar med grupperade aktiviteter och buffertslots.

Anpassa din rutin dynamiskt utan att förlora översikten

🔑 Perfekt för: Upptagna studenter, privatlärare och tidsplaneringentusiaster som vill hålla koll på tid och prestationer på ett och samma ställe.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för undervisningsscheman för organiserad lektionsplanering

14. ClickUp-mall för elevers framsteg

Få gratis mall Analysera och visualisera elevernas framsteg med ClickUps mall för elevernas framsteg.

Varje elev har en historia, och den här mallen hjälper dig att fånga den i realtid och i samarbete med andra. ClickUp-mallen för elevers framsteg är utformad för att hjälpa dig att följa varje elevs utveckling inom olika ämnen, beteenden och milstolpar i lärandet.

Lägg till varje elev som en uppgift, inkludera anteckningar, testresultat och observationer, och håll koll på uppdateringar med hjälp av kommentarer med tidsstämpel. Med särskilda vyer för beteendespårning, övergripande framsteg och uppmärksamhetsflaggor blir det enkelt att stödja eleverna på det sätt de behöver mest.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Förvara heltäckande elevregister i ett organiserat system och övervaka måluppfyllelsen med hjälp av visuella framstegsindikatorer.

Markera elever som behöver extra stöd med hjälp av vyn Behov av uppmärksamhet.

Samarbeta med kollegor genom att använda kommentarer för att dela med dig av insikter och strategier som fungerar.

Dela enskilda elevuppgifter med föräldrar som gäster för att ge kontinuerliga uppdateringar.

🔑 Perfekt för: Lärare som följer enskilda elevers framsteg och medlärare som delar med sig av sina insikter inom olika ämnen.

15. ClickUp-mall för betygsbok

Få gratis mall Dela betygsböcker enkelt med ClickUp-betygsbokmallen.

ClickUp Gradebook Template erbjuder ett centraliserat, smart och intuitivt sätt att hantera elevernas prestationer. Oavsett om du spårar quizresultat, genomsnittliga betyg på läxor eller deltagande i lektioner, ger det dig tydliga bilder och beräknade insikter.

Utformade för att stödja både daglig betygsättning och långsiktig uppföljning, kan lärare mata in poäng per ämne eller bedömning och omedelbart generera betygssammanfattningar eller värmekartor.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Följ varje elevs framsteg med överskådliga vyer – lista för detaljer, tavla för visuell gruppering och tabell för poänganalys.

Beräkna slutbetyg automatiskt med den inbyggda formeln för genomsnitt.

Exportera betyg för rapportering eller uppdateringar till föräldrar med ett enda klick.

Använd deltagarbetyg och månatliga feedback-taggar för att fånga upp de mindre kvantifierbara aspekterna av prestationen.

Inkluderar filter efter klass, termin eller elevnamn, vilket underlättar rapporteringen med hjälp av framstegsdiagram och rapporter.

🔑 Perfekt för: Lärare, skoladministratörer och akademiska coacher som vill hålla akademiska register användbara och avdelningar som behöver delbara betygsböcker.

16. ClickUp-mall för läxspårning

Få gratis mall Lämna in dina läxor i tid med ClickUp Homework Tracker Template.

Läxorna har just fått en rejäl uppgradering. ClickUp Homework Tracker Template hjälper eleverna att hålla koll på uppgifter inom olika ämnen, deadlines och arbetsbelastning.

Med den här mallen behöver du inte längre oroa dig för glömda deadlines eller överväldigande uppgiftsberg. Den skapar ett smidigt arbetsflöde för att hålla koll på vad som ska göras, vad som är på gång och vad som har lämnats in. Mallen innehåller också ämnesindelning, kalenderintegration och påminnelser, så att eleverna kan hålla sig före deadlines.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Använd anpassade fält som slutförandegrad, ytterligare anteckningar och ämnen för att se var varje uppgift befinner sig.

Lägg till uppgifter, länkar och resurser direkt i varje uppgift så att allt finns på ett ställe.

