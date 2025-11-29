55+ Meta AI-prompts som inspirerar ditt nästa projekt

De flesta människor behandlar verktyg för artificiell intelligens som en sökfält. De skriver in tre ord, trycker på Enter och undrar varför resultatet ser ut som om det har skrivits av en utmattad person klockan 3 på natten.

Saken är den att Meta AI kan förvandla en halvfärdig idé till en fullfjädrad marknadsföringskampanj, omvandla grova skisser till polerade bilder och skriva kod som faktiskt fungerar. Men det behöver en viktig ingrediens från dig: en specifik prompt.

Skillnaden mellan att "skriva ett blogginlägg" och en fantastisk prompt är ungefär 30 sekunders extra eftertanke. Och dessa 30 sekunder skiljer mediokra AI-resultat från verkligt användbara sådana.

I det här blogginlägget delar vi med oss av de bästa Meta AI-prompterna, tillsammans med alternativ som ClickUp och ChatGPT för att komplettera ditt AI-arsenal. 🤩

Vad är Meta AI?

Meta AI är Metas artificiella intelligensassistent, inbyggd i alla Metas produkter, såsom Facebook, Instagram, WhatsApp och Messenger. Enkelt uttryckt är det Metas version av en AI-chatbot som drivs av deras stora språkmodell (LLaMA).

Det är inbyggt i Metas appar och enheter så att användare kan söka, generera innehåll, ställa frågor, skapa bilder och automatisera uppgifter direkt i de plattformar de redan använder. Chatta direkt med AI-verktyget eller tagga det i gruppmeddelanden för att komma igång.

Vad är Meta AI-prompts?

Meta AI-prompts är helt enkelt instruktioner eller frågor som du skriver för att tala om för Meta AI vad du behöver. Tänk på dem som ditt sätt att be AI om hjälp.

Du kan till exempel säga "skriv en rolig bildtext till mitt strandfoto", "föreslå hälsosamma middagsrecept" eller "förklara hur solpaneler fungerar på ett enkelt sätt".

Ju tydligare din prompt är, desto bättre svar får du. Du kan använda prompts för att lära dig nya saker, få kreativa idéer, generera bilder, brainstorma innehåll eller bara ha en hjälpsam konversation.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, så ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanliga textprompter och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

Hur man skriver bra uppmaningar för Meta AI

För att få bästa möjliga svar från Meta AI måste du börja med att skriva tydliga och effektiva AI-promptmallar. Följ dessa enkla steg för att förbättra dina resultat.

Steg 1: Var specifik om vad du vill ha

Vaga förfrågningar leder till generiska svar som slösar bort din tid. Istället för att fråga "berätta om matlagning" kan du prova "ge mig ett 30-minutersrecept på kycklingpasta med enkla ingredienser som jag kan hitta i vilken mataffär som helst".

Lägg märke till hur den andra versionen instruerar Meta AI att specificera exakt vilken rätt du vill ha, din tidsgräns och dina ingredienspreferenser. Denna detaljnivå gör det möjligt för AI att förstå dina exakta behov och leverera ett svar som du kan använda omedelbart.

Steg 2: Ställ in sammanhanget

Meta AI fungerar mycket bättre när det förstår din situation.

Jämför ”föreslå några lekar” med ”Jag planerar en födelsedagsfest för en 7-åring med 10 barn i trädgården. Föreslå fem roliga utomhuslekar som kräver minimal förberedelse.”

Den andra prompten förser Meta AI med information om din målgrupp, plats och begränsningar, vilket gör det möjligt att skräddarsy förslag som faktiskt passar ditt specifika scenario, istället för att erbjuda slumpmässiga spelidéer.

💡 Proffstips: Referera till tidigare svar genom att först sammanfatta dem: ”Baserat på receptet du just gav mig med vitlök och tomater, föreslå nu viner som passar till.” Detta förstärker sammanhanget och förhindrar avvikelser i samtal med flera turer.

Steg 3: Ange det format du behöver

Hur du tar emot information är lika viktigt som vad du tar emot.

Tala om för Meta AI om du vill ha en numrerad lista med steg, en kort sammanfattning på två meningar, en detaljerad förklaring med exempel eller en jämförelsetabell.

Om du till exempel lär dig något nytt kan du be om en steg-för-steg-guide med enkla förklaringar. Om du behöver snabba fakta kan du be om fem viktiga punkter i punktform. Rätt format gör informationen lättare att förstå och använda.

Steg 4: Ange dina preferenser eller begränsningar

Dina begränsningar avgör vilka lösningar som fungerar för dig.

