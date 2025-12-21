Hur ClickUp använder arbetsbelastningsvyer för att balansera teamets kapacitet

Tre av fyra yrkesverksamma har upplevt utbrändhet på jobbet. Deloittes undersökning om utbrändhet på arbetsplatsen visade att 77 % av de tillfrågade har upplevt utbrändhet i sitt nuvarande jobb.

För mig är detta en varning om att produktiviteten och arbetsmoralen försämras långt innan människor säger ifrån.

För projektledare och operativa chefer är lösningen inte alltid att anställa fler. Det handlar om att fördela det arbete som redan finns med tydlig kapacitet, kompetens och deadlines i åtanke.

Det är syftet med en arbetsbelastningsvy: en livekarta över vem som är engagerad, vem som är i riskzonen och var det finns oallokerade uppgifter.

I den här guiden visar jag hur ClickUp använder arbetsbelastningsvyer för att ge mig realtidsinsyn och ett praktiskt sätt att återställa balansen innan problemen växer sig stora.

Vad är en arbetsbelastningsvy i ClickUp?

Upptäck enkelt trender i arbetsbelastningen och teamets kapacitet med ClickUps arbetsbelastningsvy

Tänk på ClickUps arbetsbelastningsvy som en verklighetskontroll för teamets kapacitet.

Det visualiserar mitt teams arbete och kapacitet över tid så att jag kan balansera uppgifterna varje dag, vecka eller månad utan att behöva gissa.

Jag kan zooma in vyn till olika tidsintervall, klicka på ett öppet utrymme för att skapa arbete och välja om jag vill se tillgänglighet (vem som kan ta på sig mer) eller kapacitet (vem som redan är fullbokad).

Det mest användbara är hur tydligt det signalerar risker.

ClickUp använder förenklade nyanser av grönt, gult och rött för att visa om någon har underkapacitet, närmar sig gränsen eller är överbelastad. När jag grupperar vyn efter ansvarig får jag en tydlig bild rad för rad av vad varje person har för sig. Jag kan fortfarande gruppera efter status eller anpassade fält, men jag behandlar dem som analysvyer, inte kapacitetsvyer.

Oavsett om jag mäter kapacitetsplanering eller teamets produktivitet kan jag välja det som passar mitt team: antal uppgifter, tidsuppskattningar, sprintpoäng eller till och med anpassade fält.

Och om jag först felsöker min egen arbetsbelastning kan jag aktivera Me Mode för att filtrera vyn till det som är tilldelat mig eller behöver min uppmärksamhet. Lediga dagar visas också i grått (utanför månadsvyn), vilket hjälper till att förklara varför vissa veckor ser lättare ut vid en första anblick.

💬 ClickUp-fallstudie: Verkliga team förlitar sig på anpassning för att kunna agera snabbt. Cartoon Networks sociala team konstaterar att en enda källa till information i ClickUp gör att de kan agera snabbt och minska tiden för att skapa och publicera med 50 %.

Varför det är viktigt att balansera teamets kapacitet

Ta hand om dina anställda, så tar de hand om ditt företag.

Jag ser arbetsbelastningsbalans som ett viktigt val. När kapaciteten förblir osynlig uppstår problem sent: missade deadlines och en smygande utbrändhet. Om arbetet är ojämnt fördelat börjar även de bästa teamen känna sig utmattade och osynliga. Här är varför:

Viktiga funktioner i ClickUps arbetsbelastningsvyer

Vi har redan gått igenom vad ClickUps arbetsbelastningsvyer kan erbjuda, men det är viktigt att dela med sig av några av de viktigaste funktionerna som gör det så bra för mig och mitt team. Här är en snabb översikt:

Realtidsuppdateringar av uppgiftsfördelningar: Jag litar på arbetsbelastningsvyn eftersom den hålls uppdaterad när uppgifter skapas, schemaläggs och omfördelas. Jag behöver inte bygga om hela kalkylbladet för att få en korrekt bild.

Visuella indikatorer på överbelastning: Den röda/gula/gröna kapacitetsmarkeringen är mitt tidiga varningssystem. Det låter mig återställa balansen innan ”en tuff dag” blir ett mönster.

Filter efter team, projekt eller uppgiftsprioritet: Jag använder filter för att snabbt få svar på frågor: vem som är överbelastad den här veckan, vad som har hög prioritet och inte är tilldelat, och var jag kan flytta arbete utan att bryta mot deadlines. När jag behöver fokusera aktiverar jag Me Mode.

