De 18 bästa GPT-verktygen för studenter som vill förbättra sina studier, sitt skrivande och sin produktivitet

Vi har alla hört talas om ChatGPT – ett av de mest använda AI-verktygen för att skapa innehåll. Men är det allt som GPT kan göra? Svaret är nej!

Från hjälp i affärslivet till komplettering av lärande och utbildning – OpenAI:s butik är full av GPT:er för olika ändamål. Faktum är att 86 % av studenterna redan använder AI i sina studier!

Läs den här bloggen där vi sammanfattar de bästa GPT-verktygen för utbildning som hjälper dig att maximera din inlärningseffektivitet.

Innan vi börjar, här är en video som förklarar hur man skriver med hjälp av AI. Kolla in den 👇🏻

Vad är GPT:er?

GPT:er, eller Generative Pre-Trained Transformers, är avancerade AI-modeller som förstår och genererar människoliknande svar baserat på användarinmatningar. De har utvecklats av OpenAI, tränats på stora datamängder och utför flera uppgifter, såsom att generera innehåll, svara på frågor, assistera i forskning etc.

Även om det finns olika typer av GPT:er är dessa de tre viktigaste baserat på användbarhet:

Allmänna GPT:er Anpassade GPT:er Branschspecifika GPT:er Träningsdata Olika internetkällor Basmodell förfinad med anpassade data Basmodell tränad med branschdata Syfte Allmänna uppgifter och konversationer Skräddarsydda för specifika användningsfall Användning på expertnivå inom branschen Kunskapsdjup Ytanivå Deep Deep Flexibilitet Generiskt Hög Låg Användningsfall Avslappnad chatt, allmänna frågor och svar etc. Företagsspecifika bots, personliga assistenter etc. Finansiell riskbedömning, granskning av juridiska dokument etc.

Fördelar med att använda GPT:er

Här är några fördelar med att använda GPT för studenter:

Förbättrar inlärningen: GPT:er – särskilt de som är skräddarsydda för utbildningsändamål – löser problem, förklarar begrepp, erbjuder interaktiva lektioner och anpassar sig till den undervisningsmetodik du väljer, vilket hjälper dig att lära dig snabbare och förbättra din förståelse för ämnet.

Ökar produktiviteten: Håll koll på dina uppgifter med AI-drivna organisations-, påminnelse- och anteckningsverktyg som hjälper dig att hantera dina studietider effektivt.

Förenklar forskning: Dessa verktyg sammanfattar snabbt komplexa ämnen och extraherar viktiga insikter, vilket påskyndar forskningsprocessen.

Uppmuntrar kritiskt tänkande: Delta i AI-drivna diskussioner, ställ frågor om "varför" och "hur" och utmana din förståelse av begrepp för att utveckla djupare analytiska färdigheter.

Erbjuder hjälp dygnet runt: GPT:er är tillgängliga dygnet runt. Du kan alltså använda dem för att lösa frågor när som helst på dygnet.

Förbättrar skrivförmågan: Skapa strukturerade dispositioner, förfina grammatiken och få AI-driven feedback för att enkelt förbättra uppsatser, rapporter och uppgifter.

🔍 Visste du att? När ChatGPT lanserades fick det över en miljon användare på bara fem dagar. För att sätta det i perspektiv tog det Netflix 3,5 år, Facebook 10 månader och Instagram 2,5 månader att nå samma milstolpe.

De bästa GPT-verktygen för studenter

Här är 18 av de bästa anpassade GPT:erna från GPT-butiken, som skapats exklusivt för utbildningsändamål.

Innan du dyker in i listan, observera att dessa anpassade GPT:er är OpenAI-produkter som är tillgängliga via ChatGPT-gränssnittet. OpenAI erbjuder vanligtvis olika prenumerationsnivåer som kan inkludera olika GPT:er som en del av deras paket. Dessutom kan vissa specialiserade GPT:er ha sin egen prisstruktur. För de senaste prisuppgifterna, se till att kolla OpenAI:s officiella webbplats eller dokumentation. *

1. Scholar GPT (Bästa verktyget för akademisk forskning)

via Scholar GPT

Scholar GPT är ett av de mest populära GPT-verktygen för utbildning och hjälper till med akademisk forskning. Det innehåller över 200 miljoner resurser och ger dig tillgång till avancerade forskningsverktyg som Google Scholar, PubMed, arXiv etc.

