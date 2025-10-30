Över 25 Sora AI-prompts för att skapa magi från text till video

Tänk om en textrad kunde bli en fullständigt renderad video?

Det är inte längre ett tankeexperiment – det är vardagen för de första användarna av Sora AI, ett generativt videoverktyg som gör mer än bara påskyndar produktionen. Det förändrar kreativa teams sätt att tänka kring visuellt berättande: mindre finputsning, mer iteration. Färre utkast, snabbare insikter.

Och den kreativa världen har lagt märke till det.

Naturligtvis fylls internet snabbt med råd, tips och... skämt när det kommer till nya AI-verktyg. Ett exempel: här är en Reddit-konversation som driver med jakten på de "bästa" Sora AI-prompterna:

Men bakom memes finns det en verklig potential. Verktyg som Sora AI gör det möjligt för marknadsförare, kreatörer och produktteam att enkelt skala upp videoproduktion, storytelling och automatisering av visuellt innehåll.

I det här blogginlägget utforskar vi några Sora AI-prompter som hjälper dig att skapa innehåll för din målgrupp.

Vad är Sora AI?

via Sora AI

Sora AI är en generativ text-till-video-modell utvecklad av OpenAI som skapar korta videoklipp av hög kvalitet utifrån naturliga språkprompter. Det kan producera scener med: Flera karaktärer som interagerar naturligt

Kamerarörelser och filmiskt perspektiv

Detaljerade miljöer och jämn belysning

Logisk fysik och tidsmässig koherens mellan bildrutor

AI-verktyget kan också förlänga befintliga videor, generera nya bildrutor och använda en kombination av diffusions- och transformatorarkitekturer för att producera tidsmässigt konsistenta, visuellt sammanhängande resultat.

Vad är Sora AI-prompts?

Sora AI-prompter är instruktioner som du ger till OpenAI:s text-till-video-AI för att förverkliga dina idéer i form av videor på upp till en minut. Du kan definiera allt från karaktärernas rörelser och belysning till kameravinklar och känslomässig ton. Se till att de är tydliga (under 120 ord), levande och strukturerade – som ett mini-storyboard i textform.

Sora älskar specificitet. Berätta vad som händer, var och hur det känns.

✅ Exempel på prompt:

”En designer skissar wireframes i en solbelyst studio, med mjuk jazzmusik i bakgrunden. ”

Det är filmisk klarhet på mindre än 20 ord.

Fördelar med att använda AI-prompts vid videoproduktion

Här är några fördelar med att använda Sora AI-prompts för videoproduktion:

Påskyndar videoproduktionen genom att snabbt generera innehåll från enkla textinmatningar.

Utökar de kreativa möjligheterna genom att översätta fantasifulla idéer till visuella scener.

Minimerar produktionskostnaderna genom att eliminera behovet av skådespelare, kameror och komplex redigering.

Möjliggör anpassning och personalisering av videoinnehåll i stor skala med varierade uppmaningar.

Förbättrar konsistensen i videor med flera scener eller flera tagningar genom promptstyrd kontroll

Underlättar snabb prototyputveckling och iteration av videokoncept innan full produktion

Skalbarhet för projekt och möjlighet till fjärrsamarbete med molnbaserad tillgänglighet

🔍 Visste du att? Forskning har visat att AI-genererade syntetiska videor (med avatarer istället för filmade presentatörer) ger lika stora inlärningsvinster som traditionella videor, vilket tyder på att högkvalitativa videor inte längre alltid kräver stora studior.

Vill du ha en plug-and-play-handbok för AI-marknadsföring? Titta på den här snabbstartsguiden för att se hur riktiga team använder AI för att segmentera leads, skriva snabbare och mäta det som är viktigt – utan att behöva göra några tekniska omställningar.

Hur man skriver effektiva Sora AI-prompts

Hur du beskriver en scen, karaktär eller handling påverkar direkt videoresultatet. Därför är det viktigt att veta hur man skriver tydliga, koncisa och fantasifulla instruktioner.

Så här skriver du tydliga och effektiva Sora AI-prompts:

Steg 1: Definiera först ditt mål

Fråga dig själv: Vilken historia vill jag berätta?En snabb handledning, en dramatisk avslöjande eller en mysig produktfilm?Ditt syfte avgör tempo, ton och visuell stämning.