Nämn alltid viktiga begränsningar i förväg: ”endast vegetariska recept”, ”övningar som inte kräver utrustning”, ”presentidéer under 30 dollar” eller ”restips för någon som är rädd för att flyga”.

Dessa specifika detaljer hjälper Meta AI att filtrera bort förslag som inte fungerar för din situation. Till exempel är det mycket mer hjälpsamt att fråga efter ”nybörjarvänliga yogaställningar för smärta i nedre delen av ryggen” än bara ”yogaställningar”.

💡 Proffstips: Placera din viktigaste begränsning eller fråga längst bak i din prompt. Den sista meningen har ofta oproportionerligt stor betydelse för svarets fokus och ton. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Steg 5: Ställ uppföljningsfrågor

Din första prompt är bara början på en konversation.

Om Meta AI:s svar inte är helt vad du behövde, bygg vidare på det. Du kan säga "gör detta enklare", "ge mig tre fler alternativ", "förklara den andra punkten mer detaljerat" eller "tillämpa nu detta på marknadsföring i sociala medier".

Varje uppföljning hjälper Meta AI att bättre förstå dina behov och förfina sina svar. Tänk på det som en diskussion fram och tillbaka snarare än en enda fråga.

Steg 6: Använd exempel när det är möjligt

Att visa är ofta tydligare än att berätta. Om du vill att Meta AI ska matcha en specifik stil eller ton, ge ett exempel.

Prova att skriva en Instagram-bildtext i den här stilen: "Ännu en dag där jag lever mitt bästa liv ☀️ Vem mer är redo för helgen?" Detta ger Meta AI en konkret referenspunkt för ton, längd, användning av emojis och personlighet. Exemplen fungerar utmärkt för kreativa uppgifter som skrivande, designbeskrivningar eller innehållsidéer.

💡 Proffstips: Avsluta uppmaningarna med ”Förklara din tillitsnivå till detta svar” eller ”Vilka antaganden gjorde du?”. Detta lyfter fram begränsningar och hjälper dig att bedöma tillförlitligheten utan att du behöver vara expert på området.

De bästa Meta AI-prompterna för olika användningsfall

Här är några effektiva Meta AI-prompts som du kan prova för olika uppgifter.

Prompts för marknadsföring i sociala medier

Prova Meta AI-prompts för Instagram-marknadsföring

Skapa fem engagerande Instagram-bildtexter för ett hållbart modemärke som lanserar en sommarkollektion. Använd emojis och inkludera en uppmaning till handling. Föreslå 10 innehållsidéer för ett bageriets Facebook-sida som uppmuntrar kommentarer och delningar från lokala kunder. Skriv tre olika versioner av ett LinkedIn-inlägg som meddelar vårt företags nya policy för distansarbete. Skriv en professionell, en informell och en inspirerande version. Generera en veckas värde av Twitter-trådidéer för en fitnesscoach som specialiserar sig på upptagna yrkesverksamma. Inkludera lockande uttalanden för varje tråd. Designa en fyrkantig Instagram-bild med ett djärvt citat om entreprenörskap på en bakgrund med färgövergång. Använd ett modernt sans-serif-typsnitt och inspirerande färger. Ge mig en översikt över ett innehållskalender för en djurvårdsverksamhet som täcker en månad. Inkludera inläggstyper, teman och bästa tidpunkter för publicering. Skriv en övertygande Facebook-annons för ett gratis webbinarium om personlig ekonomi. Målgruppen är millennials som kämpar med studielån. Håll dig under 100 ord. Skapa en bild för ett LinkedIn-karusellinlägg om produktivitetstips. Designa den första bilden med en ren layout, professionella färger och utrymme för textöverlägg. Föreslå populära hashtags för en resebloggare som skriver om budgetbackpacking i Sydostasien. Inkludera en blandning av populära och nischade taggar.

🔍 Visste du att? Hur du frågar är viktigt (även tonfallet spelar roll). En tvärkulturell studie visade att artiga frågor till chatbots (ja, ord som "snälla" och "tack") ledde till mätbart bättre svar, vilket tyder på att LLM speglar mänskliga interaktionssignaler mer än vi trodde.