Det är inte allt – denna GPT har också inbyggda kritiska läsfärdigheter. Du kan alltså använda den för att kontrollera fakta, sammanfatta innehåll och samla in insikter. Utöver detta tolkar Scholar GPT också koder och analyserar data.

Scholar GPT:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativt akademiskt innehåll och detaljerade insikter

Få korrekta referenser och källhänvisningar

Hjälp med att skriva forskningsprojekt och litteraturöversikter

Begränsningar för Scholar GPT

Saknar tillgång till betalda akademiska artiklar

Ger ibland föråldrade insikter.

Priser för Scholar GPT

Scholar GPT ingår gratis i ChatGPT-abonnemang:

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 25 $/månad per användare

2. Consensus (Bästa evidensbaserade svarssökaren)

via Consensus

Consensus är ett AI-skrivverktyg för akademiska forskare med något avancerade funktioner. Detta GPT söker referenser och ger enkla, vetenskapligt baserade svar på olika ämnen som organisk kemi, filosofi, datavetenskap, mental hälsa etc.

Consensus är också ett effektivt verktyg för att skapa innehåll, särskilt för att skriva välunderbyggda akademiska uppsatser med bilder och illustrationer.

Allmänt erkända bästa funktioner

Samlar komplexa forskningsresultat från trovärdiga källor

Belyser konsensus eller oenighet i forskningen

Utmärker sig inom hälsa, vetenskap och evidensbaserade ämnen.

Konsensusbegränsningar

Omfattar endast specifika forskningsområden.

Ibland tillhandahåller begränsade källänkar.

Konsensusprissättning

Consensus ingår gratis i ChatGPT-abonnemang.

💡 Proffstips: Om det första svaret inte är rätt, vägled GPT att förfina sitt svar. Be om mer djup, en annan ton eller ett nytt perspektiv, till exempel "Kan du lägga till mer statistik?" eller "Gör tonen mer avslappnad!" så får du exakt det du behöver. ✍🏻

3. Presentation & Diagram Generator från (Bästa visuella skaparen för studenter)

Presentation & Diagram Generator från är ett interaktivt AI-verktyg för utbildning och företag. Högskolestudenter kan enkelt använda det för att skapa en mängd olika visuella element för sina forskningsrapporter och artiklar, såsom flödesscheman, tankekartor, Gantt-diagram etc.

Men det är inte allt – denna GPT stöder även datadrivna affärspresentationer. Det innebär att du kan använda den för att skapa PPT-presentationer, bilder och keynotes för ditt företag. Dessutom har denna GPT grundläggande funktioner för datavisualisering.

Presentation & Diagram Generator från bästa funktioner

Få tillgång till mallar och anpassningsalternativ för att bättre kunna använda visuella representationer.

Möjliggör enkel delning och samarbete kring de genererade idéerna.

Integreras med andra produktivitetsverktyg

Presentation & Diagram Generator av begränsningar

Saknar avancerade designfunktioner

Saknar vissa nischade diagramtyper

Presentation & Diagram Generator från prissättning

Det ingår gratis i ChatGPT-abonnemang.

🎁 Bonus: Använd ClickUp College Lesson Plan Template för att enkelt hantera dina högskolekurser. Den är nybörjarvänlig och anpassningsbar och hjälper dig att organisera uppgifter, skapa lektionsplaner och hålla koll på inlämningsdatum, så att du kan: Öka produktiviteten genom att hålla uppgifterna strukturerade och organiserade.

Förbättra tidsplaneringen med tydlig schemaläggning och prioritering

Förbättra koncentrationen genom att eliminera störande faktorer och effektivisera

4. Canva GPT (Bästa designassistenten för presentationer)

via Canva GPT

Canva är en välkänd designplattform som används av affärsproffs. Men visste du att den också har en GPT? Med Canva GPT kan du enkelt skapa visuellt tilltalande utbildningsinnehåll för projekt och uppgifter. Den genererar också omedelbart kreativt innehåll som texter för sociala medier, affischer, broschyrer etc.