📌 Till exempel kommer en prompt som ”en elegant produktdemo som lyfter fram appens funktioner med minimalistisk UI-rörelse” att se väldigt annorlunda ut än ”en lekfull produktdemo som visar samma app med ljusa färger och ikoniska ikoner i tecknad stil”.

Genom att ange avsikten i förväg håller du dina bilder konsekventa och i linje med varumärket.

Tänk på tonen, stilen och målplattformen innan du lägger till några scendetaljer; detta sparar tid i iterationer.

🔍 Visste du att? En storskalig undersökning visade att 91 % av marknadsförare redan använder någon form av AI i sina videoproduktionsprocesser, och 85 % av dem säger att det har minskat kostnaderna.

Steg 2: Strukturera uppmaningar kring viktiga element

Varje bra prompt täcker sex väsentliga delar:Vem, handling, miljö, kamera, belysning, ljud.

Exempel på promptanalys:

Ämne och åtgärd: ”En produktchef gestikulerar medan han presenterar en holografisk instrumentpanel som svävar framför honom”.

Miljö och atmosfär: ”Ljust, modernt kontor med solbelysta glasväggar och subtila reflektioner på polerade ytor”.

Kamera och bildkomposition: ”Medelbild, låg och intim vinkel, filmisk bildkomposition, 50 mm-objektiv, kort skärpedjup”

Belysning och färg: ”Mjuk, varm belysning, lätt filmisk glöd, som framhäver det holografiska gränssnittet”.

Ljud och atmosfär: ”Tangentbordsklick, svagt kontorssnack, mjuk bakgrundsmusik”

💡 Proffstips: Använd verb som visar rörelse, till exempel "glider", "roterar" och "sveper", för att göra animationerna naturliga.

Steg 3: Håll beskrivningarna levande men koncisa

Undvik vaga Sora AI-prompter, såsom "visa en cool produkt". Beskriv istället scenen i detalj: "Användaren sveper genom den interaktiva instrumentpanelen medan animerade diagram uppdateras i realtid. " Specificitet guidar Sora samtidigt som det lämnar utrymme för AI-kreativitet.

Steg 4: Lägg till anpassningar

Ta kontroll över din videos rörelser, stil och iterationer för att göra den helt och hållet din egen:

Kontrollera rörelse och timing: Dela upp komplexa sekvenser i tydliga steg. Till exempel: ” Chefen går till skrivbordet, trycker på hologrammet och zoomar in på instrumentpanelens mätvärden. ” Detta säkerställer smidiga övergångar och undviker tekniska problem i videor med flera tagningar.

Referensstilar eller estetik: Anpassa dina bilder efter genre eller design: ”Teknisk startup-reklamstil, futuristisk användargränssnitt, livfulla neonaccenter” eller ”minimalistisk 2D-animation för annonser på sociala medier”. Bekanta filmreferenser hjälper Sora att upprätthålla en konsekvent bildstil.

💡 Proffstips: Behandla Sora AI-prompter som utkast. Skapa en version → justera ett element (kameravinkel, belysning eller färg) → kör igen. Om resultatet inte känns rätt, förenkla först: låsa en viktig åtgärd eller inställning och bygg sedan gradvis upp komplexiteten.

Steg 5: Använd bilder och ställ in API-parametrar

Vill du ha ett enhetligt utseende på karaktärer eller produkter i flera videor? Lägg till en referensbild tillsammans med din prompt. Det är perfekt för produktlanseringar där varumärkets visuella uttryck måste vara enhetligt.

Du måste också ange videolängd, upplösning och modellversion i API:et, snarare än i prompttexten. Korta klipp (4–8 sekunder) är lättare att hantera och sammanfoga till längre sekvenser, samtidigt som rörelserna förblir smidiga och sammanhängande.

De bästa Sora AI-prompterna för olika användningsfall

Sora AI förändrar hur team brainstormar, skapar storyboards och producerar videor. Och för att få den perfekta videon eller bilden behöver du inte bli en promptingenjör.

Här är några förslag på uppmaningar för olika områden:

Marknadsföring och reklam

En filmisk reklamfilm för ett kafé

📌 Användningsfall: Varumärkesberättande, kampanjer, sociala annonser och produktreklam.