Integration med tidslinjer och beroenden: Jag kombinerar arbetsbelastningsvyn med schemaläggningsfunktioner så att omfördelningar inte av misstag skapar hinder. Om en uppgiftsförflyttning skapar risker vill jag hellre se det omedelbart än att upptäcka det under ett statusmöte.

Anpassningsbar för att visa timmar, sprintpoäng, antal uppgifter eller anpassade fält: Olika team gör olika uppskattningar. Jag kan mäta arbetsbelastningen med hjälp av uppgifter, tidsuppskattningar, sprintpoäng eller anpassade fält och sedan välja att visa kapaciteten som tillgänglighet eller aktiv belastning.

💡 Proffstips: Du kan använda anpassade fält och AI-fält för att sortera arbete efter kompetens och komplexitet. Skapa eller tolka information aktivt med ClickUps AI-fält När arbetsbelastningen ser "jämn" ut men resultaten ändå sjunker beror det oftast på att insatserna inte är jämförbara. Jag lägger till struktur för att åtgärda det. Jag lägger till ett anpassat rullgardinsfält för kompetens (design, kvalitetssäkring, copywriting, betalda medier) och filtrerar samtal om arbetsbelastningsplanering efter den typ av arbete som faktiskt är begränsat.

Jag lägger till ett enkelt anpassat fält för arbetsinsats när timmar eller poäng inte passar arbetet, så att jag kan jämföra liknande uppgifter mellan olika uppgiftstyper.

Sammanfattning för att skanna vad en uppgift verkligen innebär utan att öppna den, vilket hjälper mig att tilldela uppgifter baserat på komplexitet, inte bara tillgänglighet. Jag använder AI-fält somför att skanna vad en uppgift verkligen innebär utan att öppna den, vilket hjälper mig att tilldela uppgifter baserat på komplexitet, inte bara tillgänglighet.

Hur team använder arbetsbelastningsvyer effektivt

Här möter min praktik skärmen. Det här är de dagliga åtgärder som mitt team och jag använder för att planera rättvisa veckor, upptäcka problem i tid och hålla löften utan att behöva jobba sent på kvällarna.

1. Resursplanering

God resurshantering börjar med en ärlig bild av vem som kan ta vad den här veckan. ClickUps arbetsbelastningsvy ger dig den enkla bilden så att du kan placera arbetet utan gissningar och hålla medarbetarna inom hälsosamma gränser.

Lids använde ClickUp för att centralisera scheman för byggnation, butiksplanering, anläggningar, marknadsföring och mycket mer, vilket bidrog till att minska fram- och återgångar och göra överlämningar smidigare.

Resultatet blev över 100 timmars tidsbesparing för alla team och en 66-procentig ökning av effektiviteten i veckomötena, eftersom alla kunde se samma plan och agera utifrån den. ✨

För mig är det den praktiska fördelen med kapacitetssynlighet: färre fram- och återgående pingar och en mer realistisk vecka innan arbetet ens börjar.

2. Projektprognoser

Prognoser blir enklare när min vy av dagens kapacitet kopplas till nästa månads milstolpar.

Med arbetsbelastningsvyn kopplad till datum och uppskattningar kan jag tidigt upptäcka framtida problem och besluta om jag ska ändra omfattningen, ta in en entreprenör eller flytta icke-kritiskt arbete. Att se tillgängligheten per vecka eller månad hjälper mig att budgetera tid på samma sätt som jag budgeterar pengar, vilket gör att jag kan hålla mina löften till kunderna realistiska.

Jag märker också mönster, till exempel en testspik efter varje funktionsuppdatering, och kan planera extra QA-kapacitet i förväg. Det är den mjuka rytmen som håller leveransen stabil över sprintar och kampanjer.

📌 Exempel: Om den framtida kapaciteten är begränsad, justera tidsuppskattningarna eller flytta fram ett förfallodatum innan krisen slår till. Du zoomar in på en månadsvy och ser att QA blir rött i vecka tre. Du flyttar fram två ärenden, bokar sex timmar av entreprenörens tid och lanseringstidplanen förblir oförändrad.

3. Övervaka kapacitetstrender

Kapacitetstrenderna ger mig insikt i statusuppdateringarna. Om samma två personer markeras med rött varje onsdag ser jag det inte som ett motivationsproblem. Jag ser ett planeringsmönster som behöver justeras. Mönstren i mitt teams arbetsbelastning avslöjar var jag bör hantera deras arbetsbelastning på ett annat sätt och höja standarduppskattningarna av tidsåtgången.