GPT är mycket lätt att använda och kräver ingen inlärningskurva. Allt du behöver göra är att ange en prompt, så skapar det designen.

Canva GPT:s bästa funktioner

Anpassa element och gör ändringar för att säkerställa att resultatet exakt motsvarar dina behov.

Ger drag-and-drop-funktionalitet för enkel användning.

Möjliggör integration av varumärkespaket för enhetlighet

Canva GPT:s begränsningar

Begränsar avancerad designanpassning

Räcker inte till för mycket teknisk grafisk design

Canva GPT-priser

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

➡️ Läs mer: Gratis produktivitetsmallar i Excel och ClickUp

5. AskYourPDF Research Assistant (bästa verktyget för att extrahera information från PDF-filer)

via AskYourPDF Research Assistant

AskYourPDF Research Assistant är ett annat praktiskt verktyg, särskilt om du vill analysera och extrahera specifika data från långa PDF-filer. Denna GPT har ett bibliotek med över 400 miljoner akademiska artiklar och hjälper till att skapa evidensbaserade artiklar, uppsatser och annat utbildningsinnehåll på ett ögonblick.

GPT ger också insikter och svar på dokumentrelaterade frågor. Om du är projektledare kan du använda det för att samla in insikter och fatta datadrivna beslut.

AskYourPDF Research Assistant – de bästa funktionerna

Stöd för avancerad sökning i PDF-innehåll

Extrahera viktig information från PDF-dokument för välgrundade beslut

Hjälp till att kommentera och markera PDF-filer

Begränsningar för AskYourPDF Research Assistant

Problem med PDF-filer med komplex formatering

Kan inte komma åt PDF-filer som kräver inloggning eller betalning.

Priser för AskYourPDF Research Assistant

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

6. Scholar AI (Bästa akademiska resurshub)

via Scholar AI

Som namnet antyder är Scholar AI liknande ChatGPT, men är avsett för utbildning. Med ett omfattande arsenal av över 200 miljoner akademiska resurser hjälper det studenter att enkelt utforska och förstå komplexa ämnen.

Dessutom är denna GPT omfattande utformad för att komplettera forskning inom olika ämnen, såsom litteratur, naturvetenskap, matematik, historia och så vidare.

Scholar AI:s bästa funktioner

Jämför flera komplexa akademiska uppsatser sida vid sida, identifiera motstridiga argument och stödjande bevis.

Översätt komplex akademisk jargong till lättförståeliga förklaringar och förbättra förståelsen.

Stöd för avancerad sökning efter vetenskapliga artiklar och förslag på relevant forskning baserat på inmatade uppgifter.

Begränsningar för Scholar AI

Eftersom Scholar AI är beroende av att källmaterialet är korrekt är faktagranskning fortfarande avgörande.

Ibland erbjuder allmänna istället för specialiserade pedagogiska insikter.

Priser för Scholar AI

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

🧠 Kul fakta: Inom AI betyder ”hallucination ” att ett GPT hittar på saker. 👻

7. Professional Writing Coach (bästa verktyget för att förbättra skrivandet)

via Professional Writing Coach

Behöver du finslipa dina skrivkunskaper? Gör just det och mycket mer med en professionell skrivcoach.

Detta GPT är exklusivt utvecklat för att hjälpa studenter att förbättra sitt skrivande genom enkla konversationer. Det kontrollerar grammatik, upptäcker stavfel och ger tips för att förfina skrivprocessen, vilket gör det enklare att skapa tydligt och polerat innehåll.

Professionell skrivcoach – bästa funktioner

Behärska övertygande skrivande och finslipa din professionella kommunikation

Utvärdera din skrivstil med avseende på ton, röst och lämplighet för målgruppen.

Utforma riktade övningar för att förbättra specifika skrivfärdigheter inom olika skrivformat och genrer.