Prompts för kreativt skrivande

Skriv en novell med Meta AI-prompts

Skriv en kort berättelse om en detektiv som kan höra människors tankar, men bara när de ljuger. Skriv 150 ord och avsluta med en cliffhanger. Skapa fem unika bakgrundshistorier för en fantasyroman. Varje karaktär ska ha en tydlig personlighetsdrag och en dold hemlighet. Hjälp mig att brainstorma plot twists för en romantisk roman där huvudpersonerna är rivaliserande food truck-ägare i Austin, Texas. Skriv en dialog mellan två gamla vänner som träffas efter 20 år. Den ena har blivit rik, den andra har valt ett enkelt liv. Visa spänningen utan att vara uppenbar. Skapa en detaljerad beskrivning av en övergiven nöjespark vid solnedgången. Fokusera på sensoriska detaljer som skapar en kuslig atmosfär. Skapa ett stämningsfullt bokomslagskoncept för en mystisk thriller som utspelar sig i en dimmig kuststad. Inkludera en fyr, mörka vatten och en hotfull himmel. Föreslå 10 kreativa skrivuppslag baserade på temat andra chanser. Gör dem tillräckligt specifika för att väcka omedelbara idéer. Skriv om denna paragraf i tre olika stilar: noir-detektiv, fantasifull saga och modern thriller [klistra in din paragraf] Designa ett porträtt av en steampunk-uppfinnare i hans röriga verkstad. Inkludera mässingsglasögon, mekaniska prylar och kläder från viktorianska tiden.

🧠 Kul fakta: Lazy prompting blir allt populärare. AI-pionjären Andrew Ng sa nyligen att minimala uppmaningar ibland fungerar bäst: när en modell redan är kapabel kan du "kopiera och klistra in felmeddelanden + be om en lösning" istället för att ge en lång kontext.

Prompts för videoproduktion

Skapa YouTube-miniatyrbilder med Meta AI-prompts

Skriv ett 60 sekunder långt videoskript för TikTok som förklarar hur man förbereder måltider för nybörjare. Inkludera en hook, tre huvudtips och en avslutande uppmaning till handling. Föreslå 15 YouTube-videoidéer för en spelkanal med fokus på indiespel. Inkludera catchiga titlar och korta beskrivningar för varje video. Skapa en storyboard-översikt för en 30 sekunder lång Instagram Reel som visar före-och-efter-bilder av hemorganisation. Dela upp den i fem sekunders segment. Designa en YouTube-miniatyrbild för en teknikrecension av budget-smartphones. Använd fet text, kontrasterande färger och en iögonfallande layout. Skriv ett engagerande manus till en videointroduktion för en teknikrecensionskanal. Videon handlar om billiga trådlösa hörlurar under 50 dollar. Fånga tittarnas intresse under de första fem sekunderna. Generera idéer till 10 pedagogiska YouTube Shorts om tips för mental hälsa. Varje film ska vara under 60 sekunder lång och innehålla ett visuellt förslag. Skapa en animerad titelkortdesign för en matlagningskanal. Visa köksredskap, färska ingredienser och lekfulla typsnitt. Stil: modern och färgglad Skriv en videobeskrivning och tagga förslag för en matlagningsguide om hur man lagar äkta thailändsk grön curry. Optimera för YouTube-sökning Skapa en shotlista för en produktöppningsvideo. Produkten är en laptopväska i premiumläder. Inkludera åtta olika kameravinklar och vad som ska framhävas.

Visste du att? 45 % av våra undersökningsdeltagare säger att de håller flikar med arbetsrelaterad information öppna i flera veckor. För ytterligare 23 % innehåller dessa värdefulla flikar AI-chattråd fyllda med sammanhang. I grund och botten outsourcar en stor majoritet minne och sammanhang till bräckliga webbläsarflikar. Upprepa efter oss: Flikar är inte kunskapsbaser. 👀 ClickUp Brain MAX förändrar spelplanen här. Denna AI-superapp låter dig söka i din arbetsyta, interagera med flera AI-modeller och till och med använda röstkommandon för att hämta sammanhang från ett enda gränssnitt. Eftersom MAX finns på din dator tar det inte upp plats i flikarna och kan spara konversationer tills du raderar dem.

Prompts för bildgenerering

Få kreativa illustrationer baserade på dina Meta AI-prompts

Skapa en bild av en mysig kaféinteriör med varm belysning, vintagemöbler, växter som hänger från taket och en barista bakom disken. Stil: akvarellillustration Skapa en minimalistisk logotyp med en bergstopp och en uppgående sol. Använd endast tre färger: marinblå, orange och vit. Modern och ren estetik. Designa ett futuristiskt stadslandskap på natten med flygande bilar, neonskyltar och höga skyskrapor. Stilen ska vara cyberpunk med en lila och blå färgpalett. Skapa en bild av en fridfull zenträdgård med en träbro över en koidamm, körsbärsträd och stenlyktor. Stil: realistisk fotografi Skapa en fantasifull illustration av ett trädhusbibliotek fyllt med böcker, mysiga läshörnor, ljusslingor och en spiraltrappa. Stil: illustration för barnbok Designa en vintage-reseaffisch för Paris med Eiffeltornet, klassisk färgpalett från 1950-talet, djärv typografi och art déco-stil. Skapa en abstrakt representation av artificiell intelligens med hjälp av geometriska former, kretsmönster och en gradient från blått till lila. Modern teknisk estetik Skapa ett fantasilandskap med flytande öar, vattenfall som faller ner i molnen, magiska glödande kristaller och en drake som flyger i fjärran. Designa en produktmodell som visar en kaffekopp på ett träbord i morgonljuset, med en bärbar dator i bakgrunden och en minimalistisk arbetsplatsestetik.