Arbetsbelastningsvyn visar tydligt dessa mönster, vilket gör att jag smidigt kan justera uppskattningar eller omfördela ansvar.

Efter några cykler bleknar det röda och mitt teams energi förbättras eftersom planen äntligen stämmer överens med arbetet.

💡 Proffstips: Använd ClickUp BrainGPT för att omvandla arbetsbelastningstoppar till en tydlig plan för omfördelning. Välj och växla enkelt mellan de bästa AI-modellerna med ClickUp BrainGPT När jag märker att samma personer hamnar i gult eller rött i min arbetsbelastningsvy vecka efter vecka använder jag ClickUp BrainGPT:s Talk to Text för att snabbt få fram rätt sammanhang och sedan dokumentera beslutet så att teamet faktiskt följer den nya planen. Logga ombalanseringsbeslut direkt med Talk to Text: Jag öppnar ClickUp BrainGPT och använder Talk to Text för att diktera den exakta ändringen jag ska göra, till exempel ”Flytta klientens revisionsuppgift från Maya till Leo”, så att uppdateringen registreras medan jag redan är i planeringsläget.

Be BrainGPT att hitta vad som verkligen orsakar överbelastningen i ClickUp och anslutna verktyg: Istället för att bläddra igenom uppgifter och trådar använder jag ClickUp Istället för att bläddra igenom uppgifter och trådar använder jag ClickUp Enterprise Search för att hämta de mest relevanta objekten som är kopplade till flaskhalsen. Till exempel: ”Visa mig vad Maya arbetar med den här veckan och visa allt som är blockerat eller väntar på granskning. ” ClickUp BrainGPT kan söka i ClickUp och anslutna appar (som Google Drive, GitHub, SharePoint och mer), så att jag kan se de verkliga hindren bakom arbetsbelastningsfältet.

Fäst planen till det exakta arbetet med hjälp av @mentions: När jag utarbetar ändringssammanfattningen använder jag ClickUp BrainGPT:s funktion för att nämna tillgångar (uppgifter, listor, dokument och personer) så att uppdateringen kopplas till rätt objekt, istället för vaga meddelanden som "vi har flyttat runt lite saker". Välj rätt modell för uppgiften, medvetet: Jag behåller ClickUp BrainGPT-modellen när jag vill ha arbetsytemedveten sökning och svar. Om jag skriver en anteckning till en intressent eller vill ha en andra åsikt om formuleringar kan jag enkelt byta modell till ChatGPT, Claude eller Gemini.

4. Transparens för intressenter

Intressenter fattar bättre beslut när de kan se den verkliga kapaciteten och inte bara en grön status. En vy gör det möjligt för en projektledare att förklara avvägningar med verklig arbetsbelastningssynlighet istället för åsikter.

Finastra införde sitt marknadsföringsarbete i ClickUp och såg en 40-procentig ökning av GTM-effektiviteten och en 30-procentig ökning av samarbetet, eftersom ledarna kunde granska arbetsbelastningen och avvägningarna på ett och samma ställe.

Så använder team ClickUps arbetsbelastningsvyer för att förvandla ett långt möte till ett kort beslut. Du kan öppna vyn, peka på vem som är vid gränsen, vem som har utrymme och vilka uppgifter som kan flyttas utan att bryta ett beroende.

💡 Proffstips: Du kan skapa en kapacitetsdashboard en gång och sedan skicka den automatiskt via e-post till intressenterna. Jag kombinerar arbetsbelastningsvyn med ClickUp-dashboards så att intressenterna kan se arbetsbelastningssignaler utan att behöva be mitt team skriva om uppdateringarna. Upptäck tidiga signaler och mönster med ClickUp Dashboards Lägg till en dashboardvy i samma utrymme/mapp som arbetet, så att den alltid är bara ett klick bort för ledare.

Använd rapportering av typen Uppgifter efter ansvarig för att visa var arbetet är koncentrerat och sedan undersöka vad som orsakar upphopningen.

PDF-kopia av instrumentpanelen till e-postmottagare varje vecka (eller före återkommande kundkontroller). Ställ in schemaläggningsrapporter för att automatiskt skicka enav instrumentpanelen till e-postmottagare varje vecka (eller före återkommande kundkontroller).