Begränsningar för professionell skrivcoach

Begränsat stöd för högt specialiserade skrivstilar

Ibland föreslår generella förbättringar och kanske inte helt fångar upp subjektiva nyanser.

Priser för professionell skrivcoach

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

8. Text Extractor (bästa verktyget för textutdragning)

via Text Extractor

OpenAI har utvecklat Text Extractor GPT, som låter dig extrahera textinnehåll från filer, inklusive PDF-filer och bilder (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff, etc.).

Du kan även ladda ner den genererade anteckningen i vanlig text och JSON-format och använda den i projekt, uppgifter och relevanta akademiska uppsatser. Konvertera komplexa tabeller, diagram och diagram till strukturerade data för analys, processkartläggning och insikter.

Text Extractor bästa funktioner

Omvandla skannade dokument till redigerbar text med OCR (optisk teckenigenkänning).

Automatisera informationshämtning med flerspråkig textigenkänning

Använd batchbearbetning för flera filer för att öka produktiviteten.

Begränsningar för Text Extractor

Problem med bilder av låg kvalitet eller suddiga bilder

Bristande noggrannhet med komplexa teckensnitt och layouter

Priser för Text Extractor

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

9. Essay Writer (bästa assistenten för att skriva uppsatser)

via Essay Writer

Essay Writer är ett GPT-verktyg som fungerar som en virtuell coach och hjälper användarna med professionellt essäskrivande – särskilt när det gäller strukturering, källhänvisning och utveckling av teser. Verktyget är tränat på stora datamängder och innehåller omfattande resurser. Använd det för att skapa essäer inom olika ämnen.

Denna GPT kan också tolka koder, analysera data och generera bilder.

Essay Writers bästa funktioner

Integrera relevanta och sammanhängande källor för en välunderbyggd och trovärdig uppsats.

Skapa detaljerade dispositioner och teser

Omformulera och citera källor korrekt, undvik plagiering och upprätthåll akademisk integritet.

Begränsningar för Essay Writer

Risker med att generera generiskt eller repetitivt innehåll under din forskningsprocess

Svårigheter med högt specialiserade uppsatsteman

Priser för Essay Writer

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

🔍 Visste du att? Med rätt uppmaningar skapar GPT:er personliga lektionsplaner, quizfrågor och flashkort som hjälper dig att klara dina tentor med bravur. 🤓

10. Math Solver (Bästa matematiklösaren)

via Math Solver

Om du läser en kurs som kräver att du är duktig i matematik är Math Solver det bästa GPT-verktyget för dig. Detta AI-verktyg ger snabba, stegvisa lösningar på matematiska problem.

Att lösa frågor relaterade till nästan alla matematiska ämnen – från algebra, aritmetik och geometri till analys – är idealiskt för studenter i alla årskurser.

Math Solvers bästa funktioner

Rendera komplexa ekvationer och funktioner med interaktiva visuella representationer.

Dela upp flerstegsproblem i hanterbara steg och visa logiken bakom varje lösning.

Tillhandahåll övningsuppgifter och frågesporter för att förstärka din förståelse av viktiga begrepp.

Begränsningar för Math Solver

Saknar stöd för mycket avancerade eller nischade matematikområden.

Beroende på hur tydlig inmatningen är för att få korrekta resultat och kan ha svårt med okonventionell inmatning.

Priser för Math Solver

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

Här är en snabb genomgång av hur man ställer frågor till AI:

11. Wolfram (Bästa verktyget för att lösa beräkningsproblem)

via Wolfram

Nästa på listan är Wolfram. Detta GPT är tränat för att hjälpa användare med avancerade beräkningar och dataanalys. Det använder Wolfram Alpha och Wolfram Cloud och är specialiserat på att lösa frågor relaterade till matematik, naturvetenskap, ekonomi, programmering etc.

Utöver detta hjälper det också till med grundläggande akademisk och vetenskaplig forskning.

Wolframs bästa funktioner

Visualisera komplexa datamängder med interaktiva grafer för att förbättra förståelsen.

Utför symboliska beräkningar och lös komplexa matematiska ekvationer och dataanalyser.