🔍 Visste du att? Prompt-engineering-tekniker kan kategoriseras i minst tre huvudtyper: manuella naturliga språkprompts, inlärda vektorprompts (inbäddningar) och hybridmetoder med "prompt + finjustering", vilket visar hur omfattande området är.

Prompts för fotoredigering

Förbättra dina foton och illustrationer ytterligare med en optimerad prompt i Meta AI

Förbättra färgerna i den här bilden för att göra solnedgången mer levande. Öka de orangea och rosa tonerna samtidigt som hudtonerna förblir naturliga. Ta bort bakgrunden från denna produktbild och ersätt den med en ren vit bakgrund. Behåll skuggorna för att skapa djup. Justera detta porträtt för att få en varm, gyllene belysningseffekt. Mjuka upp skuggorna och lägg till ett svagt sken på motivet. Gör denna matbild mer aptitlig genom att förbättra färgerna, öka skärpan och justera kontrasten. Se till att den ser naturlig ut, inte övermättad. Förvandla denna dagbild till en stämningsfull kvällsscen. Mörkna himlen, lägg till varma gatlyktor och skapa en filmisk atmosfär. Korrigera belysningen i denna inomhusbild. Den är för mörk och har en orange färgton från lampan. Gör den ljusare och mer neutral. Ge detta porträtt ett vintagefilmutseende. Lägg till lite kornighet, dämpade färger med en gröngul nyans och mjuk vinjettering runt kanterna. Sudda ut den röriga bakgrunden i detta porträtt samtidigt som motivet förblir skarpt. Skapa en professionell djupskärpaeffekt Lägg till en drömlik, eterisk kvalitet till detta naturfoto. Öka mjukheten, lägg till en lätt dimma och förstärk pastelltonerna.

Prompts för Instagram

Skapa karusellomslagsbilder för Instagram med Meta AI

Skapa 10 idéer till Instagram Stories för en klädbutik. Inkludera interaktiva element som omröstningar, frågesporter och frågestickers. Designa en karusellbild för Instagram till ett inlägg om tips för morgonrutiner. Använd lugnande färger, en ren layout och lämna utrymme för titeltexten. Skriv en biografi för mitt Instagram-konto om resor. Jag är en ensamresande kvinna som fokuserar på budgetäventyr. Håll det under 150 tecken och inkludera en uppmaning till handling. Generera idéer till karusellinlägg för en grafisk designers portfolio. Föreslå vad som ska ingå på varje bild för att visa upp arbetet och locka kunder. Skapa en mall för en Instagram-story med varumärkesprofil för en hälsocoach. Inkludera utrymme för dagliga tips, motiverande citat och personliga varumärkeselement.

🚀 Snabbtips: Skapa bilder utan att bryta din koncentration och arbetsflöde med ClickUp Brain. Gå från koncept till kreativitet med ClickUp Brain för bildgenerering Du kan skriva in en prompt och be AI att generera upp till 10 bildvarianter samtidigt. Bilderna kan infogas direkt i ditt arbetsområde, vilket gör det användbart för konceptutforskning, kampanjutkast och snabba visuella referenser utan att behöva byta till ett separat designverktyg.