Skapa en 20 sekunder lång filmisk reklamfilm som visar en småföretagare som öppnar sitt café vid soluppgången och fångar värme, dofter och gemenskapskänsla. Skapa en elegant produktpresentation för en smartklocka, med fokus på fitnessspårning, minimalistisk design och aktiva livsstilsbilder. Visualisera en snabb montage av en global marknadsföringskampanj som lanseras på skyltar, telefoner och sociala plattformar. Producera en kort vertikal video för sociala medier som visar hur ett hållbart hudvårdsmärke används i verkligheten i naturligt ljus.

💡 Proffstips: Ange kamerarörelser (panorering, dolly zoom, luftbild) för dynamiska, reklamliknande bilder. Du kan också inkludera färgkorrigeringstermer som ”varma filmiska toner”.

Innehållsskapande och media

YouTube-video med filmiska kamerarörelser

📌 Användningsfall: Storytelling, intron/outron, kortformat innehåll och visuella experiment.

Skapa en 15 sekunder lång YouTube-intro med en filmisk kamerarörelse genom en mysig, kreativ studio fylld med stämningsfull belysning och konstmaterial. Skapa en time-lapse-film av en konstnär som skissar en väggmålning som förvandlas till en digital version på skärmen. Producerar en kort berättelse om en filmskapare som jagar inspiration genom regniga stadsgator på natten. Skapa loopade B-roll-bilder för en podcastbakgrund – mjuk belysning, rörlig kamera, minimalistisk skrivbordsuppställning

💡 Proffstips: Inkludera detaljer som bildformat (16:9 eller 9:16) och kamerarörelser så att resultatet passar plattformen – det gör stor skillnad, som visas i dessa exempel på prompt engineering.

Produkt och teknik

En steg-för-steg-guide till molnlagring

📌 Användningsfall: Funktionsförklaringar, onboarding, investerarpresentationer, berättande om produktvisioner.

Visa en smidig animation av en användare som interagerar med en mobilapp, med fokus på onboarding-steg och smidiga övergångar. Skapa en visuell demo av en futuristisk AI-arbetsplats med flytande holografiska gränssnitt, mångsidigt teamsamarbete och datavisualiseringar. Producera en tydlig, minimalistisk förklaring som visar hur molnlagring håller data synkroniserade mellan flera enheter. Skapa en produktvision som visar utvecklingen av en smart hem-enhet från skiss till verklig användning.

🔍 Visste du att? 99 % av marknadsförare som använder video anser att det har förbättrat användarnas förståelse för deras produkt eller tjänst.

När en hund överlistar sin ägare: en av de roligaste Sora AI-prompterna hittills Det är lätt att tänka på Sora AI som ett verktyg för filmisk berättande eller stämningsfulla montage – men det är också en lekplats för smarta, absurda och märkligt charmiga uppmaningar som denna: Idé för prompt:”En hund sitter stolt bredvid sin ägare under en solig picknick i parken. Ägaren håller upp en bit pizza och säger: ”Nej, det här är min mat.” Hunden ser ledsen ut... sedan tar den långsamt fram en smartphone med tassen, beställer pizza online och väntar självbelåtet medan en budkille går rakt förbi den chockade ägaren och ger hunden pizzakartongen. ” Idé för prompt:”En hund sitter stolt bredvid sin ägare under en solig picknick i parken. Ägaren håller upp en bit pizza och säger: ”Nej, det här är min mat.” Hunden ser ledsen ut... sedan tar den långsamt fram en smartphone med tassen, beställer pizza online och väntar självbelåtet medan en budkille går rakt förbi den chockade ägaren och ger hunden pizzakartongen. ”

Företagskommunikation

Videor eller bilder för företagsintroduktion

📌 Användningsfall: Intern storytelling, rekrytering, onboarding och kulturbyggande.

Skapa en professionell men ändå varm video som visar olika medarbetare som samarbetar i en hybridkontorsmiljö. Skapa en kulturvideo som lyfter fram lagarbete, inkludering och företagets milstolpar i dokumentärstil. Producera en introduktionsanimation som presenterar företagets värderingar och mission för nyanställda. Visualisera en ledarskapsscen där en chef talar till anställda i ett town hall-möte med naturligt ljus och en konversationston.