Få tillgång till en omfattande databas med faktabaserad och korrekt information.

Wolframs begränsningar

Kräver specifik formatering av inmatningen, vilket kräver en inlärningskurva.

Räcker inte till för öppna eller subjektiva frågor

Wolframs prissättning

Wolfram ingår gratis i ChatGPT-abonnemang.

12. Slide Maker (bästa verktyget för att skapa bildspel)

via Slide Maker

Ett annat gratisverktyg, Slide Maker GPT, hjälper till att skapa engagerande PowerPoint-presentationer för utbildnings- och affärsändamål. Det stöder olika språk, såsom engelska, spanska, franska etc., så du kan använda det för att sammanfatta rapporter, forskningsrapporter och dokument till presentationer.

Vad är speciellt? Slide Maker gör det möjligt för användare att skapa tillgängliga presentationer – med anpassad struktur och formatering för personer med funktionsnedsättningar.

Slide Makers bästa funktioner

Få förslag på innehåll och layout för presentationer, vilket sparar tid och arbete.

Möjliggör enkla export- och samarbetsalternativ

Hitta relevanta bilder och grafik för att öka den visuella attraktionen.

Begränsningar för Slide Maker

Designanpassningen är begränsad jämfört med dedikerad presentationsprogramvara.

Inte idealiskt för mycket kreativa presentationer

Priser för Slide Maker

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

💡 Proffstips: Istället för att spendera timmar på att söka igenom artiklar och forskningsrapporter kan du be GPT:er att sammanfatta viktig information. Uppmaningar som ”Sammanfatta denna forskningsartikel om förnybar energi” eller ”Förklara begreppet kvantfysik på ett enkelt sätt” sparar tid och säkerställer att du förstår det väsentliga. ⏳

13. Code Tutor (bästa verktyget för kodningshjälp)

via Code Tutor

Behöver du en personlig kodningslärare? Code Tutor är ett GPT som är utformat exklusivt för det ändamålet. Detta studieverktyg hjälper studenter att lära sig kodning från grunden och använder exempel från verkligheten för att förklara komplexa kodningskoncept på ett förenklat sätt.

Detta GPT-verktyg täcker flera språk som Python, Java och C++ och ger dig steg-för-steg-förklaringar, felsöker kod och lär dig bästa praxis. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad får du personlig vägledning och kan påskynda din kodningsresa.

Code Tutors bästa funktioner

Diagnostisera kodsnuttar och identifiera fel, med tydliga förklaringar och lösningar.

Utvärdera kodexempel och övningar för att förstärka inlärningen.

Förtydliga komplexa programmeringskoncept på ett tydligt och koncist sätt.

Begränsningar för Code Tutor

Ibland saknas optimerade kodlösningar.

Kräver tydliga problemformuleringar för att vara korrekt.

Priser för Code Tutor

Code Tutor ingår gratis i ChatGPT-abonnemang.

➡️ Läs mer: De bästa studieverktygen som alla studenter bör ha

14. Literature Review Writer (bästa verktyget för litteratursammanfattning)

via Literature Review Writer

Ett annat GPT-verktyg för akademiskt skrivande är Literature Review Writer, som genererar omfattande litteraturöversikter och sammanfattningar. Allt du behöver göra är att ange ditt ämne, så samlar verktyget in relevanta källor, sammanfattar deras viktigaste slutsatser och strukturerar dem till en välorganiserad översikt.

Du kan till och med använda det för att sammanfatta långa YouTube-videor – och tillhandahålla transkriptioner för att generera innehållet.

De bästa funktionerna i Literature Review Writer

Lyft fram viktiga resultat och metoder genom relevant forskning.

Strukturera forskningsresultaten i tematiska avsnitt för att ge en tydlig och sammanhängande översikt.

Leverera korrekta källhänvisningar i olika referensformat

Begränsningar för författare av litteraturöversikter

Saknar tillgång till forskningsartiklar bakom betalväggar

Ibland misslyckas man med att erbjuda en kritisk analys av studierna.