Prompts för WhatsApp

Skriv OOO-meddelanden med Meta AI

Skriv ett professionellt WhatsApp-meddelande för att följa upp ett projektförslag som jag skickade till en kund förra veckan. Var artig och inte för påträngande. Skapa ett vänligt påminnelsemeddelande till min studiegrupp om vårt möte imorgon. Ange tid, ämne och vad alla bör förbereda. Skriv ett WhatsApp-meddelande för att tacka nej till en festinbjudan på ett artigt sätt. Jag har redan ett annat åtagande, men jag vill visa att jag uppskattar att jag blev inbjuden. Designa en enkel, professionell profilbild för WhatsApp Business för ett hembageri. Inkludera en cupcake-ikon och företagsnamnet i en ren, vänlig stil. Föreslå ett god morgon-meddelande att skicka till min familjegruppchatt. Gör det varmt och positivt utan att vara för klyschigt. Skriv ett professionellt autosvar för WhatsApp Business när du är bortrest. Jag är på semester till nästa måndag. Inkludera kontaktinformation för nödsituationer. Skapa en meddelandemall för att bekräfta bokningar med kunder. Ange datum, tid, plats och vad de behöver ta med sig. Skapa en WhatsApp-statusbild med ett inspirerande citat om tacksamhet. Använd en naturlig bakgrund och elegant typografi. Skriv ett tackmeddelande till någon som har rekommenderat en kund till mitt företag. Gör det uppriktigt och specifikt om hur mycket jag uppskattar deras stöd. Skapa ett reklammeddelande för WhatsApp Business där du annonserar en tidsbegränsad rabatt. Inkludera en känsla av brådska, tydliga erbjudandedetaljer och en uppmaning till handling.

🧠 Kul fakta: De första ”promptarna” dök upp på 1960-talet med ELIZA, där användarna skrev in sina känslor och systemet återspeglade dem. Vissa blev så fästa vid systemet att Joseph Weizenbaums (uppfinnarens) sekreterare bad om tid att prata med ELIZA privat, eftersom hon trodde att systemet förstod dem.

Roliga Meta AI-prompts

Prova roliga Meta AI-prompts

Skriv en dikt om en AI som är trött på att svara på samma frågor varje dag. Låtsas att du är en AI-terapeut för andra AI:er. Vilket råd ger du till en chattbot som befinner sig i en existentiell kris? Beskriv en dag i livet för en AI som bara vill vara en brödrost Skapa en stand-up-komediroutine ur perspektivet av en AI som är avundsjuk på människors kaffepauser.

👀 Visste du att: Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använde ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 % , enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

📚 Läs också: Exempel på prompt engineering, tekniker och praktiska tillämpningar

Vilka är de vanligaste misstagen när man använder uppmaningar i Meta AI?

Att använda Meta AI kan verka enkelt, men det krävs övning för att få konsekventa svar av hög kvalitet. Nedan följer några vanliga misstag som gör uppmaningarna mindre effektiva och hur du kan åtgärda dem.

Misstag Vad händer Hur man fixar det Saknar sammanhang AI har svårt att förstå vad som behövs Lägg till bakgrundsinformation eller exempel för tydlighetens skull. För många instruktioner Modellen tappar fokus Håll varje prompt till ett tydligt mål Svag frågeställning Resultaten känns ofullständiga eller förvirrande Ställ direkta, specifika frågor Hoppa över feedbackloopar Prompts förbättras inte med tiden Granska resultaten och förfina formuleringarna regelbundet.

🧠 Kul fakta: Chain-of-Thought (CoT)-prompting visar att bara genom att lägga till "Låt oss tänka steg för steg" till en prompt förbättras resonemangsuppgifternas prestanda på LLM:er avsevärt.

Begränsningar vid användning av Meta AI

Meta AI är användbart för snabb innehållsgenerering och idéstöd, men det är inte felfritt. Många användare upplever att dessa begränsningar får dem att utforska alternativ till Meta AI:

Ytligt resonemang om komplexa ämnen: Det kan missa sammanhang eller nyanser i tekniska eller strategiska diskussioner.

Beroende av tydliga och bra uppmaningar: Dåligt strukturerade inmatningar kan leda till irrelevanta eller repetitiva resultat.

Data- och integritetsfrågor: Användare som hanterar känslig information kan uppleva datapolicyerna som restriktiva.

Begränsad kreativ konsistens: Ton och stil kan variera mellan olika Ton och stil kan variera mellan olika AI-skrivprompter , vilket kan påverka varumärkets enhetlighet.

Integrationsbrister: Det fungerar inte smidigt med vissa företags- eller arbetsflödesverktyg, vilket begränsar samarbetet i realtid.

📖 Läs också: Hur man blir promptingenjör

Meta AI-alternativ att utforska

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är några Meta AI-alternativ som hjälper dig att komma vidare i ditt arbete. 👇

1. ClickUp

De flesta kreatörer och marknadsförare stöter på detta arbetsflödesgap – där AI hjälper dig att skapa snabbare, men inte hjälper dig att utföra bättre. Dina uppmaningar, utkast och idéer hamnar utspridda över dokument, chattappar och projektverktyg.

ClickUp överbryggar den klyftan som världens första konvergerade AI-arbetsyta. Det är där ditt AI-genererade innehåll möter faktisk projektledning – och förvandlar brainstorming till uppgifter, utkast till arbetsflöden och idéer till färdiga arbeten.