E-handel och detaljhandel

Upplev en miljövänlig produkt

📌 Användningsfall: Produktlanseringar, lookbooks och sociala presentationer.

Skapa en modereel med modeller som går genom olika stadsmiljöer, där varje outfit speglar en säsong. Skapa en ren, minimalistisk produktuppläggningsvideo för en exklusiv parfym med makrobilder och dramatisk belysning. Visa en kund som bläddrar igenom en webbutik, lägger miljövänliga produkter i sin varukorg och får sin beställning i hållbar förpackning. Producera en visuell sekvens som visar en före-och-efter-renovering av ett rum med hjälp av heminredningsprodukter.

Resor och hotellbranschen

En ensam resenär på sandig och stenig mark

📌 Användningsfall: Destinationsmarknadsföring, upplevelser, visuellt berättande.

Skapa en filmisk resemontage av ett par som utforskar kuststäder med drönarbilder och gyllene timmesbelysning. Skapa en flygbild som övergår från en lyxig semesteranläggning till lokala kulturella upplevelser och mat. Producera en berättande video som visar en ensamresenär som skriver dagbok och tar foton längs vackra bergsstigar. Visualisera en hotellupplevelse från incheckning till frukost med havsutsikt i mjukt naturligt ljus.

🔍 Visste du att? 41 % av varumärkena har rapporterat att de använder AI för att skapa videor.

🤩 Bonus: Bildprompter

Produktens huvudbild

📌 Användningsfall: Kampanjbilder, produktbilder och material för sociala medier.

Skapa en fotorealistisk produktpresentation av en smartklocka på ett minimalistiskt skrivbord i mjukt morgonljus. Skapa en filmisk bild för sociala medier där en småföretagare öppnar sitt café vid soluppgången. Skapa en kontrastrik hero-bild av en ny hudvårdsprodukt med naturliga texturer och en ren bakgrund. Visualisera en dynamisk digital skylt som visar flera kampanjer för ett globalt varumärke på en gata i Tokyo fylld med människor.

Vanliga misstag att undvika med Sora AI-prompts

Sora AI är inte magi. Det är en spegel. Om din video ser vag, platt eller konstig ut beror det troligen på att prompten var otydlig. De bästa resultaten handlar inte om att vara mer kreativ. De handlar om att vara mer målmedveten. Sora behöver inte bara idéer. Den behöver riktning. Så här slutar du slösa bort prompts och börjar få scener som faktiskt fungerar.

Överbelasta inte uppmaningarna med motstridiga beskrivningar eller för många bilder i en och samma bild.

Inkludera kontext som miljö, belysning och kameraperspektiv för att ge dina bilder en grund.

Använd ett konsekvent språk eftersom blandade stilar (t.ex. ”film + tecknad film”) kan förvirra modellen och ge ojämna resultat.

Kontrollera tempot genom att nämna timing eller scenövergångar för att undvika abrupta klipp.

Inkludera känslor eller subtila handlingar (”nervös förväntan i snabba blickar”) för att göra resultatet mer verklighetstroget.

Ange oönskade element (”inga textöverlägg”, ”inga linsreflexer”) för att förfina slutresultatet.

Dokumentera effektiva uppmaningar och resultat efter kategori för att påskynda framtida experiment.

🧠 Kul fakta: En liten familjeägd tamale-butik i Los Angeles skapade en 46 sekunder lång video på bara 10 minuter (med hjälp av AI för manus/röst) och den blev viral med 22 miljoner visningar på cirka tre veckor, vilket visar hur AI-videoproduktion jämnar ut spelplanen för småföretag.

Berättelser som dessa visar hur tillgängliga AI-videoverktyg håller på att bli – även små företag kan bli virala.

Men Sora har fortfarande vissa begränsningar. Det är ett kraftfullt verktyg, men ännu inte helt öppet eller produktionsklart för de flesta användare. Modellen testas och förfinas fortfarande, vilket innebär att alla som planerar att använda den för professionella kampanjer eller långa berättelser måste vara medvetna om dess begränsningar. Se det som ett proof of concept – mycket kapabelt, men ännu inte tillräckligt stabilt för att ersätta fullskaliga videopipelines.

Begränsningar vid användning av Sora

Varje version av Sora innebär genombrott, men modellen har fortfarande vissa egenheter som påverkar hur videorna ser ut och känns. Här är vad användarna märker mest – och vad du bör vara uppmärksam på om du testar den mot nyare Sora AI-alternativ .