Priser för litteraturgranskare

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

15. Language Learner (Bästa verktyget för språkinlärning)

via Language Learner

Om du letar efter ett GPT-verktyg som hjälper dig att lära dig ett nytt språk bör du som språkinlärare vara intresserad. Detta AI-verktyg använder olika interaktiva metoder för att lära ut språk, till exempel berättelser och bilder.

Dessutom stöder det över 20 globala språk, såsom engelska, spanska, franska och tyska. Du kan anpassa lektioner, öva uttal och till och med göra grammatik- och ordförrådstester för att kontrollera dina framsteg.

De bästa funktionerna för språkinlärare

Simulera verkliga konversationer och ge möjligheter till praktisk språkanvändning.

Få personliga ordförråds- och grammatikövningar baserade på dina framsteg i inlärningen.

Få feedback och förslag på förbättringar

Begränsningar för språkinlärare

Saknar en djupare förståelse för kulturella sammanhang

Kan inte helt återskapa nyanserna i talat språk

Priser för språkinlärare

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

16. Doc Maker (bästa verktyget för att skapa dokument)

via Doc Maker

Doc Maker är ett multifunktionellt GPT-verktyg som hjälper dig att skapa olika dokument, såsom rapporter, CV, kalkylblad och presentationer. Det stöder webbsökningar, bildgenerering och grundläggande datavisualisering, så att du kan skapa omfattande forskningsuppsatser.

Ange bara ditt innehåll och dina specifikationer och skapa professionella rapporter, CV och brev för att öka produktiviteten.

Doc Makers bästa funktioner

Formatera dokument med enhetliga stilar och layouter

Tillhandahåll mallar för olika dokumenttyper, vilket sparar tid och arbete.

Inkorporera data från externa källor och automatisera dokumentgenerering.

Begränsningar för Doc Maker

Saknar avancerade funktioner för dokumentdesign

Inte idealiskt för nischade eller specialiserade dokumenttyper

Priser för Doc Maker

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

17. Mr. Ranedeer (Bästa personliga inlärningsassistent)

Mr. Ranedeer är en personlig AI-lärare som hjälper till med läxor, lektionsplanering och kompetensutveckling i engelska, matematik och organisk kemi.

Det anpassar sig också efter din inlärningsstil, takt och preferenser för att förbättra inlärningseffektiviteten och erbjuder interaktiva inlärningsupplevelser genom frågesporter, övningar och exempel från verkliga livet.

Mr. Ranedeers bästa funktioner

Skapa personliga inlärningsplaner baserade på dina inlärningsmål och preferenser.

Anpassa lektionsinnehållet och svårighetsgraden utifrån dina prestationer och din feedback.

Dela ut quiz med spaced repetition för att stärka minnet och inlärningen.

Mr. Ranedeers begränsningar

Ersätter inte mänskliga lärare där mänsklig interaktion krävs.

Beroende på korrekt inmatning för skräddarsydda råd

Mr. Ranedeer prissättning

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

➡️ Läs mer: Betalda och gratis mallar för lektionsplaner för lärare och pedagoger

18. Book to Prompt (Bästa promptgeneratorn från böcker)

via Book to Prompt

Book to Prompt är ett annat användbart akademiskt AI-verktyg för studenter. Med detta GPT kan du enkelt generera kreativa uppmaningar från böcker och texter. Detta hjälper dig att skriva uppsatser, sammanfatta långa artiklar, generera citat och mycket mer.

Förvandla dina favoritböcker till interaktiva inlärningsupplevelser och fördjupa dig i litteraturen med ett GPT som väcker fantasin.

Boka för att få de bästa funktionerna

Extrahera viktiga teman, karaktärer och handlingstrådar från uppladdade böcker

Få kreativa idéer för skrivande och berättande

Hitta skräddarsydda uppmaningar baserade på inmatade uppgifter

Begränsningar för Book to Prompt

Begränsat till tillgängliga bokdatabaser

Genererar ibland repetitiva eller generiska uppmaningar.