📮 ClickUp Insight: Endast 15 % av cheferna kontrollerar arbetsbelastningen innan de tilldelar nya uppgifter. Ytterligare 24 % av cheferna tilldelar uppgifter enbart baserat på projektets deadlines. Resultatet? Teamen blir överarbetade, underutnyttjade eller utbrända. Utan realtidsinsyn i arbetsbelastningen är det inte bara svårt att balansera den – det är nästan omöjligt.

Konfigurera arbetsbelastningsvyer i ClickUp

Det tar bara några minuter att ställa in arbetsbelastningsvyer i ClickUp, och det lönar sig varje vecka genom att ge dig (och mig) en tydlig och ärlig bild av vem som kan ta vad.

Här är stegen som ingår:

Steg 1: Ställ in arbetsbelastningsvy för ditt team

Lägg till arbetsbelastningsvy från fältet Anpassade vyer i din lista.

Börja med att lägga till en arbetsbelastningsvy och välj hur du ska mäta arbetsinsatsen så att kapaciteten är realistisk för ditt team. Håll inställningarna enkla, ge dem tydliga namn och sätt rimliga dagliga gränser så att bilden du ser stämmer överens med verkligheten.

Välj timmar, antal uppgifter, sprintpoäng eller ett anpassat fält för att mäta arbetsinsatsen och fastställa en daglig kapacitet per person.

Kom ihåg att vyn speglar din tidszon, så tillgängligheten anpassas efter din lokala tid.

Finjustera kapaciteten per dag eller markera ingen kapacitet på helgdagar med Business Plus eller Enterprise.

Se planbegränsningar för Free och Unlimited där det räknas som användning att öppna vyn, tilldela, omplanera eller ställa in kapacitet.

Steg 2: Övervaka uppgiftsfördelningen i realtid

Sätt rimliga dagliga gränser, välj timmar eller poäng och börja med en plan som ditt team kan lita på med ClickUp

Jag brukar ha mitt teams arbetsbelastningsvy öppen under planering och avstämningar så att ändringar visas medan teamet arbetar.

Så här kan du få det att fungera: Använd arbetsbelastningsvyn som din arbetsbelastningshanteringshub under standups för att få en tydlig överblick över pågående uppgifter. Fäst tidslinjen till ett startdatum för att få en korrekt bild av veckan. Följ sedan dessa steg:

Växla mellan 7 dagar, 14 dagar, dagar, veckor eller månader och använd Always stay on this date (Håll alltid fast vid detta datum) för att förankra en planeringsvecka.

Färglägg efter status eller använd rullgardinsmenyn Anpassade fält så att hotspots och prioriteringar syns direkt.

Aktivera sammanställningar av deluppgifter när uppskattningar finns på deluppgifter för att se den verkliga belastningen.

Använd Me Mode för personlig fokus och gruppera efter ansvarig för att hålla teamets kapacitet synlig rad för rad.

Observera att icke-arbetsdagar visas i grått utanför månadsvyn för att förklara lägre arbetsbelastning under helgerna.

Steg 3: Justera uppdrag proaktivt

Dra en uppgift, flytta ett datum och ändra en röd dag till grön medan veckan fortfarande är ung med hjälp av ClickUps arbetsbelastningsvy

Vidta små åtgärder tidigt när du ser gult eller rött. Skydda bra veckor genom att dela arbete, dela upp uppgifter eller flytta datum innan det blir för sent.

Dra en uppgift till en teammedlem med utrymme eller flytta ett förfallodatum med en dag för att jämna ut veckan.

Visa framtida återkommande uppgifter för att ta hänsyn till repetitiva arbetsuppgifter innan du åtar dig fler.

Använd snabbfiltret Assignee för att granska en persons vecka innan du lägger till ytterligare en begäran.

Uppdatera kortfristig kapacitet för ledighet eller utbildning så att vyn visar vad som verkligen är möjligt.

Betrakta dessa justeringar som omsorg om teamet och ett enkelt sätt att göra realistiska planer.

Steg 4: Integrera med instrumentpaneler och rapportering

Gå från arbetsbelastning till din instrumentpanel för att bekräfta beroenden och hålla mål, tidsplaner och kapacitet synkroniserade

Kombinera daglig balansering med lättviktig rapportering så att ledare kan se historien bakom färgerna. Detta hjälper mig vanligtvis att hålla alla uppdaterade med en enda källa till information och skydda vyn när den väl är inställd.

Lägg till en instrumentpanel för arbetsbelastning efter ansvarig, försenade ärenden och milstolpar på kort sikt, medan Workload hanterar omfördelningen.