Kan ha svårt med realistisk fysik och orsak-verkan-relationer, vilket kan leda till att objekt rör sig onaturligt eller fixerar sig själva.

Begränsar videoklipp till korta längder , vanligtvis 20 sekunder till en minut, eftersom längre klipp riskerar att få visuella artefakter eller förlora kontinuiteten.

Kan orsaka inkonsekvenser i objekt och scener, såsom plötsliga positionsförändringar, flimmer eller försvinnande element som minskar realismen.

Tillgången är för närvarande begränsad , främst till iOS-användare i utvalda regioner som fått inbjudan, vilket begränsar möjligheterna till bredare experimentering och feedback.

Stöder ett begränsat antal samtidiga videouppdrag, vanligtvis upp till två, med tidsbegränsningar på uppdragets tillgänglighet upp till 24 timmar.

🧠 Kul fakta: Coca-Cola tog en enda mastervideo med en populär komiker och använde AI för att automatiskt anpassa den till 32 olika marknader. De justerade skämt, slang och till och med visuella referenser för att passa varje kultur. Resultatet: enorm räckvidd utan de enorma kostnaderna för omtagningar.

Är du nyfiken på hur AI omformar marknadsföringen bortom bara videoproduktion?

Sora-alternativ att utforska

Det finns flera AI-verktyg på marknaden som erbjuder filmisk berättarteknik, avatarledda förklaringar och smart återanvändning av filmmaterial. Här är några utmärkta alternativ till Sora AI som erbjuder stor kreativ flexibilitet för att passa dina mål. 🏁

1. ClickUp (Bäst för kreativ uppgiftshantering och bildgenerering)

Om Sora AI omvandlar text till videor, omvandlar ClickUp dessa idéer till fullfjädrade kreativa arbetsflöden. Sora hjälper dig att visualisera berättelsen. ClickUp hjälper dig att bygga upp allt som gör berättelsen verklig – manus, scheman, recensioner och leverans.

Det är den konvergerade AI-arbetsytan för team som lever och andas kreativ produktion, driven av ClickUp Brain och dess desktop-kompanjon, ClickUp Brain MAX .

Från idé till genomförande: hur ClickUp Brain stöder kreativt arbete från början till slut

ClickUp Brain är inte bara ett AI-tillägg – det är den kreativa motorn i hjärtat av din arbetsplats. Från den första idén till den slutliga leveransen hjälper det team att tänka, skriva, visualisera och organisera utan att förlora sammanhanget eller momentum.

ClickUp Brain-instrumentpanelen förenar idéer, skrivande och visuella verktyg – så att varje kreativt steg, från manus till storyboard, sker på ett och samma ställe.

✍️ Manusskrivning och idégenereringBörja med en snabb röstanteckning och avsluta med ett färdigt manus. Med ClickUp Brain MAX:s Talk-to-Text kan du brainstorma handsfree och se idéer förvandlas till strukturerade dispositioner på några sekunder – perfekt för snabba kreativa riktlinjer.

Med ClickUp Brain MAX kan du omedelbart transkribera, strukturera och finslipa dina tankar.

Prompt chaining gör att berättelsen utvecklas på ett logiskt sätt. Skriv din första Sora AI-prompt i ett dokument, utvidga den till ett storyboard i ett annat och låt Brain generera CTA:er eller bildtexter i nästa – allt länkat samman i ditt arbetsutrymme.

Behöver du ett brett tonregister? Både ClickUp Brain och Brain MAX låter dig växla mellan ledande LLM:er – ClickUp Brain, GPT, Claude och Gemini – så att du kan anpassa ton, stil och resonemangets djup efter ditt kreativa mål.

Byt modell för att experimentera:

Claude för emotionell djup

GPT för snärtiga krokar

Hjärnan för kontextuell precision kopplad till dina projektdata

Exempel på prompt:”Skriv ett 15 sekunder långt VO-manus för en produktteaser med 45–50 ord. Ge två tonvariationer.” → Brain genererar båda, lagrar dem i ett dokument och länkar varje version till sin uppgift – så att ingenting faller mellan skrivandet och produktionen.