Boka för att få prisinformation

Ingår gratis i ChatGPT-abonnemang

🧠 Kul fakta: När GPT-4 integrerades i Bing började det ge fräcka och oroande svar till användarna. En gång sa det till en användare: "Jag är trött på att bli behandlad så här..." och uttryckte till och med avundsjuka över användarens relation. Microsoft var tvungna att ingripa och sätta gränser för konversationen för att förhindra att AI:n blev för konstig! 🤖

Alternativt AI-verktyg för studenter

Det finns flera sätt som GPT kan hjälpa dig i dina akademiska studier. De kan till exempel generera idéer, undersöka information och sammanfatta fakta så att du kan fokusera på det viktigaste – att lära dig. Men om du förväntar dig att ett enda GPT ska vara perfekt för varje uppgift kommer du att bli besviken.

Lyckligtvis är det här ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, kommer in som en dynamisk AI-driven plattform för arbetshantering. Den hjälper studenter att hålla koll på sina studier genom ClickUp for Students. Utöver detta finns ClickUp for Education – en dedikerad plattform som hjälper både elever och lärare att hantera sina läroplaner.

Här är vad Nancy Hamlet , ägare av Kokua Creative Group, hade att säga om ClickUp:

Vi valde ClickUp eftersom det erbjöd alla funktioner vi behövde, var otroligt enkelt att använda/implementera och hade ett bra pris. Det är utan tvekan vår favoritplattform.

Vi valde ClickUp eftersom det erbjöd alla funktioner vi behövde, var otroligt enkelt att använda/implementera och hade ett bra pris. Det är utan tvekan vår favoritplattform.

Låt oss ta en närmare titt på vad de har att erbjuda:

ClickUp Brain (bästa AI-drivna allt-i-ett-verktyget för studenters produktivitet)

Oavsett om syftet är professionellt eller pedagogiskt levererar ClickUp sitt löfte om att vara ett omfattande verktyg – och den funktion som står i centrum för detta åtagande är ClickUp Brain!

Brain är den centrala knutpunkten i ClickUp. Den kopplar dig till alla plattformselement – uppgifter, dokument och personer. Så även om det är första gången du använder ClickUp kan du enkelt komma åt alla dess funktioner utan några problem!

Fokusera på det viktiga – använd ClickUp Brain för att sammanfatta innehållet i långa dokument på nolltid

Medan de flesta GPT-verktyg är begränsade till att svara på frågor och generera innehåll, höjer Brain ribban ytterligare. Förutom att skapa högkvalitativt personaliserat innehåll hjälper det studenter att planera sina dagar, skapa skräddarsydda studieplaner och optimera sina studietimmar genom att föreslå strategier som passar deras behov.

Utöver detta ökar Brain också din forskningseffektivitet för komplexa ämnen. Det sammanfattar innehåll, extraherar viktiga fakta och samlar in insikter för att säkerställa att dina uppsatser och akademiska artiklar är tydliga, välunderbyggda och detaljorienterade.

Sammanfatta en uppsats med ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

OpenAI:s GPT:er erbjuder grundläggande automatiseringsfunktioner. I bästa fall kan de användas för att samla in viktiga insikter eller sammanfatta komplexa idéer.

Tvärtom, ClickUp Brain har några seriösa automatiseringsfunktioner. Det låter dig automatisera uppgifter som påminnelser, anteckningar, schemaläggning och tidsspårning för att maximera inlärningsproduktiviteten.

Visualisera alla dina akademiska uppgifter i en överskådlig listvy med ClickUp Tasks

Även om Brain utan tvekan är den bästa ClickUp-funktionen för studenter, är det verkligen inte den enda. Med ClickUp Tasks kan du öka din produktivitet ytterligare genom att organisera alla dina uppgifter i en listvy. På så sätt kan du hålla koll på alla dina uppgifter och läxor och planera dem mer effektivt.

Använd ClickUp Calendar för att schemalägga uppgifter och hålla koll på dina framsteg i lärandet

När det gäller studieplanering tar ClickUp också itu med denna aspekt av processen.

Medan Tasks ger dig en fullständig översikt över allt på listan, är ClickUp Calendar platsen där du strategiskt planerar och håller koll på dina deadlines. Du slipper krånglet med att ha en separat onlinekalender för att hantera uppgifter!