Gå till tidslinjen eller Gantt för att bekräfta att en omfördelning inte bryter ett beroende eller förskjuter en kritisk väg.

Skydda din anpassade vy och ställ in den som standardvy så att alla öppnar samma konfiguration varje gång. som standardvy så att alla öppnar samma konfiguration varje gång.

Förvandla statusrapporter till snabba beslut som baseras på samma data för alla intressenter.

Steg 5: Optimera framtida planering

Visa ditt teams tillgänglighet eller kapacitet med hjälp av ClickUps arbetsbelastningsvy

Använd varje cykel för att göra nästa enklare. Målet är färre röda staplar, stabilare leveranser och ett team som litar på planen. Så använder ClickUp arbetsbelastningsvyer för att hålla medarbetarna friska och projekten förutsägbara.

Jämna ut återkommande toppar genom att flytta fram arbete eller sprida granskningar över två dagar.

Höj standarduppskattningar eller uppdatera mallar när en funktion är konstant pressad.

Spara en arbetsbelastningsvy-mall för vanliga scenarier som lanseringsveckor eller månadsslut.

I Business Plus eller Enterprise kan du finjustera kapaciteten per dag under högsäsong och ställa in ingen kapacitet på blackout-datum.

Gör en enkel kontroll på måndagen och i mitten av veckan för att återställa balansen så att planerna förblir fokuserade och tillförlitliga.

💡 Proffstips: Du kan förvandla ClickUp Brain till din veckovisa ”kapacitetsriskskanning”. När jag stirrar på några röda staplar i Arbetsbelastningsvyn vill jag inte öppna 20 uppgifter bara för att ta reda på vad som faktiskt har förändrats. Jag använder det för att: Sammanfatta uppgifter och platsaktiviteter med ClickUp AI på en högriskuppgift (eller ett utrymme/mapp/lista) för att få en tydlig sammanfattning av vad som har hänt och vilka beslut som har fattats i kommentarerna.

Gör en veckovis sammanfattning för intressenter med ClickUp Brain så att jag kan påpeka prioriteringsförändringar och ändrade deadlines, och se var samarbetet sker innan någon ber om ett statusmöte.

Kopiera AI-resultatet direkt till min planeringstråd eller statusdokument och justera sedan utifrån vad som faktiskt har förändrats.

Bästa praxis för användning av arbetsbelastningsvyer

Att arbeta sent på kvällen har blivit det nya normala inom alla branscher. Microsofts Work Trend Index visar en ökning med 16 % av möten efter kl. 20.00, och fler meddelanden kommer också utanför arbetstid.

Detta visar mig att balanserad planering är mer än bara en bra idé. Det är ett krav om jag vill ha stabil leverans och ett hälsosamt team. Och här är de bästa metoderna jag följer när jag använder arbetsbelastningsvyer för detta ändamål:

✅ Ställ först in en rimlig daglig kapacitet och anpassa sedan arbetet efter den, inte tvärtom. Detta säkerställer att din plan respekterar din faktiska energi och förhindrar att arbetet sprids över kvällar och helger i form av möten efter arbetstid och e-postkontroller under helgen.

✅ Ha arbetsbelastningsvyn och en enkel instrumentpanel bredvid varandra under standups. Detta kan hjälpa dig att återfå balansen i stunden och undvika den "arbete om arbete"-börda som tar upp halva dagen i många team.

✅ Använd en enhet per teamtimme, poäng eller antal uppgifter. Håll fast vid detta under en hel cykel så att trenderna blir läsbara och du kan visa intressenterna hur ClickUp använder arbetsbelastningsvyer för att hålla veckorna förutsägbara.

✅ Färglägg efter status eller prioritet och inkludera sammanfattningar av deluppgifter så att dolda insatser blir synliga. Gör sedan små förändringar tidigt: dela upp en uppgift, flytta fram ett förfallodatum med en dag eller omfördela till den första gröna raden du ser.

✅ Avsluta veckan på fredagar genom att jämföra planerat med faktiskt i en instrumentpanel. Du kan sedan uppdatera standarduppskattningar där de var snäva och göra justeringar i teamets arbetsbelastning så att du bättre kan nå dina veckomål.

Verkliga exempel på användning av arbetsbelastningsvy

Här är två snabba exempel från verkliga team som illustrerar konceptet i det dagliga arbetet. De visar hur ClickUp Views först skapar en gemensam plan och sedan hur arbetsbelastningsvyn balanserar kapaciteten så att planen faktiskt håller.