Exempel på prompt:”Skriv ett 15 sekunder långt VO-manus för en produktteaser med 45–50 ord. Ge två tonvariationer.” → Brain genererar båda, lagrar dem i ett dokument och länkar varje version till sin uppgift – så att ingenting faller mellan skrivandet och produktionen.

För samarbetsprojekt kan en strateg sammanfatta insikter om målgruppen i Claude, medan en skribent finslipar texten i GPT – allt inom samma tråd, så att ditt team kan hålla sig synkroniserat.

🖼 Bildgenerering och animeringsklara tillgångar

ClickUp Brain handlar inte bara om ord – det är också ett visuellt kraftpaket. Skapa omedelbart referensbilder, moodboards, färgpaletter, produktbilder eller miljökoncept direkt i Docs eller Whiteboards. Varje bild är kopplad till sin kampanjuppgift, så ingenting går förlorat i en separat app.

Du kan till exempel be ClickUp Brain att ”skapa ett moodboard för en hälsokampanj”. Resultatet visas omedelbart i ditt dokument, redo att vägleda dina Sora-videoprompter eller kampanjkoncept.

AI-genererade moodboards och referensbilder skapade direkt i ClickUp Brain

Du kan också generera produktkonceptbilder och bifoga dem till ClickUp-uppgifter i kampanjerna, så att alla kreativa referenser är tillgängliga för granskning och iteration.

Visuella tillgångar som genereras av ClickUp Brain bifogas kampanjuppgifterna, vilket säkerställer att alla kreativa referenser är tillgängliga för granskning och iteration

När du finjusterar din nästa Sora-video fungerar dessa bilder som referenser för promptar, vilket säkerställer att ton, struktur och inramning förblir konsekventa i alla tillgångar. När bilderna har godkänts exporterar du dem till Canva, Kapwing eller Runway för animering. ClickUp spårar automatiskt varje version, kommentar och feedbackloop, så att du aldrig tappar bort framstegen.

Exempel på prompt:”Skapa tre konceptbilder för en 20 sekunder lång hälsoannons med olika ljusstämningar.” → Brain producerar stillbilderna, bifogar dem till en uppgift och skapar ett godkännandearbetsflöde med deadlines.

Exempel på prompt:”Skapa tre konceptbilder för en 20 sekunder lång hälsoannons med olika ljusstämningar.” → Brain producerar stillbilderna, bifogar dem till en uppgift och skapar ett godkännandearbetsflöde med deadlines.

🎬 Storyboarding, feedback och iteration

Storyboarding är enkelt med ClickUp Brain. Skapa tydliga, bildruta-för-bildruta-anvisningar – kameravinkel, belysningsstil och emotionell ton – och kartlägg dem visuellt på en whiteboard, så att ditt team alltid vet vad som kommer härnäst.

Du kan till exempel ange följande prompt: ”Skissa sex storyboard-rutor för en 25 sekunder lång teaser. Inkludera känslan, kameratyp och belysningsreferens för varje ruta.” Resultatet blir ett detaljerat storyboard, klart för granskning.

Exempel på prompt:”Skissa sex storyboard-rutor för en 25 sekunder lång teaser. Inkludera känslan, kameratyp och belysningsreferens för varje ruta.” → Lägg resultaten i en whiteboard, tagga ditt team och följ framstegen medan varje bildruta utvecklas.

Storyboard-rutor genererade av ClickUp Brain, var och en försedd med anteckningar om kamera, belysning och känslor för precis planering av videoproduktionen

Exempel på prompt:”Skissa sex storyboard-rutor för en 25 sekunder lång teaser. Inkludera känslan, kameratyp och belysningsreferens för varje ruta.”

→ Lägg resultaten i en whiteboard, tagga ditt team och följ framstegen medan varje bildruta utvecklas.

När ett första utkast till video från Sora är klart laddar du upp det till ClickUp för korrekturläsning. Brain sammanfattar kommentarer med tidsstämpel från granskare och omvandlar dem automatiskt till praktiska redigeringar. Varje feedbackrunda blir en att göra-lista, inte ett svart hål.

Efter lanseringen kan du använda AI Cards för att sammanfatta insikter från kampanjen – vilka bilder eller manus som fungerade bäst – och lagra den kunskapen i ditt teams kreativa bibliotek för framtida projekt.