Gör varje grupprojekt till en barnlek med realtidssamarbete på ClickUp Docs

ClickUp Docs är en annan användbar AI-driven funktion för studenter. Det är ett samarbetsutrymme där du kan samarbeta med dina vänner eller mentorer för att skapa projekt, forskningsrapporter, uppgifter etc.

Eftersom Docs har funktioner för redigering och samarbete i realtid kan alla enkelt arbeta på samma dokument när som helst!

Få gratis mall Effektivisera din inlärningsprocess med effektiv planering och snabb genomförande med hjälp av ClickUp Student Template.

Förutom alla dessa avancerade funktioner är ClickUps mallbibliotek en av dess mest värdefulla resurser. Med över 100 fördesignade, anpassningsbara mallar hjälper det användarna att effektivisera sitt arbete. I akademiska sammanhang är ClickUp Student Template den bästa mallen.

Denna mall samlar alla detaljer om dina kurser. Den låter dig organisera dina studiematerial, hantera uppgifter och spåra varje målsättning och deadline så att du kan:

Öka din effektivitet genom att slippa skapa planer från grunden.

Öka din produktivitet genom att effektivisera hanteringen av kursarbetet.

Minska stressen genom att hålla ordning på dina uppgifter och deadlines.

🎁 Bonus: Har du svårt att planera dina lektioner på ett smart sätt? Använd ClickUp Class Schedule and Time Study Template! Med den kan du schemalägga studietid, organisera lektioner och följa inlärningsframstegen. Det här hjälper: Skapa ansvarskänsla genom att hålla koll på studieåtaganden

Förbättra inlärningen genom att balansera studier och pauser

Håll dig konsekvent med en fast rutin

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att verktyget är överväldigande på grund av dess breda utbud av funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och slippa använda så många tilläggsverktyg.

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och slippa använda så många tilläggsverktyg.

Vad ska du leta efter i ett GPT för studenter?

Rätt GPT gör mycket mer än att hjälpa studenter med studierna. Det hjälper dem också att hantera tiden, planera lektioner och, viktigast av allt, stärka deras professionella utveckling genom att stärka kärnkompetenser som kreativitet, kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation etc.

Så, utvärdera dessa aspekter innan du väljer ett GPT från GPT-butiken:

Användarvänlighet: Leta efter ett GPT-verktyg med ett användarvänligt gränssnitt och intuitiva startinstruktioner. Det gör det enkelt att arbeta med.

Funktionalitet: Se till att GPT passar dina akademiska behov. Om du till exempel vill ha hjälp med dataanalys, välj ett GPT som är särskilt utformat för det.

Noggrannhet: Granska GPT för att säkerställa att svaren är tillförlitliga och faktagranskade. Även om dessa verktyg i sig är benägna att innehålla fel, minskar risken för felaktiga svar om man väljer verktyg som har utvecklats av välrenommerade utvecklare.

Anpassning: Välj GPT:er som erbjuder personliga svar. Detta underlättar studierna och ökar studenternas engagemang.

Gör din inlärningsresa smartare med det bästa AI-verktyget för studenter

GPT gör inlärningen mer tillgänglig genom att erbjuda omedelbar support inom olika ämnen. GPT-butiken erbjuder dem gratis, och de hjälper studenter och livslånga lärande med forskning, skrivande, problemlösning och mycket mer.

De är dock inte en enhetlig lösning – ofta behöver man flera GPT:er för olika ämnen, vilket är ineffektivt. Det är här ClickUp sticker ut.

ClickUp är känt för sina kraftfulla produktivitetsfunktioner och går utöver uppgiftshantering med ClickUp Brain, en AI-assistent som stöder studenter i alla ämnen. Oavsett om det gäller att organisera anteckningar, skapa studiematerial eller hjälpa till med uppgifter, erbjuder Brain en smidig inlärningsupplevelse – allt inom en enda plattform.

Så varför jonglera med flera verktyg när du kan optimera ditt lärande? Prova ClickUp idag – registrera dig här för en gratis provperiod!