ClickUp eliminerar alla former av arbetspridning för att ge 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

För innehållsskapare och marknadsförare som vill att deras AI-arbete ska leda någonstans, så här håller ClickUp jämna steg.

AI som fungerar som din personliga assistent

Vill du ha en AI-assistent som förstår de mål, kommentarer, referensdokument och konversationer som du redan har öppna? ClickUp Brain finns i de utrymmen där ditt arbete utförs. Du behöver bara fråga, så hämtar den information från det som händer i ditt arbetsutrymme.

Låt oss säga att du förbereder en artikel för en produktlansering. Du öppnar den relevanta uppgiften och ber ClickUp Brain att granska upptäcktsanteckningar, kundsamtal och intern feedback. Det formar en berättelse som tydligt belyser användarens utmaning och den nya upplevelsen.

Därefter kan du finjustera formuleringarna, bifoga dem till releasearbetet och dela dem för granskning inom samma utrymme.

📌 Du kan också prova dessa uppmaningar: Granska upptäckts- och feedbackuppgifter för Feature Delta. Skriv ett kort utkast som förklarar användarens problem och det resultat som denna funktion möjliggör.

Sammanfatta resonemanget bakom detta beslut i en mening och bifoga det till uppgiftsbeskrivningen.

Markera de tre viktigaste insikterna från denna användarintervju och lägg till en checklista med uppföljningsåtgärder.

Skriv om denna paragraf så att den låter direkt och självsäker samtidigt som innebörden förblir oförändrad.

Rör dig smidigt mellan flera AI-modeller

Både Brain och ClickUp Brain MAX låter dig använda ChatGPT, Claude och Gemini under ett och samma tak. Eftersom varje modell är specialiserad på sina egna styrkor kan du växla mellan dem utan att behöva jonglera med separata AI-verktyg.

Byt LLM inom ClickUp Brain för att anpassa din AI-upplevelse.

Detta minskar AI-spridningen eftersom alla modeller arbetar utifrån samma projektdata och sammanhang.

Exempel: Anta att du förbereder ett meddelande för en funktionsannonsering. Du har redan dokumenterat forskning, samtalsanteckningar och interna resonemang i din ClickUp-uppgift. Du öppnar Brain MAX, den fristående desktop-appen från ClickUp, och ber Claude att bryta ner informationen till en enkel berättarstruktur. Använd Gemini i ClickUp Brain MAX för att stödja din strategi När strukturen känns stabil byter du till ChatGPT för att justera tonen för ett kundinriktat meddelande. Sedan byter du till Gemini för att komprimera meddelandet till en tydlig produktuppdatering på två meningar.

📌 Prova denna prompt: Förfina denna berättelse för att öka tydligheten och betona användarresultatet. Komprimera sedan den till en produktuppdatering på 2–3 meningar.

Fånga upp idéer så fort du får dem

Talk to Text i ClickUp Brain MAX stöder röststyrd produktivitet, så att dina tankar och insikter förblir intakta när de uppstår. Du talar en gång, och Brain MAX strukturerar tanken till användbart arbete.

Fånga upp muntliga insikter med ClickUp Talk to Text och omvandla dem direkt till strukturerade steg

Anta till exempel att du avslutar ett kundsamtal och hör en fras som perfekt fångar användarens frustration. Du säger det högt medan uppgiften fortfarande är öppen. Talk to Text omvandlar den tanken till en tydlig insiktsmening som du kan lägga till i uppgiften.

Få tillgång till kunskap precis när du behöver den

Enterprise Search i ClickUp samlar din beslutshistorik, dina forskningsspår, användarnoter och stöddokument utan att du behöver gräva.

Hämta kopplad kunskap och beslutsunderlag direkt med ClickUp Enterprise Search

Du skriver in den fras du kommer ihåg, och ClickUp Brain hämtar allt som är kopplat till det sammanhanget.

Anta att du behöver se över skälen till en förändring i onboarding-flödet från förra kvartalet. Du söker efter funktionsnamnet och Enterprise Search visar användarundersökningsuppgiften, mötesreferatet och den slutliga beslutanteckningen. Du får klarhet på några ögonblick och kan fortsätta arbetet.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera återkommande arbete: Aktivera uppdateringar av uppgifter, vidarebefordra uppdrag och skicka uppföljningar så att arbetsflödena upprätthålls med Aktivera uppdateringar av uppgifter, vidarebefordra uppdrag och skicka uppföljningar så att arbetsflödena upprätthålls med ClickUp Automation

Låt processerna korrigera sig själva: Ställ in Ställ in ClickUp Agents för att övervaka uppehållna uppgifter eller försenat arbete och påminna rätt personer vid rätt tidpunkt.