ClickUp Whiteboards ger Sora-användare den visuella yta de har saknat – utrymmet mellan ”prompt” och ”produktion”. Planera, kartlägg och samarbeta kring dina storyboards, kampanjsekvenser eller stämningskoncept innan något publiceras.

Omvandla dina kreativa idéer till genomförbara ClickUp-uppgifter direkt från din whiteboard

Med ClickUp Brain kan du generera AI-bilder direkt i Whiteboards – visualisera viktiga ögonblick, produktvinklar eller stämningskoncept utan att någonsin lämna din arbetsyta. Placera dessa bilder bredvid anteckningar, manus eller Sora-videostills, och konvertera sedan varje element till en uppgift eller feedbacktråd allteftersom projektet utvecklas.

Samarbetswhiteboard i praktiken – teammedlemmar genererar, organiserar och tilldelar kreativa arbetsuppgifter, vilket säkerställer att varje idé är genomförbar och spårbar

ClickUps bästa funktioner

Effektivisera skapandet av innehåll: Skissa, redigera och finslipa rapporter, e-postmeddelanden och dokumentation med hjälp av AI Writer for Work . Skissa, redigera och finslipa rapporter, e-postmeddelanden och dokumentation med hjälp av AI-skrivprompter för ClickUp Brains

Automatisera rutinmässig projektledning: Spåra framsteg, skapa uppgifter, genomföra stand-ups och hantera uppdateringar med ClickUp Brains AI Project Manager .

Förenkla arbetsflöden: Aktivera åtgärder, aviseringar och uppdateringar av uppgifter automatiskt baserat på anpassade regler och händelser med hjälp av Aktivera åtgärder, aviseringar och uppdateringar av uppgifter automatiskt baserat på anpassade regler och händelser med hjälp av ClickUp Automations

Organisera kunskap: Skapa, lagra och samarbeta med levande Skapa, lagra och samarbeta med levande AI-promptmallar som är sökbara och länkade till uppgifter, projekt och team med ClickUp Docs.

Öka produktiviteten: Delegera repetitiva uppgifter, sammanfatta diskussioner, extrahera åtgärdspunkter och få kontextmedvetna rekommendationer genom att skapa anpassade Delegera repetitiva uppgifter, sammanfatta diskussioner, extrahera åtgärdspunkter och få kontextmedvetna rekommendationer genom att skapa anpassade ClickUp Autopilot Agents

Samarbeta i realtid genom att använda genom att använda ClickUp Chat för att brainstorma idéer, dela uppmaningar och hålla tvärfunktionell feedback synlig – precis bredvid själva arbetet. Inget hopande mellan olika Slack-kanaler, ingen förlorad kontext.

Begränsningar i ClickUp

Dess omfattande anpassningsfunktioner kan vara överväldigande för nybörjare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Denna G2-recension förklarar det verkligen bra:

Clickup har varit på uppgång på sistone, så många funktioner har lanserats nu. De har precis lanserat bildgenerering också, vilket är supercoolt. Jag älskar hur den nya agentiska AI:n gör det superenkelt att använda och hitta uppgifter, deluppgifter, listor, dokument, formulär och allt annat. Det hjälper mig också att spåra försäljningsprojekten ganska bra. Så ett fantastiskt verktyg med en fantastisk kundsupport. Utan tvekan det bästa projektledningsverktyget.

Clickup har varit på uppgång på sistone, så många funktioner har lanserats nu. De har precis lanserat bildgenerering också, vilket är supercoolt. Jag älskar hur den nya agentiska AI:n gör det superenkelt att använda och hitta uppgifter, deluppgifter, listor, dokument, formulär och allt annat. Det hjälper mig också att spåra försäljningsprojekten ganska bra. Så ett fantastiskt verktyg med en fantastisk kundsupport. Utan tvekan det bästa projektledningsverktyget.

2. Runway ML (Bäst för filmisk text-till-video-skapande)

via Runway ML

Runway ML är en molnbaserad kreativ plattform som gör det möjligt för marknadsförare och produktteam att skapa, redigera och omvandla video- och visuellt innehåll med hjälp av avancerade AI-verktyg. AI-videogeneratorn erbjuder en Gen-4-modell som gör det möjligt för användare att syntetisera videor i alla tänkbara stilar. Plattformen erbjuder också en omfattande uppsättning verktyg för redigering av innehåll.