1. Seequent: Kapacitetsbaserad marknadsföring och CX-planering

Använd det du lär dig varje cykel för att jämna ut nästa veckas toppar och ställa in kapacitet för varje användare i ClickUp Workload-vyerna

Seequents team planerar arbetet i beräknade timmar och måste balansera tillgänglighet med intressenternas förväntningar vecka för vecka.

Med ClickUps arbetsbelastningsvy kan chefer övervaka kapaciteten och fördela uppgifter baserat på varje persons kompetens och återstående timmar, och sedan använda kommentarer och uppdateringar av uppgifter för att hålla alla på samma sida.

Vyn gör det tydligt när en dag är fullbokad och när en liten förändring kan förhindra en krissituation, så att deadlines hålls utan att man behöver jobba över.

Eftersom samma kapacitetsbild rullas upp i tidslinjer får intressenterna ärliga datum istället för optimistiska gissningar. Nettoeffekten blir en jämnare genomströmning och färre brandövningar.

2. QubicaAMF: Förbättrad leverans och rapportering i stor skala

QubicaAMF införde ClickUp för att organisera komplexa projekt med flera team och upplevde en 35-procentig ökning av leveranser i tid samt 40 procent mindre tid åt att skapa rapporter och diagram.

Genom att centralisera scheman och status i ClickUp fick cheferna en tydlig överblick över vad som skulle göras härnäst och vem som hade kapacitet, vilket är precis poängen med att kontrollera arbetsbelastningsvyn tillsammans med tidslinjerna.

När rapporteringen tar mindre tid kan teamen använda arbetsbelastningsvyn under standups för att tidigt identifiera röda dagar och omfördela arbete innan deadlines passerar.

📽️ Se hur du kan omvandla kapacitetssignalerna som du har spårat i arbetsbelastningsvyn till tydliga, ledningsvänliga instrumentpaneler.

Lätta på arbetsbördan, ClickUp The Week

Om denna artikel hade ett budskap, skulle det vara detta: planer fungerar när människor gör det.

För att organisera uppgifter, hantera arbetsbelastning och öka mitt teams produktivitet har jag ofta använt ClickUps arbetsbelastningsvy. Den hjälper mig att enkelt upptäcka försenade uppgifter och är idealisk för kapacitetsplanering och effektiv arbetsbelastningshantering.

Så varför välja ClickUp framför andra?

ClickUp ger dig en livebild av vem som kan ta vad och håller tidslinjer, mål och instrumentpaneler nära, så att varje justering är meningsfull i det övergripande projektet, oavsett om det gäller kundarbete eller interna processer.

Håll interna möten korta och ändamålsenliga så att planen förblir tydlig. Använd din ClickUp-arbetsyta för att hålla ordning när prioriteringarna förändras och veckan fortskrider.

Vanliga frågor (FAQ)

ClickUps arbetsbelastningsvy är en livevy över personer per tid som visar vem som gör vad och hur mycket utrymme varje person fortfarande har. Du kan se per dag, vecka eller månad och planera rättvisa veckor utan gissningar. Så här använder ClickUp arbetsbelastningsvyer för att hålla scheman rena.

Du ställer in en hälsosam daglig kapacitet för varje person och håller sedan koll på färger och totalsummor för att upptäcka överbelastning i tid. Om någon hamnar i gult eller rött kan du flytta en uppgift, dela upp den eller ändra datum på några sekunder så att ingen pressas över en rimlig arbetsdag.

Ja. Du kan mäta arbetet i timmar, antal uppgifter, poäng eller ett anpassat fält. Om ditt team uppskattar i timmar lägger arbetsbelastningsvyn till dessa mot varje persons dagliga kapacitet så att du alltid ser hur mycket tid som återstår.

Använd arbetsbelastning för den dagliga omflyttningen och en instrumentpanel för historien bakom den. Instrumentpaneler spårar trender som försenade ärenden och kommande milstolpar, medan arbetsbelastning visar dagens kapacitet. Tillsammans gör de statusrapporteringen kort och besluten tydliga.

Ja. Gruppera efter ansvarig för att se den totala arbetsbelastningen över listor och utrymmen, filtrera efter projekt eller prioritet och dra sedan uppgifter för att jämna ut veckan. Det är ett enkelt sätt att hålla multi-projektteam stabila samtidigt som man visar intressenterna den faktiska tillgängligheten.