Håll din schemaläggning flexibel: Omorganisera din dag utifrån nya prioriteringar, deadlines eller arbetsbelastning med Omorganisera din dag utifrån nya prioriteringar, deadlines eller arbetsbelastning med ClickUp Calendar , så att din schemaläggning anpassas i realtid.

Förvandla samtal till handling: Låt Låt ClickUp AI Notetaker delta i samtal, dokumentera beslut och bifoga åtgärdspunkter direkt till den uppgift som behöver dem.

Spara tankar som du vill upprepa: Spara uppmaningar i ClickUp Brain så att alla teammedlemmar använder samma resonemangsmönster för forskning, analys eller outreach.

Gå smidigt från idé till arbetsflöde: Kartlägg experiment, arbetsflöden, kundresor eller systemlogik på Kartlägg experiment, arbetsflöden, kundresor eller systemlogik på ClickUp Whiteboards.

Gör data självuppdaterande: Lägg till Lägg till ClickUp AI Fields för att automatiskt beräkna sentiment, brådskandehet, komplexitet, hälsopoäng eller affärsrisk.

Begränsningar för ClickUp

Verktygets omfattande uppsättning funktioner och anpassningsalternativ kan överväldiga nya användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (10 585+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

En Reddit-användare delar med sig av sina erfarenheter av ClickUp:

Ja. ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

Ja. ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra.

Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

2. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT hanterar allt från att skriva utkast till e-postmeddelanden till felsökning av kod via ett enkelt chattgränssnitt. OpenAI:s konversationsmodell kommer ihåg tidigare utbyten under din session, så att du kan bygga vidare på tidigare svar utan att behöva upprepa sammanhanget.

Skrivassistenten erbjuder olika modellalternativ, beroende på om du behöver mer sofistikerade resonemang eller snabbare resultat. Röstkonversationer fungerar förvånansvärt bra för handsfree-interaktion, och mobilappen ger dig full funktionalitet i din telefon.

ChatGPT:s bästa funktioner

Skapa anpassade GPT:er som behåller specifika instruktioner och preferenser för återkommande uppgifter, så att du slipper förklara kraven på nytt i varje ny konversation.

Växla mellan modellversioner mitt i konversationen för att balansera bearbetningshastighet mot komplexitet utifrån dina aktuella behov.

Ladda upp PDF-filer, kalkylblad eller bilder och ställ detaljerade frågor om innehållet utan att manuellt extrahera eller transkribera informationen.

Skapa bilder med AI-bildprompter och förfina dem genom att begära specifika justeringar av element som komposition, färg eller stil.

ChatGPT:s begränsningar

Användare av gratistjänsten upplever långsammare svarstider under högtrafik och förlorar tillgången till avancerade funktioner som bildgenerering och dataanalys.

Anpassade GPT:er som skapats av communityn varierar avsevärt i utskriftskvalitet eftersom vem som helst kan skapa och dela dem.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Pro: 200 $/månad

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 045+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

3. Claude

via Claude

Claude bearbetar långa dokument och behåller sammanhanget i långa konversationer. Anthropic har utvecklat det för att hantera komplexa projekt som utvecklas över flera utbyten, vilket gör det användbart för arbete som kräver en konsekvent förståelse över tid.

Vision-funktionerna gör att du kan ladda upp diagram, scheman eller bilder för tolkning och analys. Gränssnittet är minimalistiskt och distraktionsfritt, vilket sätter konversationen i centrum.

Claudes bästa funktioner

Ladda upp flera dokument samtidigt och ställ frågor som kräver sammanställning av information från olika källor för att identifiera mönster eller motsägelser.

Begär texter i specifika tonfall och stilar, och finjustera sedan resultatet genom att beskriva exakt hur du vill att tonfallet, strukturen eller formaliteten ska justeras.

Utveckla kod över flera utbyten medan assistenten kommer ihåg dina arkitektoniska val, namngivningskonventioner och projektkrav från tidigare meddelanden.

Claude-begränsningar

Assistenten vägrar ibland rimliga förfrågningar och tillämpar överdrivet försiktiga innehållspolicyer som kan störa legitima arbetsflöden.

Gratis tillgång begränsas under perioder med hög efterfrågan, vilket innebär att användarna måste vänta i fem timmar innan de kan fortsätta sina konversationer.

Aktuell information kräver explicit aktivering av webbsökningsfunktioner eftersom baskunskapen har ett slutdatum.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: Från 100 $/månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

📚 Läs också: De bästa alternativen till Claude AI

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini ansluter direkt till ditt befintliga Google-ekosystem. Plattformen integreras med Gmail, Drive, Docs och Kalender, så att du kan söka i dina personliga filer och information utan att lämna konversationen.