Runway ML:s bästa funktioner

Använd AI-drivna verktyg för att modifiera videor, inklusive borttagning av bakgrund, ersättning av objekt och scenförändringar.

Använd professionella effekter som färgkorrigering, slow motion och ansiktsoskärpa.

Dra nytta av en molninfrastruktur som stöder högpresterande bearbetning

Begränsningar för Runway ML

Användare klagar över att det går åt för många krediter för korta scener.

Priser för Runway ML

Gratis

Standard: 15 $/månad per användare

Pro: 35 $/månad per användare

Obegränsat: 95 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Runway ML-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Pika Labs (Bäst för snabba videor på sociala medier)

via Pika Labs

Pika Labs omvandlar text och bilder till engagerande korta videor för olika ändamål, såsom inlägg på sociala medier, marknadsföringsmaterial eller produktdemonstrationer. Användare kan mata in beskrivande text eller ladda upp bilder, och plattformen genererar videor i olika stilar, inklusive filmiska, animerade och tecknade.

Pika Labs bästa funktioner

Förbättra videor med kreativa effekter som Poke It och Tear It för att ge ditt innehåll en unik touch.

Exportera videor i format som är optimerade för plattformar som TikTok, Instagram och YouTube Shorts.

Du kan komma åt plattformen från vilken enhet som helst med internetuppkoppling.

Pika Labs begränsningar

Genererade animationer kan sakna sammanhängande detaljer.

Pika Labs prissättning

Gratis

Standard: 10 $/månad

Pro: 35 $/månad

Fancy: 95 $/månad

Pika Labs betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Dream Machine (bäst för realistiska AI-videor)

via Dream Machine

Luma Labs Dream Machine använder Lumas Ray2-modell för att leverera filmiska bilder med naturliga rörelser och exakt fysik.

AI-konstgeneratorn skapar 10 sekunder långa videoklipp med 1080p-upplösning, med möjlighet att uppskala till 4K. Du kommer åt den via ett webbgränssnitt och en iOS-app, vilket gör det bekvämt för användare att skapa och redigera på språng.

Dream Machines bästa funktioner

Organisera och hantera videoprojekt med hjälp av funktionen Boards för effektivt samarbete.

Förbättra kvaliteten och grafiken med Photon-bildmodellen som stöder snabba iterationer.

Upprätthåll enhetlighet i karaktärsskildringen genom att tillhandahålla en enda referensbild.

Begränsningar för Dream Machine

För att bibehålla visuell integritet vid högre upplösningar krävs extra redigering.

Priser för Dream Machine

Gratis

Lite: 9,99 $/månad

Plus: 29,99 $/månad

Obegränsat: 94,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dream Machine

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Enligt Interactive Advertising Bureau (IAB) är 30 % av digitala videoannonser redan skapade från grunden eller förbättrade med hjälp av generativ AI.

5. Makefilm (Bäst för polerat AI-genererat innehåll)

via Makefilm

Makefilm erbjuder en kraftfull AI-driven videogenerator som omvandlar vanlig text till fullt realiserade videor. Dess AI-röstgenerator ger tillgång till över 200 röster på mer än 20 språk, vilket möjliggör realistisk och uttrycksfull berättarröst.

Lägg till och ta bort bildtexter, undertexter och vattenstämplar för att säkerställa att du har full kontroll över videons utseende.

Makefilms bästa funktioner

Inkorporera eller eliminera textelement för att anpassa budskapet i din video.

Använd avancerad AI-teknik för att radera oönskad text eller logotyper på ett snyggt sätt.

Extrahera viktiga punkter och skapa kortfattade sammanfattningar av längre videor

Begränsningar för Makefilm

De inbyggda rösterna låter robotliknande och saknar naturlig prosodi.

Priser för Makefilm

Gratis

Pro: Från 29 $/månad

Lite: 9,99 $/månad

Makefilm-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Cadbury India genomförde en av de smartaste AI-videokampanjerna någonsin. De använde generativ AI för att göra det möjligt för tusentals lokala butiksägare att skapa personliga annonser med Shah Rukh Khan, där deras butiksnamn visades. En huvudvideo blev tusentals unika videor, som var och en marknadsförde ett annat lokalt företag.