Ställ in påminnelser och återkommande uppgifter för veckans arbete och undvik missade deadlines med tidiga varningsetiketter.

Dela upp stora uppgifter i mindre deluppgifter eller checklistor för att göra framstegen lättare.

🔑 Perfekt för: Studenter som studerar flera ämnen eller alla som vill ha ett mer innovativt sätt att hantera läxor utan stress.

17. ClickUp Cornell Note Template

Få gratis mall Skriv bättre anteckningar och behåll informationen med ClickUp Cornell Note Template.

Att ta anteckningar behöver inte kännas som en plikt eller en röra av klotter som försvinner i virrvarret. ClickUp Cornell Note Template erbjuder ett genomtänkt sätt att samla in information, så att du också kan förstå och behålla den.

Du börjar med att skriva ner detaljerade anteckningar, sammanfatta dem till viktiga idéer eller ledtrådar och sammanfatta de viktigaste punkterna. Mallen innehåller exempelanteckningar för ämnen som matematik och programmering som hjälper dig att komma igång snabbt.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Använd det beprövade Cornell-systemets tredelade layout: Cue Column för nyckelord, Notes för detaljerad information och Summary för att sammanfatta allt.

Öka din koncentration genom att guida dig till att aktivt engagera dig i materialet.

Lägg till media eller länkar tillsammans med nyckelbegrepp för ett rikare sammanhang.

Kom igång med dina anteckningar med praktiska exempelanteckningar för ämnen som allmän vetenskap, matematik och programmeringsgrunder.

🔑 Perfekt för: Studenter, yrkesverksamma och livslånga lärande som vill ha ett smartare och tydligare sätt att ta och granska anteckningar.

📢 ClickUp Docs, en lärares assistent: Säg adjö till spridda filer och oändliga flikar med ClickUp Docs. Det samlar dina idéer, lektionsplaner, anteckningar och projekt i ett enda smidigt arbetsutrymme. Samarbeta i realtid, bädda in multimedia, använd AI för utkast, sammanfattningar och mer, och länka relaterade uppgifter utan att lämna ditt arbetsflöde. Håll allt organiserat, tillgängligt och redo att delas när du behöver det.

18. ClickUp-mall för anteckningar för universitetsstudenter

Få gratis mall Ta effektiva anteckningar med mallen ClickUp Class Notes for College Students.

Mallen ClickUp Class Notes for College Students är utformad för att hjälpa studenter att fokusera på det viktigaste: att sammanfatta viktiga detaljer, spåra användbara resurser och anteckna frågor som leder till djupare förståelse.

Denna enkla men effektiva mall håller dina anteckningar organiserade efter kurs, termin och avsnitt, så att allt är lätt att hitta. Du kan snabbt lägga till sammanfattningar, länka till artiklar eller videor och markera punkter som du vill återkomma till.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Samla in och organisera viktiga uppgifter om lektionerna för att hålla ditt studiematerial tydligt och fokuserat.

Samarbeta enkelt med kollegor genom att dela anteckningar och insikter direkt.

Skapa sökbara, kategoriserade anteckningar för alla dina ämnen

Länka externa källor eller läsningar direkt till anteckningsavsnitt

🔑 Perfekt för: Högskolestudenter och handledare som vill förbättra sitt lärande och hålla sina anteckningar välorganiserade.

🧠 Kul fakta: AI:s närvaro i studentlivet har exploderat! Hela 92 % av studenterna använder AI år 2025, en ökning från 66 % år 2024.

Få ut det mesta av varje handledningssession med ClickUp

Mallarna för handledning är grunden för att skapa konsekventa, effektiva och engagerande inlärningsupplevelser.

Med hjälp av de väl utformade mallarna från ClickUp kan handledare effektivisera lektionsplaneringen, följa elevernas framsteg med precision och skräddarsy sessionerna efter individuella behov.

Dessa mallar minskar den administrativa bördan, vilket ger dig mer tid att fokusera på det som verkligen är viktigt: att hjälpa eleverna att utvecklas och lyckas.

Registrera dig gratis idag på ClickUp!