Tillägg hämtar data från YouTube, Maps och Flights, vilket utökar vad du kan åstadkomma i ett enda gränssnitt. Du kan skriva utkast till innehåll som exporteras direkt till Google Workspace-appar, vilket eliminerar det vanliga kopiera-klistra-in-arbetsflödet.

Google Gemini bästa funktioner

Skapa utkast till dokument, kalkylblad eller presentationer som överförs direkt till Google Workspace-appar med bibehållen formatering.

Växla mellan textinmatning, röstfrågor och bilduppladdningar inom samma konversationstråd utifrån din aktuella situation.

Hämta information i realtid från Google Sök automatiskt under konversationer för aktuella händelser, fakta eller uppdaterade data.

Begränsningar för Google Gemini

Tillägg som ansluter till Googles tjänster fungerar inte på samma sätt för olika kontotyper, och arbetsplatskonton har fler begränsningar i vissa regioner.

Svaren gynnar ibland Googles produkter och tjänster, även när alternativ kanske bättre svarar på din specifika fråga eller ditt behov.

Priser för Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: 19,99 $/månad

Google AI Ultra: 249,99 $/månad

Google Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (275+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📚 Läs också: De bästa alternativen till Google Gemini AI som du kan prova nu

5. Perplexity AI

via Perplexity AI

Perplexity AI fungerar som ett forskningsverktyg som anger sina källor. Varje svar innehåller klickbara källhänvisningar som länkar till originalmaterialet, så att du kan verifiera informationen och utforska ämnena vidare.

Fokusläget begränsar sökningarna till specifika källtyper, såsom akademiska artiklar, Reddit-diskussioner eller YouTube-videor. Med samlingar kan du organisera relaterade sökningar efter ämne och bygga kunskapsbaser för pågående projekt som sträcker sig över flera sessioner.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Verifiera påståenden genom att klicka på inbyggda källhänvisningar som länkar direkt till källmaterialet, så att du själv kan läsa originalinnehållet och bedöma trovärdigheten.

Följ AI-genererade förslag på relaterade frågor som visas efter varje svar och upptäck samband och perspektiv som du kanske har missat.

Få tillgång till aktuell information genom automatiska webbsökningar som körs vid varje sökning, så att svaren speglar de senaste utvecklingen och uppdateringarna.

Begränsningar för Perplexity AI

Gratis konton har dagliga begränsningar för avancerade sökningar, vilket begränsar tillgången till mer kapabla modeller när du behöver göra djupare efterforskningar.

Svaren prioriterar korthet framför djup, och saknar ibland nyanser och detaljer.

Citatens kvalitet beror helt på tillgängliga källor och ibland på mindre auktoritativa webbplatser som inte helt stöder de angivna påståendena.

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Enterprise Pro: 40 $/månad per användare

Enterprise Max: 325 $/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Perplexity AI

Ge liv åt dina AI-resultat med ClickUp

Bra Meta AI-prompts förändrar allt. De skapar klarhet, vässar idéer och hjälper dig att komma till saken snabbare.

Men uppmaningar i sig räcker inte. Du behöver fortfarande en plats där idén förvandlas till en plan, planen förvandlas till handling och handlingen leder till något konkret.

Det är där arbetet antingen går framåt eller stannar upp, och det är oftast där det blir rörigt med att växla mellan flikar.

ClickUp samlar hela arbetsflödet på ett ställe. Du brainstormar med ClickUp Brain, lägger in insikter direkt i uppgifter och driver arbetet framåt utan att behöva återställa sammanhanget var femte minut.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

Meta AI kan använda uppmaningar och utdata för att förbättra sina modeller, beroende på dina sekretessinställningar och plattformsanvändning. Det är bäst att granska Metas sekretesspolicy och undvika att dela känslig eller konfidentiell information.

Meta AI-prompts fungerar bra med naturliga, beskrivande formuleringar och är utformade för snabba svar inom Meta-plattformar som Facebook, Instagram och WhatsApp. ChatGPT-prompts är bättre för detaljerade, strukturerade förfrågningar som kräver längre eller mer komplexa svar.

De bästa Meta AI-bildprompterna är tydliga och specifika, vanligtvis en till tre meningar långa. För korta kan vara vaga och för långa kan förvirra AI. Fokusera på att ge tillräckligt med sammanhang utan att överbelasta med detaljer.

Ja, Meta AI kan generera både text och bilder från en enda prompt. Du kan beskriva vad du vill ha i detalj, och AI:n kommer att producera skriftligt innehåll, bilder eller båda, beroende på begäran.